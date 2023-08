28 august

Pe 28 august s-au născut Wolfgang von Goethe, Ingrid Bergman, Charles Boyer, Nicolae Herlea, Rodica Ojog-Braşoveanu, Horia Lovinescu.

Pe 28 august este în calendarul creștin-ortodox Sf. Cuv. Moise Etiopeanul (Arapul). „În părţile Egiptului era un tâlhar vestit, cu numele Moise, de neam etiop şi negru la faţă”. Suficiente daruri ca să fie proclamat sfânt, glumea Catolicosul, Patriarhul Armean, din Isfahan. L-am întâlnit acum exact patruzeci de ani. Bun, în calendarul ieftin pe care-l am, mai sunt pomeniţi şi Sfinţii: Dreptul Iezechia, Diomid și Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel. Nimic în ”Kalendar”.

Pe măsură ce medicina modernă prelungește durata vieții umane, calitatea vieții nu ține pasul, ridicând dileme etice spinoase.

Toată lumea moare cândva. Dar când și cum? Aceste întrebări devin tot mai importante pe măsură ce zilele de naștere trec. S-a spus că, oriunde se adună bătrânii, există un „recital de organe” de organe și părți ale corpului care funcționează defectuos. Am și eu un recital.

Acum doi ani, la vârsta de 71 de ani, m-am trezit într-o cameră de spital din Ploiești, la Spitalul de Urgență. M-a luat Salvarea care a venit în două minute după ce a chemat-o un vecin. Eu nu mi-am încărcat memoria cu astfel de amănunte, eram KO.

Când mi-am revenit, în spital, eram bucuros că trăiesc și eram în mod clar mai bine decât colegul meu de cameră, un domn în vârstă, cu o față alungită plină de riduri și fără păr vizibil. Puternic sedat și aparent pe moarte, el a fost un coleg de cameră convenabil: fără conversație inactivă, fără gemete de durere, fără strigăte pentru asistente, fără sforăit, fără urmărirea reluărilor de jocuri TV de noaptea târziu.

Nu știu ce s-a întâmplat cu colegul meu de cameră – am scăpat după două săptămâni, după trei tomografii și două RMN. Întors acasă, ameliorarea mea a mers bine, valorile glicemiei au revenit la normal, (am diabet de tip II) „pentru o persoană de vârsta mea”, așa cum mi-au amintit de obicei medicii. Dar nu era o veste în întregime bună.

Biofizicienii au calculat că, odată cu îmbunătățirea maximă a îngrijirii sănătății, ceasul biologic pentru oameni trebuie să se oprească între 120-150 de ani . Firmele de biotehnologie precum Calico, Biosplice și Celgene pun acest lucru la încercare, încercând să ne prelungească durata de viață normală cât de mult pot. Cu toate acestea, o problemă de bază, cel puțin până acum, este că o calitate susținută a vieții nu a fost extinsă pentru a ține pasul cu longevitatea noastră extinsă.

Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, ei nu câștigă securitate economică, nu își mențin nivelul obișnuit de independență, nu își extind relațiile sociale, sau nu evită bolile cronice. De exemplu, aproximativ 85 % dintre adulții în vârstă din Statele Unite au cel puțin o boală cronică comună, cum ar fi diabetul, bolile de inimă, artrita sau Alzheimer. Astfel, multe sarcini de rutină, cum ar fi dușul, a face patul, a face comisioane, a face cumpărături, a ridica obiecte de pe podea sau a merge fără să cadă, nu pot fi efectuate fără ajutor. Pe scurt, pe măsură ce trăim mai mult, suntem bolnavi pentru mai mult timp.

Depresia psihologică, cauzată de o boală fizică plus cheltuielile medicale asociate, contribuie adesea la și mai mult declin. Aproape în fiecare zi apare o nouă durere sau amețeală, de durată incertă, care se adaugă la bolile în curs. Compromisurile medicale nedorite, dar necesare, stoarce treptat vitalitatea unei persoane bolnave cronice. În cele mai multe cazuri, moartea nu este un eveniment brusc la sfârșitul vieții (cu excepția unei stări fizice definite legal). Mai degrabă, este un proces lung de declin funcțional progresiv.

Din perspectiva mea, prevenirea morții nu este întotdeauna mai importantă decât promovarea calității vieții. Ce valoare are existența dacă abilitatea de a face și experimenta ceea ce prețuiești cel mai mult devine indisponibilă? Este, într-adevăr, posibil să trăiești prea mult.

Personajul Zarathustra al filosofului Friedrich Nietzsche a comentat că:

Mulți mor prea târziu, iar unii prea devreme. Totuși, doctrina sună ciudat: „Să moară la momentul potrivit”. … Mulți prea mulți trăiesc și se atârnă de ramuri mult prea mult.

Nietzsche ar fi aprobat probabil filmul de comedie-dramă de cult Harold și Maude (1971), care arată o moarte în timp util și emoționant. Harold, în vârstă de douăzeci de ani, plictisit și obsedat de gânduri sinucigașe, o întâlnește pe Maude, în vârstă de 79 de ani, la slujba de înmormântare a unui străin. Maude, care încalcă multe tabuuri sociale, îl învață pe Harold să facă viața amuzantă. Un an mai târziu, ea își aranjează cu calm propria moarte. Harold este șocat să-și dea seama de valoarea conștientizării momentului prezent.

Din nefericire, presa populară aparent nu este pregătită să discute despre „putreziunea” persoanelor în vârstă. Luați numărul din iulie 2022 al revistei AARP , care a oferit femeilor în vârstă „10 lucruri care te fac să arăți mereu elegant”, cum ar fi rujul roșu îndrăzneț, despre care au susținut că „va ajuta dinții murdari să pară mai albi”. Sau numărul de costume de baie din mai 2023 al revistei Sports Illustrated, care a prezentat-o ​​pe femeia de afaceri în vârstă de 81 de ani, Martha Stewart, demonstrând, spuneau ei, „traiul fără vârstă” și arătând puțin decolteu fără „multa aerografie”. Poate că a câștigat o loterie genetică – majoritatea bătrânilor pe care îi cunosc au pielea lăsată și o postură proastă. Femeile în vârstă sunt neatrăgătoare din punct de vedere sexual. Sunt un pericol ca șoferi pe drum sau chiar ca pietoni. Ei uită lucruri. Sunt scumpi de întreținut. Discuția rațională și deschisă despre moarte este rară, mai ales într-o cultură în care acuzația de microagresivitate sau de vârstă a devenit o amenințare prea comună.

O excepție notabilă de la tabu-ul discuției despre moarte a fost un articol din KFF Health News din iunie 2019, care a relatat despre o femeie de 86 de ani care a organizat o întâlnire secretă în afara campusului cu alți nouă seniori (care au scăpat din comunitatea lor elegantă de pensionare din apropiere, din Philadelphia) pentru a discuta despre „sinucidere rațională”. În prezent, seniorii reprezintă aproximativ 18 % din sinuciderile din SUA. O tentativă de sinucidere nereușită poate lăsa persoana și mai rău. Așa cum a spus unul dintre participanții la întâlnirea de la Philadelphia: „Noi avem o singură criză. Toată lumea vrea să știe ce să facă.”

În prezent, personalul medical este lăsat să se ocupe de latura toxică a unei culturi fobice a morții. Numai medicamentele pentru durere care, ca efect secundar al tratamentului, pot grăbi moartea sunt o procedură de terminare a vieții, în general acceptabilă. După cum este definită de Organizația Mondială a Sănătății, îngrijirea paliativă îmbunătățește calitatea vieții continue a pacienților cu boli care pun viața în pericol. În schimb, acolo unde este disponibil, ajutorul medical autorizat legal pentru moarte permite unui medic să prescrie o doză letală de medicament la cererea unui pacient care intenționează să-și pună capăt vieții. După părerea mea, o astfel de rețetă ar oferi pacienților care suferă cel puțin o opțiune reconfortantă, chiar dacă în cele din urmă au ales să nu folosească niciodată medicamentul.

În SUA, 10 state plus Districtul Columbia permit în prezent ajutor medical la moarte. Legile relevante specifică de obicei că pacientul trebuie să fie un adult capabil mental în aproximativ șase luni de la moarte și să poată autoingera medicamentul. De asemenea, legislația include, de obicei, mai mult de o duzină de garanții, cum ar fi afirmația a doi medici și a doi martori independenți că pacientul nu a fost constrâns.

Țările, altele decât SUA, care permit asistență medicală pentru deces (din 2023, Austria, Australia, Belgia, Columbia, Germania, Luxemburg, Portugalia, Spania, Elveția, Țările de Jos și Noua Zeelandă) au cerințe medico-legale diferite. De exemplu, pentru a preveni „turismul de sinucidere”, Canada cere ca un pacient să fie rezident canadian. Elveția nu are această cerință. În cartea sa In Love (2022), Amy Bloom detaliază moartea voluntară a soțului ei în Elveția, unde pacientul nu trebuie să fie grav bolnav sau în termen de șase luni de la moarte. Soțul lui Bloom avea Alzheimer sever și ea a acționat pe baza insistențelor lui că el „mai degrabă moară pe picioarele lui decât să trăiască în genunchi”.

Criteriile specifice și practica medicală obișnuită se pare că au efecte semnificative asupra utilizării de către pacient a ajutorului medical la moarte. De exemplu, în Canada, 10.064 de pacienți au primit asistență medicală pentru deces în cursul anului 2021. În schimb, în ​​California, cu o populație similară de aproximativ 39 de milioane de rezidenți, doar 486 de pacienți au primit asistență medicală pentru deces în același an. Legea din California cere ca pacientul să-și administreze singur medicamentul și ca pacientul să fie în termen de șase luni de la deces. Canada nu are nevoie de autoadministrare, iar asistența medicală este disponibilă dacă starea medicală a pacientului este „gravă și iremediabilă”. Cu toate acestea, atât în ​​Canada, cât și în California, statisticile arată că, în mod constant de-a lungul mai multor ani, mai mult de 80 % dintre pacienții care au folosit asistență medicală pentru moarte fuseseră anterior în îngrijiri paliative. Vârsta medie a fost de 76 de ani, iar peste 60 % aveau cancer. Se pare că oamenii mai tineri și sănătoși nu exploatează sistemul în mod obișnuit.

Asistența medicală la moarte și alte practici relevante pentru îngrijirea la sfârșitul vieții sunt înconjurate de probleme enigmatice și controversate care implică credințele religioase și drepturile civile. Mulți oameni cred că viața este sacră și, prin urmare, începutul și sfârșitul ar trebui lăsate la intervenția divină. Doctrina „sfințeniei vieții”, bazată în mod obișnuit pe o metafizică teistă, susține că uciderea pe sine sau pe alții distruge valoarea intrinsecă a vieții dată de Dumnezeu. În schimb, o viziune utilitaristă seculară susține că există datoria de a „maximiza fericirea” și, prin urmare, există o obligație morală de a pune capăt unei vieți atunci când aceasta este caracterizată de durere și suferință. Unii filozofi morali susțin că, la fel cum este greșit să forțezi oamenii să moară, tot așa este greșit să-i obligi pe oameni să trăiască în condiții pe care le consideră intolerabile. Mai mult, războaiele, unde sunt uciși milioane de oameni sunt considerate acceptabile de către aceiași teiști.

Nu am înțelepciunea sau înclinația de a rezolva astfel de complexități etice. Sper, totuși, că „dreptul de a muri” să devină o problemă de libertate civilă în felul în care opțiunile de viață de zi cu zi au fost extinse pentru grupurile etnice marginalizate, femei și deviații de gen.

În urmă cu doi ani de zile am avut un episod ciudat, nici acum nu am un diagnostic clar. Dar nici nu mă interesează. Apoi a murit soția mea și viața a devenit inutilă pentru mine. Trăiesc doar pentru fetița mea. Presupun că voi muri, nu prin alegere, ci prin implicarea letală a deciziilor periferice acumulate. Până acum am fost norocos. Mă descurc singur într-o proprietate de peste două mii de metri pătrați, cu pomi fructiferi și grădină, cu o casă, ce zic eu, o cabană spațioasă și șase cățelușe, care cer mereu atenție și răsfăț. Conduc mașina, mă aprovizionez, scriu pentru ziar. Mai mă ajută câte cineva pentru curățenie și cosit iarba. Dar, cât timp o să mă mai descurc singur? Drumul ciudat al corpului meu către moarte nu a diminuat recunoștința pe care o simt pentru multele binecuvântări nemeritate pe care le-am primit.

Cum, la fel de recunoscător sunt pentru faptul că mâine este o altă zi!

