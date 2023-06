HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 22 iunie 2023. Expansiunea Universului ar putea fi o iluzie

22 iunie

Pe 22 iunie s-au născut George Vancouver, Giuseppe Mazzini, Meryl Streep, Erich Maria Remarque, Kris Kristofferson, H. Rider Haggard, John Dillinger, Sir Julian Sorrell Huxley, Bill Blass, Alexandru Ghika, Rodion Cămătaru, Adrian Năstase.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Grigorie dascălu, Mitropolitul Ţării Româneşti, Eusebie, Zenon, Galaction şi Zina.

Continuă sărbătorile solstiţiului de vară, dar nu se mai ştie cum şi ce, s-a uitat.

Noile cercetări care analizează problema constantă cosmologică sugerează că expansiunea universului ar putea fi o iluzie.

Expansiunea universului ar putea fi un miraj, sugerează un nou studiu. Această regândire a cosmosului sugerează, de asemenea, soluții pentru puzzle-urile energiei întunecate și materiei întunecate, despre care oamenii de știință cred că reprezintă aproximativ 95% din energia și materia totală a universului, dar rămân învăluite în mister.

Noua abordare este detaliată într-o lucrare publicată pe 2 iunie în revista Classical and Quantum Gravity , de către profesorul de fizică teoretică la Universitatea din Geneva, Lucas Lombriser.

Oamenii de știință știu că universul se extinde din cauza deplasării spre roșu, întinderea lungimii de undă a luminii către capătul mai roșu al spectrului, pe măsură ce obiectul care o emite se îndepărtează de noi. Galaxiile îndepărtate au o deplasare spre roșu mai mare decât cele mai apropiate de noi, ceea ce sugerează că acele galaxii se deplasează din ce în ce mai departe de Pământ.

Mai recent, oamenii de știință au găsit dovezi că expansiunea universului nu este fixă, ci de fapt accelerează din ce în ce mai repede. Această expansiune accelerată este surprinsă de un termen cunoscut sub numele de constanta cosmologică sau lambda.

Constanta cosmologică a fost o bătaie de cap pentru cosmologi, deoarece predicțiile despre valoarea sa făcute de fizica particulelor diferă de observațiile reale cu 120 de ordine de mărime. Prin urmare, constanta cosmologică a fost descrisă drept „cea mai proastă predicție din istoria fizicii”.

Cosmologii încearcă adesea să rezolve discrepanța dintre diferitele valori ale lambda propunând noi particule sau forțe fizice, dar Lombriser o abordează prin reconceptualizarea a ceea ce există deja.

„În această lucrare, ne-am pus o nouă pereche de ochelari pentru a privi cosmosul și puzzle-urile sale nerezolvate, efectuând o transformare matematică a legilor fizice care îl guvernează”, a spus Lombriser pentru Live Science, prin e-mail.

În interpretarea matematică a lui Lombriser, universul nu se extinde, ci este plat și static, așa cum credea odată Einstein. Efectele pe care le observăm că indică expansiune sunt explicate în schimb prin evoluția maselor de particule – cum ar fi protonii și electronii – în timp.

În această imagine, aceste particule apar dintr-un câmp care pătrunde în spațiu-timp. Constanta cosmologică este stabilită de masa câmpului și deoarece acest câmp fluctuează, masele particulelor pe care le dă naștere fluctuează și ele. Constanta cosmologică încă variază în timp, dar în acest model această variație se datorează modificării masei particulelor în timp, nu expansiunii Universului.

În model, aceste fluctuații de câmp au ca rezultat deplasări mai mari spre roșu pentru grupurile de galaxii îndepărtate decât prevăd modelele cosmologice tradiționale. Și astfel, constanta cosmologică rămâne fidelă predicțiilor modelului.

„Am fost surprins că problema constantei cosmologice pare pur și simplu să dispară în această nouă perspectivă asupra cosmosului”, a spus Lombriser.

Noul cadru al lui Lombriser abordează, de asemenea, unele dintre celelalte probleme presante ale cosmologiei, inclusiv natura materiei întunecate. Acest material invizibil depășește numărul particulelor de materie obișnuită cu un raport de 5 la 1, dar rămâne misterios deoarece nu interacționează cu lumina – este o teorie neconfirmată.

Lombriser a sugerat că fluctuațiile din câmp s-ar putea comporta, de asemenea, ca un așa-numit câmp axion, axionii fiind particule ipotetice care sunt unul dintre candidații sugerați pentru materia întunecată.

Aceste fluctuații ar putea elimina și energia întunecată, forța ipotetică întinzând țesătura spațiului și, astfel, despărțind galaxiile din ce în ce mai repede. În acest model, efectul energiei întunecate, conform lui Lombriser, ar fi explicat prin masele de particule care au luat o cale evolutivă diferită în momentele ulterioare în Univers.

