Horoscopul lui Dom’ Profesor – 19 aprilie 2024.  Se măresc salariile. La unii

19 aprilie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 19 aprilie s-au născut: Lucreţia Borgia, Paloma Picasso, Jayne Mansfield, Alan Price, Calistrat Hogaş, Nicu Covaci, Adrian Rogoz, Anghel Saligny.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii: Ioan Palolavritul şi Pafnutie. Nimic în ”Kalendar”.

Producătorul de anvelope Michelin a anunțat miercuri că va stabili un „salariu decent” pentru cei 132.000 de angajați ai săi la nivel global. Pentru a satisface nevoile esențiale ale unei familii de patru persoane. În medie, acesta va reprezenta de 1,5 până la 3 ori salariul minim din țara în cauză, inclusiv Franța.

Prin lansarea principiului unui salariu minim decent la Michelin, după pandemie, Florent Menegaux a fost sigur că niciunul dintre angajații săi nu va fi afectat. Șeful gigantului francez de anvelope a rămas perplex când a descoperit că 5% din forța sa de muncă au un trai foarte prost, adică 7.000 de oameni. El a recunoscut cu ușurință acest lucru miercuri, anunțând implementarea acestui progres social pentru cei 132.000 de angajați ai săi din întreaga lume.

Acest „salariu decent” este un nivel peste salariul minim național, care va fi instituit alături de un „pachet universal de protecție socială”. „În medie, salariul decent reprezintă de 1,5 ori până la 3 ori salariul minim”, a declarat pentru AFP Florianne Viala, directorul de remunerare al grupului.

Noțiunea de salariu decent se referă la „salariul de trai” definit de Pactul Global al Națiunilor Unite. Constă într-un nivel de remunerare suficient pentru a satisface nevoile esențiale ale unei familii de patru persoane (hrană, transport, educație, costuri cu sănătatea, achiziția de bunuri de larg consum) și să permită economii de precauție. În Franța, deja astăzi, niciun angajat Michelin nu primește salariul minim, grupul considerând nivelul acestuia (1.766 de euro brut lunar) a fi insuficient.

Și totuși, chiar și în țara drepturilor sociale, câteva zeci de remunerații sunt sub cei 39.638 de euro brut anual de trai stabilit pentru o familie pariziană sau cei 25.356 de euro din Clermont-Ferrand, sediul Michelin, față de 21.203 de euro pentru salariul minim. Au fost identificate și alte cazuri occidentale, de exemplu în Regatul Unit. În Brazilia, plafonul ajunge la 37.347 de reale, mai mult decât dublu față de salariul minim (16.944 de reale), iar în China, 69.312 de yuani față de un salariu minim de 29.040 de yuani.

Aceasta este o inițiativă care contravine tendinței generale din Franța unde, datorită creșterii sale, SMIC devine nivelul de remunerare pentru o pondere în creștere a angajaților din sectorul privat non-agricol. 17,3% aveau salariul minim în 2023 (adică 3,1 milioane de francezi), comparativ cu 12% în 2021.

„Dedicați timp dezvoltării dvs. și a afacerii și, în schimb, vă oferim mijloacele pentru cel puțin pentru o familie de patru persoane - doi părinți și doi copii - că un singur salariu vă permite să luați în considerare locuință, mâncare dar și timp liber, chiar puține economii etc. „, a declarat Florent Menegaux, șeful grupului, pentru AFP.

Până la sfârșitul anului 2024, Michelin intenționează, de asemenea, să implementeze un „pachet universal de protecție socială” la nivel global, care să includă acoperire de sănătate pentru angajați și copiii acestora, concediu de maternitate de cel puțin 14 săptămâni și concediu de paternitate de patru săptămâni plătit la 100%. Această „bază” include și asigurarea de deces cu plata capitalului pentru cel puțin un an și o pensie de studii pentru copii, indiferent de vechimea salariatului.

Dincolo de dorința de a fi mai responsabilă din punct de vedere social, compania caută și să-și sporească atractivitatea. În ultimii ani, Florent Menegaux și-a exprimat în mod repetat îngrijorarea cu privire la dificultățile de recrutare pe mai multe dintre site-urile sale franceze.

