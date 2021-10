HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR  26 octombrie 2021. Elogiu simplificării.  Briciul lui Occam și guvernul generalului Ciucă.

26 octombrie

Pe 26 octombrie s-au născut Francois Mitterand, Hillary Rodham Clinton, Mohammed Reza Pahlavi, Dimitrie Cantemir, Dosoftei, Barbu Catargiu, Corina Chiriac, Vasile V. Vasilache, Dinu Tănase, Constantin C. Giurescu, Nicoale Furdui Iancu.

Sinaxar, pe 26 octombrie este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir. „Sf. Dumitru este al patrulea Sfânt făcut de Dumnezeu” (Pamfile).

„Dacă Sf. Gheorghe reprezintă convenţional deschiderea pământului şi sosirea primăverii, Sf. Dumitru este asociat cu moartea naturii, cu sosirea iernii şi a frigului. Ca şi omologul său este patronul păstorilor şi garantul soroacelor” (Olteanu, CPR, 2001, pagina 451).

Înainte vreme, se făceau în acestă zi a Sfântului noi învoieli pastorale şi agricole. „La Sângiorz se bat câinii, la Sâmedru se bat stăpânii” vorbă veche ce provine dintr-un univers al crescătorilor de oi. Primăvara, când se formează turmele, se bat căţeii, că nu se cunosc şi trebuie stabilită ierarhia. Toamna, când se împart oile, se bat stăpânii, pentru că nu se respectă contractele încheiate la Sf. Gheorghe. Şi lumea este şi sub influenţa tulburelului şi a vinarsului…

Sunt tot felul de obiceiuri, din vechea tradiţie: se tunde coama cailor până în trei ani, ca să aibă păr frumos şi des; nimeni nu se piaptănă, ca să-l păcălească pe Lupul Şchiop, să nu-i mai cunoască pe păcătoşi; usturoiul nu se mai seamănă, că este pagubă!

La Sâmedru se fac oamenii morţi moroi, vârcolaci, strigoi, ies din pământ şi năpăstuiesc pe cei vii – motiv european pe care-l găsim şi de Halloween, o săptămână mai târziu. De aceea se face o cruce cu creta pe uşa de la intrare şi se unge cu usturoi clanţa, sau se pun legăturie de usturoi la uşi şi ferestre să nu intre strgoii peste oameni, să nu se amestece morţii-vii, cu vii-morţi de beţi ce sunt, pentru că alcoolismul este și a fost adevărata problemă a acestor locuri!

Oracular, cum este vremea de Sâmedru, aşa va fi toată iarna. dacă este frumos şi soare, toamna va fi lungă. Dacă este Lună plină de Sf. Dumitru, ceea ce anul acesta era pe aproape, a fost pe 21 Lună plină, şi este senin, iarna va fi uşoară.

Mai sunt unele superstiţii ciobăneşti care privesc oile. Dacă o oaie negră se trezeşte prima, va fi iarnă uşoară şi va fi grea dacă oaia este albă. Şi multe alte versiuni. Ce vreți, folclor de ciobani!

Sfântul Dumitru este un sfânt militar. Dacă vreţi să vedeţi ceva frumos, duceţi-vă la Mânăstirea „Ciolanul” înspre Munţii Buzăului, acolo este o absidă splendidă, pictată cu toţi sfinţii militari creştini. Mai sunt unele icoane superbe pictate de Gheorghe Tattarescu şi un exemplar rarissim din Biblia lui Coresi. Dar să nu-i deranjaţi pe călugări, acolo au un Şef Atotputernic, călugării doresc linişte şi înălţare spirituală, nu turism în pantaloni scurţi!

Sărbătoarea Sf. Dumitru este calchiată peste un vechi zeu geto-dacic, probabil cabir, Axieros, „cel vrednic”. Varianta locală pentru Ares-Marte, zeul războiului în mitologia greco-romană, la o primă vedere. Dar lucrurile nu sunt aşa de simple… După cum aţi observat sunt trei zile în care se sărbătoreşte Sf. Dumitru: 25 octombrie Ajunul, pe 26 Martiriul, iar pe 27 Poitra lui Sf. Dumitru. Deci, cele trei zile caracteristice sărbătorilor vechi, foarte vechi, cu mii de ani înaintea creştinismului!

Este și ziua de naștere a regelui Dimitrie Cantemir. Sub numele de Dmitri Catemiroglu este cunoscut ca un compozitor clasic și teoretician al muzicii otomane: https://www.youtube.com/watch?v=7AWOb97hCaw. Ascultați și regretați că astăzi nu mai avem personalități de anvergura membrului Academiei din Berlin.

Călugărul franciscan William de Occam (1285-1347) nu a fost primul care și-a exprimat preferința pentru simplitate, deși este cel mai înalt asociat cu implicațiile acesteia pentru rațiune. Principiul cunoscut sub numele de Briciul lui Occam insistă că, având în vedere mai multe relatări ale unei probleme, ar trebui să o alegem pe cea mai simplă. Briciul „elimină” explicațiile inutile și este adesea exprimat sub forma „lucrurile nu trebuie multiplicate dincolo de necesitate”. Deci, dacă treci pe lângă o casă și auzi lătrat și mieunat, atunci ar trebui să tragi concluzia că un câine și o pisică sunt animalele de companie ale familiei, mai degrabă decât un câine, o pisică și un iepure. Desigur, un iepuraș s-ar putea bucura și el de ospitalitatea familiei, dar datele existente nu oferă suport pentru modelul mai complex. Briciul lui Occam spune că ar trebui să păstrăm modele, teorii sau explicații simple până când se dovedește contrariul – în acest caz, prezența micuțului rozător în casa respectivă.

În urmă cu șapte sute de ani, William de Occam și-a folosit briciul pentru a demonta știința, sau metafizica medievală. Am mai auzit de briciul lui Occam la Quantico, unde făceam niște cursuri de perfecționare. Aplicat la politică și conducerea statelor. Conferențiarul spunea clar că dacă situația este atât de complexă și nu poate fi rezolvată prin lovitură de stat, sau declararea unui război, rămâne soluția simplistă, o juntă militară.

Numirea ca prim ministru al României a generalului (r) cu patru stele Nicolae Ciucă, prin prisma simplificării, nu este o surpriză. Dar este un nativ din Vărsător, un oltean ambițios, născut în ultima zi a detestatului Cal de Foc. Un decrețel, printre primii. Dacă vă uitați la curba statisticii nașterilor din China o să observați că în anul Calului de Foc, odată la 60 de ani, există o scădere dramatică a numărului de nașteri. Se spune că nativii din anul Calului de Foc aduc mari nenorociri familiei și țării și, în acei ani, chinezii se abțin să facă copii. Probabil că numai în China, spun eu, din patriotism. În orice caz este un excelent executant al ordinelor primite. O să trăim și o să vedem dacă poate înjgheba și apoi conduce un guvern în aceste vremuri foarte grele.

În altă ordine de idei, sau în aceiași se pare că sunt un mare influencer, am numărat în email, peste patru sute de persoane care spun că s-au vaccinat, pentru că și eu m-am vaccinat. Tot cu Johnson, în weekend. Eu am explicat destul de clar de ce m-am vaccinat. Și că tot veni vorba, nu am absolut nimic de raportat, după 60 de ore de la vaccinare. Parcă nici nu am făcut injecția, oricum îmi fac singur injecțiile din tratament.

Scuzați, acum trebuie să-mi fac Cerebrolysinul, 10 cc, un medicament care simt că îmi face chiar bine, apoi cred că o să mai răspund la corespondență, pentru că, nu-i așa, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 26 octombrie 2021

BERBEC Zi de cumpărături, decretează stelele, Mercur îți este favorabil! Orice obiect cumpărat astăzi, fie ca este vorba de un autoturism, sau de o pereche de ciorapi, te pot bucura mult, mai ales sub raportul calitate-preţ! Un horoscop neutru, sigur, cu unele aspecte nefavorabile, in care singurul pericol este plictiseala. Păstrează-ţi umorul mai ales în relaţiile de familie. Eficace şi dinamic, astăzi ai carisma la maxim. Profită! Convinge-i pe cei care nu sunt de părerea ta ca tu ai dreptate!

TAUR Este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumperi obiecte de folosinţă îndelungată, în special electrocasnice. Cumpără cu încredere, negustoria este favorizată de Mercur! Ziua de azi este un bun prilej să cooperezi cu colegii, prietenii sau familia in realizarea unui proiect la care ţii foarte mult. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale administrative, facturile şi documentele.

GEMENI Organismul iţi cere alimente naturale, sucuri naturale din fructe, vitamine naturale, iar cei din jur iţi cer să fii tu însuţi, natural! Încearcă să fii mai cald, mai apropiat de cei dragi! Astăzi trebuie să fi tu însuţi, cu talentele şi păcatele tale originare. Nu este chiar aşa de rău, Gemenii cei veseli sunt în general bine apreciaţi de cei din jur. Tot astăzi trebuie să supraveghezi un pic tendinţa ta de a poseda lucruri, de a controla oamenii. Nu este elegant, deloc, stăpânește-te!

