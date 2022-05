HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 6 mai 2022. Ploaia de meteori Tau Herculide. O zodie trebuie să fie realistă și fără multe iluzii

6 mai

Pe 6 mai s-au născut: Sigmund Freud, Orson Welles, Rudolph Valentino, Stewart Granger, Tony Blair, George Clooney, Dorel Dorian, Ion Vlasiu.

„Evenimentul Zilei” – din 6 mai 1984: A avut loc, la Palatul Sporturilor din Bucureşti, gala de adio a gimnastei Nadia Comăneci (Conner); cu prilejul retragerii din activitatea competiţională, marea gimnastă a primit „Ordinul Olimpic” din partea preşedintelui Comitetului Internaţional Olimpic, Juan Antonio Samaranch. NOTĂ: Nadia Comăneci (n. 1961), multiplă campioană olimpică, prima gimnastă din lume căreia i s-a atribuit nota 10 într-un concurs (la Jocurile Olimpice de la Montreal/Canada-1976), este stabilită în SUA, din 1989; în 1999 a fost declarată, la Viena, „sportiva secolului XX”; World Records Academy (Academia Recordurilor Mondiale) a omologat, în 2007, recordul reuşit de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, adică şapte note 10 la o singură ediţie a JO. Sursa: RADOR, Calendar „Matinal”.

În calendarul creștin ortodox fix sunt Sfinții: Dreptul Iov, mult răbdătorul și Varvar.

Atenție! În perioada 30-31 mai 2022, s-ar putea să avem o observație scurtă, dar intensă de meteori, datorită unei comete care s-a farcturat în 1995 și se pare că încă se fragmentează. S–ar putea întâmpla, pe măsură ce Pământul trece printr-un flux deosebit de dens de particule de gheață pe care cometa l-a lăsat în urmă în anii 1995, 1897 și 1892.

Dacă se întâmplă, vom vedea o mare ploaie de meteori! Și, chiar dacă nu, această cometă este una pe care veți dori să o cunoașteți.

Ploaia de meteori se numește Tau Herculide. Cometa sa părinte este 73P/Schwassmann-Wachmann 3, alias SW3. Astronomii au descoperit această cometă în anul 1930. Orbitează în jurul Soarelui la fiecare 5,4 ani. Și cometa va fi din nou pe cerul nostru de seară, în iulie și august 2022. Nu este o cometă foarte luminoasă. Dar este o cometă excepțional de interesantă. În 1995, astronomii au urmărit cum această cometă începea să se fractureze și să-și îmbogățescă orbita cu o cantitate tot mai mare de resturi.

De aceea, după unele calcule recente, ploaia de meteoriți Tau Herculide din mai 2022 – generată de SW3 – ar putea fi o una intensă. Bill Cooke , care conduce Biroul pentru Mediu Meteoroid al NASA, a spus :

”Acesta va fi un eveniment ”totul sau nimic”. Dacă resturile de la SW3 au călătorit cu mai mult de 220 mile pe oră (354 km/h) când s-au separat de cometă, am putea vedea o ploaie de meteoriți. Dacă resturile aveau viteze de ejectare mai mici, atunci nimic nu va ajunge pe Pământ și nu vor exista meteori din această cometă.”

O cometă fracturată

Arnold Schwassmann și Arno Arthur Wachmann de la Observatorul din Hamburg au descoperit două comete înaintea acesteia ( SW1 în 1927 și SW2 în 1929), nu în timp ce căutau comete, ci în timp ce efectuau o căutare fotografică pentru asteroizi, sau mici planete.

Au găsit SW3 pe 2 mai 1930.

Dar, după descoperirea sa inițială în 1930 – în ciuda orbitei sale relativ scurte în jurul Soarelui – nimeni nu a mai văzut cometa până în anul 1979. De ce nu? Astronomii au ratat SW3 parțial din cauza slăbiciunii luminozității sale. Și astronomii se uitau și în locul greșit pe cer. Calculele lor orbitale inexacte s-au datorat pozițiilor ocazionale ale acestei comete dincolo de planeta gigantica Jupiter. Trecerile prin apropierea puternicului Jupiter schimbaseră orbita cometei.

Și apoi… oamenii au început să vadă din nou cometa. Cu excepția anului 1985, astronomii au văzut-o la fiecare întoarcere în apropierea Soarelui începând cu 1979.

În 1995, cometa SW3 a strălucit brusc cu un factor de magnitudine de 7. Cu alte cuvinte, cometa a devenit brusc de aproximativ 600 de ori mai strălucitoare. Pentru o vreme, a putut fi văzută chiar cu ochiul liber.

La o lună după această explozie, observatorii care foloseau telescoape au observat că nucleul lui SW3 s-a rupt în câteva bucăți. În cele din urmă, au determinat că cometa s-a împarțit în patru părți, două părți dezintegrandu-se și două părți rămase, urmează încă orbita cometei originale în jurul Soarelui.

Retur 2006: 68 de bucăți de cometă

Până în 2006 două lucruri au devenit clare. În primul rând, cometa se fragmentase până atunci în cel puțin 68 de bucăți.

În al doilea rând, încă se destrama.

Și aici povestea posibilei ploi de meteoriți Tau Herculide din 2022 devine și mai interesantă, pentru observatorii pământeni.

La ce ne putem aștepta la revenirea cometei în 2022? Nu știm încă ce vom vedea când cometa se va întoarce anul acesta.

Cometa 73P/SW3 a revenit în 2011. Dar nu a fost bine plasată pentru observatori în acel an, deoarece a rămas în mare parte în spatele soarelui. Deci nu am observat nimic din acel pasaj.

În 2017, astronomii au observat componenta principală (C), împreună cu un fragment nou (BT).

Nucleele sau nucleele multiple ale acestei comete sunt mici. De exemplu, cea mai mare parte, componenta C, are doar aproximativ 0,6 mile, sau 1,0 km, în diametru. Acest lucru este în contrast cu un nucleu tipic de cometă, care are aproximativ 10 km.

Ne vor uimi meteorii Tau Herculide în 2022?

Pentru ca în 2022 să fie o ploaie bună de meteori, trei piese ale puzzle-ului trebuie să cadă la locul lor.

În primul rând, un număr mare de particule trebuia să fi fost expulzate din nucleul cometei în timpul rupturii sale din 1995. Acest lucru pare să fie adevărat, așa cum indică imaginile făcute la acel moment.

În al doilea rând, spargerea cometei ar fi trebuit în cele din urmă să împingă materialul înainte pe orbita sa. Pe măsură ce o cometă orbitează în jurul Soarelui și ejectează material, să presupunem că particulele merg în toate direcțiile. Cei împinși înapoi vor lua o viteză mai mică și – guvernați de legile gravitației – vor cădea mai aproape de Soare. Deoarece sunt acum mai aproape de soare, se vor accelera, efectul de praștie. Și, în timp, vor trece pe lângă cometă pe orbitele lor mai mici și vor trece înaintea cometei.

În cele din urmă, cometa trebuie să ejecteze materialul cu o viteză suficient de rapidă pentru a-și asuma această nouă orbită. O viteză de aproximativ 60 de mile pe oră (27 m/secundă) este necesară pentru a reuși. Acest lucru este mai rapid decât obișnuit, dar izbucnirea și ruperea majoră a nucleului cometei în 1995 se pare că a fost suficient de puternică pentru a produce această viteză.

Dacă toate aceste trei condiții sunt îndeplinite, vom avea furtuna de meteori perfectă.

Radiantul pentru meteorii Tau Herculide

Această ploaie de meteori – Herculidele Tau – și-a primit numele în 1930, când cometa părinte pentru această ploaie a zburat foarte aproape de Pământ. Se spune că unii observatori ar fi văzut o ploaie scurtă, dar densă, de meteori în anul 1930. Dar această afirmație a fost contestată.

De atunci, ploaia a fost fie inexistentă, fie lipsită de strălucire, deși se află încă pe lista ploii de meteori a Societății Americane de Meteori, care îi dă durata de la 19 mai până la 14 iunie.

Majoritatea ploilor de meteori își iau numele din punctul de pe cer din care par să radieze. Și acest duș va fi probabil cunoscut pentru totdeauna sub numele de Tau Herculide. Aceasta a fost locația calculată când cometa a fost descoperită în 1930. Dar, în mod ciudat, observatorii nu au văzut niciodată meteori de pe această cometă radiand din această locație de pe cerul nostru. Datorită gravitației planetei noastre gigantice Jupier radiantul s-a schimbat.

Acum este situată în vestul Boötes, lângă steaua strălucitoare a lui Arcturus, aproape de un cluster de stele globulare M3 .

Cum să privești dușul de stele: Timpul va fi totul

În 2022, Luna va fi nouă cu o zi înainte de vârful prognozat al ploii de meteori. Deci – din fericire – Luna nu va fi un factor în acest eveniment.

Calculele efectuate de trei echipe de astronomi au furnizat trei vârfuri diferite, toate într-un interval de timp de 22 de minute . Cel mai recent plasează vârful la 05:04 GMT pe 31 mai 2022. Pentru o mare parte din emisfera vestică, aceasta se traduce în noaptea de luni, 30-31 mai. Ar fi 22:04 PDT (coasta de vest a Americii de Nord), 23:04 MDT, 12:04 CDT în dimineața zilei de 31 mai (centrul Americii de Nord) și 1:04 am EDT pe 31 mai (estul). America de Nord). Celelalte două echipe au produs timpuri similare: 04:55 UTC și 05:17 UTC.

Observatorii atenți ar putea vedea, de asemenea meteori din vizitele anterioare ale cometei, dar cu activitate mai mică decât cea așteptată de la destrămarea din 1995. O ușoară creștere a numărului de meteori ar putea avea loc oricând între 28 mai și 1 iunie. Praful de la vizitele cometei din 1892 și 1897 poate apărea pe cerul nostru între aproximativ 16:00 GMT 30 mai și aproximativ 10:00 GMT pe 31 mai.

Radiantul va fi ridicat pe cer pentru o mare parte din nordul și centrul Americii de Nord. Dar din nord-vestul Statelor Unite și o mare parte a Canadei, cu soarele departe la nord de ecuator la sfârșitul lunii mai, va fi amurg, în timpul vârfului ploii.

Ce va vedea emisfera sudică?

Radiantul va fi deasupra orizontului pentru toată America de Sud în timpul vârfului dușului de stele.

Dar radiantul va fi mai jos pe cer așa cum este văzut din emisfera sudică decât din America de Nord. Deci numărul de meteori va fi mai mic decât dacă ar fi observat din mai la nord. Pe de altă parte, cu radiația scăzută pe cer, observatorii ar putea observa niște stele de pământ, meteori înceți, cu cale lungă care călătoresc prin cer dinspre radiant.

Cum să privești ploaia de meteori: Un cer întunecat este esențial

Acestă potențială ploaie de meteori poate fi de scurtă durată, așa că nu întârziați în fața televizoarelor. Găsiți un loc întunecat de unde să observați. Fă-ți timp pentru a te adapta la întuneric .

Rețineți că acești meteori se vor mișca încet, deoarece vor trebui să ne ajungă din urmă pe măsură ce orbităm în jurul Soarelui. Cu mișcarea lor lentă, meteorii vor fi mai slabi decât ar fi dacă s-ar mișca mai repede în raport cu Pământul nostru. Meteorii din această ploaie vor urmări înapoi până în zona radiantă. Puteți vedea și alți meteori; dacă nu par să provină de la radiant, ei nu sunt membri ai ploii de meteori Tau Herculide.

Meteorii vor părea să călătorească departe de radiantul de pe cer. Asta nu înseamnă că vor fi doar în acea parte a cerului. Probabil că veți vedea cel mai mare număr de meteori în timp ce urmăriți aproximativ 45 de grade de radiant și aproximativ 45 de grade înălțime pe cer.

Dacă aveți un telescop, căutați cometa SW3, situată la 47 de grade vest de radiantul meteorit. Este în partea de cer ocupată de constelația Leului. Cometa va fi slabă, la magnitudinea 11.

Vom primi un spectacol minunat de meteori? Nu știm niciodată sigur. Cititorii mei sunt încurajați să iasă și să vadă singuri, în timp real, în perioada 30-31 mai 2022. O ploaie puternică de meteori sau o furtună de meteori pot fi memorabile. Dacă nu apare nici un meteor, vei fi printre primii care știe!

Orice timp petrecut sub cerul nopții nu este niciodată timp pierdut. (Johannes Kepler)

Concluzie: fragmentarea cometei 73P/Schwassmann-Wachmann din 1995 ar putea produce o ploaie minunată de meteori în perioada 30-31 mai 2022.

În prezent fac observații cu cele trei telescoape pe care le am asupra Lunii. Luna este în creștere, luminată 16%. Zona de observare este aproape de limita care desparte întunericul de lumină. Am observat câteva etaje ale rachetelor terestre, vreo două rovere, o bază extaterestră, un modul de alunizare, altă bază extraterestră, etc. Glumeam, sigur că da! Tot uitându-mă la Lună am realizat de ce mult timp ne-am considerat centrul Universului, viețuindpe un Pământ plat. Doar vedeam aceiași față a Lunii, un spectacol care nu îmbia la multe teorii. Dacă Luna s-ar fi învârtit în jurul propriei axe mai repede, sau mai încet, ar fi fost evident, încă din antichitate, că este o sferă, deoarece ar fi arătat diferite ipostaze ale peisajului lunar, dar care s-ar fi repetat. De aici până a stabili că și Pământul este o sferă, nu ar fi fost drum lung.

Din punct de vedere astrologic, am mai spus și altădată, ploile dense de meteori indică evenimente negative,

Cred că mai am timp de un film, ceva vechi și bun, cred că înțelegeți de ce. Poate unde mâine, este, în definitiv, o altă zi!

