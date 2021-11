HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 20, 21 noiembrie 2021. Duminica unui băiat cuminte. De acum 60 de ani.

20,21 noiembrie

Pe 20 noiembrie s-au născut Benoit Mandelbrot, Robert F. Kennedy, Selma Lagerlof, Alistair Cooke, Aleksei Batalov, Bo Derek, Maia Pliseţkaia, Dinu Pillat, Mihai Beniuc, Grigore Ilisei, Tudor Postolache.

Pe 21 noiembrie s-au născut Voltaire, Komaravolu Chandrasekharan, Goldie Hawn, Ion Baciu, Traian Grozăvescu, Anghel Dumbrăveanu, Constantin Ciucă, Constantin Galeriu, Theodor Constantin.

În calendarul creştin-ortodox, pe 20 noiembrie sunt Sfinţii Grigore Decapolitul, Dasie, Proclu. Este Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului.

Tradiţional, în „Kalendar”, pe 20 noiembrie este Ajunul Ovideniei. Iarăşi trei zile de sărbătoare de tip dacic, centrate pe ziua de mâine, duminică, 21 noiembrie, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

În calendarul creștin-ortodox pe 21 noiembrie este Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Dezlegare la pește. Așa că o să fac o salată finlandeză cum m-a învățat Kirsi, soția prietenului meu Pekka. Sau o salată-pastă siriană, cum am văzut la bucătarul hotelului ”Casion” din Damasc. Humus mixat cu o conservă de pește, tuna, de preferință, cu lămâie și mirodenii. La sfârșit se pun câteva frunzulițe de pătrunjel pentru aspect și retușul gustului. Se servește pe tipsie de lemn, cu ceapă și usturoi alături. Unii adaugă ketchup. O mai fi în picioare hotelul, o mai fi în viață bucătarul?

Tradiţional, pe 21 noiembrie, duminică, în ”Kalendar” este Ovidenia, Vovidenia, Filipul cel Mare, Filipul cel Şchiop.

“Ziua în care începe iarna, Ovidenia, este o sărbătoare a luminii, care sparge întunericul iernii, al morţii. Tema principală a legendelor consacrate acestei zile fiind văzul, vederea, lumina ochilor, prima vedere, prima apariţie, prima impresie – viziune asupra Lumii, viziunea lui Iisus, a cerului care se deschide, a armoniei divine, a lumânărilor aprinse pentru cei care nu au avut parte la trecerea din această viaţă” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 490.

Motivul creştin al Maicii Domnului care se împărtăşeşte din Biserică, care „vede tot şi aduce lumină”, urmează unor vechi practici magice apotropaice. Sătenii noştrii au avut întotdeauna imaginaţie. Astfel se spune că cei care se pricep, solomonarii, „văd lucruri” în această zi şi fetele mari pot să-şi „vadă” ursitul.

Cine mai ştie, poate să facă şi să desfacă multe lucruri în această zi, mai precis în această noapte!

Sărbătoarea creştină a Luminii şi eresul popular se suprapun peste un arhetip, vechi de când lumea. Este, din nou, pentru a câta oară, motivul lupului, de data aceasta al Lupul cel Şchiop, avatarul Sfântului Andrei.

Magicul şi înţeleptul Lup Şchiop cu care se sfătuia Zamolxe în pădurea din preajma Rumi Davei. Legenda spune că Lupul Şchiop ştia graiul omenesc şi îl vorbea foarte bine. Unii autori sunt de părere că Filipul cel Mare, Lupul cel Şchiop este sărbătoarea centrală a mitologiei lupului. De fapt cine zice lup, dac zice!

Dragi cititori, domniile voastre, duminică, pe 21 noiembrie, este ultima zi din zodia Scorpionului. Luni, 22 noiembrie, Soarele trece în mod convenţional din zodia Scorpionului în cea a Săgetătorului. Încă odată, precizez că nu trebuie să confundaţi „zodiile” cu „constelaţiile”. Zodiile sunt perioade de timp, de calendar, de circa 30 de zile, iar constelaţiile sunt grupuri de stele aflate la distanţe foarte mari, în spaţiu, unele de altele. De fapt, în prezent, Soarele se află în constelaţia Balanţă!

În antichitate timpul era măsurat, calendarul era stabilit, prin observaţia directă a Soarelul, Lunii şi a planetelor şi stelelor. Să ne amintim de „ceasul solar”! De aici denumirea unor constelaţii care a fost făcută după zodii şi nu invers. Ca dovadă concludentă, la alte popoare, care au altă metafizică, s-au grupat altfel stelele pe cer, sunt alte constelaţii, sau cele europene poartă alte denumiri! Am mai spus, dar o să repet, până o să înţeleagă toată lumea, că nu este greu. După cum Ascendentul NU este mai important ca zodia, în timpul vieții NU schimbi zodia sub care te-ai născut, ca pe o pereche de ciorapi găuriți. Sunt ”inovații” a celor care, neștiind multă astrologie, o inventează!

Astăzi îl pomenim pe omul de litere, pe scriitorul, Theodor Constantin, un fiu al Brăilei. Prieten cu regretatul meu socru, pe care îl chema Theodoru Constantin, tot din Brăila. Cea mai populară carte a lui Theodor Constantin, ”La miezul nopții va cădea o stea” am citit-o în anul 1960, cartea apăruse la Editura Tineretului în anul 1957.

Îmi amintesc cu precizie, parcă a fost ieri. Venise la noi Liviu Ciulei, bun prieten cu tata. Care au discutat despre filmul care apăruse, ”Secretul Cifrului” cu Emanoil Petruț și tot ce era mai bun ca actorime. Liviu Ciulei era pătimaș, critica cu asprime filmul, a luat o hârtie și un pix cu creion și a început să facă decupări de regie, cu unghiuri de filmare și tot tacâmul. La un moment dat tata i-a spus râzând, că greșeala pe care o incrimina o făcuse și Ciulei în ”Valurile Dunării”. Da, a râs și regizorul, dar acum știu că este o greșeală, a trecut un an de la premieră! Eu i-am ascultat cât i-am ascultat, apoi au intrat în treburi de serviciu, Ciulei cerea fonduri pentru un nou film. Tata era în perioada când era interimar și la Consiliul Cinematografiei pe lângă cel al Muzeelor. Așa că m-am dus în bibliotecă, de fapt camera mea, mă mutasem cu toate ale mele acolo și am căutat cartea lui Theodor Constantin. Am găsit-o, era în rândul întâi.

M-am așezat comod pe un fotoliu din acela cu spătarul foarte înalt (oare ce s-o fi întâmplat cu ele) și m-am apucat de citit. Era în perioada când stăteam pe Popa Petre, cea mai bună perioadă din copilăria mea. La un moment dat cineva mă strigă din curte. Era Orlea, colegul meu de bancă, care mă invita la un meci de fotbal cu cei de pe Spătarului. Deschid fereastra și îi spun că nu pot să vin, aveam musafiri. Nu mințeam deloc, respectam morala mic burgheză, era un motiv valabil.

Mi-a plăcut cartea.

În acea duminică din noiembrie 1960 m-am trezit la timp ca să ascult la radio teatrul radiofonic pentru copii. Am mai prins-o pe fabuloasa Silvia Chicoș cea care a dat viață multor personaje rdiofonice, voci de copii. Teatrul radiofonic se termina, întotdeauna cu anunțarea regizorului de studio, alt profesionist fantastic, Ion Vova. Apoi am ascultat ”De toate pentru toți” în timp ce luam micul dejun, o franc cafe, o cafea din cicoare, cu mult lapte, două senvișuri cu pâine turist, unt și salam de Sibiu, un triunghi de brânză de Olanda și puțină dulceață de căpșuni. La care se adăuga un ou fiert moale, mâncat cu lingurița pe care o folosesc și astăzi, de fapt am folosit-o de când mă știu.

Apoi a venit Liviu Ciulei, el și Lazăr Vrabie, coleg cu tata la Școala Normală veneau la noi des, de câteva ori pe săptămână. După ce am mâncat de prânz, mama, tata, Liviu Ciulei și eu, mama a propus să ieșim în oraș. Eu am spus că am ceva de citit și mama nu a insistat. Știam unde se duc, la fratele mai mare al tatii, Victor-Costin, care avea casă deschisă pe Popa Soare și se întâlneau acolo la o vorbă, un dans și un pahar de Cuba Libre, mai toată elita culturală a Bucureștilor. Nu era de nasul unui băiat de primară, cu toate că începuse să-mi placă atmosfera de chermeză și femeile acelea tinere, strălucitor de frumoase, pisicoase și viclene. Între care strălucea de departe mama mea, care era leit Gina Lollobrigida, se și coafa ca artista italiancă. Dar asemănarea se oprea la generalități. Mama mea avea o privire ascuțită și inteligentă, era medic stomatolog, foarte diferită de privirea de păpușă a italiencei. Uneori mama numai semna deloc cu Gina Lollobrigida. Pentru că era o problemă de atitudine, nu de fizic.

Regretatul avocat, procuror, jurist, om de radio, mare filatelist, Lucian Belcea, mi-a dedicat un capitol din memoriile sale. Cred că este vorba despre volumul trei. Acolo spune că eram un băiat inteligent, cuminte și serios și că de aceea l-a încurajat pe băiatul lui, Mihai, să mă ia ca model. Parafrazez un film pe care l-am văzut dar numai îmi amintesc mare lucru ”Diminețile unui băiat cuminte”. V-am povestit despre duminica unui băiat cuminte.

Nu tot și nici pe îndelete, dar mai avem timp, zeița Atropos a zis că mai mă păsuiește, așa că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 20,21 noiembrie 2021

BERBEC Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă temporară cu cineva din jurul tău. În weekend evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere! Sâmbată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, in orice caz muncind din greu la ceva, în casă.

TAUR Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni! În weekend evită noul şi mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. Sâmbătă promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, însă, că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Pentru că se îngrijesc. Ceea ce ei fac cu bani mulţi, tu poţi să faci cu bani puţini! Duminică nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!

GEMENI Sâmbătă trebuie să lucrezi ceva pentru serviciu, în plus, sau ceva de rezolvat pentru familie. Ceva neprevăzut, sigur obositor! Duminică domeniul emoţional, sentimental, este bine aspectat. Sâmbătă Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri. Lipsa de empatie de care eşti acuzat este doar o toană trecătoare. Duminică zâmbeşti şi fii din nou cuceritor! Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec.

RAC Weekendul e favorabil pentru finalizarea unor proiecte personale. Sâmbătă trebuie să te concentrezi foarte bine, ai o mare putere de focalizare, pe termen scurt, însă! Duminică, relaxare! Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte favorabile, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. Duminică, în ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminica. Poti sa ai o întâlnire cu o persoană deosebită şi astfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Conjunctura iţi indică să nu te repezi, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti, prin mobil, din presa, sau reţele sociale pot să clarifice problema. Sâmbătă evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Duminică este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată. Dacă nu poţi să faci ceva, cumpără serviciul respectiv. O să fii mulţumit de rezultat şi nici nu costă foarte mult!

FECIOARĂ În weekend trebuie să te ocupi de aprovizionare, bucătărie, curăţenie – toată catastrofa, vorba lui Zorba Grecul! Din fericire, relaţiile în cuplu merg bine şi ai ajutor în acţiunile tale. Sâmbătă este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi – te vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend la fel ca multe altele, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii!

BALANŢĂ Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. Profită de bunătatea stelelor, dar fără sa exagerezi. Mai ales evită excesul de dulciuri, tutun şi alcool! Sâmbătă este o zi bună pentru a face bilanţul şi a vedea cât ai cheltuit în luna aceasta. Se apropie sărbătorile de iarnă, Crăciunul şi trebuie să ai rezerve! Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Duminică trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără sa ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta.

SCORPION Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în niciun fel, imediat. Dar verifică-le cu multă grijă! Un weekend bun în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor umane. Sâmbătă încerci să păstrezi un secret, dar s-ar putea să te dea de gol altcineva. Nervozitatea nu rezolva nimic. Fi calm, vorbeşte logic, cu acelaşi zâmbet şarmant. Poate merge şi de data asta! Duminică bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Un weekend bun în toate, în ceea ce priveşte timpul liber, relaxarea şi distracţiile. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante.

SĂGETĂTOR Eşti prea direct, prea vrei totul, acum, în acest weekend! Mai multă diplomaţie, fă doar câte un pas, aplică tehnica „feliilor de salam”, concentrează-te pe un singur lucru, nu pierde timpul! Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă, sau cu mai multe rude, prieteni. Duminică încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

CAPRICORN Sâmbătă poţi întâlni nişte obstacole. Nu te descuraja, nu mormăi că numai ţie ţi se întâmplă! Duminică fii atent, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuială! Sâmbătă programul prestabilit poate suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, online sau la o petrecere de zi de naştere.

VĂRSĂTOR Nu lăsa problemele să te depăşească. În weekend rezolvă, fă ceea ce poţi, iar dacă este chiar imposibil… uită! Nu-ţi face planuri să construieşti piramide, pentru că nu eşti faraon! Sâmbătă cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt… sensibile! O perioadă din nou puţin tensionată, duminică seara, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase.

PEŞTI În weekend te concentrezi cu dificultate. Eşti obosit şi toamna nu te ajută deloc. Sâmbătă trebuie să te relaxezi şi să vezi un film, o comedie, care să-ţi redea tonusul şi ritmul obişnuit! Oferă-ţi o pauză, doar este sâmbătă. Poate la un film, sau o prăjitură la o cafea cu o prietenă şi cu vorbe multe. Seară plăcută, relaxantă cu familia sau prietenii. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare.