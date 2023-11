Horoscopul lui Dom’ Profesor – 27 noiembrie 2023. Învățătura, după Aristotel și Epicur

27 noiembrie

Pe 27 noiembrie s-au născut Alexander Dubcek, Jimi Hendrix, Bruce Lee, Anders Celsius, Vito Genovese, Dina Cocea, Liviu Rebreanu, Nicolae Manolescu, Vasile Voiculescu, Aron Pumnul, Grigore Antipa, Nina Cassian.

Nimic în „Kalendar” iar în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Iacob Persul, Natanail şi Pinufrie.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, m-am cam săturat plenar de răutatea și dezinformarea care vi se picură în cuget prin aproape toată media. Nu ştiu cine vrea să vă sperie, să vă bage teroarea în suflet, mai bine şi mai eficient decât toţi teroriştii musulmani din lume. Nu ştiu cine vă toarnă venin în inimă, cine, sprea marea nedumerire a analiştilor de la Langley, doreşte neapărat frica, a cui este răutatea și interesul. Am eu o bănuială, dar nu am dovezi.

Tom Bielik este lector superior la Colegiul Beit Berl din Israel, unde predă științele naturii. Cercetarea sa se concentrează pe implicarea studenților în medii avansate de învățare digitală. Folosind interogarea și abordarea de învățare bazată pe proiecte. A scris un eseu care a apărut în Psyche. Dacă vreți să faceți o donație de Crăciun nu ocoliți Psyche, sau Aeon, este o cauză bună.

Ce ne pot învăța Aristotel și Epicur despre învățarea prin colaborare, mișcare, loc și descoperire

Există o imagine tipică a educației copilăriei, care este probabil exactă pentru majoritatea școlilor din întreaga lume. O sală de clasă cu o tablă, un birou pentru profesor în față, șiruri aliniate simetric de birouri pentru elevi, postere colorate atârnate pe pereți. Profesorul stă în fața clasei și scrie pe tablă în timp ce explică cum să rezolvi problemele respective. Copiii stau în liniște (se speră) și iau notițe, încercând să înțeleagă și să memorizeze.

Astăzi, există un întreg domeniu de cercetare care este dedicat descoperirii modului celui mai bun de a trece de la aceste săli de clasă tipice școlare și pedagogii tradiționale la metode de predare mai antrenante, eficiente și productive. Cercetătorii și educatorii efectuează studii științifice pentru a transforma învățarea elevilor, pedagogia profesorilor, mediile de învățare și materialele curriculare pentru a fi mai interactive, inovatoare, inspiratoare și incluzive. Dar dezvoltarea pedagogiilor inovatoare nu este doar un efort modern.

Ca și în multe alte domenii, putem urmări originea acestor noi abordări de predare până în Grecia antică. Cu aproape 2.500 de ani în urmă, în cele mai vechi instituții publice de învățământ superior pe care le cunoaștem. Doi filosofi antici proeminenți și școlile lor sunt remarcabile în special pentru conexiunile lor cu metodele moderne de predare: Aristotel și Epicur.

Înainte de a începe, există o mică avertizare: este important de reținut că metodele de predare din Grecia antică au fost folosite mai ales pentru învățarea adulților, calificându-l drept „andragogie” (metode de predare pentru adulți) mai degrabă decât „pedagogie” (metode de predare pentru copii). Deși ținând cont de acest lucru, majoritatea acestor metode sunt la fel de eficiente și potrivite pentru tinerii studenți. Cu unele posibile ajustări și adaptări.

Interacțiunile directe cu mediul natural ne pot stârni sentimentul de uimire și curiozitate, care sunt esențiale pentru învățare

Începem cu Aristotel. Un student al lui Platon, Aristotel a absorbit practica obișnuită de a filozofa în timpul mersului. Socrate, propriul profesor al lui Platon, a fost adesea observat că filosofează în timp ce era în mișcare – istoricul Plutarh raportează că „a făcut filozofie fără să-și așeze bănci sau să se așeze pe un scaun”. Dramaturgii de benzi desenate au batjocorit propriul obicei al lui Platon de a merge în timp ce filosofa, ca atunci când un personaj dintr-o comedie populară s-a plâns: „Sunt la capătul puterilor, merg în sus și în jos ca Platon și nu am pus la cale niciun plan înțelept. Mi-am obosit doar picioarele!” De unde (nota mea): ”Unde nu-i cap, vai de picioare!”

Dar mersul pe jos este cel mai strâns asociat cu Aristotel. Școala sa, Liceul, a fost fondată în jurul anului 335 înainte de Hristos, un gimnaziu convertit. Filosofii care s-au adunat acolo au ajuns să fie cunoscuți sub numele de Peripatetici – cuvântul înseamnă „umblat” în greaca veche – poate din cauza obiceiurilor lor de deambulare sau din cauza colonadei care încorona Liceul, numită peripatos. Aristotel pare să fi susținut prelegeri, adesea mobile, pentru publicul larg.

Ideea filozofică din spatele practicii „umblarii” în școala peripatetică a fost că învățarea are loc în timp ce se află în mișcare și interacționează cu mediul înconjurător (Plutarh mai spune că Socrate a predat filozofia „în timp ce bea” și „în timp ce se afla în campanie militară”: pedagogii care nu au găsit prea multă favoare astăzi). Interacțiunile directe cu mediul natural din jurul nostru ne pot stârni sentimentul de uimire și curiozitate față de lume, care sunt esențiale pentru învățare și pentru investigațiile filozofice. Această abordare peripatetică a predării sugerează una dintre cele mai eficiente strategii de învățare pe care le cunoaștem astăzi: „învățare încorporată”.

Conceptul principal de învățare încorporată (cunoscut și sub numele de „cogniție încorporată”) este că învățarea nu are loc exclusiv în interiorul minții noastre, ci necesită stimulări senzoriale continue din diferite părți ale corpului, alături de interacțiunile cu mediul din jurul nostru și oamenii din acesta. Această idee este legată de teoria minții extinse, propusă de Andy Clark și David Chalmers în lucrarea lor din 1998 și descrisă în cartea lui Annie Murphy Paul The Extended Mind: The Power of Thinking Outside the Brain (2021). În educație, această abordare se referă la teoria „învățării situate”, în care elevii sunt încurajați să fie activi, să colaboreze între ei și să interacționeze cu mediul lor în timpul procesului de învățare. Această abordare holistică s-a dovedit a fi mai eficientă decât învățarea pasivă realizată prin transferul static de cunoștințe de la profesor la elevi.

Când implicați elevii în învățarea întruchipată, este important ca aceștia să se miște, să se joace și să-și folosească corpul și simțurile cât mai mult posibil. Studiile arată că mișcarea fizică poate ajuta elevii să înțeleagă mai bine conceptele și să-și îmbunătățească abilitățile de raționament în multe materii școlare, cum ar fi a doua limbă străină , matematica și științele . Învățarea încorporată necesită, de asemenea, interacțiuni semnificative între oameni, o metodă cunoscută sub numele de „învățare colaborativă”. Această pedagogie își propune să implice studenții în colaborări active între ei și cu alte persoane, cum ar fi proiecte de cercetare în grup, discuții comune sau rezolvarea de probleme prin cooperare.

Învățarea bazată pe proiecte (PBL), care se bazează pe concepte din învățarea situată și colaborativă, este una dintre cele mai eficiente pedagogii educaționale. S-a descoperit că PBL sprijină învățarea conținutului studenților, le crește interesul pentru învățare și le dezvoltă abilitățile relevante pentru secolul 21. În PBL, învățarea începe prin a-i implica pe elevi cu un fenomen relevant din lumea reală și cu o întrebare motrice care le stârnește curiozitatea și le creează dorința de a „înțelege acest lucru” – la fel ca ideea pe care Aristotel a practicat-o în școala sa peripatetică, plimbându-se și interacționându-se cu mediul natural.

Pentru a pune toate acestea în context, iată un exemplu de activitate PBL pentru liceenii la chimie pe care echipa noastră de cercetare a dezvoltat și implementat-o ​​în mai multe școli. Începe prin a prezenta elevilor un fenomen și o întrebare motrice care va ghida învățarea: ei efectuează un mic experiment, cum ar fi o observare a ceea ce se întâmplă atunci când picurați câteva picături de diferite lichide transparente pe mâini. Ei observă că picăturile de apă se evaporă mult mai lent decât picăturile de alcool sau acetonă și că picăturile de apă formează o formă mult mai rotundă decât celelalte picături (poți încerca acasă). Această realizare creează dorința de a explora și înțelege motivul pentru care apare acest fenomen, încurajând elevii să se angajeze în investigații colaborative pentru a învăța chimia forțelor intermoleculare.

Într-un alt studiu, echipa noastră de cercetare a dezvoltat o unitate PBL pentru studenții de științe de gimnaziu care se concentrează pe comunicarea furnicilor. Am început prin a le pune pe elevi să observe un traseu de furnici într-o înregistrare video sau afară, în natură. Ei au putut observa cum furnicile colectează hrana și le aduc la furnicar din locuri îndepărtate (cel puțin la scara furnicilor). Pentru a înțelege acest fenomen și pentru a răspunde la întrebarea motrice „Cum comunică furnicile pentru a crea un traseu alimentar?”, studenții se angajează în mai multe investigații asupra furnicilor în natură și învață cum comunică furnicile prin secreția chimică de feromoni.

PBL cere, de asemenea, elevilor să producă și să prezinte artefacte tangibile, cum ar fi un model, un poster sau un dispozitiv care să-și demonstreze cunoștințele și abilitățile în urma procesului de învățare. În cercetarea noastră, am studiat efectul trecerii de la predarea tradițională la clasă la PBL, constatând că, deși această schimbare ridică unele provocări atât pentru profesori, cât și pentru studenți, le oferă studenților experiențe relevante de învățare, le crește implicarea în lecții și progresează realizările lor academice.

Ne întoarcem acum la un alt filozof al Greciei antice, care a prosperat o generație după Aristotel: Epicur. În jurul anului 307 înainte de Hristos, el a fondat o școală în afara Atenei numită Grădina. Locația fizică și structura Grădinii au fost cruciale pentru filosofia hedonistă a lui Epicur. Aici, elevii lui Epicur au trăit, au studiat și au conversat împreună, iar ei și-au propus să fie autosuficienți prin grădinăritul și să-și cultive propria hrană, savurând plăcerile simple ale Grădinii lor (în mod scandalos pentru acele vremuri, elevii săi includeau femei și cel puțin un sclav, dar foarte ”politic corect”, astăzi). Abordarea lui Epicur cu privire la predare – care are loc în exterior, între zidurile Grădinii și în interacțiune profundă cu natura și mediul – face aluzie la o altă metodă importantă legată de învățarea întruchipată, numită „învățare bazată pe loc”.

Elevii au efectuat experimente privind calitatea apei și au evaluat factorii de poluare a apei legați de om din mediu.

Această metodă încurajează învățarea în aer liber care permite elevilor să-și exploreze mediul imediat, fie pe străzile orașului, în parcuri naturale sau în spații comunitare. Le permite să dezvolte cunoștințe și abilități contextuale și stimulează sentimentul de apartenență. Aceste experiențe în aer liber pot fi uneori stresante pentru elevi, deoarece aceștia se pot aventura în medii nefamiliare din afara școlii lor și experimentează o învățare care rupe predarea tipică la clasă.

Cu toate acestea, dacă sunt făcute corect, aceste experiențe le pot spori sentimentul de uimire și curiozitate față de lumea din jurul lor. În timp ce progresează realizările lor de învățare. Este evident că acest tip de învățare se adresează gruprilor relativ mici de elevi, pentru supraveghere și îndrumare directă.

Într-un alt studiu, am investigat învățarea elevilor în timp ce am implementat o unitate curriculară bazată pe loc și pe proiecte, axată pe investigarea unui bazin hidrografic din zona școlii. Elevii au efectuat experimente și anchete pentru a determina calitatea apei și au evaluat factorii de poluare a apei legați de om din mediu. În timp ce au aflat despre calitatea apei din bazinul hidrografic local, au dezvoltat, testat și revizuit modele de calcul care explică modul în care diferiții factori din mediu contribuie la calitatea apei. Aceste activități de modelare au oferit studenților și oportunitatea de a împărtăși, de a discuta și de a oferi feedback colegilor lor, susținându-le învățarea în colaborare.

Deși majoritatea studiilor PBL nu compară rezultatele învățării PBL cu predarea tradițională la clasă, s-a constatat că implicarea elevilor în PBL le poate promova gândirea de ordin superior, abilitățile de colaborare socială, motivația și interesul pentru învățare, înțelegerea conținutului și abilitățile de rezolvare a problemelor.

Suntem încă departe de a realiza această imagine a predării și învățării, deoarece majoritatea sistemelor educaționale sunt concepute în abordarea tradițională centrată pe profesor, orientată spre memorarea conținutului, axată pe rezultatele academice, o abordare universală. Cu toate acestea, din ce în ce mai multe pedagogii inovatoare, cum ar fi învățarea prin descoperire, bazată pe proiecte, bazată pe loc și colaborativă, cu rădăcinile lor istorice în Grecia antică (și în alte culturi), își fac loc în școlile moderne.

În plus, ar trebui să luăm în considerare și modul în care instrumentele tehnologice avansate care ne sunt acum disponibile pot sprijini în mod eficient aceste pedagogii inovatoare.

De asemenea, ar trebui să recunoaștem că nu există o pedagogie perfectă. Care să fie potrivită tuturor profesorilor, tuturor elevilor și tuturor școlilor în orice situație. Un profesor expert știe să-și implice elevii în diferite metode de predare, în funcție de contextul în care are loc învățarea. Și, în sfârșit, ar trebui să fim întotdeauna conștienți de faptul că în centrul oricărei experiențe de predare și învățare stau studenții – cu curiozitatea, întrebările curioase și dorința de a se angaja cu lumea din jurul lor.

Personal nu sunt de acord cu învățatul la grămadă. Fiecare elev are propriile limite și propriile interese. Profesorul trebuie să enunțe principiile generale de a învăța și să traseze subiecte. Personal, subliniez din nou, mi-am bazat succesele olimpice din timpul liceului pe miile și zecile de mii de ore de studiu individual, la Biblioteca Centrală de Stat, la Biblioteca Academiei și la Biblioteca Universitară. Studiile individuale au superioritatea de a-ți da proprietatea asupra ceea ce înveți, este descoperirea și înțelegerea ta personală, nu îți sunt turnate informații cu pâlnia de la catedră. Pe unele le înțelgi, pe altele nu. Și așa rămân!

Poate o să văd un film, un documentar, despre Alexandr Dubcek (îl pomenim astăzi) și revoluția de catifea, Primăvara de la Praga. Sau… altceva!

Aşa o să treacă noaptea mai uşor, aici, în Prahova submontană, a început să ningă timid, dar nu se depune încă, iar în sobă am pus un butuc de măr care a înmiresmat toată casa, gândindu-mă, că, noaptea este lungă, dar, totuşi, am speranţa că mâine este, absolut sigur şi fără nicio învățătură, clasică, sau prin descoperire, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 27 noiembrie 2023

BERBEC Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Începutul săptămânii te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu cei dragi. O veste pare că te interesează mult. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Conjunctura astrală arată unele preocupări cu caracter juridic, în sensul că verifici, consulţi sau semnezi contracte, sau înscrisuri oficiale. Din nou ţi se cere ajutorul. Toată perioada stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră startegică.

TAUR Astăzi ai o zi bună, cu multă lume în jur, socializezi şi faci planuri. Ocupă-te doar de problemele tale, strict sarcinile de serviciu. Nu te da mai competent decât eşti, mai taci din gură, nu promite nimăbui, nimic! Dimineaţa dedic-o lucrurilor, problemelor urgente. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca cei cu care discuţi să fie de accord cu tine. “Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. Temperează-ţi partenerii şi colegii prea nechibzuiți.

GEMENI Nu-ţi face griji, nu mai fii tensionat! Ziua este favorabilă unor proiecte, sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, cinstit, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. De asemenea Mercur şi Jupiter spun că este cazul ca în curând să pleci într-o vacanţă, cel mai probabil mica vacanţă de Crăciun. Fă din timp rezervările şi ia măsurile necesare ca excursia sau călătoria să fie o reuşită. Spre sfârşitul zilei te poţi interesa de problemele ce trenau de mai mult timp.

RAC Eşti cam dezamăgit de ceea ce ţi se întamplă. Dar, e momentul să te dotezi, sau să înveţi să foloseşti tehnologie de vârf. În compensaţie, ca să fie echilibru, dedică seara culturii şi artei! Totuşi, astăzi eşti ceva mai vesel şi accepti că ai greşit, ba chiar cauţi soluţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie, profita de favorile stelelor, dar fără să exagerezi. O zi favorabilă, mai ales seara, pe care o poţi petrece cu cei dragi. Timpul trece repede, aşa că nu ezita să le spui cât de mult ţii la ei! Dacă porneşti de la premiza că fiecare poate fi motivat în felul lui, ziua de astăzi este căluza ta în găsirea unor răspunsuri, soluţii şi explicaţii.

LEU Organismul tau are nevoie de recuperare, iar la tine porneşte de la inimă, de la suflet, deci, iubeşte, zâmbeşte, fii tandru cu cei dragi, spune-le vorbe bune şi bucură-te de realizările lor! Ceea ce ţi se comunică gaseşte noi rezonanţe şi noi interpretări. Este timpul să asculţi oamenii cu atenţie şi în tăcere, îmbiindu-i la vorbă şi destăinuiri. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul natural al grupului şi aşteptînd o iniţiativă din partea ta.

FECIOARĂ Dimineaţa este favorabilă, îţi pot veni unele idei interesante. Şi poţi primi şi unele informaţii folositoare! Astăzi eşti dinamic, în formă, motivat, optimist şi poţi rezolva problemele! În această perioadă este bine să nu ai nicio reacţie, aşteptând ca această lume se stratifice şi să se structureze. Chiar haosul are structura şi legile lui. Pe de altă parte aspectele horoscopului tău nu sunt tari, nu sunt foarte clare în această zi complexă.

BALANŢĂ Azi nu te implica în conflicte cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Dar, atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Amână tot ce pare neplăcut sau neinteresant şi bucură-te de dulceaţa vieţii. Cumpătarea este cheia, că doar suntem în post şi abuzul nu a plăcut niciodată, nimănui. Pe seara cea mai bună perioadă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Nu sunt recomandate schimbările, noul, de orice natură, aşa încât dacă aveai ceva în gând las-o pentru altă zi.

SCORPION Magnetismul personal este în creştere – poţi clarifica unele situaţii sentimentale, dar evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Trebuie să ai încredere în cei dragi. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodie ca sa rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Evită să te enervezi pentru lucruri minore şi persoane neinteresante. O întâlnire importantă din a doua parte a zilei te calmează şi îţi face chiar plăcere. Nu forţa lucrurile. Nu că s-ar rupe… dar viaţa este un ocean! Aşteaptă valul şi curentul favorabil şi vei face exact acelaşi lucru dar cu minimum de efort personal şi de resurse. Surfing.

SĂGETĂTOR Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: azi trebuie să rezolvi problemele singur! Dar, trebuie să nu exagerezi în această expansiune îndrăzneaţă pentru că este deosebit de riscantă: poţi să faci gafe şi confesiuni extravagante. O întâlnire importantă la mijlocul zilei te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o cheltuială. Familia este bine, animăluţele sunt sănătaose și cer atenție. Totuşi, o problemă legată de programul din decembrie, de vacanţa ta şi a copiilor. O rezolvi, dar nu astăzi.

CAPRICORN Acordă atenţie familiei, după program. O perioadă favorabilă pentru interesele şi reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu cei apropiaţi, cu cei dragi. Grijile au trecut, sau te-ai obişnuit cu ele! Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare, dar nu importante. După masă evită întîlnirile, fă-ţi un program de “cultură şi artă”. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile reguli, nu trebuie să cedezi poziţia, iar dacă nu se poate altfel, amână.

VĂRSĂTOR Eşti într-un episod conflictual. Ai vrea să faci ceva, dar nu îndrăznești, nu ai curaj! De fapt ai o problemă de încredere, nu de competenţă! Încredere în abilităţile tale – nu uita că norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect. Ajută pe cel în nevoie, pe un prieten, pe o rudă. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, atât în familie cât şi cu prietenii. Zi-lumină, foarte importantă pentru viitorul unui proiect sau a unei afaceri. Tot ceea ce începi sau programezi în această zi pot aduce rezultate fructoase.

PEŞTI Te zbaţi ca un peşte pe uscat ca să înţelegi ce se întâmplă în jurul tau. Ziua de astăzi îţi aduce unele răspunsuri şi o promisiune de mai bine. Poţi prevala, nu renunţa, ai încredere! Ai intrat într-o rutina care te protejează dar nu te motivează. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promovează-ţi cu curaj interesele de astăzi, de acum. Anumite informaţii şi zvonuri te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai multe fructe şi lămâi, sau fructe care conţin vitamina „C”. Dacă nu ai probleme cu aciditatea gastrică.