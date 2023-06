HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 30 iunie 2023. Caracterul astrologic al zilei de 30 iunie 

30 iunie

Pe 30 iunie s-au născut John Gay, Susan Hayward, Lena Horne, Mike Tyson, Buddy Rich, Czeslaw Milosz, Dragan Geaici, Dumitru Cicotişan.

În calendarul creştin ortodox este o sărbătoare importantă, cu cruce neagră, Soborul celor 12 Apostoli şi un Sfânt român, Ghelasie de la Râmeţ. Nimic în ”Kalendar”!

„Evenimentul zilei” din 30 iunie, anul 1936, a fost apariţia în librăriile din State a romanului „Gone With the Wind” scris de Margaret Mitchell. Romanul meu preferat. Un succes enorm care îi atribuie în anul următor, 1937, premiul Pulitzer. De atunci au fost 112 reeditări ale romanului „Gone With the Wind” şi un singur film, celebru, cu Vivien Leigh şi Clark Gable. Celelalte, nu contează. Să vă mai spun că frumoasa Margaret Mitchell a fost o Scorpioancă?

În noaptea de 30 iunie spre 1 iulie 1934, adică acum exact 89 de ani, Adolf Hitler îl execută ritual pe bunul său prieten dar şi concurent, carismaticul şef al SA, Sturmabteilung, „cămăşile brune”, Ernst Röhm – acţiune denumită, mai târziu, Noaptea Cuţitelor Lungi! La momentul respectiv operaţiunea s-a numit „Colibri”.

În acea noapte au fost executate 77 de persoane importante, din armată şi tot spectrul politic: prieteni, concurenţi, posibili ostili, sau duşmani declaraţi ai lui Hitler. „77” este un număr iniţiatic, a cărei interpretare era familiară cercului lărgit al „Ultimei Thule” organizaţie secretă ezoterică formată din elevii şi continuatorii lui Gurdjieff. Printre membri se numărau şi nazişti arieni de poziţie importantă, precum Himmler şi Hess. Se pare că, până la sfârşitul lunii iulie 1934, în Germania au fost executaţi câteva sute de oponenţi, din cei care se aflau pe „Mein Weg”, drumul, îi barau calea politică lui Hitler, ”Mein Kampf”.

Dar în dimineața zilei de 30 iunie 1908 a avut loc unul dintre cele mai stranii evenimente din istoria cunoscută. Meteoritul tungusk.

La ora locală 7:14, pe 30 iunie 1908, în taigaua îndepărtată, în mijlocul Siberiei, taigaua tunguskă, cum se numea pe acolo, a avut loc cea mai mare explozie din istoria cunoscută, de provenineță celestă. Cea mai mare explozie de proveniență terestră a avut loc la 27 august 1883, explozia vulcanului Krakatoa din Sumatra. Dacă vulcanul a făcut zeci de mii de victime umane, nu același lucru s-a întâmplat în Siberia. Dar poate vă spun lucruri cunoscute, dragi jupânițe și cinstiți jupâni. Mai toată lumea a aflat despre meteoritul tungusk. Care, în decursul timpului, a fost un meteorit de fier, apoi o cometă, doi meteoriți care s-au ciocnit în aer, o minusculă gaură neagră, un corp din antimaterie, sau ipoteza plăcută amatorilor teoriei conspirației, o navă extraterestră avariată, sau care a ratat unghiul optim de intrare în atmosferă.

În această zi de 30 iunie, s-au mai întâmplat:

În anul 1859, Blondin, marele acrobat, a traversat Cascada Niagara, mergând pe o frânghie lungă de 335 metri. Din State până în Canada a făcut opt minute. Pe sfoară. Suspendată la circa 50 de metri deasupra cascadei. Au asistat 25.000 de persoane. Blondin s-a întors din Canada cu un aparat de fotografiat cu tripod, s-a oprit la mijlocul frânghiei și a fotografiat mulțimea uimită.

