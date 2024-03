Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 30, 31 martie 2024. Vă invit și pe domniile voastre







30,31 martie

Horoscopul lui Dom' Profesor. Pe 30 martie s-au născut: Maimonides, Vincent van Gogh, Francisco de Goya, Eric Clapton, Paul Verlaine, Richard Sims, Warren Beatty, Celine Dion, Magda Ianculescu, Ion Tripşa, Viorel Cosma. Pe 31 martie s-au născut: Rene Descartes, Franz Josef Haydn, Serghei Pavlovici Diaghilev, Nikolai Gogol, John Fowles, Christopher Walken, Richard Chamberlain, Al Gore, Adrian Enescu, Nichita Stănescu, Toni Buiacici, Helmut Plattner, Nelly Miricioiu, Ion Pillat, Tamara Creţulescu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 30 martie, sunt Sfinţii: Ioan Scărarul, Proorocul Ioad şi Euvula. Pe 31 martie, nimic în „Kalendar” şi nimic important în calendarul creştin-ortodox, doar Sfinții de santinelă în eternitate Ipatie și Veniamin.

"Evenimentul Zilei" din 30 martie 1867 – Senatorul William H. Seward, Secretarul de Stat, adică ministrul de externe, însărcinat de Președinte, de Guvernul american, cumpără de la ruşi, după negocieri dure și lungi, Alaska, pentru suma de 7,2 milioane dolari, adică doi cenţi pe acru (un acru = 4.047 metri pătraţi). Alaska are o suprafață actuală de 1.518.800 kilometri pătrați. De aproape șapte ori mai mare decât România, în prezent.

Țări și teritorii au fost multe vândute și cumpărate în istorie. Manhattan, de exemplu, a fost vândut de nativi, de pieile roșii, către olandezi. Pe atunci New York se numea New Amsterdam. Olandezii au mai cumpărat și Suriname de la britanici. Texas a fost cumpărat. Și Mississippi, de la francezi. Un dictator din Bolivia a vândut o bucată din țară către Brazilia, pentru un cal de curse. Și exemplele pot continua, nu am pomenit nimic de Africa, cea mai tranzacționată parte a lumii, atât țările, dar mai ales locuitorii!

Alaska, un pion din jocul de pe tabla de șah strategică mondială de la jumătatea secolului XIX. Rușii nu mai puteau să mențină controlul teritoriului aflat la mai mult de zece mii de kilometri de Moscova, iar americanii se temeau să nu intre în posesia Germaniei, sau a Marii Britanii. Dar, opinia publică americană este ostilă: „O mulţime de dolari pentru o mulţime amărâtă de gheaţă” - ”Seward's Folly” - urlă ziarele. Pe atunci nu se ştia de petrol, cupru, titan, zirconiu, mangan etc, etc - şi mai ales de poziţia excepțională strategică! Astăzi se poate spune: bună afacere, bravo senatorului Seward! Și încă o constatare: americanii și rușii s-au înțeles întotdeauna, pe teritorii și pe sema celor mici.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți sunt multe lucruri comune, cotidiene, cu care ne-am obișnuit, dar sunt de o prostie, idioțenie, stupizenie teribilă. Le acceptăm pentru că nu ne punem niciodată problema la ce servesc, sau dacă sunt adevărate. Sau ceea ce este mai important, dacă ne sunt de folos. Așa am apucat, așa fac toți, nu contează, acceptăm cele mai mari prostii.

Una dintre cele mai mari idioțenii și fără de folos, ba cu pierderi enorme, este schimbarea orei. În demersul meu m-am bazat pe studiul stufos, de 186 de pagini și multe anexe, făcut de un colectiv de profesori de la Universitatea (UC) Santa Barbara, California, USA, la cererea Congresului. Studiul începe cu: ”The history of Daylight Saving Time (DST) has been long and controversial. Throughout its implementation during World Wars I and II, the oil embargo of the 1970s, and more regular practice today, the primary rationale for DST has always been to promote energy conservation. Nevertheless, there is surprisingly little evidence that DST actually saves energy. Actually, don’t!”

Aici s-a spus totul, restul sunt dovezi, demonstrații, sondaje, statistici care demonstrează că DST numit de mulți Daylight STUPID Time - NU SALVEAZĂ ENERGIE! Am mai folosit și ”Spring Forward: The Annual Madness of Daylight Saving Time” a profesorului univeritar Michael Downing. Ca și David Prerau, autorul ”Seize the Daylight: The Curious and Contentious Story of Daylight Saving Time”. Și Uniform Time Act of 1966.

Totul a început de la o glumă a ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite la Paris, Benjamin Franklin. În vara anului 1784, Ben Franklin a trimis o scrisoare ziarului ”Journal de Paris” în care spunea că s-a trezit de trei ori la ora 6 dimineața, era soare și frumos, dar niciun parizian nu se trezise! “I saw it with my own eyes. And, having repeated this observation the three following mornings, I found always precisely the same result.” Așa că ambasadorul american propune, în glumă, să se dea ceasurile înainte, ca să se trezească și puturoșii de francezi!

Că a fost o glumă rezultă și din măsurile propuse: lumânările să fie păzite de poliție și date pe cartelă. Impozite pe obloanele de la ferestre, să fie tot timpul deschise, ca să lase lumina în case. Interzicerea traficului după căderea nopții și tunurile să tragă pe străzi, ca să descurajeze pe întârziați.

O fi glumit Franklin, dar unii l-au luat în serios. Unul dintre ei a fost George Hudson, care a propus DST în anul 1895. Din fericire, nu l-a luat nimeni în serios.

În Primul Război Mondial lucrurile devin foarte serioase. Resursele nu mai ajung, este foamete, lipsește energia. Așa că Germania și Austro-Ungaria introduc pentru prima oară DST în anul 1916, pe 30 aprilie. Istoricii spun că nu s-a salvat nimic, a fost doar o măsură dictatorială, ca să se arate că statul este protector, patriarhal.

George Lovat, șeful catedrei de sociologie de la Academia de Studii Comportamentale de la Quantico spune că DST a fost promovat de sistemele dictatoriale, sau de regimurile democratice aflate în dificultate. Astfel, spune profesorul, Stalin a introdus DST în primăvara anului 1930. Apoi a uitat, toamna nu a mai revenit la ora normală. Așa că rușii au rămas pe DST 61 de ani, până când s-au trezit, în martie 1991. Regimurile dictatoriale folosesc DST. De ce? Pentră că pot, să oblige poporul să joce cum cântă ei! În lume se aplică DST la o minoritate, 72% din populația globului NU SCHIMBĂ ORA.

Și Ceușescu a introdus ora de vară în anul 1979, în aprilie. În luna iunie a așteptat să i se prezinte un raport cu cât se făcuse economie la electricitate. Adevărul a fost că în perioda respectivă consumul se mărise cu 2,37% din cauza vremii reci și noroase. Totuși MEE a raporta o economie de 5,5%. QED! Pe aceste raportări false, destul de întâlnite și în alte părți ale lumii s-a clădit mitul că DST salvează energia electrică.

De fapt DST s-a introdus în România în anul 1917, apoi cu intermitențe în 1932, apoi în WW2. În anul 1917 buna Regină Maria notează: ”De azi se schimbă ora – se dă înainte, ora șapte e deja ora opt și așa mai departe. A trebuit să o facem pentru că rușii așa procedează, ca să evităm confuziile – motivul e economia la electricitate. La început va pricinui totuși încurcături, fără îndoială.”

