HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 18,19 martie 2023. Escatologie antică

18, 19 martie

Pe 18 martie s-au născut Edgar Cayce, Nicolai Rimsky-Korsakov, Rudolf Diesel, Luc Besson, Ion Finteşteanu, Horia Moculescu, Mircea Ionescu-Quintus, Valeriu Ananaia, Ionel Drâmbă. Pe 19 martie s-au născut: David Livingstone, Wyatt Earp, Bruce Willis, Ursula Andress, Maria Vetsera, Dinu Lipatti, Eugenia Moldoveanu, Dan Barbillian.

În calendarul creştin-ortodox, pe 18 martie sunt Sfinţii: Chiril, Trofim şi Evcarpion. Pomenire morților. Duminică, 19 martie, sunt Sfinții Hrisant, Daria și Ilaria.

Evenimentul Zilei din 18 martie 1949 – ia fiinţă NATO, prin tratatul semnat de SUA, Marea Britanie şi alte şapte ţări europene din Occident.

Evenimentul Zilei din 19 martie 721 înainte de Hristos – Ptolemeu relateză, că, în acestă zi, a avut loc o eclipsă totală de Soare, prevăzută de preoţii babilonieni cu doi ani mai înainte. Avertizat de preziceri, regele Merodach-Baladan a luat măsurile necesare şi a evitat inundaţiile catastrofale ale Tigrului şi Eufratului.

Parcă văd cum s-a petrecut. Parcă am fost acolo. O să vă povestesc și domniilor voastre, dragi jupânițe și cinstiți jupâni, nu știu dacă v-am mai spus, probabil că da, o astfel de poveste nu se ratează, dar repetiția este mama învățăturii și un principiu de bază în astrologie.

Într-o seară a anului 723 înainte de Hristos, regele Babilonului, Merodach-Baladan, stătea pe una dintre terasele-grădină ale măreţei cetăţi, considerată cea mai frumoasă a tuturor timpurilor, faţă de care „Roma nu a fost decât o baracă, iar Constantinopolul o căsuţă de pescari”, cum spunea cronicarul. Se uita cum Soarele asfinţeşte, devine tot mai mare şi mai roşu, înainte de a se duce şi el la culcare. Un grup mic de oameni intră şi el pe terasă şi se opreşte la o distanţă respectuoasă.

Era Marele Preot şi preoţii zeilor principali. Adică Guvernul. Trebuie să înţelegem că în acele timpuri religia, politica şi ştiinţa erau numai „de stat” fiind în mâna preoţilor. Astfel Marele Preot era prim-ministru, preotul lui Ares (Marte), de exemplu, ministru de război iar preotul lui Hermes (Mercur) ministru de finanţe și al comerțului. Sigur, denumirile zeilor difereau, la sumerieni, akkadieni, babilonieni, mezi, dar le-am pomenit pe cele greco-romane pentru o înţelegere mai bună a faptelor. În acele timpuri și până de curând religia era politică și politică era religia, ceea ce se continuă și astăzi cu și mai multă forță în spațiul islamic.

Regele Babilonului simte prezenţa oamenilor săi şi îi invită cu un gest regal să vină alături de el. „Vedeţi, le spune regele, a mai trecut o zi. Mâine o să fie alta. Cine ştie ce ne va aduce ziua de mâine, este stăpânul timpului!” „Stăpâne al Lumii, am venit să vorbim despre acest lucru, dar în marea Voastră înţelepciune aţi ghicit că este vorba despre viitor”. Marele Preot era un bărbat înalt, zvelt, încă tânăr, cu ochii aurii, de o inteligenţă sclipitoare. Regele ştia că îi este superior, dar îl accepta pentru că era al lui și se folosea de inteligența lui! „Despre ce este vorba?” întreabă regele devenit brusc suveranul serios şi impunător care şi-a permis doar un moment de reverie. „De acum, în doi ani de zile va avea loc o eclipsă de Soare” spune repede Marele Preot fără să se uite în ochii regelui.

Regele se aşează pe nişte perne şi îi invită şi pe cei din „guvern” să se tolănească. „Şi ce înseamnă asta?” întreabă regele ascunzându-şi îngrijorarea. „Înseamnă nenorocire, răspunde Marele Preot. Am fost în Casa Scrierii şi tăbliţele de lut arată că de câte ori a fost o eclipsă de Soare s-a întâmplat ceva rău, a fost asasinat bunicul Luminăţiei tale, hoarde barbare au atacat hotarele de nord, Tigrul şi Eufratul s-au revărsat” „Şi ce-i de făcut?” întreabă regele, de data asta îngrijorat bine. „Vom mări numărul oştenilor de pe frontiera de nord şi vom întări forturile de la graniţă, vom dubla garda Măriei Tale şi vom înălţa barajele, digurile şi stavilele de pe Tigru şi Eufrat”. „Aşa să fie, este porunca mea şi altfel să nu faceți” spune regele formula rituală, brusc înseninat. Am oameni buni și-a spus regele în gând, o să mai domnesc mulţi ani!

Christopher Star este profesor de cultură clasică la Middlebury College, Vermont. Cea mai recentă carte a sa este Apocalipsa și Epoca de Aur: Sfârșitul lumii în gândirea grecească și romană (2021). A publicat un eseu, cu ideile din carte, cu invitația să-i cumpărăm cartea. Iată-l:

Care sunt principalele amenințări la adresa supraviețuirii continue a umanității? Ce catastrofe urmează? Acestea pot părea întrebări unic moderne puse de gânditorii contemporani în domeniul în creștere al riscului existențial. Cu toate acestea, cu milenii în urmă, filozofii antici greci și romani formulau și dezbăteau deja astfel de întrebări. În timp ce acești gânditori aveau moduri radical diferite de a privi lumea și locul cuiva în ea, toți au fost de acord că o formă de catastrofă apocaliptică îi aștepta pe oameni în viitor.

Cum putem explica acest interes? Unul dintre motivele principale este că filosofii antici și-au dat seama că sfârșitul lumii este „un subiect bun de gândit”. Narațiunile cu sfârșitul lumii permit o formă de călătorie în timp. Ele oferă o viziune asupra viitorului, permițându-ne în același timp să asistăm în siguranță la catastrofa care urmează. Poveștile pe care le spunem despre sfârșitul lumii dezvăluie multe despre viziunea noastră actuală asupra lumii și despre modul în care trecutul și prezentul ne-au modelat traiectoria actuală. Spre deosebire de tradiția biblică, care vede sfârșitul lumii ca o zi a mâniei și a judecății divine în care aleșii sunt mântuiți, iar ceilalți sunt blestemați, filozofii antici greci și romani au văzut sfârșitul lumii ca pe un proces natural care a făcut parte din funcţionărea regulată a cosmosului. Ei au postulat în mare măsură că dezvoltarea umană este limitată, și că umanitatea și catastrofa mondială sunt indisolubil legate. Natura a impus limite fixe și inexorabile creșterii și dezvoltării umane. Astfel de mesaje sunt din ce în ce mai urgente astăzi.

În lumea antică, ca și astăzi, existau multe scenarii diferite despre cum s-ar putea sfârși lumea, și acestea au fost adesea în dialog critic între ele, precum și cu poveștile anterioare despre distrugerile prin foc și apă. Deja în secolul al VI-lea înainte de Hristos, Anaximandru ar fi postulat că toată apa Pământului se va usca în cele din urmă, lăsând o lume aridă și sterilă fără viață. În schimb, succesorul său Xenofan a susținut că lumea va fi de fapt distrusă de apă. (El a oferit chiar dovezi că deja a avut loc o mare inundație, observând că scoici de mare au fost găsite pe pământ departe de apă.) Este în filosofia lui Platon, de la mijlocul secolului al IV-lea înainte de Hristos că găsim unele dintre primele încercări susținute de a imagina scenarii multiple de sfârșitul lumii: incendii, inundații, cutremure și boli. El scrie în Timeu : „au fost și vor fi multe distrugeri ale oamenilor”. În loc să înțeleagă istoria ca fiind îndreptată către un final definitiv, teleologic, Platon vede dezvoltarea umană ca fiind determinată în mod continuu de diferite forme de catastrofă mondială, iar aceste relatări reprezintă unele dintre cele mai interesante perspective filozofice ale sale. În dialogurile sale Timeu și Critias, Platon a folosit această teorie pentru a spune povestea a distrugerii Atlantidei. El adoptă, de asemenea, o atitudine ecocritică timpurie atunci când descrie schimbările care au avut loc în mediul natural din jurul Atenei ca urmare a acestor dezastre periodice. În dialogul său final, Legile , Platon își imaginează modul în care aceste catastrofe terestre repetate modelează dezvoltarea vieții politice.

Studentul lui Platon, Aristotel este un caz problematic. La fel ca profesorul său, Aristotel presupune că dezvoltarea umană este ciclică. Oamenii descoperă, dezvoltă, pierd continuu și apoi redescoperă aceleași idei și tehnologii. Cu toate acestea, în lucrările sale existente, Aristotel nu explică ce cauzează aceste cicluri. Scriitorii de mai târziu oferă dovezi că, în dialogurile sale acum pierdute, Aristotel a urmat teoria lui Platon a catastrofelor mondiale periodice, dar poate că mai târziu a respins-o.