În 1893, în Sud Africa, Statul Orange, celui care a găsit un diamant de 971,75 carate i s-a plătit 500£ și un cal cu șea cu tot. Atât.

În anul 1894 Tower Bridge, din Londra s-a deschis oficial traficului public.

1971, după un record de 24 de zile petrecute în spațiu, echipajul de trei sovietici a fost găsit fără viață în capsula care aterizase cu succes. Moartea cosmonauților s-a datorat unei avarii la sistemul de menținere a vieții pe ultima porțiune a a coborârii pe Terra.

Ce concluzie putem să tragem? Care este specificul astrologic al zilei de 30 iunie? Astrologia este o știință socială statistică. Se bazează pe observație și stabilirea unui șir de evenimente cam cu același caracter.

Luînd în considerare ceea ce s-a mai spus și scris pe subiectul caracterului zilei de 30 iunie, mă aliniez și eu părerii doctorului W.J. Simmonite, care spune în ”Complete Arcana of Astral Philosophy”, ediția 1882, pagina 291: ”… ziua de 30 iunie pare ciudată, bizară, exotică și gata să producă cele mai interesante evenimente…”

Haideți, dragii mei, să vedem ce o să ne aducă ziua de 30 iunie 2023, pentru că, în definitiv, așa se spune în ”Gone With the Wind”: mâine este o altă zi!

HOROSCOP 30 iunie 2023

BERBEC Nu lua nicio decizie importantă, cu atât mai mult din cele irvocabile. Ești într-o formă bună, dar nu exagera cu efortul fizic, sau cu expunerea la Soare. Cumpătare și nu te grăbi inutil! Astăzi, la locul de muncă, nu trebuie să faci nimic extravagant, sunt aspectate favorabil numai activitaţile de rutină. În a doua parte a zilei vrei să faci o mulţime de lucruri cu energia proprie zodiei. Nu o să reuşeşti, dar viaţa este formată din încercări. Ceva-ceva tot o să realizezi!

TAUR Trebuie să eviţi conflictele şi tensiunile, te simţi fragil. Majoritatea scenariilor, atât în activitate cât şi in viata personală, sunt în întârziere din cauza ta și a lui Saturn. Dacă ai ceva bani, foloseşte-i, investeşte, fă ceva cu ei, măcar du-te într-o excursie la mânăstirile din Nordul Moldovei. Nu-i ţine ca prostul la bancă ca să se îmbogăţească alţii. Ar trebui să ştii toate acestea deoarece zodia ta preţuieşte banul şi proprietatea!

GEMENI Eşti, din nou, motivat şi gata de acţiune! Ideile, planurile şi ambiţiile sunt pe primul plan şi eşti gata să te implici în activităţi multiple. Dar, mare atenţie, nu fii superficial! Aşa este felul tău, superficial şi cheltuitor, dar mare meşter la vorbe. Îţi rămâne să filozofezi şi să te bucuri de zilele frumose de vară, de vremea capricioasă ca o prinţesă din poveste. Sănatatea iţi este bună, atenţie însă la răceli provocate de curent sau aerul condiţionat şi la persoanele care îţi strănută in faţă.

RAC Stelele iţi indică o zi bună, iar dacă ai luat o hotărâre, vinerea aceasta ţine-te de ea! Cu putină concentrare poţi rezolva mai repede problemele cotidiene, ca să-ţi oferi şi timp liber. Raţiunea şi echilibrul au fost întodeauna cea mai bună politica economică. Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. După această perioadă poți obţine recunoaşterea unor eforturi trecute, aşa că astăzi nu dormi, fii atent!

LEU Este inutil să încerci să te agăți de trecut. Decât dacă îți este favorabil. Lumea se schimbă și trebuie să faci parte din schimbare. Numai dacă îți convine! Nimeni nu te obligă să fii prost. O perioadă bună pentru planificarea activitaţii şi mici achiziţii. Dacă ai probleme cu tensiunea arteriala, lucru destul de obişnuit pentru nativii din zodia Leului, este bine să eviţi mesele grele cu feluri multe şi complicate, schimbarea bruscă de temperatură şi presiune şi enervările fără motiv. Probabil că enervările cu motiv nu pot fi evitate!