Ceea ce nu știa buna Regină, și probabil că nici domniile voastre, este că trecerea la ora de vară NU salvează energia electrică. Din mai multe motive. Energia electrică are o particularitate, se consumă în același timp cu producția, nu se poate stoca. Producția de energie electrică este greu reglabilă la dimensiunile unei țări, sursele mari, de genul centralelor atomoelctrice, sau termo nu permit regimuri variabile. Vârfurile de sarcină se preiau pe hidro cu turbine Pelton, sau din import. În timpul României războiului rece se regla consumul prin variația frecvenței, care putea ajunge și la 42 de Hz. Se stricau aparatele electronice și electrocasnice ale populației, dar ce conta pentru dictatură!

De fapt s-a transferat problema de la stat, la populație. Populația, poporul este cel care suferă, doarme mai puțin, se trezește pe întuneric, este aiurit, confuz și fără randament, până la trei săptămâni.

Pe de altă parte nu LUMINA ci CALDURA este factorul principal consumator de energie. De exemplu în State pentru iluminat se consumă cam 3,3-3,5%, dar pentru climatizare se ajunge și la 27-29%. Cu variațiile respective sezoniere.

Ființa umană este un organism minunat, extraordinar. Are până și un ceas intern, ritmurile circadiene. Omul nu a fost proiectat pentru schimbări artificiale ale ritmurilor lui interne. Acest lucru duce la lipsă de productivitate, confuzie, somnolență, ba chiar la accidente. Societățile de asigurări din State raportează că în cele trei săptămâni care urmează schimbării orei, accidentele auto sunt de 2,75 de ori mai multe decât în restul perioadei.

De asemenea Clinica Mayo arată o statistică cu un vârf de internări după schimbarea orei.

Comerțul internațional este afectat negativ de schimbarea orei.

Schimbarea orei însemnă costuri, imposibil de cuantificat, pentru că sunt foarte mari și privesc fiecare domeniu al economiei. Transporturile și turismul sunt cele mai afectate.

Schimbarea orei la ceasul domniei voastre Vacheron Constantin (sper să aveți așa ceva) de două ori pe an, îi reduce durata de viață. Mare atenție, întotdeauna schimbarea orei se face prin datul ceasului înainte, chiar dacă trebuie să dați 11 ore. În cazul ceasurilor complicate, cu calendar și fazele Lunii, trebuie să mergeți la un ceasornicar.

Dar eu consider că ceea ce este mai jegos, mai reprobabil, este minciuna! Să mințim până și Soarele, să nu mai respectăm fusul orar, natural, să facem după capul nostru de maimuțe isterice și stricătoare. Absolut degeaba, nu se salvează nimic, doar minciuna! Acest climat permanent de fals, de minciună, de ”fake news” este cel mai important lucru de reproșat societății actuale. Doar, minciuna, somnul rațiunii, naște monștrii! Îi vedeți, zilnic, la televizor...

Acum câțiva ani s-a pus la vot în UE dacă se mai schimbă ora, sau nu. O majoritate zdrobitoare a fost pentru menținerea orei naturale, fără schimbări. Numărul de votanți a fost foarte mare, de fapt cel mai mare, pentru o consultare europeană.

Personal, de cinci ani de zile, eu nu schimb ora. Mă simt foarte bine din acest motiv. Morala mandarină, pe care o respect, spune: ”Nu trebuie să te supui poruncilor împăratului, dacă nu îl placi!” Vă invit și pe domniile voastre la ”nesupunere civică”, nu scimbați ora rămâneți la ora cinstită, naturală. Măcar în lucru ăsta mic să aveți coloană vertebrală, dacă scumpirile, războiul și nesiguranța zilei de mâine nu vă deranjează. Dacă măcar un sfert din populația României îmi va urma sfatul, neînțelegerile, confuziile și întârzierile care se vor produce, cu siguranță, poate vor pune pe gânduri pe mediocrii noștri guvernanți. Și nu vor mai schimba ora. Dacă nu ar avea un interes, dacă nu le-ar ieși ceva bani, nu ar mai schimba ora, dar...

Mai mă gândesc, noaptea este un sfetnic bun, doar mâine este o altă șansă, avem mereu această speranță. Este o altă zi!

BERBEC În weekend ai şansa să primeşti un dar neaşteptat, care iţi schimba starea de spirit. Esti conciliant şi nu mai mai doreşti confruntări din care să ieşi învingător. Poate fi ziua de naştere? Sâmbătă este o zi favorabilă planurilor de viitor, în care visurile par uşor de realizat. Nu te repezi, asteapta confirmarile. Ai şi un drum de făcut la capătul căruia te aşteaptă o discuţie cu partenerul de viaţă despre casă, maşină, împrumuturi, bănci... Timpul, însă, lucreaza in favoarea ta. Duminică, aspecte favorabile cu vești bune de la partenerii sau rude de la mare distanţă.

TAUR Schimbările la care te gândeşti astăzi provin din dorinţa ta de confort. Totuşi, trebuie să fii mai realist şi să planifici ceea ce vrei să faci în funcţie de banii şi mijloacele pe care le ai. Comunicarea ta este favorizata. Trebuie să ai aerul unui gânditor profund şi preocupat de mari probleme. Asta te ajuta sa rezolvi multe probleme de imagine. Nu ţi se întâmplă prea des să faci ce ţi-ai dorit, confiscat de obligaţiile cotidiene şi de convenţiile sociale – dar în acest weekend poţi să dai curs unei vechi dorinţe. „Cum vă place” – vorba lui Shakespeare. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic!

GEMENI Fii sincer şi recunoaşte, chiar dacă nu prea îţi convine, că majoritatea problemelor pe care le ai se datoresc superficialităţii tale. Termină odată lucrurile începute, măcar astăzi! În acest weekend zodiacul tau este bine aspectat, mai ales in partea de “distracţii, petreceri şi pierdut timpul”. Si cu norocul stai bine ! Sigur, necazurile sunt tot cele pe care le stii, dar un necaz care dureaza mai mult de doua luni devine viata cotidiana. O perioadă excelentă pentru finalizarea unor lucruri incepute, pentru înţelegeri strategice, pe termen lung. In orice caz trebuie, cu orice pret, sa termini ce ai inceput. Mereu amâni, mai târziu, şi mai târziu. Atenţie să nu devină prea târziu...

RAC Astăzi poţi să ai o zi cam amestecată, aşa ca poate este bine să faci o analiza atenta şi obiectiva a realizărilor şi a proiectelor. Trece timpul, fără necazuri şi poţi să o iei pe drumul bun! Un drum necesar. Atentie la viteza, nu a masinii, ci la cea cu care iti programezi evenimentele! Nu te grabi inutil cand orice ora este buna. O veste buna şi una… aşa şi aşa Nu uita că ai niste proprietati aici, sau aiurea, care au nevoie de atentia ta. Ochiul stapanului ingraşe turma de oi! – spune un proverb macedo-român. Iar daca nu ai nimic-nimic, nici o pisică acolo, esti fericit că ai scapat de griji !

LEU Vrei să arăţi bine şi să te simţi bine în lume, dar nu te înduri astăzi să-ţi cumperi lucruri mai bune. Zgârcenia asta o să te coste. Trebuie să te respecţi, dacă vrei să fii respectat! Perioada este buna, astrologic vorbind, dar trebuie neapărat să termini proiectele începute. Nu uita că suntem, ceea ce ştim! Iar pentru marea majoritate a populatiei inseamna ca este ceea ce vede la televizor! Mai jalnic nu se poate, dar maimuţele maimuţăresc, nu? Duminică evită cheltuielile extravagante, iar stelele sunt foarte sigure să te sfătuiască sa nu călătoreşti sub nici un motiv.

FECIOARĂ În weekend eşti rasfăţăt de cei din jur şi nu ai prea multă treabă acasă. Situaţia te bucura pentru că ai mai mult timp pentru tine, să te ocupi de micile, sau mai marile, tale pasiuni. Viata, care nu tine deloc, dar deloc, seama de micile noastre planuri si dorinte, impinge viitorul unde vrea ea. Cam asta este toată filosofia… Stelele arata că sâmbătă ar trebui sa treci printr-un mic necaz personal, si conform modului tau de a fi iti trebuie solitudine si putin timp ca sa te obisnuiesti cu noile date. Duminica este linişte, bine, dacă lipsa de evenimente te mulţumeşte!

