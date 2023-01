HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 6 ianuarie 2023. Există realitatea când nu ne uităm? Pisica lui Schrödinger intră într-un bar. Și nu intră!

6 ianuarie

Pe 6 ianuarie s-au născut Ioana d’Arc, Jacques-Etienne Montgolfier, Heinrich Schliemann, Adriano Celentano, Loretta Young, Rowan Atkinson, David Ohanesian, Doina Badea, Ion Heliade Rădulescu, Ionel Teodoreanu, Ion Budai-Deleanu, Dan Nasta, Nicolae Ţic.

Sinaxar, Botezul Domnului (Boboteaza) Harți.

În „Kalendar”: Boboteaza, Iordanul, Apă-Botează, Chiraleisa, Arătarea.

Antropologic, „A doua din ciclul celor trei zile de mare sărbătoare ale noului an, Boboteaza, Botezul lui Iisus, este o sărbătoare creştină care iese în evidenţă numai prin referire constantă la păgânismul perioadei din care face parte. Işi fac prezenţa binefăcătoare lupii, apărând ca instrumente punitive divine, îndreptate împotriva demonilor sau a oamenilor. Într-un fel putem spune că intrăm în noul sezon neoficial al Lupului (Lupul Şchiop), cu o prezenţă pregnantă în timpul Filipilor de iarnă” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 38.

Mulţumesc încă odată doamnei Antoaneta Olteanu, această regină a folclorului, etnografiei, mitologiei şi a antropologiei româneşti, care are dreptate, şi aici, ca întotdeana. Ce plăcere sofisticată să citeşti „Şcoala de solomonie”, sau să intri în sufletul imperiului rus, sau să înţelegi calendarul tradiţional, cel adevărat, folcloric al românilor. Mulţumesc, Doamnă! Cred că așa este normal și civilizat să faci, când folosești, o mică parte, din produsul intelectual al cuiva.

Fără nicio adresă, dar mulțumesc celor, mulți, foarte mulți, care mi-au scris. Să știți că m-a emoționat epistolele domniilor voastre, nu vă las, nu renunț la scris, cum poate am lăsat să se înțeleagă! Sunt ca pisica lui Schrödinger nici viu, nici mort, dar o să glumesc până în ultima secundă!

La 17 zile de la începutul serbărilor de iarnă, de schimbare a anului, acum două, trei, patru, cinci, şase mii de ani ca şi acum zeci de mii de ani se încheia perioada petrecerilor, a exceselor de tot felul, prin purificare. Purificarea prin apă! Să ne amintim de Marea Purificare, Potopul!

Julius Lips, marele antropolog german, relatează că, demult, în Europa, societăţile secrete de războinici, care au un urmaş direct în Căluşarul, aveau datoria să se spele de păcate prin apă. Dar, mai bine citiți domniile voastre, aici, nu mai mă repet: https://evz.ro/trebuie-sa-pornesti-de-la-niste-radacini-bune-in-numar-de-patru-horoscopul-lui-dom-profesor.html

În copilărie mi-a venit ideea ciudată că tot ceea ce văd există pentru că mă uit eu la ele. Mult mai târziu, în clasa specială de fizică, am zâmbit complice. Și alții au simțit la fel. Mecanica cuantică. Iată un articol adaptat de subsemnatul, scris de Paul Sutter și apărut în Live Science.

În fizica cuantică, particulele există în multe stări, deodată, până când le măsori. Poate realitatea să funcționeze așa?

Interpretarea standard a mecanicii cuantice pune mult accent pe actul de măsurare. Înainte de măsurare, sistemele cuantice există în multe stări, simultan. După măsurare, sistemul „se prăbușește” într-o anumită valoare, așa că este firesc să ne întrebăm ce se întâmplă cu adevărat atunci când măsurătorile nu au loc. Nu există un răspuns clar și idei diferite pot merge în direcții cu adevărat neobișnuite.

Una dintre primele lecții pe care fizicienii le-au învățat când au început să examineze sistemele subatomice la începutul secolului al XX-lea a fost că nu trăim într-un univers determinist. Cu alte cuvinte, nu putem prezice cu exactitate rezultatul fiecărui experiment.

De exemplu, dacă trageți un fascicul de electroni printr-un câmp magnetic, jumătate dintre electroni se vor curba într-o direcție, în timp ce cealaltă jumătate se va curba în direcția opusă. Deși putem construi descrieri matematice ale locului în care se îndreaptă electronii ca grup, nu putem spune în ce direcție va lua fiecare electron până când realizăm experimentul.

În mecanica cuantică aceasta este cunoscută sub numele de suprapunere. Pentru orice experiment care poate duce la multe rezultate aleatorii, înainte de a face o măsurătoare, se spune că sistemul se află într-o suprapunere a tuturor stărilor posibile simultan. Când facem o măsurătoare, sistemul „se prăbușește” într-o singură stare pe care o observăm.

Instrumentele mecanicii cuantice sunt acolo pentru a da un sens acestui haos. În loc să ofere predicții precise cu privire la modul în care va evolua un sistem, mecanica cuantică ne spune cum va evolua suprapunerea (care reprezintă toate rezultatele diferite). Când facem o măsurătoare, mecanica cuantică ne spune că probabilitățile de a obține un rezultat diferit față de altul sunt foarte mari.

Bun, asta e! Mecanica cuantică standard este tăcută cu privire la modul în care funcționează de fapt această suprapunere și cum măsurarea face treaba de a prăbuși suprapunerea într-un singur rezultat.

Pisica lui Schrödinger

Dacă luăm această linie de gândire la concluzia sa logică, atunci măsurarea este cel mai important act din univers. Transformă probabilitățile neclare în rezultate concrete și schimbă un sistem cuantic exotic în rezultate verificabile pe care le putem interpreta cu simțurile noastre.

Dar ce înseamnă asta pentru sistemele cuantice când nu le măsurăm? Cum arată cu adevărat universul? Există totul, dar pur și simplu nu suntem conștienți de asta, sau nu are într-adevăr o stare definită până nu are loc măsurarea?

În mod ironic, Erwin Schrödinger, unul dintre fondatorii teoriei cuantice (ecuația lui este cea care ne spune cum va evolua suprapunerea în timp), a criticat această linie de gândire. El a dezvoltat faimosul său experiment de gândire cat-in-a-box, cunoscut acum sub numele Pisica lui Schrödinger pentru a arăta cât de ridicolă este mecanica cuantică.

Iată o versiune foarte simplificată. Pune o pisică (vie) într-o cutie. De asemenea, pune în cutie un fel de element radioactiv care este legat de eliberarea unui gaz otrăvitor. Nu contează cum o faci; scopul este de a introduce în situație un ingredient al incertitudinii cuantice. Dacă așteptați un timp, nu veți ști sigur dacă elementul s-a degradat, așa că nu veți ști dacă otrava a fost eliberată și, prin urmare, dacă pisica este vie, sau moartă.

Într-o lectură strictă a mecanicii cuantice, pisica nu este nici vie, nici moartă în acest stadiu; ea există într-o suprapunere cuantică atât a celor vii, cât și a morților. Doar atunci când deschidem cutia vom ști cu siguranță și, de asemenea, actul de deschidere a cutiei permite ca suprapunerea respectivă să se prăbușească și pisica să existe într-o stare sau alta.

Schrödinger a folosit acest argument pentru a-și exprima uimirea că aceasta ar putea fi o teorie coerentă a universului. Chiar trebuie să credem că până nu deschidem cutia, pisica nu „există” cu adevărat – cel puțin în sensul normal că lucrurile sunt întotdeauna cu siguranță vii sau moarte, nu ambele în același timp? Pentru Schrödinger, acest lucru era prea mult și a renunțat la mecanica cuantică la scurt timp după aceea. Răzbunarea pisicii !

Decoerența

Un răspuns la această stare de lucruri bizară este de a sublinia că lumea macroscopică nu se supune mecanicii cuantice. La urma urmei, teoria cuantică a fost dezvoltată pentru a explica lumea subatomică. Înainte de a avea experimente care să dezvăluie modul în care funcționează atomii, nu aveam nevoie de suprapunere, probabilități, măsurători sau orice altceva legat de cuantum. Aveam doar fizică normală.

