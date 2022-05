HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 20 mai 2022. O audiere a Congresului și o poveste adevărată.

20 mai

Pe 20 mai s-au născut Socrate, Cher, Moshe Dayan, J.J. Astor, Al Bano, Corneliu Coposu, Mircea Drăgan, Milodrag Belodedici.

În calendarul creştin-ortodox, pe 20 mai, sunt Sfinţii: Talaleu, Talasie, Marcu Pustnicul şi Lidia. Nimic în ”Kalendar”.

Pe 20 mai, anul 325, începea, la Niceea, primul și cel mai important conciliu ecumenic creștin. Despre împăratul Constantin cel Mare, mama sa Elena, episcopul Hosius de Cordova, despre creștinism și Consiliul Ecumenic de la Niceea din anul 325, cred că v-am povestit adesea. Dacă nu vă mai amintiți, o să vă povestesc mâine, de Sf.Împărați, sunt specialist în Constantin cel Mare și Niceea 325.

Dar, acum o să vă spun o altă istorie. Mi-am amintit de ea pentru că acum câteva zile a avut loc o audiere publică a Congresului SUA pe subiectul OZN. A doua audiere, după 50 de ani. Ce să fie, ce să fie? O să aflăm, cu toate că inițial s-a spus că este o audiere publică, mare parte din lucrări s-au petrecut cu ușile închise. Siguranță națională și Patriotic Act, cu așa ceva nu te joci!

V-am spus, mai demult, că am primit de la o fină a mea, care lucrează în redacție, arhiva digitalizată a cotidianului ”The Winchester Star” un ziar bun, de provinice, care apare în orașul Winchester, Virginia și are redacția în centru, pe Kent Street.

Un salam de DVD-uri Kodak de 8,5 Gb, fiecare. L-am pierdut din vedere. Dar, aseară, am dat de DVD-urile Kodak, căutând un film. Să știți că un ziar de provinice este adesea mai bun și mai plăcut decât unul metropolitan. Multe povești și istorii interesante găsești în WS, cu primul număr scos tocmai pe 4 iulie 1896, de Ziua Independenței.

Mai ales în numărul de duminică. Astfel, pe 20-21 mai 1950, sâmbătă-duminică ”The Winchester Evening Star” cum se numea pe atunci, publică un articol foarte interesant, sub semnătura lui David Forrest Jr.

De fapt, o mărturie a locotenentului de contrainformații militare John Thomas Keating, o poveste de război. John, un virginian care locuia într-o fermă, pe valea Shenandoha, moștenită de la părinți împreună cu un munte întreg, a făcut parte dintre cei care au interogat militarii germani internați în lagăre, după sfârșitul războiului. Cunoștea limba germană la perfecție, mama lui provenea din emigranți germani din Franconia, care țineau la limba și cultura lor europeană, așa că germana se vorbea curent în casa lui.

Am auzit multe povești și istorii interesante, se destăinuie fostul locotenent de contrainformații. Nemții erau obosiți de război și striviți de modul industrial în care americanii tratau războiul. Erau învinși, zdrobiți, ocupați și interogați de militari care le ofereau țigări ”Luky Strike”. Singura lor mândrie erau amintirile. Aveau ce să povestească, germanii nu au multă imaginație, dar amintiri adevărate aveau destule. Sunt ferm convins că ceea ce mi-a mărturisit sergentul german Gunther Sachss, în toamna anului 1945, este adevărat, în întregime, declară John.

Gunther era artilerist la o unitate AA, dotată cu puternicele tunuri Krupp de 88 mm, cele mai bune din război, după părerea mea. Flak, cum mai era denumită arma Flugabwehrkanone.

Episodul s-a întâmplat pe data de 16 iulie 1942, în sera zilei, la ora 19:30 cu câteva minute aproximație. În împrejurimile orașului Hafen, de pe Rin, unde erau mai multe fabrici de armament și muniție. Bombardamente au fost câteva, noaptea, de la mare înălțime, total imprecise, doar câteva case civile distruse. Unitatea lui Sachss, cele trei tunuri Flak de 88 erau întreținute cu dragoste și camuflate cu o plasă. Erau santinele, dar de la ora 18 se dădea alarma de front și toți tunarii își ocupau posturile, gata de ripostă, așteptând posibilele bombardiere aliate de noapte.

Așa s-a întâmplat și în ziua de 16 iulie. Fusese o zi frumoasă, caldă, cu norișori, doar câțiva, de vreme bună. Soldații glumeau, își povesteau aventurile și se plângeau de hrana, de rație, din ce în ce mai puțină și mai proastă. Ca orice soldați, din orice armată, din orice timp. Comandantul lor, căpitanul Werner von Kellerwald, îi asculta zâmbind. Încă îl mai durea ciotul mâinii stângi, își pierduse mâna pe frontul de Est, nici un an mai înainte, dar nu acceptase să fie scos în rezervă, era un adevărat junker, un ofițer din Prusia Orientală, fără pământuri și avere, doar cu particula ”von” care îi atesta noblețea.

Când, deodată, santinela, omul de veghe, dă alarma! Din Vest se apropia un front de nori, cu mare viteză. Nimeni nu mai văzuse așa ceva! Norii erau negrii, amenințători, se rostogoleau fără un sunet, fără un tunet, sau fulger. Dar, din interiorul norului imens se vedeau niște lumini care irizau, roșii, verzi, albastre. Werner ia cu mâna dreaptă, cea teafără, binoclul reglementar Zeiss și se uită cu atenție la norul care se apropia cu o viteză suspect de mare.

Se uită cam zece secunde apoi ia o hotărâre, va deschide focul asupra norului! Dacă este un nou sistem de învăluire, de camuflare, un cloacking device de care vorbeau zvonurile? Căpitanul comunică reperele de tragere și ordonă ”foc de voie”! Prima salvă pleacă, urmată de a doua și de a treia. La a patra ceva s-a întâmplat. S-a auzit un zgomot înfundat, foarte jos, pe care toți militarii l-au simțit ca un pumn în stomac. Apoi din nor a apărut o navă ciudată, un disc cu diametrul de peste patruzeci de metri. S-a prăbușit pe un câmp la nici jumătate de kilometru de bateria AA. Dar, șocul i-a trântit pe toți la pământ și a înălțat un nor imens de praf. După ce praful s-a mai risipit puțin, militarii s-au repezit la trofeul lor. Tocmai ca să vadă cum din discul prăbușit pleca în mare viteză, fără niciun zgomot, către înălțimi, o sferă cu diametrul de vreo cinci-șase metri, dintr-un posibil metal cenușiu, dar pe suprafața căreia șerpuiau lumini, parcă niște flăcări, poate descărcări statice, albastre, verzi, roșii. Discul căzut avea vreo patruzeci-cincizeci de metri în diametru și o grosime maximă de vreo opt-nouă metri. Fără vreo deschizătură sau fereastră. Încă se mai prelingeau pe suprafața lui cenușie, metalică, lumini albastre, verzi, roșii. Se înfipsese cu o latură în pământ, cam la 30 de grade, povestește artileristul german. Cauza prăbușirii au văzut-o imediat. Unul dintre proiectilele lor de 88 străpunsese ciudatul disc și explodase în interior, probabil. Se pare că nimerise unul dintre sistemele de propulsie, credea neamțul.

Căpitanul a trimis un soldat pe motocicletă să raporteze la centru, nu mai aveau nicio legătură, nici prin fir, nici prin radio. Și-a retras oamenii, oricum se retrăgeau singuri, pentru că începuseră să se simtă rău. Dureri de cap îngrozitoare, greață, chiar vărsături. Au fost internați la un spital special SS, lângă Dusseldorf. O grijă deosebită, mereu li se făceau anlize ale sângelui și li se dădea medicamente a căror denumire nu o știau, surori drăguțe și masă pe cinste, chiar citrice, atât de rare pe atunci, spune Gunther. Odată, un doctor a făcut scandal surorilor medicale pentru că nu le se dăduseră la timp pastilele de iod își amintește sergentul. Însă, nu se știe de ce, căpitanul a primit Crucea de Fier cu diamante și frunze de stejar și a fost făcut maior, iar toți ceilalți militari din bateria AA au fost ridicați în grad și decorați cu mai multe decorații și medalii ceea ce îi scutea de taxe și impozite în cel de al Treilea Reich.

După două luni au ieșit din spital și li s-a oferit încă o lună de permisie. Au închiriat un autobuz și s-au dus la amplasamentul bateriei de AA de lângă Hafen. Nimic, nimic, nimic. Nici cele trei tunuri de 88 nici discul căzut din cer. Terenul fusese nivelat cu buldozărele și plantați puieți de ulmi. Nici măcar o santinelă pe care s-o întrebe ce s-a întâmplat, au visat, sau a fost aievea. Pe cine întrebau, militari, ofițeri, medici, li se răspundea cu blândețe că au fost grav bolnavi, gazați cu un gaz de luptă care provoca halucinații, că sunt convalescenți și că o să se clarifice totul mai târziu. Au fost repartizați ulterior la unități diferite.

În triajul prizonierilor Gunther a făcut o declarație scrisă și a indicat și numele și gradul celorlalți militari din unitatea lui de Flak, pentru confirmare. John Keating a verificat, a trimis rapoarte, a cerut evidențe. Din nefericire mare parte dintre militarii germani de pe listă căzuse la datorie, iar ceilalți, puțini la număr, fuseseră luați prizonieri de sovietici, numai Gunther avusese norocul să ajungă într-un lagăr american. A încetat și el din viață, de un cancer galopant, în iunie 1946.

Locotenentul în rezervă John Thomas Keating speculează că în anul 1942 naziștii au pus mâna pe un OZN. Cu sistem de propulsie atomic, sau altceva, care emitea radiații, sau altceva. Tehnologia găsită pe OZN probabil că ar fi permis nemților să câștige războiul. Dar nu au mai avut timp și nici spațiu unde să experimenteze armele secrete ale Apocalipsei, cum amenința Hitler.

Teoria conspirației spune că germanii au găsit locul în care să experimenteze, în Antarctida. Și că produseseră deja prototipul de OZN cu svastikă, după încetarea războiului în Europa, în primăvara lui 1946.

Tot în anul 1946 are loc cea mai secretă operaține a US Navy. 16 nave de război, dintre care un portavion și 33 de avioane de luptă, o forță de lovire de peste cinci mii de oameni, Task Force 68, sub comanda amiralului Richard H. Cruzen pleaca la Polul Sud în august 1946. ”Operation Highjump” după care s-a făcut și un film, unul de acoperire. Ce au făcut militarii americani la Polul Sud, numai bunul Dumnezeu știe, dar s-au întors în februarie 1947 cu muniția aproape consumată și cu pierderi umane multiple, în accidente. Toți cei implicați în Highjump au semnat trei declarații de confidențialitate. Se spune că un ofițer superior a luat în râs declarațiile și l-a întrebat pe unul dintre civili: ”chiar este adevărată aiureala asta că dacă divulg ceva plătesc un milion de dolari?”. Civilul a zâmbit ca un rechin și a spus: ”nu, nu este adevărat, dacă faceți o declarație publică despre eveniment, cu tot respectul, dispăreți de pe suprafața Pământului!” Cel vizat a înghițit în sec și a semnat cu deosebită grijă, toate cele trei declarații!

Povestea aceasta de acum exact 70 de ani, articolul a apărut pe 20-21 mai 1950, îmi aduce aminte de o altă lume, lumea Bucureștilor anilor 50, când mai exista cultură, artă, concerte, piese de teatru, filme bune, cărți ce să mai spun, multe și ieftine, oameni inteligenți și responsabili, femei frumoase și bine îmbrăcate. Cel puțin la mine în familie, că nu mă refer la altceva. Dictatura proletariatului nu-și intrase bine în pâine și mai lăsa încă în pace pe micii burghezi să producă mărfuri bune, de calitate.

Acum vă rog să mă scuzați m-a amețit Skype de câte ori m-a apelat. Ce să fie, ce să fie, poliția, sau musafirii, vorba bancului cu chinezul.

O să aflu, negreșit, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 20 mai 2022

BERBEC Astăzi ai unele subiecte fixe, pe care trebuie să le dezbaţi. Treburile par să intre într-o oarecare rutină. Dar, fluxul principal al comunicării nu îţi lasă multă libertate de alegere. O zi obositoare, mai ales dimineaţa, prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu planuri şi proiecte de viitor, cu încredere şi speranţă în mai bine. Ziua este favorabilă pentru obţinerea de ceva putere, de mai multă libertate personală. De fapt este vorba de încununarea unor eforturi trecute, rezultate care îţi fac plăcere şi te fac să gândeşti că nimic nu este întâmplător sau degeaba. Oboseala acumulată şi vremea ciudată, plus starea de aleră te trag la somn. Profită! Dar nu prea mult timp şi în orice caz nu prea devreme, asta ca să nu pierzi o seară delicioasă!

TAUR Dimineaţa, noul, noutăţile nu îţi aduc noroc. Lasă pe altă zi mai favorabilă! Astăzi eşti într-o dispoziţie binevoitoare şi tolerantă. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut mai întâi, nu exagera. Astăzi ai o zi creativă, ai idei noi, productive şi interesante. Nu te lăuda, păstrează ideile, perfecţionează-le şi pune-le în aplicare, altfel vei fi furat, cum s-a întâmplat şi altă dată! Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid – Luna conduce dansul! Dar de când au ajuns oamenii pe Lună, şi ea a început să mintă! Se poate spune că ziua este bună dacă nu ceri prea mult de la cei din jur. Pentru că ţie, dacă nu-ţi place ceva, şi nu-ţi place – este să fii refuzat!

GEMENI Este miercuri, mijloc de săptămână, nu lăsa treburile neterminate! Conjunctura îţi este favorabilă, poţi să-ţi susţii interesele cu multă abilitate. Deducţiile tale sunt corecte, nu te oprii! Ai neşansa să întâlneşti astăzi persoane foarte stupide. Nu te repezi ca taurul, eşti din Gemeni, nu din Taur, prostia are rostul ei mondial, zâmbeşte şi schimbă vorba, sau dă-te foarte ocupat cu telefonul mobil! Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Numai astăzi – mulţumeşte frumos pentru sfaturile date şi uită-le imediat. Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia. Nu cheltui cu gândul aiurea sau sedus de reclame! Abia pe seara îţi vei aminti că ai uitat un lucru relativ important, dar este deja prea târziu ca sa mai poți face ceva, asa incât vezi cum se poate repara situaţia!

RAC Ai de luat unele decizii mai dificile şi nu îţi este uşor, dar nu te grăbi, nu brusca lucrurile şi oamenii. Nu risca inutil, culege mai multe informaţii înainte să formulezi o hotărâre. Consideri că ai mereu probleme sentimentale, că eşti singur chiar în mulţime, că nu eşti înţeles. Chiar aşa şi e şi azi ai confirmarea. Pentru tine căutarea este mai importantă decît scopul! Prudenţa şi diplomaţia trebuie să te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu, sau unde îţi pierzi dimineţile şi jumătate din viaţa ta. Poate si faţă de anturaj, in general. Dorinţele şi pasiunile sunt sursele necazurilor, spune o vorba din Orient. Trebuie să-ţi stăpâneşti pornirile, să dai dovadă de calm, aşa o să te bucuri de o mare libertatea individuala. Te cam plictisesti, sau nu iti gasesti ritmul. Totuşi, nu ai vrea sa faci o mică nebunie – să-ti îndeplineşti o nevinovată dorinţă secretă?

LEU Cu toate că nu îţi place şi joci prost teatru, trebuie să accepţi un compromis. Nu uita că, vorba lui Mitriade, cel cu otrava, ceea ce nu te omoară, te face mai puternic. Simbolic vorbind! Treci printr-o perioadă mai delicată, în sensul că eşti mai sensibil la ofense, la jigniri. Nu forţa lucrurile, nu te izola, nu replica cu răutate şi furie. Zâmbeşte, taci, dar ţine minte! Calităţile incontestabile ale zodiei, energia şi generozitatea, te ajuta sa rezolvi cu bine nişte situaţii de criză aparute azi pe neaşteptate. Dacă ai vreo afacere de încheiat, o tranzacţie de aranjat, perioada dimineţii zilei de astăzi este indicată. Carisma personală este, de asemenea, în creştere, profită pentru promovarea intereselor tale. Spiritele sunt agitate şi de vremea aiurea şi de vremurile nesigure. Şi tu eşti un “spirit agitat” din născare aşa că atmosfera înconjurătoare nu prea te afectează.

FECIOARĂ Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu este cazul. Diplomaţie şi prudenţă! Păzeşte-te de imprudenţe şi gafe, astăzi te pot cost scump. O veste bună şi una mai puţin bună. Azi te bucuri de o formă fizică bună, dar pe plan mental eşti vulnerabil. Eşti neliniştit, ai îndoieli şi frustrări. Puţină mişcare! Şi mai multă vorbărie cu prietenii buni te poate ajuta! Anturajul, lumea în general este cam pe dos şi semnalele nu vor întârzia să apară. Tu nu trebuie să faci nimic, să laşi lucrurile să curgă, pentru că aspectele nefavorabile nu te interesează decât indirect, mai mult ca atmosferă, decât ca domenii traduse în bani, dragoste, sănătate şi putere. Este bine să amâni tot ce este nou şi neînceput, mai ales în a prima parte a zilei. Seara plăcută, poate cu multă veselie, cu toată familia, acasă.

BALANŢĂ Nu-ţi schimba intenţiile şi proiectele profesionale, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Seară plăcută, acasă. Dimineaţa parcă ai fi inflamabil. Te aprinzi din nimic şi eşti foarte vocal. E una dintre zilele dezechilibrate. Dar dacă e ziua ta de naştere totul se schimbă şi devine un foc de artificii! Nu mai răspandi şi comenta zvonurile catastrofice şi veştile alarmante, care nu fac decat sa te abata de la propriile tale probleme. Asta dacă nu eşti jurnalist. Gandirea pozitiva si arborarea unui zambet permanent te fac astazi sa obtii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac asa de mult. O seară excelentă, pe care o poţi folosi pentru afaceri de amor, sau alte treburi importante!

SCORPION Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a zilei pare mai bună. Astăzi simţi nevoia să te exprimi liber, fără să ţii cont de convenienţe şi limitări. Fii precaut, gura face, capul trage! Evită locurile reci şi umede sau foarte aglomerate, eşti sensibil! Astăzi situaţia pare că te oboseşte cu porniri şi opriri repetate. Parcă eşti un automobil cu frâna de mână trasă. Oboseşti repede şi uiţi lucruri mai mărunte, sau mai importante. Este bine să te cruţi în acestă perioadă. Astăzi, cu toată tenacitatea ta proverbială, abia aştepţi să ajungi acasă. Este bine să faci ceva relaxant, să te joci cu căţelul, sau cu pisica, să uzi şi să îngrijeşti plantele. Strict interzis să te uiţi la televizor. Bine, ai voie la Discovery! Şi la Animal Planet.

SĂGETĂTOR Aspecte, în general, bune. Lucrurile stau cum te gândeai, cum te aşteptai. Nici foarte-foarte, nici prea-prea! Dar, “calea de mijloc” este comodă şi liniştită. Nu pleca la drum lung! Grijile faţă de familie, părinţi, copii, partener, îţi acoperă toată ziua. Evident că exagerezi, şi ei ştiu să se ocupe de interesele lor, nu te mai neglija, nu te mai pune pe ultimul loc! Stelele te sfatuiesc sa leneveşti un pic mai mult astazi, pentru ca te asteaptă un parcurs dens, obositoar şi plin de evenimente neaşteptate. Ceaiul verde, vitaminele naturale şi mierea de tei te ajuta să suporţi mai bine vremurile tulburi şi vremea capricioasă. Ar fi bine să amâni ceea ce ţi-ai pus în gând, pentru că Luna afectată şi elementul apă sau alt lichid nu iţi sunt favorabile astazi. Mereu mâine este o nouă zi, aşa că mai vedem!

CAPRICORN E necesar să faci schimbări, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, vorbeşte cu cei care te pot ajuta. Banii cinstiţi se câştigă cu eforturi, dar nimeni nu te întreabă de ei! Dă curs impulsului sufletului. Uneori, astăzi, de exemplu, este mai important să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute, decât să te uiţi, pierzând timpul, la tv. Fără supărare! Astazi horoscopul tau iti indica sa gandesti pozitiv si sa nu mai bombani tot timpul ca pe vremurile astea nu impresionezi pe nimeni! Nu prea ai ambitie profesionala si stagnezi pe o pozitie care oricum te nemultumeste. Hai, mai mult curaj, îndrăzneşte! Unde îţi este tupeul? Sau este o întrebare indiscretă?!

VĂRSĂTOR Ziua de astăzi este o perioadă bună, cu idei folositoare, în domeniul practic, cu destinaţia cum să-ţi faci viaţa mai uşoară. Nu este momentul să exgerezi cu efortul, în special cu cel fizic. Ai o bănuială, mai mult o presimţire. Lasă fenomenele paranormale şi ocupă-te de problemele tale zilnice. Ce o să fie o să vezi… mâine! Până atunci nu ai ce să-ţi reproşezi sau să regreţi! Trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea!

PEŞTI Realitatea îţi contrazice planurile. Încă de dimineaţă trebuie să-ţi schimbi programul şi chiar foarte repede. Nimic nu este pierdut, perseverează, fii isteţ şi soluţia este la îndemâna ta! Eşti în plin avânt, nimic nefavorabil în perspectivă, ceea ce îţi amplifică optimismul şi dorinţa de viaţă bună. Poţi să clarifici unele lucrurile în ceea ce priveşte interesele tale. Planifică cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. Şi nu încerca să îmbunătăţeşti sau să înrăutăţeşti faptele. Ia-le aşa cum sunt. Nu au nevoie de retuşuri. Ţine-ţi colaboratorii la distanţă, chiar dacă au măscuțe. Unii se cred egalii tăi, dacă le dai nas. Fii cordial, politicos, dar distant!