Se spune adesea că gândirea greacă antică a conceput timpul ca fiind ciclic. Părerile lui Platon și Aristotel despre dezvoltarea repetată a societății ar părea să confirme acest punct, cel puțin dintr-o perspectivă umană: lumea nu este niciodată distrusă și persistă la infinit. Dar ciclicitatea nu este întotdeauna cel mai bun mod de a defini gândirea filozofică antică. Democrit și epicurienii, de exemplu, au teoretizat sfârșitul lumii în sensul cel mai deplin. În timp ce amândoi au susținut că există mai multe lumi construite din atomi și că toate lumile se îndreaptă către un sfârșit definitiv, ei au postulat metode diferite de distrugere. Democrit, un contemporan mai tânăr al lui Socrate, ar fi susținut că lumile sunt distruse atunci când o lume se prăbușește în alta. Acest scenariu anticipează conștientizarea contemporană a pericolelor loviturilor de asteroizi și a altor „obiecte din apropierea Pământului”. Epicur, care și-a înființat grădina filozofică în Atena în jurul anilor 307 înainte de Hristos, a susținut că fiecare lume moare atunci când în cele din urmă se risipește și se împrăștie în gol. Din nou, pentru a pune lucrurile în termeni de riscuri moderne, poate că această idee are o rezonanță cu pierderea atmosferei protectoare. Stoicii, care au fost marii rivali filosofici ai epicurienilor în perioada elenistică și romană, au susținut o viziune puternică asupra timpului ciclic și a veșniciei întoarceri. Ei au susținut distrugerea și renașterea periodică a lumii prin foc, pe care o numeau ekpyrosis . (Unii stoici, însă, au respins această teorie.)

Tradiția filozofică antică grecească și romană se află sub multe viziuni contemporane despre viitor. Scenariile moderne populare care văd umanitatea încercând să se reconstruiască după o catastrofă mondială, precum romanul lui Cormac McCarthy The Road (2006) sau serialul de televiziune The Walking Dead (2010-2022), sunt mai îndatorate teoriilor lui Platon decât apocalipselor biblice. Platon presupune că au mai rămas supraviețuitori după o catastrofă globală. În Legi, Platon dă o descriere a modului în care supraviețuitorii unui cataclism ar reconstrui încet societatea: spre deosebire de viziunile post-apocaliptice moderne despre penurie și conflict, el presupune că „certele civile și războiul” ar dispărea și că oamenii ar „acționa cu bunătate și ar fi bine dispuși unul fața de altul’

În mod similar, s-ar putea părea că viziunile contemporane ale unei catastrofe seculare bazate mai degrabă pe întâmplare decât pe planul lui Dumnezeu reprezintă o idee complet modernă, așa cum au susținut recent unii savanți. Cu toate acestea, chiar și acest scenariu are un precedent important, dacă este trecut cu vederea, în filosofia antică. Epicurienii nu erau atei, dar credeau că zeii nu au jucat niciun rol în ordonarea lumeii. Crearea și distrugerea lumilor a fost lăsată la deviația aleatorie a atomilor prin eter. În acest sistem, chiar și sfârșitul lumii ar putea fi un eveniment brusc, întâmplător. Scriind în anii 50 înainte de Hristos, epicureanul roman Lucretius aduce acest punct în poemul său Despre natura universului ( De rerum natura ):

Poate că evenimentul în sine va da credibilitate cuvintelor mele și în curând vei vedea totul zdruncinat cu forță de cutremur. Sper că Fortune cârmaciul va ține atât de departe de noi, iar rațiunea, mai degrabă decât evenimentul, te va convinge că totul poate fi zdrobit și cădea cu o prăbușire terifiantă.

Cu toate acestea, speculațiile filozofice antice despre sfârșitul lumii nu se preocupau doar de astfel de întrebări cosmologice de ansamblu. Gândirea la sfârșitul lumii ar putea fi pusă și în scopuri mai practice de zi cu zi. Acest lucru este deosebit de clar pentru filozofii romani stoici și epicurieni, care au legat strâns fizica (studiul naturii Universului) cu etica și modul de a trăi o viață bună. Lucretius folosește frecvent sfârșitul lumii pentru a ajuta la atenuarea fricii de moarte. Filosoful stoic Seneca (4 înainte de Hristos – 65) discută despre modul în care imaginarea sfârșitului lumii poate oferi consolare după moartea unei persoane dragi sau atenuează sentimentele de singurătate.

Unul dintre obiectivele principale ale filozofiei stoice a fost acela de a putea face față cu înțelegere, înțelepciune și rezistență fiecărui eveniment și provocare, inclusiv sfârșitul lumii. Chiar și împăratul roman Marcus Aurelius (121-180) a scris despre sfârșitul lumii ca parte a practicii sale zilnice de filosofie: „Totul ce există se va schimba rapid: fie se va transforma în vapori, dacă natura Universul este unul, sau va fi împrăștiat.” Deși Marcus Aurelius este văzut în mod obișnuit ca un filozof stoic, atunci când vine vorba de a imagina sfârșitul lumii, el nu este dogmatic. El distrează scenariile stoice și epicureene. Ori lumea va fi arsă și vaporizată în ekpiroză, sau atomii săi vor fi împrăștiați în gol. Ceea ce este expus aici nu este doar acceptarea de către împărat a altor sisteme filozofice, ci și faptul că gândirea și scrisul despre sfârșitul lumii face parte din „exercițiile sale spirituale”, angajamentul lui de zi cu zi cu filozofia care îl ajută să trăiască o viață bună.

Dovezile psihologice moderne par să susțină această înțelegere străveche. Vizionarea sfârșitului lumii poate fi bună pentru tine, ajutând la dezvoltarea rezistenței psihologice.

Astăzi, amenințările tot mai mari și înmulțite ale catastrofei mondiale par adesea copleșitoare și de neînțeles. Ca atare, ele pot inspira frică, un sentiment de neputință și „doomerism”. Vechea tradiție filosofică despre sfârșitul lumii nu oferă un panaceu pentru anxietățile noastre actuale cu privire la viitor. Acești filozofi nu au fost nevoiți să ia în considerare riscurile existențiale antropice cu care ne confruntăm în prezent și nicio componentă a filozofiei grecești și romane nu a căutat să împiedice sfârșitul lumii. În filozofia antică nu există niciun Putin care amenință cu anihilarea atomică. Cu toate acestea, această tradiție poate oferi o modalitate de a ne repoziționa psihologic față de viitoare catastrofe și riscuri existențiale. Am putea urma sfaturile lor și am putea accepta sfârșitul lumii cu resemnare. Sau am putea să ne bazăm pe cunoștințele lor și să trecem la următoarele sarcini de conturare, dacă nu un viitor fără catastrofe, cel puțin unul mai rezistent la catastrofe.

Eseul este interesant, dar mediocru, la nivelul cunoștințelor de liceu ale generației mele. Despre escatologie, știința despre sfârșitul lumi, s-a scris mult. După cum vedeți, a apărut și o știință. În limba română puteți găsi o carte bună. ”Sfârșitul lumii – o istorie fără sfârșit” volum semnat de Lucian Boia și apărut la Humanitas în anul 1999.

Acum vă rog să mă scuzați, mă pregătesc pentru echinocțiul de primăvară, am canonul meu, în pustnicia mea, ritual vechi de mii de ani, trebuie să-l facă cineva, altfel… nu vreți să știți ce se poate întâmpla!

Dar, țineţi minte ce i-a spus marele preot regelui, pentru că a enunţat unul dintre principiile de bază ale astrologie, dar poate să aştepte până mâine, oare nu suntem stăpânii timpului, pentru că ştim că mâine este, în definitiv, o altă zi?!

HOROSCOP 18,19 martie 2023

BERBEC Weekendul este sub semnul vitezei. Repede vine, repede trece. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce doresti, de fapt. Nu ai timp! Aşa timpul trece foarte repede, confiscat de grijile cotidiene! Sâmbata ai un prilej de distracţie, o petrecere sau participi la o zi de naştere. Chiar dacă oboseala îşi spune cuvântul, distrează-te – este singura soluţie de evitare a stresului cotidian, soluţie chiar încurajată de sistem. Oamenii care se distrează nu fac politică. Duminică ai de facut un drum, poate la munte, poate la ţară. Un drum, dar cu profit – poate fi şi o expediţie de aprovizionare. Perioada de timp a acestui weekend este numai bună pentru inceperea unui mic proces de planificare, de ordonare a vieţii şi operei tale. Dacă nu te-ai apucat deja să faci curăţenie. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă.

TAUR Aspecte favorabile in acest weekend. Sigur, nu tuturor nativilor din zodie pentru ca astrologia nu este o filozofie comunista şi nu dă tuturor in mod egal. Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbăta probabil ca te duci la cumpăraturi, duminică o să vrei să faci puţină curatenie în casă şi în suflet. Totuşi, sâmbătă ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Nu lasa lucrurile pe mâine, fă-le astăzi. Intai fă-ti un plan, apoi acţionează cu chibzuinţă. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, în orice caz muncind cu dedicaţie şi spor la ceva.