În această imagine „nu este, în principiu, nevoie de energie întunecată”, a adăugat Lombriser.

Cercetătoare post-doctorală la Universitatea ECCI, Bogotá, Columbia, Luz Angela Garcia, a fost impresionată de noua interpretare a lui Lombriser și de câte probleme rezolvă.

„Lucrarea este destul de interesantă și oferă un rezultat neobișnuit pentru multiple probleme din cosmologie”, a declarat García, care nu a fost implicat în cercetare, pentru Live Science. „Teoria oferă o ieșire pentru tensiunile actuale din cosmologie”.

Cu toate acestea, García a cerut prudență în evaluarea constatărilor lucrării, spunând că acesta conține elemente în modelul său teoretic care probabil nu pot fi testate observațional, cel puțin în viitorul apropiat.

Despre cele de mai sus s-a discutat pe Dimineața Astronomilor. Eu m-am dus să mă culc, dorm din ce în ce mai mult, ca să recuperez o viață de insomnie. Faptul că Universul se extinde, sau nu, are materie întunecată, sau nu, nu influențează teoria clasică a Astrologiei. În partea aceasta a anului când ascult ce spun stelele sunt mai mult astrolog, decât astronom, cu toate că părerea mea este că cele două specializări antice nu se pot despărți, dacă chiar vrei să înțelegi mesajul Cosmosului.

Așa că pot să mai trăiesc încă o zi, m-am obișnuit, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 22 iunie 2023

BERBEC E destul de greu să te concentrezi astăzi pe „problemele tale”, pentru că realizezi că nu sunt nici probleme, nici ale tale! Trebuie să-ţi iei libertatea să faci unele lucruri după cum vrei tu. Stai liniştit, de fapt nu prea liniştit, că nu ai cum. Te nemulţumesc o mulţime de lucruri. Corect. Ai dreptate şi cei din jurul tău știu acest lucru. Dar aşteaptă momentul, urmăreşte oportunitatea, fii pe fază. Astăzi dacă nu te iei după aparenţe şi analizezi bine detaliile şi te informezi corect, poţi evita o cheltuială. Trebuie să te concentrezi pe problemele obişnuite, simple, cotidiene, liniştea şi calmul îţi aduc eficacitate şi succes.

TAUR Astăzi eşti avantajat în domeniul financiar. Dar, ai o dorinţă de nestăpânit să cheltuieşti, să faci cumpărături. Poţi să-ţi cumperi… un covrig şi aşa faci şi economia atât de necesară! Evită neglijenţa şi dezordinea în lucrări, fie că este vorba de hârtii sau fişiere electronice. Nu este nimic negativ, eşti în plină formă, dar uneori, influenţa negativă a lui Mercur provoacă dezordine. Nu te implica în proiecte sau în cauze pierdute, evident, de la început. Nevoia de siguranţă şi de stabilitate materială te fac să te gândeşti la viitor, la planuri. Aşa intri sigur în depresie, pentru că nu ai nicio soluţie. Adevărul este dincolo de tine, vorba filmului.

GEMENI Dedică ziua discuţiilor, negocierilor. Eşti avantajat în comunicare, domeniul în care excelezi, aşa că trebuie să pui la punct unele situaţii de relaţii sociale. Fii convingător, dar scurt! Promovează-ţi interesele cu îndrăzneală – stelele îţi sunt favorabile, atît în afaceri cît şi în dragoste. De fapt, pentru un procent dintre Gemeni, pare a fi o nouă relaţie sentimentală. Surprize plăcute. Poţi să-ţi îmbunătăţeşti astăzi modul de viaţă de o manieră agreabilă. Ai o stare de surescitare cerebrală, provocată de multele gânduri. Dar şi de problemele pe care le ai.

RAC Nu te grăbi, fii temeinic! Dorinţa ta de a-ţi îmbunătăţi calitatea vieţii şi de a pune „lucrurile la punct” nu întâlneşte azi opoziţie. Nu te implica, la serviciu sau acasă, în conflicte. Din nou o zi relativ favorabilă intereselor tale personale. Totuşi nu lua lucrurile în tragic dacă total sau parţial lucrurile întârzie, sau nu se finalizează chiar cum îţi doreai. Este şi o zi bună de discuţii cu partenerii, fie de viaţă, fie de afaceri, în sensul analizei şi trasării unor proiecte viitoare. Poţi trece cu uşurinţă un obstacol dacă iei în serios sfaturile unei persoane competente în domeniu.

LEU Se pare că eşti stresat, neliniştit şi aştepţi să se întâmple ceva… Totuşi, conjunctura este clară şi îţi indică să te gândeşti cum să acţionezi, nu să aştepţi să cadă drobul de sare! Elimină cauza şi vei combate efectul! Evită sau amînă orice întîlnire sau decizie importantă şi petrece ziua într-un cadru plăcut şi confortabil. Călătoriile, însă, sunt bine aspectate. La serviciu, sau unde activezi, ai o opinie corectă despre un coleg. Care coleg, la rândul său îţi va fi de mare ajutor în viitorul apropiat. Astăzi radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă.

FECIOARĂ Astăzi eşti ajutat şi de astre şi de oameni. Nu trebuie să te grăbeşti, nu lua decizii sub stres. Stai puţin, respiră adânc, zâmbeşte şi analizează cu atenţie. Succesul pare că este aproape! Cu o Lună afectată nu te baza foarte mult pe intuiţie, totuşi ideile îţi vin foarte repede – găseşti soluţii şi legături la toate situaţiile prezentate astăzi. Astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus, probabil şi din cauza căldurii. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta a devenit cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu. De obicei tensiunile produc alte tensiuni şi lipsă de productivitate. Şi tu nu vrei asta!

BALANŢĂ Dacă depinde de tine, amână! Dacă nu, vezi care variantă e favorabilă! După o perioadă obositoare îţi e greu să intri în ritm. De fapt, realizezi că „ritmul” nu e nici natural, nici sănătos! Dar, poate fi cea mai profitabilă zi a săptămânii. Eşti deosebit de inspirat în afaceri, în special în achiziţii şi cumpărături. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Soarele ghideză acţiunile tale în sensul cel bun. Norocul este de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei sunt pozitive.

SCORPION Fă-ţi viaţa mai suportabilă, nu te mai lăsa folosit! Poţi să faci faţă celor mai grele întrebări. Parcă, ai răspunsurile pregătite! Foloseşte experienţa şi așa ai mereu rezolvări de-a gata! Foarte bune aspecte. Fii constant și iscusit în acţiuni, toate trebuie să iasă astăzi. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, oboseala îşi spune cuvântul, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Eşti pe cale să realizezi o ambiţie secretă. Seara favorabilă relaţiilor sociale sau de amor – poate un spectacol, poate o cină în doi. Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri!

SĂGETĂTOR Trebuie să dai dovadă de anvergură în idei, de o minte deschisă. Primeşti unele sfaturi, unele informaţii, depinde numai de tine să descoperi adevărata lor valoare şi să te foloseşti de ele. Pune-te pe treabă cu multă hotărâre şi tenacitate. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Pe de altă parte, nu uita că perseverenta oarba este arma celui lipsit de imaginatie. Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi ca nu reusesti, schimba modul de abordare ! Pe total o zi cam monotonă, lipsită de nerv, care nu te motivează, dar în care trebuie să fii prudent. Atenţie, astfel de zile sunt periculoase, pentru că îţi adorm atenţia.

CAPRICORN Nu răspunde la numere de telefon pe care nu le recunoşti! Astăzi poţi să fii înşelat, cu “oferte” sau “promoţii”, aşa indică stelele. Prudenţă şi în relaţiile de serviciu şi sentimentale. O veste de departe, o informatie, un telefon sau un e-mail. Ceva de natura aceasta iti sugereaza astăzi ca trebuie sa faci urgent o schimbare in viata ta! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine in hartii, sau in foldere. O sa gasesti ceva ce iti va da o idee grozava! În ceea ce priveşte sănătatea stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Nu uita că o apă de bună calitate este cheia sănătăţii şi a unei vieţi lungi.

VĂRSĂTOR O zi puţin mai dificilă, sau cu o problemă personală de rezolvat. Poate fi şi o capcană, un risc asumat, dar stelele spun că te poţi descurca onorabil. Calea de mijloc, cumpătarea, e de aur! Ziua de astăzi se anunţă liniştită – poate este un prilej, rar de altfel, să te gândeşti la tine şi la interesele celor dragi. Vitalitatea ta se situază la un nivel acceptabil, totuşi, trebuie să mai lucrezi la forma fizică şi să dai jos kilogramele în plus. Ceva mişcări în faţa ferestrei deschise, dimineaţa. Sau poţi fugi cu căţeluşul prin parc. La serviciu dai dovadă de o autoritate şi duritate care nu sunt pe gustul tuturor. Dar câte bordeie, atâtea obiceiuri… nu te lăsa impresionat şi continuă. Ai dreptate! Totul este să te opreşti la timp, să nu exagerezi.

PEŞTI Nu tot ce zboară se mănâncă, poţi constata azi fluierând a pagubă. O decepţie, produsă de o achiziţie, o marfă, o întâlnire, sau de o veste. Cu prudenţă şi fără iluzii poţi trece obstacolul! Deseori, satisfacerea propriilor capricii nu are preţ! Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Deci, nu fugi după doi iepuri. Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere. Nu te lăsa impresionat doar de un aspect. Nu fi superficial.