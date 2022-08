HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 30 august 2022. Teoria jocurilor

30 august

Pe 30 august s-au născut Mary Shelley, Ernest Rutherford, Jacubus Henricus van Hoff, Cameron Diaz, John Gunther, Alexandru Mustăţea, Ştefan Caban, Victor-Emanuel Sahini.

În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții Varlaam și Ioan de la Secu, niște români. Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 30 august 1963 a fost stabilirea unei linii telefonice directe, „Red Line”, telefonul roşu, între Preşedintele Statelor Unite ale Americii, John Fitzgerald Kennedy şi Primul secretar al PCUS, Primul Ministru al URSS, Nikita Sergheevici Hruşciov. Aceasta linie telefonică, superprotejată şi extrem de sigură, cu doar „doi abonaţi” a fost stabilită ca să se evite un dezastru nuclear accidental.

Banc, sau adevar, iată stenograma unei convorbiri din luna septembrie 1963. De fapt, este o scenetă a lui Mel Brooks: „ţîr,ţîr,ţîr,” „Alio!” „Nikita, tu eşti?” „Da’ cine dracu vrei să fie la telefonul ăsta. Ştii cât e ceasul la Moscova? Ora doua noaptea!” „E serios! Computerele noastre arată ca acum zece minute de pe teritoriul URSS au fost lansate trei mii de rachete balistice!” Tăcere. „Uite, John, eu am băut vodcă, nu tu, lasă-mă să dorm. Nu avem trei mii de rachete nucleare! Dacă aveam, acum eram în America şi băteam cu pantoful în Liberty Bell!” „Treceţi la DEFCON 5 şi daţi-i pe tâmpiţii ăia de la computere afară!” „Ce ai spus, John?” „Nimic, mulţumesc, trimite-mi şi mie un kil de caviar Beluga din ăla mare şi nişte vodcă din satul tău! Şi scuză-mă, somn uşor!” „Pentru nimic, mâine ai ce doreşti!”

Dacă credeţi că şefii marilor state află din ziare ce se întâmplă, ca miniştrii din România, atunci aveţi o problemă!

În general lucrurile sunt aranjate şi bine stabilite dinainte, dar sunt prezentate gradat şi nuanţat opinie publice. Să nu uităm că ţările despre care vorbim, decidenții, puterile mondiale, licurici mai mari sau mai mici, sunt „democraţii” adică există o masă de votanţi care votează după informaţiile pe care le au!

Mare parte din strategia de relaţii publice desfăşurată în prezent pe piaţa mondială de SUA are dret ţintă piaţa internă, propriul bazin de votanţi. Care votanţi, după Vietnam, sunt foarte refractari implicării resurselor americane într-un război la dracu’ cu cărţi, Doamne iartă-mă!

Este evident că politicienii din România nu au auzit și nu aplică ”game theory”, modul lor de a face politică, intrigile și comploturile lor sunt de tot râsul, mamaie Teodora din Obor făcea politică mai bună, acum șaizeci de ani!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, în anul 1944, an de sfârșit de război, apare o carte fundamentală: ”Theory of Games and Economic Behavior” scrisă de matematicianul, fizicianul, economistul și specialistul în noua, pe atunci, știință a computerelor, John von Neumann, un american de origine ungurească implicat și în ”Manhattan Project”, proiectul bombei atomice. Adică, un evreu, deștept de-i crăpa capul. Scot cartea din bibliotecă. Grea, masivă, cartonată, bine legată. Este și un coautor, Oskar Morgenstern. Această carte, o carte de matematică superioară, a fost ca un trăsnet, ca un tufiș în flăcări în deșert, are dimensiuni biblice.

În anii următori teoria jocurilor s-a răspândit ca un foc în prerie după o secetă prelungită. Orice domeniu al vieții are o latură, sau mai multe, care pot fi explicate și gestionate prin teoria jocurilor.

Dar, până la urmă, ce este această misterioasă teorie a jocurilor? Ceva foarte simplu, până la urmă, este știința gândirii strategice. Aplicată astăzi în multe domenii ale vieții umane, în economie, industrie, biologie, cercetare fundamentală și mai mult ca orice, în marea politică.

Teoria jocurilor se aplică la situațiile în care unul, sau mai mulți ”oponenți” îți pot afecta interesele prin deciziile lor. La popularul joc de cărți Solitaire de pe Windows nu se poate aplica teoria jocurilor. Computerul nu ia decizii, nu-ți este oponent, singurul lucru care te împiedică este propria neatenție. Șahul, da, este un exemplu de teoria jocurilor. Dar se exclude negocierea, exceptând finalurile când se poate negocia o remiză.

Undeva, în carte, este un exemplu. Ai de împărțit o prăjitură la doi copii. De ce, copiii? Ei au un spirit al dreptății extraordinar, profund just, nu sunt afectați, încă, de ipocrizia societății și de convențiile sociale. Oricât ai vrea nu poți să împarți absolut egal prăjiturile, unul din copii este dezavantajat și o să protesteze foarte vocal. Soluția: recurgerea la un simulator, la un generator de decizii. O monedă! Cine dintre copii câștigă, acela ia partea mai mare. Totul pare în ordine, dar cel care pierde o să solicite repetarea procedurii, pentru că… a pierdut! Așa că teoria jocurilor te sfătuiește să pui pe unul dintre copii să taie prăjitura, urmând ca celălat să aleagă primul. Primul copil va avea mare grijă să taie cât mai egal prăjitura, pentru că partea mai mică îi va rămâne lui. Ca să nu apară situația ”invidiei în cascadă” bine definită în carte, trebuie să stabilești de la început, că, data viitoare, celălalt copil va tăia prăjitura!

Ceea ce se întâmplă în istorie, dar și acum! Cei mari și tari își trec unul altuia, cu zâmbete și îndemnuri, cuțitul cu care împart lumea. De când este lumea, lume, nu a existat niciodată un război ideologic, religios, sau rasist. Toate au fost de împărțeală, de jaf a teritoriilor și a resurselor! Se vede cu ochiul liber, priviți spre Ucraina.

România, de o sută cincizeci de ani, decând a fost instalat un rege străin, este o colonie, care își schimbă metropola în funcție de schimbarea copilului care ține cuțitul. Când mai mare, ca teritoriu, când ciuntită, după cum cuțitul copilului de serviciu a tăiat, mai bine, sau mai prost.

Vedeți, dragi lupi, padawani și hobbiți în teoria jocurilor, prăjitura nu are niciun cuvânt de spus.

Vreți să existați, să deveniți alceva decât ceva bun de tăiat? Aveți armată, aveți arme? Uitați-vă la polonezi. Nimeni nu le mai trece prin față, toată lumea se poartă frumos cu ei, pentru că au, poate, cea mai bună armată din Europa. Polonezii sunt cuțitul, nu prăjitura! Or să facă duminica fără cumpărături și o să iasă din Convenția de la Istanbul. Așa vor mușchii lor!

Atâta timp cât luările de poziție nu sunt susținute, nu au în spate F-18, tancuri Abrams, helicoptere Apache, tunuri Oerlikon și rachete Javeline câtă frunză și iarbă, sunt simple râgâituri de bețivi. Nu aveți armată, duceți-vă la cârciumă! Sunteți o prăjitură!

V-aș mai reaminti despre un ”joc” pe care l-am jucat și am trimis observațiile mele ”producătorului”, poate vă mai amintiți de ”Alianța Iudeo-Creștină contra Federației Turcmene” de care pomeneam cu puțin înainte de declanșarea crizei ucrainiene. Cu surprindere constat că jocul devine realitate. Cu siguranță a fost un test de ”game theory” jocul nu apare listat niciunde, nu va apare niciodată pe piață. Cine trebuie, beneficiază acum de toate soluțiile, de deciziile strategice ale ”jocului”!

Vă las să vă hotărâți ce vreți să fiți, prăjitura sau cuțitul, este o alegere grea, scalvii nu devin oameni liberi peste noapte, dar sper că în câteva generații o să fim și noi în rând cu polonezii de astăzi, pentru că, nu-i așa mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 30 august 2022

BERBEC Fii atent ce și cu cine vorbești, ai grijă, astăzi, la afirmaţiile de care nu eşti foarte sigur. Nu te repezi, gândește-te. Poți să creezi o situaţie complexă din care vei ieşi cu dificultate. ! Trebuie sa dai curs incapatanarii care te caracterizeaza. Incapatanare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la ras. Fă o cura, un tratament complet de râs. Trebuie sa râzi tare şi în hohote pentru toate lucrurile care te bucură, te impresioneaza sau te enerveaza. Râsul este ultima redută în calea haosului, a Nimicului. Râde cu poftă de prostie, de ticaloşi, de hoţi. Să vezi ce bine o să te simţi! Treci printr-o perioada de schimbari şi noul nu trebuie să te surprindă.

TAUR Astăzi te simţi dat la o parte şi nu-ți place, vrei să fii în centrul problemelor, pe fluxul principal al vieții. Cei dragi te protejează, ştiind de minusurile tale, așa că nu risca nimic. Astăzi te odihneşti şi vorbeşti mult la mobil. Spre seară afli de posibilitatea unui nou drum. Zodia ta, zodia proprietăţilor, este bine aspectată. Trebuie, însă, să evitaţi discuţiile aprinse cu colegii, asociaţii sau în familie. În relaţiile amoroase nu te lăsa condus numai de pasiunea ta cea mare şi devastatoare, mai foloseşte-ţi şi mintea. Câştig de bani, probabil nu foarte mulţi. Ultima parte a segmentului de timp are o componenta nelinistitoare, din cauza influentei lui Venus, patroana ta celestă. Iti faci griji, de fapt fara motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand esti cu spatele la zid! Sănătatea este bună, dar, oricum, trebuie să ai grijă.

GEMENI Dimineaţa totul se petrece conform planurilor făcute. Totuşi, în sufletul tău mai mocneşte o scânteie de neîncredere, de teamă că nu o să reuşeşti. Încearcă să nu cedezi anxietății tale. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din Zodia Gemenilor de a rezolva problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Este o zi propice pentru implicare profesională. Poţi schimba şi/sau găsi un nou loc de muncă sau o afacere nouă. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Călătoriile de afaceri şi/sau de plăcere sunt recomandate şi favorizate de stele. Ceva neplăceri o să ai din partea duşmanilor care vor să nu te simţi bine la acest sfârşit de august. Trebuie să arăţi că nu-ţi pasă, aşa o să te lase în pace!

RAC Realizezi că există un decalaj între planurile tale şi realitate, diferenţă care se măreşte. Cineva, pe care l-ai ajutat, îți pune piedici. Pe cine nu laşi să moară, nu te lasă să trăieşti! O zi echilibrată, adică jumătatea de la serviciu plicticoasă şi obositoare, iar jumătatea de acasă plăcută şi relaxantă. Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Ai tendinţa să vezi jumătatea goală a sticlei, ceea ce nu este deloc vesel. Ai răbdare, că vine norocul şi pe uliţa ta, este doar anul tău favorabil. Ai nevoie permenta de bani ca să-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea schimbatoare te avantajează şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Eşti într-o perioada creativa, profită de acest lucru.

LEU Trebuie să păstrezi poziţia, să rămîi în centrul situaţiei – așa poţi să ai controlul informaţiilor. Conjunctura arată o perioada bună pentru discuții, relaţiile sociale sunt bine aspectate. Magnetismul personal al nativilor, charisma cum se spune, este în creştere – puteţi rezolva uşor problemele sentimentale. De asemenea puteţi aborda uşor noi prietenii, relaţii de dragoste, chiar. Leii şi leoiacele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie păcăliţi cu prea mare uşurinţă. Spun acest lucru pentru că de obicei leii-paraleii sunt foarte naivi şi creduli. Leii se prind şi cu mâncare pentru pisici! Nu exagera cu mesele, echilibrul si temperanţa sunt valori ale înteleptului. Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi vor veni, totuşi. Pentru unii nu la valoarea pe care o speră. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul grupului şi aşteaptă iniţiative pentru programul de seară.

FECIOARĂ Azi nu e o zi favorabilă pentru schimbări. Nu uita să apreciezi ceea ce ai şi nu mai râvni la lucruri iluzorii. Există în tine o doză de naivitate, mercuriană, dar nu exagera cu imaginația! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la consumurile indirecte adică la electricitate, gaze, apă, combustibil. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Rezolvă cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva multe. Trebuie să fii precis în exprimare şi să nu dai loc interpretărilor, mai ales când este vorba de cine, ce şi cum face, adică de împărţirea sarcinilor, fie în afacere fie în familie. Seară plăcută şi relaxantă.

