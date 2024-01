Horoscopul lui Dom’ Profesor – 24 ianuarie 2024. Nu știu alții cum sunt, dar eu…

24 ianuarie

Pe 24 ianuarie s-au născut împăratul Hadrian, Frederic cel Mare, John Belushi, Ernest Borgnine, Neil Diamond, Sharon Tate, Grigore Vasiliu-Birlic, Silviu Stănculescu, Stela Enache, Victor Eftimiu, Wanda Sachelarie.

24 ianuarie este încă o zi fără sărbători tradiţionale, arhaice, importante şi de aceea nu s-a calchiat nicio sărbătoare creştină importantă. Doar Sfinţii Filon din Carpasia şi Xenia. Xenia, este un exemplu de iubire dusă până în pânzele albe, până la calitatea rîvnită de nebună întru Hristos. De iubire a soțului și a Lui Dumnezeu.

Dragi lupi, padawani și hobbiți se poate argumenta, sigur, cu multe consideraţii pro şi contra, că 24 ianuarie 1859 este şi ziua de naştere a României moderne. Unirea Principatelor! Atunci, probabil, în anul 1859, a fost una dintre ultimile izbucniri ale românilor, în interesul lor. Din nefericire Principele Alexandru Ioan Cuza a fost trădat, ca mai toţi marii noştri oameni, vezi şi Mihai Viteazul, sau Decebal, şi a început perioada ruşinii în care ne aflăm şi astăzi, ca o oarecare colonie africană, vândută mereu de conducători nedemni intereselor străine, fie că erau interese occidentale, sau estice, fie ele germane, ruseşti, franțuzești, sau turceşti. Acum, americane și UE, adică germane. Și infiltrați de interese musulmane, turcești, în primul rând.

Ca pe timpuri, după anul 1866, anul rușinii naționale, când la cârma Principatelor s-a strecurat un nemțălău, un neica-nimeni din provincie, un teuton limitat și cu agenda gata făcută. Ca și acum, după cum vedeți, istoria se repetă! Peste 150 de ani de interese străine, care nu corespund cu scopurile noastre, ca națiune, ne-au transformat în ceea ce suntem astăzi: piaţă de desfacere a produselor străine scumpe şi proaste şi sursă de forţă de muncă fără drepturi, prost plătită.

De astăzi şi până pe 2 februarie, după unii autori chiar şi până pe 7 februarie, se întinde o veche, o foarte veche sărbătoare, care vine de la începutul începuturilor. Filipii de iarnă, cea mai importantă sărbătoare de iarnă – consacrată lupilor. Nu se mai ştie cum se numea la început, pentru că s-au suprapus sărbătorile creştine Filipii, care sunt “nişte apostoli”. Prin unele locuri se spune că sunt şase Filipi, care pedepsesc poporul pentru păcatele şi relele făcute. Poate mai scapi de ei, dar nu scapi de cel de al şaptelea apostol care vine mai la urmă, încetinel, fiind şchiop!

Al şaptelea apostol are puteri foarte mari, date de bunul Dumnezeu. Lupul Şchiop, înzestrat cu puteri supranaturale, avatarul Sf.Andrei şi sfătuitorul Sf.Petru – se spune că această fiară fabuloasă, care a ucis dintr-o singură muşcătură pe Marele Zimbru din stepele de la răsărit (apel la lupta dintre localnici şi popoarele migratoare de la răsărit) ei bine, această maşină teribilă de luptă ascultă doar de Maica Domnului, pentru că ea l-a pus pe lup să-i păzească Grădina.

Acu’, spune tradiţia, pentru că poporul a fost ticăloşit de conducători nedemni, de străini şi de lăcomie, au mai apărut trei Filipi, trei Lupi de Foc. În prezent sunt nouă Filipi de Foc şi cu şeful haitei, Lupul Şchiop – zece! Iar când vor fi 12 Filipi şi cu Lupul Şchiop, 13, Maica Domnului îşi va aşterne voalul ei de obraz peste Grădina ei şi mari minuni se vor întâmpla cu ţara şi cu oamenii. Iară dacă oamenii de aici nu se vor potoli şi nu vor înceta cu ticăloşiile, Maica Domnului îşi va întoarce obrazul de la ei şi îi va lăsa să cadă – Sfârşitul Lumii… pentru români. Frumoasă legendă!

Sunt o mulţime da tabu-uri de respectat în această perioadă, în care se sfârşeşte lunga perioadă de nuntă a lupilor. Să nu coşi, să nu împungi ceva. Să nu foloseşti obiecte ascuţite cu vârf, săgeată, ac, suliţă.

“Acu’ văd că oamenii lucrează şi nu se întâmplă nimic, dar las că nici lupi nu mai sunt!” spunea Th. Speranţia.

Lupi, sigur nu nu mai sunt aşa de mulţi, dar Filipii, Lupii de Foc, slavă Domnului, îşi fac treaba! Pentru că ei sunt nemuritori atâta timp cât în Europa sau în lume va mai exista un om cinstit, un singur om onorabil şi cu credinţă în Sf. Treime.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, în viaţă există etape, perioade, module de viaţă. Nu ştiu cum se face, dar de câte ori ne aflăm la un final de etapă, ne amintim începutul, cât ne mai aducem aminte.

Nu știu alții cum sunt, vorba lui Creangă, dar îmi amintesc cu plăcere de Bucureștii de odinioară. Anii 50, anii copilăriei, când Bucureștii nu erau încă stricați, erau încă cei dintre cele două războaie. Când în Piața Unirii erau încă Halele, după modelul Parisului. Da, când am ajuns la Paris, în anul 1969, în urma unui accident grav, am înțeles de ce Bucureștilor li se spunea Micul Paris.

Până și teribilei ierni 53-54, cu viscolul groaznic din februarie, îi port o amintire frumoasă. O să vă povestesc pe 4 februarie, anul acesta se împlinesc 70 de ani. Ce vreți, eram doar un copil, cu mereu un cățel sau un pisoi lângă mine și dornic să le știe pe toate.

Vara mă plimbam, prin oraș, de mână cu unchiul meu, Victor-Costin Ștefănescu. Fratele mai mare al tatălui meu. Doctor în medicină și filosofie, își luase doctoratul în filosofie cu o lucrare de șapte pagini, în anul 1947, ”Imposibilitatea vindecării”. Unchiul Costin era un bărbat frumos, suplu și înalt. Brunet și cu ochii negri și mari de cerb împărătesc. Moartea femeilor! Se îmbrăca, vara, numai cu costume de in alb, impecabile. Statea pe lângă Parcul Carol, într-o vilă, lucru rar, proprietatea lui. Venea la noi, în Obor, cu mașina lui, o IFA în două culori, alb și bej. Mașini erau foarte puține în anii 50, în București. Înainte dădea telefon. Era un eveniment să sune telefonul negru de bachelită, ”Bell”. Numărul nostru era 5569, mai este pe telefonul pe care îl am acum în față. Nu știu cum, dar telefonul acesta antic a scăpat multelor mutări și… pierderi.

Unchiul Costin a fost chirurg de front, medic militar, colonel plin. A fost trecut în rezervă cu onoruri. A operat un timp la Elias, chirurg-șef, aripa veche. Apoi a simțit că nu mai este cel din război, când făcea și 30 de operații grele pe zi. S-a pensionat și a scos un ziar, un săptămânal, ”Tribuna Școlii” în care făcea educație și învățământ, ca un boier la a cincea generație, traducând articole de prin revistele similare franțuzești, britanice și germane, totul într-un sos moralizator marxist, că altfel nu-I publica cenzura. La început făcea singur jurnalul în două zile și o noapte și apoi fugea, noaptea, cu mașina, la Casa Scânteii, la rotativă. Săptămânalul apărea sub umbrela Sindicatelor, unchiul era prieten bun cu unul, Apostol, șef mare pe la sindicate.

În rest era liber. Se plimba cu mine prin oraș, salutat până la pământ de veterani și de cei pe care îi operase. Foarte târziu, adult fiind, mi-am dat seama de ce avea nevoie de prezența mea. Din cauza femeilor, a amantelor neglijate și a soților geloși. Unchiul era becher, dar ce becher! Frumos și bogat, ba și boier pe deasupra. Pe vremea aceea lumea era încă bine educată, făcuse școala între cele două războaie, fiecare își știa lungul nasului. Niciodată, o femeie, sau un bărbat, nu i-ar fi făcut scandal public unchiului în prezența unui copil, adică a mea. Eram scutul lui social, că multe încurcături și aventuri amoroase avea!

O să caut în bibliotecă o carte. ”Stațiuni balneare și climaterice din România. Ghid”. A scris-o unchiul Costin, Costin Ștefănescu, așa se semnează, simplu, fără tiluri și onoruri, la sfârșitul anilor 50, cred că a apărut ceva mai târziu. Cea mai buna lucrare în genul ei. O să citesc câteva rânduri încercând să ghicesc la ce, sau la cine, se gândea unchiul acum peste 60 de ani când a scris vorbele pe care le citesc acum. Viața lui aventuroasă a fost model și imbold pentru mine. Capra sare masa, iada sare casa! Eu am fost ”iada”. Unchiul, împreună cu prietenii lui, au descoperit izvoarele Mureșului și ale Oltului, apoi au coborât, cu caiacele, pe Olt. A fost medicul lui Fidel Castro și a lucrat, în Maroc, împreună cu regretatul Hassan II, la perfecționarea inimii mecanice. Medic, militar, filosof, scriitor, jurnalist, aventurier, muzician, pictor și explorator. Familia mea!

Poate o să mă uit la un film, poate ceva horror, ca să mă distrez, mereu filmele horror mă fac să râd, unele sunt hilar de stupide, ceva cu dinozauri care… dar nu mă grăbesc, doar mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 24 ianuarie 2024

BERBEC Eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Ești la începutul unei mici vacanțe, te distrezi, te odihneşti, dar eşti optimist şi te gândeşti cu încredere la viitor! O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai şi timp pentru micile tale pasiuni. Nu-ţi sacrifica pasiunile tale şi micile plăceri pe altarul viţelului de aur. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia şi din cauze obiective. Oferă circumstanţe atenuante. Iartă ca să fii şi tu iertat!

TAUR Astăzi, dacă ai zi liberă, zi de austeritate, încearcă să nu scoaţi niciun ban din buzunar. Cheltuielile facute poţi să le treci direct la pagube. Limitează-te la activităţile obişnuite, nu ieşi din rutina ta! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor. Dacă nu ai zi liberă, te duci la birou, sau unde îţi desfăşori activitatea, concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează problemele importante care trenează de ceva timp. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie mai pe seară. Poate te duci la un spectacol, la film, sau de ce nu, la un restaurant bun!

GEMENI Perseverează, urmează-ţi ideile, ai acordul tacit al familiei, al prietenilor şi anturajului! Atenţie, însă, dacă o să iasă prost o să auzi numai reproşuri. Concentrează-te, ca să reuşeşti! Mare atentie! O configuratie nefastă, împreună cu contribuţia planetelor grele te poate face astăzi sa pierzi bani. Poti sa eviti acest lucru cu usurinta, in primul rand amănând toate cheltuielile mari, sau sa nu faci investitii majore, sau sa nu dai bani cu imprumut. Sanatatea este aspectata mediocru, din cauza vremii nesănătoase şi a variatiilor de presiune – organismul tau sufera. Puţin, din fericire!

RAC Îţi place acţiunea şi neprevăzutul? Astăzi nu o să fii decepţionat! Cu toate că armonia ta zodiacală şi pacifismul tău nu prea se potrivesc cu spiritul de aventură şi riscul, chiar calculat! Din întâmplare, sau tocmai ăsta este geniul zodiei reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, lucru care se intampla si astăzi. Partea buna a perioadei o constituie faptul ca toate legendele tale functioneaza si ca esti in continuare pe caii cei mari. Daca ai de făcut deplasari astăzi este ziua, prima zi liberă din mica vacanță! Schimbă locul si iti schimbi si norocul. O veste buna, probabil pe seara.

LEU Domeniul sentimental este favorizat, aşa că nu mai ezita! Sănătatea este bună, dar trebuie să eviţi schimbările bruşte de temperatură şi supraveghează tensiunea arterială. Dar, o veste bună! Pe de alta parte aspectele lui Saturn si ale lui Marte arata ca ti-ai creat noi invidii si gelozii intr-o perioada considerată neutră. Totuşi, pe total, ziua îţi este favorabilă, acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine depanand amintiri frumoase. Si asa poate sa-ti vina o idee noua, sau sa-ti amintesti de o relatie folositoare. In definitiv pentru ce ai amintiri, daca nu le folosesti! Evita sa mananci in oras, pregateste-ti ceva de acasa si totul o sa fie bine, mai ales evită să te duci la “cantină”!

FECIOARĂ O zi întreagă cu aspecte favorabile, profită de ele, dar cu măsură, pentru că stelele arată, nu determină, desfăşurarea unui eveniment. Totuşi, limitează-te la activităţile obişnuite. Social şi sentimental, în aceasta perioada simti nevoia sa te confesezi, să vorbesti despre unele dintre grijile si problemele tale, sa faci planuri de viitor. Probabil ca o sa te inchizi din nou in cochilia ta, pentru ca rar, foarte rar gasesti un partener de discutie care să-ti impartaseasca sincer si corect viziunea ta despre lume si viata. Perioada nu este lipsita de necazuri, sau mai curand este preludiul la probleme, dar asa cum unul dintre visele tale a aratat – trebuie sa te folosesti de strategie ca sa reduci si sa preintampini actiunile ostile. Ca pozitie dominanta, aspectele sunt favorabile, dar nu te aştepta, astăzi, la succese extraordinare!

