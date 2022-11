HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 2 noiembrie 2022. NASA: Terra, ca o mare ființă vie

Pe 2 noiembrie s-au născut Lucan, Benvenutto Cellini, Maria Antoaneta, Daniel Boone, Burt Lancaster, Aga Khan, Anton Pann, Iulia Hasdeu, Marian Bondrea, Laurenţiu Fulga.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist. Nimic în „Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 2 noiembrie 1920 a fost că postul de radio KDKA din Pittsburg începe să emită zilnic, fiind o premieră mondială!

Să ne reamintim că radioul în România începe să emită în 1928. Sunt un mare amator de radio. Calitatea la Actualităţi a scăzut mult. „Radio Trinitas” care este, fără supărare, un adevărat radio naţional, informat, echilibrat, profesionist, sigur, lăsând la o parte intonaţiile clericilor, care nu au întotdeuna voce, ci mai multă credinţă, e de iertat şi înţeles. Actualităţile? Submediocru, un radio pentru şoferii de TIR! Să mă ierte şoferii de TIR, dar aşa se recomandă Actualităţile… fotbal şi muzică proastă!

Vedeţi, radioul nu te imobilizează, cum face televiziune. Poţi să asculţi radioul şi să conduci maşina, să lucrezi la strung, să dai de mâncare la animale, să munceşti. Radioul este pentru cei activi, dinamici, pentru cei care muncesc, televiziunea este pentru cei comozi, leneşi, care zac într-un fotoliu cu ochii lipiţi de ecran şi cu o băutură în mână.

Un studiu RAND arată că timpul pierdut în faţa televizoarelor, numai în State, ajunge la suma fantastică de 1.800 de miliarde anual. Pentru că timpul este bani!

Cineva dintre domniile voastre mă întreabă dacă ne mai rabdă Pământul. Dar oare ştim ce este Pământul, Terra? Vezi: https://www.youtube.com/watch?v=JZXErLns1mM

“Contrary to the common belief that the Earth is simply a dense planet whose only function is a resource for its inhabitants, our planet is in fact a breathing, living organism. When we think of the Earth holistically, as one living entity of its own, instead of the sum of its parts, it takes on a new meaning. Our planet functions as a single organism that maintains conditions necessary for its survival.” – spune un oficial de la NASA.

Gaia, Geea, mama primordială, în tot ceea ce ştiu ca mitologie şi religie antică, Pământul poate fi considerat ca fiind… viu!

Tradiţia iniţiatică spune că suntem, facem parte microscopică, din Marele Om Cosmic. Că galaxiile, sistemele solare şi planetele nu sunt decât molecule, atomi din aceast om de o mărime inimaginabilă, infinit din punctul de vedere uman. Dumnezeu? Sigur că da!

Ştim că ADN-ul, de exemplu este format din macromolecule, fiind un copolimer statistic. Molecule, care sunt formate din atomi. Ar putea să existe viaţă, “oameni” pe atomii respectivi? Modelul circular, de fapt eliptic, al unei “stele” centrale şi cu “planete” care se învârtesc în jur este universal, apare mereu, mereu şi în microcosmos, dar şi în macrocosmoc. Unde se opreşte viaţa? Ceea ce face parte dintr-o fiinţă vie, nu este viu? Bune întrebări!

Mă duc să recitesc o nuvelă superbă, scrisă de Arthur Conan Doyle în 1928 şi publicată în săptămânalul “Liberty” apărut la 25 februarie: “When the World Screamed”. Genialul şi elitistul profesor Challenger afirmă că Pământul este viu şi ca să demonstreze, face un foraj adânc, foarte adânc, kilometri întregi, până la ceea ce el spune că este unul dintre “nervii” Pământului. Pe care îl înţeapă în prezenţa jurnaliştilor şi a savanţilor, pe care îi ura din toată inima. Un urlet de dimensiune planetară, un cutremur şi o erupţie de nămol amestecat cu o substanţă împuţită, care îi face pe jurnalişti şi pe savanţi să fie la fel de înoroiţi şi urât mirositori…

“Este o ambiţie obişnuită, omenească, să facă lumea să vorbească despre unul sau altul, dar a fost numai privilegiul lui Challenger să facă întreg Pământul să răcnescă, să-l recunoască!” – notează, în final, marele Arthur Conan Doyle!

De fapt, am ascultat nuvela lui Doyle, de curând. Am reinventat obiceiul vechi și bun al lecturii, a cititului cu voce tare, atât de răspândit în familia mea. Fetița mea îmi citește, eu ascult. Eu îmi reamintesc, ea descoperă lucruri minunate.

Acum mulţi ani, poate cincizeci, am cumpărat cartea cu nuvelele marelui scriitor, “inventatorul” lui Sherlock Holmes, dintr-un anticariat din Soho, într-o Londră ceţoasă şi rece ca o mână de fantomă. Anticariatul era la demisol, o cameră lungă, care nu se mai termina. Doamne, ce cărţi erau acolo!

Am stat vreo două ore, ţinând în mâini cărţi minunate, după cărţi minunate. Apoi m-am scotocit vreme îndelungată în portofel ca să găsesc o liră, şase shilingi şi zece pence, cât făceau cele cinci cărţi alese!

Propietarul anticariatului era bătrân, slab, cu ochelari imenşi, nişte lupe, şi îmbrăcat într-un costum de tweed. Îşi trăgea piciorul. Aveam să aflu, mai târziu, din povestea lui, că era o amintire de la Dunkerque. M-a urmărit tot timpul cu privirea, discret, făcându-se că aranjează rafturile. De fapt urmărea ce citeam…

“Interesantă, dar bună alegere!” imi spuse. “Ştii, pentru că ai cumpărat cinci cărţi, regula casei este să-ţi ofer un prânz pe gratis, vis-a-vis, la “Albion’s Arms!” Am luat masa împreună la pub-ul foarte “cockney” unde toţi râdeu de accentul meu din… Indii!

Vezi, îmi spune anticarul, nu vreau să-ţi stric plăcerea cititului, dar trebuie să-ţi spun, Conan Doyle are dreptate: Pământul este o mare fiinţă vie!

Aveam să-i dau dreptate bătrânului anticar, peste câţiva ani, când am fost în Arabia Saudită. Dar, asta este o altă poveste… să avem puțintică răbdare, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 2 noiembrie 2022

BERBEC Conjunctura indică să nu complici inutil lucrurile, urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. De multe ori lucrurile sunt dezarmant de simple şi ziua de astăzi este un bun exemplu. Astăzi se pot întâmpla multe chestii neplăcute dacă nu eşti atent şi vigilent. Siguranţa pentru propria persoană este principala ta preocupare, dar această grijă permanentă se extinde şi la părinţi, copii, soţ, soţie, partener de viaţă, căţeluş şi pisoi. Este foarte bine, acest lucru te ţine alert şi te motivează, dar nu trebuie să exagerezi. Iar astăzi nu trebuie să exagerezi!

TAUR În acestă dimineața este bine să eviţi, dacă poţi, subiectele cu caracter personal. Dar, lămureşte programul și sarcinile de serviciu. Muțenia nu este productivă, dar fii cumpătat la vorbe! Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă idee sau proiect. Înainte de a te implica trebuie să iei mai multe informaţii. Domeniile favorizate astăzi sunt cele ale finanţelor domeniului în care activezi. Eşti ca un strateg de birou: cu toate că ai idei sclipitoare nu ai nici cheful şi nici putinţa să le pui în practică. Cu toate că este o zi fastă, evită nepăsarea şi nerăbdarea.

GEMENI Ceva în legătură cu domeniul sentimental, dar nu spera că se rezolvă imediat. Dimineața este sub semnul amânării şi al întârzierii, ai un randament scăzut, așa că nu lua hotărâri importante. Astăzi trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Sigur, dacă poţi fără să provoci conflicte. Domeniul favorizat de stele este cel al relaţiilor sociale. Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Deci, nu fugi după doi iepuri! Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere.

RAC Astăzi lasă-te în voia vechilor istorii și poveşti, a legendelor istorice, nu vei regreta, pentru că demult şi alţii au avut problemele tale, şi aşa poţi să descoperi ceva ce te poate ajuta! O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală. Ziua de astăzi se anunţă liniştită – poate este un prilej, rar de altfel, să te gândeşti la tine şi la interesele celor dragi. Vitalitatea ta se situază la un nivel acceptabil, totuşi, trebuie să mai lucrezi la forma fizică şi să dai jos kilogramele în plus. Ceva mişcări în faţa ferestrei deschise, dimineaţa. Sau poţi fugi cu căţeluşul prin parc, dacă nu e prea frig! Dacă nu ai căţeluş, ia o pisicuță! În brațe!

LEU Mai e până la Crăciun, dar tu, în sufletul tău, tare ai dori multă veselie şi bucurie! Trebuie să mai fie cineva cu aceleaşi dorinţe bune și nevinovate, în jurul tău tău. Caută şi vei găsi! O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată perioada este sub semnul amânării şi al întârzierii. Probabil că este salariul care mai întârzie o zi. Horoscopul tău este aproximativ favorabil. Dar, atenţie la sănătatea ta şi a celor din jur. Poţi să găseşti mici prilejuri să-ţi rotunjeşti veniturile. Trebuie să faci bani cum ai mai făcut, orice inovaţie, orice noutate este dăunătoare. Protejează-ţi sănătatea, evită oboseala şi fii selectiv în ceea ce mănânci. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere.

FECIOARĂ Dedică rezolvării problemelor importante de relaţii umane, însă nu forţa în rezolvarea rapidă. Lasă timpul să lucreze. Conjunctura astrologică arată că timpul lucrează astăzi pentru tine! Pune-te pe treabă cu multă hotărâre şi tenacitate. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Pe de altă parte, nu uita că perseverenta oarba este arma celui lipsit de imaginatie. Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi ca nu reusesti, schimba modul de abordare! Pe total o zi cam monotonă, lipsită de nerv, care nu te motivează. Atenţie, astfel de zile sunt periculoase pentru că îţi adorm atenţia!

BALANŢĂ O conjunctură complexă, în echilibru, te îndeamna la mai multă discreţie şi la o anumita diplomaţie cu anturajul, dar mai ales cu cei din familie, cu cei dragi. Zâmbeşte şi taci din gură! Fii tolerant şi emană impresia ca trebuie să domnească un spirit de fair-play – genul acela britanic, jucător de golf! Foarte bune aspecte, cel puțin în horoscop. Fii tenace şi incisiv în acţiuni, toate trebuie să iasă astăzi! Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, oboseala îşi spune cuvântul, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Eşti pe cale să realizezi o ambiţie secretă. Seara favorabilă relaţiilor sociale sau de amor – poate un spectacol, poate o cină în doi. Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri!

SCORPION După program, o perioadă bună pentru achiziții de iarnă, sau să pregăteşti casa pentru frig și ger. Liberul arbitru prevalează, nimic nu este obligatoriu astăzi, în afară de zâmbetul pe buze! Stelele recomandă o carte bună sau un film nou, la modă. Poate fi cea mai profitabilă zi a săptămânii, economic vorbind. Eşti deosebit de inspirat în afaceri, în special în achiziţii şi cumpărături. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Soarele şi Marte ghideză acţiunile tale în sensul cel bun. Norocul este de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei sunt pozitive. Nu fi nervos și nerebdător, toate la timpul potrivit!

SĂGETĂTOR Reuşeşti să-ţi păstrezi calmul şi să nu exagerezi. Ai mai puţine griji şi vrei să profiţi din ce a mai rămas din toamnă. Dar, trebuie să precizezi exact ceea ce-ți dorești și ce resurse ai! O zi bună pentru că regăseşti un obiect sau o relaţie care s-a pierdut sau s-a eclipsat. Cu o conjunctură complexă, nu te baza foarte mult pe intuiţie, totuşi ideile îţi vin foarte repede – găseşti soluţii şi legături la toate situaţiile prezentate astăzi. Astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta a devenit cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu, unde muncești.

CAPRICORN Dimineaţa te trezeşti târziu, dar poţi replica că eşti un perfecţionist cu imaginaţie şi că faci lucrurile temeinic. Somnul, adică! Până la urmă este tabietul tău, ce vrea lumea de la tine? La serviciu, sau unde activezi, ai o opinie corectă despre un coleg. Care coleg, la rândul său îţi va fi de mare ajutor în viitorul apropiat. Astăzi radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, care pote deveni profitabilă numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

VĂRSĂTOR Eşti bine dispus şi zâmbitor! Profită de această zi favorabilă şi pune la punct unele detalii, programe, cu cei dragi, cu prietenii. Cu politeţe şi vorbă bună reuşeşti mai bine şi mai repede! Noutățile tehnologice sunt din zodia ta, însa azi nu trebuie sa faci cheltuieli extravagante cumpărând ultimile noutăţi în computere, sau modă! Atenţie, nu tot ce este mai nou este şi mai bun! În general trebuie să fii senin şi să zâmbeşti, orice s-ar întâmpla. O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care poţi să le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima?

PEŞTI Nu folosi cuvinte complicate şi nu te implica în discuţii interminabile. Astăzi, comunicarea nu este domeniul în care excelezi, aşa că mai bine taci. Peştele este o vieţuitoare foarte tăcută! Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai uitat, poate chiar sentimente sau trăiri. Amintirile te emoţionează dar, mai ales, te motivează. Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau chiar mâine, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Presa minte din interes sau din prostie. Treburile de rutină le faci bine şi temeinic. Nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute.