HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR. 18 octombrie 2021. Am felicitat pe cineva, din Franța

Pe 18 octombrie s-au născut Jean-Claude van Damme, Henri Bergson, Melina Mercouri, Chuck Berry, Mihail Sebastian, Nicolae Teclu, Ştefan Bănică Jr.

Pe 18 octombrie a trecut la cele sfinte părintele Paisie Olaru, cel care nu avea nevoie de ochi, pentru că vedea cu sufletul!

Sinaxar, Sf. Apostol şi Evanghelist Luca și Sf. Marin cel Bătrân.

Despre Lucin, Apostolul Luca și un astrolog de la Kremlin puteți citi aici, numai repet: https://evz.ro/lucinul-evanghelia-lui-luca-si-astrologul-kremlinului-horoscopul-lui-dom-profesor.html.

„Acolo unde Islamul prinde, este pentru totdeauna. Islamismul se bazează pe Islam, pe care nimeni nu are dreptul să îl critice. Dar în țările voastre joacă și un rol în democrație și în statul de drept. Islamismul exploatează aceste valori. De când democrația recunoaște toate opiniile, de la extrema dreaptă până la extrema stângă, este obligată să recunoască și Islamul. Toți cei care nu comit atacuri sau acte violente sunt, în principiu, protejați într-un stat de drept.

Islamismul se află astfel imediat în un teren gata cucerit. Este necesar să lupți împotriva islamismului de la început. Pentru că este ca igrasia într-o casă. La început amenințarea este invizibilă, umezeala pătrunde în pereții care, încetul cu încetul, se sfărâmă. Când îți dai seama că este prea târziu, trebuie să distrugi totul, nu mai poți face altceva. Devine o misiune imposibilă. Franța se află în stadiul în care tocmai a descoperit că Islamul îi erodează casa ”.

Acesta este modul în care romancierul algerian Boualem Sansal, în L’Express, a descris nivelul islamizării în Franța.

Vineri, telefonul pe care îl aveam de la iubita și multregretata mea soție mi-a atras atenția să-l felicit pe un anume Boualem Sansal, împlinea 72 de ani. Îl vedeți în fotografia din titlu, asta am găsit-o pe net. Acest telefon vechi și bun, un Nokia 6680, soția mea l-a avut în timpul cât a fost, șase ani de zile, la Paris, corespondent special. De obicei nu dau curs invitației mobilelor, necazurile m-au fac mizantrop. De data aceasta, numele îmi era vag cunoscut, am scris cateva randuri, cele cuvenite și am explicat ce s-a intamplat cu Denise. Duminică dimineață mobilul meu a sunat lung și insistent. Mă uit, un număr lung cu +213 sufix. Undeva din Africa, Magreb, poate, gândesc. Curiozitatea, acest păcat capital, mă face să răspund. O voce necunoscută mă întreabă, în franceză, dacă eu, sunt eu. Suspicios răspund afirmativ. Cel de pe malul Africii se recomandă ”inginer Boualem Sansal”.

Îmi spune că mă cunoște destul de bine, Denise i-a povestit mult despre ceea ce făcusem în Iran, apoi Therry de Montbrial i-a istorisit aventurile mele prin marketingul politic internațional, iar Jenel, adică Jean-Yves Conrad cum și ce am scris timp de zece ani la ziar. ”Probabil pentru că sunteți inginer, aveți anvergura și clasă, dar nu am pomenit pe nimeni care să abordeze cu profesionalism, orice subiect. V-am citit articolele din ziar, câteva. Mare păcat că nu sunteți german, sau măcar francez, ca ideile și atitudinile dvs să fie puse în circulația europeană.” Apoi a continuat monologul, cu vocea lui răgușită, care răsuna ciudat în pustnicia mea.

„În 2050 vom fi o țară pe jumătate islamică, în 2100 vom fi o republică islamică”, a spus lui Éric Zemmour, jurnalistul și candidatul la președenție în 2022. Această realitate dificilă, dar uluitoare, denunțată de Zemmour este recunoscută de toată lumea, chiar și de stânga. Liderul de stânga radicală Jean-Luc Mélenchon a profețit același tip de scenariu, numindu-l „creolizare până în 2050”.

În cartea Grand Manipulateur , jurnalistul Marc Endeweld arată ceea ce președintele francez Emmanuel Macron spune, în particular, cu privire la problemele sensibile ale imigrației:

„Angajații Elysée mi-au încredințat că în ultimele luni, în special în ceea ce privește problema imigrației, Macron nu a ezitat, în fața colegilor săi, să ia formulele lui Éric Zemmour privind Marele Înlocuitor. El este obsedat de asta”.

Aparenta „culpă” a istoricului francez Georges Bensoussan a fost să declare la radio că imigranții din țările din Orientul Mijlociu absorb antisemitismul de la o vârstă fragedă, precum „laptele matern”. El a fost judecat pentru incitare la ură și în cele din urmă eliberat după patru ani. Bensoussan i-a spus recent lui Le Figaro ce se întâmplă cu țara sa:

„Din motive de siguranță, copiii evrei au abandonat masiv educația publică. În suburbii, există un climat care amintește cele mai proaste amintiri din Magrebul evreiesc. Este o înfrângere franceză și nu o înfrângere evreiască, deoarece întreaga societate franceză este amenințată prin ceea ce îi amenință pe evrei astăzi. Sena-Saint-Denis a pierdut 80% din populația sa evreiască în 20 de ani”.

Bensoussan oferă alte cifre impresionante:

„Peste 500 de districte din Franța sunt declarate„ sensibile ”. Pentru a spune acest lucru, vorbim despre câteva milioane de oameni care sunt supuși legii islamice și nu legilor Franței”.

Acesta este șocul care va decide următoarele alegeri prezidențiale.

Direcția Generală pentru Securitate Internă (DGSI) din Franța a cartografiat 150 de districte aflate „în posesia islamiștilor”. Aceste cartiere au devenit enclave în mâinile fundamentaliștilor, care modelează zonele în funcție de ideologia lor. În locuri precum Roubaix, „situația ia proporții îngrijorătoare”, potrivit unui prefect vorbind cu Le Figaro.

Sau centrul orașului Perpignan, unde „agresivitatea, traficul de droguri, comunitarismul musulman, tensiunile rasiale și violența tribală” îi obligă pe non-musulmani să se mute în altă parte. Sau Les Izards , un cartier din Toulouse, „unde bandele arabe controlează străzile într-un climat de frică”, un district de la periferia sudică a Parisului, „un teritoriu fără lege”. Sau în Grenoble, altădată mândria Franței, astăzi un oraș musulman.

Săptămânalul Valeurs Actuelles spune despre orașul Trappes:

„Are 32.000 de locuitori, dintre care 70% sunt musulmani, 40-50 de naționalități diferite. Majoritatea sunt născuți aici, poartă hijab, qami, sarouel, haine tradiționale din Orientul Mijlociu. Prezentarea este completă. Biserica nu poate concura cu cele cinci moschei” .

Deja în 1997, Le Monde Diplomatique a declarat că un oraș precum Roubaix este predominant musulman. Le Figaro se referă la Sevran, o secțiune din Sena-Saint Denis, care găzduiește 50.000 de locuitori, dintre care 90% sunt străini și un cartier, Epeule, care găzduiește deja o majoritate musulmană.

„La fiecare două săptămâni în Franța se creează o moschee și dispare o biserică”, a arătat Edouard de Lamaze, președintele Observatorului Patrimoniului Religios.

Scriind în L’Incorrect , Frédéric Saint Clair, un analist politic, a amintit că, dacă la sfârșitul anilor 1970 existau aproximativ 200 de moschei în țară, astăzi sunt mai mult de 2.500. „În ritmul actual, la sfârșitul secolului vor exista 10.000 de moschei …”.

Două mii de militari au semnat o scrisoare către președintele francez Emmanuel Macron și către guvern, avertizând că Franța este pe punctul de a se prăbuși și a războiului civil, deoarece statul s-a „predat” musulmanilor radicali. Scrisoarea a urmat unui apel formulat de 20 de generali pensionari și sute de foști ofițeri, în care aceștia vorbesc despre „dezintegrare și islamizare” în curs, precum și un document trimis parlamentului de către alți generali și ofițeri, proclamând: „Suntem într-un război hibrid, cu multe aspecte și se va încheia într-un război civil în cel mai bun caz și într-o înfrângere crudă, fără viitor în cel mai rău „.

Marsilia, al doilea oraș ca mărime din Franța, „conform ultimului număr al lunarului francez Causeur ”are deja un sfert de populație musulmană. Proporția persoanelor cu vârste cuprinse între 0-18 ani născuți din doi părinți non-europeni explodează în zonele urbane din toată Franța, este o schimbare demografică istorică. „

În decursul a 20 de ani între 1998 și 2018 și în toată Franța:

„Numărul nașterilor cu cel puțin un părinte străin a crescut cu 63,6 la sută. Numărul nașterilor cu ambii părinți străini a crescut cu 43 la sută. Numărul nașterilor cu ambii părinți francezi a scăzut cu 13,7 la sută”.

Studiul relevă, de asemenea:

„Femeile imigrante au o rată a fertilității de 2,73 copii, comparativ cu 1,9 pentru femeile native. Contrastul este și mai accentuat dacă ne gândim la 3,6 copii pentru algerieni, 3,5 copii pentru tunisieni, 3,4 copii pentru marocani și 3,1 copii pentru turci, cifre chiar mai mari, uneori duble, decât fertilitatea în țările de origine.”

Orașul Lyon este deja o treime islamic. 18% dintre nou-născuții din Franța poartă un nume musulman. În anii 1960, cifra era de numai 1%.

Un membru al Observatorului laicismului a arătat că Saint-Denis este afectat de „un proiect al cărui scop este să impună standardele islamismului politic”. Bfmtv a a vorbit cu Fewzi Benhabib, rezident în Saint-Denis. De la sosirea sa din Algeria în urmă cu 25 de ani, el a găsit în Franța ideologia de care a fugit din fosta sa țară. „Pentru islamiști, este vorba de islamizarea modernității, nu de modernizarea islamului”. Benhabib a vrut să arate reporterului exemple concrete de islamizare a orașului său. Într-un magazin de jucării pentru copii din Saint-Denis puteți găsi păpuși perfect voalate, ținuta islamică. Un ursuleț de pluș fără ochi împodobește fereastra. „În Islam, imaginea este tabu”, a explicat el. Într-o bibliotecă de pe aceeași stradă stă la loc de cinste o carte, aflată pe noptiera multor jihadiști, care enunță sancțiunile care trebuie impuse homosexualilor: „Aruncă-i din cea mai înaltă clădire și apoi termină-i cu pietre”.

Nivelul islamizării depășește un punct dincolo de care este practic imposibil să oprești procesul de dezintegrare socială și culturală. Franța, în viziunea scriitorului algerian Boualem Sansal, este extrem de aproape de acest punct:

„Această amenințare misterioasă lichefiază literalmente societatea. În acest moment, epuizat, descurajat, intră într-un proces de relativă supunere, crezând că va liniști inamicul, oferindu-i tot mai mult teren, îndeplinind cererile sale și, în cele din urmă, devenind avocatul său. societăți, acest proces durează zece ani, în societăți permisive precum Franța, este suficient un an ”.

Michel Houellebecq în ultimul său eseu a postulat o formă de „sinucidere ” în care „îți oferi gâtul la lama măcelarului”; autorul Alain Finkielkraut a scris că „progresul de neoprit al acestui sistem mă face să mă gândesc la un ceai de adio la bordul Titanicului”.

Aisbergul se află în fața Franței. Anul viitor, Franța va decide să încerce să se salveze, sau să continue să se scufunde. Oricum ar fi, va declanșa un tsunami care nu se va opri la granițele sale și va inunda toată Europa de Vest. Orașul Luminilor a dat întotdeauna Europei tactul și moda. Și în politică… în acest timp în Norvegia un musulman a ucis cu arcul și săgeți cinci persoane, la întâmplare, o profesoară pensionară a fost decapitată în casa ei, pentru că nu dăduse bani unui musulman, un deputat conservator a fost înjunghiat și exemplele pot continua. De exemplu, din acest weekend la Koln se va auzi, la intensitate maximă, de cinci ori pe zi chemarea muezinilor la rugăciune.

Vedeți domniile vostre, capitularea în fața distopiei sanitare este doar un exercițiu. Adevărata capitulare este în fața ciumei verzi a islamului, cea mai periculoasă pandemie care poate exista. Nu mă refer în primul rând la religie, ci la modul de producție asiatic, neeficient și la obiceiurile discriminatorii barbare pe care le aduc. I-am spus asta algerianului și i-am spus ceva mai mult, ceea ce l-a făcut să exclame:…

Dar o să vă spun altădată ceea ce a spus inginerul algerian, autorul ”2084 Sfârșitul Lumii”, sau nu, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 18 octombrie 2021

BERBEC Se profilează o zi paradoxală în care nici nu poate fi vorba de lucruri deosebite, de performanță. Limitează-te la activitatea obișnuită. Dar, întâmplările aleatorii sunt interesante! Configurația astrologică te avantajează în folosirea iscusită a unor vești sau informații. Atenție la presă și la rețelele de socializare, poți avea unele date de excepție. Nu le pierde! Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. O anumita tensiune domneste la serviciu sau în familia ta, dar e bine sa nu dai importanta şi să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important.

TAUR Încep să se lamureasca unele probleme legate de domeniul sentimental. Atenţie la ce îţi doreşti, să nu se îndeplinească. Reflectezi că nimic nou sub soare, ai mai avut astfel de probleme! Toată lumea se grăbeşte. Tu ia-ţi un moment de respiro şi vezi în ce parte merge barca vieţii tale. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Nu fii original cu orice pret, mai ales la serviciu sau într-o comunitate de oameni. Astazi ai o imagine care poate fi mult imbunataţită, mai ales dacă nu te enervezi cand eşti contrazis şi nu te răsteşti la oameni! De asemenea, trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de până acum, schimbările repetate de direcţie nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele!

GEMENI Ziua este un prilej bun să rezolvi unele probleme legate de relațiile sociale, unde muncești, sau acasă. Conjunctura favorizează domeniul domestic, aşa că poţi pune lucrurile la punct! Conjunctura favorizează domeniul domestic, aşa că poţi pune lucrurile la punct! Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Dar nu uita să te disimulezi inteligent, cum spune înţeleptul chinez. Eşti prea direct şi prea naiv, păcate dar şi calităţi ale zodiei. Astăzi nu specula nimic sentimental sau financiar. Nu te speti cu munca pentru altii şi nu fă eforturi titanice! Astăzi nu este cazul!

RAC Dimineaţă densă, obositoare. Nu e o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. De asemenea, la serviciu e indicat să vorbeşti puţin şi la obiect. O zi cenușie, care trece repede! Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la servicu şi de acasă. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. Nu-ti schimba direcţiile şi intenţiile, tenacitatea îţi aduce succes. Disimulează cu grija intentiile si păstrează secretele intime. Adevaraţii invingatori au fost intotdeauna discreţi şi precauţi.

LEU Veşti bune, conjunctura e favorabilă. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu trebuie să amesteci prietenia cu afacerile, plăcutul cu utilul. Fii generos, dar precaut! La serviciu o perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă, nici măcar foarte interesant. Evita alcoolul, tutunul, piperul, orice te-ar irita şi mai mult. Astăzi nu eşti în cea mai buna dintre zile, mai bine ţine o dieta uşoară şi incearca să te gândești la lucruri placute și vesele. Poţi să te deconectezi de la izvoarele toxicităţii psihice: televiziunea, internetul, mobilul etc. Poţi să spui nu haosului, vulgarităţii, prostiei. Poţi să-ti faci şi un ceai de tei cu miere de albine! Poţi multe, trebuie să şi vrei!

FECIOARĂ Pe plan sentimental curiozitatea ta zodiacală te împinge înainte, către noi relaţii. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiați, dintre cei cu care ai ce vorbi! Relaxează-te înainte să adormi şi gîndeşte-te la lucruri plăcute. Incearcă să termini lucrurile de care te apuci. Incearcă sa fii mai cumpatat în vorbe şi să nu întrerupi tot timpul pe cel cu care vorbeşti. Ziua de azi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Este bine să revii şi să termini lucrurile.

BALANŢĂ Astăzi, evenimentele sunt în favoarea ta, nu pierde timpul. Trebuie doar să alegi, să iei decizia corectă la timpul potrivit! Totuşi, îţi lipseşte convingerea că ceea ce faci este bine! Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. O zi neasteptat de simpatică, in care toata lumea te intreaba ce faci si gaseşte că arăţi bine. Până seara e clar ca te simţi excelent! Nişte mici ambiţii personale, mai curind niste achiziţii, dar care nu-ţi dadeau pace, pot fi satisfacute azi spre satisfacţia ta nedisimulata. Încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunţând la strategia, puţin recomandata : „totul sau nimic”! Seară plăcută, poate la un film nou, la modă, pe platformă.

SCORPION Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce relaţii normale şi înţelegere. Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă, fă tot posibilul să răspunzi cererii. O zi plăcută, cum nu ai mai avut de mult, dar trebuie să vrei și tu să fie așa. Lasă „înțepăturile” și laudă-i pe cei dragi, concentrează-te cu entuziasm și optimism pe ceea ce ai de făcut. Amână pe mâine formularea unei concluzii, sau decizia respectiva, ca sa ai timp sa te informezi si să te documentezi in mod corespunzator. Nimeni nu te poate grabi ca sa iei o hotarare greşită. Ziua de azi este, de asemenea, un bun prilej ca sa cooperezi cu colegii, prietenii sau familia în realizarea unui proiect la care ţii foarte mult.

SĂGETĂTOR O zi plăcută, în plină formă! Stelele te avantajează pe plan profesional. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor umane nu este prost aspectat! Astăzi ai parte de multă înțelegere și căldură sufletească din partea celor dragi. Treci printr-o perioadă mai dificilă și solidaritatea anturajului este ca un balsam pentru sufletul tău. O zi foarte potrivita ca sa iei iniţiative curajoase, atât în domeniul tău de activitate, cât mai ales in relaţiile tale sentimentale. Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calitati poetice, dacă dai dovada de abilitate şi nu vorbeşti prea mult! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor urgente, dar nu importante.

CAPRICORN Dimineaţa evită graba, intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile făcute astăzi, în relaţiile umane, se pot dovedi foarte inspirate. Continuă cu aceleaşi mijloace de până acum! Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Cu toate ca esti o fire prudenta pe linga prudență trebuie sa adaugi vigilenta, tact, foarte multa diplomatie si chiar şi un zambet! Exista o doza de naivitate adolescentină care te prinde, dar nu uita ca nativii din Capricorn se nasc bătrâni şi întineresc toata viaţa! Nu accepta cu nici un preţ sfaturi garantate şi substanţe ciudate pentru cura ta de slăbire, mult sport in aer liber este infinit mai benefic.

VĂRSĂTOR Nu încetezi să te gândeşti tot timpul la problemele tale şi azi eşti tensionat. Conjunctura indică că-ţi trebuie o anumită perspectivă şi obiectivitate. Problemle tale pot fi rezolvate! Din nou, pentru a mia oară, se discută despre creşterea preţurilor, şi cum să se descurce familia, sau firma ta. Ca să obţii o idee buna trebuie sa priveşti lucrurile ca şi când ai fi la distanţă, să ai perspectiva şi obiectivitatea necesare. Trebuie sa te gandeşti care este cel mai bun scenariu ca sa domini evenimentele. Mici necazuri, mai mult dezamagiri, cauzate de persoane in care ţi-ai investit, poate nemeritat, încrederea şi speranţele. Grija pe care o ai pentru altii, poate din familie, ar trebui să se transforme în protejarea propriilor interese, in promovarea pe termen lung a carierei.

PEŞTI Astăzi evită nepăsarea, nerăbdarea şi mai ales graba. Trebuie să fii prudent, precaut, în aglomeraţie şi mai ales în convorbirile la mobil! Nu lăsa lucrurile neclare sau „în coadă de peşte”! Sa nu fii foarte contrariat cind analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni va stârni proteste şi remarci de genul „am mai auzit asta”! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară… Ceva-ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta! Asa că nu pierde timpul, fiind o persoană oarecum lentă, cu filozofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strică!