HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 18,19 iunie 2022. Waterloo, o amintire tristă

18,19 iunie

Pe 18 iunie s-au născut Sir Paul McCartney, Isabella Rosselini, Miklos Horthy, Gheorghi Dimitrov, Edouard Daladier, Raffaella Cara, Ion Zubaşcu, Ştefan Preda, Ligia Macovei. Pe 19 iunie s-au născut Kathleen Turner, Paula Abdul, Salman Rushdie, Blaise Pascal, Louis Jourdan, George Călinescu, Irina Petrescu, Malvina Urşianu, Constantin Ţoiu.

În calendarul creştin ortodox fix, pe 18 iunie, sâmbătă, sunt Sfinţii: Leontie, Ipatie, Teodul şi Erasm. Sâmbăta morților. Moșii de vară.

Duminică, 19 iunie, în calendarul fix creştin este Sf. Paisie cel Mare şi Sf. Apostol Iuda, ruda, fratele Domnului, susţinătorul unuia dintre pilonii Pământului (poate, Atlas?). Românii țin sărbătoarea ca să fie feriţi de: potoape, grindină, surpături ale pământului, lovituri, bube, lupi, boale diavoleşti, dar mai ales Iuda e rău de cutremure (Th.Speranţia). Un reper foarte vechi, probabil de dinainte de geto-daci. Caracterul malefic a zilei a fost dat prin confuzia de nume cu celălat Iuda, Iuda Samarineanul, Iscariotul, arhetipul trădătorului. În calendarul creștin ortodox mobil este Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile). Cred că am pomenit de multe ori însemnătatea, semnificația și istoria sărbătorii, așa că acum o să vorbim despre altceva.

„Evenimentul Zilei” din 18 iunie 1815 a fost marea bătălie de la Waterloo. O armată pestriţă a alianţei „celor şapte” condusă de un general mediocru, ducele de Wellinghton, unii istorici spun că a fost chiar stupid, reuşeşte să învingă Marea Armată de Nord a lui Napoleon Bonaparte.

A treia încercare de unificare a Europei, din istoria cunoscută, eşuează prin forţa armelor. Nu au învins nici cei mai buni, nici cei mai puternici, nici cei mai inspiraţi, ci cei mai… norocoşi!

Am „luptat” de multe ori în bătălia de la Waterloo. În armată, la „war games” şi apoi, pe computer. Sunt multe jocuri de strategie RTS şi TTS care chiar merită să fie jucate, pentru acurateţea reconstituirii şi inteligenţa artificială decentă a bătăliei de la Waterloo. Am învins întotdeauna, pentru că am jucat de partea francezilor.

Evident, în 18 iunie 1815, Europa nu a avut noroc!

Dar dacă este să analizăm cu atenţie, nu Napoleon Bonaparte a pierdut bătălia, ci un subordonat, un general al lui. Marchizul Emmanuel de Grouchy, Mareşal şi Pair al Franţei. Are un portret la Louvre. Am stat de multe ori în faţa lui şi l-am privit în ochii de vopsea de ulei, dar care oglindeau o mare tristeţe şi resemnare!

Până şi tabloul comunică marea dezamăgire, eşecul, tristețea incapacității. După Waterloo, Grouchy s-a bătut ca un leu, dar degeaba! Nu a fost când trebuia, unde trebuia!

Dar iată faptele reale, auzite de mine la Waterloo, în Belgia de la conservatorul muzeului unde a fost comandamentul lui Napoleon. O relatare asemănătoare am citit în ”Orele astrale ale omenirii” de Stefan Zweig – deci se poate spune că este varianta cea mai aproape de adevăr.

Bonaparte încredinţase o forţă considerabilă mareşalului Grouchy, cam 33.000 de cavalerişti, veterani bine înarmaţi şi cu un moral excelent. Misiunea era să-i urmărească pe nemţi, pe prusaci şi să nu-i lase să facă joncţiune cu ceilalţi aliaţi. Pe 17 iunie Grouchy pierde contactul cu prusacii. Nu avea mobil sau GPS ca să vadă unde au ajuns Blucher şi Thielmann!

Pe 18 iunie 1815 la ora 11:50 Grouchy călărea încet, aiurea, spre Nord. La ora 10:00 Napoleon trimisese o ştafetă ca Grouchy să se alăture imedait corpului principal, dar, probabil, ştafeta a fost ucisă de vreun trăgător aliat singuratic. La ora 11:51 Grouchy şi tot statul său major aud o canonadă puternică, la câţiva kilometri, în vest. Trăgea artileria lui Napoleon compusă din 80 de tunuri. Ofiţerii şi-au strunit caii, vrând să o ia spre Vest. Aşa era meseria, tradiţia, tot ceea ce ştiau şi învăţaseră ei: „à la guerre, allez au son des canons” – în timp de război, mergi după bubuitul tunurilor.

Dar aici intervine dracul, cu cel mai iubit păcat al lui: vanitatea. Mareşalul Grouchy, marchiz şi Pair al Franţei pufneşte cu aroganţă: „V-am spus eu să schimbăm direcţia? Avem ordin să urmărim armata prusacă!” I se replică, cu mult respect, că numai bunul Dumnezeu ştie unde o fi Blucher cu toţi prusacii lui şi că tactica elementară de război este să meargă unde se aud tunurile, unde are loc o bătălie.

Grouchy este de neclintit şi o lume întreagă avea să plătescă zeci şi sute de ani greşeala lui prostească, făcută din aroganţă şi dispreţ al realităţii.

După cum se ştie, din istorie, prusacii ajung la Waterloo exact când a trebuit şi francezii, fără cei 33.000 de soldaţi ai lui Grouchy, sunt învinşi.

Grouchy este distrus şi caută moartea pe câmpul de onoare. Glonţul nu îl vrea. Totuşi, reuşeşte câteva mici victorii, care salvează retragerea lui Napoleon. Cu greu evită să nu fie judecat pentru înaltă trădare şi condamnat la moarte, dar este exilat în America. Restul vieţii şi l-a petrecut încercând să se justifice.

Toată această poveste spusă de un belgian la Waterloo, am văzut-o în ochii unui tablou pictat în ulei, din Louvre.

Mi-am amintit de greșeala fatală a lui Grouchy cu prilejul vizitei-fulger de stat a Președintelui Franței în România. Vizita, foarte hush-hush parcă a fost luată dintr-un film cu proști, cu Stan și Bran. Aș fi râs cu lacrimi, dacă nu ar fi fost vorba despre România și dacă ceea ce cred eu, așa este, o să plângem cu toții cu lacrimi de sânge.

Ori vizita a fost expresia amatorismului și a incompetenței la cel mai înalt nivel, ori am încurcat-o cu toții, de la Herr Johannis la pustnicul neînsemnat pe care-l văd dimineața în oglindă. De la Centrală mi se spune că totul a fost pregătit cum trebuie și că Herr Johannis a spus ceea ce se convenise. Vedeți, domniile voastre când se întâlnesc doi șefi mari, mai înainte funcționarii superiori de la externe și nu numai, din cele două țări se întâlnesc și fac scenariile. Mai țin minte cum se derulau astfel de ”comisii mixte”. Al meu o să spună că este interesat de stabilirea unor relații economice privilegiate, ce o să spună al tău? Diplomații străini băgau nasul în documentele lor și după ceva timp spuneau: Al meu o să fie de acord că schimburile comerciale nu sunt la nivelul capacității și prieteniei dintre cele două țări, ce o să replice al tău? Al meu o să spună că poate oferi, la preț prietenesc, utilaje petroliere, tractoare și construcții de locuințe, ce o să spună al tău? Al meu o să întrebe ce înseamnă preț prietenesc. Și scenariile cu ”al meu, al tău” se derulau ore, zile, chiar săptămâni. Când cei doi mari șefi se întâlneau, pipa păcii fusese fumată deja și ei doar mimau pentru presă, strângerea de mână și poza de familie.

