HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 19 DECEMBRIE 2022. Pentru prima dată după secolul al VII-lea, Anglia nu mai este majoritar creștină.  

19 decembrie

Pe 19 decembrie s-au născut Edith Piaf, Leonid Brejnev, Bronislav Huberman, George Snell, Steven Isserilis, Ion Sima, George Enache.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Bonifatie, Aglaia și Grighentie.

Tradiţional, în ”Kalendar”, pe 19 decembrie este Ajunul Ignatului. În această noapte creaturile nopţii conduse de vrăjitoare malefice umblă să ia belşugul casei. De aceea se presară mei şi sare împrejurul casei, a hambarelor şi a curţii. (Speranţia).

Grațioase jupânițe și cinstiți jupâni, doar două planete sunt retrograde. Uranus din Taur și Marte în Gemeni.

Marele antropolog şi etnograf german Julius Lips arăta similitudinea unor obiceiuri dintre diferitele popoare. Se referea la cerşetorie, uneori, cerșetorie religioasă, rituală.

Pe la sfârşitul neoliticului au apărut în Europa, deci și în ţinuturile noastre, primele acumulări de produse, în special alimente pentru iarnă. Cei mai harnici şi mai abili reuşeau să facă rezerve pentru iarnă. Alţii, din diverse motive, între care se găsea şi lenea, nu puteau să pună nimic deoparte. Istoria cu greierele și furnica. Cam pe la timpul solstiţiului de iarnă cei urgisiţi de soartă nu mai aveau cum să-şi procure de ale gurii şi urlau, în sensul propriu al cuvântului, de foame. Cete de „urlători” înconjurau sălaşurile celor mai norocoşi, care aveau rezerve de hrană.

Cei „bogaţi” împărţeau puţinul lor cu ceilalţi, unii răniţi de animale sălbatice, sau triburi duşmane, alţii cu prea mulţi copii. Dar, uneori, se lăsa cu bătaie, jaf şi omor.

Trecând vremea, „urlătorii” s-au transformat în „colindători”. Sărăcimea şi puturoşii satului „colindau” pe cei harnici şi avuţi ca să primească şi ei ceva de hrană. Dacă nu primeau, „urlau”, fluierau, înjurau şi scuipau – blesteme ţărăneşti de pasaj!

Dâra de mei şi de sare are rolul unei bariere magice. Sarea şi meiul sunt produse, reprezintă rodul unei munci! Hărnicia împotriva lenei. Rodul muncii grele împotriva obrăzniciei puturoşilor.

Cerşetoria rituală, în mii de ani, a luat forme din ce în ce mai sofisticate, preluând motive creştine şi devenind, prin lungimea în timp a practicării ei, un obicei folcloric. Practicat, urban, de cete dubioase de țigani. Aici, în Prahova submontană, nu sunt nici creștini, nici români. Au uitat obiceiurile. De prea mult alcool și de prea mult televizor!

Anul acesta, celebrul multiculturalism din Leicester, atât de lăudat de către establishment, a explodat. Atacuri cu cuțite, aruncări cu pietre și sticle, mașini incendiate, simboluri religioase vandalizate, zeci de răniți, inclusiv polițiști… Apoi a început vânătoarea de hinduși pe străzile Marii Britanii.

„Leicester va fi primul oraș în care albii sunt minoritari”, a anunțat The Independent în 2007. Unii au înțeles că nu se va termina cu bine.

Ce s-a întâmplat? Leicester s-a islamizat rapid. În 2001, populația musulmană era de 11%. Până în 2017, a constituit 20%. În rândul copiilor, islamul este dominant.

Pentru prima dată după secolul al VII-lea, Anglia nu mai este creștină majoritară. Cu un prim ministru hindus și cu mulți primari, printre care și cel al Londrei, musulmani.

Nimeni nu știe cum va fi Marea Britanie peste 30 de ani. Am putea, totuși, să fim îngrijorați de un scenariu în care mari părți ale Regatului Unit și ale Europei ar putea să semene cu Pakistanul. „Leicester a devenit orașul model pentru Marea Britanie multiculturală, un loc în care numărul uimitor și dimensiunea minorităților – cele 55 de moschei, 18 temple hinduse, nouă gurudwaras sikh, două sinagogi, două centre budiste și un centru jain – nu sunt văzute ca o rețetă de conflict sau o piatră de moară la gâtul orașului, dar ca o insignă de onoare”, a fost modul în care, în 2013, ziarul liberal britanic The Independent a sărbătorit transformarea celui de-al zecelea oraș ca mărime al Marii Britanii. Fucking liberals!

Există locuri în Europa care au vizat viitorul mai devreme decât altele: Malmö în Suedia, Trappes și Roubaix în Franța, Köln în Germania, Molenbeek în Belgia, Leicester în Anglia…

Anul acesta, faimosul multiculturalism din Leicester, atât de lăudat de către instituție, a explodat. Atacuri cu cuțite, aruncări cu pietre și sticle, mașini incendiate, simboluri religioase vandalizate, zeci de răniți, inclusiv polițiști. Explozia de violență a început după un meci de cricket dintre India și Pakistan pe 28 august. Potrivit presei, unii membri ai comunității indiene din Leicester au sărbătorit victoria cu lozinca „Pakistan Murdabad” („Moarte Pakistanului”). Un sikh a fost atacat în stradă. Rețelele de socializare răspândesc știrile false că victima era musulmană. Casa unei familii hinduse care sărbătorește sărbătoarea Ganesh Chaturthi a fost atacată, iar rețelele de socializare au luat-o razna cu știrile false despre un „atac premeditat împotriva unui musulman”. Apoi o fată musulmană ar fi fost hărțuită de trei hinduși. Așa a început vânătoarea de hinduși pe străzile din Marea Britanie.

Cu doar un an în urmă, Leicester a fost sărbătorit de Institutul de Cercetări Istorice din Londra drept cel mai multicultural oraș din Marea Britanie.

„Aici, toată lumea este o minoritate”, titra The Guardian (also fucking liberals) în 2010, bucurându-se că „Leicester va deveni în curând primul oraș britanic cu o majoritate non-albă”. Creștinismul a fost înlocuit de islam:

„Aici, o moschee Deobandi, construită în 2000, este orientată spre biserica edwardiană Sf. Filip, începută în 1909. Congregația bisericii este de aproximativ 30, amestecați alb, indieni și africani; moscheea de peste drum găzduiește 500 de oameni. Și vineri este plin: doar camera de prosternare, cu încă o sută afară pe trotuar”, spune rectorul de la St Philip’s, Alan Race.

„Leicester va fi primul oraș în care albii sunt minoritari”, a anunțat The Independent în anul 2007. Unii au înțeles că nu se va termina cu bine.

„Orașe divizate, oportunități, sau bombă cu ceas?” Comisia pentru egalitatea rasială a titularizat un seminar de conferință despre Leicester.

Ce s-a întâmplat? Leicester s-a islamizat rapid. În 2001, populația musulmană era de 11%. Până în 2021, a constituit 30%. În rândul copiilor, islamul este dominant.

Datele Oficiului pentru Statistică Națională au arătat recent că, într-o schimbare majoră din 1991, când minoritățile etnice reprezentau puțin peste un sfert din oraș, 59,1% din populația orașului Leicester provinea din minorități etnice. Minoritățile reprezintă, de asemenea, mai mult de jumătate din populația din Luton (54,8%) și Birmingham (51,4%), al doilea oraș ca mărime din Marea Britanie, unde, acum 20 de ani, 70% din populație era nativ britanică. Leicester, Luton și Birmingham se numără printre cele 14 zone mari din Anglia în care oamenii care se identifică drept „albi” formează acum minoritatea. Cea mai mare proporție se găsește în cartierele londoneze Newham (69,2%), Brent (65,4%) și Redbridge (65,2%). În afara Londrei, cea mai mare proporție de non-albi este în Slough (64,0%), urmată de Leicester (59,1%), Luton (54,8%) și Birmingham (51,4%).

Cel mai popular nume pentru cei născuți în Anglia în 2022 este Mohammed.

Mai puțin de jumătate din oamenii din Anglia și Țara Galilor sunt acum creștini, a relevat recentul recensământ, cu ateismul și islamul câștigând teren. Pentru prima dată după secolul al VII-lea, Anglia nu mai este majoritar creștină. Asta a fost acum 1.300 de ani, când insulele au fost convertite de la păgânism la creștinism. În 2011, la recensământul anterior, creștinii reprezentau 59% din populație. Acum, sunt 46%.

Islamul a avansat rapid pe scena religioasă. La recensământul din 2011, erau 2,7 milioane de musulmani (4,9% din populație). La recensământul din 2021, erau 3,9 milioane de musulmani (6,5%): o creștere de 44% în doar 10 ani.

