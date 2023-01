HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 7,8 ianuarie 2023. China nu este Rusia. Taiwan nu este Ucraina.  

7,8 ianuarie

Pe 7 ianuraie s-au născut Sf. Bernadette de Lourdes, Nicolas Cage, Zora Neale Hurston, Elena Ceuşescu, Ioana Bulcă, Octav Băncilă, Mircea Sântimbreanu, Pe 8 ianuarie s-au născut Elvis Presley, Stephen Hawking, Jose Ferrer, David Bowie, Cristian Vasc, Silviu Catargiu, Manole Marcus.

În calendarul creștin-ortodox sâmbătă, 7 ianuarie, este Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, iar duminică, 8 ianuarie, sunt Sfinții Gheorghe Hozevitul, Emilian și Domnica.

La Mulţi Ani! Ioni şi Ioane şi nume derivate, sau cei născuţi chiar astăzi 7 ianuarie, voi sunteţi sarea Pământului!

Tradiţional, ziua de naştere a Sfântului Ioan, cel care l-a Botezat pe Iisus, reprezintă punctul final în sărbătorile de iarnă. Este şi Crăciunul pe stil vechi şi o să mai revenim asupra măsurării timpului… am impresia că pe undeva s-a făcut o greşeală, mare de tot, s-a discuta de astronomi pe Dimineața Astro(logilor)nomilor!

Sărbătoarea creştină a Sf Ioan Botezătorul, apărătorul pruncilor, a moaşelor şi a femeilor, în general, a fost calchiată peste o foarte veche sărbătoare feminină europeană de iniţiere şi înfrăţire care datează, probabil, din perioada matriarhatului. Nu se mai ştie cum se numea, care zeiţă cabiră, sau pelasgă era adorată…

Femeile se „iordănesc”. Adică petrec toată noaptea şi neglijează bărbaţii, nici de mâncare nu le fac! Niciun bărbat nu poate să zică, sau să facă nimic şi trebuie să se supună obiceiului, pentru că altfel va fi mâncat de lupi în anul care urmează. Lupii apar din ce în ce mai evident ca justiţiari şi executori ai tradiţiei şi a voinţei Domnului!

Femeile tinere, măritate în anul ce a trecut, sunt primite în comunitatea „surorilor” prin stropire cu apă sfinţită. După regiune, sunt multe ritualuri elaborate, unele chiar ciudat de interesante. De exemplu, cea mai în vârstă dintre femei le şopteşte la ureche multe lucruri de ale femeilor şi le spune cuvintele de recunoaştere cu alte „surori”.

În timp, probabil din cauza misoginismului, a apărut şi o „iordăneală” a flăcăilor care, însă, se lasă cu beţii şi cu capete sparte.

Peste toată „iordăneala” apare şi Lupul Şchiop, care şi-a terminat vânătoarea de demoni şi este obosit. Ei, ce este pentru Lupul Şchiop şi Filipi o călătorie până pe faţa nevăzută a Lunii să cronţăne ceva demoni!

Am primit, în corespondență, un studiu de la Institute of Peace, din Washington, semnat de Andrew Scobell și Lucy Stevenson-Yang. Interesant, iată:

Invazia Ucrainei de către Rusia, transformat în războiul NATO -Rusia din Ucraina – cel mai important conflict militar la care Europa a fost martoră de la al Doilea Război Mondial – a captat atenția lumii. Observatorii s-au confruntat cu semnificația actului de agresiune și s-au grăbit să se gândească la implicațiile mai largi ale războiului. Aproape inevitabil, oamenii caută să facă analogii – atât istorice, cât și contemporane.

O analogie contemporană populară este între acțiunile Rusiei față de Ucraina și abordarea Chinei față de Taiwan. Dincolo de unele paralele generale – cea mai evidentă paralelă fiind aceea că atât Ucraina, cât și Taiwan sunt în sfera de influență SUA, dar care sunt obiectul iredentismului beligerant din partea autocrațiilor vecine mai puternice din punct de vedere militar și amenințătoare – există, de asemenea, diferențe semnificative. China lui Xi Jinping nu este Rusia lui Vladimir Vladimirovici Putin, iar Taiwanul nu este Ucraina.

China nu este Rusia

Rusia sub conducerea lui Putin și-a trimis în mod repetat forțele armate pentru misiuni de luptă într-o serie de țări, inclusiv Georgia, Siria și Ucraina, precum și a efectuat intervenții militare majore împotriva altor state, cel mai recent Kazahstan (la invitația președintelui acestei țări). De asemenea, Moscova a sprijinit activ grupurile armate și milițiile din unele dintre aceste țări și altele.

Deși China a fost, de asemenea, activă și asertivă în utilizarea forțelor sale armate dincolo de granițele sale în ultimii ani, Beijingul a evitat operațiunile de luptă la scară largă. În jurul granițelor sale, China s-a angajat în provocări, confruntări și chiar ciocniri violente. Dar China, spre deosebire de Rusia, s-a abținut de la intervenții masive, invazii sau ocupații ale altor țări de când a invadat Vietnamul în anul 1979. Cele mai mari dislocații de trupe ale Chinei peste ocean în epoca post-Război Rece au fost în misiuni de menținere a păcii ONU. În timp ce Rusia are peste 20 de baze militare dincolo de granițele sale, până în prezent, China are o singură bază militară oficială pe pământ străin – în Djibouti (înființată în anul 2017) – și câteva de alte facilități pe care nu le recunoaște în mod oficial.

Desigur, Beijingul are o istorie de folosire a forțelor sale armate puternice și a aparatului de coerciție muscular în interiorul granițelor Chinei pentru a reprima viguros protestatarii, dizidenții politici și popoarele minoritare etnice nemulțumite. Locațiile acestor operațiuni includ Beijing, Tibet și Xinjiang, precum și Hong Kong. De asemenea, China nu a ezitat să folosească forța armată și o gamă largă de instrumente coercitive în jurul perimetrului granițelor sale. Aceasta include construirea de drumuri și buncăre în zonele de frontieră îndepărtate montane ale Himalaya, de-a lungul graniței sale contestate cu India și construirea de insule artificiale și instalații militare în apele disputate ale Mării Chinei de Sud. În ultimii ani, forțele armate ale Chinei s-au angajat și în ciocniri și confruntări violente cu unitățile armatei indiene de-a lungul liniei disputate de control real și a hărțuit și chiar lovit bărcile de pescuit și navele de pază de coastă din Vietnam, Filipine și alte țări.

Lui Putin pare să-i placă proiectarea imaginii unui om puternic care este în mod obișnuit dispus să-și bage nasul în problemele restului lumii. În schimb, Xi – cel puțin până în prezent – ​​a căutat în principal să cultive o imagine de om de stat pe scena globală. Uneori, a ținut discursuri încercând să prezinte China drept o versiune mai responsabilă, mai unitară și mai morală decât Statele Unite. Și Xi a investit mult timp și resurse în promovarea unui set de eforturi internaționale de înalt nivel menite să demonstreze că China este o mare putere constructivă și pozitivă. Folosind o retorică pozitivă care promovează soluții „câștig-câștig” și aspirații de a construi o ”comunitate cu un viitor bun pentru întreaga omenire”, China, sub conducerea lui Xi a lansat eforturi ambițioase, cum ar fi Inițiativa Belt and Road (BRI) și Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură.

Putin, dimpotrivă, nu a făcut niciun efort real pentru a oferi o alternativă la conducerea globală a SUA dincolo de declarații vagi grandioase (adesea în tandem cu Xi) și a oferit lumii puține stimulente economice dincolo de perspectiva unor exporturi mai mari de energie și gaze din Uniunea Economică Eurasiatică (EAEU). În ciuda faptului că este format dintr-o mână de state succesoare sovietice, EAEU este prezentată drept răspunsul Rusiei la BRI-ul Chinei. În ceea ce privește activismul geostrategic, inițiativele multilaterale majore ale Rusiei au avut tendința de a implica China. Acestea includ înființarea Organizației de Cooperare de la Shanghai în anul 2001 și formarea grupării BRICS în 2010. Prima este o comunitate de securitate cu accent pe Asia Centrală, formată din Rusia, China și patru state din Asia Centrală și două state din Asia de Est.

Cu toate acestea, cea mai importantă manevră geostrategică a Moscovei sub conducerea lui Putin a fost consolidarea parteneriatului strategic al Rusiei cu China. Atât Beijingul, cât și Moscova insistă că relația lor nu este o alianță, iar tratatul lor de prietenie din 2001 – care a fost reînoit în 2021 – nu obligă niciunul dintre semnatari să vină în apărarea celuilalt în caz de conflict militar. Cu toate acestea, relația chino-rusă este o aliniere în mod clar cu consecințe care s-au întâmplat în ultimii ani, mai ales pe măsură ce relațiile lor cu Statele Unite s-au deteriorat.

Invazia Ucrainei de către Rusia a pus China într-o poziție relativ inconfortabilă: Beijingul nu vrea să oprească Moscova, dar nici nu vrea să-și strice relațiile cu Washington și capitalele europene. În consecință, China a tăcut echivoc în declarațiile și acțiunile sale. Ministrul chinez de externe Wang Yi a făcut apel la pace, dar a încetat să condamne Rusia sau să ceară Moscovei să-și retragă armata. Lunga declarație comună din 4 februarie 2022, emisă de Putin și Xi în timpul vizitei liderului rus la Beijing, în ajunul Jocurilor Olimpice de iarnă, nu menționează deloc Ucraina – iar China s-a abținut în mod hotărât de la toate rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU legate de la invazia Rusiei. Xi pare să fi cerut lui Putin să amâne orice acțiune militară împotriva Ucrainei până după olimpiadă.

Invazia Rusiei ridică și alte dificultăți Chinei, atât în ​​ceea ce privește contracararea principiilor de multă vreme susținute de Beijing în domeniul afacerilor externe, cât și impactul negativ asupra intereselor naționale ale Chinei în Ucraina. Acțiunile Rusiei contrazic în mod clar principiile de bază ale politicii externe ale Chinei, de neintervenție în afacerile altor țări și respectarea integrității teritoriale. În plus, China are investiții economice considerabile în Ucraina și este un bun client al industriei de armament din Ucraina. În anul 2020, Ucraina a semnat acordul de cooperare BRI, care a întărit și mai mult relația economică dintre cele două țări și a marcat Ucraina drept un partener important în politica externă și inițiativa economică semnată a Beijingului.

Taiwan nu este Ucraina

Faptul că Ucraina nu este membră a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a fost aproape sigur un factor decisiv în calculul lui Putin de a invada Ucraina. Comandantul șef al Rusiei știa că forțele sale de invadare probabil nu vor trebui să se lupte cu armatele altor țări. A fost păcălit. Tot timpul i s-a spus că problema lui cu Ucraina este o ”problemă slavă”. Nu a fost așa, NATO a intervenit ca și când Ucraina ar fi fost clientă. Și dacă în Kremlin persistă îndoieli cu privire la dispozițiile celui mai puternic membru al NATO, președintele american Joe Biden a declarat public că Statele Unite nu vor trimite forțe militare pentru a ajuta la apărarea Ucrainei. Cu toate acestea, administrația Biden a făcut pași fermi pentru a-și consolida aliații NATO din Europa de Est și pentru a oferi asistență militară solidă Ucrainei.

În schimb, Xi și colegii săi din Biroul Politic au fost de mult convinși că Taiwanul are sprijinul hotărât al celor mai capabile armate din lume. Armata Populară de Eliberare – așa cum sunt cunoscute toate ramurile forțelor armate ale Chinei – continuă să presupună că, dacă lansează o invazie a Taiwanului, armata americană va interveni rapid și decisiv. Ceea ce poate fi fals, nu există un tratat în acest sens, ci doar furnizarea de arme americane către Taiwan. Relația SUA-Taiwan, deși din punct de vedere tehnic „neoficială” din cauza politicii One China, s-a consolidat în ultimii ani. Pe 28 februarie, administrația Biden a trimis o delegație neoficială de foști oficiali americani din apărare și securitate națională către Taiwan, ca un semnal pentru China al acestui angajament. Rămâne adevărat că cea mai mare descurajare a unui atac militar chinez masiv asupra insulei este presupunerea Beijingului că războiul cu Taiwan înseamnă și un război cu Statele Unite.

Cu toate acestea, nu există o alianță militară oficială între Statele Unite și Taiwan. Pactul de apărare care leagă Washingtonul de Taipei a fost abrogat oficial în 1979. Așadar, de ce este Beijingul convins că Washingtonul are o relație solidă, asemănătoare unei alianțe cu Taiwan? Există cel puțin două motive. În primul rând, administrațiile americane succesive s-au angajat public să sprijine Taiwanul împotriva agresiunii chineze și au vândut în mod constant arme forțelor armate din Formosa. În al doilea rând, deși nu există niciun articol în Legea relațiilor cu Taiwan din anul 1979 (TRA) care obligă în mod explicit Statele Unite să vină în apărarea Taiwanului în cazul unui atac asupra insulei de către China, mulți din Washington cred că un astfel de angajament există. Deși există interpretări diferite cu privire la ceea ce înseamnă TRA, cel mai important fapt este că marea majoritate a liderilor politici și militari americani sunt pe deplin convinși că această legislație leagă Statele Unite ale Americii de o alianță de facto cu Taiwan.

Creșterea agresivității militare a Chinei și un nivel mai mare de provocări armate în strâmtoarea Taiwan și în alte părți de la periferia Chinei în ultimii ani au contribuit doar la întărirea convingerii la Washington că insula Formosa este un partener ferm demn de sprijinul SUA, deoarece încearcă să apere micuțul Taiwan, împotriva eforturilor Beijingului de a constrânge insula la unificarea nedorită cu China.

Totuși, Taiwan, spre deosebire de Ucraina, nu este membru al Națiunilor Unite. În timp ce Ucraina are relații diplomatice la nivel de ambasador cu peste 180 de țări, inclusiv China și Statele Unite, Taiwanul are doar relații diplomatice complete cu aproximativ o duzină de țări și niciuna dintre acestea nu este putere majoră. Cu toate acestea, datorită TRA, Taipei se bucură de relații cvasi-diplomatice solide cu Washington și, datorită ingeniozității pragmatice a Taiwanului, insula deține o rețea mondială bine pusă la punct de misiuni diplomatice de facto.

Deși poziția diplomatică a Ucrainei este cu mult superioară celei a Taiwanului, statutul de alianță militară al țării europene este mai puțin impresionant – Ucraina nu este membră a NATO, deși este un membru foarte activ al inițiativei Parteneriatului pentru pace a NATO. În timp ce Taiwanul nu are nici aliați militari formali, insula are câțiva parteneri de securitate apropiați, în special Statele Unite.

China este China și Taiwan este Taiwan

Taiwan continuă să fie cea mai controversată problemă în relațiile SUA-China. Mai mult, strâmtoarea Taiwan (Formosa) este identificată în mod obișnuit ca fiind cea mai plauzibilă locație a unei confruntări militare între Statele Unite și China. Pentru Xi și colegii săi din Biroul Politic, Taiwanul este mare și este identificat în mod proeminent ca un interes național „de bază” al Chinei, Xi reiterând în 2021 că „rezolvarea chestiunii Taiwanului și realizarea reunificării complete a Chinei este o misiune istorică și un angajament de neclintit al Partidul Comunist din China” și că „nimeni nu ar trebui să subestimeze hotărârea, voința și capacitatea poporului chinez de a-și apăra suveranitatea națională și integritatea teritorială”.

În plus, majoritatea cetățenilor chinezi consideră Taiwanul ca fiind un teritoriu chinez și văd insula ca pe ceva pentru care merită să lupți. Într-adevăr, Partidul Comunist Chinez (PCC) și-a mizat legitimitatea politică pe obiectivul final de unificare a Taiwanului cu China și, între timp, lucrează cu hotărâre pentru a împiedica insula să devină independentă de drept. Mijloacele preferate de Beijing pentru realizarea unificării sau prevenirea independenței sunt pașnice, dar PCC nu a renunțat niciodată la utilizarea forței armate. Mai mult, scenariul central de luptă al PLA este Taiwan, iar armata Chinei s-a concentrat de zeci de ani pe planificarea și pregătirea pentru o operațiune împotriva insulei.

O poveste de avertizare?

În ciuda diferențelor de mai sus, experiența de luptă a Rusiei în Ucraina va avea un impact indirect asupra modului în care China consideră Taiwan. Dacă forțele armate ruse rămân blocate într-un impas în Ucraina pentru o perioadă îndelungată și/sau se confruntă cu o insurgență prelungită și larg răspândită, acest lucru ar putea să-i dea lui Xi și colegilor săi membri Politburo de gândit. Dacă armata Rusiei se confruntă cu eșecuri majore și poate chiar înfrângeri jenante, acest lucru i-ar putea face pe liderii politici ai Chinei să se gândească de două ori la oportunitatea unei invazii a Taiwanului.

La urma urmei, o invazie a Ucrainei este relativ simplă – țara este învecinată geografic cu Rusia, împărțind o graniță terestră extinsă cu un teren în mare parte plat, fără probleme pentru blindate. În schimb, o invazie a insulei Taiwan este o operațiune mult mai complexă – o campanie de succes necesită o planificare atentă și o execuție coordonată între forțele aeriene, navale și terestre. Ar implica, de asemenea, operațiuni amfibii, pe lângă un război urban considerabil – la o scară și mai mare decât în ​​Ucraina – inclusiv operațiuni pe teren montan accidentat. Cu siguranță, PLA va studia cu atenție campania ucraineană a Rusiei și va trage lecții din ea, la fel cum a studiat campaniile SUA, în zeci de țări unde a intervenit militar.

O modalitate prin care conducerea Chinei ar putea lua notițe de la invazia Rusiei în Ucraina este regândirea riscurilor asociate escaladării. Pe lângă faptul că observă potențiala jenă militară cu care se confruntă Rusia, China s-ar putea să fie precaută față de sancțiunile economice majore impuse de comunitatea internațională. Dacă China ar primi o reacție similară pentru o invazie a Taiwanului, ar ridica posibilitatea unor sancțiuni cu adevărat paralizante într-un moment în care economia chineză se confruntă cu o creștere anemică și provocări structurale. Pe de altă parte un embargou al produselor chinezeși ar bloca consumul mondial, ceea ce este extrem de nefavorabil pentru toată lumea.

În special, armonizarea sistemului de plăți SWIFT ar putea da o șansă Chinei. Rusia a încercat să popularizeze un sistem transfrontalier de transmitere a informațiilor financiare, iar China se angajează să dezvolte rețeaua de plăți CIPS, dar niciuna nu a avut succes semnificativ în afara granițelor rusești, sau chinezești. În ciuda defectelor sale, SWIFT rămâne cel mai eficient sistem de tranzacții financiare internaționale pentru bănci, iar eliminarea din SWIFT ar putea fi devastatoare pentru economia chineză. Mai mult, lecțiile invaziei Rusiei asupra Ucrainei de până în prezent sunt că costurile agresiunii armate sunt foarte mari, precum și o cenzură internațională puternică a Moscovei și un răspuns colectiv hotărât din partea țărilor membre NATO.

În orice caz, în prezent, Xi și colegii lui din Biroul Politic manifestă puține sentimente de urgență în ceea ce privește realizarea unificării cu Taiwan prin mijloace militare și nu există nicio indicație privind o acumulare masivă de armate chineze în vecinătatea strâmtorii Taiwan. Desigur, calculul Beijingului față de utilizarea forței împotriva Taipei se poate schimba, așa că lumea trebuie să monitorizeze în permanență situația și să rămână atentă la avertismente și indicatoare. O parte din această monitorizare trebuie să includă examinarea evaluărilor chineze privind performanța Rusiei în Ucraina în următoarele săptămâni, luni și ani.

Îmi mai aduc aminte, din adolescență, anii ‘50, de ”ultimatumurile” date de PLA către Taiwan. Cred că ajunseseră la al șaptesutelea și ceva ultimatum, când au renunțat. Scenariul era la indigou. PLA dădea un ultimatum Taiwanului și cum nu i se răspundea, tragea cu tunurile spre insula Formosa. Nu reușeau să străbată cei 180 km ai strâmtorii Formosa, dar au bombardat o nenorocită de insulă mică, Quemoy, aflată în raza de tragere, cu o fortificație taiwaneză subterană. Bun, povestea este lungă și plină de proști, chinezii sunt doar foarte mulți!

Dar nu cred că PLA, profitând de golirea de armament a SUA ar putea să ia acțiuni ofensive contra Taiwanului. Există o complicitate, peste sisteme politice, a Chinei și Taiwanului, vechiul principiu confucianist, toți sub același acoperiș, nu este uitat de cei care contează în China și Taiwan.

După cum cred cu hotărâre, mai mult, sunt sigur, că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 6,7 ianuarie 2023

BERBEC Poţi să depăşeşti problema de astăzi prin răbdare şi o analiză de detaliu. Sâmbătă nu uita să-i feliciți pe Ioni și Ioane. Configuraţia astrologică arată că perioada primului weekend întreg din 2023 este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie. „Repede şi bine” este crezul tău în această zi şi interesele tale personale avansează în direcţia dorită „repede şi bine”. Atenţie la răcelile de după Bobotează, la alergii şi la durerile de cap. Nu este nimic foarte serios, dar, Berbecii trebuie să-şi suplinească nevoia de ronţăială cu „ceva verde” – sau cu ceva vitamine.

TAUR Sâmbătă fii plăcut, vorbeşte cu zâmbetul pe buze şi toată lumea poate o să fie de acord! Este ziua onomastică a multor prieteni și prietene nu uita de ei și nici ei nu o să uite de tine. În acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt „doar o copie”. Aşa că o mică migrenă, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău!

GEMENI Sâmbăta aceasta orice activitate îţi apare ca muncile lui Hercule. Încerci să faci faţă unei oboseli cronice, după sărbători și nu prea îți este gândul la petrecerea Ionilor și Ioanelor. Cu Mercur afectat, încă retrograd, nativii din Gemeni au unele probleme. Unii dintre Gemeni au mai puţini bani decât au nevoie, alţii au probleme cu imaginea, iar o a treia categorie se luptă cu morile de vânt, pe viscol. Aşa că nu prea este pace sub măslini, sub troiene sau sub ce vrei tu! Totuşi, norocul îţi zâmbeşte fad în zilele astea, pe o Lună favorabilă. Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile sau gafe anecdotice.

RAC Sâmbătă poţi să întâlneşti unele persoane pe care le asociezi cu perioade trecute din viaţa ta. În primul weekend complet din anul 2023 eşti mult mai influenţat, decât de obicei, de celesta ta patroană, Luna. Starea ta psihică este în rezonanţă cu fazele Lunii. Adică este în creștere, te simți bine și vrei să te duci la petrecerile de Sf. Ioan. Dă-le telefon ca să-i feliciți, așa o să pice și o invitație! Duminică ai o perioadă și mai bună şi lucrurile par să se aranjeze și emoțional. Nu te mai dereanjează atât nepăsarea și nesimțirea din jurul tău, pentru că a fost înlocuite cu alt motiv de disconfort!

LEU Sâmbătă este o zi plăcută în care te trezeşti târziu şi te culci devreme. Ai timp şi de distracţii, pe net, sau de vizite pe la prieteni, dar și de petreceri de Sf. Ioan. Seară neapărat culturală, adică dans, mâncare bună și băuturi scumpe! Nu poţi să faci curăţenie şi ordine, aceasta nu numai sâmbătă, că duminică este zi de rugăciune şi nu este bine să munceşti, când gândurile tale ar trebui îndreptate în altă parte. Duminică poţi să te şi distrezi puţin. Veşti de departe, vezi pe reţele sau e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori. Poţi, de asemenea să dai telefoane, sau SMS-uri, sau să socializezi pe net – este o ocupaţie teribilă! Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita să fii vânat prin casă pentru diferite corvoade, cât oi fi tu de Leu.

FECIOARĂ Sâmbătă nu te implica în discuţii cu semnele de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar, chiar dacă sunt pentru petrecerea de Sf. Ioan. O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sănătatea ta. Poate te duci la sală, poate o sauna, trebuie să eliberezi tensiunea şi oboseala acumulate de sărbători. O veste bună de la unul dintre membrii familiei. Duminică seara intri puţin în viteză şi laşi lenea pe mai târziu, pentru ca ai nevoie, dupa caz, de o rochita sau o cravată călcată, pentru că începi săptămână de lucru şi vrei să porneşti, de luni, cu dreptul şi frumos îmbrăcat!

BALANŢĂ Trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare ca să echilibrezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: sâmbăta aceasta trebuie să rezolvi problemele singur! Nu este foarte bine să pleci la munte sau în călătorii de plăcere, mai bine vezi de o petrecere de Sf. Ioan pe lângă domiciliul tău. Gandirea pozi… pardon, strategică şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Spiritul de dreptate, doar Balanţa este simbolul justiţiei, care te carcacterizează te face să iei o atitudine care este destul de discutată – aceasta duminică. Până la urmă, totul se uită, nu te îngrijora!

SCORPION Dimineaţa de sâmbătă te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. O veste, pe seară, te poate influenţa mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu exagera cu munca şi efortul, in general şi în special în treburile gospodăreşti, gen curăţenie după sărbători şi spălatul geamurilor, pentru ca stelele indică o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Să-ţi spun un secret: sunt firme specializate care fac treaba de zece ori mai bine ca tine şi nici nu te costă mult. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă gospodărească. Apoi este Sf. Ion, sărbătoare mare, nu se muncește. Slavă Domnului, au suficiente motive românii ca să stea!

SĂGETĂTOR Sâmbătă, te înţeleg perfect, pentru că renegata asta de democraţie a noastră ne-a promis premiul suprem, libertatea, dar nu ne oferă mijloacele prin care să o atingem. Libertatea rămâne un concept filozofic. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă. Dar poate ai un prieten Ioan sau o prietenă Ioana care te invită la petrecere, vezi ce cadou iei! Duminica te scoli târziu și te culci devreme, este un sfat, trebuie să te odihnești mai mult.

CAPRICORN Sâmbătă este o zi calmă şi liniştită în care te recuperezi după tumultul sărbătorilor sau al călătoriilor. Drumurile nu sunt favorabile, probabil că știai și tu de la tv. Sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Te simti excelent ceea ce este un motiv suficient sa ţii nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit şi ce datorii ai de achitat pentru perioada sărbătorilor şi a tot anului trecut, sau ce taxe şi impozite imense ai de plătit în 2023. Dar poate te cheamă Ioan, sau Ioana, sau este ziua ta de naștere, petrece și dansează! În a doua parte a weekendului, duminică, stelele îţi sunt favorabile, mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale, al relaţiilor umane şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani.

VĂRSĂTOR Sâmbătă primeşti o mulţime de informaţii, de veşti. Trebuie să dai dovadă de organizare şi de tact şi să foloseşti datele care te avantajează în mod direct. Doar este vorba de domeniul sentimental! Este indicat să-ţi supraveghezi debitul verbal şi tonul vocii, la petrecerile de Sf. Ioan. Chiar ar fi bine să cenzurezi şi ceea ce spui. Ai de suferit din cauza vremii capricioase, dar şi din cauza încăpăţânării tale, că te îmbraci aiurea fără să ţii cont dacă afară este cald, sau ger. Duminică este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Eşti vulnerabilă, sau vulnerabil din cauza unei iubiri mai vechi sau a unor amintiri care te obsedează.

PEŞTI Sâmbătă poţi să faci faţă celor mai grele întrebări. Parcă, astăzi, ai răspunsurile pregătite, mai ales la petrecerile de Sf. Ioan! Foloseşti experienţa, devii iscusit şi situaţiile cotidiene nu îţi mai fac nicio grijă, sau problemă. Foloseşte-ţi gândirea limpede de astăzi la sinteza ultimelor evenimente. Nu-ţi pierde timpul cu legături sub nivelul tău. Nu răspunde la numere de telefon pe care nu le recunoşti! Duminică poţi să fii păcălit, înşelat, indică stelele. Prudenţă şi în relaţile sentimentale. Prevenit, înseamnă pregătit! Aceast weekend este caracterizat de schimbări mari şi bruşte de temperatură, presiune şi umiditate, pe fond de ger și viscol. La fel şi reacţile oamenilor. Tu încearcă să nu te laşi prins de “ingineriile” escrocilor, care, să fim drepţi, sunt deosebit de ingenioşi!