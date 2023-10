Horoscopul lui Dom’ Profesor – 28,29 octombrie 2023. Schimbarea orei și o eclipsă de Lună

28,29 octombrie

Pe 28 octombrie s-au născut Erasmus din Rotterdam, Bill Gates, Ivan Turgheniev, Jonas Salk, Eros Ramazzotti, Ilarion Ciobanu, Constantin I. Parhon, Dan Tărchilă, Eugen Mandric, Liviu Nicolae Dragnea, iar pe 29 octombrie s-au născut Edmund Halley, ducele de Alba, Richard Dreyfuss, Paul Joseph Gobbels, Jean Giraudoux, Franz von Papen, Silvia Dumitrescu-Timică, Radu Cosaşu, Alexandru Bena, Jean Alexandru Steriade, Doru Covrig, Alexandru Chira.

Pe 28 octombrie în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti, Terentie, soţia sa Neonila şi cei şapte fii, Firmilian. Pe 29 octobrie sunt Sfinții: Anastasia Romana, Avramie și Maria, nepoata sa. Pe 30 octombrie sunt Zenovie și sora sa, Zenovia, Cleopa. Nimic în ”Kalendar”.

Un weekend în care schimbările vremii și a orei, eclipsa, capriciile oamenilor, pot surprinde, obosi, sau enerva nemotivat. Păstraţi-vă calmul, rezolvaţi diferentele cu o glumă şi mai ales, dacă conduceţi ceva, maşină, motor, bicicletă, avion, navă cosmică – mare atenţie! România deţine tristul record anual al celor mai multe decese cauzate de accidente, din lume, accidente de circulaţie raportate la flota de vehicule. Şi un alt record mondial, neomologat, al celor mai multe animale strivite pe drumuri. Trebuie făcut ceva şi în această direcţie, dacă dorim vreodată să fim consideraţi o naţiune civilizată.

Am primit multe mesaje. Care mai de care mai grijuliu, mai apropiat, cu ajutoare și sfaturi. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc din tot sufletul, așa cum am spus, trec printr-o etapă a vieții, puțin mai dificilă, dar nu mor caii când vor câinii. Postul, rugăciunea și solitudinea sunt cele mai bune medicamente, spunea slăvitul părinte Arsenie Boca.

După eclipsa inelară de Soare, are loc, în noaptea 28-29 octombrie o eclipsă parțială de Lună. După cum v-am spus altădată eclipsele (de Soare și de Lună) sunt întotdeauna câte două, într-un interval nu mai mare de două săptămâni.

Eclipsa parțială de Lună va fi văzută mai de oriunde de pe suprafața Pământului, excepție făcând America de Nord, partea de Vest a Americii de Sud și Oceanul Pacific.

Pentru coordonatele unde mă aflu, undeva în Prahova submontană, eclipsa, foarte parțială, doar un fragment mic din Lună va fi eclipsat, va dura 4 ore și 25 minute. Va începe sâmbătă, 28 octombrie la ora 21:01 și se va termina duminică, 29 octombrie la ora 01:26. Maximum, sâmbătă, 28 octombrie, la ora 23:14. Magnitudine 0,122.

Nu vă sfătuiesc să pierdeți timpul observând eclipsa. Este aproape neobservabilă, iar vechile tomuri de astrologie avertizează pe profanii care se uită la eclipse că se expun unor neplăceri. În astrologia clasică, orice eclipsă observabilă este negativă, dar contează gradul de întuneric pe care îl aduce. Este evident că eclipsele totale de Soare și Lună par a fi cele mai periculoase.

Pe de altă parte schimbarea orei are loc în timpul eclipsei. Ceva se va întâmpla, fără nicio îndoială!

Obosesc repede, așa că o să vă rog să mă scuzați. Nu o să intru pe Dimineața Astrologilor, nu-mi mai permit să pierd o noapte, am dat delegație scrisă franțuzoaicei, Anne, fiica lui André Barbault – ea o să susțină studiul și o să mă reprezinte.

Atenție! În noaptea de 28 spre 29 octombrie se schimbă ora. Ora 4 devine ora 3.

Eu nu am ce să schimb. De trei ani de zile am rămas pe ora cinstită, normală, a fusului orar. Nu am avut nicio încurcătură și m-am simțit foarte bine. În primul rând pentru că nu-L mințeam pe Domnul și respectam natura ca reprezentare a Lui.

Ce stupiditate, ce păcăleală tristă, cu schimbarea orei! De fapt, consumatorul final, omul de rând, adică eu și domniile voastre, cheltuim mai mult cu schimbarea orei, decât se câștigă. Păi cum altfel, vorba lui Tony, un prieten vechi și drag. Statul este un organism parazit care trăiește din taxe, impozite, etc procentuale, pe cheltuielile noastre. Dacă aceste cheltuieli scad, scad și veniturile statului.

De aceea se păstrează obiceiul tâmpit cu schimbarea orei, pentru că înseamnă o cheltuială mai mare, de fapt, contabilizată imediat de stat. Dacă păstrarea orei ar fi insemnat o cheltuială mai mare, fiți fără grijă că statul ar fi trecut imediat la ora permanentă, ca să aibă încasări mai mari. Ia să vedem, dacă statul paralel, sau concentric, va mai schimba ora în luna martie 2024?!

Sâmbătă, dacă o să mă simt în puteri, o să mă duc în Vălenii de Munte, este mare târg, Festivalul Țuicii și Târgul Mierii. Urmăresc să-mi iau o căciulă, vin și blănarii din Transilvania și Bucovina, că se anunță iarnă grea și friguroasă, mi-a spus mie o veveriță, de fapt un veverițoi pe nume Burebista, care mi-a cărat multe nuci și alune din curte!

Apoi, ce o să mai dea Domnul, pentru că mâine este, în definitiv o altă zi!

BERBEC Chiar dacă ai dreptate si spui numai adevarul, nu te poţi opri să nu faci câteva remarci mai acide despre familie sau prietenii tăi. Nu te mai repezi să împungi cu cornițele, lumea o să fugă de tine! Sâmbătă: aspecte favorabile deciziilor importante de genul – fac sau nu fac curăţenie în toată casa şi asta pentru că duminică este sărbătoare mare şi nu este bine să lucrezi. De asemenea, sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor si vizitelor pe care le poţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, asta duminică, poate la masa de sărbătoare, aşa încât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară.

TAUR Nu este niciun motiv de panică, decât ca toată lumea a căpiat! Tu vezi-ţi de treburile tale de sâmbătă, cele obişnuite, zâmbeşte, du-te la un film, să rămâi tu ultimul om normal din lume! Ceea ce nu trebuie să faci sâmbătă: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, dar înca nu stii în cine poţi să-ţi pui secretele la păstrare, în siguranţă. Stelele spun sa mai astepţi cu confesiunile, sau să le aşterni pe hârtie.

Aşa îţi garantez discreţia pe cât posibil în lumea asta în care se află totul până la urmă. Duminică eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune.

GEMENI Schimbarea este bună uneori, dar nu te juca tot timpul cu propria imagine ca la un joc de calculator, dovedind instabilitate. Azi trebuie să dai dovadă de continuitate, să nu schimbi nimic! Limitează-te la activităţile de rutină de weekend. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu fie că este sâmbătă sau duminică. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti sâmbătă. Nu promite, la rândul tău, nimic! Evitând tot ce poţi evita, pentru că vorba băieţilor: „eschiva este cea mai bună lovitură” duminică, la plimbare, poate prin mall, ai mintea liberă şi gândirea sprintenă. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente.

RAC Lucruri importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca partenerii de discuţie să fie de accord cu tine. Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de duminica. Şi o petrecere drăguţă la un Scorpion care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau la vreun Dumitru. Duminică mai este şi o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la ţară, sau mici escapade.

LEU Planurile făcute în sfera personală care încep astăzi pot aduce în viitor rezultate bune. O ţinuta neglijenta şi o dispoziţie schimbatoare iţi pot marca ziua. Duminică, este sărbătoare, oricum ai lua-o şi este contraindicat să dai cu aspiratorul – nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi înstraineaza, in loc să atraga! Trebuie doar să urmezi fluxul principal. Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere.

FECIOARĂ Aspecte amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite, mai ales în analiză. Dacă nu înţelegi ceva, mai bine cere explicaţii decât să faci o confuzie, care poate te costă şi bani. Un weekend obositoar, dar foarte plăcut. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Sunt lucruri si traditii care nu se negociaza, o sa intelegi lucrul asta in cursul zilei de sâmbătă când te pregăteşti de mers la dans, spectacol sau petrecere. Orice este posibil, dar nu totul este permis! Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Şi mintea… Din nou ai de ales între mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi.

BALANŢĂ Încearcă să găseşti astăzi soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată, după cum arată planetele colective Neptun şi Uranus, în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astăzi va face mare plăcere celei dragi. Normal. Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Duminică poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! În general, duminică, poate la masa sărbătorească, nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat, mai ales în sufletul tău, în serenitatea şi armonia induse, de cine oare? Chiar de tine!

SCORPION O zi explicită, directă, clară, aşa că fii atent la ceea ce îţi comunică familia sau prietenii. Stelele au şi ele un moment de transparenţă. Comunică cu prietenii de departe. Veşti bune. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului de sâmbătă. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este duminică prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste problemele şi situaţiile ivite, mai mult comice decât grave, fără să faci niciun efort. Duminică, o vizită plăcută şi una nu prea.

Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte egoismul şi agresivitatea nevertebratei al cărei nume îl porţi. Vei avea recompense consistente şi nu numai pentru că este duminică şi totul se iartă, ci pentru că familia, prietenii, te iubesc şi te preţuiesc.

SĂGETĂTOR Ca să-ţi impui punctul de vedere personal trebuie sa vorbeşti astăzi cu convingere şi patimă, atunci lipsa de argumente nu se observă. Este o tehnică veche folosită şi astăzi de politicieni. Weekendul este o vreme de sărbătoare şi petreceri, de un timp plăcut petrecut în compania celor dragi. Poate pentru că unii lasă la o parte prudenţa lor obişnuită şi dau curs bucuriilor toamnei, tulburelului şi ţuicii fierte. Un weekend plăcut, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dedică cele două zile de sărbătoare celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce, mai târziu, multe momente plăcute.

CAPRICORN Cei pe care îi întâlneşti sâmbătă, par că sunt binevoitori. Afacerile personale sunt destul de bine aspectate, mai ales pe seară. Cineva aşteaptă un răspuns, dar nu trebuie să te grăbeşti. În acest weekend – bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. O zi bună în toate, duminică, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu paria, nu împrumuta. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a domina domeniul spiritual şi capacitatea ta speculativă se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Mai ales dacă este vorba de un program de weekend!

VĂRSĂTOR Controleză tendinţele în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor de ajutor şi cooperare. Nu exagera cu bătutul la cap, în general şi astăzi în special, nu ai de unde să împrumuţi bani! In acest weekend trebuie să lupţi din greu ca să-ţi aperi convingerile şi ideile tale, dar nu duci lipsa nici de argumente nici de inspiraţie. Primeşti sau faci vizite. Doar este o perioadă liberă, fără programul obligatoriu de la serviciu! Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi, dacă poţi, propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, tainic, ca un „as în mânecă”, chiar un partener mai mult sau mai puţin imaginar care te ajută din umbră, ca în filmele cu supereroi!

PEŞTI Ţine minte că astăzi lumea are nevoie de poveşti frumoase şi vorbe fermecatoare pentru a contrabalansa climatul violent şi nesimţirea. Implică-te în ceea ce spui şi vei avea mulţi prieteni! Sâmbătă promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi prea mari în bucătărie! Însă dacă este vorba de îngrijire, de întrţinerea fizică, fie sportivă fie cosmetică, dă-i înainte fără grijă. Weekend-ul se împarte în două, normal: ziua de sâmbătă dedicată domeniului material, fizic, iar ziua de duminică dedicată domeniului spiritual. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! Tot ceea ce începi sau programezi în aceaste zile vor aduce rezultate interesante mai târziu.