Deci nu are sens să aplici regulile cuantice acolo unde acestea nu aparțin. Niels Bohr, un alt fondator al mecanicii cuantice, a propus ideea de „decoerență” pentru a explica de ce sistemele subatomice se supun mecanicii cuantice, dar sistemele macroscopice nu.

Din această perspectivă, ceea ce înțelegem ca mecanică cuantică este adevărat și complet pentru sistemele subatomice. Cu alte cuvinte, lucruri precum suprapunerea se întâmplă într-adevăr pentru particule mici. Dar ceva ca o pisică într-o cutie cu siguranță nu este un sistem subatomic; pisica este formată din trilioane de particule individuale, toate clătinându-se, ciocnindu-se și învârtindu-se constant.

De fiecare dată când două dintre acele particule se ciocnesc una de cealaltă și interacționează, putem folosi mecanica cuantică pentru a înțelege ce se întâmplă. Dar odată ce o mie, sau un miliard, sau trilioane și trilioane de particule intră în amestec, mecanica cuantică își pierde sensul – sau „decoerează” – și fizica macroscopică obișnuită îi ia locul.

Din această perspectivă, un singur electron – dar nu o pisică – într-o cutie poate exista într-o suprapunere exotică.

Cu toate acestea, această poveste are limitări. Cel mai important, nu avem un mecanism cunoscut pentru traducerea mecanicii cuantice în fizica macroscopică și nu putem indica o scară sau o situație specifică în care are loc schimbarea. Adică până aici este fizica cuantică și de aici încolo este fizica newtoniană. Așadar, deși sună bine pe hârtie, acest model de decoerență nu are foarte mult suport ferm.

Deci realitatea există atunci când nu ne uităm? Răspunsul final este că pare a fi o chestiune de interpretare…

Am arătat altădată de ce astrologia se aseamănă cu lipsa de determinare cuantică. Astrologia este și nu este deterministă. Precum pisica lui Schrödinger!

Dar dacă fizica cuantică pare așa de nesigură și lipsită de certitudini, ceva tot este sigur pe lumea asta: mâine este o altă zi!

HOROSCOP 6 ianuarie 2023

BERBEC De Bobotează nu începe nimic nou, nu lua hotărîri importante. Cumpătare, s-ar putea putea numi această zi. Ai nevoie de puţină linişte, relaxare şi de distanţă faţă de problemele altora! Cu toate că pare a fi încă o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuţi, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon! Nu promite nimic, mai ales membrilor familiei. Oricum, majorităţii nativilor din zodie nimic notabil nu i se poate întâmplă!

TAUR După orele de activitate, de muncă – cumpărături şi distracție. Descoperi cunoştinţe comune despre care numai aveai veşti demult. Atenţie, multă discreţie şi prudenţă, nu da din casă! Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii, prietenii te-au uitat. Toată lumea este ocupată cu adaptarea la regimul de muncă, sau cu pregătirea petrecerilor e mâine.

GEMENI Ai foarte multe gânduri şi planuri. Fă o listă de priorități, ia-o pe rând, secvențial. Relaxează-te activ, adică fă puţin sport, poate la o sală. Nu pleca la drum lung, poate o să ningă! Conflict dintre simţăminte şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează, doar. Nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma. Nu te implica în promisiuni strategice, pe termen lung. Nu, nu, nu, astăzi! Organizează-ţi o seară festivă, meriţi după tot efortul făcut să refuzi pe toată lumea. Aşa poate o să înveţi să nu mai lași folosit de alţii.

RAC Atenţie la o posibilă discuţie legată de încetineala ta. Poți replica că faci lucrurile temeinic, că graba strică treaba. Nu îţi place mediul în care lucrezi şi vrei să schimbi iaraşi ceva! Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te distrezi şi să legi noi prietenii. Schimbă-ţi cercul şi locurile pe care le frecventezi. Uită-te bine în jur. De obicei oamenii de calitate nu sar în ochi, dar strălucesc prin vorbe şi fapte. Atenţie la regimul alimentar şi la primul semn de răcelă sau gripă. Nu pleca la drum, mai ales la drum lung!

LEU Trebuie să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Încep să scârţâie câte ceva, deocamdată, dar care te avertizează că trebuie să încetineşti ritmul şi să inviți şi pe alţii să tragă la edec. În luna ianuarie a lui 2023 stai liniștit pe coada ta și cască prelung. Nu este nici timp de măritiș, nici de speculații la bursă, nici de plecat în Patagonia. Stai acasă și bea ceai fierbinte. Merge și puțin rom din insulele fericirii. Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor!

FECIOARĂ Începi să înţelegi că ai mai mult de construit pentru viitor decât măruntele griji pentru gospodărie şi ai tăi. Pune pe hârtie gândurile care te frământă şi atribuie sarcini celor din casă. Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi, mai ales dacă bănuieşti că este aranjat. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci şi tu confidenţe şi compromisuri costisitoare. Ascultă, însă, cu atenţie!

BALANŢĂ Noua ta poziţie îţi creează o mare problemă. Trebuie să pari mulţumit, deşi nu eşti. Iar timpul ţi se pare prea scurt şi obligaţiile prea mari. Mai aşteptă puţin până să iei o hotărâre. Limitează cheltuielile la strictul necesar! Dimineaţa nu este favorabilă celor ce lucrează cu tastatura, celor ce crează, celor ce scriu, în general celor care lucrează cu capul. Ei bine, armonia şi pacea pe care o doresc Balanţele echilibrate pot rezolva uşor aceasta situaţie. Supraveghează cheltuielile şi redu-le sau renunţă la cele pe care le consideri extravagante. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Există un timp pentru fiecare lucru!

SCORPION De Bobotează ai sarcini şi griji noi. Poate, chiar pentru câteva zile. Dar trebuie să te obişnuieşti şi să te organizezi, nu ai de ales. Pe seară primeşti veşti bune, poate de departe. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Astăzi problemele Scorpionilor par să să devină mai serioase, e vineri, zi de cumpărături și ai probleme cu banii. Pentru că tu le consideri aşa. Dacă într-adevăr lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung.

SĂGETĂTOR Eşti într-o situaţie care se numeşte cerc vicios. Problemele abia acum încep. Trebuie să te linişteşti şi cu mult calm să găseşti „ieşirea” din situaţie. Probabil, o vei lua de la capăt! Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social, entimental. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, stai ușor, abia a început, dar de departe nici cea mai proastă, așa încat poți să te strecori prin iarna aceasta medievală, capricioasă şi incertă, spre seară care trebuie, neapărat, să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic.

CAPRICORN Trebuie să ai răbdare şi să analizezi cu atenţie figurile noi din jurul tău. Profesional eşti pe drumul cel bun, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la detaliile sociale. Sfatul meu este să fii mai atent decât de obicei la tot ceea ce înseamnă parteneriat, fie că este vorba de afaceri, fie de dragoste, sau de amândouă. O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar, în luna ianuarie 2023. Mănâncă mai puţin şi mai des şi evită factorii alergeni. Consumă, după excesele de sărbători, dacă nu ai ulcer sau altceva care contraindică, mai multe verzituri, salate, fructe şi lămâi, dar trebuie să eviţi fructele dintre cele care fermenteză rapid.

VĂRSĂTOR Pentru că nu eşti în apele tale, ai nevoie de ”ceva”. Drept catharsis poate îţi cumperi ceva nou, ceva de îmbrăcat, cine știe, poate o canadiană de iarnă. Astăzi eşti dispus să cheltuieşti pentru tine. Fii mai modest în pretenţii şi o să te simţi mult mai bine, pentru că o să le realizezi! Nu trebuie să te minţi că o să fie bine. Gândirea pozitivă nu înseamnă să te înşeli cu bună ştiinţă! O veste bună care te face să fii mulţumit pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, semn de foc sau de apă, te poate ajuta fie la serviciu, fie acasă. Nu pleca la drum!

PEŞTI O prietenă mai veche îţi iese în cale cu gânduri bune. Poţi avea încredere. Ieşiţi la o cafea şi vorbiţi despre modă, filme, telenovele. O să te simţi bine şi, la noapte, o să visezi frumos! Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior poți gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa în această zi de Bobotează. De fapt, chiar aşa este! Poate că este un ultim examen înaintea promovării tale, sau a încasării unui bonus. Nu te mai linge pe botişorul tău de pește, pentru că nu eşti câştigător din start! Trebuie să convingi şi păstrarea calmului şi o atitudine civilizată sunt cheia reuşitei tale.