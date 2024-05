Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 2 mai 2024. Ziua Tineretului. Persepolis







2 mai

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 2 mai s-au născut: Benjamin Spock, Bing Crosby, Hedda Hopper, Axel Springer, Manfred von Richthofen, Novalis, Serge Reggiani, Philippe Herreweghe, A.M. Rosenthal, David Suchet, Nicolae G. Iorga (artistul plastic).

Pe 2 mai sunt în calendarul creştin ortodox fix aducerea moaştelor lui Sf. Atanasie cel Mare. Sf. Ier. Atanasie al III-lea Patelarie. În calendarul mobil este Sfânta și Marea Joi.

În ”Kalendar”, tradiţia cea veche arată că după Arminden, era Ziua Tinerilor. Sub diverse forme a fost recunoscută de mai toate sistemele politice.

Acum două, trei mii de ani aveau loc la Marea cea Mare Serbările Tinerilor, care făceau parte din Misterele Afroditei, doar ne aflăm în zodia guvernată de ea. Zodia Taurului este guvernată, este sub protecția lui Venus, numele roman pentru Afrodita. Dansul, cântecul, dragostea... Dar şi vesele întreceri. Se pecetluiau prietenii, se jurau iubiri şi se promiteau căsătorii, înrudiri şi alianţe...

Această sărbătoare fusese adusă de colonii greci, poate de la pelsagi, sau cabiri, dar a coincis, aproape, cu ziua în care strămoşii noştri se spălau ritual de păcate în Mare. Ne-am înţeles bine, întotdeauna, cu grecii, cei care au „inventat” logica, civilizaţia europeană şi democraţia.

Şi astăzi se mai serbează, parcă se numeşte Ziua Naţională a Tineretului, stabilită prin lege. Dar...

Sunt obiceiuri, lucruri, tradiţii la care nu se poate renunţa! Iau altă denumire, sunt creştinate, dar continuă să existe. Din aceste tradiţii, ritualuri, chiar alimentare, este format spiritul unui popor. Distrugeţi tradiţia şi aţi distrus un popor!

Mă întrebați cum am petrecut 1 Mai. Să vă povestesc. Nu am ieșit din curte, este destul de mare ca să am loc și de un picnic. Așa că am pus o pătură pe jos, în livada de meri, pe iarba proaspăt cosită. Iarba a fost cosită ieri de Georgian, ultimul cuman adevărat din Țara Loanei. Nici nu știți cum poate să miroasă iarba de Sudan, proaspăt cosită!

Am pus pe un ștergar farfurii de unică folosință cu brânză nouă de capră și telemea, friptură de pui, chiftele, tot de pui, făcute ca la Istanbul, ceapă verde și ridichi. Am găsit în pivniță o sticlă de vin pelin din anul 2002. Superb, fără sedimente și de o constantă culoare rubinie perfectă. O sticlă de un litru și jumătate de la Ostrov. Mărturisesc că mie îmi place vinul pelin de la Urlați, dar vinul acesta învechit natural îl întrece cu mult. Tocmai mă așezasem pe pătură și trebăluiam la casetofon ca să pun caseta cu Gică Petrescu, Ștefan Bănică senior, Dorina Drăghici, Gigi Marga, etc. Când un vecin mă strigă, văzându-mă întins pe jos. ”Ce ai vecine, îți este rău?” Am realizat comicul situației și l-am invitat la un vin pelin la picnicul meu.

A venit, cum să nu vină, declarând apoi că vin pelin ca acesta de la mine nu a băut în viața lui. Am reflectat în gând că la mine toate alcoolurile se învechesc natural, pentru că beau doar de Crăciun, Paști și ziua mea de naștere. Și de 1 Mai, natural!

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți am primit ceva corespondență, mulți mă întrebați despre Persepolis, pomeneam de el ieri. Fotografia din titlu este de la Persepolis, Orașul Perșilor. Am ajuns acolo exact acum 40 de ani, pe 2 mai 1984. Este o poveste întreagă. Eram de un an în Iran, ca sa construim un baraj în dublu arc de 127 de metri înălțime, la Vafreghan-Saveh la vreo sută și ceva de kilometri de Teheran. După cum știți sunt inginer hidroenergetician, profesorii mei spunea că unul bun. Dar, am făcut multe greșeli în viață, am să-mi reproșez multe.

Una dintre greșeli a fost că mi-a trebuit un an de zile ca să descoper că, de fapt, iranienii nu doreau să le facem noi barajul. Erau mai multe grupuri de interes, foarte puternice, o parte nu dorea să se facă deloc barajul. Considerau că alimentarea cu apă a Teheranului se putea face prin colectarea apei topite în Nordul Teheranului de pe zăpezile muntelui vulcanic Alborz-Damavand și prin puțuri de mare adâncime.

Era un grup puternic, format din proprietarii pământurilor din Nord, unde urmau să se facă lucrările, mai multe bănci, câțiva generali, vreo doi miniștrii și firmele constructoare care urmau să facă lucrările. Vreo câteva zeci de mii de oameni cu o putere financiară estimată la multe miliarde de dolari. O altă partidă dorea să se facă barajul, dar nu de noi, nu de români, ci de firma iraniană de stat SABIR. Erau mai mulți popi, guvernatorul din Saveh și bineînțeles, compania de construcții SABIR. Era o problemă politică, nu tehnică. Se dorea ca barajul să fie construit de iranieni, nu de străini. Mândrie națională, dar nu prea știau cum să înceapă, așa că ne-au chemat pe noi.

Abia în martie 1984, când am avut două săptămâni ”libere” era Anul Nou iranian, am putut să studiez tot contractul, 28 de volume și situațiile de lucrări de la șantier și bilanțul, balanța de fapt, financiar contabilă.

Concluzia era clară și deprimantă: la șantier se lucra prea încet, contractul încheiat era defavorabil, urma să intrăm în blocaj financiar în circa un an de zile. Eu eram derulatorul contractului și responsabilul fondului, singura semnătură în bancă. Am făcut un raport foarte negativ pe care l-am trimis la București, cerând măsuri urgente, renegocierea contractului.

Miniștrii de la MEE și MCE văzând că le fac ”probleme” mi-au trimis în Iran soția și pe un consilier prezidențial, fostul meu șef, un om extraordinar, ca să mă potolească, să mă liniștească, să nu mai trimit rapoarte care să le facă probleme, să-i pun la muncă și la găsit soluții.

Am primit ordin prin Ambasadă să iau un concediu de două săptămâni ca ”să-mi revin”. Așa că împreună cu soția mea, cu consilierul prezidențial, cu șeful șantierului și cu șoferul iranian Doroskar, cu toate aprobările luate, era țară în război, am făcut o călătorie într-un Land Rover până la Bandar-Abas, la Golf. Toată ziua de 2 mai 1984 am petrecut-o la Persepolis. Este un loc magic, cineva care vrea să știe trebuie neapărat să se compare cu locul acela.

În fotografia mea, lucru rar, se vede în colțul din stânga sus, tabăra de corturi făcută în anul 1971 de ilustrul șahinșah Mohammad Reza Pahlavi, cu prilejul sărbătoririi a 2.500 de ani de la fundarea statului persan, iranian. Și Ceaușescu a fost invitat, i-am vizitat cortul, destul de aproape de cel central, al șahinșahului.

Concediul a fost extraordinar, am fost și la Tabriz, Mashad și Yazd - eu m-am liniștit. După un an de zile s-a intrat în blocaj financiar, după alt an s-a anulat contractul, prin eforturi mari amiabil, fără penalități. Dar eu eram liniștit, nu?

Este adevărat, nu v-am mai povestit nimic de ceva timp. De ieri! Poate nu mi-am facut datoria de sufi, de Bătrân din Munte, aceea de a scrie pilde și povestioare cu tîlc. Mă revanşez - nu mai îmi aduc aminte dacă v-am povestit, sau nu, despre doctorul Spock, tot îl pomenim în ziua de astăzi.

Citește și ia aminte, vorba străbunicii mele, Sheherazada!

Povestioară aceasta am auzit-o chiar din gura împricinatului, în timpul celei de a doua vizite în State. Este vorba de celebrul doctor Benjamin Spock. Tipul acesta avea o capacitate speculativă și o intuiție absolut fantastice, în domeniul său de activitate. Capacitate folosită în pediatrie, pentru că Benny era doctor în medicină în respectivul domeniu. Mai mult ca sigur ca să aibă o hârtie înrămată atârnată pe peretele cabinetului de consultaţii. După un debut incert, Dr. Spock „s-a prins” că toată creşterea şi educaţia sugarului şi a copilului nu mai corespundea cu nivelul tehnologic şi psihologic al jumătăţii secolului XX, al societăţii de consum. Aşa că, în anul 1946, a scris o carte revoluţionară pe principiul „răsfăţului” şi al acordării atenţiei pruncului, copilului, adolescentului.

Cartea a devenit cea mai vândută în America şi apoi în întreaga lume, după Biblie. A mai scris, în timp, o duzină de alte cărți, pe aceiași melodie. Şi dr. Benny Spock s-a trezit miliardar în dolari. Totul era foarte bine dacă dr. Spock ar fi fost un „capitalist cuminte, adică unul bun”. Un „capitalist bun” este unul care respectă regulile jocului impuse de societatea respectivă. Adică reinvesteşte banul lui în tot felul de drăcii care produc locuri de muncă pentru masele populare şi mai ales taxe şi impozite pentru stat.

Benny a fost toată viaţa lui un nonconformist. Când l-am cunoscut avea bine spre 75 de ani, dar umbla în blugi ieftini, cu cămaşă înflorată pe dinafară de la Mark şi pantofi de sport, converși. Locuia cu a doua soție, Mary Morgan, cu 40 de ani mai tânără, într-o șalupă. Avea două iachturi, ”Carapace” și ”Turtle”. Ultimii 22 de ani de viață a locuit pe șalupă. Nonconformist! Tot aşa a procedat şi cu averea sa. A dat-o cui voia el. În special ca să scape tineri de înrolare în timpul războiului din Vietnam şi să sprijine fenomenul hippy și mișcarea pentru pace. Din cele aproape două miliarde de dolari nu a pus la bancă, sau la bursă, „în circulaţie” decât căteva mii de dolari.

Nu a pus un cent la banci. Banii şi-i ţinea prin boxele de bagaje din gări şi autogari, sau în păstrare la notari, sau preoţi. Invidia şi frustrarea capitaliștilor şi a nefericitului de Edgar Hoover, şeful FBI, au fost imense. O grămadă de bani, neinvestiți! Dr. Spock a început să fie atacat, nevinovat, de ziare şi i s-au înscenat o mulţime de măgării.

„Nici nu ştii, mister Rado, ce nebunie a fost când au început să-mi curgă banii în buzunar. Eram vânat fără cruţare de tot felul de ciudaţi, unii trimişi chiar de guvern, care îmi propuneau tot felul de afaceri şi investiţii: să fac un nou port în New York, un pod peste Manhattan, o rafinărie în Texas şi un centru comercial în Washington!” Benny s-a ţinut tare şi nu şi-a dat banii aiurea. El a cheltuit miliardele pe Woodstock, pe petreceri hippy, pe cărţi şi magie, pe hinduism şi tantrism, pe droguri, LSD şi elixire de dragoste. Și contra războiului din Vietnam și pentru pace, în general. Asta dorea el. Ziarele, asmuţite, îl făceu imoral şi amoral, un exemplu prost pentru tineret, cereau insistent să fie adus în faţa justiţiei pentru „subminarea modului de viaţă american” şi „activitate antiamericană”.

Dr. Spock şi-a chemat singurul prieten, un negru, care ori vindeca, ori omora oamenii prin magia voodoo. „Eram sigur de trei lucruri: de Moarte, de Soare şi de Charley!” – mi-a spus Benny. Charles Demosthene Darlene, din Sud, din New Orleans, a murit de cancer prin anii 70. După ce şi-a îndeplinit misiunea dată de Benny.

Dr. Spock l-a chemat la el şi i-a dat o cutie mare de carton plină ochi cu chei de la seifurile din gări şi aeroporturi. Toate cu o etichetă în care se explica, doftoreşte, cum trebuie să se prelungească perioada de „închiriere” şi codul respectivei boxe. „Charles, ştii că eu vreau să dau banii cu mâna mea. De aceea nu pot să fac nici o structură cu buget, scopuri şi alte aiureli din astea. Nu ştiu câţi bani sunt aici. Scapă-mă de gurile alea împuţite şi să nu uiţi să-mi aduci restul!”

Aşa au apărut mai multe organizaţii ale negrilor, pe atunci nu se spunea afro-americani, care luptau pentru „drepturi civile”. Ziariştii care se luau de Benny primeau tone de scrisori pe protest, de pe tot cuprinsul SUA. Dacă respectivul nu se potoleau, pentru că era, cu siguranță, plătit, sau încerca un șantaj, începeau telefoanele de ameninţare. Apoi, ca din întâmplare, primea o bursă neașteptată, sau câştiga la „loteria negrilor din cartier”. Dacă nici asta nu era suficient, maşina îi era ușor tamponată de un taxi galben, condus de un bătrân negru zâmbitor şi plin de scuze: „Massa’, maşina este asigurată, nu? Mii de scuze! Aaaa, dar sunteţi o personalitate, sunteţi ziaristul X care scrie de rău despre bunul doctor Spock. Massa’ nu este bine, nu este bine deloc, vă spune un om bătrân!”.

În 99% din „cazuri” ziariștii înţelegeau despre ce este vorba, pentru că, vorba lui Mark Twain, americanii nu pot să-şi permită să fie proşti, toți și pe termen lung şi îşi găseau alt subiect de mâncat rahat.

„Cazurile disperate” erau date în grija lui Herbert, un imens și duios homosexual negru, notoriu, de doi pe doi metri. Care apărea, tandru, în redacţia respectivului şi îi făcea o „scenă de dragoste” care mai întotdeauna se lăsa cu picioare rupte şi intevenţia poliţiei. Aşa a scăpat Dr. Spock de „atenţia” presei corupte!

Morala: Într-un sistem corupt şi amoral, ticăloșit, trebuie să joci la fel, dreptatea şi adevărul sunt nişte sintagme istorice, din păcate. Contează numai ce se afirmă, nu şi ceea ce se poate dovedi. De asemenea nu trebuie să te lași șantajat, niciodată! Dacă vreodată ai nevoie, nu ezita: cheamă-l pe „Charles”! Am eu o listă de Charley... pe undeva!

Astăzi este ziua de naștere a actorului britanic David Suchet. Împlinește 78 de ani, să-i spunem La Mulți Ani! Cel mai bun Hercule Poirot, din istoria filmului, din punctul meu de vedere. Dar, în noaptea aceasta o să-l revăd în rolul căpitanului navei galactice de luptă TCS ”Tiger’s Claw” din SF-ul ”Wing Commander”. Este un amănunt în acel film, pe care trebuie să-l revăd neapărat! Sau o să văd tot un film cu Hercule Poirot, dar jucat de Peter Ustinov, David Suchet are alt rol în film.

Poate o să vă spun și domniilor voastre despre ce este vorba, dar nu acum, avem timp, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sociale sunt, însă, bine aspectate. Este bine sa-ti vezi de treburile tale, fara prea multe proiecte de viitor si cheltuilei insemnate. Ofera-ti prilejuri de multumire si satisfactie. Odihneste-te mai mult si respira aer curat. Domeniul familiei este aspectat bine.

TAUR Evită să fii prea sensibil cu cine nu merită. Fii precaut în discurs şi promisiuni. Bioritmul este defavorabil, dublu critic fizic şi intelectual şi cu emoţionalul la negativ. Adică, eşti depresiv, obosit şi cu gândul aiurea, fără putere de concentrare. Tratament : te duci undeva, singur şi înjuri pe toată lumea, copios şi cu imaginaţie până răguşeşti sau nu mai ai suflu. Atenţie, să nu te audă cineva! Venus, planeta ta protectoare, afectată, indica o indiscretie sau chiar o tradare. Iartă dar să nu uiţi.

GEMENI Trebuie să stai ca muntele sfant Kogaionon, nemişcat, în spaţiu, timp şi gând. Contemplează, configurează, meditează... Stai în Panteonul tău, dispreţuitor, nemuritor şi superior, adică stai bine-merçi comod şi relaxat fie pe o canapea fie pe pătura de pic-nic. Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea ta majoră este să menţii o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Nu vinde blana ursului din padure, nu promite ceva in afara posibilitatilor tale, pentru ca s-ar putea sa produci deceptii nemeritate.

RAC Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba. Ceva se întâmplă – mare atenţie la călătorii sau deplasări. Dacă eşti precaut, vigilent şi prudent - totul este bine, aproape bine! Evită locurile aglomerate, spaţiile deschise, curentul şi datoriile noi. Evită, în special, în a doua parte a zilei, promisiunile, angajamentele, sau asociaţiile. Tot ceea ce este început în perioada în chestiune se poate să sfârşească prost, chiar dacă este vorba de o distracţie. Limitează-te la activităţile de rutină, cu oamenii pe care îi cunoşti bine.

LEU Karma, legea acţiunii şi a reacţiunii spirituale, funcţionează de multe ori derizoriu şi cu întârziere. Nu că ar fi ceva de capul karmei, înţelepţii tibetani, cei adevăraţi, spun că este excepţia, o particularizare dintr-o regulă mult mai cuprinzătoare, de ei ştiută. Mai curând, în ziua de astăzi, se răsfrâng ecouri ale acţiunilor, gesturilor şi gândurilor tale din trecut. În general ai o atitudine defensivă şi cauţi anturajul prietenilor noi în încercarea de schimbare. Pe de altă parte, Mercur şi Marte, arată o perioadă foarte bună sub aspectul casei banilor, a proprietăţilor şi a valorilor personale. Este, de asemenea, perioada în care trebuie să te araţi harnic. Poate ar fi cazul să te gândeşti la garderoba de vară.

FECIOARĂ Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii ! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Amână orice ai de făcut până după amiază când configuraţia stelelor îţi este mai favorabilă. Evită discuţiile în contradictoriu şi disensiunile în cursul dimineţii. Cineva îţi aminteşte de o promisiune mai veche. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese.

BALANŢĂ Dincolo de imagini si cuvinte se afla sensulul ascuns al lucrurilor. Descifreaza scopurile reale ale celor din anturajul tau si vei fi foarte popular, daca le vei spune ceea ce doresc să audă. Este o zi liniştită, din mica vacanță de Sf Paști, în care poţi înregistra realizări cu dinamică pozitivă, atât în mijloace materiale cât şi în trăiri existenţiale. Din punct de vedere emoţional eşti pe lungimea de undă a anturajului şi în special a celor dragi şi apropiaţi, cărora, ţi se pare că în această perioadă, le înţelegi mai bine atitudinile, scopurile şi motivaţiile. O perioadă complexă, dar care perioadă nu este complicată ?!

SCORPION Zi dedicata in special rezolvarii problemelor personale. Dragostea este bine aspectata. Nu neglija problemele care tin de sanatate, chiar daca este vorba de o banala indispozitie. In general evita sa te simti coplesit de oboseala. Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi solicită ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent. Ziua de astăzi este o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă.

SĂGETĂTOR În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu mai mulţi oameni, un colectiv de oameni. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie, sau de o proprietate. Astăzi este o zi în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor respective. Eşti la mijlocul micii vacanţe şi te gândeşti că se apropie vara cu vacanţele şi stelele din nou sunt favorabile călătoriilor şi distracţiilor, vai, aşa de plăcute dar care consumă aşa de mult timp.

CAPRICORN Lucruri aproape fara importanta, detalii cotidiene iti vor arata ca esti un norocos si un rasfatat al cursei vietii. Domeniile avantajate de stele sunt astazi cele legate de partenerul de viata. Fa-i un mic cadou, asa, fara nici un motiv aparent! Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci compromisuri costisitoare. Ascultă, însă, cu atenţie. Astăzi este ziua concesiilor. Uită un pic de convenţiile sociale, de obligaţiile şi responsabilităţile acumulate pe umerii tăi, uită de avere şi de afaceri... Confiscat de toate aceste acte reflexe ai uitat tocmai de tine... Ai impresia că ceea ce faci tu hotărăşti ! Oare ?! Nu eşti cumva marioneta momentului ?! Nu faci cumva ceea ce trebuie să faci ?! Ai uitat de tine, dragă prietene şi stelele sancţioneză acest lucru...

VĂRSĂTOR O problemă cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani sa o achiti. Nici o problema, pune-o lânga celelalte neachitate – dar să le ţii în ordine! Evenimente sociale şi/sau din sfera culturii şi a artei. Tu ai, insa, tendinţa sa vorbesti mai mult, sa cauti solutii la problemele si incertitudinile tale. Pe de altă parte perioada este lovită de inconsistenţă, dar, cu un Mercur favorabil eşti mai sensibil la comunicare şi mai abil în analiză şi sinteză. Pe de altă parte Saturn arată că s-a strâns o componentă de oboseală cronică şi de stres şi enervare – energie negativă – pe care trebuie să le rezolvi. Fii sincer cu tine, gaseste-ti motivele de enervare si vezi daca poti sa le rezolvi singur. Relaxează-te, distrează-te, doar este o mică vacanţă!

PEŞTI O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută din nou despre vechi proiecte şi idei, chiar dacă este vacanţă. Discuţii, în general sterile. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Un mijloc de transport, sau ceva mecanic, un aparat, acolo - îţi face necazuri. Vinde-l, schimba-l, repara-l - nu lasa obiectele sa te enerveze ! Cu oamenii te descurci astăzi ceva mai bine. Dar nu arunca cu banii, nu cheltui ca să te simţi bune! Ţine cu dinţii de bani! Nu fi generos cu cine nu trebuie! Nu da bani cu împrumut ! Nu ceda nimic, niciodată! Fii ferm! Sigur, răsplăteşte valoarea şi mai ales loialitatea faţă de tine.