GEMENI Gemenii sunt specialiştii în relaţii publice ai zodiacului. Buni de gură, energici şi ironici, Gemenii au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de „relaţii publice” sau să începi alte „relaţii personale”. Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, norocul nu ţine numai de bolta cerească şi de stelele depărtate şi reci, ci îl mai face şi omul, prin hotărârile şi atitudinile sale.

RAC Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate. Weekendul acesta este pentru armonioşii Raci o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive sau al unui nou proiect, forţele trebuie să se regrupeze – ce să mai spun daca este vorba de o relatie de amor! Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte bune, ai totuşi mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poţi să întâlnesti o persoană deosebită sau să te distrezi. Întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Astăzi este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat, dezastru sentimental sau financiar, Doamne fereşte! Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes cel putin in acest weekend! Sâmbătă, trudeşti din greu la o realizare, dai un examene care poate fi şi o apriţie-şoc la o petrecere. – in orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol. În această perioadă este bine să te limitezi la zâmbete plate şi să eviţi o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită, de asemenea, orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul.

FECIOARĂ Un weekend obositoar, dar foarte plăcut. Seară de sâmbătă deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi întregul. Deschide bine de tot ochii, mai ales la relaţiile tale sociale! Pe de alta parte vremea draguţă te invită la ţară, poate şi pentru o aprovizionare direct de la producător. Cu ceva planete binevoitoare, dar mai bine dispus și gata de distracție – ei bine, toată această configuraţie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, relaţiilor verificate – te vei simţi foarte bine in compania lor!

BALANŢĂ Poţi să pleci la munte, dar mai bine te distrezi acasă. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi petreceri. Cam asta se face în weekend. Sau cumpărături pentru petreceri, pentru că ceea ce cumperi in acest weekend va face mare plăcere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbăta seara. Poate fi o sărbătoare a unui dragălaş şi foarte iubit membru junior al familiei. Pentru un procent dintre nativii din Balanţă sâmbăta este un bun prilej să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos, pentru că relaxarea este un bun sfetnic. Perioada este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii sociale.

SCORPION Carisma proprie şi tupeul personal sunt foarte bine aspectate. Aşa că nimeni nu te poate întrece! O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbăta. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului din ziua de sâmbătă. Nu te lăsa copleşit de rutină, căută să te distrezi cu ceva nou în acest weekend şi să legi noi prietenii. Poate distracţia are şi o parte educativă, poate noua cunoştiinţă îţi oferă informaţii noi. Ceea ce însă te enerveză enorm sunt bârfele şi intrigile. Majoritatea bârfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din prostie şi mahalagism, aşa că nu te enerva în mod disproporţionat şi inutil. În situţia în care vrei să iei atitudine consulta-te astăzi cu cei nascuţi sub semnele Gemenilor si ale Vărsătorului, vei gasi multa bunavointa, sfaturi competente si idei bune. Doar sunt specialiştii zodiacului în “relaţii publice”.

SĂGETĂTOR Un weekend bun la toate, mai puţin la bani. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante şi atenţie unde pui banii sau cărţile de credit. Nu da cu împrumut bani, nu lua cu împrumut, ocoleşte cazinourile şi casele de pariuri. Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Dacă vrei să ai dreptate, să prevalezi, aceasta este ziua! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără să ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Nu ai grijă, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbări, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

CAPRICORN Încep să se profileze avantajele şi succesele. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamnă că trebuie să faci o cheltuială neprevazută. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi in acest weekend, mai gândeşte-te. Perioada, totuşi, îţi este este favorabilă. Ziua de sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Un anumit procent dintre Capricorni primeşte o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare sau fă ca acest lucru să se întâmple – te relaxezi şi faci provizii de bunădispoziţie.

VĂRSĂTOR Programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase. Aşa că poţi pleca undeva, cumva, cu primul tren din gara ca să laşi totul în urma ta, măcar pentru o zi, sau două. Dacă poţi, nu ezita, pleacă! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club neinflamabil sau o petrecere instant.

PEŞTI Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi. Nu ai frică, păstreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! În acest weekend eşti într-o perioadă binecuvântată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iţi propui iţi iese – asta pentru că dai dovada de mult realism si bun simţ. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de cărţi, reviste, ziare, publicaţii. Nu că ar fi foarte scumpe, dar sunt… importante! Netul este anonim şi dubios, adevărata informaţie o găseşti tot dintr-o carte, sigur, o poţi descărca de pe net! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter, voinţă, o să dobândeşti mai multe avantaje.