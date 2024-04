Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor - 6,7 aprilie 2024. Din nou, despre timp







6,7 aprilie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 6 aprilie s-au născut James Watson, Harold Edgerton, Harry Houdini, Anthony Fokker, D.W. Douglas, Gerry Mulligan, Buch Cassidy, Gustave Moreau, Valentina Vladimirovna Tereșkova, Al. George, Cornel Constantiniu, Gheorghe Zamfir. Pe 7 aprilie s-au născut: Siddhartha Gautama Buddha, Francis Ford Coppola, Ravi Shankar, Francois Fourier, James Gardner, Joel Robuchon, Ole Kirk Christiansen, Amza Pellea, Mircea Danieluc.

În calendarul creştin ortodox fix sunt Sfinţii: Irineu, Eutihie, Platonida şi Grigorie Sinaitul. În calendarul creştin-ortodox fix, pe 7 aprilie sunt Sfinţii: Gheorghe Mărturisitorul, Caliopie, Achilina şi Rufin diaconul. În „Kalendarul” vechi, al dacilor, nimic de semnalat, nimic de sărbătorit.

O notă specială pentru Amza Pellea – pe 7 aprilie pomenim un mare om, un mare actor. Cunoscut publicului mai ales prin rolul lui Nea Mărin, olteanul şiret şi inteligent, mereu mirat de paradoxurile vieţii pe dos pe care o trăia. Cunoscut peste hotare pentru rolul din "Mihai Viteazul", dar vocea a fost a lui Emanoil Petruţ.

Și o altă notă specială pentru marele artist indian Ravi Shankar ale cărui Ragas m-au urmărit pe întinsul Indiei: https://www.youtube.com/watch?v=zVqvd6mhat8.

Pe 7 aprilie se pomeneşte, tradiţional, convenţional şi ritual, pe Siddhartha Gautama Buddha - întemeietor de religie, astăzi a treia religie mondială, ca număr de adepţi. Ziua exactă a naşterii lui nu se cunoaşte, doar se știe că era născut în zodia Berbecului în anul 563 înainte de Hristos. S-a stabilit ziua de 7 aprilie, prin calcule și mărturii indirecte. Și ziua de naștere a Lui Iisus s-a pierdut, dar până la urmă nu este așa de important, decât din punct de vedere astrologic.

Este interesant că Buddha nu a lăsat, sau a dictat direct, sau prin mijloace divine, vreo carte. El nu a dorit să fie sfânt, adulat şi divinizat! Pur şi simplu a evoluat și a ajuns la înţelepciune, la o înţelegere perfectă a divinităţilor, a naturii şi a umanităţii care i-a dictat cursul vieţii! Sigur, în orice hotel din India, sau Tibet o să găsiţi pe noptieră "The Teaching of Buddha" dar acestea sunt, de fapt, povestiri despre viaţa şi faptele lui Budha.

Și budismul a atacta creștinismul, dar cu arme nonviolente, cu inteligență și înțelepciune. Mai țineți minte călugării budiști care își dădeau foc, ca protest și pribegii ”Hare, Hare Krishna”? Conform religiei pacifiste a lui Buddha! Câtă diferență între budism și islam! Clericii lama pe care i-am avut profesori în Tibet, mereu câte doi, erau de părere că islamul încă nu a ajuns la o evoluție spirituală suficientă, că mai are mult de parcurs, chiar dacă are mulți adepți, deocamdată esența, ca religie, nu este benefică. Este o religie a întunericului, a nopții, a Lunii, a răului, a umilinței și a discriminării. Unde ar trebuie să ierte, pedepsește, unde ar trebui să înalțe, umilește și unde ar trebui să aducă pacea, face război. Părerea tibetanilor.

Eu cred că au dreptate, invadatorii musulmani trebuie scoși din Europa, ura, primitivismul și violența lor nu au ce căuta printre noi, avem destule probleme și fără ei. Vedeți, domiile voastre, am trăit 15 ani în spațiul islamic. Îmi place, iubesc Orientul, m-aș intoarce de o mie de ori în Iran, Iordania, Algeria, Maroc, Tunisia, Siria, Irak etc etc. Ca să nu mai pomenesc de Africa. Acolo respectam foarte strict regulile musulmanilor, de aceea m-au accepta ca unul de al lor. Niciodată nu și-au pus problema că sunt creștin. Eram rūmi. Maestrul meu, ultimul Bătrân din Munte, Hadji Bedâ Laleh Singh, era musulman, și totuși m-a ales ca ucenic, ca adept. Nu conta religia, ci spiritul.

Am fost extrem de ultragiat de invazia musulmanilor în Europa. Mai ales pentru că cei care au venit sunt лишний человек, vorba lui Turgheniev. Nici prințul Saad, nici multimilionarul Molavi Hassan Tabrizi nu s-au gândit niciodată să se stabilescă în Europa. Prostimea musulmană, da! Trebuie să înțelegeți că nu sunt împotriva musulmanilor, in corpore, ci împotriva prostimii de orice religie, etnie, sex, sau convingere sexuală ar fi! Mai mult, prostimea muslmană aduce cu ea înpoierea socială și modul de producție asiatic, două probleme imense. Ca și 127 de noi tulpini de boli și nenumărate gângănii periculoase. Și un fond genetic slab.

Ghiuleaua de piciorul Europei, care o constituie cei 50 de milioane de musulmani, prostimea musulmană, a făcut ca dinamica de dezvoltare al continentului alb, creștin, european să se diminueze în ultimii trei ani cu 13,7%. Enorm!!! Așa a apărut o nouă filosofie care tratează ”civilizația colapsului” sigur, la francezi, lor le place multiculturalismul.

Este weekend, deci avem mai mult timp. Pentru cei care gustă vioiciunea spiritului și gustul dulce-amar al filozofiei, vă invit să citiți un eseu despre timp. Timpul mă obsedează și mă urmărește ca un asasin în serie, este indisolubl legat de tehnologia Înălțării.

Autorul, Graeme A Forbes a petrecut 10 ani ca filozof academic, iar acum este consultant filosofic independent. Are două cărți despre filosofia timpului: Philosophy of Time: The Basics (2024) și The Growing Block View (în curând, Bloomsbury). Locuiește în Canterbury, Marea Britanie. Dacă aveți bani de filantropii nu ocoliți pe Aeon și Psyche, două surse de satisfacție intelectuală.

Schimbare și variație

Întindeți-vă brațele la maxim, aducând vârfurile degetelor de pe mâna dreaptă cât mai departe de vârfurile degetelor de la mâna stângă. În funcție de locul în care citești asta, ar fi putut fi jenant, dar vei simți că ai ocupat mai mult spațiu decât atunci când te strângi într-o minge mică. Acum fă echivalentul în timp...

Nu poți, nu? Ne putem răspândi în spațiu, dar nu în timp. În timp, experimentăm un lucru după altul, într-o succesiune de episoade. Acesta este unul dintre lucrurile izbitoare ale timpului. Face ceva ce spațiul nu face. Trece…

Trăiești în timp și indiferent dacă te gândești sau nu la asta, această diferență între spațiu și timp afectează modul în care acționezi, ceea ce poți alege să faci și ridică provocări în ceea ce privește cum să faci față lucrurilor pe care nu le-ai făcut sau ar trebui să le faci. făcut diferit. După cum a observat Augustin din Hippo, un mistic filozof și astrolog antic, se pare că înțelegem timpul până când încercăm să articulăm ce este acesta.

Când ți-ai întins brațele chiar acum (le poți da jos, dacă nu ai făcut-o deja), ai variat în spațiu. Corpul tău a umplut o regiune a spațiului, dar modul în care a umplut-o a fost diferit în diferite locuri. O parte din acel spațiu avea degete în el, altele un braț, altele un cot, altele un umăr. Schimbarea este doar evenimente diferite care umplu diferite perioade de timp?

Acest punct de vedere ar fi că nașterea ta are loc într-un timp, citești asta într-un altul și moartea ta (sperăm) într-un alt timp, mult mai târziu. Sigur, le trăim ca o secvență de episoade, dar asta este ceva despre felul în care oamenii experimentează lucrurile, mai degrabă decât despre ceea ce este cu adevărat schimbarea .Să numim asta perspectiva variației temporale. Merge cu o viziune „ statică ” a timpului. Lucrurile variază în timp, dar nu se schimbă modul în care variază.

Cealaltă opinie este că schimbarea nu are un analog spațial. Trecerea timpului ar putea implica variații în spațiu, dar există ceva fundamental diferit la el. Să ne întoarcem la ființa ta de la naștere la un moment dat și la citirea acestui articol la alta. Le putem reprezenta pe o linie temporală. Dar asta îi lipsește ceva. Lipsește schimbarea . Și acel ingredient care lipsește, oricare ar fi lipsa cronologiei cu diferite evenimente în diferite locuri, este ceea ce este necesar pentru ca timpul să treacă cu adevărat .

Numiți această viziune asupra schimbării „McTchange” după filozoful de la începutul secolului al XX-lea JME McTaggart , care a susținut că schimbarea nu poate fi o simplă variație temporală (și, de asemenea, că schimbarea este contradictorie). Merge cu o viziune dinamică a timpului, deoarece timpul însuși se schimbă pe măsură ce lucrurile se întâmplă succesiv.

Trecut și viitor

Odată ce lucrurile s-au întâmplat, devin trecut. Și există un sens în care ești blocat. Poți să-l îmbraci în diferite moduri, dar dacă te-ai ridicat din pat și ai făcut mișcările de înviorare, dacă ai spus acele lucruri dureroase și dacă ai trecut linia de sosire în ziua aceea, sunt acum lucruri inalterabile care s-au întâmplat . Pe lângă diferența dintre schimbarea în timp și variația în spațiu, există o diferență între trecut și viitor. Suntem blocați de trecut într-un fel în care s-ar putea să nu fim blocați de viitor.

Poate că nu poți face nimic în privința viitorului; poate ați declanșat o secvență de evenimente care acum se desfășoară în afara controlului dumneavoastră. Dar măcar uneori poți influența viitorul, nu? Șansele tale de a face ceva să se întâmple în viitor par mult mai mari decât șansele tale de a face ceva să se întâmple în trecut. Acest contrast se numește „viitorul deschis”, unde, de obicei, se presupune că trecutul nu este la fel de deschis.

Suntem blocați cu trecutul. Dar îl poți îmbrăca în diferite moduri. Adesea, ceea ce s-a întâmplat în trecut este afectat în viitor, deoarece „ceea ce s-a întâmplat” depinde de cum decurg lucrurile. Dacă o achiziție din trecut a fost o decizie de investiție profitabilă, depinde de ceea ce se întâmplă cu investiția după decizie. Chiar dacă ai raționat foarte bine, dacă previziunea ta nu a ieșit, pierzi banii. Dacă ai întâlnit pe cineva la o cafea și se dovedește că aceasta a fost prima întâlnire a relației care îți definește viața, atunci cafeaua a fost un alt tip de eveniment decât al unei întâlniri la o cafea care nu duce nicăieri și nu are semnificație ulterioară.

Acest lucru nu trebuie să fie un eșec de cunoaștere din partea ta. Dacă contează sau nu ca un eveniment semnificativ din viața ta, ar putea depinde de modul în care decurg lucrurile ulterior. Este posibil să nu existe indicii pe care să le găsești la momentul respectiv. Așa că iată-te, stând într-o cafenea, citind nervos o revistă online, neștiind semnificația evenimentului pe care îl aștepți – pentru că nu există încă, de fapt!

De ce să te gândești la toate acestea? La urma urmei, dacă timpul trece, o face chiar dacă te gândești sau nu. Un motiv este pur și simplu că este derutant. Cum reușește ceva atât de familiar să fie atât de greu de explicat? Dar alta este că este timpul vieții noastre. Oferă context pentru speranțele și regretele noastre. Înțelegerea timpului ne ajută să înțelegem cum să evaluăm viețile trăite în timp.

Natura timpului și experiența ta cu el

Experimentăm lumea din interiorul timpului și încercăm să ne gândim la cum este timpul în general. Știm cum este aici, pentru noi. Dar cum este în alte părți ale Universului, pentru alte creaturi, într-adevăr pentru ceilalți oameni cu care trăim? S-ar putea să fi fost într-o situație în care ai fost cu adevărat entuziasmat și, când te uiți la ceas, sunt cu câteva ore mai târziu decât te așteptai. Sau s-ar putea să fi fost într-o sală de așteptare a unui spital, fiecare minut părând să dureze o oră.

Experiența duratei de timp variază în funcție de diferitele dispoziții ale aceleiași persoane și de multe ori variază între oameni și între diferite animale. Când întrebăm dacă timpul trece într-adevăr, vrem să scăpăm de particularitățile dvs. și ale mea pentru a spune ceva mai general.

Problema este că, dacă credem că există McTchange, este foarte greu să spunem ce este . Se pare că cel mai bun pariu al nostru este să arătăm o schimbare și să spunem că este așa. Dar dacă dezacordul este între oamenii care cred că schimbarea este o variație temporală și cei care cred că lipsește un ingredient, cel puțin arătând spre ticăitul unui ceas, sau un măr care se coace sau un rezultat electoral anunțat la știri, este doar atât. Ceea ce partidele pot face. Dar dezbaterea nu va fi soluționată analizând cu atenție exemplele de schimbare pentru a vedea dacă acestea conțin o calitate gazoasă și fluidă. Dezbaterea este despre cum să ne gândim la diferența dintre ceasuri, mere, partide de guvernare etc.

Vederea lui Dumnezeu

În Evul Mediu, această dezbatere a avut o întorsătură teologică. Era vorba despre modul în care Dumnezeu a experimentat lumea. Experimentează Dumnezeu lumea ca tine și ca eu, ca o secvență de evenimente, sau experimentează Dumnezeu lumea cu timpul răspândit așa cum spațiul este întins înaintea noastră? De fapt, opțiunile pentru experiența lui Dumnezeu asupra lumii au devenit mult mai complicate decât aceasta, dar chiar dacă nu crezi în Dumnezeu, gândirea la aceste întrebări poate fi utilă.

În primul rând, oamenii de știință care au dezvoltat viziunea noastră științifică modernă asupra lumii, cum ar fi Isaac Newton, au gândit în acești termeni, iar modul în care încadrează aceste probleme are o moștenire de durată. Dacă înlocuim apelul la o înțelegere științifică obiectivă a lumii pentru Dumnezeu, obținem ceva foarte asemănător cu dezbaterea contemporană.

Iată o grămadă de opinii de luat în considerare:

1a. Deși pentru noi pare că timpul trece, pentru Dumnezeu variația în timp nu este diferită de variația în spațiu.

1b. Deși experimentăm schimbarea de-a lungul timpului, teoriile noastre științifice nu au nici un rol pentru schimbare diferit de variația în timp. (Acesta este punctul de vedere „științific” comun.)

2a. Chiar și Dumnezeu există în timp și este supus schimbării în timp.

2b. Pentru a oferi o descriere științifică obiectivă a lumii, trebuie să apelăm la schimbare într-un mod care nu este surprins de o serie de valori acceptabile într-o variabilă de timp.

Există o altă opțiune:

Însăși ideea că știința poate oferi o viziune obiectivă asupra lumii este greșită. Cererea de „obiectivitate” este o cerere de a abstrage dintr-o grămadă de trăsături ale lumii, către o viziune impersonală, fără valoare, atemporală de nicăieri și nu poate exista o descriere adecvată a lumii atât de divorțată de contextul necesar pentru da un sens lucrurilor.

Știință versus experiență subiectivă

În aprilie 1922, a avut loc o dezbatere între Albert Einstein , celebrul fizician, și Henri Bergson , filosoful (puțin mai puțin) celebru. Einstein a apărat ceva de genul 1b, iar Bergson a apărat ceva de genul 3. Apărătorii lui Einstein susțin că Bergson nu a înțeles fizica. Apărătorii lui Bergson susțin că Einstein nu a înțeles ideea despre a vedea timpul în contextul experienței trăite. Zvonul este că, după această dezbatere, Bergson și-a folosit influența pentru a-l împiedica pe Einstein să obțină un Premiu Nobel pentru Teoria Relativității. Inutil, în timp, Eistein a luat un Premiu Nobel, dar pentru efectul fotoelectric.

De atunci, a devenit un standard rezonabil să creăm dezbaterea despre timp ca una a științei împotriva bunului simț, bunul simț fiind adesea luat în derâdere drept „mai mult sau mai puțin infantil”. Dar dezbaterea reverberează și în știința însăși. Un om de știință ar putea adopta punctul de vedere 2b, în ​​loc de 1b. Medicina este o știință interesată de proiecte centrate pe persoană, încărcate de valori, cum ar fi să facă oamenii sănătoși. Arhitectura este știință aplicată interesată de a face structuri din materiale care nu se prăbușesc pe neașteptate în capul oamenilor.

Dezacordul dintre punctul de vedere 1b și punctul 3 pare să recunoască faptul că tipul de știință abstractă, impersonală, fără valori pe care o fac unii fizicieni teoreticieni este singurul tip care contează ca obiectiv. Dar, în mod plauzibil, știința aplicată este încă considerată știință și asta permite ca punctul 2b să fie o viziune respectabilă din punct de vedere științific. Deci, dezbaterea poate fi încadrată ca una în știință, mai degrabă decât ca o alegere între acceptarea științei și respingerea gândirii obiective.

Relativitatea spune că nu există nicio modalitate de a specifica un adevăr universal acum

De ce se consideră adesea punctul 1b ca fiind punctul de vedere „științific”? Este din cauza Teoriei Relativității, care arată că nu avem un mod semnificativ din punct de vedere fizic de a stabili simultaneitatea – adică două evenimente care au loc în același timp – independent de un cadru inerțial (adică sistemul de coordonate bazat pe ceea ce considerăm a fi nu se mișcă).

Perechile de evenimente care au loc în același timp sunt relativ la aceste cadre inerțiale și, conform unui cadru inerțial, două evenimente particulare sunt în același timp, în timp ce, potrivit altuia, aceleași două evenimente sunt în momente diferite. Aceasta este o teorie științifică foarte bine confirmată și Einstein a meritat un premiu Nobel pentru ea, indiferent de ceea ce credea Bergson. Ea arată că nu există o modalitate semnificativă din punct de vedere fizic de a stabili un „acum” obiectiv care se întinde pe Univers. Dacă întrebi „Ce se întâmplă acum pe Marte?” nu există o modalitate semnificativă din punct de vedere fizic de a da un răspuns independent de perspectivă.

Dă-mi un cadru inerțial și pot înțelege întrebarea (încă s-ar putea să nu știu răspunsul), dar, până acum, nu avem nicio modalitate obiectivă de a alege un cadru inerțial drept cel corect, care este la distanță plauzibil.

Dacă credeți că schimbarea în timp este o chestiune de schimbare a locației la nivelul întregului Univers pe măsură ce timpul trece, incapacitatea noastră de a oferi un universal independent de perspectivă semnificativ din punct de vedere fizic pare acum o problemă. Și ceea ce arată relativitatea este că nu putem oferi o perspectivă independentă acum, nu că nu există așa ceva ca schimbarea. Rolul schimbării în fizică este încă aprins dezbătut. Unele dintre cele mai bune teorii ale noastre despre materie, spațiu-timp și gravitație nu au niciun rol pentru timpul în ele (nici măcar variația temporală), în timp ce altele susțin că trecerea timpului este „nașterea atomilor spațiu-timp”. Dar ceva de genul 1b este probabil punctul de vedere majoritar printre fizicieni și filozofii fizicii.

Avem nevoie de schimbare pentru a înțelege lucrurile

Aceste considerații v-ar putea determina să vă întrebați dacă timpul chiar trece în primul rând? Timpul care trece ajută foarte mult pentru a face lucruri. De cele mai multe ori, atunci când faci ceva, urmărești să aduci o schimbare. În mare parte, în restul timpului, încerci să împiedici ceva să se schimbe. Gândirea în termenii cum sunt lucrurile acum și cum ar trebui să fie lucrurile după ce ți-ai îndeplinit planurile, este cu adevărat util. Experimentarea episodică a lucrurilor face parte din asta. Aproape toată lumea acceptă că ne este util să gândim așa.

Dar este util pentru că suntem prinși într-o „perspectivă încorporată”, în care vedem lucrurile încorporate în timp și nu ne-am putea da sens să acționăm altfel? Sau este util pentru că suntem capabili să schimbăm cu adevărat lucrurile (sau să le împiedicăm să se schimbe) și trebuie să ținem evidența acestor schimbări în timp? Suntem blocați să gândim așa, sau gândim așa pentru că schimbarea este ceva pe care îl putem controla (uneori)?

Dacă totul se află pe o linie temporală – așezat fără schimbare – ce se întâmplă când cineva încearcă să schimbe ceva? Se pare că există un pic din cronologia înainte de a schimba ceva și un pic după. Atunci când încercăm să facem ceva sau să ne abținem de la a-l face, apare problema schimbării „reale”. Pe cronologie, nu avem nicio schimbare; doar un lucru după altul. Dacă fizicii îi lipsește o poveste despre ceea ce se întâmplă atunci când intervenim asupra lumii, există o întrebare despre de ce ar trebui să credem că experimentele științifice ne oferă dovezi pentru afirmațiile lor. La urma urmei, experimentele sunt încercări de a aduce schimbări .

Facem lucruri pentru a schimba viitorul, nu trecutul

Schimbarea nu este singura caracteristică a timpului care este derutantă. Schimbarea are o directie. Ne putem aminti trecutul. Și, când facem arheologie, sau geologie sau astronomie, putem afla cum erau lucrurile dincolo de memoria vie. Sau chiar înainte de a exista oamenii. Nu putem face asta în direcția viitoare. Când facem un experiment, de obicei credem că efectul va fi după cauză (în ciuda unor fenomene cuantice derutante). Credem că putem afecta viitorul, dar nu și trecutul.

Nu avem o astfel de diferență în spațiu, unde ne putem aminti într-o direcție și acționăm în cealaltă. McTchange, dacă există, afectează ceea ce putem ști și ceea ce este posibil să facem. Dacă nu există McTchange, avem nevoie de o explicație alternativă a motivului pentru care ni se pare că timpul implică o schimbare de la ceea ce depinde de noi la ceea ce suntem blocați. Poate că explicația este că suntem la fel de blocați de viitor și pur și simplu nu știm încă ce este.

Așa că avem două lucruri nedumerite de care să ne dăm sens. În primul rând, că timpul pare diferit de spațiu și, în al doilea rând, că trecutul pare diferit de viitor. Orice viziune decentă asupra timpului trebuie să explice aceste diferențe sau, altfel, să le explice.

Există o mulțime de vederi specifice ale timpului din care să alegeți, cum ar fi:

eternismul (toate timpurile există în mod egal, iar prezenta este o chestiune de perspectivă);

prezentism (nu există decât prezentul unic obiectiv);

blocul în creștere (trecutul există, viitorul nu, iar trecerea timpului este lucruri care iau existență); și

reflectorul în mișcare (trecutul, prezentul și viitorul există toate, dar există un prezent obiectiv unic).

Acestea și alte opinii au toate apărătorii lor. Dar toate sunt încercări de a răspunde la întrebări despre dacă și în ce sens trece timpul și dacă și în ce sens trecutul diferă de viitor, așa că acele întrebări sunt locul de plecare.

Emoțiile noastre sunt direcționate către ceea ce a fost, ce ar putea fi și ceea ce nu a fost / nu va fi

Nu numai că avem teorii despre timp, dar trăim în el. Viețile noastre emoționale sunt direcționate din prezent în trecut și viitor în nenumărate moduri. Regretăm trecutul. Acest lucru are sens numai dacă nu putem anula acțiunile noastre trecute, dar putem învăța din ele. Sperăm pentru viitor. Speranța are sens doar dacă există șansa ca speranțele noastre să fie împlinite. Dar nu este doar trecutul și viitorul spre care ne îndreptăm emoțiile. Adesea suntem îndreptați către „trecuturi” care nu s-au întâmplat niciodată, ca în nostalgie, și fantezim despre „viitoare” care nu mai sunt posibile (sau nu au fost niciodată).

Întrebăm „Dacă?” întrebări despre cum ar fi fost Universul dacă ne-am fi născut mai bogați, dacă nu am moștenit anumite gene de la părinții noștri, nu ar fi suferit anumite traume sau dacă am fi cunoscut oameni într-un moment diferit al vieții noastre. Când ne gândim la timp, includem gândirea la trecut, prezent sau viitor. Pentru a finaliza setul, trebuie să adăugăm gândirea la ceea ce s-ar fi putut întâmpla, dar nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla. Înțelegerea diferențelor și alegerea la care ne gândim poate face o mare diferență pentru fericirea noastră și capacitatea noastră de a ne face viața mai bună.

Tare aș vrea să trăiesc într-o lume în care singurele bătălii să fie cele cu trandafiri la șosea, iar întrecerile să fie doar sportive și războaiele să fie doar amoroase, cu dulci armistiții nocturne!

Trezește-te, visător nechibzuit, nebun al Domnului, - îmi spunea ieromonahul Dionisie Ignat, atonitul de bună amintire – nu vezi că prostimea, marea majoritate, ascultă numai de ciomag? În ce lume trăiești?” Acum, din pustnicie, aș putea să-i răspund bunului monah de la Sf. Munte Athos: ”Avva, trăiești în lumea pe care o alegi! Pe Pământ în același timp, sunt multe lumi, ca foile unei cepe. Trebuie, doar, să alegi!”

Ceva, însă nu putem să alegem. La fel de eternă ca și Speranța, nemuritoare, pentru că a rămas în Cutia Pandorei, este și ziua de mâine, mereu este o zi de mâine, cu o nouă șansă, doar, în definitiv, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 6,7 aprilie 2024

BERBEC În acest weekend se pare că ai unele situaţii neşteptate de rezolvat! Este o situaţie obiectivă, nu te stresa inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa vei găsi soluţia optimă problemelor tale. Prea multe veşti negative, prea multă răutate, prea multe eşecuri, tragi tu concluzia informaţiilor din presă! Nu te întrista, fiecare are ce merită şi cine seamănă vânt, culege furtună! Atenţie, însă, aparenţele trebuie întotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat(ă) de anturajul tău. Este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile jocului social.

TAUR Sâmbătă rişti să nu te descurci în unele probleme de relaţii umane, poate sentimentale. Nu trebuie să te superi, duminică totul se poate schimba în favoarea ta, dacă insişti civilizat. Dimineaţa de sâmbătă e aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă, o veste bună, mai pe seară. Duminică poate fi şi un film bun. În general, acest weekend îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi de afirmare. Adică în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău.

GEMENI Trebuie să dai înapoi, să te retragi, în faţa pretenţiilor foarte vocale ale celor dragi, poate a copiilor, care au un proiect special de weekend! Încearcă să găseşti un compromis... Cumpără acum, mâine e mai scump! Mai toţi fac pregătiri pentru sărbătorile Pascale! Aşa că este multă agitaţie, nu prea este pace sub măslini... sau sub ce vrei tu! Totuşi, norocul îţi zâmbeşte duminică. Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile!

RAC Dedică weekend-ul distracţiei şi relaxării dar şi planurilor de viitor, în general, sau de programarea micii vacanţe de Sf. Paşti, de peste o lună. Nu este deloc prea devreme, timpul trece aşa de repede! În acest weekend ambianţa este plăcută şi relativ liniştită. Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, dar trebuie să dai dovadă de reţinere! Sâmbătă, poţi organiza o mică petrecere, îţi mai îmbunătăţeşti şi starea de spirit. Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, dar să te şi distrezi puţin, pe seară. Veşti de departe, vezi pe reţele sau e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori.

LEU Sâmbătă ai un umor înţepător, "cu colţi", dar e de înţeles, pentru că s-au strâns toate pe capul tău! Trebuie să rezolvi singur, ceilalţi mai rău te încurcă, ca să te poţi odihni duminică! Schimbări importante sunt în vedere. Pregăteşte-te de un viraj, de o nouă direcţie în viaţa ta sentimentală, sau în obiceiurile şi preferinţele tale de weekend! Nu pleca la drum lung! O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sanatatea ta. Poate te duci la sală, poate alergi prin parc, poate o sauna, trebuie să eliberezi tensiunea acumulata. Duminică o veste bună de la unul dintre membrii familiei.

FECIOARĂ Este un weekend în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. O zi plăcută care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă. Un procent din zodie se pregăteşte, sau începe să facă cumpărături pentru Sf. Paşti, de peste aproape o lună. Care activitate, dacă nu ar fi aşa de scumpă, ţi-ar face mare plăcere...

BALANŢĂ Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o perioadă densă, care cere reacţii rapide, dar fără posibile evenimente negative notabile. Nu te grăbi! Eşti un pic prea insistent în a-ţi susţine opiniile şi cauza. Nu te grăbi, nu fii nerăbdător, toate se întâmplă la timpul lor. O gamă largă de trăiri caracteristice dezechilibratelor Balanţe în acest weekend. Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile toată perioada, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Sănătatea este bună, banii – constant! Dacă ar fi să ne luăm după stele ar fi mai bine să verifici încă odată dacă chiar vrei să pleci în călătorie în weekend.

SCORPION Ascultă-ţi corpul, ţine cont de limitele şi cerinţele lui! Încet-încet, în acest weekend maşinărie biologică se pune în mişcare, se face adaptarea la sezonul mai cald. Nu pleca la drum lung! Odihnă şi distracţie în acest weekend, dar trebuie să faci şi puţin sport, sau masaj şi sauna. Trebuie să “încălzeşti maşinăria” în vederea săpămânei viitoare, care se anunţă densă. Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Oricum, fiecare are defectul său. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi weekendul asta la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai rezerve pentru tot anul. Nu este foarte indicat să pleci la munte, mare, ţară, pescuit, sau în călătorii de plăcere!

SĂGETĂTOR O perioadă nefavorabilă în care trebuie să fii foarte prudent. Evită orice propunere, invitaţie, drum şi weekend-ul poate fi salvat! Stai în defensivă şi pândeşte... cu arcul pregătit! Duminică, zi de pregătiri. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă imperial cu ştaif. Nu arăta că eşti rănit sau rănită, că hienele abia aşteaptă. Viaţa în oraş, jungla de beton, este o junglă mai necruţătoare decât necuprinsul Africii. Cam tot în perioada când Marte face ceva aspecte faste, adică în jurul datei zilei de sâmbătă, în mod sincronic, o să te hotărăşti brusc să pleci la capătul Pământului, sau numai până în mall să cumperi o pereche de… ceva! Ce o să cumperi? Asta o să te întrebi mult timp de aici în colo... că bani nu prea ai!

CAPRICORN Ai hotărât ca în acest weekend să vezi numai jumătatea plină a paharului. Bine faci, bine găseşti! Pe plan sentimental e momentul unor discuţii. Discuţii interesante şi, chiar necesare! Nu te înregimenta în categoria păguboşilor... Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. O veste bună sâmbătă, poate pe seară. Apoi, îţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate că nemulţumirea face parte din caracterul tău! Se schimbă vremea, se schimbă şi părerile tale. În acest weekend vezi cu alţi ochi anturajul tău. Redu ritmul activităţii, fă un pact cu timpul şi ocupă-te de tine, de dorinţele tale!

VĂRSĂTOR În acest weekend mizezi pe aspectul tău fizic, pe limbajul corpului şi de ce nu, pe puterea ta de seducţie. Lămurirea acum a unor aspecte ale vieţii de cuplu te poate scuti de mari probleme. Nu exagera cu munca şi efortul, gen curăţenie şi spălatul geamurilor, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Duminică seara ai un prilej pe care nu trebuie să-l ratezi!

PEŞTI O perioadă plăcută, în care, indiferent de vreme, te simţi în plină formă fizică. Și psihică şi poţi duce la bun sfârşit ceea ce ţi-ai dorit. Visezi zile liniştite şi nopţi pline de pasiune! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei de sâmbătă, deoarece mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili. Astrele sunt într-o conjunctura avantajoasă: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. În a doua parte a weekendului, duminică, stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei niciun risc major!