BALANŢĂ Dimineața ai impresia că totul este împotriva ta. Tot felul de mici incidente te fac să crezi că norocul nu mai este de partea ta, dar ar fi bine să fii mai atent, norocul şi-l face şi omul! Te-ai săturat sa tolerezi comoditatea din tine şi te simţi apt pentru fapte mari, chiar să te duci să faci puţin sport. Trebuie, de asemenea, să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Nu uita că vorba dulce mult aduce. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Dorinţa ta permanentă de armonie, doar zodia Balantei este domiciliul nocturn al lui Venus, poate fi contrariată de mediul vulgar si agresiv. Elimina, pe cât poţi, motivele de disconfort!

SCORPION Mici ambiţii personale care nu-ţi dădeau pace, par să ajungă, azi, la o finalitate, la un rezultat. Bucură-te de reuşită alături de prietenii tăi şi aminteşte-ţi de cei care te-au sprijinit. O perioadă de timp în care trebuie să dai dovadă de conservatorism. Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu vă faceţi nou prieteni! Lăsă lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Spre sfârşitul perioadei poţi finaliza afacerile ce trenau de mult timp. Scorpionii artişti sunt singurii avantajaţi în aceasată perioadă. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Ai din nou trăiri pozitive şi o dispoziţie ştrengărească către escapade nocturne precum cotoii pe acoperiş. Sănatatea este buna, atentie insa la accidente si incidente, sigur, doar pentru un procent din Scorpioni !

SĂGETĂTOR Mai macină morile zeilor și pentru tine! O zi bună, norocoasă. Urmare unor veşti, eşti entuziast, activ şi motivat! Mergi direct pe calea ta fără să ţii seama de piedici şi obstacole! O veste bună pe care o aşteptai. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total. Multe surprize plăcute si altele mai putin agreabile. Un incident neplăcut în a doua jumatate a zilei, după amiaza adică, poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor. Strălucesti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit, acest lucru pe seară – probabil că este vorba despre un spectacol, o gală, o premieră, un vernisaj poate.

CAPRICORN Situaţia unde munceşti pare tensionată, dar o poţi dezamorsa printr-un permanent zâmbet și o vorbă bună. Astăzi te pot bântui nişte „fantome” de mai demult, lucruri rămase neterminate! E linişte şi ţi se pare că deţii controlul situatiei. De fapt, mai amâni lucrurile pentru incă o zi, fără să iei o nicio hotărâre. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o serioasă decepţie sentimentală şi probleme nesfârşite la serviciu. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil, stelele au grijă şi de tine şi de familia ta!

VĂRSĂTOR După un concediu obositor, plin de distracţii, e momentul să te odihneşti puţin. Nu ceda nostalgiei, regretelor, deciziile luate în această vară au fost cele mai bune la momentul respectiv. Planurile tale se pot derula în continuare. Totuşi, un procent dintre nativi, în aceasta perioadă, cu aspecte complexe, nu se simt chiar în largul lor, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. O pierdere poate fi evitată prin grijă şi atenţie. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti şi să faci bine. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promoveză interesele proprii. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema se rezolvă peste câteva zile. Tot atunci îţi dai seama că nu poţi trăi din amintiri şi ca veşnicele tale comparaţii nu-ţi fac foarte bine.

PEŞTI Trebuie sa sprijini pe cineva din anturajul tău profesional care are mare nevoie de ajutor! Astăzi este ziua potrivită ca să te ocupi de consolidarea relaţiilor sociale cu colegii de muncă. . Mintea şi trupul tău sunt prea încordate, ai nevoie de relaxare, de mişcare, poate la sală sau în parc şi de o baie parfumată. Mare atenţie la bani, cum îi foloseşti şi mai ales unde îi pui! În această perioadă eşti deosebit de suspicios – toată lumea pare a complota împotriva ta! Parţial adevărat este faptul că nu eşti cea mai bună companie, în această perioadă. Ipohondria şi mania persecuţiei par că au găsit un client şi acesta este inofensivul şi plin-de-bune-intenţii nativ din Zodia Peştilor. Mici sau mai mari proble cu sănătatea în special din cauza oboselii – atenţie la zonele guvernate de zodie, picioarele, degetele de la picioare.