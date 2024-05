Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 23 mai 2024. Despre cărți și autori







23 mai

Horoscopul lui Dom' Profesor. Pe 23 mai s-au născut Carl Linne, Franz Anton Mesmer, Robert Moog, Joan Collins, Anatoli Karpov, Garabet Ibrăileanu, Gabriel Liiceanu, Dimitrie Leonida.

În calendarul creştin-ortodox, sunt Sfinţii: Mihail Mărturisitorul şi Maria lui Cleopa.

Nimic în „Kalendar”.

Mărturisesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, iarăşi am cumpărat cărţi! Când am o bibliotecă întreagă, cărţi cam cât sunt într-un cartier întreg de bogaţi fiţoşi, eu încă mai cumpăr cărţi! Când mai am de citit cam şase mii de volume, în general în engleză şi franceză, cărţi de referinţă aduse de mine din lumea largă.

Sigur, nu dintr-o librărie, ci pe net, de la trei edituri, sau magazine online. Dar, îmi amintesc cu plăcere când, împreună cu soțioara mea și un prieten, doi, în ale cărții, plecam din București ca sa mergem la librăria din Mâneciu Ungureni. Cam o sută treizeci de kilometri. Ce ciudat, nu vă ajungeau sutele de librării din București? Bună întrebare! Ei bine, nu! Lumea citea, nu glumă, acum cincizeci de ani, că despre perioada aceea este vorba. Și cărțile bune se epuizau rapid. Pentru un volum de Nichita Stănescu se dădea șpagă cât pentru o operație de amigdale.

Dar, cine știa, știa! În Mâneciu Ungureni, pe strada principală care cobora la gară, undeva, la câteva case pe mâna stângă, era o librărie. Mare, pentru o comună de munte, comună era pe atunci. Acolo găseai toate cărțile scoase pe piață. Librăria primea prin repartiție republicană câte două volume din orice, din aceiași ediție. Era acolo o librăreasă, o profesoară la pensie, cu ochelari și un pulovăr alb de lână de Angora. De câte ori intram în librăria ei, ea citea, dar ne spunea, bine ați venit. De obicei ea citea o carte pe care o doream. Librăria era curată-curată și mirosea a petrosin. Multe cărți, foarte multe, puse pe rafturi de lemn frumos, de carpen.

Credeam că noi și profesoara de limbă și literatură română din comună eram singurii ei cumpărători. Dar nu era așa! Oamenii, mai ales tinerii, nu prea aveau bani pe atunci, așa că citeau acolo cartea aleasă, cu grijă, ca să nu se vadă. Cu toate că mai toate cărțile erau foarte ieftine. Dar oamenii, pe atunci, erau săraci, simpli și încă mai aveau rușine și o anumită curățenie sufletească, dată de religie și de cei șapte ani de acasă. De morala și etica mic burgheze. Librăria din Mâneciu Ungureni funcționa și ca o bibliotecă, ceea ce nu era rău, deloc. După lovitura de stat, librăria din Mâneciu Ungureni a fost transformată în cârciumă.

În general, după ce le-am primt prin curier, am văzut că îmi cumpărasem cărţi pe care le mai citisem, de mult. Dar acum erau frumos prezentate, coperte glossy, majoritatea legate bine, rezistent.

Am tras concluzia că am ajuns într-o fundătură intelectuală. Am citit cam douăzeci de mii de volume, am răsfoit alte treizeci de mii şi am studiat vreo două mii de cărţi. Au devenit parte din mine, ca hrana. Nu se pomeneşte, oare, de o hrană spirituală? O să continui să cumpăr cărţi pe care le ştiu. Cărţi noi? Dragi lupi, padawani şi hobbiţi aşa ceva nu există! Sunt cărţi făcute din alte cărţi, sentimentele, trăirile şi posibilităţile umane sunt limitate. Răsfoiesc o „carte nouă” şi imediat îmi amintesc de alte cărţi. Nu, autorul este cinstit, nu a copiat, dar gama trăirilor umane este limitată! Numai tehnologia avansează, dar nu cumpăr cărţi de acest gen.

L-am cumpărat online și l-am primit în 24 de ore cu Sameday, curier bun, pe Solomon Marcus cu a lui operă capitală ”Paradigme Universale”. Am cumpărat-o și pe Erin Hunter, adică pe cei şase autori care semnează sub acest nume celtic. Cărți vechi dar bune! Căţeii cei viteji şi pisicile curajoase, animăluţe fără protecţia unui prieten uman, dar care se descurcă, ce plăcere de tip Terry Pratchet! Poate aşa o să înveţe şi proştii noştri, poate de la copiii lor, că pisicile şi căţeii sunt animale domestice, foarte inteligente, nu monştrii din infern care trebuie omorâţi fără milă! Dacă prostia ar durea, Parlamentul ar urla!

Totuși mai sunt și lucrări originale. Citesc acum, câteva rânduri odată, cu plăcere nedisimulată și apoi stau și mă gândesc, fac conexiuni în mintea mea, care este o imensă bibliotecă.

Mă grăbesc să dau de mâncare la cei șase căței, sunt vocali și mereu intră în casă ca să ceară recompense. Treburi de țăran, din ”Țărania profunda”, care nu se îmbolnăvește la comandă.

Am citit cu atenție relatările despre asasinatele la nivel înalt care au cuprins lumea. Abia acum, am avut puțin timp. Cam seamănă cu un început de război mondial, la fel a fost cu Primul, dar și cu al Doilea. Sper să mă înșel! Nu au intrat zilele în sac, pentru că nu mai vreau să trăiesc bine, îmi ajunge atâta bine, m-am hotărât să trăiesc mult!

Mâine, după mâine, este încă timp pentru revenirea la ”normal”, pentru că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Pentru a lua-o din nou de la capăt sau pentru a beneficia de aspecte favorabile dezvoltării tale, va trebui să arăți de ce ești capabil. Nu te ascunde în spatele unei imagini care nu este a ta. Gândește-te la viitorul tău. Trebuie să înveți să vezi dincolo de vârful nasului. Dacă vrei să-ți îmbunătățești situația profesională, rămâi tu însuți și pune-ți în valoare calitățile.

TAUR Dacă îți cauți un loc de muncă, poți spune ceea ce gândești fără să te temi de reacția celorlalți pentru că discursul tău se potrivește perfect cu atmosfera generală. Poți convinge cu mare ușurință, așa că prezintă-te celor care au de oferit lucrări sau posturi interesante. Astăzi poți fi prea subiectiv şi emoţiile tale pot fi prea puternice ca să ai o poziţie obiectivă în problemele personale. Mai bine cere sfatul unei persoane cu experienţă!

GEMENI Ritmul tău de lucru devine obositor și cauți o modalitate eficientă de a te bucura de timp liber. Nici să înveți să delegi nu este rău. Numai așa vei putea respira puțin. Atenție astăzi la riscurile pentru sănătate, evită schimbările bruște de temperatură și să mănânci în locuri de unde nu ai mai mâncat! Gata cu exagerările de tip Munchausen, precizia și claritatea în exprimare îți pot aduce mai multe lucruri benefice!

RAC Proiectele fructuoase te pot ajuta să îți reevaluezi în mod obiectiv situația financiară pentru viitor. În plus, succesele sociale sunt evidente pentru toți și îți pot asigura stabilitatea în timp. Nu trece cu vederea detaliile pentru a ajunge acolo. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, trebuie să fii deosebit de combativ pentru a obține ceea ce îți dorești din punct de vedere profesional. S-ar putea să fii, în sfârșit, răsplătit pentru eforturile tale.

LEU Viața ta profesională necesită un angajament solid din partea ta. Folosești metode bune pentru a genera profiturile. Intuiția ta îți colorează deciziile cu un impuls viu și puternic. După o dimineaţă densă, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate niște stretching, dacă îți este lene de mai mult. Leul este un prădător comod, pândește 99% și vânează 1%. Așa că.. pândește!

FECIOARA Vrei să faci lucruri care te duc dincolo de rutina ta obișnuită. Rutina ta poate fi plăcut afectată de diverse descoperiri senzoriale, intelectuale sau afective și nu ai timp să te plictisești. Dar, deocamdată, trebuie să-ți rezolvi problemele personale înainte de a lua în considerare o schimbare de orizont. Nu ai ce invidia la alți oameni! Situația ta materială progresează datorită bunului tău simț, nu mai căuta ce și cum, așa este!

BALANŢA ”Ocazia îl face pe om hoț!”. Acest proverb normand corespunde perfect stării tale de spirit actuale. Oportunități concrete se autoinvită în zodia ta, nu trebuie să iei cu ușurință evenimentele care urmează. Financiar, evoluezi! În cuplu, vei face tot posibilul ca partenerul tău să se simtă bine. Dacă trebuie să depui eforturi în legătură cu caracterul tău, o vei face, ești hotărât să schimbi lucrurile. Rezoluțiile tale sunt bine primite.

SCORPION Chiar dacă ai dreptate, este inutil să te agăți de convingerile tale, fără a-ți extinde punctul de vedere, ascultând părerile altora. Îți gestionezi finanțele în mod inteligent, ești capabil să adulmeci oportunitățile favorabile din jurul tău. Stelele te asigură că în scurt timp vei câștiga niște bani. Nu aștepta să-ți faci planuri pentru viitor, începe de astăzi.

SĂGETĂTOR Este o zi grozavă să ai grijă de cei slabi și să-i sprijini pe cei mai puțin norocoși, dar renunțând la orice idee de competiție sau provocare, s-ar putea să nu găsești un adversar motivat. Lumea este prea schimbătoare din perspectiva ta și vei lucra mai bine singur sau cu familia. Lucrurile nu merg suficient de repede pentru tine, acest lucru riscă să te exaspera. Poate fi o idee să faci lucrurile așa cum simți, chiar dacă înseamnă să pari o persoană exigentă sau teribil de moralizatoare.

CAPRICORN O provocare destul de neașteptată îți poate capta atenția suficient. Ia în considerare toate dezavantajele înainte de a face pasul. Uneori trebuie să evaluezi riscurile! Odată ce finanțele tale sunt stabilizate, învață să eliberezi din presiune. Nu rămâne blocat în vechile necazuri. Evită să privești înapoi, mergi mereu înainte, spre nou. Adelante!

VĂRSĂTOR Dacă este posibil, evită semnarea documentelor oficiale astăzi: fă-ți timp să studiezi clauzele, chiar și pe cele aparent standard sau mai puțin importante. Într-adevăr, s-ar putea să fii distras de o atmosferă confuză sau orbit de emoțiicare nu-ți aparțin, situația nu este suficient de clară. Astăzi nu face promisiuni, nu achiesa cauzelor păguboase și păzeşte-ţi buzunarele, nu face cheltuieli neplănuite.

PEŞTI Efectele lui Marte îți dublează șansele de succes, totuși va trebui să îți ”murdărești” mâinile. Dacă ai proiecte în derulare, lucrurile se accelerează. Ia exemplul celor din jurul tău, canalizează-ți energiile. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de micile eșecuri sau de întârzierea finalizării unor demersuri. Mergi tot înainte, nu are sens să te blochezi în obstacolele trecutului!