RAC Sănătatea ta este bună, dar e bine să dai dovadă de prudenţă şi să eviţi umezeala şi curentul. Magnetismul personal este în creştere – poţi lămuri unele situaţii sentimentale mereu amânate! Trebuie să rezolvi neîntârziat problemele legate de moşteniri, testamente, asigurări, taxe şi impozite sau altele de acelaşi gen. Astăzi faci eforturi sa rămâi in termeni buni cu toată lumea, acasă sau la serviciu. Nu prea mai suporţi, ai nevoie de o schimbare!

LEU Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In această zi de marți nu te poţi baza pe nici un ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Cumpără astăzi, pentru că mâine, în nebunia asta organizată şi controlată a distopiei sanitare nu vei mai putea. Inflaţia nu te iartă! Pauperizarea a sute de milioane de oameni este o politică evidentă în toată lumea. Iar tu eşti pe muche de cuţit, iar să fim drepţi, nu pentru prima sau ultima oară!

FECIOARĂ Atenţie la ce spui şi mai ales cui spui, nativii din Fecioară fiind mari amatori de adevăruri fundamentale, dar uneori nu au tact sau diplomaţie. Trebuie să ai încredere în cei dragi! Tu ai face bine să nu te iei de colegii de la serviciu, sau, Doamne fereşte, chiar de şef! Nu vor să fie ajutaţi, nu vor adevărul, nu vor,nu! Stai şi zâmbeşte. Acasă te poţi lăuda cu ce ai făcut tu şi ai dres la serviciu şi cum ai salvat firma şi lumea întreagă. Imaginaţie trebuie să ai, doar eşti din zodia lui Mercur!

BALANŢĂ Ziua te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu prietenii. O veste te ghidează în acest început de săptămână, de marți. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. La prânz, posibilă şi neaşteptată schimbare de program. Nu îţi plac lucrurile neaşteptate dar unele surprize pot fi plăcute. Seara plăcută, adică poţi să o faci plăcută! Poate la un film, poate la un spectacol, poate acasă în jurul unui ceai înmiresmat cu vorbe multe!

SCORPION Din nou, pentru a câta oara, ai de făcut o alegere inţeleapta. In lipsa lui Solomon, sau a unui sfetnic de taină, dă cu banul! Este acelaşi lucru, pentru că dacă ai noroc, viaţa nu refuză! Dupa orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să faci puţin sport, te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face. Simţul tău ironic ţinut prea mult în frâu se răzbuna astăzi. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei să obţii ceva important.

SĂGETĂTOR Oboseala cronică te face sa refuzi invitaţia la ieşit în oraş, dar stelele te sfatuiesc să nu pierzi prilejurile de distracţie. Timpul trece şi distracţiile devin tot mai rare! Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică de centaur, semn de foc!

CAPRICORN Ce poţi să faci cînd nu ai chef de nimic? Nu faci nimic, pentru că este doar marți, săptămâna este încă la început, te gândeşti că ai timp! Comoditatea şi traiul bun te caracterizează astăzi! Părinţii şi rudele apropiate nu sunt excelent aspectate. Există un viciu de comunicare între tine şi restul familiei, încearcă să le dai telefon şi să-i vizitezi pur şi simplu aşa, „că ţi s-a făcut dor de ei!”. O veste bună şi o adunare în famile, sau cu prietenii, în care ai un rol principal.

VĂRSĂTOR Ai ceva mai mult de lucru, la muncă, dimineaţa. Dar, din nou, te încearcă gândul că poţi să faci mai mult, că lucrurile nu avansează cum ar fi trebuit. Sigur, în domeniul sentimental! Nu trebuie să te blochezi sau să întârzii pentru lucrurile clare şi acceptate, în principiu. Aşa o să corespunzi pretenţiilor celor din jur. Poate cineva o să-ţi spună că eşti „cameleon”, dar drăguţul animal este singurul care a supravieţuit de multe milioane de ani. Singurul!

PEŞTI Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Astăzi încearcă să compui o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului. În această zi de marți trebuie să placi celor din jur! Cum spune înţeleptul chinez, nu este folositor omului superior să se obosescă inutil ca să distrugă toate obstacolele întâlnite în cale, ci mai bine să le ocolească cu eleganţă şi cu iscusinţă. Important este să-ţi continui cursa, să mergi înainte, să nu te laşi abătut din drum!