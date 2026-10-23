24,25 octombrie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 24-25 octombrie 2026. Cum funcționează cu adevărat comunicarea

Pe 24 octombrie s-au născut Gilbert Becaud, Jules Rimet, Rafael Trujillo, Anda Călugăreanu, Draga Olteanu-Matei, Magda Catone, Ruxandra Dragomir, Veronica Porumbacu, Theodor Stolojan. Pe 25 octombrie s-au născut Pablo Picasso, Annie Giradot, Galina Vişnevskaia, Jon Anderson, Vasile Parizescu, Ioan Chirilă, Sabina Ivaşcu şi Regele Mihai al României.

Nu uitați să dați ceasul înapoi cu o oră, ora patru noaptea, devine ora trei, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Se revine la ora normală, a fusului orar al României. Nu este ”ora de iarnă”, care este o tâmpenie jurnalistică. Există ora normală și DST, ora de vară. Revenirea la ora normală nu este așa de dificilă ca primăvara când se pierde o oră de somn, prin trecerea la DST.

Pe 24 octombrie Mercur intră în mișcare aparent retrogradă, până pe 13 noiembrie, vineri. Cu nu mai puțin de cinci planete în mișcare aparent retrogradă perioada de timp este... complexă! Mercur are în perioada actuală o semnificație augmentată din cauza întâietății comunicării și a comerțului, domenii guvernate de Mercur-Hermes.

"Evenimentul Zilei", din ziua de 24 octombrie 1857, a fost că un grup de foşti studenţi de la Cambridge au format şi înregistrat oficial primul club de fotbal. Se întâmpla la Sheffield, în Marea Britanie.

Tradiţional, pe 25 octombrie, este Ajunul Sf. Dimitrie (Sumedru). În ajunul Sf. Dimitrie se împarte de sufletul morţilor, căzând anul acesta în zi de duminică, ziua Soarelui, se poate împărţi şi la biserică. Este un ritual cu un pronunţat caracter funerar. Seara, se face Focul lui Sumedru, peste care sar copiii ca să fie sănătoşi tot anul şi tinerii ca să se căsătorească în anul ce va să vie. Femeile şi fetele împart seara, la lumina focului, nuci, mere, struguri, prune uscate, vin vechi şi ţuică nouă.

Când focul este să se stingă se coc cartofi şi se spun poveşti, pilde şi ghicitori. Apoi ia fiecare gospodar câte un tăciune şi-l aruncă în livadă pentru ca pomii să se călească şi să rodească şi la anul.

Tradiţia cere să se stea până când focul de Sumedru se stinge de tot. De ce? Pentru că nu departe, în întunericul protector, pe timpuri, pândeau lupoicele cele înţelepte. Dacă puteau să fure un tăciune aprins din Focul lui Sumedru atunci puteau să zămislească Lupii de Foc, Magistraţii şi Executorii Legii vechi.

Or, se ştie, că în ultima mie de ani au mai apărut trei Lupi de Foc, aşa că numărul lor total este de nouă. Când numărul lor va fi de doisprezece şi cu Lupul Şchiop, treisprezece, atunci apele vor îngheţa, pământul se va cutremura şi va înghiţi omenirea, va fi ploaie de foc şi Sfârşitul Lumii...

Evident, un mit vechi de când lumea, când focul trebuia păzit, pentru că oamenii nu ştiau încă să-l reaprindă! O legendă europeană, cum sunt multe pe alte meleaguri, scandinave, nordice, cu foc, lupi şi amurgul zeilor!

Este weekend, deci este timpul eseurilor. Am ales pentru domniile voastre un articol despre comunicare scris de Victor Verdejo, care este un filosof ce lucrează în cadrul Departamentului de Științe Umaniste al Universității Pompeu Fabra din Barcelona, ​​Spania. Principalele sale interese sunt comunicarea, natura gândirii și a conceptelor, precum și domeniile conexe ale filosofiei limbajului și științelor cognitive. Este co-editor al cărții Sharing Thoughts: Philosophical Perspectives on Intersubjectivity and Communication (2025).

Cei mai mulți dintre noi am avut experiența de a privi în ochii cuiva și de a simți că știm ce gândește. Nu este nevoie de mult pentru a ști ce gândește cineva: câteva cuvinte, un gest, un zâmbet sau doar o privire împărtășită. Prietenii fac schimb de comentarii despre ziua lor și dau din cap afirmativ. Părinții spun „O, Doamne” în timp ce își privesc copilul mic făcând primul pas. Navetiștii se uită unul la altul cu oboseală și resemnare în timp ce metroul pleacă fără ei. Astfel de întâlniri implică o comuniune a spiritelor – simțim că înțelegem și suntem înțeleși.

