Horoscopul lui Dom’ Profesor – 5 martie 2024. Din nou, despre Nastratin Hogea

Prin negocieri şi diplomaţie poţi să obţii astăzi cele mai bune rezultate. Trebuie sa te bazezi pe propriile forţe.

Horoscopul lui Dom' Profesor. Pe 5 martie s-au născut Henric al II-lea, Heitor Villa-Lobos, James Madison, Rosa Luxemburg, Rex Harrison, Pier Paolo Pasolini, Elaine Page, Andy Gibb, Aurică Beldeanu, Radu Stanca.

Pe 5 martie în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Conon din Isauria, Conon Grădinarul, Iraida şi Marcu Pustnicul.

Zi de muncă în ”Kalendarul” poporului român, în "kalendar" dar şi a cincea babă: Cosânzeana, Joiana sau Rebi. Cine îşi alege această babă şi se adevereşte, adică este timp frumos toată ziua, poate speră să arate mai bine, „mai ţanţoş”, tot anul.

Dragi lupi, padawani și hobbiți de mult nu v-am mai spus povești, cu toate că îmi cereți, mereu, zilnic. Vă înțeleg! Iată, mă revanșez, trei pilde cu Nastratin Hogea pe care sunt sigur că nu le-ați mai citit, sau auzit - poate mai demult, tot aici. Dar repetiția este mama învățăturii.

Nastratin fiind mereu bun la suflet și bine intenționat era mereu păcălit în bazar. Astăzi așa, mâine la fel, până când soția lui, frumoasa Leila, i-a spus:” Nastratine, este păcat de știința pe care o ai, te păcălesc toți, tu nu vezi?” ”Ba, da, cum să nu – a răspuns Nastratin – dar fac dinadins, ca să acumulez experiență!” În viața este bine să decizi tu de cine te lași păcălit!

Faima lui Nastratin Hogea era mare și se răspândise peste tot. Așa că nu era de mirare că o mulțime de tineri doreau să-i devină ucenici. Stăteau zi și noapte în fața căsuței lui, îl însoțeau peste tot, îi imitau gesturile și îi îngânau vorbele. Într-o zi, nemaiputând răbda, Nastratin le-a spus tinerilor să se ducă pe la casele lor. Și cu ucenicia cum rămâne, niciun maestru nu trebuie să-și alunge ucenicii, ca înțelepciunea să rămână mereu vie, au zis tinerii. Sigur că da, a spus Nastratin, înțelepciunea este vie cât trăiesc eu, cât despre ucenicie, ce ar fi să o facem prin… corespondență?!

Mulți chemați, puțin aleși, sau… deloc! Răspunderea de a transmite înțelepciunea, este mare și deseori se investește în cine nu trebuie. Spiritul viu este în regres, înlocuit de vulgaritatea stohastică a tehnologiei care pare atotștiutoare. Eroare, tehnologia știe tot despre ceea ce a fost, este o memorie perfectă, dar nu știe nimic despre ce o să fie, despre viitor, nu-și poate face planuri, pentru că nu este creativă.

A treia pildă se petrece în timpurile moderne, când existau băncile, bisericile satanei. Nastratin Hogea, care este permanent și imortal, a intrat fugind și tulburat în banca lui. A cerut să-și retragă toți banii din cont. S-a așezat pe un scaun și, tacticos, a numărat toți banii. Apoi i-a depus, la loc, destins și zâmbitor. Funcționarul de bancă, vădit încurcat, l-a întrebat pe înțelept de ce a făcut, ceea ce a făcut. Păi, a răspuns Hogea, în ziarul de dimineață se spunea că poliția a urmărit prin cartierul ăsta o bandă de spărgători de bănci. Dacă hoții au intrat aici și mi-au furat banii, trebuia să verific, nu?…

Nu este bine să iei de bune tot ceea ce ți se spune, trebuie să verifici. Nu din trei surse, este o prostie. Cele trei surse sunt cunoașterea, echilibrul și bunul simț.

În altă ordine de idei am terminat sezoanele NCIS de pe Netflix, am trecut la Doctor House, un mare succes de acum... oare câți ani au trecut? Bună întrebare! Acum vă rog să mă scuzați, am ceva treburi, iarăși o noapte albă, o să ne întâlnim mâine, doar este o altă zi!

BERBEC O parte din zodie se pregăteşte pentru primăvară, altă parte doar pentru posibila zi cu soare. Astăzi programul tău se schimbă, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. Astăzi poţi avea o oportunitate profesională. Nu o rata cum faci de obicei. Nu încurca tehnologia cu sentimentele. Excesul de tehnică ruinează relaţiile dintre oameni. Foloseşte-ţi imaginaţia bogată, nu pentru a găsi motive şi justificări, ci ca să-ţi faci viaţa mai plină şi interesantă.

TAUR Nu lăsa loc la neînţelegeri şi la interpretări - efectul lor poate fi de cascadă şi te pot depăşi. Caută modalităţi de exprimare clare, repetă de mai multe ori esenţialul, fă-te înţeles! Traiesti momente de fior si ras, o tragi-comedie ionesciană, care se datoreşte numai felului original in care amesteci tu relatiile şi problemele. Rezolvarile temporare şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poate unde eşti din zodia cuprinsă de influenţa frumoasei Venus!

GEMENI Astăzi derulezi strategii mai bune decât de obicei. Fii atent, ai ocazia să auzi nişte zvonuri de culoar care pot să-ţi folosească. Pe plan sentimental se pare că ai de încheiat un armistiţiu! Astăzi emoţiile tale sunt pastelate iar conjunctura astrologică arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru frumos. Ai idei, mai precis o idee. Stelele spun să nu o mai plimbi de colo-colo, să o aplici repede că o să ţi-o ia altul înainte!

RAC Dorinţa permanentă de armonie şi spiritul tău defensiv găsesc azi aprobarea şi susţinerea anturajului. Poate unde reuşeşti să ai unele succese în relaţiile umane, prin diplomaţie şi calm. Atenţie mărită să nu pierzi, sau să ratăceşti un obiect, cheile sau, Doamne fereşte, portofelul. Fereşte-te de discuţii aprinse. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei.

LEU Eşti avantajat de conjunctura astrală. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce se întâmplă în jurul tău, trebuie să continui neabătut pe calea ta. Nu fii felină leneşă, nu renunţa! Atenţie la alergii de primăvară sau la răceli. Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte şi totul se rezolvă. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Astăzi problemele Leilor şi mai ales ale Leoaicelor par să să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa!

FECIOARĂ Astăzi mai multă atenţie că să nu ratezi unele amănunte care îţi pot fi favorabile. Mai ales pe plan sentimental! Dar, găseşti că ziua e chiar agreabilă, pentru că nu ai nimic greu de rezolvat! Dacă într-adevăr lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple!

BALANŢĂ Uşoare divergenţe de opinii pot crea tensiuni greu de gestionat, la serviciu sau în cuplu. Încearcă să fii tolerant şi să amâni lucrurile care nu-ţi fac plăcere, cu calm şi chiar cu umor! Supraveghează cheltuielile şi redu-le sau renunţă la cele pe care le consideri extravagante. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Există un timp pentru fiecare lucru! însă, nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci şi tu confidenţe şi compromisuri costisitoare. Ascultă însă cu atenţie. O informaţie poate fi foarte folositoare în viitor...

SCORPION Ai vrea să evadezi, să pleci la tropice, unde este soare şi cald! Grijile tale îţi apar mai mici şi chiar ai idei cum să le rezolvi. În duo, partenerul tău este în toane bune şi te răsfaţă! Ti-ai facut inamici fără să ştii. Invidia este un păcat capital şi detractorii tăi o să afle în curând acest lucru, mai ales când o să facă cunoştiinţă cu veninul din vârful cozii tale zodiacale! Totuşi, te afli sub protecţia speciala a stelelor, mai ales daca lucrezi in administraţia publică sau comerţ. O veste, bună, de departe.

SĂGETĂTOR Dimineaţa trebuie să faci concesii ca să păstrezi avantajele. Evită astăzi orice efort fizic, nu eşti într-o formă bună. Nu promite nimic, nu cheltui sume mari, amână hotărârile importante! Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Din exterior (al tău şi al familiei) vine un bombardament de informaţii. Aproape toate false. Cineva vrea să vadă ce se întâmplă şi marchează datele. „Scutură pomul” cum spun specialiştii... Tu sa stai deoparte!

CAPRICORN Incertitudinea şi nesiguranţa te părăsesc astăzi. Încrederea în forţele proprii se consolidează şi eşti gata să acţionezi cu intensitatea necesară. Eşti motivat şi poţi avea succes! Însă, conflict dintre simţăminte şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează, doar. Nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma. Nu te implica în promisiuni strategice, pe termen lung. Nu, nu, nu, astăzi! Organizează-ţi o seară festivă, meriţi după tot efortul făcut să refuzi pe toată lumea!

VĂRSĂTOR Trebuie să faci planuri serioase de primăvară, dar ceva nervi din cauza unor tensiuni în anturaj. Situaţie pe care trebuie să o rezolvi cu zâmbetul pe buze şi să treci mai departe. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii, prietenii te-au uitat. Toată lumea este ocupată şi strivită de sistem. În a doua parte a zilei sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, reuniunile de familie...

Cu toate că pare a fi încă o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuţi, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon! Nu promite nimic, mai ales membrilor familiei. Oricum, majorităţii nativilor din zodie nimic notabil nu i se poate întâmplă. Mai puţin faptul că, poate, dragostea este cel mai frumos lucru din lume!