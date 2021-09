HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  20 septembrie 2021 Am văzut un film, dar nu vi-l recomand!

Pe 20 septembrie s-au născut Sophia Loren, Upton Sinclair, Sir James Dewar, Fernando Rey, Theodor Neagu, Petre Got, Taşcu Gheorghiu, Victor-Viorel Ponta.

Pe 20 septembrie sunt Sfinţii: Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei doi fii, Agapie şi Teopist.

Este şi ziua de naştere a oraşului Bucureşti, cetatea Bucureştilor fiind pomenită într-un hrisov domnesc al lui Vlad Ţepeş ca fiind reşedinţă domnească. Documentul, redactat în slavonă, poartă data de 20 septembrie 1459.

Constantin Giurăscu, marele istoric, poate cel mai mare specialist în istoria Bucureştilor, spunea odată, demult, (ce repede trece timpul) că nu-şi explică prin ce miracol această cetate, fără aşezare strategică, pe un areal de mlaştini şi având o climă neplăcută – ei bine, cu toate aceste dezavantaje Bucureştii au devenit Capitală. Poate, adăuga el, pentru că se află pe drumul vechi bătut încă din neolitic dintre Nordul Europei, ce pleca din stepele necuprinse şi ajungea în sud, la măreaţa Atenă şi preaputernica Spartă şi apoi în Imperiul Roman.

Apoi bunul istoric se apleca şi îţi şoptea: Dunărea nu a despărţit niciodată. Popoarele trăiau pe ambele maluri ale fluviilor mari: vezi Nilul, Tigrul, Tibrul. Şi apoi se uita drept în ochii tăi şi mai spunea ceva, dar nu este încă timpul să vorbim despre aceasta. Sunt taine şi lucruri pe care le spun istoricii când au încredere, dar nu se scriu niciodată!

Bucureştii au fost şi trebuie să rămână centrul politic, economic, social, cultural şi industrial al ţării. Aşa a fost Profeţia.

Pe data de 7 august 1864 s-a înfiinţat Primăria Bucureştilor, după modelul Parisului. Şi, normal, au fost aleşi primari! Probabil vreo 30-40 de atunci şi până acum. Cei de la început au avut avantajul că şi-au legat numele de canalizare, alimentare cu apă, iluminatul public etc etc servicii şi lucrări care apăreau pentru prima dată.

Nu trebuia să fii liberal, ţărănist, sau comunist ca să fii un bun primar! Trebuia, doar să fii cinstit şi mai ales un bun gospodar!

Din tinereţea mea mi-l amintesc pe primarul Ion Dincă, „ţiganul, Dincă-te-leagă!”. În Bucureşti domnea o curăţenie exemplară, cu toate că se construiau blocuri în locul magherniţelor insalubre mirosind a boală şi a igrasie, era un oraş plin de verdeaţă şi mai ales sigur, fără drogaţi, criminali şi alte semne ale capitalismului sălbatic. În timpul lui Dincă s-au construit în Bucureşti 26 de biserici şi nu s-a dărâmat niciuna. Că era dus cu pluta, asta fără nicio îndoială, dar îşi făcea treaba de gospodar. Bucureştenii aveau o mulţime de necazuri din cauza ”comunismului”, sau ce-o fi fost, dar erau mândri de oraşul lor!

Îmi place mult cea de a șaptea artă. Și soției mele, mai mult. Inițial a vrut să dea la regie de film, dar în anul acela nu a fost examen. Socrul meu, Dumnezeu să-l odihnească și pe el, era un mare, dar mare cinefil. Am mostenit de la el colectia revistelor de cinema dintre cele două războaie. Probabil că Denisei i-a plăcut atmosfera de platou de filmare care domnea, uneori, la ea în casă. Idolul ei era regizoarea și scenarista Malvina Urșianu. Malvina a descurajat-o, eram toți trei la o bere la Hanul lui Manuc. ”Draga fată, dacă nu era tatăl lui Radu nu puteam să fac primele filme. Apoi a fost mai ușor… Fă-te profesoară și poate scenaristă, ai vacanțe, nu ai nici răspundere și nici invidii!”

Așa că în weekend am văzut un film. Lansat cu mult tam-tam. Un subiect tabu pentru mine. Dune. Făcut de WB. Distribuție slăbuță, scenariu imbecil, regizor absent sau drogat, dialoguri fără strălucire, ce mai, pentru mine este un eșec perfect. Poate pentru cine nu știe nimic despre legenda Dune, repet, poate fi interesant. Actori ca la căminul cultural din Chiașna, o distribuție de oameni fără strălucire, neinteresanți. Cât am admirat-o pe frumoasa Virginia Madsen, prințesa Irulan, în totă splendoarea celor 23 de ani, în sigura verisune Dune care contează pentru mine, cea a lui David Lynch din anul 1984! Sau pe Sean Young și Kyle MacLachlan, sau pe Sting! Vezi fotografia din titlu, actori frumoasi, interesanți, nu boschetarii din filmul contemporan. Scuze, boschetarilor!

Așa că o să mă duc să mai văd odată toate cele trei ore ale filmului, din anul 1984, ca să-mi dreg gustul stricat de varianta contemporană. Abia aștept ca micuța Alia, sora lui Paul, să decreteze: ”…for He IS the Kwisatz Haderach”. Mesia. Dar despre necesitatea imediată a Mesiei, altădată, pentru că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 20 septembrie 2021

BERBEC Astăzi este o zi ceva mai densă, cu probleme care aşteaptă rezolvarea numai de la tine. Deci, la serviciu şi acasă, eşti de neînlocuit! Dacă ai probleme acasă lasă pe mâine, noaptea e un sfetnic bun. Primesti, din nou, nişte veşti aşa-şi-aşa. Odihneşte-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Evita alcoolul, tutunul, dulciurile, orice te-ar irita si mai mult. Nu esti in cea mai buna dintre zile, mai bine astazi tine regim si mediteaza, configureaza, filozofeaza, da curs comoditatii si artei de a te simti bine.

TAUR Poţi renunţa la un obicei prost. Poate fumezi foarte mult sau mănânci prea mult. Ce-i mult strică, ce-i puţin n-ajunge, se spune. Echilibrul, calea de mijloc, cumpătarea sunt soluţiile bune. Fă-ţi ordine în lucrurile tale. Vezi ce-ţi mai trebuie. Vezi ce nu-ţi mai trebuie. Fă-ţi puţină ordine şi în sufletul tău. Vezi ce te doare, ce te nelinişteşte…

GEMENI Concentrează-te pe obiectivele tale, la care ţii mult să se realizeze, chiar dacă nu sunt importante. Ai dificultăţi de acomodare. La vreme şi la vremuri. Te simţiţi singur. Trece, nu e grav! O dimineaţă aproape relaxantă, fără prea mult de lucru şi fără complicaţii. La prânz, posibilă şi neaşteptată schimbare de program. Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe. Azi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară, bine că nu prea ai de lucru. Până diseară îţi trece şi poți fi din nou ironic.

RAC Poţi să progresezi şi să rezolvi eficient problemele, dacă încetezi să te mai compari cu alţii. Fiecare este unic şi nimeni nu este perfect! Azi vorbeşte la subiect, fără să faci comparaţii! Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu se răzbuna astăzi. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei să obţii ceva important. Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine potrivită pentru concluzionarea unor afaceri-relaţii. O veste, o informaţie îţi oferă o oportunitate neaşteptată, dar deosebit de plăcută/profitabilă. După orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să faci puţin sport, poate la un prieten cu curte, te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face, ce mai zice, cu ce se îmbracă.

LEU Ambianţa pare plăcută şi liniştită, atât la serviciu cât şi acasă. Atenţie, este o capcană, când în jungla de beton este linişte, înseamnă că cineva stă la pândă. Chiar şi Leii sunt vânaţi! Primele ore ale zilei de muncă nu iţi sunt colosal de prielnice, dar cu moderaţie şi calm vei evita neplăcerile. Nu promite nimic. Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi. Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă!

FECIOARA Ai nevoie de o vedere în perspectivă, obiectivă, ca să analizezi cum trebuie sentimentele tale. Ai impresia, cu satisfacţie, că ai lăsat în urmă o perioadă şi începi un nou segment de viaţă. Vorbeşte, discută cu cei dragi, nu-i lăsa să se înstrăineze. Astăzi eşti, din punct de vedere emoţional, mai sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, mai ales nu exagera. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Ca să fie o zi bună, nu aştepta foarte mult de la ea, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic!

BALANŢA Cu puţină atenţie poţi face descoperiri interesente în ceea ce priveşte legăturile stabilite între colegii tăi, sau în anturaj, în general. Nu că ai fi mare psiholog, dar astăzi ai noroc! Astăzi, în mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele, fără motiv şi inutile, de altfel. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, conjunctura nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de glorie cu orice preţ. Nu te enerva, oare sunt lucruri aşa de importante ca să-ţi tulbure echilibrul interior? Furia este primul semn al insuccesului. Nu dori lucruri imposibil de obţinut. Pacea sufletului este dată de echilibrul aproape perfect dintre posibilitate şi dorinţă.

SCORPION Ai un simţ al umorului mai ascuţit… în coadă! Nu trebuie să ironizezi colegii mai… săraci cu duhul, pentru că nu-i frumos! Bine, poţi face câteva glume, că nu este interzis de lege! O zi bună, din punct de vedere personal. Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese astăzi cu mare uşurinţă. O idee interesantă îţi lumineză sufletul. Sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, mici călătorii, reuniunile de familie. După o periodă mohorâtă ai o zi mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te simţi bine şi faci planuri de viitor. Dimineaţa poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora!

SĂGETĂTOR Nu te lăsa zdrobit de activitatea densă cotidiană. Ia o pauză, relaxează-te! Nu trebuie să faci o obsesie din problemele tale greu de rezolvat. Toate la timpul lor, spune înţeleptul! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, după prânz. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţină-te de ea. Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în circulaţie, sau în mijloacele de transport în comun!

CAPRICORN Ţi se pare că viaţa merge pe o melodie îndepărtată, plăcută. Totul pare în echilibru şi favorabil! Pluton, planeta plutocraţilor, a celor avuţi şi puternici, te favorizează încă mult timp! O dimineaţă bună, în care ai spor. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. După prânz, nu vorbi fără să-ţi faci un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus.

VĂRSĂTOR Nu te înverşuna pe detalii mărunte, că nu eşti din zodia Fecioarei! Trebuie să te preocupe numai problemele importante, lăsând nimicurile urgente să se rezolve singure, sau lasă pe altă dată! Posibile schimbări şi veşti plăcute. Noi prietenii sau relaţii pot face ziua interesantă. Zâmbeşte larg, spune o vorba bună şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie neapărat sa călătoresti, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva astăzi trebuie sa fii foarte atent, in special la bagaje. Ai o propunere să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a câştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze.

PEŞTI Foarte mult entuziasm şi bună dispoziţie, azi! Eşti plin de energie şi gata pentru fapte mari! Foseşte cu abilitate favorurile stelelor, ocupându-te astăzi de pregătirile de toamnă-iarnă! Transformări în bine, la serviciu şi acasă. O veste bună, de la rude sau prieteni de departe. Astăzi – calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi, cu anturajul, cu partenerii şi colegii de la serviciu. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, dar nici nu insista, pentru că eşti într-o perioadă favorabilă. Lucrurile trebuie să iasă natural, de la sine, nu forţate.