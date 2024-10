Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 24 octombrie 2024. Blue Origin a depășit limita Kàrmàn







24 octombrie

Pe 24 octombrie s-au născut Gilbert Becaud, Jules Rimet, Rafael Trujillo, Anda Călugăreanu, Draga Olteanu-Matei, Magda Catone, Ruxandra Dragomir, Veronica Porumbacu, Theodor Stolojan.

Iarăşi nimic în calendar sau "Kalendar", doar Sfinții Areta, Marcu, Sotirih și Valentin.

"Evenimentul Zilei" din ziua de 24 octombrie 1857 a fost că un grup de foşti studenţi de la Cambridge au format şi înregistrat oficial primul club de fotbal. Se întâmpla la Sheffield, în Marea Britanie.

Şi pentru că vremea este încă frumoasă să vă spun două pilde cu Nastratin Hogea, cu cine altul, dragi lupi, padawani şi hobbiţi.

Nastratin Hogea, avatarul meu, așa mă poreclise Corneliu Mănescu, se pare că nu era bigot. Iată, două pilde.

Sultanul l-a invitat pe Nastratin Hogea la o mare sărbătoare, împlinea un număr de ani de domnie. Așa că Nastratin s-a dus în bazar și a cumpărat o bucată de... nu se mai știe dacă era in, bumbac, sau mătase. În orice caz a cheltuit mult, spunându-și că obrazul subțire, cu cheltuială se ține. S-a dus la croitor, un prieten de-al lui. Croitorul i-a luat măsurile, l-a întrebat la ce îi trebuie caftanul de sărbătoare și apoi când Nastatin s-a interesat când o să fie gata a răspuns: ”Cu ajutorul lui Dumnezeu, peste o săptămână!”

Peste o săptămână caftanul de sărbătoare nu era gata. Croitorul nici nu începuse să croiască. Nastratin îl întreabă pe croitor când o să fie gata caftanul. Croitorul răspunde: ”Cu ajutorul lui Dumnezeu, peste o săptămână!” A trecut și a doua săptămână și cafatanul tot nu era gata. Nastratin îl mai întrebă odată pe croitor când este gata caftanul. ”Cu ajutorul lui Dumnezeu, peste o săptămână!” Nastratin Hogea îi răspunde: ”Vine ziua sărbătorii și caftanul meu nu este gata! Știi ce, nu ai putea să-l faci în patru zile, fără ajutorul lui Dumnezeu?”

Și, a doua pildă:

Vineri, la rugăciune, în moschee, un imam, cuprins de patima credinței urla cât putea: ”O, Allah, stăpân al lumii! Dă-mi credință! Dă-mi milă și smerenie! Dă-mi pace sufletească! Dă-mi cinste și onoare! Fă-mă iubitor de dreptate! Fă-mă iertător și darnic cu sărmanii!”

Nastratin Hogea a ridicat și el mâinile în sus și a început și el să urle și mai tare: ”O, Allah, stăpân al lumii! Dă-mi avere și mult aur! Dă-mi o casă mare, cu grădină și havuz! Dă-mi o herghelie de măgari! Dă-mi multe veșmine frumoase și bijuterii! Dă-mi...” Dar, Nastratin a fost oprit de imam, care l-a invitat să părăsescă moscheea, ca fiind hulitor. Nastratin s-a întors către masa credincioșilor, care ei hotărăsc în moschee și i-a întrebat: ”Sunt eu, oare, hulitor? Am făcut același lucru ca și imamul!” ”Adică, cum?” a întrebat un bătrân din primul rând de credincioși. ”Păi, fiecare a cerut ce nu are!”

Era oare Nastratin Hogea mai puțin credincios, sau credința lui în Dumnezeu era o relație personală, cum se spune acum? Bună întrebare! Eu cred că Nastratin, în înțelepciunea lui, știa că bunului Dumnezeu îi plac glumele bune, prin care se dau în vileag păcatele omenești.

Dar, despre altceva doream să vă informez. Iată:

Misiunea NS-27 fără echipaj a Blue Origin a fost lansată la ora 11:30 EDT (15:30 GMT) miercuri, 23 octombrie.

Blue Origin a lansat a doua sa navă spațială clasificată pentru oameni, miercuri, 23 octombrie, după o întârziere de peste două săptămâni.

Compania aerospațială a lui Jeff Bezos și-a lansat misiunea NS-27 fără echipaj ieri, miercuri, la ora 11:30 EDT (15:30 GMT), trimițând un nou combo de rachetă-capsule New Shepard într-o scurtă călătorie în spațiul suborbital, vezifotografia de titlu. Nicio persoană nu s-a lansat la bordul NS-27, dar misiunea a zburat cu 12 încărcături utile de cercetare, cinci dintre ele pe booster și șapte în interiorul capsulei. Racheta a atins o altitudine maximă de aproximativ 101 kilometri înainte de a reveni pentru o aterizare, aproximativ șapte minute și 20 de secunde mai târziu.

La aproximativ trei minute după aceea, noua capsulă a companiei, RSS Kármán Line, a revenit pentru o aterizare cu parașuta în deșertul de vest Texas. "Wow. Bine ai venit acasă, New Shepard. Aceasta a fost o misiune grozavă, o zi perfectă când am urmărit acest nou vehicul zburând în spațiu și înapoi", a spus comentatorul de lansare Blue Origin, Joel Eby, în timpul transmisiunii live a misiunii.

NS-27 a marcat debutul celui de-al doilea vehicul New Shepard clasificat pentru oameni, care constă dintr-o primă etapă cunoscută sub numele de Booster 5 și capsula echipajului numită RSS Kármán Line. ( Linia Kármán este granița de 62 de mile altitudine pe care mulți oameni o consideră începutul spațiului cosmic.)

Decolarea de ieri a fost programată inițial pentru 7 octombrie, dar Blue Origin a anulat această încercare din cauza unei probleme cu vehiculul. O altă încercare șase zile mai târziu a fost năruită de o problemă cu GPS-ul.

„Vehiculul dispune de îmbunătățiri tehnologice pentru a mări performanța și reutilizarea vehiculului, o imagine actualizată și dispozitive pentru încărcăturile utile pe booster”, a scris Blue Origin într-o declarație din 4 octombrie .

Sarcina utilă a misiunii de ieri a inclus noi sisteme de navigație dezvoltate pentru uriașa rachetă New Glenn a lui New Shepard și Blue Origin, precum și doi senzori LIDAR (detecție și măsurare a luminii) proiectați să funcționeze în mediul lunar, potrivit Blue Origin.

După cum sugerează și numele, NS-27 a fost cea de-a 27-a misiune New Shepard, în general. Opt dintre cele 26 de zboruri ale vehiculului până în prezent au fost cu echipaj, trimițând până la șase persoane simultan în călătorii scurte la frontiera spațiului.

Cele opt zboruri cu echipaj au folosit toate același vehicul New Shepard - combo Booster 4/RSS First Step. Această a doua navă spațială clasificată pentru oameni va permite „capacitatea de zbor extinsă pentru a satisface mai bine cererea în creștere a clienților”, a scris compania în aceeași declarație.

Să ne amintim că ziua de 13 octombrie a sfârșit prin a fi o zi încărcată în zborul spațial, în ciuda renunțării la încercarea de lansare a NS-27: SpaceX și-a lansat zborul de testare Starship Flight 5 cu Starship și Super Heavy, cea mai mare și mai puternică rachetă din lume în acea zi. Misiunea respectivă a inclus prima aterizare și captură cu propulsor Super Heavy la locul său de lansare.

Cred că o să mă uit la câteva filme, alb-negru, cu Norman Wisdom. Nu ştiţi cine este Norman? Ce pierdere! Unul dintre cei mai mari comici din toate timpurile. John Lennon spunea că la un film cu Norman a râs atâta, că l-a apucat sughiţul! Prin anii 50’ şi 60’ se făceau filme bune. Iar la comedii se râdea, nu glumă! Ei bine, ştiţi unde anume Norman Wisdom a devenit cetăţean de onoare şi a primit cele mai multe aprecieri, fiind adorat de mulţime? În mica şi musulmana Albanie! Se pare că albanezii au un ascuțit simț al umorului, altfel nu s-ar fi aliat cu China, pe vremea lui Enver Hoxa. Un șoricel și un elefant!

Bun, când am fost la Tirana, prin anii 70, am constatat că paranoia românească era nimica toată pe lângă cea a albanezilor. Aveau bunkere peste tot, și în mijlocul străzii și alarme aproape zilnice. Țara urma să fie invadată, nu se știe exact de cine, cum și când, dar e bine să fim pregătiți – spuneau comisarii. Singurele lucruri care erau bănuite că putea fi cumpărate, ca amintire, era un amarnic de coniac, bun, nimic de zis, ”Skanderberg”, adică ”Cantina Skanderbeu” și pipe imitație ”Peterson”, bune și ele. Probabil că vara se găseau și fructe mediteraniene, nu știu, eu am fost iarna acolo.

Așa o să mai treacă vremea cu certitudinea și speranța că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 24 octombrie 2024

BERBEC Conjunctura te împinge către evadare şi spirit rebel. Te întrebi, de ce cu munca ta grea trebuie să susţii pe leneşi şi pe lacomi? Este bine să discuţi cu prietenii tăi, poate şi ei au idei. O zi bună, dacă vrei tu să fie aşa. Liberul Arbitru astăzi prevalează faţă de Destin. Poţi să iei masa cu prietenii, poţi să te duci la sală cu aer condiţionat, la film, sau la un spectacol, sau pur şi simplu să te simţi foarte bine, acasă, cu căţeluşul, sau pisica! Tu decizi, stelele doar arată!

TAUR Încearcă să nu te enervezi. Pierzi timpul şi banii pentru că prostia celor din jur nu are leac. Fii liniştit, nu este contagioasă decât pe termen foarte lung, când devine un mod de viaţă! Nu mai aştepta o minune, sau un dezastru, totul rămâne la fel, la constanant fix, nu-ţi mai face griji inutile, situaţia ta financiară rămâne ca înainte. Stelele iţi indică o mare energie vitală şi o carismă la cote maxime, aşa că foloseşte-le pe amândoua în relaţia ta de dragoste! Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, de artă bună şi de mobilă veche. Sigur, dacă poţi…

GEMENI Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de activitate. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii sau prietenii. Cu o conjunctură complexă şi nesigură trebuie să fii atent la comunicare, în general şi la idei şi tehnologii mai sofisticate. In orice caz nu te poţi baza pe niciun ajutor: rezolvă problemele singur. Informaţiile contradictorii creează probleme. Planifică un pic. Gîndeşte-te la viitor ca la un lut pe care poţi să-l modelezi după bunul plac...

RAC Nu mai sta pe gânduri, acţioneză! Machiavelli spunea că este mai bine să acţionezi şi să regreţi, decât să să nu faci nimic şi să regreţi! Domeniul sentimental este favorizat astăzi. Veştile pe care le primesti astăzi iţi dau o imagine bună asupra situatiei financiare şi a rezultatului eforturilor tale sau ale familiei tale. Nu-ţi face griji, în ziua de astăzi lipsa veştilor este o veste bună! Un prilej excelent să pui la punct unele probleme legate de casă, sau proprietaţi. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Nicio configuraţie negativă şi nicio grijă importantă…

LEU O veste bună sau folositoare. Una din zilele favorabile pregătirii sau finalizării unor proiecte. Poziţia Soarelui, protectorul zodiei şi a Lunii indică succes şi pe plan sentimental. Nu ţi se întâmplă prea des să faci ce ţi-ai dorit, confiscat de obligaţiile cotidiene şi de convenţiile sociale – dar astăzi poţi să dai curs unei vechi dorinţe. Poate este vorba de o schimbare majoră în înfăţişare „look”-ul tău, poate o atitudine curajoasă - este la latitudine ta până la urmă, pentru că stelele arată, nu obligă! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic.

FECIOARĂ Moralul tău e bun, ceea ce este important pentru că totul se petrece după cum vezi tu lucrurile: în roz, sau în negru! Pe plan financiar întâlneşti o oportunitate, cere mai multe informaţii! Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Dedică ziua familiei, cuplului şi încearcă să descifrezi relaţiile şi scopurile fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Prietenii, familia, anturajul apropiat este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor. Totuşi, atenţie, ziua pare delicată!

BALANŢĂ O zi de joi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca. Seara o poţi petrece în mijlocul familiei şi al prietenilor reflectând asupra modului cum ultimele evenimente influenţează viaţa ta. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti, fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita în discuţiile cu anturajul apropiat. Seara relaxantă, poate la mall, poate la un spectacol, film, concert – sau pur şi simplu acasă, cu o carte.

SCORPION Fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu ştiu pe ce lume sunt. Poate, o veste de departe. Organizează-ţi o seară plăcută, relaxantă. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată perioada este sub semnul, care, de fapt nici nu este negativ, al amânării şi al întârzierii. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie, dar trebuie să analizezi cu atenţie când intuiţia ta tace.

SĂGETĂTOR O zi obositoare şi aglomerată. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. Relaxeză-te seara, poate la un film nou, poate muzică bună. Astăzi este o perioadă în care eşti mai tot timpul în grabă. Dacă eşti nevoit să călătoreşti, evită să o faci după cădera întunericului. Atenţia îţi este atrasă de nevoia de a stabili şi/sau tranşa anumite chestiuni între tine şi un prieten. Configuraţia astrologică arată că ai toate şansele de reuşită, dar nu trebuie să întreci măsura, folosindu-te de influenţele favorabile!

CAPRICORN Pari a fi în ceaţă, nesigur şi nu prea ştii ce să faci. Sfatul stelelor e să nu oferi o premieră, să nu fii original, ci să cauţi rezolvări convenţionale, verificate de timp şi experienţă! În ziua de azi, în discuţie, urmăreşte cu atenţie banii pe care trebuie să-i încasezi, ca să nu ai întârzieri. Casa familiei şi a rudelor este mai slab aspectată, probabil mici probleme de rutină, dar fii atent la acest domeniu. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale.

VĂRSĂTOR Posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânare. Este bine să eviţi, dacă poţi, subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte interesele tale şi unele neînţelegeri cu anturajul. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată, interesul tău pentru acest domeniu are o dinamică pozitivă. Proiectele începute mai ales dimineaţa, dar şi după ora amiezii, au toate şansele să fie benefice. Puterea rodnică a toamnei îţi aduce noroc în afaceri şi în dragoste.

PEŞTI Eşti optimist şi astăzi problemele nu îţi mai par aşa de grele. Cu toate ca şi tu suferi din aceleaşi motive, iţi arăţi compasiunea şi iţi oferi sprijinul unei persoane din anturajul tau. Ar trebui să fie o zi de joi liniştită, în care poţi înregistra realizări cu dinamică pozitivă, atât în mijloace financiare cât şi în trăiri existenţiale. Din punct de vedere emoţional eşti pe lungimea de undă a anturajului şi în special a celor dragi şi apropiaţi, cărora, ţi se pare că în această perioadă, le înţelegi mai bine atitudinile, scopurile şi motivaţiile. Seara plăcută, poate te duci în oraş!