FECIOARĂ O zi de vineri care seamănă cu altă zi de vineri în care rutina devine monotonă, cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Sigur, dacă nu eşti în vacanţă, atunci totul este altfel, pastelat! O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă – distractia este tot un consum de energie – face să nu obţi rezultatul dorit. Invaţă, în această lume superficială şi grăbită, să nu mai dai atâta atenţie detaliilor, să fii mai iute şi mai dinamic.

BALANŢĂ Nu poţi să-ţi permiţi orice, nici dacă ai fi cel mai bogat om din lume! Nu este momentul potrivit şi nici stelele nu sunt de acord. Încearcă să faci faţă obligaţiilor cu responsabilitate! Nimic din ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca sa nu iasa la lumina, aşa că ai răbdare şi vei afla şi ceea ce mai doreşti. Ai de plătit nişte facturi – nu iţi face nicio plăcere dar rezolvă neaparat în cursul zilei de astăzi. Ştii că ai facut o mişcare gresita zilele trecute şi astăzi aştepţi urmările. Deocamdata nu se întamplă nimic. Ai timp să te gândeşti la o explicaţie.

SCORPION Trebuie să-ţi respecţi felul tău de a fi, linia de conduită! Dar eşti ţinut pe loc de lestul prostiei şi a lipsei de competenţă a celor din jurul tău! Încearcă să te izolezi de influenţele nefaste! Stelele iţi indica o schimbare, care schimbare ar putea sa fie vorba despre o noua distributie a sentimentelor şi preferinţelor tale, in urma unor veşti. Poate că este vorba doar de gusturi culinare, dar cel mai probabil îţi schimbi părerea despre cineva pe care il cunoşti, poate cineva din anturaj, poate de la locul de muncă. Vremea se face toridă şi ţie nu prea îţi convine. Evident, treci printr-o perioadă capricioasă, dar răsfăţul este aşa de plăcut!

SĂGETĂTOR Nu tergiversa, ceva te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicatiile inutile, poți s-o scoţi la capăt! E vineri, ai un weekend dens înainte, gestionează-ţi inteligent efortul! Nu te grăbi, graba strică treaba! Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar.

CAPRICORN Ai un spirit viu și te agiți, chiar pe căldura asta toridă, nu stai un minut locului. Totul pare să te motiveze, este un timp al oportunităţilor. Dar fii prudent, niciodată nu este destul. O veste iti face mare plăcere. Pentru un procent dintre Capricorni, câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Mai puţin tutun, mai puţină cafea, mai puţin alcool, dar nu renunţa total, pentru ca bucuriile vieţii sunt aşa de puţine şi rare! Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie.

VĂRSĂTOR Este necesar să te retragi în defensivă în domeniul amorului. Îţi soliciţi prea mult partenerul, mai dă-i și lui impresia că el conduce, aşa, pentru deliciul democraţiei originale în cuplu! Perioada zilei de astăzi este în general, benefică şi aduce realizări şi noroc. Bate un vânt de libertate, mai ales prin buzunare şi prin portofel, aşa că pune-ţi capul la contribuţie cum sa faci urgent rost de bani, pentru că ai de plătit rata la bancă, chiria şi întreţinerea! Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor? Poate aşa îţi rezolvi o parte din probleme!

PEŞTI Eşti la o răscruce. De fapt toată viaţa ta e formată din astfel de momente! Nu te repezi, ia mai multe informaţii, aşa poţi să iei deciziile corecte care formează derularea destinului tău! Stelele te sfătuiesc să ai răbdare şi chiar să dai dovadă de diplomaţie şi fair-play, pentru că lucrurile se vor lamuri aproape fără intervenţia ta. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Poţi reuşi în activităţi legate de tehnologie de vârf, telecomunicaţii sau informatică. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă stare de emulaţie; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână!