HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 4 mai 2022. NASA vrea să trimeată o sondă.

4 mai

Pe 4 mai s-au născut: Audrey Hepburne, Bartolomeo Cristofori, Hosni Mubarak, El Cordobes, Lawrence Rawl, Mircea Basarab, Anghel Iordănescu, Alexandru Arşinel, Daniela Caraman Fota, Mihaela Runceanu.

În calendarul creştin ortodox fix sunt Sfinţii: Valerian, Nichifor, Pelaghia și Monica, mama Fericitului Augustin. În calendarul mobil este Miercurea Albă. Harți.

Nimic în „Kalendar”, dacii cam munceau, nu se încurcau.

Ieri noapte pe DOA s-a discutat mult un posibil proiect al NASA. Trimiterea în sistemul Trappist a unei sonde. Sistemul a fost descoperit în anul 1999. Pe atunci se numea 2MASS J23062928-0502285, pentru că a fost descoperit cu Two Micron All-Sky Survey (2MASS). În anul 2016 au fost descoperite, cu un telescop în infraroșu de 80 cm, TRAPPIST, aflat în Chile, trei planete care orbitează în jurul stelei pitice. Steaua pitică, o stea bătrână, puțin mai mare ca Jupiter este la o distanță de Pământ de 40 de ani lumină. Undeva, pe ecliptică, în constelația Vărsătorului.

Unei nave spațiale terestre făcută cu cea mai bună tehnologie din prezent i-ar trebui 1.564.349 ani ca să ajungă acolo (sursa ”USA Today”). Între timp s-a observat că de fapt sunt șapte planete, dar numai trei la distanța potrivită. S-au făcut imediat speculații că planetele descoperite seamănă cu Terra, că POT avea atmosferă, apă, viață! Simple speculații cu mintea îngustă de savant terestru. Știe cineva Căile și Proiectul Domnului? Cred că în Univers, Plurivers pot să existe milioane, ce zic eu, miliarde, de civilizații de ființe raționale, dacă așa este Proiectul. Sau, numai civilzația umană, dacă așa este dat.

Nu sunt bigot și nici nu iau de bun tot ce este scris. Dar o viață de studiu și de strângere de cunoaștere și experiențe personale mă conduc la concluziile pe care vă fac părtași și pe domniile voastre.

Ca viața să apară pe Pământ au trebuit adunate în timp și spațiu atâtea condiții specifice, atât de precise și de limitate, că este absolut imposibil să fie rolul întâmplării, doar un amărât de proces stohastic. Am mai avut discuția aceasta de ”n” ori. Un tip, de calibrul lui Carl Sagan, un savant, astronom, ateu convins, sigur că evreu, mi-a replicat că în cazul unui număr infinit de Universuri finite și combinațiile statistice pot fi infinite. Una dintre ele poate că dă viața. Așa cum este paradoxul unei legi a termodinamicii: ”dintr-o infinitate de căldări cu apă puse pe foc, una, sau mai multe, or să înghețe!” O să verific, în curând, la sursă, care teorie este cea corectă. Se spune că ființelor de lumină, cele înălțate, nu li se ascunde nimic, au acces la toată știința Pluriversurilor, la știința lui Dumnezeu.

Când am auzit vestea cu trimiterea unei sonde către steaua pitică, am avut o impresie ciudată, acea impresie de ”déjà vu”. Știam, mai auzisem de trei planete și o pitică care putea fi văzută doar în infraroșu, o stea pitică de fier. Apoi, brusc, mi-am amintit. Este vorba de superbul roman al lui Ivan Efremov, ”Nebuloasa din Andromeda”. În viitorul îndepărtat al omenirii, când s-a stabilit Marele Cerc, un fel de confederație cosmică între mii de civilizații, o supernavă cosmică terestră, ”Tantra” primește ”mandat federal” să verifice ce se întîmplă cu o civilizație avansată care nu mai comunica de ceva timp. Dacă îmi amintesc bine, civilizația extraterestră era cam la câțiva zeci de ani lumină, poate 40? Pe care ”Tantra” îi străbate în câteva ”salturi” – concept fantastic pe atunci, la mijlocul secolului XX – în care o navă cosmică se deplasa cu viteze inimaginabile, poate supraluminice, plia spațiul, în hiperspațiu, în timp ce echipajul era în stare de stază, de comă provocată. Nava își îndeplinește mandatul, ajunge la civilizația extraterestră pe care o găsește distrusă din cauza unui experiment științific eșuat. Aviz celor cu bombele atomice și energia nucleară!

La întoarcere, dintr-o greșeală de pilotaj, puternica navă este atrasă de o stea pitică ce putea fi văzută numai în infraroșu, o pitică de fier. ”Tantra” reușește să ajungă pe suprafața celei de a doua planete, din cele trei care le avea steaua pitică. Acolo echipajul este confruntat cu o viață ostilă, de neînțeles, cu proprietăți hipnotice și paralizante. Și cu un cimitir de nave cosmice, legendara ”Vela” și o imensă navă spirală extraterestră și ele înfrânte de gravitația uriașă a piticii de fier. Cu mult efort și cu pierderi dureroase, echipajul reușește să aducă combustibil de la cealaltă navă terestră și să ajungă înapoi pe Pământ. Frumoasă poveste, s-a făcut și un film, dar îmi amintesc că am fost foarte dezamăgit când l-am văzut. Nu era ceea ce mi-am imaginat când, adolescent fiind, am citit romanul!

Bun, părerea mea a fost că NASA aruncă banii pe fereastră cu treimiterea unei sonde spre Trappist. Ce rost are, când va ajunge acolo peste un milion de ani, dacă va ajunge ? Bună întrebare! Am primit, pe DOA, un răspuns, cam escatologic, dar nu mi-a plăcut deloc, așa că nu vă fac părtași și pe domniile voastre!

Acum, cu voia domniilor voastre, o să revăd un film despre Dumnezeu. ”Contact” un film cu Jodie Foster, pe care ar trebui să-l vedeți, dacă mai aveți unele dubii. Ecranizarea cărții cu același numel scrisă de celebrul Carl Sagan. Un film frumos și bine jucat, poate nu așa de febril, de dinamic, cum ați fost învățați. Este un film despre Dumnezeu și El nu se grăbește, nu are măsurile noastre!

Am rămas din nou singur în pustnicia mea, cu cele șapte cățelușe, pisoii, veverițoiul Burebista și păsărelele de pe gard, unde le pun de mâncare. Este bine să fii pustnic, este bine să fii sărac, este bine să poți să spui lucrurile acestea cu credință în Dumnezeu, în această lume lacomă și decadentă, cu gândul că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 4 mai 2022

BERBEC O perioadă liniştită, poate toată ziua, pentru majoritatea nativilor. Poţi ameliora calitatea vieţii, fără să faci eforturi mari! Conjunctură favorabilă în carieră, nu rata oportunităţile! Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia. Atenţie la regimul haotic climatic şi la condusul maşinii.

TAUR Primeşti nişte veşti contradictorii, mai aşteptă până se limpezesc apele. Da, dar astăzi poţi să ai şi o veste bună pe care o aşteptai şi o seară relaxantă şi plăcută, poate la o cină în doi. Domeniile favorizate astăzi sunt cele ale finanţelor domeniului în care activezi. Eşti ca un strateg de birou: cu toate că ai idei sclipitoare nu ai nici cheful şi nici putinţa să le pui în practică. Cu toate că este o zi fastă, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuti, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon! Odihneşte-te mai mult şi evită discuţiile în contradictoriu, mai ales astăzi, când un vechi prieten te poate decepţiona – trebuie să iei măsuri, nu-i lăsa şansa să se facă de râs!

GEMENI Prea multă „activitate” sedentară, în faţa monitorului, te oboseşte şi îţi ruinează vederea. Fă pauze scurte, uită-te pe fereastră, departe, cât mai departe. Acolo unde îţi sunt gândurile! Ziua de astăzi este un segment de timp contradictoriu. Este, în primul rând, o contradicţie între planurile şi dorinţele tale şi răspunsul anturajului. Posibile discuţii aprinse, până la urmă pentru probleme minore. În această perioadă nu prea este bine să călătoreşti pe distanţe lungi, mai ales cu avionul. Este şi o perioadă mai deosebită în care ai fel de fel de idei trăsnite şi de păreri ciudate. Despre lume, femei, bărbaţi – imaginaţia ta, volumică aş putea spune, nu îţi dă pace. Este un dar, dar şi un blestem! Dă curs inspiraţiei, creaţiei şi nu te lua după corbii croncănitori de veşti rele.

RAC Din nou, probleme sentimentale? Cine nu are! Stelele spun că în acest început de lună mai, chiar dacă nu ai chef, e bine să asculţi sfatul unei persoane cu multă experienţă. Măcar ascultă! O decizie nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca partenerii de discuţie să fie de accord cu tine. Temperează-ţi partenerii, colegii prea focoşi. O zi cu „vibraţii” amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite. Fii foarte precis şi direct, atît în comunicare cât şi mai ales în analiză şi sinteză. Sigur, dacă te pricepi la sinteză.

LEU Astăzi, ideile noi, chiar îndrăzneţe, sunt privite favorabil de stele. Poate fi vorba de un proiect profesional ambiţios. Optezi pentru o privire de perspectivă. Tu alegi, stelele arată! Cine nu arata ca este atins, este invingator! Si mai bine este sa nu intri in aceasta competitie. De fapt tu, dragă prietene, esti ca celebrul alergator Zatopek – nu concurezi decat cu tine insuţi, nu te întreci decât cu propria persoană! Stai si configureaza – jocurile nu au fost facute, sau nu sunt jocuri! Stelele spun ca ar fi o perioada buna de noi aliante si noi jocuri. Nu risca, sau riscă fără risc! Oricum, păstrezi status quo, dar nimic nu mai este cum a fost, iar ceea ce se va intampla nu este chiar exact cum doreai. Ai vesti, sau macar promisiuni, ca incep sa-ti intre ceva bani in buzunar. Poti incepe schimbările pe care le ai de mult in minte.

FECIOARĂ Fie că munceşti pentru bani, sau înveţi, fie acasă, azi dai prea multă atenţie amănuntelor, după năravul zodiei. Trebuie să te concentrezi mai mult pe esenţial, nu-ţi mai face atâtea griji! Este ziua cheltuielilor si a grijilor nefondate. O mulţime de persoane vin la tine cu mana intinsa, sau primesti facturi cat cuprinde, arată aspectele lui Mercur şi Jupiter. Unele justificat, altele nu! Se profileaza pierderea acea de bani care este ca sabia lui Damocles. Dar cine mai ştie astăzi legenda sabiei?! Asa ca poti, cu abilitate si curaj, să te delimitezi de pierdere. Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a zilei este mai bună, iar seara chiar foarte bună.

BALANŢĂ Astăzi pari absent şi îngrijorat, dar nu trebuie să-ţi fie frică, păstrează un parcurs pozitiv şi porţile evenimentelor bune sunt larg deschise pentru tine. Nimic rău în acestă zi de mai! Planurile facute astăzi aduc în viitor rezultate bune. Stelele au un moment de transparenţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Evită spaţiile largi cu prea mult curent şi locurile aglomerate. Nu călători pe întuneric, sfat general valabil! Continuă aspectul de zilele trecute: „o hotărâre de mai demult nu se dovedeşte cea mai potrivită” şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată – după cum arată planetele colective Saturn şi Uranus – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară.

SCORPION Cei din jurul tău, familia, prietenii, rudele, sunt cei mai buni aliaţi. Astăzi te pot ajuta să iei deciziile bune pentru interesele tale. Sigur, dacă nu intersectează interesele lor! Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor de investiţii. Schimbările bruşte de direcţie trebuie evitate, în viaţă, în afaceri, în dragoste ca şi pe şosea. Trebuie sa te intorci la radacini, in trecut – spune horoscopul tau – ca sa gasesti explicatii si solutii pentru prezent. Ești și într-o perioada ușor vulnerabila, atentie la izbucnirile emotionale si la regimul alimentar. Sanatatea este binisor aspectata, evita persoanele care sunt evident “racite”, la propriu şi figurat.

SĂGETĂTOR Astăzi eşti prea expansiv, prea vorbăreţ, contrar obiceiului. Nu mai bate pe toată lumea la cap, nu o să obţii nimic, astăzi, cel puțin. Concentrează-te şi vorbeşte mai puţin, fii mai precis! O zi agitată şi încordată, de fapt, pana la urma, pentru un lucru de nimic. Totuşi, toţi cei pe care îi întâlneşti astăzi par că sunt binevoitori şi că doresc să te ajute. Afacerile personale sunt foarte bine aspectate, mai ales pe seară. Cu toate că cineva aşteaptă un răspuns, nu trebuie să te grăbeşti. Astrele favorizează noile idei, emise fie că le foloseşti pentru disimulare, fie că doreşti să se îndeplinească. Este bine sa-ti vezi de treburile tale, fara prea multe proiecte de viitor si cheltuilei insemnate. Ofera-ti prilejuri de multumire si satisfactie. Odihneste-te mai mult si respira aer curat. Orele serii sunt avantajoase dragostei. Deci, o seara plăcută şi romantică!

CAPRICORN Norocul merge astăzi în domeniul casei și al familiei. Este bine, aveai nevoie de sprijin din partea stelelor în acest plan, al celor dragi. Totul o să fie bine, pentru că ești un om bun! Astăzi este o zi în care trebuie să te hotărăşti. O decizie se impune şi timpul a început să vină. Nu este nici o grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp, până pe la jumătatea lui mai. Dar trebuie să te gândeşti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prindă viaţă. Domeniul de aplicare sunt în primul rând afacerile şi relaţiile de afaceri, dar şi prietenii şi duşmanii ştiuţi şi neştiuţi şi face parte din măsurile sigure şi verificate de supravieţuire.

VĂRSĂTOR O zi activă în care ai multe de făcut. De aceea nu pierde timpul, nu te lăsa atras în discuții cu persoane mediocre, care nu știu pe ce lume sunt. Totuși, încearcă să fii elegant, politicos. Poziţiile reciproce ale lui Venus, Marte şi Mercur indică reuşită şi succes. De asemenea cheltuieli, dar şi posibile încasări, sau începutul unor proiecte şi relaţii foarte profitabile. Sunt o serie de evenimente, însă, provocate de Mercur care până la urmă au o latură comică şi o mare doză de neprevăzut. Singurele influenţe negative sunt date de Saturn configuratie care provoacă întârzieri şi neânţelegeri. Dedică ziua, sau măcar seara, celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce dividende plăcute în viitor.

PEŞTI Preferi să fii pragmatic, să trăieşti în prezent, fără planuri de viitor. Cel puţin astăzi îți pare că este cea mai bună strategie. Nu te îngriji de ziua de mâine, ea se va îngriji de ale ei! Ziua de astăzi este o perioada mincinoasa. Toata lumea minte pe toata lumea, din diverse motive. Daca ar fi sa ne luam dupa Zohar, Cartea Splendorilor, una dintre mărturiile Kabbalei, sunt permise şi placute Domnului “…doar minciunile si viclesugurile pornite din dragoste. Caci mare este tulburarea barbatului si a femeii cand sunt indragostiti si altele sunt Legile dupa care sunt şi trebuie judecati”. De aici, probabil, a venit in juriprudenta moderna circumstanta atenuanta pentru “crime pasionale”. Atenţie la minciunile pe care le spui şi pe care le auzi astăzi!