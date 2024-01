Horoscopul lui Dom’ Profesor – 30 ianuarie 2024. Toată lumea cumpără F-35

30 ianuarie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 30 ianuarie s-au născut Franklin Delano Roosevelt, James Watt, Gene Hackman, Vanessa Redgrave, Grigore Gafencu, Doina Spătaru.

Sinaxar, în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Hrisostomul. Şi Sf. Ipolit, episcopul Romei.

„În fiecare an, pe data de 30 ianuarie, sunt prăznuiţi Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz, zis Teologul și Ioan, zis Gură de Aur. Aceasta sărbătoare semnifica unitatea creștinilor. Dupa ani de dispute intre comunitatile crestine, pe tema – cine este mai mare ca teolog dintre cei trei ierarhi, s-a hotarat in urma visului pe care l-a avut episcopul Ioan al Evhaitelor, in timpul imparatului bizantin Alexios I Comnenul (1081-1118), ca 30 ianuarie sa fie ziua de cinstire comuna a celor trei ierarhi.

Pentru a recunoaște valoarea teologica a Sfintilor Trei Ierarhi, prin hotararea luata la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfintii Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai institutiilor de invatamant teologic ortodox din intreaga lume.” Sursa: Preot Sofian Boghiu.

Tradiţional, în „Kalendar” este a şasea zi a Lupilor, Filipii de iarnă, Trisfetiţele, Teclele.

Într-o săpătură arheologică adâncă de zeci de metri poţi să vezi succesiunea vârstelor omului, straturi suprapuse de rămăşite neînsemnate, dar atât de importante în ochii savantului.

Tot aşa poţi să vezi cu ochii minţii, cu sufletul şi inima, obiceiurile, tradiţiile, folclorul şi să „vezi” clar şi luminos suprapunerea în timp, dar în acelaşi spaţiu, a cel puţin trei calendare ale poporului român, urmaşul dacilor.

Cele trei fetiţe, „trisfetiţele” – un motiv ce provine, probabil, din matriarhat, din neolitic. Peste denumirea veche s-a suprapus, intenționat, termenul slavon creștin tri sfetite, trei sfinți, trei ierarhi. Pentru că, dragii moșului, creștinismul a fost impus prin părțilea acestea de slavi, pe calea dură.

Unii autori, savanţii greci în special, cred că este vorba despre cele trei Moire, zeiţele destinului omului. Alţii sunt de altă părere, dar eu vă spun ce ştiu, nimic mai mult! Vorba atenienilor, când povesteau ceva, în agora: ”Vă spun ce știu, dar eu nu am fost acolo!”

Apoi, sfârşitul neoliticului și începutul epocii bronzului îl aduce pe cumătrul lup, strămoşul triburilor de aici, cartea de vizită a dacilor. Ei erau lupii!

Lupul Şchiop. Iubit, respectat, temut şi în acelaşi timp urât. O gamă largă de sentimente, depinde – dacă „te simţeai, sau nu, cu musca pe căciulă”!

Apoi apar cei trei sfinţi, cu o sfadă a fanilor lor. Şi Maica Domnului care nu a socotit bine zilele şi plecă la Templu cu Pruncul în braţe pentru Înfăţişare. Apoi, realizând greşeala, se întoarce din drum!

Rar sunt, în cursul anului, o aglomeraţie aşa de mare de simboluri. De ce oare, tocmai acum?

Omul istoric era în strânsă legătură cu fenomenle naturale şi un fin şi permanent observator al cerului. El a înregistrat că în această perioadă, cam depresivă, a anului, stelele care nu clipesc şi despre care se spunea că sunt ochii zeilor, sau chiar ei, zeii, ei bine, planetele se strâng, se aglomerează pe cer.

Dar de o mare importanţă simbolică este întoarcere din drum a Maicii Domnului. Mesajul este clar: şi sfinţii pot greşi, dar dacă greşeşti, recunoaşte greşeala, îndreapt-o şi întoarce-te din drum!

Cât o să pot, o să vă fac părtași de ceea ce se întâmplă, mai ales pe partea de media, unde sunt ținut ca unul care se pricepe, de aceea primesc toate aceste informații capitalizate, care, de altfel, sunt publice.

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, am intrat, de trei zile, în canonul mut, al tăcerii – nu o să vorbesc cu nimeni cel puțin o săptămână, nici măcar pe Skype, sau pe mobil. O perioadă de curățire a organismului de infecțiile spirituale!

Vi se spune: evitați zahărul, grăsimile și sarea, dăunează sănătății! Dar mai grav dăunează sănătății spirituale vanitatea, prostia, invidia, răutatea, lenea, lăcomia, minciuna! Iar vorba este vehicolul multora din aceste păcate. De asta nu vă avertizează nimeni, la radio, sau tv! V-au spus-o mulți, în miile de ani, dar cine i-a ascultat!

Cehia va achiziționa douăzeci și patru de avioane americane de luptă F-35 Lightning II. Contractul în valoare de 150 de miliarde de coroane (puțin peste 6 miliarde de euro) a fost semnat luni, la Praga, de ministrul Apărării, Jana Černochová, și de ambasadorul Statelor Unite, Bijan Sabet.

În ceea ce privește cheltuielile militare, aceasta este cea mai mare sumă pentru o comandă din istoria Republicii Cehe. Livrarea primei aeronave este programată pentru 2031. Forțele Aeriene Cehe ar trebui apoi să aibă întreaga flotă disponibilă până în 2035. Aceste F-35 vor înlocui astfel avioanele de luptă suedeze Gripen, pe care Republica Cehă le închiriază în prezent pentru o sumă anuală de 1,7 miliarde coroane (aproape 70 de milioane de euro). Contractul de închiriere va expira în 2027.

Este coadă la arme! Multe țări, în ultimul timp, au comandat către SUA avioane F-35. Care, este un avion de luptă scump și prost. Multi-rol, cică. Adică nu-i bun de nimic, nici ca interceptor, nici ca avion de asalt. ”Bătrânul” F-22 îl întrece la toate, mai puțin la avionică și la cantitatea de arme transportată. Dacă ar fi să cumpăr, aș cumpăra F-22. Dar este un clenci! Ați văzut anul de livrare. Peste vreo 10-12 ani, când F-35 va fi modernizat. Și noi ne facem că vrem să cumpărăm 35 de unități. De ce acest interes, până și Elveția a cumpărat 24 de unități? Păi, simplu.

Doctrina militară americană este în schimbare. Pe viitor se poate că nu va mai acorda asistență militară prin intermediul NATO, ci numai țărilor care au cumpărat consistent tehnică de luptă americană. Iată, exemplul Poloniei care a cumpărat multă tehnică de luptă americană, avioane, tancuri, tunuri și rachete. La ora actuală Polonia găzduiește circa 27.000 de ”instructori” americani, pentru că în conformitate cu Constituția țării nu poate avea baze militare străine pe teritoriu. Dar parafrazându-l pe Constantin Tănase din filmul ”Actorul și sălbaticii”, polonezii au primit în dar un cățel american. Care este ținut în lesă de un general cu patru stele, în fruntea Diviziei 1 aeropurtată!

Pustnicia mea este ca o navă spațială, care mă duce în infinit, spre înălțare. Aceiași singurătatea asumată, plăcută și creatoare, aceiași activitate zilnică, o luptă grea, mereu și mereu, ca să supraviețuiesc împreună cu toate viețuitoarele mele, cățeii, pisoii, veverițele, aricii, păsărelele. Fiind absolut sigur că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Cu o aglomeraţie de planete suficient de complexa în horoscop, viaţa nu este simplă şi un bun exemplu e ziua de astăzi! După o periodă mediocră ai, în sfârşit, o zi fastă, o perioadă mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Astazi, poate pe seară, te poți simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Poţi face ceva cumparaturi, poţi întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei!

TAUR Astăzi aduna-ţi forţele şi banii şi schimbă-ţi puţin viaţa, începând cu o mică reamenajare a locuinţei şi îmbunătăţirea garderobei de iarnă. Este frig, ține gerul departe de tine! Pari mai confuz şi mai ameţit decât de obicei şi de acest lucru poate profita una dintre cunoştiinţele tale care vrea să se folosescă de tine ca de o trambulină. Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte, nu te lăsa folosit şi bucură-te de ce ai. Pentru că, pentru tine, posesia este importantă! Dimineaţa, poate o mică supărare dar pe total perioada îţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă.

