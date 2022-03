HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 5,6 martie 2022. O altă poveste, dintr-un alt război cu rușii

5,6 martie

Pe 5 martie s-au născut Henric al II-lea, Heitor Villa-Lobos, James Madison, Rosa Luxemburg, Rex Harrison, Pier Paolo Pasolini, Elaine Page, Andy Gibb, Aurică Beldeanu, Radu Stanca.

Pe 6 martie s-au născut Michelangelo Buonarroti, Cyrano de Bergerac, Oscar Strauss, Valentina Tereşkova, Andrzej Wajda, Lou Costello, Dick Fosbury, Ernest Maftei, Margareta Pogonat.

Sâmbătă, 5 martie 2022, în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Conon din Isauria, Conon Grădinarul, Iraida şi Marcu Pustnicul. Este Sâmbăta Sfinților Cuvioși.

În „Kalendar”, a cincea babă: Cosânzeana, Joiana sau Rebi. Cine îşi alege această babă şi se adevereşte, adică este timp frumos toată ziua, poate speră să arate mai bine, „mai ţanţoş”, tot anul.

Duminică, 6 martie, în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: 42 de Mc. din Amoreea şi Eufrosin. Este ziua Aflării Sfintei Cruci. Duminica Lăsatului Sec la brânză. În “Kalendar” este a şasea babă, numită, după regiune, Măriuţa, Virita sau Lucia. Cine şi-a ales această babă şi se adevereşte, va avea parte de lumină şi noroc tot anul.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi folosiţi weekendul pentru pregătirile de primăvară, dar cu atenţie, un val de frig se poate întoarce oricând. Vremea este haotică, aspră, când mai cald decât media, când mai rece.

Vă spuneam că astrologia se ocupă cu studiul timpului. Calendarul, timpul, este organizat pe criterii astrologice. De aceea, şi aşa răspund la întrebările domniilor voastre, dau calendarul creştin-ortodox şi “Kalendarul”, tradiţia veche, folclorul. Ca să vedeţi ce a făcut fiecare dintre aceste sisteme de gândire cu timpul, ce încărcătură spirituală a fost adăugată fiecărei zile.

În explorarea timpului folosesc cronologii şi enciclopedii. În niciun caz nu folosesc informaţia de pe net, este mediocră, dacă nu falsă, proastă. Cronologia mea preferată este “Book of Days” o lucrare vastă, de peste opt sute de pagini, scrisă mărunt ca să încapă multă informaţie. Dar nu ocolesc nici “Cronologie Larousse” sau “Ultimate Biographical Dictionary” aceasta din urmă o lucrare uriaşă, un volum mamut de peste două mii de pagini. Sigur că aceste lucrări acoperă timpul până la sfârşitul secolului XX, dar după cum spunea marele istoric Constantin Daicoviciu: “ce este mai aproape de o generaţie, de douzeci de ani, este bârfă, nu este istorie!”.

De exemplu “Book of Days”, pentru ziua de 6 martie spune că în 1863 s-a sfârşit bătălia de la Alamo în care au pierit multe legende ale Americii. În 1853, la Veneţia, a fost premiera operei “La Traviata” a lui Verdi. În 1899 Felix Hoffman patentează acidul acetilsalicilic, aspirina, cel mai folosit medicament, din toate timpurile. În 1926 “Shakespeare Memorial Teheatre” din Stratford-upon-Avon, este distrus coplet de un incendiu misterios. În 1930 se pune în vânzare, pentru prima dată în lume, hrană congelată sub marca comercială “Birds Eye” în Springfield, Massachussets. Pentru 6 martie 1940 “Book of Days” notează, poate cu umorul negru britanic: “Pentru Simo Hāyhā, finlandezul, cel mai bun ţinatş din lume, războiul s-a sfârşi cu o săptămână mai devreme. A fost rănit grav, la faţă.”

Vă povesteam că acum câtva timp, iată, a trecut mult timp, ce repede trece timpul, am fost invadat de finlandezi. Prietenul meu Pekka, cu tot tribul lui, a stat o săptămână la mine, mi-au îngrăşat căţeii, i-au făcut rotunzi, mi-au băut toată ţuica şi mi-au spus o mulţime de poveşti. Apoi au plecat în drumul lor spre Grecia. Sunt în cercetare sociologică, Pekka a făcut rost de un “grant” şi şi-a luat neamurile cu el, la soare şi mâncare bună.

Dar una dintre istorii, care mă obsedează, a fost spusă de cumnatul lui Pekka, care este nepotul lui Simo Hāyhā. Cumnatul lui Pekka, habar nu am cum îl cheamă, s-a recomandat, dar cine poate ţine minte numele finlandeze, spune că tot ce este pe net despre unchiul său este „bullshitt”. Au făcut din el un ucigaş de ruşi, un criminal cu sânge rece. Simo a fost un tip foarte la locul lui, îşi iubea familia şi ţara. Un Săgetător tipic, iubea natura, spaţiile largi, vânătoarea. Problema vieţii lui era ca era foarte mic de statură. Avea puţin peste un metru şi jumătate. Ca să-l primească în armată au pus în acte că avea 1,60 metri. Ar fi vrut el! Zâmbeşte Eetu, da, mi-am amintit, aşa îl chemă pe finlandez, nepotul lui Simuna, bunica lui, soră cu cel mai bun ţintaş din lume.

Până în anul 1925, când Simo (Simuna) este admis în armată, el adună mai toate premiile la concursurile de tir. „Piticul” cum i se spunea, cu dragoste, era de neînvins la trasul cu puşca. Membru în „Suojeluskunta”, „Garda Albă” o miliţie tradiţională, la finici. A propos, sau by the way, să nu faceţi vreodată greşeala fatală să-i numiţi pe finlandezi scandinavi, sau vikingi. Este la fel de jignitor ca şi când le-ai spune iranienilor, arabi! Finlandezii sunt finici! Ugro-finici, înrudiţi de departe cu ungurii! Punct.

Simuna era foarte cumpătat, sora lui, bunica lui Eetu îşi aminteşte cum, după masă, strângea frimiturile care rămăseseră şi le ducea păsărelelor în curte. Un om obişnuit, îşi iubea tare mult familia, spunea poveşti vânătoreşti fermecătoare, citea ziarul, fuma dintr-o pipă de spumă de mare, nu mereu, rar. Un fermier obişnuit ca atâţia alţii în Finlanda de pe atunci. Dar, cel mai bun vânător, probabil, din lume!

La sfârşitul lui septembrie 1939 îngheţata ţară din nord, Finlanda, devine obiectul poftei lui Stalin, sub pretextul unui teritoriu-tampon care să protejeze Leningradul, prea aproape de graniță. Eu cred că doar aşa, ca să se dea mare faţă de Hitler care cucerise deja Austria, Cehia, Polonia… Începe ciudatul Război Finic dintre un Goliat, imensa Armată Roşie şi un David fără praştie. Ca să vă daţi seama de proporţii, sovieticii aveau pe front trei mii de tancuri, cărora finlandezii le opuneau 10 (zece) bucăţi de blindate Matilda în stare de funcţionare. E adevărat, britanicii făcuseră un tanc foarte bun, dar zece contra trei mii?

Cam aşa era şi raportul de forţe la infanterie. Numeric vorbind. Pentru că militarii finlandezi erau, calitativ, infinit superiori sovieticilor. În primul rând îşi apărau ţara, proprietatea, familiile. Aşa, un război care trebuia să dureze o săptămână, a ţinut aproape jumătate de an! Până la urmă finlandezii au cedat, nimeni nu le-a sărit în ajutor, după cum semnaseră tratate, atenţie, tratatele nu servesc niciodată la nimic, au cerut pace şi sovieticii le-au luat o bună bucată din ţară şi un milion de locuitori.

Pe 6 martie 1940 la ora 11:41 pe linia frontului. E puţină lumină. Simuna, numit de ruși Moartea Albă, se gândeşte că dacă, aşa cum se zvoneşte, se face pace, localitatea în care s-a născut, Rautjārvi, va rămâne la ruşi. Fatal lucru, să te gândeşti pe linia frontului! Vede o mişcare uşoară la vreo două sute de metri în stânga sa. Ocheşte, trage. Dar în acelaşi moment un glonţ blindat (nu unul exploziv, dum-dum cum dezinformează presa) îi smulge partea stângă a feţei cu maxilar cu tot.

Comunicatul armatei finlandeze, de atunci, este foarte clar. Nu s-au găsit urme de arsură, de explozia secundară a proiectiliului, aşa că “glonţul exploziv” este o doar încă o invenţie dragă presei de scandal. Sună mai impresionant, mai ameninţător, mai mortal. Dar, gloanţele explozive erau interzise, pe linia frontului, prin Convenţia de la Geneva. Dacă ar fi fost un glonţ dum-dum, Simo Hayha nu ar mai fi trăit până la 97 de ani.

Bun, sunt o mie de inexactităţi, pe net. Hai să le lămurim. Simuna nu a fost un „lunetist”, ci un ţintaş de elită. După spusele celor din familia sa nu folosea niciodată luneta din cauza staturii sale. Folosirea lunetei însemnă şi o poziţie mai ridicată, mai expusă şi o poziţie puţin confortabilă la cei 1,53 de metri ai săi. Motivaţia că nu a folosit dispozitive optice pentru că se abureau la temperaturile de -30 grade este făcută, evident, de cei fără pregătire militară. Încă din Primul război, lunetiştii erau dotaţi cu lunete speciale care aveau partea optică acoperită cu diferite substanţe care împiedicau aburirea şi îngheţarea, fără a jena într-un fel luarea la ţintă, vizibilitatea.

Nu a folosit o carabină „modificată”, sau un Mauser făcut special pentru el în Suedia, la Huskvarna. Tot timpul a folosit aceiaşi armă militară standard, făcută în fabricile finlandeze, un M/28-30, licenţă Mosin-Nagant, seria numărul 60974. O armă scurtă şi uşoară, făcută pentru cavalerie, dar care se potrivea perfect cu “înălţimea” lui Simuna. A mai folosit, rareori, când era acoperit de puhoiul de atacatori ruşi, un pistol-mitralieră foarte eficient, Suomi 9 mm, după care ruşii au făcut “balalaicele” lor. Bun, o armă complet neprecisă la mai mult de douăzeci de metri, dar aveau 72 de cartuşe în magazie!

Da, Simo şi-a revenit după groaznica rană, după câteva zile de luptă cu moartea. Familia lui, cele trei surori, mai ales, Mari, Katri and Hilja l-au asistat zi şi noapte. “Îmi era milă de ele, se stăpâneau să nu plângă, trebuia să le dau afară de la reanimare, era arhiplin, dar nu am putut. Fetele mi-au spus că pierduseră deja un frate pe front, în războiul civil, aşa că nu mai puteau să mai piardă încă unul” – îşi reamintea, prin anii 60’ un medic militar, un chirurg ajuns general.

Calvarul lui Simo Hayha abia începe. Îi este imposibil să mănânce. Este tot, numai o durere. Dar, refuză morfina, refuză orice calmant, spune, prin semne, că nu putea să vorbească, să le dea la cei cu răni grave! Micul lui corp se scutură de convulsii, de durere, dar finlandezul nu cedează. Este ilustrarea tăriei istoriei ţării lui: finlandezii au pierdut războaie, dar nu au fost învinşi niciodată!

Trebuie “gavat”, nu poate să mestece, nici nu ar fi avut cu ce – adică să i se introducă un furtunaş steril pe gât prin care să se pompeze, direct în stomac, mâncare în stare lichidă, sau semi-lichidă, atent echilibrată din punct de vedere medical.

