HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 3 iulie 2023. Ce este Tech Minimalism ? Bună întrebare !

3 iulie

Pe 3 iulie s-au născut Franz Kafka, Tom Cruise, Stavros Niarchos, Corneille, Aca de Barbu, Coca Andronescu, Nicu Apostolescu, Andreea Isărescu.

Pe 3 iulie sunt Sfinții Iachint și Anatolie patriarhul Constantinopolului. Nimic în ”Kalendar”.

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, așa stând lucrurile, cum le vedeți și domniile voastre, putem considera că suntem încă în muson şi apoi o să intrăm în secetă şi că lumea începe să plece în concedii şi călătorii. Anumite firme mari chiar închid câte o lună activitatea, altele pâlpâie discret.

Acum este perioada marilor lovituri. Evreii, iranienii şi armenii şi-au programat întotdeauna loviturile în afaceri, şi nu numai, în timpul verii. Obicei preluat de australieni, oricum la ei este totul invers, şi de anumiţi tycooni din Asia şi Indochina. La fel şi în politica americană şi britanică, când multe maşinării au fost puse la punct în cursul verii din emisfera boreală. Motivele sunt evidente, sau nu.

Omul este în general o fiinţă care depinde mult de influenţa mediului în care anotimpurile şi fenomenele meteorologice joacă un rol important. Vara pare că este mai prietenoasă, mai frivolă şi oferă o protecţie sporită. Spiritul alert de conservare al omului este asigurat că mediul nu este foarte ostil, cum de exemplu ar fi în timpul gerului din timpul iernii. Aceste sentiment de siguranţă se extinde şi asupra afacerilor.

Majoritatea oamenilor crede că în timpul verii nu se poate întâmpla nimic serios în afaceri şi politică. Nimic mai periculos, sau fals! La un moment dat, în Cipru, un individ pe nume Ray, un fel de Casanova local, îmi povestea cum o firmă mărişoară din Anglia şi-a înghiţit principalul concurent, printr-o activitate febrilă, la propriu şi figurat, tocmai în timpul verii.

Şi exemplele pot continua. În timpul verii creşte presiunea socială asupra guvernelor, presiune care de obicei se dezlănţuie începând cu septembrie. Vara este cea mai bună perioadă să se înceapă sau să se deruleze afaceri sau activităţi care pot scăpa total sau parţial de monitorizarea presei scrise, sau electronice.

Şi la noi, mass-media a fost intoxicată cu prejudecata că vara sunt căutate numai subiecte… estivale şi că subiectele serioase cu scandaluri grele trebuie lăsate pentru la toamnă, „când se întorc oameni din concediu”. Dar, acum, presa electronică te urmărește oriunde cu informația. Din nefericire 95,7% Fake News, după cum spune Rupert Murdoch!

Vara mai pleacă seniorii, proprietarii de firme mari, preşedinţii sau directorii de pe la ministere şi regii. În balamucul care îl lasă în urmă este prilejul cel mai bun pentru un puiuţ de afacere sau de racolare a unor oameni cu dosare şi fişiere cu tot.

Tot într-o vară am asistat în Iran la cea mai formidabilă lovitură de imagine. Două bănci „Melli” şi „Melat” se înfruntau cu energie pentru un loc 6-7 între băncile mari din Teheran. Publicitate, panouri, concursuri, – tot tacâmul! Până cînd într-o vară, patronul şi preşedintele băncii „Melli” a interzis plecarea vreunui funcţionar în concediu spunându-le că le ajunge cele peste cincizeci de sărbători religioase anuale.

Apoi a făcut o publicitate bazată pe două idei: prima că nu oferă nimic mai mult decât concurentul, dar clienţii pot observa singuri diferenţa, şi a doua, că banca „Melli” respectă sărbătorile religioase.

Sigur că la banca „Melli” cozile, în acea vară, la ghişee, erau aproape inexistente pentru că lucra întreg personalul, ceea ce nu se putea spune de banca „Melat”. Normal că o parte din clienţi au migrat la „Melli”. În toamnă când cei de la „Melat” au vrut să recupereze, nu au mai avut ce. Regulile de piaţă fuseseră schimbate şi „Melat” nu mai era în prima duzină a băncilor importante! Acum, în prezent, mi se spune de la Teheran că a mai recuperat are mai mult de 30 de filiale în Teheran. Probabil că tot cu ”lovituri de vară”!

Dar, ca deobicei, despre altceva doream să vă informez. Despre Tech Minimalism. Un articol din ”Simply Geeky”.

Trăiești într-o lume care este din ce în ce mai definită de tehnologie. De la sarcinile tale profesionale la comunicații, peisajul digital joacă un rol substanțial în viața ta de zi cu zi. Ca atare, este ușor să fii copleșit de cantitatea mare de tehnologie cu care interacționezi în mod regulat. Aici intervine Tech Minimalism.

Minimalismul tehnic este o tendință emergentă care pledează pentru utilizarea atentă și intenționată a tehnologiei. În loc să încerce să țină pasul cu cele mai recente gadgeturi sau aplicații, minimalistii din tehnologie își propun să își eficientizeze consumul digital și să se concentreze pe ceea ce adaugă cu adevărat valoare vieții lor.

Minimalismul tehnic se referă la reducerea aglomerației digitale și la promovarea utilizării eficiente a tehnologiei. Nu este vorba de a respinge tehnologia, ci de a o folosi mai intenționat și selectiv. Scopul este de a reduce distragerea atenției, de a îmbunătăți productivitatea și, în cele din urmă, de a crea o relație mai sănătoasă cu dispozitivele domniei voastre.

Principiile minimalismului tehnologic includ utilizarea deliberată, consolidarea dispozitivului și concentrarea asupra funcției în detrimentul formei. Utilizarea deliberată vă încurajează să decideți în mod conștient cum și când vă folosiți dispozitivele. Consolidarea dispozitivelor vă încurajează să utilizați mai puține gadgeturi care îndeplinesc funcții multiple, reducând sarcina cognitivă a comutării între dispozitive. În cele din urmă, concentrarea asupra funcției peste un formular vă asigură că nu sunteți prins în ultimele tendințe tehnologice, ci prioritizați ceea ce funcționează cel mai bine pentru domnia voastră.

Începerea călătoriei către minimalismul tehnic poate părea descurajantă, dar cu acest ghid, puteți face acest lucru pas cu pas. Acest ghid vă va ajuta să navigați prin dezordinea vieții digitale, consolidarea dispozitivelor, reducerea la minimum a consumului de rețele sociale și multe altele.

Beneficiile minimalismului tehnologic sunt multiple. Reducerea amprentei digitale reduce stresul, îmbunătățește productivitatea și îmbunătățește securitatea digitală. Așa că, fără alte prelungiri, să ne aruncăm o privire în ghid.

Dezordinea, reducerea ei, este un prim pas crucial către minimalismul tehnologic. Implica eliminarea activelor digitale inutile, cum ar fi aplicații, fișiere sau abonamente, care nu adaugă valoare vieții tale. Începeți prin a vă audita peisajul digital – smartphone-ul, laptopul, conturile de rețele sociale și căsuța de e-mail. Dezinstalați aplicațiile neutilizate, ștergeți sau arhivați fișierele vechi și dezabonați-vă de la e-mailurile nedorite.

Curățarea digitală regulată este la fel de importantă. Fă-ți o obișnuință să-ți revizuiești periodic activele digitale și să arunci tot ce nu mai este necesar. Acest obicei vă va elibera spațiul de stocare și vă va face viața digitală mai gestionabilă și mai puțin copleșitoare.

Având mai multe dispozitive în scopuri diferite, poate crea o complexitate inutilă. Îmbrățișarea consolidării dispozitivelor implică reducerea numărului de dispozitive pe care le utilizați și optarea pentru dispozitive multifuncționale. De exemplu, puteți folosi un smartphone care îndeplinește toate aceste funcții în loc să aveți un MP3 player separat, o cameră digitală și un dispozitiv GPS.

Consolidarea dispozitivului vă eficientizează experiența digitală, reduce dezordinea și vă economisește bani pe termen lung. În plus, concentrarea pe un singur dispozitiv vă poate îmbunătăți experiența utilizatorului și crește productivitatea.

Rețelele sociale pot fi o sursă majoră de aglomerație digitală. Minimizarea consumului de rețele sociale este astfel un aspect cheie al minimalismului tehnologic. O modalitate de a face acest lucru este prin limitarea numărului de platforme de social media pe care le utilizați. Alege-le pe cele care contează cu adevărat pentru tine și dezinstalează restul.

De asemenea, este important să stabiliți limite de timp pentru utilizarea rețelelor sociale. Multe platforme au instrumente încorporate care urmăresc utilizarea și vă permit să setați limite zilnice. Amintiți-vă, scopul nu este acela de a elimina rețelele sociale, ci de a le folosi pentru a vă îmbunătăți mai degrabă decât pentru a vă diminua viața.

Minimalismul aplicației implică îngrijirea cu atenție a aplicațiilor de pe dispozitivele domniei voastre. Descărcăm adesea aplicații impulsiv, doar pentru a le uita mai târziu. Începeți prin a efectua un „audit al aplicației”. Păstrează numai acele aplicații pe care le folosești în mod regulat și care adaugă valoare zilei tale.

Apoi, rezistă tentației de a descărca fiecare aplicație nouă care îți atrage atenția. Înainte de a descărca o aplicație, luați în considerare necesitatea acesteia și valoarea pe care o va adăuga vieții domniei voastre. Dacă doar va rămâne inactiv și va ocupa spațiu de stocare, este mai bine să nu fie descărcat.

E-mailurile și notificările pot fi distrageri majore, perturbând concentrarea noastră și împiedicând productivitatea. Începeți prin a vă dezabona de la buletinele informative și promoțiile inutile care vă aglomerează căsuța de e-mail. Prioritizează și organizează-ți e-mailurile folosind etichete sau dosare și folosește funcții precum „amânare” pentru a gestiona timpul de răspuns.

În ceea ce privește notificările, luați în considerare aplicațiile de la care aveți nevoie de actualizări imediate și dezactivați notificările pentru restul. Majoritatea dispozitivelor și aplicațiilor vă permit să vă personalizați preferințele de notificare. Limitarea întreruperilor vă permite să mențineți o concentrare mai bună și să vă bucurați de o experiență digitală mai fluidă.

Minimalismul tehnic vă poate îmbunătăți și securitatea digitală. Actualizați-vă în mod regulat aplicațiile și dispozitivele pentru a vă asigura că aveți cele mai recente programe de securitate. Folosind mai puține aplicații și dispozitive, reduceți numărul de puncte de intrare pentru potențialele amenințări de securitate.

De asemenea, luați în considerare utilizarea unui manager de parole pentru a stoca parole complexe și unice pentru fiecare cont. Acest lucru vă simplifică viața digitală și adaugă un nivel suplimentar de securitate. În cele din urmă, obișnuiește-te să faci în mod regulat copii de rezervă ale datelor importante pentru a te proteja împotriva pierderii datelor.

Stabilirea limitelor pentru utilizarea tehnologiei este esențială pentru a evita epuizarea digitală. Desemnați ore specifice pentru verificarea e-mailurilor sau a rețelelor sociale și respectați-le. De asemenea, luați în considerare perioadele de „detoxifiere digitală” în care vă deconectați complet de la dispozitivele digitale.

Asigurați-vă că mențineți anumite zone din viața voastră fără tehnologie. De exemplu, evitați utilizarea dispozitivelor în timpul mesei sau înainte de culcare pentru a crea obiceiuri tehnologice mai sănătoase. Amintiți-vă, minimalismul tehnologic nu se referă la separarea completă a tehnologiei, ci în utilizarea acesteia într-un mod care vă servește mai bine.

Tech Minimalism nu este o soluție unică, ci o călătorie care necesită reevaluare și adaptare constantă. Beneficiile – stres redus, productivitate îmbunătățită și securitate digitală îmbunătățită – fac ca această călătorie să merite. Acest ghid este un punct de plecare. Amintiți-vă, scopul nu este de a deveni perfect, ci de a face schimbări progresive către un stil de viață digital mai sănătos. Îmbrățișați principiile minimalismului tehnic și vedeți cum vă poate transforma spre mai bine relația cu tehnologia.

Mă îngrijorează viitorul, îl simt cu acel simț al presiunii, cu care viețuitoarele marine simt apropierea rechinilor. La mine este presiunea timpului, doar recunosc viitorul, când îl văd!

Dar așa a fost mereu, credeți că pe Merlin, sau pe Artemidor din Efes, Claudius Ptolemeus din Alexandria, pe Nostradamus sau pe Nicolas Flamel etc etc nu-i îngrijora viitorul? Bună întrebare!

Trăim timpuri istorice, ce zic eu, mărețe și tragice, de care se va vorbi în cărțile de istorie ale viitorului. Este de fapt, un blestem chinezesc să trăiești timpuri istorice. Marile evenimente zdrobesc omul simplu, sarea pământului. Pentru că aleșii, conducătorii, nu sunt la înălțimea vremurilor, nu au soluții. Peste mii de ani când omenirea de pe Terra și alte planete colonizate de pământeni vor fi primite în rândul civilizațiilor galactice, în Marele Cerc, cum spunea Ivan Efremov – istoria Pământului va trezi uimire și poate chiar admirație. Dacă vom supraviețui propriilor păcate. Poate, poate, de data aceasta vom avea mai mult noroc și nu ne vom stinge ca celelate patru civilizații anterioare de pe Terra. Mereu există speranța, ea nu moare niciodată, doar mâine este o altă zi!

HOROSCOP 3 iulie 2023

BERBEC Ai unele probleme personale și de familie și simți nevoia să le discuți cu cineva. Îți trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă asupra problemei. Mai așteaptă puțin și vei găsi ce cauți. Daca eşti în căutarea unui confident, nu trebuie să alegi prea mult, oricum totul se va afla, mai devreme sau mai târziu! Ceva mocnea de mai mult timp, fie că ştiai fie că nu, acum iţi rămâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie de invaţătura. Nu, nu este ceva grav, mai mult este vorba despre vanitatea proprie. Așa că problemele își vor găsi soluția și tu își vei obloji vanitatea rănită.

TAUR Te pregătești de concediu, dar unii colegi sunt deja la munte sau la mare și te tot sună pe mobil în legătură cu sarcini de serviciu. Fii politicos, dar nu naiv, nu poți ține locul tuturor! Sa nu fii foarte contrariat cind analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni va stârni proteste şi remarci de genul „am mai auzit asta”! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară…

GEMENI Noii tăi prieteni, noile cunoștiințe, par a fi bine plasați. Cel puțin așa spun ei. Cere-le o favoare și vei vedea de ce putere dispun! La pile egale, meritul contează, iar tu ai merite! Nu neapărat ca ai avea performanţe de excepţie la serviciu sau unde îți desfășori activitatea – și asta se poate întampla – dar mobilul tău sună neâncetat. Afaceri și afaceri. Unele cu bani altele de amor. Nu uita sfatul meu: nu amesteca utilul cu plăcutul! Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţii rezultatul dorit şi poţi pierde stima anturajului. Încet şi cu grije însemnă sigur! Dacă poți, fiind proverbială dinamica și superficialitatea nativilor din Gemeni!

RAC Astăzi persoanele născute în semne de foc și aer îți sunt binevoitoare și te ajută, în special Leii și Săgetătorii, dar este bine să eviți pe cei născuți sub semne de apă și pământ. Evita cu calm şi seninătate să dai replica unor provocări evidente, pentru că discuţia să nu degenereze într-o cearta nejustificatata. Daca ai greşit cu ceva cere-ţi poetic şi cu eleganţă scuze şi vezi dacă poti indrepta lucrurile. Dacă nu, dacă nu recunoşti greşeala, chiar dacă ai merge pe apă nu ai fi mai bun decât o pată de ulei. Chiar dacă ai programat pe seară un film, stelele te sfătuiesc să stai mai bine acasă. Mai bine stai în propria bucătărie cu un suc, o prăjitură, sau o înghețată – vezi tu ce găsești mai bun!

LEU Evită enervare și stresul, chiar dacă auzi o bârfă despre tine. Căldura amplifică procentul intrigilor, este un fenomen ciudat, dar nu țările de la tropice au cele mai multe telenovele? Profesional dar şi personal treburile par să meargă ceva mai bine. Dar exista intotdeauna un „dar” eşti mereu fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. De exemplu astăzi te gândeşti cum să faci să cheltuieşti mai puţin, acțiune păguboasă pentru că ești generos și „mână spartă„. Gândeşte-te mai puţin la bani şi mai mult la oamenii care te iubesc, aşa cum eşti. Aşa cum eşti, nu mai bogat sau mai puternic.

FECIOARĂ Dacă este să cumperi îmbrăcăminte de sezon sunt indicate numai inul și bumbacul. Dacă este să faci noii prietenii ia inforamațiile necesare, dar nu de pe rețele. Calitatea primează! Nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune procedând astfel. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasă, fiind umed, ploaie poate şi presiunea atmosferică variază.

BALANŢĂ Configurația astrologică îți este favorabilă, în special în ceea ce privește noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să îndrăznești, norocul ajută pe cei curajoși! Astăzi, sănătatea ta este bună, iar banii nu sunt foarte rari la tine in buzunar. Ai, deci, o zi bună ! Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou. Astăzi ai relativ noroc şi în dragoste şi in afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general! Cu zodia în continuare relativ neaspectată, cu o conjunctură mediocră, trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta.

SCORPION Poate fi nuntă sau botez, sau doar o scumpă călătorie de vacanță – ai vești despre acest eveniment din viața ta. Realizezi că totalul cheltuielilor prilejuite întrece cu mult bugetul tău. Dar regula socială trebuie respectată, chiar cu cheltuială multă. Armonia trebuie să facă parte din viaţa ta, aşa au hotarât astăzi stelele pentru tine. Nu te mai indigna când afli amanunte picante despre unele relaţii sociale, despre „vedete”, sau despre unii prieteni care sunt serviabili atita timp cit pot profita de bunavointa ta. Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog.

SĂGETĂTOR În ultimul timp întâmplările și evenimentele s-au bulucit în viața ta și tu ai ripostat automat, fără multă gândire. Azi a venit timpul să-ți faci un plan, să analizezi și să sintetizezi. La serviciu ca şi acasă, in bucătărie, te întâmpină un amestec asortat de treburi urgente care aşteaptă hotărârile şi acţiunile tale energice. Nu brusca lucrurile, mai ales in amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de răbdare! Nu neglija problemele care ţin de sănătate, chiar daca este vorba de o banală durere de cap. In general evită să te simţi copleşit de rau, de stres, de enervare, fie că este vorba de o ameninţare materială, fie că este o mică cheltuială care s-a dovedit că este mare.

CAPRICORN Astăzi stelele îți sortesc o întreagă telenovelă, cu bârfe suculente și intrigi meseriașe. Dacă îți place genul nu poți decât să savurezi momentul, dacă nu, ziua oricum trece repede! Nu iti imagina ca iti poţi trăi viaţa după telenovele şi filme pentru că nu ai nici un regizor care să-ţi spună ce şi cum să joci! Un procent dintre nativii din zodia Capricornului, astăzi, nu se bucură foarte mult. Recunosc, ai motive. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea şi să rezişti influenţelor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori.

VĂRSĂTOR Un prieten are mare nevoie de ajutor. Vorbește cu el, stai în preajma lui, are nevoie de solidaritate umană și de sprijin prietenesc. Sigur că banii rezolvă, dar de obicei nu totul! Pe de altă parte, mare atenţie la serviciu, sau unde îţi petreci activitatea, sau ziua – se întâmplă ceva – în registrul benefic. Trebuie, doar, să fii atent ca să nu pierzi prilejul. Deci, poti avea succes in profesie sau meserie, sau la şcoală – ai mai multă energie dacât în mod normal. Un ajutor neaşteptat, probabil pentru că și tu ajuși un prieten. Cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta cu un scop (sau chiar dezinteresat) sa rezolvi o problemă care îţi părea „misiune imposibilă”.

PEŞTI O laudă sau o evidențiere te fac să speri într-o îmbunătățire a drumului carierei tale. Profită și cere șefului o favoare, dar să nu fie plecarea în vacanță, ci ceva legat de muncă! Evită să te enervezi pentru lucruri de nimic. Sigur că este bine să nu te enervezi deloc. Dar poţi ?! Primele ore de serviciu, de activitate îţi aduc surprize, dintre care unele chiar plăcute. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, poţi pleca în scurte călătorii – mai curând delegaţii. O configuraţie astrală echilibrată face ca ziua să fie pentru un procent dintre nativii din zodia duală a Peștilor benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.