Punând accent pe elementele de remunerare și protecție, Michelin speră să atragă mai multă forță de muncă pentru a se alătura rândurilor sale. În același timp, grupul se va concentra pe menținerea competențelor, oferind „tuturor angajaților acces ușor și permanent la formare de-a lungul carierei”. Se explică într-un comunicat de presă.

Dar, atunci când productivitatea unei uzine se deteriorează sau cererea pentru un tip de anvelopă scade, compania nu ezită să închidă fabricile. În urma deteriorării competitivității Made in Germany, Michelin nu a ezitat să anunțe 1.530 de reduceri de locuri de muncă în Germania la sfârșitul anului 2023, ceea ce reprezintă unul din trei angajați ai grupului din țara respectivă.

1.823 de euro, o creștere bruscă a salariului minim „decent” în Republica Cehă în 2023

Cuantumul salariului minim brut „decent” pentru un loc de muncă cu normă întreagă care acoperă nevoile de bază ale unui adult care locuiește cu un copil sau cu un alt adult (apă, hrană, îmbrăcăminte, locuință, educație, transport, asistență medicală, sănătate...), timp liber și construirea unei mici economii de precauție s-au ridicat la 45.573 de coroane (1.823 de euro lunar) în Cehia în 2023, conform unui calcul efectuat de o echipă de experți de la platforma numită „Salariu minim decent”. Aceasta este o creștere de 11% în decurs de un an din cauza inflației.

Platforma precizează că 67% dintre angajații din Cehia, sau aproximativ 2,7 milioane de persoane, au un nivel de remunerare mai mic decât această sumă. În Praga, din cauza costului vieții mai ridicat, acest salariu minim era în jur de 47.718 coroane (1.909 euro).

Spre comparație, sumele lunare în 2023 în Cehia au fost de 17.300 CZK (692 euro) pentru salariul minim, 43.341 CZK (1.733 euro) pentru salariul mediu și 37.227 CZK (1.489 euro) pentru salariul mediu. Autorii subliniază, de asemenea, că Republica Cehă este țara din Uniunea Europeană care a cunoscut cea mai mare scădere a salariilor reale în 2023, în ciuda uneia dintre cele mai scăzute rate ale șomajului pe termen lung și a unei deficit semnificativ de forță de muncă.

Cpitalismul nu înseamnă doar profit cu orice preț, ci un echilibru inteligent din forțele și mijloacele de producție. Dar, cineva mi-a pus o întrebare. Deosebită.

Așa că am treabă, vă rog să mă scuzați, dar mă revanșez eu cu o poveste, o pildă, o istorie, doar mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 19 aprilie 2024

BERBEC Nu te grăbi, nu te forţa să faci lucrurile repede, luând unele riscuri. O zi obositoare şi aglomerată. Nu lua decizii importante. Relaxeză-te seara, poate la un film nou, poate muzică bună! Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Eşti inspirat în domeniul financiar. Fă un tur pe la „activele” tale. Astăzi coopereaza, dar atenţie la confesiuni. Nu te lega la cap daca nu te doare capul – capul fiind guvernat în mod tradiţional de zodia Berbecului. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astăzi va face mare placere celei (celui) drag(i). Poate că ar fi bine, dacă îţi permite punga, pentru perioada pascală, să faci acum cumparaturile pentru sărbători – preţurile cresc constant – veniturile scad la fel.

TAUR O surpriză plăcută, poate prima dintr-o serie întreagă! Disensiunile cu asociaţii de afaceri, sau cu partenerii de viaţă le poţi transforma în propuneri de afaceri şi proiecte pentru viitor. Dimineaţa, o vorbă, un telefon sau o informaţie iţi aduce o veste buna, dar de care erai ca si sigur. Increderea eterna in prieteni se numeste loialitate. Astăzi verifici această vorbă veche din Orient. Din nou niste veşti aşa-şi-aşa. Odihneste-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Concentreaza-te, lasă confuzia pe alta dată. Confuzie care iţi stă bine uneori. Astăzi, nu! Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen lung.

GEMENI Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Puţină pauză nu strică, pentru ca relaxarea are şi ea virtuţile ei. Cumpărături săptămânale şi o seară plăcută, poate la un spectacol! Astăzi este o perioadă plăcută şi complicată. Poate fi chiar o perioadă monotonă ca vremea de afară, vreme de croşetat pulovere sau de făcut dragoste, că bani nu ai cu siguranţă de numărat! Condiţia este să amâni tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu. Toată perioada zilei de astăzi, dar mai ales dimineaţa este sub semnul lui Saturn, care întârzie lucrurile, dar le face mai consistente, importante şi rezistente. Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi Marte arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru sexul frumos, sau bănos, în funcţie de sex şi orientare sexuală.

RAC Domeniul sentimental este favorizat, aşa că nu mai ezita! Sănătatea este bună, dar trebuie să eviţi schimbările bruşte de temperatură şi supraveghează regimul alimentar. O veste bună. O după-amiază activă, după o dimineaţă incertă şi obositoare. Nu lua şi nu da bani cu împrumut. Nu uita de promisiunile facute. Astazi trebuie sa stai linistit si sa astepţi ca ziua sa treacă. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o mica decepţie sentimentală. Rezervă ziua numai activităţilor de rutină. Astăzi nu este indicat să începi noi afaceri sau noi relaţii. De asemenea nu este bine să pleci în călătorie. Dacă totuşi eşti hotărît pentru o plecare, sau orice iniţiativă, este bine să pleci mâine dimineaţă.

LEU Astăzi fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu ştiu pe ce lume sunt. Poate, o veste despre nişte bani. Sau măcar o informaţie onorabilă! Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii să te relaxezi. Întârzierile şi amânările te enervează teribil dar totuşi, nu lua nici o decizie importantă, amână până vei avea mai multe informaţii – cel puţin până mâine. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Poţi să obţii un favor, fie la serviciu, fie acasă, în familie sau cuplu. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul.

FECIOARĂ Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii sau prietenii. Unele lucruri sau persoane pot fi neperformante din cauze obiective, aşa este destinul lor! In general ziua îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil(ă). Fii atent la promisiunile care le faci, nu da speranţe inutile. Zi favorabilă călătoriilor, mai ales celor scurte. Nu te implica in conflicte sentimentale – astăzi nu eşti un bun mediator. Mai bune rezultate, ceva mai bune, în domeniul tău de activitate. Sfatul stelelor este, dacă eşti în ţară şi mai precis în capitală, să eviţi întâlnirile cu partenerii de afaceri dimineaţa, sub diferite motive. Lasă totul după ora prânzului. În schimb tot ceea ce ţine de familie, dragoste şi anturajul apropiat sunt foarte bine aspectate, toată ziua.

BALANŢĂ Dimineaţa, o veste folositoare. Una din zilele favorabile pregătirii unor proiecte. Poziţia lui Venus, protectoarea zodiei, a lui Marte şi a Lunii indică succes şi pe plan sentimental. Dacă doreşti pacea, pregăteşte-te de război! Astăzi dacă vrei neapărat un conflict îl poţi avea, dar cu ceva diplomaţie şi tact poţi obţine mai multe. Nu rata ocaziile din cauza comodităţii sau a prudenţei şi comodităţii caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Astăzi poţi profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nici o supărare, fără nici un reproş – fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, pentru că egoismul conduce jocul!

SCORPION Sunt favorizate activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Cumpărături săptămânale, doar e vineri, poate un film şi neapărat sună pe cei dragi plecaţi de acasă. Nu te enerva din lucruri mărunte cum ar fi incidentele casnice sau întîrzierile. Păstrează-ţi serenitatea şi buna dispoziţie. Câştiguri modeste dar sigure. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar întotdeauna este bine să nu exagerezi. În nimic. Astăzi rupe orice discutie care poate degenera in scandal cu anturajul, cunoscuti sau necunoscuti chiar, şi cu pisica pe care o intalneşti pe stradă. Asta nu inseamna sa fii defetist, ci din contra, sa dai dovada de o mare putere si chiar de impertinenta. Nu vrei să te cerţi pentru ca eşti superior, aşa că nu vrei să te cobori la certuri inutile din care numai ceilalţi vor avea de suferit !