BALANŢĂ Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important, urgent. Evita graba, mai ales spre seară. Nu pleca la drum lung, dar la un spectacol, un film nou, da! Sâmbătă primesti o veste total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam asa ceva. Sau poate unde peste tot este haos si dezordine… Duminică este bine să te trezeşti târziu şi să te culci devreme. În ceea ce mai rămâne din duminică, mai tot ce faci ar trebui sa-ti iasă. Sigur, să nu fie ilegal, imoral şi să nu îngraşe!

SCORPION Dacă, în acest weekend, trebuie să-ţi faci o apariţie în public, poate la o petrecere, la un club, de ce nu, la un simpozion, discuţii în familie, să ştii că stelele îţi sunt favorabile. Sâmbătă gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi! În acest weekend din nou te nemultumeste un obiect mecanic sau electronic, sau serviciile unei persoane. Calitatea nu mai este ceea ce a fost candva ! Dar nu te multumi cu expresia fatalista “asta este” ci încearcă din greu să obţi ceea ce doreşti.

SĂGETĂTOR Vine soarele şi pentru tine daca esti cumpătat şi faci provizii de răbdare. Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele personale în acest weekend. Nu pleca la drum! Sâmbătă ai de făcut un serviciu unui prieten, serviciu pe care respectivul îl va aprecia şi va rămâne îndatorat, chiar dacă nu va arăta imediat acest lucru. Duminică cruţă-te un pic. Aşteaptă rezultatele demersurilor trecute. Uneori trebuie sa apeşi pe frână, alteori pe accelerator. În acest weekend – ambreiajul!

CAPRICORN În acest weekend ai o tehnică bună în ceea ce înseamnă relaţii umane. Ştii ce să spui, când să spui şi cui să spui! Cei din jur aud ce vor să audă de la tine. Toată lumea e mulţumită! Sâmbătă odihneşte-te mai mult şi evită discuţiile în contradictoriu, mai ales astăzi, când un vechi prieten te poate decepţiona – nu-i lăsa şansa să se facă de râs! Evita subiectele despre secretele altora, limiteaza-te la modul monden şi superficial de abordare a discuţiei si totul o sa fie convenabil. În general o confesiune schiţeză şi o viitoare bârfă sau intrigă. Duminică nu eşti deosebit de inspirat aşa că lasă bizanteriile pentru altă dată!

VĂRSĂTOR Sunt avantajate schimburile de păreri, idei – discuţii, dialoguri, negocieri – comunicarea în general! Poţi să clarifici unele situaţii. În duo, sau în familie, contează părerea fiecăruia! Oare nu ai suferit destul din cauza decepţiilor şi a trădărilor?! Se pare că nu, pentru că sâmbătă intenţionezi să te legi din nou la cap fară să te doară. Mai multă reţinere şi prudenţă – ăcesta este sfatul meu! O zi buna pentru activitati de rutina. Duminică călatoriile sunt bine aspectate, fie ca sunt mai lungi sau mai scurte. Intalneste-te cu oameni care ştiu bancuri bune, au o atitudine optimistă, care să te faca sa te simti bine şi confortabil.

PEŞTI Începi weekend-ul cu dreptul şi chiar de dimineaţă este nevoie de unele abilităţi ale tale. Te faci de neînlocuit la făcutul cafelei turceşti! Atenţie, duminică ai o ocazie, nu o pierde! Sâmbătă amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a perioadei, adică duminică, este mai bună. Concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează, problemele sentimentale care trenează de ceva timp. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Mirări mari, dar pe măsură. Totuşi, o veste, o informaţie, ca un ghiocel rătăcit te înviorează. Seara plăcută, dar cu gândul în altă parte. Trebuie să dai consistenţă strategiei tale.