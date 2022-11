HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 3 noiembrie 2022. Cuplul ideal al zodiacului. Calculul sinastric. Două pilde  

3 noiembrie 2022

Pe 3 noiembrie s-au născut împăratul Mutsuhito Meiji Tenno, Andre Malraux, Karl Baedeker, Leopold III, Charles Bronson, Monica Vitti, Gerd Muller, Iulian Mihu, Marcel Anghelescu, Nicolae Dragoş, Paul Cornea, Traian Demetrescu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 3 noiembrie, avem brelanul ierarhic duhovnicesc complet, un episcop, Achepsima, un preot, Iosif şi un diacon, Aitala. Păcat că frumosul prenume Iosif este uitat, a devenit mai mult nume de familie. Nimic în ”Kalendar”, dacii se pregăteau de iarnă și de Anul Nou.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, am primit multa corespondență referitoare la articolul meu de ieri. Văd că aveți multe de întrebat, dragi prieteni. Dar după cum știți sănătatea, mai curând lipsa ei, nu-mi permite să răspund la toate solicitările. Am mai spus și repet, acum.

Niște fete, cum altfel, mă întreabă care este cuplul ideal al zodiacului. Răspunsul este simplu: el, Leu – ea, Săgetătoare.

Pot să vă confirm și eu, am observat, din întâmplare, patru perechi de acest fel, prieteni, sau doar simple legături sociale. Toți frumoși și inteligenți, toți cu o căsnicie fericită. O pereche mi-a atras atenția. El, Dan – Leu, ea, Natalia, Săgetătoare. Doamne, ce familie frumosă, ce frumos dansau, ce bine se înțelegeau. Au avut doi copii, frumoși ca îngerii, un băiat și o fetiță, acum sunt bunici și se pregătesc pentru nunta de aur. Dar au în continuare un nu-știu-ce, o chimie zodiacală, parcă se înțeleg din ochi, telepatic. Iubire peste poate, sigur că da, dar mai este ceva, un driver care numai zodiile îl pot da.

Numai potrivirea zodiacală nu este de ajuns. Teoria spune că se potrivesc zodiile care au între ele 120º, adică, pe elemente. Dar nu este suficient, este adesea nerelevant.

Singura modalitate precisă de a stabili dacă un cuplu se potrivește, sau nu, este calculul sinastric, adică de compatibilitate. Se fac horoscoapele de naștere, precise, ale celor doi, se suprapun și se analizează aspectele dintre planetele celor doi, după cheile specifice de interpretare.

Țin minte că înainte de apariția programelor de computer astrologice era o mare problemă să faci un calcul sinastric, îți lua și o săptămână întreagă. Acum, fiind în posesia programului ”Expert Astrologer 7.2” primit de la Academia Sirius, un program greu și voluminos, are 7Gb, dar foarte precis și flexibil, lucrurile se rezolvă în câteva minute. După introducerea datelor celor doi, programul calculează cam o mie de compatibilități, aspecte, între horoscoapele celor doi și afișează un scor între 0 și 700. Dacă scorul este mai mic de 249, este mai bine să nu înainteze în relația lor, între 250 și 349 poate fi o legătură fierbinte, dar scurtă și trecătoare, o aventură, între 350-549 o posibilă legătură de durată, poate căsătorie, între 550-700, din nou este o legătură compromisă, cei doi sunt foarte asemănători și până la urmă se plictisesc, nu se mai găsesc interesanți. Am făcut și eu destule calcule de compatibilitate, ale vedetelor și nu numai, colaboram pe timpuri cu Manu, Emanuel Baran, el era redactor-șef la diferite reviste mai mult sau mai puțin glossy, mondene. Am regăsit zilele trecute dosarul cu articole și m-am minunat de precizia programului Expert Astrologer. Cum a zis, așa a fost!

Să nu uităm că v-am promis două pilde, una cu Nastratin Hogea. Scurte. Iată:

Nastratin Hogea a fost pus de sultan să aibă grijă de maimuțele pe care le primise cadou de la Marele Mogul din India, pentru că se zvonise că Nastratin știa limba animalelor. Nastratin s-a dus la cușca maimuțelor și a intrat în vorbă cu ele. Le-a întrebat cum se simt și ce vor de mâncare. Maimuțele i-au răspuns că se simt cam amețite după drum și că vor de mâncare banane. Bine, a spus Nastratin, atunci o să vă dau, fiecăreia, o banană dimineața și două seara. Maimuțele au făcut scandal și nu au fost de acord. Bine, a spus Nastratin, atunci o să vă dau două banane dimineața și una seara! Maimuțele au fost foarte mulțumite!

Pentru simetrie și ca să fie politic corect, iată o pildă spusă de rabi Solomon din Cracovia:

Într-o țară din Estul Europei, acum mulți ani. Un bărbat, de o anumită vârstă, s-a așezat pe o bancă în parc. S-a apropiat un alt bărbat, tot de o anumită vârstă și a cerut voie să se așeze și el pe bancă. Au stat puțin, s-au uitat în jur, unul la celălat, apoi unul dintre ei a zis: ”Oooof!”. Celălalt i-a răspuns tot cu un oftat: ”Oooof!” La care primul a zis: ”Domnule, nu este bine că discutăm politică, dacă ne aude cineva!”. Al doilea a răspuns: ”Deci și dumneata ești tot evreu!”

Cred că am uitat să vă spun ceva, ceva important, dar lasă că nu s-a terminat ghemul, mai este sfoară, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 3 noiembrie 2022

BERBEC Astăzi trebuie să dai dovadă de organizare și de tact şi să foloseşti datele care te avantajează în mod direct. Nu lăsa pe mâine treburile de astăzi! Timpul este bani, spune o vorbă capitalistă! Cumpăra acum, mâine îţi va fi aproape imposibil! Sănătatea este în general bună. Traieşte in prezent, fii mai pragmatic şi mai realist, lasă planurile opulente şi strategiile iscusite. Lumea este mult mai primitivă decât poţi tu să-ţi imaginezi, aşa că nu complica lucrurile inutil. Pe seară poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni!

TAUR Conjunctura indică un plan sentimental complex, cu situaţii noi, care pot ridica probleme greu de rezolvat. Nu lăsa treburile să se adune, să se aglomereze, să te depășească. Fii isteț! Tacerea este mai importantă şi toţi oamenii fac plăcere, unii prin prezenţă alţii prin absenţă. Ziua aceasta trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent(ă) la noii furnizori sau clienţi. Trebuie sa incepi sa faci economii, fara sa-ti schimbi esential felul in care traiesti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţă.

GEMENI Dispunerea ordonata, complexă, a zodiacului de astăzi te ajuta să ai energie și să poți să faci ceva ordine, să aduci logica carteziană în propriile tale planuri strategice. O zi bună, după o perioadă mai tensionată. Te poţi relaxa astăzi, ce a fost mai greu, a trecut. Totuşi, nu lăsa nici o schimbare să te tenteze! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Gemenii educatori, învăţători, profesori, sunt mai avantajaţi în aceasată perioadă. Nu-ti schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură, probabil un Leu generos şi mândru că poate fi de ajutor. In aceasta perioadă ai noroc. Mai pe seară stai puţin, fă-ţi un ceai fierbinte şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine… Ai uitat visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene!

RAC Există o latură defensivă în caracterul tău zodiacal care se activează imediat ce apare o problemă. Dar, ai un oarecare procent de noroc şi astăzi trebuie să acţionezi, fără să mai pierzi timpul! Este o perioada a dezvoltarii explozive, pe fondul avantajos al conjuncturii. Trebuie să nu exagerezi în această expansiune îndrăzneaţă pentru că este deosebit de riscantă: poţi să faci gafe monumentale şi cheltuieli extravagante. Ziua de azi este, de asemenea, favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, în general. Pentru toţi nativii din zodie: nu vă faceţi griji, viitorul vă este favorabil!

LEU Trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare ca să anulezi unele aspecte nefavorabile obiective. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: astăzi trebuie să rezolvi problemele singur! O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Dimineața, la serviciu, la muncă sau la școală, eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Mai pe seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club neinflamabil pentru ca urmează un sfârșit de săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

FECIOARĂ Ai energie şi eşti bine dispus. Trebuie să reuşeşti să termini lucrurile la timp şi în condiţii bune! Poţi să-ţi odihneşti neuronii, fie la un film plăcut, poate o comedie, sau la o vorbă. Ceasul tău biologic te îndeamnă la mese tradiţionale, la ore fixe. Astăzi ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decât de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Mai pe seară poți să întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reaprinderea unei legături mai vechi.

BALANŢĂ Astăzi ai un moral de oţel, o formă de zile mari şi mintea pusă pe treabă. Urmăreşte cu atenţie dezvoltarea intereselor tale sentimentale. Pentru că dacă nu este iubire, nimic nu este! Dimineața, la muncă, nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Astăzi ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii din presă. Cobitul, la români, este o artă naţională!

SCORPION Veşti bune care privesc viitorul tău apropiat. Urmează-ţi în continuare instinctul, intuiţia, prima impresie! Astăzi reuşeşti să rezolvi în condiţii favorabile un impas, o problemă mai veche. Trebuie să realizezi că şi mâine este o zi care se va juca chiar dacă nu eşti pregătit. Armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta să-ţi intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care să-l urmezi. Așa că – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Mai pe seară, distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

SĂGETĂTOR Nu lăsa nicio schimbare majoră să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu călători, nu-ti face noi prieteni! Problemele cu banii s-au mai rezolvat puţin, relaxează-te şi odihnește-te mai mult! Astăzi ai un bun simţ al umorului. Acest lucru te ajută să eviţi conflictele şi discuţiile tăioase printr-o glumă bine plasată. Mai multă atenţie la forma fizică, ar trebui să mergi la sală! Depăşeşti planul, la cheltuieli, dar nu ştiu dacă este de bine sau de rău. Ziua îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Pe seară, stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere! Seara mai este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti!

CAPRICORN Astăzi trebuie să-ţi regăseşti echilibrul interior şi pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu te lasa impresionat de informații şi perspective sumbre, zâmbeşte şi vezi de problemele tale. Ai dori să faci ceva remarci cinice, dar crezi că nu este cazul şi te abţii, nu vrei să superi pe nimeni. Dai dovadă de un echilibru remarcabil pentru tine, poate unde ai câţiva bani în buzunar. Mai pe seară, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort.

VĂRSĂTOR Este cazul unei îmbunătățiri a situaţiei sentimentale. Calitaţile zodiei, în care spontenaitatea şi energia sunt de menţionat, te ajută astăzi să ai succes în domeniul relaţiilor umane! Poţi colabora cu familia, prietenii, în relizarea unui proiect, a unei dorinţe. Evită discuţiile lungi şi complicate, care nu ajung la niciun rezultat, doar te golesc de energie. O veste. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales dimineața. Este posibil sa primesti niste vesti si sa te nelinişteşti, asta în a doua parte a zilei. Totul se rezolvă cu bine, din fericire. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. După program, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că sunt călduroase şi iţi stau bine!

PEŞTI Fiind vorba despre nişte probleme personale, veştile primite astăzi nu trebuie trâmbițate în public, ci analizate cu discreţie. Treburile intră într-o rutină medie, cu compromisurile respective. Astăzi te trezeşti devreme, pentru că pisica miorlăie, caţelul vrea afara şi mobilul sună tot timpul. Este cazul să iei o cina sofisticată, tandră, în doi, sau în patru, dacă pui pisica şi căţelul! Este cazul unei cure de stabilizare, ajustează regimul alimentar. Calitaţile zodiei, în care spontenaitatea şi umorul sunt de mentionat, te ajuta azi să ai succes în domeniul sentimental! Sunt posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!