La Kiev, externele de acolo așteptau patru oameni din fruntea statului, francezul, italianul, neamțul și … românul. Ce s-a întâmplat, oare? Bună întrebare! Dacă este așa și sunt convins că și de data asta nu a ieșit Herr Johannis ca și comisarul comunist cu mauserul în fața frontului, atunci avem o mare problemă. Coroborată cu întărirea flancului de către o divizie americană de prestigiu, modulată între Polonia și Țările Baltice, echipată cu arme și echipament de ultimă oră. Pe noi ne apără patru sute de bulgari și câțiva negri francezi! E ceva putred și nu în Danemarca. De când fac spume spunând că trebuie să cumpărăm arme, să avem o armată puternică. Vorbire în vânt! În anul 2012 am scris un articol pe ”Hyde Park”, care avea titlul ”Zorile războiului” în care demonstram iminența unui conflict major în Europa. Marii deontologi și jurnaliști de frunte au sărit în sus susținând sus și tare că un război în Europa este imposibil. Peste câteva luni Rusia a anexat Crimeea, începând, de fapt războiul. Au trecut anii… Ce folos că am avut dreptate, că am analizat corect datele internaționale? Bună întrebare!

Cred, că, din nou, am intrat pe un șervețel. Ce o fi scriind pe acesta, o să vedem, că cel scris de Churchill la Ialta și aprobat de Stalin, România 90% Rusia, 10% Occident – mi-a mâncat viața și cei mai frumoși ani ai tinereții. Pentru că am baraka, cam știu ce scrie pe bilețelul cel nou, dar nu îmi place deloc, deloc. Să dea Domnul ca tot ceea ce știu să fie ”fake news” și teoria conspirației, tare mi-aș dori acest lucru.

Dar, întotdeaună, trebuie să faci ceea ce este corect, profesional, tradiţional, conform cu realiatea, chiar dacă un ordin din trecut spune altfel! Altfel, păţeşti ca şi Grouchy!

Până când reflectaţi la pilda mea, vă las să citiţi horoscopul meu de weekend – pentru că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 18,19 iunie 2022

BERBEC În weekend poţi primi o veste, sau o informaţie care iți face placere. Este un prilej de excursii și drumeție. Un pic-nic la munte, sau o baie la mare, tu alegi! Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de duminica. Şi o petrecere drăguţă la un Geamăn care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau la un eveniment public. Duminică mai este şi o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici plimbări prin magazine. Un weekend normal!

TAUR Sâmbătă poți să-ţi satisfaci o mică, dar vinovată dorinţă, cum ar fi o ciocolată în plină cură de slăbire. Dar, nu lua partea materială prea în serios, suntem doar niște călători. Sâmbătă: aspecte favorabile deciziilor importante de genul – fac sau nu fac curăţenie în toată casa şi asta pentru că programul de duminică este deja stabilit. De asemenea, sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor si vizitelor pe care le puteţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, asta duminică, poate la masa de prânz, aşa incât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut.

GEMENI În weekend, puterea verii te ajuta să-ţi înțelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitățile. Este o perioadă de reflecţie în care este bine să-ți cercetezi sufletul. O informaţie de ultimă oră te avantajează, dar verifică prin prietenii de încredere. Perioada de timp a acestui weekend este numai buna pentru inceperea unui mic concediu sau a unei vacante. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte griji şi „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă. Sambata este o zi placuta care se poate termina intr-o petrecere, sau la ziua de naştere a unui cozodiacal. Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp! Asa timpul trece repede, confiscat de distracție și relaxare!

RAC Oferă-ți o perioadă de boierie în zilele libere, dacă le ai. Dacă te respecți, ești respectat! Nu te împovăra cu proiecte faraonice de excursii obositoare, vezi de cele ale sufletului! Weekendul acesta este pentru armonioşii Raci o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive sau al unui nou proiect, forţele trebuie să se regrupeze – ce să mai spun daca este vorba de o relatie de amor! Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte bune, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poti să întalneşti o persoană deosebită şi întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Toleranța și politicul corect sunt numai pe hârtie. Viața reală, naturală, nu ține seama de legi și indicații. Ceea ce nu trebuie să faci sâmbătă: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, dar încă nu ştii în cine poţi să-ţi pui secretele la păstrare, în siguranţă. Stelele spun sa mai astepţi cu confesiunile, sau să le aşterni pe hârtie. Aşa îţi garantez discreţia pe cât posibil în lumea asta în care se află totul până la urmă. Duminică eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune şi/sauplanuri de concedii şi vacanţe.

FECIOARĂ În perioada weekendului, ai înclinarea, din prea mare grija faţă de altii să nu le vezi defectele evidente. Mai mult, încerci să-i spăli de păcate. Merge, dar nu e o regulă! O sâmbătă favorabilă, mai putin in ceea ce priveşte călătoriile. Ocupă-te de programul tau obişnuit de weekend, poate du-te la un spectacol şi stelele spun ca totul o sa fie bine. Limitează-te la activităţile de rutină, de weekend. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu fie că este sâmbătă sau duminică. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti sâmbătă. Nu promite, la rândul tău, nimic! Evitând tot ce poţi evita, pentru că vorba băieţilor de băieţi: „eschiva este cea mai bună lovitură”, duminică, pe seară, poate la un suc, ai mintea liberă şi gândirea sprintenă. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente.

BALANŢĂ Weekendul este o perioadă, pentru tine, de pace și armonie. Nu tulbura serenitatea zlelor libere cu proiecte ambițioase, cu drumuri lungi și obositoare, printre demenții șoselelor. Sâmbătă, trudeşti din greu la o realizare, dai un examen care poat fi şi o apriţie-şoc la o petrecere. – in orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol. În această perioadă este bine să nu ai o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece veţi constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta – aşa, pur teoretic. Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu. Acum nu mai ai de facut decât să-ţi salvezi imaginea publică, cum se zice! Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat dezastru sentimental. Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes, cel putin in acest weekend !

SCORPION Norocul iţi este prietenul cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole și dificultăți fără să faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ţi doreşti, să nu se realizeze! Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, dar după cum ştii morile zeilor macină încet… dar infinit de fin! Cu ceva planete binevoitoare, ei bine, aceasta configuratie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Scorpion este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordaţi mai mult timp familiei, prietenilor vechi – vă veţi simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Pe de alata parte vremea caldă te invita la ţară, pentru răcoare, dar poate şi pentru o aprovizionare direct de la producator.

SĂGETĂTOR Ai noroc la achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcaminte de sezon pe care o sa le porţi cu plăcere, pentru ca îţi stau bine. Atenţie, vara se poartă numai in şi bumbac de calitate! Capacitatea ta de a te impune se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături si petreceri. Sau cumparaturi pentru petreceri, pentru ca ceea ce cumperi in acest weekend va face mare placere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbătă seara. Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din zodia centaurului arcaş să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte. Perioada vă este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase. Mari iubitori de natură, Săgetătorii probabil că vor alege un picnic la iarbă verde, cu grătar şi jocuri cu mingea.

CAPRICORN Ai nevoie de odihnă. Refă-ți capacitatea de muncă, relaxează-te, sigur și cu o mică doză de distracție, dar nu ceva obositor. Stai acasă, nu pleca la drum! Weekendul îţi este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grija, fără sa ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar si vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie. Duminică, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci aproape nici un efort.

VĂRSĂTOR În weekend ai nevoie de abilitate ca să echilibrezi o activitate prea densă cu lipsa de acţiune. Adică trebuie să mediezi într-un anturaj haotic, în care fiecare trage în direcţii diferite! Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca singur. Aşa trezeşti interesul şi nu eşti uitat uşor, originalitatea este imediat evidenţiată. Perioada îţi este favorabilă. Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică poţi să fi la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi in acest weekend, mai gândeşte-te. Amână!

PEŞTI Nu iţi place vremea. Nu iţi place mâncarea. Nu iţi place cafeaua. Nu îţi place programul stabilit de ai tăi pentru weekend. Dar, ce iţi place? O perioadă de răsfăţ mâțesc, elitist şi plăcut! Tot ceea ce începi azi poate aduce rezultate bune. În acest weekend eşti într-o perioada binecuvantată, de la bine la foarte bine, sigur, exceptând momentele de capriciu, când faci pe nebunul. Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt… sensibile! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante în domeniul social, în cel personal. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi evidente, însă, pentru că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!