În urmă cu aproape 10 ani, ziarul Daily Mail a publicat un editorial despre o biserică și o moschee aflate la câțiva metri una de cealaltă, în inima Londrei. La Biserica Sf. Gheorghe de pe Cannon Street Road nu erau mai mult de 12 persoane care să asculte liturghia. Când biserica a fost construită în secolul al XIX-lea, a fost proiectată pentru a găzdui 1.230 de credincioși. Numerele erau similare în Biserica Sf. Maria din Cable Street, care a fost deschisă în octombrie 1849. Construită pentru a găzdui 1.000 de persoane, nu erau mai mult de 20 de credincioși acolo. În timp ce cele două biserici erau goale, moscheea din Brune Street Estate a avut o problemă diferită:

„Mocheea în sine este puțin mai mult decât o cameră mică închiriată într-un centru comunitar și poate găzdui doar 100 de persoane. Cu toate acestea, în zilele de vineri, acele numere cresc până la de trei până la patru ori mai mult decât capacitatea camerei, așa că închinătorii se revarsă pe stradă, unde ocupă aproximativ aceeași cantitate de spațiu ca dimensiunea St Mary’s aproape goală de pe drum.”

Creștinismul devine o religie a trecutului; Islamul apare cel al viitorului. În 2015, Spectatorul a pus o fotografie pe coperta sa „Ultimul creștin”, în care o doamnă în vârstă era singurul adorator dintr-o catedrală. Fostul Arhiepiscop de Canterbury, Lord Carey , a avertizat că creștinismul „este la o generație departe de dispariție”.

Marea Britanie, peste care regretata regina Elisabeta a domnit zeci de ani, a fost îngropată odată cu ea.

Acum ne confruntăm cu îmbătrânirea și autodistrugerea populațiilor creștine ale Iluminismului și a tradițiilor lor religioase și culturale; creșterea exponențială a islamului; elitele sărbătorind multiculturalismul mai degrabă decât să lucreze pentru integrarea minorităților. Ce ar putea merge prost? Totul…

Un episcop britanic, curajosul Michel Nazir-Ali, a fost atacat pentru că a denunțat existența unor „zone interzise” în Marea Britanie.

Un scriitor american de culoare pentru Wall Street Journal, Andy Ngo, a povestit o vizită la Luton, cu o populație de 225.000 de locuitori și aproximativ 32% musulmani:

La Moscheea Centrală, am întâlnit un grup prietenos de tineri vorbitori de punjabi. „Ați venit să vedeți Luton?” unul s-a chinuit să mă întrebe în engleză.Tinerii m-au rugat să-i urmăresc prin centrul orașului.

În câteva minute, am trecut pe lângă alte trei moschei, care erau pline de viață și pline de tineri venind și plecând. Am trecut pe lângă o biserică, care era închisă și decrepită, cu o fereastră care fusese vandalizată cu ouă… Toate afacerile aveau un obiectiv religios: restaurantele erau halal, centrul de fitness era separat în funcție de sex, iar buticuri afișau ținute „modeste” pe manechine. Steaguri pakistaneze fluturau sus și mândru. Nu am văzut nicăieri un Union Jack (drapelul britanic).

Bărbații m-au condus în cele din urmă la o clădire discretă care adăpostește un mic centru islamic. Au vorbit în privat cu imamul acestuia. Am fost condus la etaj să-l văd. Imamul m-a întrebat dacă sunt pregătit să mă convertesc.

Populația totală de musulmani din Marea Britanie este estimată la mai multe milioane. Nimeni nu știe câți sunt. În stilul lui Jerome K. Jerome putem spune că sunt precum șobolanii. Știm că sunt, îi auzim, le suportăm stricăciunile și murdăria, dar nu știm câți sunt, niciun recensământ nu le dă de cap! Apar doar când este vorba de ajutor social. Potrivit lui Ed Husain, unul dintre cei mai importanți intelectuali musulmani din Regatul Unit:

„Cu aproape cinci milioane de musulmani, există mii de clădiri noi cu domuri și minarete, iar în deceniile următoare, este “normal” că moscheile se vor răspândi pe întreg teritoriul”.

Nimic de care să vă faceți griji… Jumătate dintre moscheile din Marea Britanie sunt afiliate mișcării Deobandi, aderând la aceeași școală de drept hanafită care a creat talibanii în Afganistan.

În curând, jumătate din populația Birminghamului va fi musulmană. „Au fost 301.000 de musulmani în Birmingham în 2018, reprezentând 27% din populația locală”, scria Birmingham Mail în anul 2019. „Numărul musulmanilor a crescut cu 21% față de anul 2011”. Același ziar a menționat că copiii musulmani din oraș îi depășesc în număr pe cei creștini.

„În cartierul muncitoresc Small Heath, în partea de est a orașului, 95% din populație este musulmană”, a raportat Le Figaro în anul 2017 despre Birmingham.

„Unele magazine au ore diferite de închidere corespunzătoare cu cele ale rugăciunilor zilnice… Librăriile sunt religioase. Agențiile de turism garantează vacanțe „musulman friendly” cu destinații în care clienților – în special femeilor – li se oferă acces la facilități cu spații nemixte și piscine în care femeile pot înota și „își păstrează modestia””.

Nimeni nu știe cum va fi Marea Britanie peste 30 de ani. Am putea, totuși, să fim îngrijorați de un scenariu în care mari părți ale Regatului Unit și ale Europei ar putea să semene cu Pakistanul. Acesta ar fi sfârșitul Marii Britanii și a Europei, așa cum le știm noi.

Giulio Meotti, autorul rândurilor de mai sus, este un editor cultural pentru Il Foglio, un jurnalist și autor italian. Mi-a fost recomandat de cei de la Gatestone și nu au greșit.

Acum mă duc să pun sare pe pragul casei. Așa se face, așa a făcut familia mea de două sute de ani, chiar dacă nu am fost bogați, am avut, dar tot ceea ce aveam a fost obținut prin muncă și efort, cu speranța că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 19 decembrie 2022

BERBEC Nu mai sta, conjunctura indică că ai noroc, ai putea profita: astăzi termini repede ce ai de făcut și poți colinda magazinele în căutare de cadouri drăguțe și ieftine. Doreşti multe de la viaţă. Ce să zic, astăzi este luni – nu sunt şanse, fii rezonabil şi mai aşteaptă. Într-o bună zi rezultatele vor fi peste aşteptări! Mare oboseală şi monotonie în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraîncărcat – sau tocmai de aceea. O realizare notabilă în a doua jumătate a zilei, mai pe seară. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi, moderat şi în locuri cunoscute, verificate și neinflamabile.

TAUR De la o vreme te-ai cam lăsat cuprins de lene şi ai multe lucruri începute și neterminate. Ieşi puţin afară, în ger, ca să vezi ce bine este în casă, la căldură! Și să te pui pe treabă! Vrei să înţelegi de ce nu ai spor în ceea ce faci. Poate nu colaborezi cu cine trebuie, sau, poate, nu îţi pui în valoare potenţialul. Analizează la rece şi ia masuri. Seară plăcută, culturală. Cu toate că oboseala cronică te-a ajuns din urmă, continuă cu dinamism, dispui de o mare rezervă de „încăpăţânare bovină”. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă.

GEMENI Eşti nehotărât şi nu ştii dacă să mergi pe mâna cuiva din jurul tău pentru mica vacanţa de Crăciun. Si stelele cred că trebuie să te mai gândeşti şi să vezi dacă este în intereseul tău! Sfera comunicării este afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului, după prânz, trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii.

RAC Eşti pe cale să culegi roadele pe care le-ai plănuit de mult. Numai că nu iese chiar cum vrei tu şi va trebui să mai munceşti. Bine este că mai este o săptămână lucrătoare până la Crăciun! Ai reînodat o prietenie doar ca să te afli în treabă. Dar atenţie, persoana în cauză nu este sinceră. Dar, ştiai! Peste puţin timp te va ataca din nou, exact unde ştie că te doare mai tare. O veste bună şi una invers. Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu este cazul. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. Aşa au căzut ele! Deseori învingatorii sunt desemnaţi dintre cei care par a fi invingatori, din cauza ca anturajul nu prea are timp sa judece pe fiecare in parte. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină!

LEU Crezi că cineva te nedreptăţeşte şi ai dreptate. Motivul este invidia şi nu prea ai cum să lupţi cu ea. Păstrează-ţi calmul şi continuă. Până la urmă vor recunoaşte că eşti cel mai… Leu! Eşti mai hotărât ca niciodată să schimbi ceva în viaţa ta. Iar auspiciile sunt favorabile, trebuie doar să te mişti repede şi să nu amâni. Hotărârea este buna, treci la fapte! Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. Şi gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune!

FECIOARĂ Deşi crezi că te vei descurca singur într-o problemă dificilă, este scris că nu vei putea fără ajutorul celor apropiaţi. Ai, sau nu ai încredere în familie şi prieteni, aproape nu contează. Pari zdrobit de timp şi obosit de ce ţi se cere să faci. Vrei veselie, muzică bună şi un pahar de vin bun. Ei bine, nu se poate! Trebuie să te încordezi încă o dată şi să rezolvi totul rapid. Nu acţiona după prima bârfă pe care o auzi. Nu te repezi imediat şi lua de bun pe primul venit. Reflectează cui foloseşte ingineria respectivă. Configuratia astrologica iti indică sa nu te repezi să tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru că lucrurile se vor lamuri.

BALANŢĂ Îţi pilotezi cu măiestrie destinul prin curbe periculoase, între dezastre și bucurie! Dar, trebuie să dai Cezarului, ce este al Cezarului, să-ţi achiţi datoriile sentimentale către cei dragi! Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Cam de multă vreme nu comunici, nu vorbeşti şi lucrul ăsta a început să se ştie şi să plictisească până şi pe proprii prieteni. Mai multa discreţie nu strică, dar foarte multă discreţie înstrăinează pe cei apropiaţi! Nu te enerva, oricum nu este la îndemâna ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Singurul care se pricepe este Destinul. Aşteaptă, ai răbdare!

SCORPION Ziua de astăzi îţi aduce o veste şi o poveste. Depinde de tine cum să gestionezi corect situaţia. O evaluare echilibrată îţi salvează timp şi bani. Nu te grăbi, dar nici nu amâna ”sine die”! Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii, prietenii te-au uitat. Toată lumea este ocupată şi strivită de sistem. În a doua parte a zilei sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii (cei rămaşi) şi rudele, reuniunile de familie.

SĂGETĂTOR Ai de câştigat, poate în registrul sentimental, dar depinde numai de tine să ai succes şi să nu dai de gustul amar al înfrângerii și respingerii. Reuşita e aproape, ai răbdare, fii discret! Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte şi totul se rezolvă. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Astăzi, de luni, problemele Săgetătorilor par să să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa. Dacă într-adevăr lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung.

CAPRICORN Dimineaţa ai un prag de trecut de care depinde cum îţi așterni vacanţa de Crăciun, ce bani poți câştiga în continuare. Bazează-te pe intuiție, fii calm, zâmbitor, competent şi poţi câştiga! Cu Mercur retrograd, în conjuncție cu Pluton și Vega, în zodie, lucrurile nu sunt simple, dar nu negative. Atenție mărită, vreo trei săptămâni, la comunicare și la ce cumperi. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Sănătatea este la cote modeste, eşti în pierdere de energie, totuşi nu trebuie să te alarmezi – eternul Pluton din zodie se ocupă cu „regenerarea”.

VĂRSĂTOR Realizezi că armonia şi colaborarea pot exista între caractere opuse. Eşti îndrăgostit, sau vrei să demonstrezi bunele intenţii în această perioadă dominată de Spiritul Crăciunului. Grija pentru un membru al familiei te chinuie şi azi. Nu ai motive întemeiate însă, lucrurile se vor rezolva şi fără intervenţia ta. O veste din străinătate este cheia tuturor problemelor. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implica total. Unele surprize plăcute, dar până la urmă previzibile – din partea copiilor sau a fraţilor mai mici. Pentru un procent dintre Vărsătorii de apă: în scenariul pe care-l construieşti lipsesc unele amanunte, dar fiind vorba de familie, afaceri sau bani nu trebuie sa uiti nici un detaliu. Orice început este greu şi nesigur!

PEŞTI Astăzi ai un dar special să transformi urmarea unor evenimente neplăcute în favoarea ta, în interesul tău. Isteţime sau viclenie, este mai puţin important, principalul este că funcţionează! Nu încurca tehnologia cu sentimentele. Excesul de tehnică ruinează relaţiile dintre oameni. Foloseşte-ţi imaginaţia bogată, nu pentru a găsi motive şi justificări, ci ca să-ţi faci viaţa mai plină şi interesantă. Evita la birou orice lucru, vorbă, faptă sau gest care pot avea o implicatie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudenţei. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Nu te duce la bancă sau la bursă, nici măcar în piaţa la cumpărături. Un aspect disarmonic te poate face să pierzi ceva bani – ceea ce este un adevărat dezastru în acest timp de sărbători!