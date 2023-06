HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 29 iunie 2023. Se apropie maximum de activitate solară

29 iunie

Pe 29 iunie s-au născut Antoine de Saint-Exupery, Oriana Fallaci, William Mayo, Giacomo Leopardi, Nicolae Bălcescu, Iacob Mureşianu, Paul Enigărescu, Mac Constantinescu.

În calendarul creştin-ortodox este sărbătoare mare, cu roşu: Sf. Apostoli Petru şi Pavel.

Sf. Apostoli Petru şi Pavel, sărbătoare creştină suprapusă peste străbuna “înfrăţire cu lupii”, reper european din timpul demult apus al dolicocefalilor vânători şi poate şi, uneori, crescători de vite. Superstiţie: pistruiaţii trebuie neapărat să se spele pe faţă cu apă rece, la miezul nopţii, sub ameninţarea că altfel pistruii se vor înmulţi.

Despre Lupul Şchiop şi ai săi şase, ba nu, nouă Lupi de Foc v-am mai povestit, sigur că da, tot pe timpul acesta. De Petru şi Pavel aflaţi de oriunde… La Mulţi Ani! Celor cu prenumele celor mai importanţi continuatori ai Învăţăturii lui Iisus. Dar și celorlalți, că o urare de bine nu strică!

Astăzi îi pomenesc, cu aleasă recunoștiință, pe trei oameni, celebrități mondiale, care sunt născuți pe 29 iunie: Oriana Fallaci, Antoine de Saint-Exupery și Nicolae Bălcescu. Faruri în noapte, pe marea în furtună a vieții. Mi-au format caracterul, mi-au întărit voința, m-au învățat să visez, mi-au dezvoltat patriotismul – în adolescență, când micul animal uman încearcă să devină om. Unii, puțini reușesc, alții, majoritatea, rămâne la stadiul zoologic. Uitați-vă la oamenii noștri politici!

Mi-a atras atenția un articol semnat de Harry Baker.

Maximul solar ar putea să ne lovească mai tare și mai devreme decât am crezut. Cât de periculos va fi vârful de activitate al Soarelui? Bună întrebare!

Soarele se apropie rapid de un vârf major al activității solare. Experții avertizează că ar putea începe până la sfârșitul anului 2023, cu ani înainte ca predicțiile inițiale sugerate.

De la distanță, Soarele poate părea calm și constant. Dar, steaua noastră de acasă este de fapt într-o stare perpetuă de flux, transformându-se, în timp, dintr-o mare uniformă de foc într-un amestec haotic de plasmă deformată și înapoi într-un ciclu recurent.

La fiecare 11 ani, câmpul magnetic al soarelui se încurcă ca o minge de benzi de cauciuc înfășurate strâns, până când în cele din urmă se rupe și se răstoarnă complet – transformând polul nord în polul sud și invers. În perioada premergătoare acestei inversări uriașe, Soarele își intensifică activitatea: expulzând stropi de foc de plasmă, crescând pete întunecate de dimensiunea planetei noastre și emitând fluxuri de radiații puternice.

Această perioadă de activitate crescută, cunoscută sub denumirea de maxim solar, este, de asemenea, un moment potențial periculos pentru Pământ, care este bombardat de furtunile solare care pot perturba comunicațiile, pot deteriora infrastructura energetică, pot dăuna unor creaturi vii (inclusiv astronauții) și pot scoate sateliți de pe orbită, care se prăbușesc spre planetă.

Și unii oameni de știință cred că următorul maxim solar ar putea veni mai devreme – și va fi mult mai puternic – decât am crezut.

Inițial, oamenii de știință au prezis că ciclul solar actual va atinge apogeul în 2025. Dar o abundență extraordinară de pete solare, furtuni solare și fenomene solare rare sugerează că maximul solar ar putea ajunge cel mai devreme până la sfârșitul acestui an – și mai mulți experți au declarat pentru Live Science că suntem prost pregătiți.

Aproximativ la fiecare 11 ani, soarele trece de la un punct scăzut al activității solare, cunoscut sub numele de minim solar, la maxim solar și înapoi . Nu este clar exact de ce ciclurile Soarelui durează atât de mult, dar astronomii au observat modelul încă de la primul, numit în mod corespunzător, Ciclul Solar 1, care a avut loc între 1755 și 1766. Ciclul actual, Ciclul Solar 25, a început oficial în decembrie 2019, conform NASA.

Deci, ce cauzează fluctuația stelei noastre, care ne dă viață? „Totul se reduce la câmpul magnetic al soarelui”, a declarat Alex James , fizician solar la University College London din Marea Britanie, pentru Live Science.

La minim solar, câmpul magnetic al Soarelui este puternic și organizat, cu doi poli clari ca un magnet dipol normal, a spus James. Câmpul magnetic acționează ca un „câmp de forță gigant” care reține plasma supraîncălzită a soarelui, sau gaz ionizat, aproape de suprafață, suprimând activitatea solară, a adăugat el.

Dar câmpul magnetic se reduce încet, unele regiuni devin mai magnetizate decât altele, a spus James. Drept urmare, câmpul magnetic al soarelui slăbește treptat, iar activitatea solară începe să crească: plasma se ridică de la suprafața stelei și formează potcoave magnetizate masive, cunoscute sub numele de bucle coronale, care ilustrează atmosfera inferioară a soarelui. Aceste panglici de foc se pot rupe atunci când câmpul magnetic al Soarelui se realinează, eliberând fulgere strălucitoare de lumină și radiații, cunoscute sub numele de erupții solare. Uneori, erupțiile aduc și nori enormi, magnetizați de particule care se mișcă rapid, cunoscute sub numele de ejecții de masă coronală (CME).

La câțiva ani după maxim, câmpul magnetic al soarelui „se prinde” și apoi se răstoarnă complet. Acest lucru introduce sfârșitul ciclului și începutul unui nou minim solar, a spus James.

Pentru a determina unde ne aflăm în ciclul solar, cercetătorii monitorizează petele solare – pete mai întunecate, mai reci, circulare de pe suprafața stelei noastre locale, unde se formează buclele coronare.

„Petele solare apar atunci când câmpuri magnetice puternice străbat suprafața soarelui”, a spus James. „Privind acele pete solare ne putem face o idee despre cât de puternic și complex este câmpul magnetic al soarelui în acel moment”.

Petele solare sunt aproape complet absente la minim solar și cresc în număr până la un vârf la maxim solar, dar există multe variații de la ciclu la ciclu.

„Fiecare ciclu este diferit”, a spus James.

Ciclul solar 25

În aprilie 2019, Panoul de Predicție al Ciclului Solar 25, care este format din zeci de oameni de știință de la NASA și Administrația Națională pentru Oceanii și Atmosferice (NOAA), și-a publicat prognoza pentru Ciclul Solar 25, sugerând că maximul solar va începe probabil cândva în 2025 și ar fi comparabil ca dimensiune cu maximul ciclului solar 24, care a atins un vârf neobișnuit de târziu între mijlocul lui 2014 și începutul lui 2016 și a fost destul de slab în comparație cu maximele solare din trecut.

Dar de la început, prognoza a părut dezamăgitoare. De exemplu, numărul de pete solare observate a fost mult mai mare decât se prevedea .

În decembrie 2022, soarele a atins un vârf de opt ani de pete solare . Și în ianuarie 2023, oamenii de știință au observat de peste două ori mai multe pete solare decât a prezis NASA (143 observate față de 63 estimate), cifrele rămânând aproape la fel de ridicate în următoarele luni. În total, numărul de pete solare observate a depășit numărul prezis timp de 27 de luni la rând.

În timp ce abundența petelor solare este un steag roșu major, ele nu sunt singurele dovezi că maximul solar ar putea avea loc în curând.

Un alt indicator cheie al activității solare este numărul și intensitatea erupțiilor solare. În 2022, au fost de cinci ori mai multe erupții solare de clasă C și M decât au fost în 2021, iar de la an la an, numărul celor mai puternice erupții solare de clasa X crește, de asemenea, potrivit SpaceWeatherLive.com . Prima jumătate a anului 2023 a înregistrat mai multe erupții de tip X decât în ​​tot 2022 și cel puțin una a lovit direct Pământul . (Clasele de erupții solare includ A, B, C, M și X, fiecare clasă fiind de cel puțin 10 ori mai puternică decât cea anterioară.)

Erupțiile solare pot aduce, de asemenea, furtuni geomagnetice – perturbări majore ale magnetosferei Pământului cauzate de vântul solar sau CME. De exemplu, pe 24 martie, un CME „stealth” a lovit Pământul fără avertisment și a declanșat cea mai puternică furtună geomagnetică din mai bine de șase ani , care a creat aurore vaste, sau aurore boreale, care au fost vizibile în mai mult de 30 de state din SUA. O creștere generală a numărului de furtuni geomagnetice în acest an a făcut ca temperatura din termosferă – al doilea cel mai înalt strat al atmosferei Pământului – să atingă un vârf de 20 de ani .

Fenomenele solare rare devin, de asemenea, din ce în ce mai frecvente în apropierea maximului solar – și mai multe s-au întâmplat în ultimele luni. Pe 9 martie, o cascadă de plasmă de 60.000 de mile (96.560 de kilometri) s-a ridicat deasupra și apoi a căzut înapoi spre soare ; pe 2 februarie, un imens vârtej polar, sau inel de foc, s-a învârtit în jurul polului nord al soarelui timp de mai mult de 8 ore; iar în martie, o „tornadă solară” a făcut ravagii timp de trei zile și a fost mai înaltă decât 14 Pământuri stivuite unul peste altul .

Toate aceste dovezi sugerează că maximul solar „va atinge vârful mai devreme și va atinge vârful mai mult decât se aștepta”, a spus James pentru Live Science. Această opinie este împărtășită de mulți alți fizicieni solari, au declarat experții pentru Live Science.

nceputul exact al maximului solar va fi probabil evident doar odată ce acesta a trecut și activitatea solară scade. Cu toate acestea, un grup de cercetare condus de Scott McIntosh , un fizician solar și director adjunct al Centrului Național pentru Cercetare Atmosferică din Colorado, a prezis că maximul solar ar putea atinge vârful în cursul acestui an.

Ciclurile anterioare sugerează că maximul solar poate dura undeva între unu și doi ani, deși oamenii de știință nu știu sigur.

Impacturi potențiale asupra Pământului

Deci, maximul solar ar putea veni mai puternic și mai devreme decât am anticipat. Dar ce înseamnă asta?

Răspunsul depinde în primul rând de dacă furtunile solare ajung în Pământ, a declarat Tzu-Wei Fang, o cercetătoare de la Centrul de Predicție Vreme Spațială al NOAA, care nu a făcut parte din Panelul de Predicție al Ciclului Solar 25 – a declarat pentru Live Science. Pentru a lovi Pământul, furtunile solare trebuie să fie îndreptate în direcția potrivită la momentul potrivit. Creșterile activității solare fac acest lucru mai probabil, dar nu garantează că planeta va fi lovită de mai multe furtuni, a adăugat ea.

Dar dacă o furtună solară lovește, ea poate ioniza atmosfera superioară a Pământului și poate determina întreruperea radioului și a satelitului . Furtunile mari care blochează conexiunile planetei la sateliți pot întrerupe temporar sistemele radio și GPS cu rază lungă de acțiune pentru până la jumătate din planetă, a spus Fang. În sine, acesta este doar un inconvenient minor, dar dacă o întrerupere prelungită a coincis cu un dezastru major, cum ar fi un cutremur sau un tsunami, rezultatele ar putea fi catastrofale, a adăugat ea.

Furtunile solare puternice pot genera, de asemenea, curenți electrici vagabonzi la sol care pot deteriora infrastructura metalică, inclusiv rețelele electrice mai vechi și liniile feroviare, a spus Fang.

Pasagerii avioanelor pot fi, de asemenea, afectați de niveluri mai ridicate de radiații în timpul furtunilor solare, deși nu este clar dacă dozele ar fi suficient de mari pentru a avea vreun impact asupra sănătății, a spus Fang. Cu toate acestea, astfel de creșteri ale radiațiilor ar fi mult mai semnificative pentru astronauții de la bordul navelor spațiale, cum ar fi Stația Spațială Internațională sau viitoarea misiune Artemis pe Lună. Drept urmare, „misiunile viitoare ar trebui să ia în considerare ciclurile solare”, a adăugat ea.

Cercetările anterioare au mai arătat că furtunile geomagnetice pot perturba migrațiile balenelor cenușii și ale altor animale care se bazează pe liniile câmpului magnetic al Pământului pentru a naviga, cum ar fi țestoasele marine și unele păsări, ceea ce poate avea consecințe dezastruoase.

O atmosferă superioară ionizată devine, de asemenea, mai densă, ceea ce poate crea o rezistență suplimentară pentru sateliții care orbitează Pământul. Această rezistență suplimentară poate împinge sateliții unul în celălalt sau îi poate forța să cadă de pe orbită. De exemplu, în februarie 2022, 40 de sateliți Starlink ai SpaceX au ars în atmosfera Pământului când s-au prăbușit pe Pământ în timpul unei furtuni geomagnetice, a doua zi după lansare.

Și numărul de sateliți a crescut exponențial în comparație cu ciclurile solare trecute, a spus Fang. Majoritatea sunt operate de companii comerciale care rareori iau în considerare vremea spațială în proiectarea sateliților sau în programele de lansare, a adăugat ea.

„Companiile vor să lanseze sateliți cât mai curând posibil pentru a se asigura că nu întârzie lansările de rachete”, a spus Fang. „Uneori este mai bine pentru ei să lanseze un grup și să piardă jumătate decât să nu lanseze deloc”. Toate acestea ridică riscurile de coliziuni majore sau de deorbitare a sateliților în timpul maximului solar, a adăugat ea.

Șansele unei superfurtuni o dată într-un secol, cum ar fi Evenimentul Carrington din 1859 , cresc ușor în timpul maximului solar, a spus Fang. Deși au șansă mică, o astfel de furtună ar putea cauza pagube în valoare de trilioane de dolari și ar avea un impact major asupra vieții de zi cu zi, a adăugat ea.

Oamenii nu pot face nimic pentru a ne proteja de o lovitură directă de furtună solară, dar ne putem pregăti pentru ei modificând traiectoriile sateliților, ținând avioanele la sol și identificând infrastructura vulnerabilă, a spus Fang. Drept urmare, sunt necesare prognoze meteorologice solare mai precise pentru a ne ajuta să ne pregătim pentru ce este mai rău, a adăugat ea.

De ce au fost greșite prognozele?

Dacă atât de multe indicii indică faptul că maximul solar este mai puternic și mai devreme decât se prevedea, de ce oamenii de știință nu l-au văzut venind? O parte a problemei este modul în care panourile de predicție vin cu prognozele lor, a spus Scott McIntosh pentru Live Science.

Modelele NASA și NOAA abia s-au schimbat în ultimii 30 de ani, „dar știința s-a schimbat”, a spus McIntosh. Modelele folosesc date din ciclurile solare trecute, cum ar fi numărul petelor solare și lungimea ciclului, dar nu țin cont pe deplin de progresia individuală a fiecărui ciclu, a adăugat el.

McIntosh și colegii săi au propus o modalitate alternativă de a prezice puterea unui viitor maxim solar: așa-numiții „ terminatori solari ”, care apar chiar la sfârșitul fiecărui minim solar după ce câmpul magnetic al Soarelui a trecut deja.

În timpul minimului solar, un câmp magnetic localizat, care este lăsat în urmă de la răsturnarea câmpului magnetic al soarelui, înconjoară ecuatorul soarelui. Acest câmp localizat împiedică câmpul magnetic principal al soarelui să devină mai puternic și să se încurce, ceea ce înseamnă că câmpul localizat acționează în esență ca o frână de mână, împiedicând creșterea activității solare.

Dar brusc și fără avertisment, acest câmp localizat dispare, eliberând frâna și permițând creșterea activității solare. Această schimbare drastică este ceea ce echipa a numit evenimente de terminare a ciclului solar sau terminatori. (Deoarece terminatorii solari apar în momentul exact în care se termină minimele solare, ele apar după ce fiecare ciclu solar a început oficial.)

Privind înapoi peste secole de date, echipa a identificat 14 terminatori solari individuali care au precedat începerea maximelor solare. Cercetătorii au observat că sincronizarea acestor terminatoare se corelează cu puterea vârfurilor solare ulterioare.

De exemplu, terminatorul de la începutul ciclului solar 24 a avut loc mai târziu decât se aștepta, ceea ce a permis o creștere mai mică a câmpului magnetic în timpul ciclului solar 24, rezultând un maxim solar mai slab. Dar terminatorul de la începutul ciclului solar 25, care a avut loc pe 13 decembrie 2021 , a fost mai devreme decât se aștepta, ceea ce cercetătorii l-au considerat ca un semn că maximul solar va fi mai puternic decât cel anterior. Încă de la terminarea din 2021, activitatea solară a crescut mai repede decât se aștepta.

Modul în care Ciclul Solar 25 progresează sugerează că terminatorii solari ar putea fi cel mai bun mod de a prezice ciclurile solare viitoare, a spus McIntosh. În iulie 2022, NASA a recunoscut munca depusă de McIntosh și colegii săi și a remarcat că activitatea solară părea să crească mai devreme decât se aștepta.

Cu toate acestea, NASA nu și-a actualizat prognoza pentru 2025 în lumina datelor lui McIntosh și probabil că nu va încorpora terminatorii în prognozele viitoare, a prezis McIntosh. „Cred că vor rămâne doar cu modelele lor”.

Ciclul activității solare amintește de ciclul zodiacului chinezesc. Din punct de vedere astrologic petele multe în Soare prevestesc nenorociri și pagube. O să vă povestesc altădată cum acest lucru confirmă civilizațiile succesive pe planeta Pământ, patru până la cea actuală.

Până atunci, o să mai treacă timp, pentru că așa spunem cu toții, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 29 iunie 2023

BERBEC Dimineață favorabilă schimbărilor, deciziilor cu aspect profesional. Toate domeniile par favorizate, mai puţin cele care ţin de iluziile pe care ţi le faci în relaţiile sentimentale. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Dupa ce ai decretat ca ocupi primele trei locuri la inteligenta, frumusete si profesionalism, trebuie sa te uiti si cati bani ai in buzunar!

TAUR Niciun eveniment negativ în stele. Poate fi o zi plată de vară toridă, sau, o zi interesantă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Ai liberul arbitru, tu decizi. Continuă să perseverezi pe drumul actual! Gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi! Sigur, dă şi telefoanele acelea care trebuie, cui trebuie! Nu uita că în Levant la pile egale meritul contează!

GEMENI Nu te enerva din cauza unor nimicuri sau a unor inexactităţi de comunicare. Fii mai precis în discuţii, termină ce ai de spus. Ziua de astăzi este un prilej ca să recapeţi iniţiativa! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. Ceea ce nu trebuie să faci: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place.

RAC Domeniul avantajat pare că este cel al noului. Astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini, de oameni noi. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu specula nimic financiar, însă. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este foarte obositoare, mai ales dacă este ziua ta de naştere!

LEU Te simţi în formă şi eşti pe caii cei mari. Un val de optimism te cuprinde şi din nou vezi lucrurile „în mare şi în culori” cum spunea alt Leu, Napoleon! Dar nu exagera, este prea cald. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele „tabu” . Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Ceva legat de un aspect al lucrului în echipă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu anturajul cu colegii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei. Şi nu uita să feliciţi pe Petre şi pe Paula, este onomastica lor!

FECIOARĂ Dimineaţă pare dinamică, densă, cu multă activitate în care se pot derula spre finalizare vechi dorinţe şi idei. Trebuie să recuperezi efortul, pe seara, puțină distracție, poate la o terasă. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale, totuşi. Şi o petrecere drăguţă la un Rac, Petru sau Pavel care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau onomastica. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie. Nu sta în curent şi este bine să verifici şi să cureţi aerul condiţionat înainte să-l pui în funcţiune. Că aşa-i la tenis, în România sunt cele mai proaste produse, raportate la preţ.

BALANŢĂ Noi idei par să se contureze în cercul celor din jurul tău. Prietenii, familia, anturajul este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor! Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie si instraineaza, in loc sa atraga! Trebuie doar sa inspiri incredere. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut.

SCORPION O zi ce pare plăcută, chiar o meriți, dar trebuie să vrei şi tu să fie aşa. Lasă „înţepăturile” şi laudă-i pe cei din jur, concentrează-te cu entuziasm şi optimism pe ceea ce ai de făcut. Din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi în presupuneri, suspiciunea ta veninoasă! Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. Totul este bine, vorba câtecului şi aceasta stă scris în stele. Şi nu uita vorba anglo-saxonă : „No news – good news!”

SĂGETĂTOR Este necesar să dai dovadă de diplomaţie și calm, ca să se evite nişte conflicte inutile, probabil cu anturajul apropiat. Sau, s-ar putea să ai de mediat între două persoane din famile. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astazi va face mare placere celei dragi, celui drag, celor dragi! Sau sărbătoriţilor, Petre şi Paula! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna justiţie şi armonie!

CAPRICORN Ceea ce faci astăzi poate avea urmări bune, sau negative. Normal, așa sunt toate lucrurile, bune, sau rele, depinde cum le vezi tu. Încearcă să fii obiectiv, să faci ceea ce trebuie. Norocul este prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci nici un efort. Perioada în discuţie este favorabila iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic. Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane din anturajul tău, poate chiar dintre rude, aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot să-ţi intersecteze interesele.

VĂRSĂTOR Ziua de astăzi pare să fie foarte liniştită, chiar monotonă, o altă zi toridă de vară, când și gândurile se lichefiează. Poţi folosi această zi ca să-ţi faci o necesară foaie de parcurs. O zi bună în toate, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu juca la bursă, nu împrumuta, ocoleşte băncile şi casele de pariuri. Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă… Din punctul tău de vedere este o perioadă… interesantă. Acasă trebuie să te descarci de stresul acumulat şi să discuţi mult şi vesel cu membrii familiei tale.

PEŞTI Evenimente în anturaj şi veşti de departe, de la rude și/sau prieteni. În registrul mediu spre interesant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă toridă de vară! Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se rezolvă de la sine. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu, dar nu te deplasa după căderea întunericului. Începe, din seara aceasta, o vreme de sărbătoare şi petreceri, cauzate de Sf Apostoli, de un timp plăcut petrecut în compania celor dragi. Poate pentru că unii Peşti au timp liber la dispoziţie.