Simo trece prin 26 de intervenţii chirurgicale. I se prevaleză substanţă osoasă din centura inferioară, din şold, şi se reconstruieşte, cu mare greutate, maxilarul spulberat de glonţ.

Poate să vorbească, cu greutate, abia după un an jumătate, mai târziu. Niciodată Simuna nu a fost vorbăreţ, dar de atunci devine taciturn, monosilabic. De cele mai multe ori nu răspunde la întrebări.

Simuna doreşte din tot sufletul să participe la războiul mondial, care a continuat în Finlanda până în anul 1945, unii susţin că până în 1946. Dar armata şi guvernul îi dă o fermă, o rentă generoasă şi îi ordonă să stea acolo. “Nu avem nevoie de eroi morţi, ci de exemple vii, de supravieţuitori!” i-a spus lui Simuna majorul Matti Aarnio, o altă legendă a armatei finlandeze.

Simuna revine la vânătoare şi începe să crească căţei. Cele două căţeluşe ale lui, Gaisa şi Zorka, îi dăruiesc nu mai puţin decât 15 căţeluşi pe care Simo îi creşte, cu multă dragoste, ca să devină, la fel ca şi mămicile lor, vajnici căţei de vânătoare. Veneau vânători şi din Suedia, Norvegia, Latvia ca să cumpere câte un căţeluş crescut de Simo. I se ofereau sume imense pentru atunci – şi o mie de dolari! Aşa, Simuna a reuşit să-şi dezvolte mica afcere cu creşterea şi educarea (urăsc cuvântul dresaj) căţeilor.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, acum vă spun ceva ce nu o să găsiţi niciodată pe net, referitor la Simo Hayha. A rămas singur, nu s-a căsătorit niciodată, cu toate că surorile lui găsisere multe “partide”.

Simo s-a mai sacrificat odată. A rămas singur, a ţinut familia departe de el. Asupra lui se năpustiseră hoardele barbare ale presei de scandal, ale activiştilor pentru pace şi ale vânătorilor de duminică. Mult mai rele decât ruşii. Nu era zi de la Dumnezeu ca să nu fie deranjat de cineva. De scriitori de cărţi, s-au scris peste o duzină despre el, de reporteri şi fotografi, de excentrici şi vântură lume, care doreau un autograf şi o fotografie alături de “best killer, money can buy”.

Până la urmă, din cauză vârstei înaintate, Simo cere să fie internat într-un azil al veteranilor şi s-a săvârşit acolo din această viaţă pe 2 aprilie 2002, la venerabila vârstă de 97 de ani.

Nu v-am spus câte sute de ruşi a împuşcat Simo în război, (statisticile spun că peste cinci sute, până la nouă sute) ce tactici militare folosea, de câte medalii şi ce rentă viageră a primit, cum a fost ridicat miraculos în grad, de aşa zisele lui vorbe de duh, toate invenţii ale presei de scandal. De exemplu, circulă pe net că Simo a fost întrebat ce a simțit când trăgea cu pușca lui în ruși. ”Reculul!” a fost răspunsul. Este ”fake news”, finlandezul nu a spus niciodată așa ceva. Singura lui declaraţie adevărată, după cum confirmă familia, a fost: “Am făcut întotdeauna ce mi s-a ordonat, pentru Finlanda, cum m-am priceput mai bine!”

Dar o să vă spun ceea ce mi-a spus nepotul lui Simo. Simuna Hayha a fost un om credincios, un bun creştin, un penticostal. Spiritul de solidaritate este foarte ridicat la penticostalii finlandezi. Simuna s-a sacrificat pentru familia lui, a doua oară, prima dată s-a sacrificat pentru Finlanda. A rămas singur, i-a ţinut pe mâncătorii de rahat şi pe nebunii din toată lumea departe de familia lui. De aceea nici nu s-a căsătorit. A fost un erou, un martir adevărat, păcat că la noi nu se sanctifică oamenii, mi-a spus Eetu, nepotul lui Simuna Hayha – şi el penticostal!

Tare aș dori să vă spun povești despre războiul ruso-ucrainian, la timpul trecut. De exemplu despre duhul Kievului, pilotul ucrainian cu un Su modificat care facea legea pe cerul orașului martir. Sunt un om al păcii, dar mult timp din viață am fost târât prin războaie. Războiul nu este nici glorios, nici necesar. În război mor tineri. Mulți. În război, prima victimă este adevărul.

Dar nu pot să mă opresc să nu fac comparația dintre doi președinți. Președintele Cehoslovaciei, Alexander Dubček și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Amândoi au fost atacați de ruși, dar au găsit metode diferite de reacție. Cred că cea a lui Dubček a fost de departe cea mai potrivită și cu câștig evident pe termen lung și fără pierderi de vieți omenești. Dar Zelenski este un actor din epoca ”Expendables” așa că se poartă ca atare. Bun, puțin exemplu de eroism contemporan nu strică niciunui popor!

Dar este cazul ca răboiului să-i fie pus un termen. Cu cât se prelungește, cu atât crește riscul escaladării conflictului. Vă spuneam că am trăit mult timp în război, numai șapte ani în Irak și Iran. Acolo s-a născut și fetița mea, într-o zi de ianuarie când în Teheran au explodat trei rachete Scud-B. Există în colecția revistelor Marie Claire, moștenită de la socrul meu, Dumnezeu să-l odihnească, din perioada 1940-1945, mai multe sfaturi practice despre secrete eficiente și comportamentul civililor în timp de război. Sper din tot sufletul să nu fie nevoie să le public!

Dar, este iarăşi târziu şi după cum ştiţi, dragii mei, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 5,6 martie 2022

BERBEC Sâmbătă, o parte din zodie doreşte ghiocei şi primăvară, altă parte sporturi de iarnă, la munte. Duminică programul tău se schimbă, dar nu lăsa lucrurile importante pentru nimicuri urgente. În acest weekend, mai exact sâmbătă dimineaţa, eşti pus în faţa unei decizii. Să stai acasă cu pisica sau căţeluşul sau să ieşi pe seară în frig pentru cine ştie ce fiţe la cluburi şi/sau peteceri incerte. Sau să trăbăluieşti plenar în bucătărie pentru cele cinci feluri de mâncare pentru săptămâna viitoare. Sfatul meu este să stai cu necuvântătoarele. Animăluţele nu mint, nu trădează, nu invidiază. Au după cum bine spunea Carl Sagan o capacitate deosebită de a recunoşte binele. Iar dacă le faci rău te muşcă sau zgârie, direct şi fără bârfe pe la spate. Duminică poţi să inviţi la masă un prieten bun. Ai atâta nevoie de o discuţie normală şi poate mai afli şi ceva noutăţi.

TAUR În weekend ai o strategie mai bună decât de obicei. Fii atent, ai ocazia să auzi nişte zvonuri, şoapte care pot să-ţi folosească. Pe plan sentimental se pare că ai încheiat un armistiţiu! O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încearcă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Atenţie la datele primite, deoarece de multe ori reprezintă părerea (de rău) celui în cauză şi nu o descriere cât mai apropiată de realitate. Experienţa bate mai intotdeauna iscusinţa! Nimic din ce a fost nu mai este, dar viitorul este plin de speranţe. Trebuie sa te folosesti de bagajul de informatii din trecut ca să rezolvi o situatie prezenta. O calatorie sau o deplasare, pentru un oarecare procent dintre Taurii din ultimul decan. Duminică poţi să primeşti o veste bună, care te bucură mai mult sau mai puţin.

GEMENI Eşti avantajat de conjunctură, sâmbătă. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce se întâmplă în jurul tău, trebuie să continui neabătut. Duminică, nu fii superficial, nu renunţa! Sâmbătă, vită discuţiile în contradictoriu, învinuirile sau explicaţiile şi deciziile privind sfera socială, relaţiile cu prietenii. Problemele personale nu sunt bine aspectate. Ideea este că uneori ai nevoie de puţină singurătate ca să ai o perspectivă mai bună asupra vieţii personale şi weekendul acesta este un bun prilej. Paradoxala situaţie! Chiar dacă „nimc nu este important”, după cum spune Kabbala, duminică poţi realiza multe, lua decizii importante, clarifica nişte probleme. Seara îţi aduce o surpriză. Fii originalul, original! Trebuie doar să zici mulţumesc, pentru că treci printr-o perioada in care ajutorul vine de unde nici macar nu te aşteptai! Mai lasă gândurile negre şi nu te mai zdrobi să placi tuturor. Fii tu, chiar tu!

RAC Spiritul tău defensiv şi dorinţa permanentă de armonie găseşte în weekend aprobarea şi susţinerea anturajului. Lumea s-a săturat de scandaluri şi înfruntări, vrea mai mult pace şi linişte. Sâmbătă este o zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite, mai ales dacă eşti solicitat să dai o mână de ajutor în casă. Investiţiile pe termen lung făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile… joci la loto? Glumeam! Leagă-te la cap pentru ca o să te doară! Duminică, ceva migrene din cauza unor tensiuni neaşteptate în anturaj. Le rezolvi cu diplomaţie şi treci mai departe. Nu te repezi să tragi concluzii după barfe, zvonuri si intrigi, sau după televizor. Lumea pare că are probleme de comportament grave de tot şi nu este niciun motiv să o iei şi tu razna!

LEU Găseşti că weekendul este chiar agreabil. Poate unde reuşeşti să ai unele succese în relaţiile umane. Urmare efortului trecut resimţi o oboseală difuză, aşa că oferă-ţi odihnă şi relaxare! Nu trebuie să te oboseşti peste măsură, deja eşti într-o starea de oboseală cronică. In acest weekend o sa realizezi că nu contează „ce” faci, ba mai mult, nici nu conteaza „cum” faci, ci este important „pentru cine”! Nu te repezi imediat ce auzi o intriga. Uneori leii se prind în capcană cu mâncare pentru pisici, adică ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflectează cui foloseste situaţia. Sâmbăta este o zi bună pentru vizite la rude sau prieteni. Proprietatea, familia şi spiritualitatea sunt valorile traditionale dragi dumneavoastră si mai tuturor celor din zodia Leului. Stelele se bucură se te ajute în acest weekend!

FECIOARĂ Sâmbătă, incertitudinea şi nesiguranţa te părăsesc. Încrederea în forţele proprii se consolidează şi eşti gata să acţionezi cu intensitatea necesară. Eşti inspirat şi crezi în succes! Weekendul acesta este o perioadă de aşteptare şi relaxare. Ai, în sfârşit, răspunsul la acţiunile tale din ultimul timp, răspunsurile pe care le aştepţi – din domeniul social şi al interacţiunilor dintre diferiţi oameni cu care ai comunicat în ultimul timp. Adică primeşti un telefon sau un mesaj pe care îl cam aşteptai. În rest poţi să ieşi cu familia la un film şi o cafea, că nu face rău la fizic. Duminică oferă-ţi un cadou şi da telefon unei prietene, poate ieşiti in oras. Ziua se cunoşte de dimineaţă – daca este buna sau.. nu. Ganduri mai roze gaseşti chiar în cafeaua de dimineaţă. Zi de cumpăraturi si mici taclale relaxante. Fă provizii din starea asta de bine pentru viitor.

BALANŢĂ Sâmbătă ai idei cum să rezolvi grijile tale. În weekend trebuie să te îngrijeşti şi să faci mişcare, pentru că, dacă arăţi bine, o duci bine! Nu pleca la drum lung, mai ales duminica seară! Supraveghează-ţi, în acest weekend, cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, să investeşti utopic în propria imagine. De asemenea – vechea ta problema – amorul. Cu o astfel de configuratie astrologica, ca în zilele acestui weekend de martie, te indragosteşti uşor şi de cine nu trebuie! Egoismul bine temperat te salveaza de deceptii. Cu toate că gândeşti prin o anumita logica, duminică, trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată; pentru că în lumea de astăzi interesele personale primează. Şi egoismul propriu nu este nici logic nici dialectic, ba dimpotrivă.

SCORPION În weekend evită orice efort fizic, nu eşti într-o formă prea bună. Poate un masaj, sâmbătă, după o săptămână obositoare şi tensionată. Nu promite nimic, amână hotărârile importante! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Un fenomen meteo sau o întârziere a unei persoane sau obiect îţi strică buna dispoziţie, dar nu pentru mult timp! Pe total weekendul este o perioadă bună, dar atenţie la deplasări sau călătorii, mai ales dacă vrei să profiţi de zăpadă şi te duci la munte. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme. Doar pe seară te mobilizezi un pic ca să pui la punct programul de luni.

SĂGETĂTOR Sâmbătă trebuie să faci unele concesii ca să păstrezi unele avantaje. Duminică, mai multă atenţie că să nu ratezi unele amănunte care îţi pot fi favorabile. Mai ales pe plan sentimental! Două zile monotone cu program prestabilit şi lipsite de nerv. Sâmbăta este, totusi, mai densă pentru că trebuie să pui cap la cap nişte date, informaţii, zvonuri care nu par a avea legătură, dar pentru tine înseamnă ceva. Adică juci rolul unui detectiv particular. Fără să faci parte din personajele Aghatei Christie, de exemplu Hercule Poirot, care îmi place atât de mult, ei bine, în acest weekend ascultă cu atenţie şi nu întrerupe persoanele care fac destăinuiri. Nici nu ştii câte poţi să afli, pentru că adevărul este întotdeauna dincolo de noi!

CAPRICORN În weekend nu te implica în discuţii cu semne de apă şi aer. Domeniul personal şi sentimental este aspectat favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, veşti bune de la rude sau prieteni. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant. Duminica este zi de aranjat şi verificat garderoba pentru sezonul mai cald, care pare că se apropie, în sfârşit. Sigur, nu toată ziua, mai este timp şi de o discuţie, de o prăjitură cu o cafea şi poate şi de un film bun. Şi poţi începe să citeşti un roman-fluviu, sau să vezi un film nou, ştiu că îţi plac ficţiunile istorice.

VĂRSĂTOR Ceva nervi din cauza unor tensiuni între cei din jurul tău. Situaţie pe care trebuie să o rezolvi cu diplomaţie şi calm. Nu te repezi să tragi concluzii după bârfe, zvonuri şi intrigi. Trebuie doar să iei decizia bună, la momentul potrivit! Steaua Vega îţi indică un weekend în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovadă de inspiraţie, atât în relaţiile de familie cât şi cu prietenii sau partenerii. În acest weekend nu ar trebui să faci mari cheltuieli. Stelele arată un drum, dar este lăsat la latitudinea dumneavoastră. Întotdeauna în viaţă suntem între Destin şi Liberul Arbitru. Dacă, totuşi te hotărăşti să pleci sau chiar eşti pe drum, atenţie la drum şi la bagaje! Duminică seara o veste – pe care o aştepţi de ceva timp!

PEŞTI Trebuie sa te bazezi pe propriile forţe şi să faci planuri serioase de primăvară, poate chiar să te gândeşti la un nou drum. Mai lasă gândurile şi nu te mai zdrobi să placi tuturor! Repausul este poate, cea mai mare dintre încercări. Întotdeauna îţi faci programe peste programe şi duminică seara realizezi că nu ai avut timp. Nicio problemă! În acest weekend ai nevoie doar de repaos şi relaxare, dar şi de distracţie, de şampanie şi caviar. Ai ceva de sărbătorit şi lucrurile nu pot fi lăsate la voia întâmplării! Duminică nu trebuie sa risipeşti starea placută de lene şi răsfaţ cu proiecte belicoase despre ordine şi curaţenie, mai bine trage plapuma peste ochi! Lenea, comoditatea, este o arta, aşa că fii artist!