GEMENI Dimineața, la serviciu, sau unde muncești, termină ce ai început şi ia în serios sfaturile celor din jur. Poate nu-ți vor binele, dacă lucrezi într-un mediu concurențial, dar măcar, ascultă-i! Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Nu trebuie să vorbeşti mult. Pregăteşte din timp ce ai de spus, fă-ţi stereotipuri de exprimare şi repetă de mai multe ori ceea ce este într-adevăr important pentru tine. Aşa, nu poţi să greşeşti!

RAC O zi plină, densă, dar favorabilă. Succesul şi placerea problemelor rezolvate pot fi întrecute doar de bucuria de a ajunge acasă, la căldură, în universul tău personal, armonios şi plăcut. Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. După ce vorbeşti cu bunul tău prieten, astazi, investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Leu sau Scorpion, te poate ajuta, sau mai curând poate să te ajute!

LEU Astăzi ai o dispoziție de tip Munchausen, a povestirii bombastice, poate pentru că eşti bine dispus! Cu toate că exagerarezi, nu renunţa la punctul tău de vedere, ci susţine-l cu mult umor! Este o perioadă relativ bună ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de criză, crime şi de dezastre anunţate. Sunt doar strategii de marketing. Cineva vrea să-ţi vânda ceva, asta-i toată filosofia!

FECIOARĂ O zi de marți monotonă şi fără evenimente importante. Tocmai bună să faci, după program, un prilej de relaxare şi recuperare, poate la sală și după aceea, acasă, un somn bun şi necesar! Ziua de astăzi pare favorabila. Succese neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în niciun mod. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei!

BALANŢĂ Ai un partener sau prieten, coleg, care te poate ajuta esenţial. Dă-i mai multă importanţă şi consideraţie, laudă-l şi-ţi va mânca din palmă! Trebuie să respecţi, ca să fii şi tu respectat! Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. Dimineaţa este favorabilă cumpărăturilor, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni cu stare sau la bănci bogate. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor la rude, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi.

SCORPION Nu prea ai bani şi eşti într-o situaţie tragico-comică. Puţin umor nu strică, când singura certitudine este lipsa certitudinii. Nu te poţi baza pe nimeni şi pe nimic, eşti pe cont propriu! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale administrative. Dacă ai propria afacere trebuie să fi foarte atent la noile reglementări, la controale adică şi la noii furnizori, sau noii clienţi.

SĂGETĂTOR S-ar spune, după configuraţia caselor solare, că te gândeşti, destul de des, să schimbi ceva din viaţa ta. Îndrăznește! Caracterul tău întreprinzător îţi aduce aprecieri şi aliaţi necesari. Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea solidă, consistentă, a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi aminteşti de “adevărata ta chemare” în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Sau dacă este vorba de un medicament minune pentru beteşugurile tale, sau pentru slăbit.

CAPRICORN Favorurile stelelor se îndreaptă în special către Capricornii din justiţie, mediul de afaceri, bănci, comerț cu amănuntul şi contabilitate, care au ceva noroc în domeniul relaţiilor umane. Trebuie să dai curs valorilor condiţiei umane: sănătatea, cinstea, iubirea, cunoaşterea şi credinţa. Poţi să finalizezi unele lucruri importante în prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, mai ales pe seară. Relaxarea este o artă, învaţ-o! Perioada zilei de azi avantajează munca în general, munca artistică şi creaţia în special. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă motivatie; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână.

VĂRSĂTOR Tine-ţi prietenii aproape şi inamicii şi mai aproape, dar nu îi lua in braţe! Fii convenţional, cordial, dar prudent, în noile relaţii, cu cei care doresc neapărat să-ţi devina prieteni. Nu conteză ce şi cum faci, contează mai mult pentru cine – iar până la urmă rămâne doar rezultatul. Căci, nu schelele conteză, ci casa care rămâne! Orice are o regulă. Până şi razboiul si duelul au regulile lor, şi execuţiile publice. Nerespectarea regulilor sau lipsa lor aduce dezastru. Fă-ţi reguli şi respectă-le.

PEŞTI Energia ta, puterea de muncă, stârneşti invidii, dar şi respect. Trebuie să-ţi îndrepţi eforturile pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii proprii. Mai multă disciplină în gândire și gesturi! Spaţiile largi te aşteaptă: mai ales în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în colaboratori. Dar nu uita: “schimbările dese – cheia marilor succese”! Protejează-ţi sănătatea în cel mai înalt grad şi evită orice are un grad de risc. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti un telefon care te pune pe gânduri. Gândeşte-te, deci!