SĂGETĂTOR Eşti inspirat ca să găseşti motivaţii şi suport modului tău de viaţă. Lasă lucrurile să se petreacă natural. Azi este una dintre zilele acelea când intervenţi ta strică, mai mult decât ajută. Primeşti veşti, unele bune, despre proiectele tale pe termen lung, dar altele te fac să schimbi nişte planuri. Îţi faci planuri peste planuri dar pâna la urma viaţa, destinul, soarta pare ca hotarăşte. Sau, mai curând, sunt hotărârile, Liberul Arbitru ale celor de care depind “soarta” noastră. După o dimineaţă plină este bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi.

Nu este indicată schimbarea la care te gândeşti. Ţine-te de ce ai făcut până acum, nu te îneca ca ţiganul (romul?!) la mal. Ce tâmpenie şi cu schimbărilea astea de nume şi denumiri! Nimic nu mai este cum a fost la început, pentru că nimeni nu-şi mai aminteşte. Până la urmă piere şi amintirea numelor, iar fără nume se pierde stăpânirea asupra lucrurilor…

CAPRICORN Astăzi eşti pe cursul principal al vieţii tale sociale, eşti popular şi prietenii te apreciază. Eşti într-o formă excelentă, chiar dacă emotivitatea şi timiditatea te mai trădeză uneori. Atenţie la partenerii de afaceri, sau la colegii de la serviciu care încearcă să tragă plapuma pe partea lor. Evită să te implici în proiecte pe termen lung sau în numele altcuiva. Discuţiile şi izbucnirile emoţionale din cursul dimineţii pot fi evitate prin amânarea întâlnirilor programate. Ceva minor poate încurca o mulţime de lume – buturuga mică... Fă-ţi socotelile, bilanţuri şi alte delicatese care îţi arată coordonatele prezentului. Plictisitoare şi cenuşii pot fi unele zile, dacă nu sunt condimentate de intervenţiile amicilor! Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să zăpăceşti anturajul. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem...

VĂRSĂTOR Eşti într-o uşoara pierdere de energie. Supraveghează-ţi sănătatea şi mai ales nu te enerva, nu te înfuria! Mâncarea naturală, fructele, mierea şi ceaiurile din planete te pot ajuta mult! Astăzi stabilitatea este relativă, sau înseamnă lipsă parţială de informaţii. Emoţiile tale sunt la „vreme frumoasă”, chiar dacă vremea este capricioasă, dar ai vrea ca lucrurile să iasă mult mai uşor. Pe de altă parte simţi nevoia unui pas înapoi, a unei perspective obiective a situaţiei, concomitent cu nişte adăugiri în gama luxului, dar pertinente, în economia căminului tău. Trebuie să eviţi nerăbdarea şi graba, care mai ales astăzi, pot să-ţi facă neplăceri. Intuiţia nu este grozavă în perioada în discuţie, aşa că este bine să nu rişti şi să te limitezi la activităţile obişnuite şi la oamenii pe care îi cunoşti bine.

PEŞTI Astăzi nu te lăsa invadat de problemele altora, mai ales la serviciu. Frate-frate, dar brânza e pe bani! Eşti mai serios ca de obicei şi ai vrea să fii lăsat în pace, să-ţi vezi de ale tale! Dar în perioada în chestiune, astăzi, adică, nu fă plăţi, mai ales nu da avansuri - nu pune mâna pe cash, pe carnetul de cecuri sau pe cartea de credit, mai ales pentru sume importante - că este pagubă curată! Sunt mai multe aspecte disarmonice, cuadraturi, care fac perioada neinteresantă. Nu te apuca de lucruri noi, mai ales din afara sferei tale, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, întâlnirile de afaceri sau sociale, discuţiile, negocierile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în social-politic.