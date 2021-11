HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 19 noiembrie 2021. Senatorul de drept. Nu vă fie frică, eclipsa nu vă strică!

19 noiembrie

Pe 19 noiembrie s-au născut Martin Luther, Indira Gandhi, Ted Turner, Mihail Kalinin, Meg Ryen, Jodie Foster, J.R. Capablanca, Aurel Vlaicu, George Emil Palade, Monica Lovinescu, Liviu Tudan, Ioan Tugearu, Dumitru Dumitriu, Emil Constantinescu.

Nimic în „Kalendar” iar în calendarul creştin-ortodox sunt Sf. Avdie şi Varlaam.

Am mai răsfoit notiţele mele, de la Madrasse Omar Khayyam, unde am învăţat astrologie timp de patru ani. Am redescoperit, cu plăcere, calendarul zoroastrian, care denumea şi descria fiecare zi a anului în funcţie de gradul din zodiac. Pentru 26-28 grade în Scorpion, care corespunde zilei de 19 noiembrie, codicele zoroastrian spune: „Ziua dreptei judecăţi”.

Hai să judecăm drept! Revin şi în acest spaţiu, al „horoscopului”, atât de drag mie, cu problema „senatorului de drept”. Am mai scris şi am mai făcut campanii, dar… poate nu am fost auzit, poate erau alte priorităţi, poate nu am repetat suficient!

Pe scurt, ar trebui să existe în România o lege, după cum există şi în alte multe ţări şi a existat în România antebelică, ei bine să existe instituţia „senatorului de drept”.

Patriarhul României, un reprezenatnt al Casei Regale de România şi preşedintele, sau preşedinţii care şi-au încetat onorabil mandatul sunt, ar trebui să fie, beneficiarii acestei legi. Câteva persoane, poate trei, patru, cinci!

Este păcat, mare păcat să vezi un preşedinte al cărui mandat a trecut făcând audienţă la televiziunile particulare în loc să servească ţara în continuare. Este mare risipă pentro o ţară mică ca a noastră. Câte ştiu oamenii aceştia, cei care au fost preşedinţi! Pe câţi oameni importanţi cunosc, câte secrete deţin! Şi nu spun asta pentru că astăzi este ziua de naştere a altui Scorpion preşedinte, Emil Constantinescu! La mulţi ani, domnule Emil Constantinescu, cu pace, sănătate şi bunăstare! Viaţă lungă şi prosperă, vă mai aduceţi aminte, cum spuneau vulcanienii!

Apoi Patriarhul trebuie neapărat să ocupe un fotoliu în Senat. A fost, ca poziţie, şi în Marea Adunare Naţională, pe vremea comuniştilor şi nu îşi găseşte locul în reprezentarea României aşa-zis democratice?

Casa Regala trebuie să aibă neapărat un loc al senatorului de drept. Este un drept istoric şi o punte peste ani.

Hai să judecăm drept, în ziua dreptei judecăţi!

Domniile voastre, un demers ca cel de mai sus, este un demers normal, pentru o ţară normală. Fără interese personale, sau de grup, fără reclamă şi fiţe corporatiste. Un om, adică subsemnatul, a văzut o problemă şi propune în agora, în public, în scris, o rezolvare, o îmbunătăţire a vieţii publice, poate un lucru drept şi folositor. Sau, poate, nu! Majoritatea decide!

Vedeţi, cu majoritatea aceasta am eu o problemă… Acum majoritatea spune că mergem pe un drum greșit, dar nu tot ea ne-a adus aici prin votul ei? Bună întrebare!

Acum mulți ani spuneam: ”Ascultaţi-mă pe mine, o să-l regretaţi pe Băsescu, Traian Băsescu! Aşa cum a fost el, cu greşelile lui şi l-am criticat la greu, a fost, este un învingător, un boxer politic şi un om întreg, adevărat, un patriot! Vă mai zic, odată, ca să ţineţi minte: o să-l regretaţi pe Băsescu! Nu regretă, deja, mulți, pe Ceauşescu?”

Până la urmă, cât a stat la Cotroceni, Băsescu s-a îmbogăţit! Are cea mai mare bogăţie din lume: doi nepoţei frumoşi, ca doi bulgări de aur, cea mai mare avere! Asta înseamnă bogăție!

Am citit multe și mărunte în presa românească despre eclipsa parțială de Lună, de astăzi, 19 noiembrie. În general traduse cu Google după niște imbecili din Occident. Am renunțat la critică și la încercarea naivă de a schimba prostia acestor indivizi în informație corectă. În definitiv ei nu fac nimica rău, imbecilitatea este perfect legală, nu există nicio lege care condamnă prostia.

Buuun… Avem una bucată eclipsă parțială de Lună. Începe la ora 08:02:09, și se sfârșește la ora 14:03:04 ora României. Durează șase ore și două minute, nefiind cea mai lungă eclipsă a mileniului, după cum titrează, fals, unele ziare. Dar este cea mai lungă eclipsă parțială din secolul XV și până astăzi. O eclipsă parțială, Luna fiind acoperită de umbra Pământului, la maximum, 99,1%. Vizibilă în cele două Americi, Europa și Africa Occidentală și Estul Asiei. Din România nu se vede, deloc. Deci nu există, din punct de vedere astrologic, nicio informație, pozitivă sau negativă despre influența eclipsei parțiale de Lună asupra unor zodii.

Să fiu clar și bine înțeles, am în spatele afirmațiilor mele o bibliotecă întreagă de cărți de astrologie și astronomie. Eclipsele sunt fenomene astronomice cu o conotație astrologică negativă, dar doar asupra zonei geografice de unde se pot observa. Nimic rău pentru România de la eclipsa de Lună, avem noi destule surse de nenorociri și așa.

Și, da, așa răspund la unele întrebări, românii din Spania, Portugalia, Franța, Țările de Jos, Marea Britanie, SUA, Brazilia etc suferă aceleași consecințe negative ca restul populației de acolo. Zodia Taurului este cea mai afectată, în zonele unde se poate observa eclipsa.

Ca întotdeauna, amintesc teorema lui Hiparchus din Niceea, inventatorul trigonometriei, care în secolul II, înainte de Hristos, enunţă clar în „Ierarhiile cereşti” (prin citate, opera completă s-a pierdut la fel ca şi celelelte 14 opere fundamentale ale grecului): ”… întotdeauna eclipsele de Lună și de Soare sunt grupate, câte două, într-un interval nu mai mare de două săptămâni…”

În cazul nostru eclipsa totală de Soare, de pe 4 decembrie, vizibilă în Sudul extrem, în Antarctida.

Cu multă speranță vă anunț, că, cu, sau fără eclipsă, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 19 noiembrie 2021

BERBEC Vrei să le faci pe toate, să controlezi tu totul! Astăzi lasă lucrurile să se petreacă natural, de la sine, este mai bine. Nu interveni, nici la muncă, nici acasa, nici măcar cu un sfat. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Sa nu fii foarte contrariat cind analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni va starni proteste şi remarci de genul „am mai auzit asta”!

TAUR Stai liniştit şi aşteaptă să treacă ziua! Ce poţi să faci când nu ai chef de nimic? Mai nimic! Zâmbeşte mult, vorbeşte infatuat şi fii agitat, aşa lumea nu o să observe că nu faci nimic! Tot ceea ce începi sau programezi astăzi pot să aducă rezultate fructoase, dar, trebuie să fii sigur că poţi să duci proiectul la capăt. Până la urmă este o zi neaşteptat de simpatică, in care toata lumea te intreaba ce faci si gaseşte că arăţi bine. Este normal, dacă nu ai făcut nimic, arăţi odihnit şi prosper! Până seara chiar că te simţi excelent!

GEMENI Ai mult de lucru şi multe trăiri. Ca rezultat, o să fii epuizat, obosit fără speranţă, spre sfârşitul zilei. Mai poţi doar să-i spui partenerei, ca Napoleon: „Nu în noaptea asta, Josephine!” Îmi pare rău pentru tine… dar ceva-ceva se întâmplă şi în registrul bun. Îngerul responsabil, cel supărat, îşi aduce aminte că a fost programat să gândească numai de bine, să vorbească numai de bine şi să facă fapte numai bune, aşa că face el ce face şi primeşti, mai pe seară, o veste bună!

RAC Cu toate că astăzi ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. O zi densă, cam obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de activitate. Seara, relaxantă! Ziua de astăzi se configurează ciudat – tu pari că eşti pusă în faţa unei decizii. Adică, de fapt, nu şti ce sa alegi intre două căi de urmat. Decizie care nu-ţi este chiar la îndemână fiind vorba de o problemă mai complicată şi probabil foarte personală.

LEU Totuşi, te simţi mai bine! Eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Munceşti, te odihneşti şi te gândeşti cu încredere la viitor. Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice lăsând la o parte păcatele marilor feline. Le ştii tu care…

FECIOARĂ O zi mai dificilă. Pregăteşte-te să primeşti în plin şocul noului, paradoxal şi neaşteptat. Astăzi trebuie să încerci să te adaptezi, cu diplomaţie, fără să faci compromisuri costisitoare! În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi… Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Ziua de astăzi este favorabilă familiei, cuplului, legăturilor de sânge, de mir, sau pur şi simplu de afinităţi selective.

BALANŢĂ Cei din jurul tău aşteaptă astăzi mult de la tine. La serviciu lucrurile s-au încurcat şi toţi sunt cu ochii pe tine, tu să rezolvi! Acasă eşti aşteptat să faci cumpărături şi mici atenţii! Limitează cheltuielile la strictul necesar. Nodul tău gordian, sau calcâiul lui Ahile, cum preferi, că antichitatea este plină de pilde, se numeşte viaţa ta amoroasă. Oricum, nu prea ai de unde alege! Aşa că aspectele favorabile pot fi pur teoretice…

SCORPION Ai un moral bun, eşti în formă bună. Eşti mai detaşat decât de obicei, mai calm şi cu zâmbetul pe buze! Ţi-au ieşit “maţocăriile”! Eşti tare, domnule, jos pălăria, dar nu te culca pe lauri! Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, dar şi in dragoste.

SĂGETĂTOR Ai şanse mari să ai o zi epuizantă, fără niciun moment de răgaz. S-au strâns multe probleme, ai mult de muncă şi puţine resurse. Cere ajutor, organizează-te, până nu te blochezi de tot! Până la urmă, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie, în alt domeniu decât de obicei. Mai grea. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău.

CAPRICORN Visezi cu ochii deschişi, dar problemele cotidiene, realitatea, te confiscă. Oferă-ţi momente plăcute şi vei avea o productivitate şi o eficienţă mai bune. Oamenii de succes sunt relaxaţi! Cu zodia în continuare relativ nepopulată de planete, exceptând pe Pluton, care hai să fim drepţi este mai mult un planetoid, trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar, din fericire, rareori, superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Concentrează-te, sau cere ajutor!

VĂRSĂTOR Ai nevoie de un plan, de o strategie, de o structură, organizare, ca să poţi avansa în interesele tale. Patinezi pe loc, eşti ţinut să avansezi pe drumul tău de forţe contrare şi opuse. Pragmatismul tău poate fi de mare folos astăzi, viziunea ta realistă aduce succes. O zi obositoare, dar foarte plăcută. Seară deosebită în compania celor dragi, poate la un spectacol. Astăzi, sănătatea ta este bună, iar banii nu sunt foarte rari la tine in buzunar. Ai, deci, o zi bună! Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou.

PEŞTI Eşti pe drumul cel bun! Reuşita pare aproape, nu te lăsa acum. Dar, după ce termini activitatea cotidiană parcă ai dori şi un film, un spectacol, pe net. Sigur că da. Respectă-te, dacă vrei să fii respectat! Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun astăzi cheltuieli. Ai intrat într-o rutină puţin cam monotonă şi plictisitoare de zi-lumină, rutină relativ importantă pentru viitorul carierei tale. Dar, nu uita că trebuie să te şi relaxezi şi să te distrezi!