A avea oportunitatea de a te conecta cu ceilalți în acest fel este satisfăcător. Îți oferă un sentiment de apartenență la o sferă mai largă, o sferă în care gândurile și semnificațiile tale nu sunt doar gândurile și semnificațiile tale. Atunci când comunicarea se desfășoară cu succes – când are loc declicul sau în măsura în care declicul are loc – tu și o altă persoană puteți părea că gândiți același lucru.

Această idee se reflectă în modul în care oamenii vorbesc: avem tendința să vorbim ca și cum am împărtăși literalmente gânduri, ca și cum ideile ar putea curge fără probleme de la o minte la alta. Spunem adesea că „gândim la fel” sau că „știm ce este în mintea cuiva” sau că „ne transmitem gândurile”. Acestea sunt ilustrări naturale ale cât de mult se bazează oamenii, fără reflecție, pe ideea că gândurile nu sunt doar împărtășibile, ci sunt, de fapt, împărtășite în mod obișnuit în schimburile noastre comunicative.

Această imagine intuitivă este veche și puternică. Totuși, noțiunea că oamenii gândesc exact același lucru în comunicarea reușită a fost supusă unei analize din ce în ce mai atente. Filosofii contemporani susțin că ceea ce pare a fi o împărtășire simplă a gândurilor este mai complex și mai interesant decât sugerează metaforele familiare. Ambele cazuri contestă această idee naturală și arată că înțelegerea reciprocă implică în mod plauzibil o gândire diferită unul față de celălalt. Conștientizarea acestui lucru ne poate ajuta să vedem cum funcționează cu adevărat comunicarea.

Ideea că comunicarea și înțelegerea sunt construite pe gânduri comune are o istorie lungă. Platon a sugerat în mod influent că ideile implicate în cunoașterea și vorbirea noastră sunt, de fapt, forme perfecte, neschimbate, care locuiesc într-un tărâm separat - o fundație eidetică comună a realității.

Augustin de Hipona, în ”De doctrina Christiana” (397-426), a exprimat opinia că semnele sunt folosite pentru a „transmite minții altuia ceea ce se află în mintea persoanei care dă semnul”. Dar schema de bază care ne informează intuițiile comunicative din zilele noastre a fost proclamată mai clar în perioada modernă. În a treia carte a ”Eseului despre înțelegerea umană” (1689), John Locke a susținut că scopul comunicării prin limbaj este transferul de gânduri sau idei de la o persoană la alta.

Scopul principal al limbajului în comunicare fiind acela de a fi înțeles, cuvintele nu servesc bine acestui scop, nici în discursul obișnuit, nici în cel filosofic, atunci când un cuvânt nu trezește în ascultător aceeași idee pe care o reprezintă în mintea vorbitorului.

Această viziune a persistat din secolul al XIX-lea până în prezent, în opera unor giganți filosofici precum Gottlob Frege, H.P. Grice și Robert Stalnaker, printre alții. Frege, de exemplu, a susținut o concepție a gândurilor partajabile care au ca rezultat un „stoc comun” în concordanță cu logica și știința.

Stalnaker a dezvoltat un cadru influent pentru contextele comunicative, bazat pe noțiunea de „teren comun” sau informații împărtășite de vorbitori într-o conversație.

În timp ce aceste lucrări și altele se aliniază în mod clar cu ideea de împărtășire a gândurilor, evoluțiile recente în gândirea despre natura comunicării sugerează o imagine mai nuanțată. Uneori, desigur, oamenii suferă de o nealiniere dramatică și pur și simplu comunică greșit; gândul nu se transmite și nu se înțeleg reciproc. Dar chiar și atunci când comunicarea reușește în termeni practici, există adesea diversitate și nepotrivire în ceea ce gândim.

Comunicarea eficientă este compatibilă cu – și poate chiar necesita – diferențe de gândire.

Să presupunem că, după o zi grea de muncă, îmi spui irascibil: „Am avut o zi groaznică la serviciu”, la care eu răspund: „Înțeleg”. Aici, într-un fel, înțeleg perfect ce ai spus. Dar există două moduri în care acest lucru nu se ridică la nivelul unei împărtășiri de gânduri în sensul comun al termenului.

În primul rând, gândul tău ar putea fi extrem de bogat - plin de sentimente de frustrare și detalii despre toată grămada de lucruri care au mers prost pe parcursul zilei. Dar comunicarea, în acest caz, nu ne cere să împărtășim toate acestea. Mai mult, chiar dacă mi-ai spune toate detaliile, există o anumită calitate a gândului care cu greu poate fi împărtășită: la urma urmei, este treaba ta și frustrarea ta. Chiar dacă simpatizez, abia dacă mă poate afecta pe mine și comportamentul meu în același mod în care îl afectează pe al tău.

Oamenii rareori, sau chiar niciodată, comunică despre lucruri ca și cum ar veni de nicăieri. Fiecare dintre noi trebuie să ocupe un spațiu distinct, un punct de vedere, cu propriile cunoștințe, amintiri și experiență actuală cu privire la subiectele despre care vorbim.

Un exemplu popular de la John Perry ilustrează acest lucru în mod clar: să presupunem că ești la munte cu un partener de drumeție și un urs începe să se apropie de el. De frică, acesta strigă: „Un urs e pe cale să mă atace!”. Înțelegi că este în pericol, așa că alergi să ceri ajutor în timp ce partenerul tău se ghemuiește defensiv și face pe mortul. Dar dacă ai împărtăși complet gândul partenerului tău - care ar include conținutul gândurilor despre o amenințare iminentă la adresa sinelui, din perspectiva sa - atunci te-ai comporta în același mod ca și el și te-ai ghemui și tu.

În acest caz, precum și în cazuri mai obișnuite, comunicarea eficientă este consistentă cu – și poate chiar necesita – diferențe de gândire. Viețile noastre cognitive sunt, la urma urmei, atât de diferite! Convingerile, mediul și sensibilitățile noastre influențează conținutul specific al gândurilor noastre și acestea nu pot fi niciodată cu adevărat aceleași de la un gânditor la altul.

În motivul science-fiction al „minții stup” (de exemplu, Borg-ii din ”Star Trek” sau conștiința colectivă indusă de virusuri din serialul TV ”Pluribus” din 2025 ), mințile individuale din stup își împărtășesc toate gândurile automat și fără întreruperi; ele sunt literalmente o singură minte în toate privințele. Dacă comunicarea din viața reală constă în împărtășirea gândurilor, cu siguranță nu este așa pentru noi, totuși uneori vorbim ca și cum ar fi așa. Recunoașterea acestui lucru este importantă: nu numai că evită o concepție distorsionată despre comunicare, dar ajută și la calibrarea așteptărilor noastre atunci când comunicăm.

În lucrările filosofice recente, există unii care apără o versiune sofisticată a împărtășirii gândurilor. Aceștia fac loc variabilității a ceea ce oamenii gândesc de fapt atunci când se înțeleg, dar păstrează ideea că, într-un anumit sens, poți împărtăși un gând. Această abordare, pe care o susțin și eu, reflectă faptul că conceptul de bază al împărtășirii gândurilor nu este doar natural, ci și util din punct de vedere explicativ. De exemplu, noțiunea că poți împărtăși un gând facilitează distincția dintre a înțelege greșit ce vrea să spună cineva („a înțelege ideea greșită”) și a înțelege ce vrea să spună cineva („a înțelege ideea”) și totuși a fi în dezacord cu aceasta.

În această perspectivă asupra împărtășirii gândurilor, versiunea fiecărei persoane asupra gândului comun este stratificată: similaritatea gândurilor la un anumit nivel este compatibilă cu un nivel de disparitate care reflectă punctele de vedere distinctive ale fiecărei persoane. Pentru a constitui un „gând comun”, un anumit conținut sau o stare de bază trebuie să fie identică, chiar dacă alte componente ale gândului diferă. Din această perspectivă, împărtășirea gândurilor este complexă deoarece gândurile în sine sunt complexe.

A trata gândurile noastre ca și cum ar fi despre aceleași lucruri este adesea suficient pentru înțelegere și comportament comun.

Însă alți filozofi explică comunicarea în mod diferit: prin coordonare sau relații informaționale între diferite gânduri. Conform acestor teorii, dacă știu sau cumva urmăresc ce gândești, nu este nevoie să „împărtășesc” gândul tău pentru a înțelege ce spui.

Un exemplu deosebit de influent în acest sens este relaționismul, genul de abordare susținut inițial de Kit Fine. Conform acestei perspective, comunicarea nu este neapărat o chestiune de identitate a gândurilor, ci de coordonare a gândurilor. Ceea ce contează nu sunt proprietățile intrinseci ale gândurilor a două persoane sau măsura în care acestea sunt identice. Ceea ce contează este modul în care aceste gânduri sunt corelate. De exemplu, tratarea gândurilor noastre ca și cum ar fi despre aceleași lucruri este adesea suficientă pentru înțelegere și comportament comun.

Așadar, dacă îmi povestești despre „ziua ta groaznică la serviciu” și detaliezi termenele limită iminente, un șef nepoliticos și sentimentul de oboseală și copleșire, iar eu răspund cu simpatie, amândoi presupunem sau acționăm ca și cum gândurile noastre ar fi despre aceleași lucruri - chiar dacă gândurile în sine sunt diferite - iar acest lucru permite conversației să-și îndeplinească funcția. S-ar putea să nu fie nevoie să împărtășesc experiența ta pentru a te înțelege.

Ar putea fi suficient ca gândurile noastre să se coordoneze - ca ele să se afle într-o relație adecvată una cu cealaltă.

Dezbaterea continuă între susținătorii acestor perspective. Însă imaginea mai bogată trasată de aceste tendințe ne ajută să ne gândim la comunicare și înțelegere comună fără a postula (așa cum unii ar fi tentați să facă) o potrivire perfectă în modul de gândire al oamenilor.

Să revenim la gândul nostru inițial: existența înțelegerii reciproce, posibil declanșată de cuvinte, gesturi sau chiar o simplă privire. Această perspectivă susține posibilitatea unei lumi comune și ne duce dincolo de experiențele noastre private. Totuși, diferența recalcitrantă, multifațetată, este, de asemenea, o parte incontestabilă a imaginii. Nu ar trebui să ne așteptăm ca înțelegerea reciprocă în comunicare să conducă neapărat la un gând sau o experiență comună, monolitică.

Observarea acestui lucru ar putea preveni frustrarea inutilă și așteptările prea optimiste atunci când comunicăm. Comunicarea fluidă aduce gândurile noastre în contact cu cele ale altora. Dar există limite importante în ceea ce privește accesul altcuiva la întreaga bogăție a gândurilor și punctului nostru de vedere și invers.

Cunoașterea acestui lucru înainte de a vorbi ar putea inspira mai multă răbdare în comunicare, mai multă disponibilitate de a reformula sau elabora pentru a construi nucleul comun al gândurilor noastre diferite sau un grad de acceptare atunci când cineva pare să nu „înțeleagă” pe deplin. Este nevoie de timp și efort pentru a împărtăși ceva mai mult decât gânduri superficiale sau abstracte și, chiar și atunci, este imposibil să împărtășim tot ce gândim. Dar exact așa și trebuie să fie.

Poate părea încă plauzibil și util să presupunem că putem gândi „același lucru”. Dar, adesea, legătura pe care o ai cu gândul altcuiva este mai slabă decât ar putea părea și interesant de complexă. Indiferent de perspectivă, întrebarea dacă sau cum „împărtășim” vreodată cu adevărat gânduri ne dă motive să ne oprim și să reflectăm asupra a ceea ce înseamnă de fapt să te conectezi cu altcineva – să înțelegi și să fii înțeles.

De fapt, când vă spun ”mâine este o altă zi” vreau să comunic domniilor voastre faptul că mereu avem încă o șansă, speranța nu moare niciodată! Deci, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 24-25 octombrie 2026

Conjunctura te împinge către evadare şi spirit rebel. Te întrebi, de ce trebuie să ai neapărat un program de weekend? Este bine să discuţi cu cei din jurul tău, poate şi ei au idei. Sau, nu! Sâmbătă: aspecte favorabile deciziilor importante de genul - fac sau nu fac curăţenie în toată casa şi asta pentru că duminică este sărbătoare mare şi nu este bine să lucrezi. De asemenea, duminică este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor si vizitelor pe care le poţi face.

Încearcă să nu te enervezi. Pierzi timpul şi banii pentru că prostia celor din jur nu are leac. Fii liniştit, nu este contagioasă, decât pe termen foarte lung, când devine un mod de viaţă! Sâmbătă stelele spun sa mai astepţi cu confesiunile, sau să le aşterni pe hârtie. Aşa îţi garantez discreţia pe cât posibil în lumea asta în care se află totul până la urmă. Duminică eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune.

Sunt bine aspectate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de activitate. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime familia sau prietenii! Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti sâmbătă. Nu promite, la rândul tău, nimic! Evitând tot ce poţi evita, pentru că vorba băieţilor: „eschiva este cea mai bună lovitură!” Duminică, la plimbare prin mall, ai mintea liberă şi gândirea sprintenă. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente.

Nu mai sta pe gânduri, acţioneză! Machiavelli spunea că este mai bine să acţionezi şi să regreţi, decât să să nu faci nimic şi să regreţi! Domeniul sentimental este favorizat, în weekend. Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de duminica. Şi o petrecere drăguţă la un Scorpion care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau la vreun Dumitru(ă).

Nu te enerva din cauza unor nimicuri, sau a unor inexactităţi de comunicare. Fii calm şi precis în discuţii. Weekendul este un prilej să recapeţi iniţiativa, să-ţi impui punctul de vedere. Sâmbătă, o ţinuta neglijenta şi o dispoziţie schimbatoare iţi vor marca ziua. De vină este Soarele în Scorpion. Duminică, este sărbătoare, oricum ai lua-o şi este contraindicat să dai cu aspiratorul - nu fii original cu orice pret! De obicei modul ăsta de viaţă oboseşte… Trebuie doar să urmezi fluxul principal. Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere.

Moralul tău e bun, ceea ce este important pentru că totul se petrece după cum vezi tu lucrurile: în roz, sau în negru! În weekend poate întâlneşti o oportunitate, cere mai multe informaţii! Sunt lucruri si traditii care nu se negociaza, o sa intelegi lucrul asta in cursul zilei de sâmbătă când te pregăteşti de mers la dans, spectacol sau petrecere. Orice este posibil, dar nu totul este permis! Duminică nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Şi mintea… Din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte.

O perioadă mai puţin favorabilă. Sâmbăta o poţi petrece în mijlocul familiei şi al prietenilor reflectând asupra modului cum ultimele evenimente influenţează viaţa ta. Duminica, pauză totală! Sâmbătă, rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Duminică poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! În general, duminică, poate la masa sărbătorească, nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament.

Fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu ştiu pe ce lume sunt. Poate, o veste de departe, sâmbătă. Duminică o zi plăcută, relaxantă. Norocul este, sâmbătă, prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste problemele şi situaţiile ivite, mai mult comice decât grave, fără să faci niciun efort. Duminică, o vizită plăcută şi una nu prea. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte egoismul şi agresivitatea nevertebratei al cărei nume îl porţi.

Weekend obositor şi aglomerat. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. Relaxeză-te, odihneşte-te, distrează-te, refă-ţi puterile! Un weekend plăcut, in care sâmbăta te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dedică cele două zile de sărbătoare, mai ales duminica, celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce, mai târziu, multe momente plăcute.

În weekend pari a fi în ceaţă, nesigur şi nu prea ştii ce să faci. Sfatul stelelor e să nu oferi o premieră, să nu fii original, ci să cauţi rezolvări verificate de timp şi experienţă! În această sâmbătă - bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. O zi bună în toate, duminică, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu paria, nu împrumuta. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung.

Posibile disensiuni sâmbătă, care pot fi evitate prin amânare. Este bine să eviţi, duminică, subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte interesele tale şi unele neînţelegeri cu cei dragi. Sâmbătă primeşti sau faci vizite. Doar este o perioadă liberă, fără programul obligatoriu de la serviciu! Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi, dacă poţi, propriile reguli, dar nu juca de unul singur. Duminică realizezi că întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, tainic, ca un „as în mânecă”, chiar un partener mai mult sau mai puţin imaginar care te ajută din umbră, ca în filmele cu supereroi!

Eşti optimist şi în weekend problemele nu îţi mai par aşa de grele. Cu toate ca şi tu suferi din aceleaşi motive, îţi arăţi compasiunea şi iţi oferi sprijinul unei persoane din jurul tau. Weekendul se împarte în două, normal: ziua de sâmbătă dedicată domeniului material, fizic, iar ziua de duminică dedicată domeniului spiritual. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! Tot ceea ce începi sau programezi în aceste zile pot aduce rezultate interesante mai târziu.