BALANŢĂ Ziua este favorabilă. Toate activităţile trebuie să iasă bine, ai o zi întreagă de aspecte bune! Încep să se lamurească şi unele probleme legate de bani. Lucrurile stau cam cum te gândeai! Pentru toţi nativii, împreună, ziua de astăzi, de Unire, este un prilej excelent să se pună la punct unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietăti. Prietenii vă sprijină, familia vă ajută, aşa că nu mai trebuie sa fiti deprimati decat de faptul că trebuie să mergeţi la serviciu. Mesajul stelelor, repetat de mai multe ori, ca să înţelegi mai bine, este să dai astăzi dovadă de tenacitate şi consistenţă – în domeniul sentimental, desigur. Nu este o zi in care sa faci schimbari esentiale. Daca ai ceva de rezolvat mai lasă ceva timp ca sa evaluazi mai bine situatia.

SCORPION Astăzi adoptă o morală liberală. Atenţie, liberală, nu libertină! Trebuie să convingi că eşti inteligent şi bine pregătit! Acasă trebuie să arăţi că eşti drăgăstos şi de încredere! Greu… Ziua de astăzi este o zi plăcută, bine aspectata în domeniul sentimental. O vorba, un telefon sau o informatie iţi aduce o veste buna, dar de care erai ca şi sigur. A doua parte a zile este si mai convingatoare in presupunerile tale, în domeniul sentimental. Seara placuta cu accente de eveniment social – poate te duci la un spectacol de excepţie! Totuşi, fii atent dacă te deplasezi cu maşină, trenul, dacă eşti în călătorie, în general, sau daca întâlnesti persoane necunoscute. Evita locurile străine şi persoanele nerecomandate.

SĂGETĂTOR Ideile nu te ocolesc astăzi şi, din fericire, sunt idei bune şi profitabile. Solo sau în duo, dragostea este bine aspectată, nu rata întâlnirea de seară! Totuşi, nu pleca la drum lung! Nu te ingrijora inutil. Dacă ai vreo afacere mai mica de încheiat, sau pe acolo, perioada zilei de astăzi este indicată. Câştiguri mici, împărţite cu alţii. Este bine să te bucuri mai mult de ce ai şi să laşi planurile măreţe de viitor. Nu din cauza crizei, care te fapt este o schimbare, la care suntem condamnaţi, ci din considerente practice şi familiale. Configuraţia cosmică te avertizeaza să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Scaderea de presiune atmosferică si vremea nu te avantajeaza.

CAPRICORN Temperamentul tău de perfecţionist şi alergător de cursă lungă, dar şi de oportunist, te ajută astăzi. Mici probleme, pe care le ocoleşti! Domeniul familiei este aspectat bine. Dragostea este usor influentata de aspectele negative ale lui Marte ceea ce amplifica vanitatea personala. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul. Nu uita ca timpul lucreaza in favoarea ta. Temporizeaza si vei castiga! Concentrează-te acum, astăzi, ca sa te distrezi după. Nu te bate cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial priorităţile. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai.

VĂRSĂTOR Ziua de astăzi nu este nici mai bună, nici mai rea, decât cea de ieri, sau de mâine. Depinde de cum vezi tu lucrurile! Totuşi, mai pe seară, stelele te avantajează în domeniul sentimental! Configuratia iţi indica să nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri. Astăzi configuratia astrala iti ofera prilejul sa inchei unele lucrari sau situatii mai vechi si sa lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Ocupă-te de cultură şi artă si de problemele tale familiale – dar fără să faci valuri prea mari – asta strict până se termină săptămâna asta, duminică, adică. Astăzi, daca calatoresti – mare atentie! La buletinul meteo, oricum spun prostii, dar este pe piaţă o anumită nervozitate şi o stare foarte tensionată. Este bine să se ştie de cine trebuie că te implici în rezolvarea problemelor şi îţi pasă de ceea ce faci!

PEŞTI Dimineaţa evită să intri în conflict cu oamenii statului, gen poliţist de circulaţie! Pentru tine este o zi liberă, pentru el, nu! Nu-ţi schimba intenţiile şi proiectele profesionale, tenacitatea aduce succes. Este momentul sa-ti faci prieteni din anturaj, dintre colegi, pentru ca s-ar putea sa ai nevoie in curand de sprijinul si ajutorul lor competent. Nu te pune în categoria invinsilor… înainte de luptă! Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti in propria imagine. Poate ar fi mai bine sa începi, poate chiar de astăzi, o activitate burgheză oarecare ca un second job. Orice, banul să iasă!