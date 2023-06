HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 7 iunie 2023. Inefabilul împărat Huan 

7 iunie

Pe 7 iunie s-au născut Paul Gauguin, Tom Jones, Prince, Rocky Graziano, Virginia Apgar, Dean Martin, Henri Coandă, Prințul Radu (Duda).

Pe 7 iunie sunt Sfinții: Teodot, Antim, Zenaida şi Sebastiana.

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, Huan este numele unui împărat legendar al Chinei. Roata, apa caldă şi mersul pe jos au fost inventate de enigmaticul conducător. Și comentariile la ”I Ching”. Și multe altele.

Studiile sino-sovietice de acum mai bine de 60 de ani, când cele două mari puteri se iubeau mult, au ajuns la concluzia că, probabil, împăratul Huan nici nu a existat, fiind vorba de o locuţiune populară de genul „De la taica Noe…”. Ideologia vremii nu permitea o abundenţă de împăraţi inventatori şi simplificarea lucrurilor era pe gustul maselor populare amorfe şi inculte. Cu mare surprindere s-a constata mai târziu, în urma săpăturilor arheologice, că acum mai bine de cinci mii de ani a existat, într-adevăr, un împărat Huan (împăratul galben), arhetipul civilizator al Chinei. Calendarul, „Cartea Schimbărilor”, organizarea în provincii, armata permanentă, irigarea orezului şi aşezarea capitalei într-un loc strategic, dar uşor accesibil şi mai ales într-o zonă telurică benefică – iată câteva dintre realizările miticului Împărat Huan. În timpul domniei sale s-a furat busola magnetică de la populația ainu, de rasă albă, din Nordul Japoniei. Praful de pușcă l-au cumpărat de la mongoli, au plătit pe el un car mare tras de șase boi, plin vârf cu aur. Cu dexteritatea proprie rasei au perfecționat, cât au putut, cele două invenții.

Se spune că unificarea imperiului nu a fost nici uşoară şi nici repede înfăptuită. Zeci de ani i-au trebuit longevivului împărat – cronicile spun că a trăit 107 ani – ca să cucearească, anexeze sau să cumpere una câte una provinciile care compun astăzi imensa Republică a Chinei.

Sinologii ascund cu grijă faptul că o bună bucată a părţii din vestul Chinei de astăzi era locuită de populaţii de rasă albă, probabil chiar indo-europeni, care au fost împinse în vest şi în sud, amestecându-se apoi cu băștinaşii. În toată această operă imensă de unificare în care asasinatele, trădările şi comploturile au fost monedă curentă de schimb, împăratul Huan nu s-a implicat direct în niciuna dintre acţiuni. Cu toate că era tot timpul aproape de teatrul operaţiunilor militare sau în inima vreunui complot, împăratul Huan împingea mereu în faţă un general arătos, sau un guvernator iscusit. Nu, nu era vorba de echipă, ci de ceva mai mult. Huan descoperise că inefabilul, necuprinsul, lucrurile neprecizate şi înconjurate de mister sunt o armă formidabilă, iar dacă era vorba de o persoană, omul respectiv se bucura de o faimă şi o putere de convigere absolute. Deja se formulase conceptul de împărat-zeu, „Fiul Cerului”, atât de folosit în Egipt, Mexic sau Peru, în antichitate. Trebuie însă ca această tehnică de management politic să se potrivească cu profilul psiho-somatic al populaţiei respective, gata să accepte minunea întotdeauna, dar sub forme şi ipostaze diferite. De exemplu grecii nu au acceptat niciodată ascendenţa divina a unui conducător de-ai lor. Când Alexandru cel Mare s-a declarat zeu, l-au otrăvit, macedonenii au zis că și-a pierdut mințile. Huan nu prea avea de unde să ştie mitologia grecescă, iar cu materialul uman care îl avea la îndemână, ideea cu „Fiul Cerului” i s-a părut cea mai bună. Probabil că motorul concepţiei ideii a fost de tipul vechii vorbe româneşti „Dacă te bagi în troacă, te mănâncă porcii!”, vorbă care mi-a spus-o profesorul Mircea Eliade, dar împăratul Huan a fost departe de a lăsa totul la voia întâmplării sau la latitudinea unor delegaţi. El nu părea că se băga în troacă, iar dacă porcii nu ştiau că este în troacă, nu aveau cum să-l manânce!

Împăratul Huan este un bun exemplu de disimulare inteligentă cum ar fi spus Maestrul meu. „Poţi ieşi din orice înfruntare cu un inamic pe trei căi : aliază-te cu alţii, eventual mai puternici şi împinge-i în faţă; plânge-te de loviturile inofensive şi nu da nici un semn când ai fost într-adevăr atins; crează o a treia parte care pare că te atacă atât pe tine cât şi pe duşmanul tău şi foloseşte-te de prilejurile astfel create !” – spunea înţeleptul sufi; dar tot el spunea : „…seninătatea şi liniştea sunt bunul cel mai de preţ. Dacă ai duşmani, scapă repede de ei ca să-ţi păstrezi starea de echilibru interior și să te ocupi de ceea ce contează!”

Dacă aș avea timp v-aș arăta că fiecare mare popor are ceva corespondent inefabilului împărat Huan. Un simbol, un concept intrinsec, receptat de națiunea respectivă în mod unitar. Noi, nu avem! Dar ca să răzbești în întunericul istoriei trebuie să ai, oricând și mereu, ceva similar împăratului Huan. Eu, în nimicnicia mea, am crezut că apelul la agatârși, la daci, la lupi, poate furniza conceptul necesar, baza, temelia pe care să ne clădim. Dar, cred că am greșit, foarte puțini mai vor și pot să fie cei mai drepți și mai curajoși.

Mai mult, acum n(i)etcultura înlocuiește cartea, erudiția și spiritul enciclopedist. Așa, ce să mai mă mir că oaia poate deveni simbolul unei nații de lupi? Am fost lupi, eu încă mai mă văd lup, dimineața, în oglindă, când încă nu mi-am pus masca de om civilizat, adică învins și dresat. Mă simt ca Starry Night, medicine man din rezervația națiunii navajo. Și lui și mie, ni s-au furat țările de sub picioare!

Dar roata vieții se învârtește și morile zeilor o să înceapă să macine, rar, dar infinit de fin, nu aveți grijă, păstrați speranța, ceva minunat poate oricând să se întâmple, dacă vreți cu tărie acest lucru, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 7 iunie 2023

BERBEC

Trebuie să fii pregătit psihic pentru schimbările care se profilează, dar eşti gata să-ţi respecţi promisiunile făcute şi cauţi serios mijloace şi oameni ca să te poţi ţine de cuvânt. Eşti pregătit moral şi material pentru schimbările care se profilează şi, în sinea ta, eşti mândru şi mulţumit pentru că vremurile nu te iau pe nepregătite. În activitate, la munca de zi de zi, eşti creativ şi inspirat în a găsi metode care să-ţi simplifice şi să-ţi uşureze viaţa profesională. Trebuie să fii mai reţinut şi să nu trâmbiţezi adevăruri care dor – acest lucru în domeniul sentimental. Nu exagera problemele de sănătate şi nu lua aiurea medicamente neprescrise de medic.

TAUR

Păstrează prieteniile de afaceri strict convenţionale şi nu exagera cu confesiunile. În hotărârea ta de azi în domeniul financiar, al banilor, se poate vedea experienţă şi maturitate. Bravo! Modul în care abordezi astăzi relaţiile de serviciu denotă că ai învăţat din greşelile trecutului. Totuşi, trebuie să fii mai calm şi mai destins ca să poţi aborda problemele care îţi frânează activitatea profesională şi îţi influenţează negativ cariera. În hotărârea ta de astăzi în modul cum să gestionezi banii se poate vedea experienţă şi maturitate. Ceea ce te bucură şi îţi face cinste! Pe seară trebuie să respecţi nişte reguli, nişte convenţii sociale, nu fă figură lungă, este spre binele tău şi imaginea ta bună.

GEMENI

Pune-ţi problemele profesionale într-o prioritate şi ordine firească şi aranjează astfel lucrurile încât să-ţi satisfacă interesele tale! Domeniul sentimental este avantajat de conjunctură. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta, exceptând domeniul amorului! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. Dacă poţi!

RAC

Conjunctura indică o posibilă schimbare. Nu prea îţi plac schimbările. Trebuie să negociezi cât, cum şi în ce fel se poate transforma ceva în viaţa ta. Eşti vulnerabil sentimental, atenţie! Interesul, aproape o pasiune s-ar putea spune, caracteristic zilei de astăzi este pentru îmbrăcăminte. Brusc, nativii din Rac realizează că nu au cu ce să se îmbrace. Această influenţă pamântesca asupra unei zodii de apă poate să însemne ceva! De asemenea, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine. Nu cu cine ştie ce cură ciudată şi cu medicamente periculoase, ci cu sala de gimnastică, sauna şi multă… foame. Trage de fiare, fugi prin parcuri, şi lumea iţi va părea mai frumoasă şi mai zveltă!

LEU

Azi ai arta atragerii norocului. Dar, nu te baza pe asta! Nu îţi face griji inutile, totul se poate aranja după legile naturale. Ai puţină linişte, aranjează-ţi propriile treburi şi interese. Trebuie să-ţi îndrepţi eforturile şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii proprii. Mai multă ordine în viața ta! Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Mergi înainte pe drumul tău însorit, chiar dacă afară poate ploua, fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Dar cui îi pasă! Ţie, în nici un caz…

FECIOARĂ

Contrar obiceiului, astăzi nu trebuie să dai mare importanţă detaliilor. Răspiră profund şi trăieşte-ţi viaţa, pentru că poţi să primeşti o veste, care te ajută să-ţi regăseşti echilibrul. Călătoriile sunt sub un semn fast. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare. Nativele din zodia Fecioarei, mai ales, sunt astăzi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Sănătatea este la cote modeste, totuşi nu trebuie să te alarmezi. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa proprie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii si sa nu ceri ajutor decat când este absolut necesar. Asa o sa eviti refuzurile şi deceptiile.

BALANŢĂ

Azi carisma ta face ravagii. Poţi să obţii favoruri la care nici nu te gândeai în altă zi. Dar, fii mai măsurat în gesturi şi în vorbe, ca să stăpânești magia, atracţia pe care o desfăşori! Se aproprie nişte termene, poate examene, nervozitatea creşte. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul familiei sau al anturajului – trebuie să te descurci singur. Mare oboseală în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraâncărcat – sau tocmai de aceea. O realizare notabilă în a doua jumătate a perioadei, mai pe seară. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi şi să ai noi cunostiinte sau chiar prieteni. Atenţie la regimul alimentar. Sanatatea este mediocra pentru nativii din prima parte a zodiei si bună pentru restul. Banii sunt cam puţini astăzi, poate unde se şi scumpesc toate, dar mereu mâine este o nouă zi!

SCORPION

O zi plăcută, bine aspectată sentimental. În mijlocul unui carusel ameţitor, care este viaţa ta cotidiană, astăzi găseşti o oază de relaxare. Catharsisul poate fi şi o întâlnire plăcută! O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia. Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor gen „trec eu pe la tine” . Aminteşte-ţi că nu ai timp. Schimbările bruşte de direcţie trebuie evitate, în viaţă, în afaceri, în dragoste, ca şi pe şosea. Afacerile personale sunt relativ bine aspectate, mai ales pe seară. Cu toate că cineva aşteaptă un răspuns de la tine, nu trebuie să te grăbeşti.

SĂGETĂTOR

Cu toate că elocvenţa nu este caracteristica tare a zodiei, astăzi poţi convinge colegii şi prietenii şi-i poţi solidariza cu interesul, cauza ta. Pe seară, întâlniri care iţi fac plăcere! Afacerile personale şi sentimentale par că sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Seara iti este favorabilă, in general. Ziua de astăzi face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

CAPRICORN Trebuie să găseşti pe cineva apropiat, din familie sau dintre prietenii buni, cu care să-ţi discuţi problemele, cele multe. Probabil că nu o să găseşti rezolvarea, dar cel puţin te descarci! Ziua de azi este pentru tine o perioada buna şi chiar plăcută. Sigur, statistic vorbind, pentru că nu toţi Capricornii pot să aibă aceiaşi soartă.

Astrologia nu este o filozofie comunistă, care îi pune pe toţi egali şi la grămadă, ba din contră! Mijlocul zilei este o perioadă activă, cu toţi, sau aproape toţi Capricornii puşi pe cheltuieli şi tratamente de întreţinere, cu orice preţ. S-ar pute să fie catarsisul de care ai nevoie în lumea asta oarecum anapoda. Am uitat să spun că dimineaţa poate că o să ai nevoie de puţin ajutor ca să găseşti ceva în propria casă.

VĂRSĂTOR

Ai un prilej bun să pui la punct unele probleme legate de ceea ce ai de făcut la munca ta. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Poţi afla veşti despre vacanţe, nunţi şi botezuri! Astăzi, la serviciu, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subînţeles este mult mai indicat. Toată lumea şi deci şi o bună parte dintre nativii din Vărsător, este convertită la religia cumpărăturilor de vară. Ca să nu rămâi în contemplare sau meditaţie, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp. Amintirile nu-ţi dau pace si nu este o idee rea sa le aşterni pe hartie, sau sa deschizi un nou fişier, cum se face acum, in epoca electronicii. Pe seară o veste despre o excursie şi ceva petreceri, poate în weekend. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Oferă-ţi puţină relaxare.

PEŞTI

Astăzi treburile neterminate trebuie analizate şi gândeşte-te cum să le finalizezi. Nu începe azi proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile în contradictoriu, pregăteşte-te de ceva nou! O zi de miercuri în care nu te simţi chiar extraordinar, dar cu puţin bun simţ si refuzând problemele, o s-o scoţi la capăt! Cum să refuzi problemele? Simplu, invaţă sa spui: nu, nu, nu! Nu, nu ştiu, nu pot, nu mă duce capul! Nu te da mare în probleme pe care nu le ştii. Ai prostul obicei să „abureşti” oamenii, adică să vorbeşti pe lângă subiect. Dacă eşti politician este acceptabil, dar ce te faci dacă eşti un simplu salariat. Venus a intrat în domiciliu, în Taur, aşa că poţi să ai o mulţime de ocazii în domeniul sentimental de care să-ţi fie ciudă, mai târziu, dacă nu concretizezi acum. Configuratia astrologica iti indică sa nu te repezi să tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru că lucrurile se pot lamuri. Puţintică răbdare, vorba lui Caragiale!