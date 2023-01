HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 19 ianuarie 2023. De ce bulgarii pot și noi nu? Bună întrebare!

19 ianuarie

Pe 19 ianuarie s-au născut Edgar Allan Poe, Paul Cezanne, Janis Joplin, Dolly Parton, Robert Palmer, Herbert Walther, Javier Pérez de Cuéllar, Pedrag Mijatovici, Ludovic Bacs, Ionel Brătianu, Ştefan Procopiu, Ludovic Bacs, Constantin Drăghici, Ion Gherman.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Macarie Egipteanul, Arsenie și Marcu din Efes şi Eufrasia.

Nimic în „Kalendar”, după zilele lupului celui șchiop dacii se mai şi odihneau la adăpostul satelor întărite şi socoteau merindele pentru iarna care a mai rămas.

”Sunt un dement cu lungi episoade de luciditate oribilă!” spunea, despre el însuși, Edgar Allen Poe, cel nepereche, pe care-l pomenim astăzi.

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore—

”The Raven” poemul care mă urmărește în nopțile târzii, când, cu coada ochiului văd ceea ce nu poate fi zărit altfel. Sunt multe taine între Pământ și Cer, Poe a văzut unele dintre ele, este greu să mai fii ceea ce ai fost când ești atins de aripa Corbului. Sunt câteva ecranizări ale operelor lui Poe, dar departe, foarte departe de original. Nici nu intră în discuție. The Raven! Eu nu am corbi, dar am multe mierle, pe care le hrănesc cu mere și pâine. Fluieră într-un fel anume, când mă văd, deja mi-au dat un nume, sper că este un nume bun.

În 2022, Ucraina a cumpărat din Bulgaria o cantitate uriașă de combustibili fabricați din petrol rusesc, potrivit datelor Institutului Național de Statistică din Bulgaria, furnizate exclusiv pentru EURACTIV Bulgaria.

Din ianuarie până în noiembrie 2022, Bulgaria a exportat combustibili în valoare de 700 de milioane de euro în Ucraina, iar după cum se pare, valoarea totală a anului va depăși 825 de milioane de euro. În comparație cu perioada de dinaintea războiului, aceasta este o creștere de 1.000 de ori, deoarece exporturile de combustibil ale Bulgariei în 2021 către Ucraina au totalizat doar 750.000 de euro.

Amploarea actuală a exporturilor de petrol bulgare către Ucraina este atât de mare încât corespunde cu aproximativ 1% din dimensiunea întregii economii bulgare.

Principalul export de combustibil din Bulgaria către Ucraina este motorina (cunoscută și sub numele de motorină roșie), care reprezintă mai mult de 90% din livrări.

Livrările de benzină au crescut, de asemenea, rapid în ultimele șase luni. Combustibilul diesel este utilizat în industria grea pentru alimentarea mașinilor, generatoarelor și vehiculelor de teren, precum și în agricultură și transport maritim.

Producătorul de motorină din Bulgaria este singura rafinărie a țării, situată în orașul-port Burgas, deținută de compania petrolieră rusă Lukoil, care încă operează în principal cu petrol rusesc importat prin petroliere prin Marea Neagră, datorită unei derogări de la sancțiunile UE.

Rafinăria din Burgas își poate permite să exporte combustibil la prețuri semnificativ mai mici, deoarece lucrează cu propria materie primă. Anul trecut, din cauza sancțiunilor occidentale, prețurile petrolului rusesc pe piețele mondiale au fost în medie cu 20-30 de dolari pe baril mai mici decât prețurile bursiere.

Statisticile bulgare arată că Ucraina este acum al treilea partener comercial al țării balcanice, datorită exportului de combustibili, după ce a înlocuit SUA. În 2021, Ucraina s-a clasat pe locul opt printre țările din afara UE ca destinație pentru exporturile bulgare.

Exporturile de combustibil din Bulgaria către Ucraina au atins apogeul în noiembrie 2022, când au fost exportate produse petroliere în valoare de 130 de milioane de euro.

Avalanșa exporturilor de petrol din Ucraina a început în mai 2022, când au fost exportate produse în valoare de 40 de milioane de euro, și a ajuns la 105 de milioane de euro în iunie. Din iunie până la sfârșitul anului, nivelurile au fost constant ridicate.

Perioada cu cele mai mari vânzări de combustibil către Ucraina coincide cu administrarea guvernului interimar al președintelui Rumen Radev, care este un moderat care, se pare, că ține seama, în primul rând, de interesele Bulgariei și apoi de alții.

Radev este un oponent ferm al trimiterii de arme bulgare în Ucraina, dar deși este divizat, parlamentul nu l-a ascultat și o majoritate a decis să trimită arme la sfârșitul anului trecut.

Bulgaria își protejează afacerea

La 13 ianuarie, parlamentul bulgar a adoptat o lege care permite exportului combustibililor produși din petrolul rusesc doar în Ucraina. Cu toate acestea, există o lacună în lege care permite comerțul cu alte țări din afara UE pentru combustibilii produși de Lukoil în Bulgaria, pentru care nu există piață în Bulgaria.

Aceasta ridică problema posibilului reexport de combustibili din petrolul rusesc către UE, dar numai după ce au fost vânduți de Bulgaria către o țară din afara UE.

Dacă petrolul provine din altă țară, de exemplu Kazahstan, dar a trecut prin Rusia în tranzit, noua lege bulgară spune că poate fi importat în Bulgaria și produsele pot fi vândute pe piața europeană.

La sfârșitul anului trecut, Lukoil și-a anunțat intenția de a face din Bulgaria baza principală în UE. Compania rusă a promis că va plăti sute de milioane de euro taxe în Bulgaria dacă i se permite să-și exporte producția de petrol din țară. Rafinăria Lukoil din orașul bulgar Burgas este cea mai mare din Balcani.

A fost prevăzută o derogare temporară în cadrul celui de-al șaselea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei pentru importurile de țiței prin conducte în acele state membre ale UE care, din cauza situației lor geografice, suferă de o dependență specifică de aprovizionarea Rusiei și nu au opțiuni alternative viabile.

Bulgaria are o astfel de derogare până la sfârșitul anului 2024.

În 2022, Bulgaria a vândut, de asemenea, arme în valoare de peste 1 miliard de euro Ucrainei, deși nu direct, ci prin intermediari, a arătat o investigație EURACTIV.

Țara balcanică este principalul furnizor de muniție pentru armamentul sovietic (rusesc) al armatei ucrainene, deși autoritățile oficiale de la Sofia neagă în continuare că au avut loc astfel de exporturi.

„Este logic”

„Este logic că Bulgaria exportă mai mulți combustibili în Ucraina și acest lucru va continua și în acest an”, a declarat Martin Vladimirov, director al programului Energie și Climă la influentul think tank bulgar Centrul pentru Studierea Democrației (CID), pentru EURACTV Bulgaria.

Vladimirov, unul dintre cei mai importanți experți în energie din Bulgaria, a confirmat, de asemenea, că carburanții produși de Lukoil sau de alți importatori de combustibili ruși, precum compania bulgară Insta Oil, care importă direct combustibili din Rusia, sunt exportați în Ucraina.

„Aceștia nu sunt importatori de țiței, ci de produse finite, care apoi sunt exportate prin România, iar după calculele mele ajung în Ucraina aproximativ 32.000 de barili de astfel de combustibili pe zi. Este vorba despre motorina, care este folosită pentru mașini grele și utilaje agricole”, a spus Vladimirov. Și pentru tancuri, mașini blindate și autotunuri, am sublinia noi.

El nu a fost de acord cu dezvăluirile recente publicate de Die Welt și Politico, în care s-a susținut că Bulgaria a furnizat 40% din combustibil pentru armata ucraineană, spunând că acest procent este foarte exagerat.

Fostul ministru de Finanțe Assen Vassilev a declarat pentru Die Welt că Bulgaria a devenit unul dintre cei mai mari exportatori de motorină către Ucraina și a acoperit uneori până la 40% din nevoile sale. Statisticile arată însă că principalul export din Bulgaria este motorina.

„Este important de subliniat că toate produsele exportate în Ucraina sunt fie combustibili produși direct în Rusia, fie produse în Lukoil Neftohim”, a spus Vladimirov, care se așteaptă ca acest lucru să continue și în acest an.

„Acest lucru va continua, deoarece Comisia Europeană a acordat în decembrie o derogare explicită pentru ca Bulgaria să poată exporta în Ucraina produse din petrol rusesc în valoare de media din ultimii cinci ani”, a spus Vladimirov.

Am reprodus acest articol EUROACTIV pentru că se repetă mereu ”derogare de la sancțiuni”. Nu-mi amintesc ca vreun guvern românesc să fi cerut UE o derogare. Întârzieri, da. Dar derogare, parcă nu. În altă ordine de idei sau aceiași, un război în vecini este un prilej de îmbogățire. De exemplu Elveția în WW2. Sau Suedia, tot atunci. Din nefericire sunt ferm convins că prilejurile de a face bani mulți cu furnituri de război sunt în mâinile unor grupuri de interes, particulari, și nu aduc bani României, statului ca să fie repartizați către armată, învățământ, sistemul medical, pensii. De ce bulgarii pot și noi nu? Bună întrebare!

În pustnicia mea lucrurile se cam bulucesc, nu mai am liniștea necesară unui pustnic în rodaj, care caută înălțarea. Numai îmi ajunge timpul. O să iau Biblia de la Sinaia ca să caut răspunsuri și starea de grație, ce a fost, o să mai fie, cele 66 de cărți ale Bibliei sunt o mică bibliotecă de înțelepciune și morală. Mereu deschid la Psalmi sau Proverbe Caută și vei găsi, bate și ți se va deschide, pentru că, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 19 ianuarie 2023

BERBEC După program, drumurile nu sunt indicate. Stai acasă, la căldură, cu pisica şi/sau căţelul, cu un ceai fierbinte şi multe vorbe şi viaţa o să ţi se pară frumoasă şi lungă. Ascultă muzică! Încerci să schimbi modul tău de abordare a cheltuielilor, ca să faci economie. Păstrezi mereu un atuu în mânecă, eşti prudent. Astăzi ai nevoie de mai mult de unul. Anumite situaţii pe care le-ai tot amânat, se revarsă asupra ta! Joacă bine atuurile tale! Zi favorabilă implicării tale în rezolvarea unor probleme urgente. Implică-te personal, dar trebuie să ceri şi ajutor pentru că soluţiile unor probleme nu intră în competenţele tale.

TAUR Limitează-te la activitatea obișnuită. Nu trebuie să întreprinzi nimic important financiar. Investiţiile şi achiziţiile constituie o nebunie periculoasă în această zi de iarnă continentală. Vitalitatea ta este în creştere, dispui de o mare cantitate de energie şi timpul îţi pare a fi prietenos. Totuș, pe seară, refuză programele de ieşit în oraş şi odihneşte-te cât poţi mai bine! Relaţiile de familie se ameliorează lent, dar sigur, pentru cei care au avut o oarecare “răceală” în sentimente. O veste bună va fi urmată de una şi mai buna, fără să fie din acelaşi domeniu. O a treia veste, in a doua parte a intervalului, iţi poate face mare plăcere.

GEMENI Ești mai serios decât de obicei, ironiile ți-au înghețat pe buze, se întâmplă lucruri importante. Ai un bun simț al improvizației, dar astăzi ți se cere ceva mai greu: tărie de caracter! Astăzi ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi să le faci pe toate, dar oricum, eşti aproape de o soluţie pentru o problema presanta, în care ai nevoie de ceva bani. Ştiai sau nu, „mâine este o nouă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe mâine, adică chiar pe săptămâna viitoare ceea ce poţi lăsa. Amânarea este o artă. Trebuie să foloseşti mai eficient timpul şi să termini treburile începute.

RAC Trebuie să reușești să-ți controlezi cu succes emotivitatea, este esențial pentru tine. Nu încerca combinații, scheme complicate. Lucrurile sunt dezarmant de simple, de cele mai multe ori! Este o perioadă bună pentru mici îmbunătăţiri în casă. Poţi face şi mici schimbări de program dar fără implicări majore. Ai semne că poţi primi ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Relatiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt azi armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Cu jumătate din zodiac favorabil te poţi duce la un film bun, sau la un spectacol, mai pe seară. Nu fi leneş, timpul trece şi distracţiile sunt din ce în ce mai rare şi obositoare. Du-te în oraş!

LEU O zi benefică în care ai idei bune. Creativitatea ta este avantajată, nu sta pe coadă, acționează, timpul trece, leii care nu cooperează ajung la circ – săracii de ei! Nu pleca la drum! La serviciu, sau unde îţi petreci dimineţile, trebuie să foloseşti fiecare moment al programului. Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Activitatea laborioasă înseamnă un mare consum de energie. Nu te obosi mai mult decât trebuie, nu intra la uzură!

FECIOARĂ Lecția unei întâmplări din trecut o poți aplica, cu succes, astăzi. Este momentul unei analize. Experiența este bună, dar viața este în continuă mișcare, trebuie să faci parte din schimbare! După program, ocupă-te de programul tau obişnuit, poate du-te la un spectacol, sau la sală şi stelele spun ca totul o sa fie bine! O anumita tensiune domneste la serviciu, sau în familia ta, dar e bine sa nu dai importanta şi să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la servicu şi de acasă. Nu uita că tăcerea este de aur, vorba de tinichea!

BALANŢĂ Astăzi poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite şi poţi obţine armonia şi consensul atât de preţuite de zodia ta. Compromisurile au în tine un maestru incontestabil! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Totul se rezolvă cu bine! Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău tranzitat arată că preocuparea ta majoră este să menţii status quo – poate este vorba de o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba. Oricum, pretenţiile celor din anturajul tău prezent şi trecut sunt cam mari!

SCORPION O zi care se anunță fluidă, o poți pune în ce formă vrei, după interesele tale. Evită excesele și exagerările, de orice natură. O convorbire cu persoane de calitate te poate clarifica. Trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare pentru ca să anulezi influenţa unor aspecte nefavorabile. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la cele necesare, dar nici nu fii zgârcit! Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, dacă tu te simţi bine. Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. No problemo, pune-o lângă celelalte neachitate pentru că “Necinstit nu este cel care este sărac, ci cel care cere prea mult” – spune o vorbă veche din Orient.

SĂGETĂTOR O zi obișnuită pentru tine şi ai tăi, după program poţi să-ţi permiţi să nu faci nimic, sau să-ţi scoţi trupa la un film. Gândurile care te framântă nu au temei, te îngrijorezi degeaba! Aspecte favorabile unde îţi desfăşori activitatea. De asemenea o zi plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor personale. Găseşti nota potrivită chiar şi în acordul sentimental. Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii, chiar dacă îţi plac tot felul de nimicuri! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Nu „economisi” nu pune banii la bancă ca să-i îmbogăţeşti pe bancheri, dar nici nu-i arunca pe fereastră. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, trăieşte bine!

CAPRICORN Astăzi nu trebuie să iei în serios zvonurile, sau bârfele unor persoane din jurul tău. Dar, verifică-le, cu discreție. Nu iese fum, fără foc! Ești tensionat, un masaj ți-ar face tare bine! Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai dimineaţa. Ziua de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza oboselii și a vremii capricioase.

VĂRSĂTOR Ești receptiv la problemele celor din jurul tău și gata să-i ajuți. Nu fii mercantil, nu pune condiții. Atenție la mișcările bruște, la figurat, dar și la propriu, nu-ți tortura închieturile! Domeniul emoţional este bine aspectat. Cu mai mult realism şi mai puţine iluzii și proiecte faraonice poţi să te simţi confortabil. O veste din presă te interesează, dar nu exagera impactul asupra vieţii tale. Poate fi o perioadă favorabilă şi odihnitoare. Cum am spus în repetate rânduri: nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează speculatiile financiare, nici măcar pentru zece lei. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, pentru că eşti o persoană pe care se pot baza.

PEŞTI Atmosfera este tensionată, la serviciu trebuie să-ți multiplici eforturile ca să te faci auzit, să te impui. Încrederea pe care trebui să o ai în forțele proporii este cel mai bun argument! Totuși, ceva se încurcă, aşa că eşti în situaţia de a purta conversaţii interesante cu colegii, cu şeful, ceea ce îţi sporeşte gradul de socializare. Adică, nu prea ştii cum să rezolvi! Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţi rezultatul dorit. Invata sa te relaxezi sa te odihnesti, sa-ti „incarci bateriile”. Inconjoara-te de lucruri frumoase si de oameni placuti. Confortul spiritual este cheia succesului tau. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie!