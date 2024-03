Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 4 martie 2024. Constelații și asterisme







Horoscopul lui Dom’ Profesor. Eşti între trecut şi viitor! Închide cu hotărâre un capitol, o etapă, din viaţa ta şi nu uita că ambiţia e principala ta sursă de energie. Îndrăzneşte, pentru că norocul ajută pe curajoşi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor. 4 martie

Pe 4 martie s-au născut Antonio Vivaldi, Margaret Osborne Du Pont, Miriam Makeba, Chris Rea, Jim Clark, Gabriel Gafiţa. În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii de santinelă în eternitate: Gherasim de la Iordan, Pavel şi Iuliana sora lui.

Dar, în “Kalendar”, este a patra babă, pe nume Ileana, sau Lia. Dacă este timp frumos şi ţi-ai ales baba această, trebuie să ştii că vei fi plăcut tot anul, va fi armonie şi belşug în familie!

Pentru generaţia mea, 4 martie poate să însemne doar un singur lucru: amintirea teribilului cutremur din 1977, de la ora 9 şi 22 de minute, seara. Cele 55 de secunde, fatale, pentru mulți români!

Parcă a fost ieri! Nu aş vrea să dau curs amintirilor, sunt prea puternice şi bunul Dumnezeu m-a blestemat cu darul să nu uit nimic, să am memorie “cinematografică” - dar cu titlu anecdotic pot să spun că marele cutremur m-a prins, în pat, citind cartea lui Dwight Eisenhower, “Cruciadă în Europa”, apărută, pe atunci, la “Editura Politică”. Pe timpul acela cărţile se vindeau imediat, mi-au trebuit câteva luni ca să fac rost de un exemplar printr-o “cunoştiinţă”. Nu ştiu ce s-a întâmplat, dacă americanii au debarcat, sau dacă au câştigat războiul (sic) de atunci nu am mai luat cartea aceea în mână!

Tânăra şi frumoasa mea soţie stătea pe un fotoliu şi se uita la filmul acela bulgăresc, parcă “Dulce şi amar”, eu nu mă uitam, de atunci, la televizor. Cărţile şi cărţile, apoi cărţile şi VSH, acum cărţile şi DVD.

Pentru prima dată în viaţă, Berbeaca mea de soţie, Dumnezeu s-o odihnească, nu mi-a comentat ce i-am cerut să facă și a fugit imediat în braţele mele, în micul hol dintre sufragerie, baie şi dormitor, la o intersecţie de structuri de rezistenţă. Asta i-a salvat viaţa. Apoi bibliotecile s-au prăbuşit, pe fotoliul unde fusese soţia mea cu câteva secunde mai înainte, aruncând speriate, fâlfâind din pagini, zeci şi sute de cărţi. Televizorul a căzut şi el, pe ecran, pe tub, s-a spart cu pocnet mare, umplând casa cu milioane de steluţe, un fel de poleială argintie. Am pierdut atunci multe lucruri de preţ, servicii de porţelan coajă de ou, aflate în familia mea de cinci generaţii, cristaluri adevărate, strălucitoare! S-a salvat doar câte o ceşcuţă, câte un pahar, câte o farfurioară. Atât.

Apoi, în acea noapte, soarta m-a dus, împreună cu un bun prieten, un genist, inginer militar, prin tot Bucureştiul. Amintiri teribile! Dar, timpul trece şi parcă un drăcuşor seismic îmi spune să citesc din nou aventurile celui de al Doilea război mondial, relatate de Eisenhower!

Țin să fac observația că atunci a fost Lună Plină, acum nu este. Nu este nicio insinuare, după cum, pe front, nu cad două proiectile în același loc, tot așa nu pot avea loc două catastrofe seismice, în aceiași zi calendaristică, cel puțin așa susține, pe DOA, Angel, un astronom și astrolog foarte bun.

De atunci, de la marele cutremur, România a început să cadă. Nu se ştie ce s-a pierdut, ce s-a distrus atunci. Se şopteşte, se zvoneşte, se spune… că a fost vorba de oameni! În Bucureşti s-a distrus, parcă la comandă, aproape numai centrul locuit de persoane importante. Au încetat din viaţă mai mult de șapte sute dintre oamenii de valoare ai ţării, savanţi, directori de mari întreprinderi, ofiţeri superiori, actori şi cântăreţi de neînlocuit, oameni de media, ingineri, arhitecţi, medici, membrii marcanţi ai serviciilor secrete şi ai partidului. Sigur că toţi oamenii sunt de valoare, dar aceştia puteau să ţină în frâu, prin competenţa lor, pe Ceauşescu şi clica lui.

Ce este o constelație? Ce este un asterism?

O constelație este un grup oficial de stele. Un asterism este un model evident sau un grup de stele cu un nume popular.

Este o constelație sau un asterism?

O constelație este un model de stele pe cerul nopții. Cuvântul provine din latinescul constellatio, adică un set de stele . Există 88 de constelații oficiale , toate cu granițe bine definite. Multe constelații sunt foarte vechi. Ele sunt o legătură între noi și strămoșii noștri, o proiecție a imaginației umane în cosmos. Oamenii antici se uitau la stele și credeau că văd printre stele ființe mitice, animale și pietre de încercare culturale.

Pe de altă parte, majoritatea asterismelor sunt relativ noi. Multe sunt modele mici în cadrul unei constelații, iar unele sunt modele mari făcute din stele strălucitoare din mai multe constelații. Nu există nimic oficial despre un asterism, dar multe sunt bine cunoscute. În general, un asterism este un model simplu care este ușor de recunoscut.

Câteva asterisme binecunoscute

De exemplu, Carul Mare (cunoscut și sub numele de Plugul ) este un model de șapte stele din constelația Ursei Majore Ursă Mare. Este, fără îndoială, cel mai faimos asterism de pe cer, și nu doar pentru că este util ca ghid pentru alte stele și constelații.

În emisfera sudică, cinci stele compun Crucea de Sud , un asterism din constelația Crux .

Pleiadele sunt un asterism popular la Taurul ; este un grup minunat de stele vizibile cu ochiul liber.

Mai multe asterisme celebre

Uneori, asterismele conțin stele din mai mult de o constelație: de exemplu, gloriosul Triunghi de vară este foarte proeminent în emisfera nordică. Triunghiul de vară este format din stelele Deneb , Vega și Altair . Sunt cele mai strălucitoare trei stele ale lui Cygnus lebăda, Lyra Harpa și Aquila Vulturul.

Iar în Săgetător Arcașul există celebrul asterism Teapot , care indică spre centrul galaxiei noastre Calea Lactee .

O privire mai atentă asupra constelațiilor

După cum am menționat mai devreme, constelațiile sunt modele oficiale de stele cu limite definite. Stelele dintr-o constelație se pot afla la distanțe diferite de Pământ. De exemplu, cele trei stele care compun constelația Triangulum se află la o distanță între 35 și 127 de ani lumină .

În timp ce o constelație pare că stelele ei sunt la aceeași distanță, în realitate asta se datorează faptului că stelele variază ca mărime și luminozitate. În general, atunci când două stele par a avea aceeași magnitudine pe cer, ele se află de fapt la mulți ani lumină distanță. Astfel, un astronom extraterestru de pe o planetă la 100 de ani lumină de Pământ cunoaște constelații foarte diferite, deoarece văd cerul nopții dintr-o perspectivă complet diferită.

Constelații binecunoscute

Multe constelații sunt binecunoscute, cum ar fi Orion Vânătorul, Ursa Mare Mare, Cassiopeia Regina și Cygnus Lebăda. Acestea sunt câteva dintre celebrele modele de stele pe care le înveți pentru prima dată când începi să privești stelele.

Istoria constelațiilor și a numelor stelelor

Grecii și romanii au recunoscut și au numit pentru prima dată constelațiile din emisfera nordică – în jurul secolului al II-lea d.Hr. – deși, fără îndoială, oamenii preistorici și-au creat propriile constelații. Într-adevăr, fiecare cultură își vede propria mitologie și povești în stele. Nu este surprinzător că grecii și romanii și-au văzut eroii mitologici, eroine și fiare pe cer, precum Pegasus , Orion , Taur , Cassiopeia și mulți alții.

Prima listă cunoscută de constelații apare în Almagest -ul lui Ptolemeu din secolul al II-lea , acoperind mișcările aparente ale stelelor și planetelor. De asemenea, a stabilit o vedere geocentrică a universului care urma să persistă timp de 1.200 de ani. În timp ce grecii și romanii ne-au lăsat moștenire numele constelațiilor din emisfera nordică, arabii au fost primii care au numit stelele individuale .

Savanții islamici au fost primii care au cartografiat în mod sistematic cerul. Multe dintre aceste nume arabe de stele au supraviețuit până astăzi: Aldebaran , Alcor , Altair , Algol . Prefixul „Al-” este o indicație sigură a unui nume islamic: înseamnă pur și simplu „cel”. Prin urmare, Aldebaran este „adeptul”, deoarece pare să urmeze clusterul de stele Hyades care alcătuiește capul constelației Taur.

Oficializarea constelațiilor

Uniunea Astronomică Internațională a recunoscut oficial cele 48 de constelații ale emisferei nordice și granițele acestora în 1928. Au publicat o listă oficială în 1930. Numirea constelațiilor din emisfera sudică este însă puțin mai complicată.

Exploratorii italieni, olandezi și portughezi din secolele XIV-XVI au numit multe dintre constelațiile din emisfera sudică. Deci, constelațiile sudice sunt obiecte și fiare fantastice asociate cu marile călătorii ale epocii: Telescopium Telescopul, Octans Octantul , Dorado Peștele-Spadă, Vela Pânzele (ale unei nave), Hydrus șarpele de mare. Dar exploratorii și observatorii au propus adesea diferite constelații cu nume contradictorii. Lista actuală a constelațiilor sudice a devenit oficială în secolul al XIX-lea.

Când o constelație marchează o schimbare sezonieră

Anumite constelații au căpătat o semnificație deosebită de-a lungul mileniilor deoarece apariția lor a marcat debutul anotimpurilor. Stelele sau constelațiile spuneau popoarelor antice când să semene sau să culeagă recoltele, când să adune hrană sau să plece la vânătoare. Datorită orbitei Pământului în jurul Soarelui, diferite constelații devin vizibile în diferite momente ale anului.

De exemplu, în emisfera nordică, apariția lui Orion pe cerul dimineții devreme avertizează despre debutul toamnei și că temperaturile vor începe în scurt timp să scadă. Ridicarea triunghiului de vară la proeminență pe cerul nordic este un prevestitor al verii. Astfel, pentru culturile antice, constelațiile erau mai mult decât simple tipare: marcau trecerea anotimpurilor, a anilor, a vieții însăși.

O constelație circumpolară rămâne deasupra orizontului

Din perspectiva observatorului, de la apus până în zori, cerul pare să se învârte în jurul unui punct fix de pe cer. Această locație în ceruri este ceea ce indică axa Pământului: polul ceresc .

În emisfera nordică, Polaris , steaua polară, se află foarte aproape de polul ceresc. Emisfera sudică nu are o stea strălucitoare care să marcheze polul ceresc sudic. Constelațiile care se învârt în jurul polului ceresc, dar care nu coboară sub orizont în timpul nopții, se numesc constelații circumpolare . Cu alte cuvinte, pentru un observator aceste constelații nu se vor așeza niciodată. Locația ta pe Pământ determină ce constelații sunt circumpolare.

Există cinci constelații circumpolare majore în emisfera nordică: Ursa Major, Ursa Minor , Draco , Cassiopeia și Cepheus . Emisfera sudică are trei: Crux , Centaurus și Carina .

Învățarea identificării constelațiilor

Un astronom în devenire poate învăța cu ușurință constelațiile. Începeți prin a găsi stelele și constelațiile mai strălucitoare și amintiți-vă că este nevoie de practică! Există multe resurse excelente și programe de tip planetariu disponibile gratuit online. Cu siguranță merită să învățăm toate constelațiile, chiar dacă uneori ne străduim să vedem numai ce au făcut anticii. Zodiacul.

O să mai revin asupra acestor lucruri, poate mâine, poate niciodată, dar oricum mâine este o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 4 martie 2024

BERBEC Astăzi trebuie să-ţi regăseşti echilibrul interior de care ai atâta nevoie. Nu te lasa impresionat de vremuri nesigure şi perspective sumbre, concentrează-te şi rezolvă-ţi problemele tale! Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent(ă) la noii furnizori sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care trăieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea inutilă la frig, sau la curenţii de aer.

TAUR Fiind vorba despre nişte probleme personale, de familie, veştile primite astăzi nu trebuie anunţate în gura mare, ci analizate cu discreţie. O veste primită dimineaţa îţi ridică o problemă! De asemenea, este bine să verifici ceea ce ai cumparat şi mai ales bonurile, dacă te duci la cumpărături. Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te poate ajuta să ieşi dintr-o încurcătură. Se pare că ai noroc. Atentie insa, norocul este de sticla – cand incepe sa strălucească, se sparge! Încă mai este frig – protejează-ţi în special gâtul.

GEMENI Conjunctura indică un plan sentimental foarte încărcat, cu situaţii noi care pot ridica probleme greu de rezolvat. Mici reproşuri din partea anturajului din cauza superficialitităţii tale. Se profilează o zi cenuşie. O poţi înviora cu o masă cu prietenii. Poate plătesc ei, poate nu costa mult, dar o sa te inveseleşti! Gemenii negustori sau simpli funcţionari trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară sau măcar păcăliţi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia lui Castor şi Pollux care desfăşoară activităţi medicale, administrative, filantropice sau religioase. Sănătatea pare bună, atenţie însa la plămâni - fumat şi aerul foarte rece.

RAC Nu sări peste etape, astăzi fii organizat, calm şi disciplinat. Luna, în creştere, te face să găseşti echilibrul corect dintre acţiune şi odihnă, să dai dovadă de cumpătare şi abilitate. Zâmbeşte, ţine capul sus şi îmbracă-te bine. Daca vrei să faci parte din elita trebuie să faci eforturi şi să te comporţi ca atare. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Racului celui armonios să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi este o perioadă propice pentru implicare financiară, investiţii, chiar.

LEU Ca să-ţi impui punctul de vedere personal azi trebuie să vorbeşti cu convingere şi patima, astfel lipsa de argumente logice, de dovezi, nu se observă. Limitează-te la activităţile obişnuite! Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: poate din dividente, poate din valorificarea unor active. Fereşte-te de posibile greşeli sau erori, mai mult gesturi neîndemânatice, la şcoala, serviciu sau în bucătărie. Veşti bune de departe, care te fac sa-ti reajustezi unele proiecte pe termen foarte lung.

FECIOARĂ Nu exagera inutil cu tăiatul firului de păr în patru, cu detaliile! Astăzi trebuie să dai dovadă de anvergură şi un orizont larg de vedere ca să beneficiezi de o oportunitate neaşteptată. Ziua este de asemenea favorabilă harnicilor nativi din Fecioară cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că este favorabil!

BALANŢĂ Cine crede ca are mereu timp, se înşeală mereu. Timpul parcă zboară! Poţi să regreţi mai târziu daca nu te hotărăşti astăzi să alegi mai repede. Stelele îţi sunt favorabile, îndrăzneşte! Climatul general de la serviciu şi de acasa este uşor neplăcut şi încordat, tensiunea tinde către cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece. Adică niciun eveniment important. Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă... Din punctul tău de vedere este o perioadă... interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă. Nativii si nativele din Balanţă trebuie să-şi îndrepte atenţia către rude, asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite defectele de comunicare. Cineva are nevoie de ajutorul tău. Dar nu doreşte să ţi-l ceară direct. Vezi ce poţi face!

SCORPION Marte din Taur te ajută să găseşti unele modalităţi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tale, ai idei bune, dar te avertizează de unele probleme cu femeile, de natură feminină. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului. Vremea capricioasă, melancolică şi cam nesimţită te face sa te iriţi repede. De fapt mai toata lumea este cu capsa pusă sau cu fitilul aprins. Nu spera şi nu ai teamă, ziua trece repede pentru că pe seară ai o întâlnire. Importantă! Poate fi şi o reuniune de familie cam încordată. Sanatatea este bună, atenţie ce şi unde manânci, mai ales in oraş.

SĂGETĂTOR Activitatea ta pare mai uşoară decât de obicei, arată conjunctura. Neliniştile şi incertitudinile par că se risipesc, ai o propunere valabilă, trebuie să faci încă un efort ca să finalizezi! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on”. In a doua parte a zilei evita singurătatea, nu este oare mai bine sa ieşi cu familia, sau cu o prietena la plimbare? Cauţi un confident pe care nu îl găseşti. Oricum, totul se află, aşa că mai bine mergi să te confesezi la o televiziune tabloidă, sau pe reţeaua de socializare.

CAPRICORN Întrebările care te frământă nu pot găsi răspuns astăzi. Eşti în faţa unor noi probleme, mai ales de adaptare într-un nou format. Ai nevoie de o seară relaxantă ca să-ţi aduni gândurile. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă, nici măcar foarte interesant. Evita alcoolul, tutunul, piperul, orice te-ar irita şi mai mult. Astăzi nu eşti în cea mai buna dintre zile, mai bine ţine o dieta uşoară şi incearca să te gandesti la lucruri plăcute şi vesele.

VĂRSĂTOR Eşti între trecut şi viitor! Închide cu hotărâre un capitol, o etapă, din viaţa ta şi nu uita că ambiţia e principala ta sursă de energie. Îndrăzneşte, pentru că norocul ajută pe curajoşi! Incearca sa termini lucrurile de care te apuci. Incearcă, la fel, sa fii mai cumpatat în vorbe şi să nu întrerupi tot timpul pe cel cu care vorbeşti. Ziua de astăzi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Este bine să revii şi să termini lucrurile.

PEŞTI Activitatea ta, munca, profesia, influenţează prea mult viaţa ta personală, constaţi acest lucru, cu neplăcere. Dar, trebuie să ai mai mult timp liber, nu te-ai angajat la o firmă-internat! Promovează-ţi cu hotărâre interesele profesionale. Nimic financiar, nimic speculativ, poate unde banii sunt din ce în ce mai rari. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este ceva mai obositoare, poate te duci la sală să tragi de fiare, poate la un spectacol care se prelungeşte! Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveşte sănatatea şi întreţinerea ei. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.