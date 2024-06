Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 18 iunie 2024. Napoleon și România Mare







18 iunie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 18 iunie s-au născut Sir Paul McCartney, Isabella Rosselini, Miklos Horthy, Gheorghi Dimitrov, Edouard Daladier, Raffaella Cara, Ion Zubaşcu, Ştefan Preda, Ligia Macovei.

Pe 18 iunie sunt Sfinţii: Leontie, Ipatie, Teodul şi Erasm. Nimic în ”Kalendar”.

O zi cu aspecte complexă, cu preponderență pozitivă şi o singură planetă retrogradă, Pluton și Venus conjunct cu Mercur în Rac, poate fi doar o zi în care se pot petrece, statistic vorbind, evenimente şi întâmplări mai deosebite. Sau, poate fi o zi exsperant de normală, tot statistic vorbind, dar nu negativă, aspectele benefice primează. Tot statistic vorbind, în preajma solstiţiului de vară domneşte un echilibru, o armonie a naturii dată de Dumnezeu, întărită de vechile credinţe, dinainte de creștinism, de puterea verii, iar Bunul nu lasă să fie ştirbită creştinătatea prin catastrofe. Dar câți creștini or mai fi în Europa? Bună întrebare! Aud că, deja, Marea Britanie nu mai este majoritar creștină...

„Evenimentul Zilei” din 18 iunie 1815 a fost marea bătălie de la Waterloo. O armată pestriţă a alianţei „celor şapte” condusă de un general mediocru, ducele de Wellinghton, unii istorici spun că a fost chiar stupid, reuşeşte să învingă Marea Armată de Nord a lui Napoleon Bonaparte.

A treia încercare de unificare a Europei, din istoria cunoscută, eşuează prin forţa armelor. Nu au învins nici cei mai buni, nici cei mai puternici, nici cei mai inspiraţi, ci cei mai... norocoşi!

Am „luptat” de multe ori în bătălia de la Waterloo. În armată, la „war games” şi apoi, pe computer. Sunt multe jocuri de strategie RTS şi TTS care chiar merită să fie jucate, pentru acurateţea reconstituirii şi inteligenţa artificială decentă a bătăliei de la Waterloo. Am învins întotdeauna, pentru că am jucat de partea francezilor.

Evident, în 18 iunie 1815, Europa nu a avut noroc!

Dar dacă este să analizăm cu atenţie, nu Napoleon Bonaparte a pierdut bătălia, ci un subordonat, un general, de fapt, un mareșal al lui. Marchizul Emmanuel de Grouchy, Mareşal şi Pair al Franţei. Are un portret la Louvre. Am stat de multe ori în faţa lui şi l-am privit în ochii de vopsea de ulei, dar care oglindeau o mare tristeţe şi resemnare!

Până şi tabloul comunică marea dezamăgire, eşecul, tristețea totală, depresia. După Waterloo, Grouchy s-a bătut ca un leu, dar degeaba! Nu a fost când trebuia, unde trebuia!

Dar iată faptele reale, auzite de mine la Waterloo, în Belgia, de la conservatorul muzeului, făcut în ferma unde a fost comandamentul lui Napoleon.

Bonaparte încredinţase o forţă considerabilă mareşalului Grouchy, cam 33.000 de cavalerişti, veterani bine înarmaţi şi cu un moral excelent. Misiunea era să-i urmărească pe nemţi, pe prusaci şi să nu-i lase să facă joncţiune cu ceilalţi aliaţi. Pe 17 iunie Grouchy pierde contactul cu prusacii. Nu avea mobil, sau GPS, ca să vadă unde au ajuns Blucher şi Thielmann!

Pe 18 iunie 1815 la ora 11:50 Grouchy călărea încet, aiurea, spre Nord. La ora 10:00 Napoleon trimisese o ştafetă ca Grouchy să se alăture imediat corpului principal, dar, probabil, ştafeta a fost ucisă de vreun trăgător aliat singuratic. La ora 11:51 Grouchy şi tot statul său major aud o canonadă puternică, la câţiva kilometri, în vest. Trăgea artileria lui Napoleon compusă din 80 de tunuri. Ofiţerii şi-au strunit caii, vrând să o ia spre Vest. Aşa era meseria, tradiţia, tot ceea ce ştiau şi învăţaseră ei: „à la guerre, allez au son des canons” - în timp de război, mergi după bubuitul tunurilor.

Dar aici intervine dracul, Doamne, iartă-mă, cu cel mai iubit păcat al lui: vanitatea. Mareşalul Grouchy, marchiz şi Pair al Franţei pufneşte cu aroganţă: „V-am spus eu să schimbăm direcţia? Avem ordin să urmărim armata prusacă!” I se replică, cu mult respect, că numai bunul Dumnezeu ştie unde o fi Blucher cu toţi prusacii lui şi că tactica elementară de război este să meargă unde se aud tunurile, unde are loc o bătălie.

Grouchy este de neclintit şi o lume întreagă avea să plătescă zeci şi sute de ani greşeala lui prostească, făcută din aroganţă şi dispreţ al realităţii. Și două războaie mondiale oribile.

După cum se ştie, din istorie, prusacii ajung la Waterloo exact când a trebuit şi francezii, fără cei 33.000 de militari ai lui Grouchy, sunt învinşi.

Grouchy este distrus şi caută moartea pe câmpul de onoare. Glonţul nu îl vrea. Totuşi, reuşeşte câteva mici victorii, care salvează retragerea lui Napoleon. Cu greu evită să nu fie judecat pentru înaltă trădare şi condamnat la moarte, dar este exilat în America. Restul vieţii şi l-a petrecut încercând să se justifice.

Toată această poveste spusă de un belgian la Waterloo, am văzut-o în ochii unui tablou pictat în ulei, din Louvre, vezi fotografia din titlu.

Oare ce s-ar fi întâmplat dacă mareșalul Grouchy ar fi mers în direcția bubuitului tunurilor și Napoleon ar fi câștigat bătălia de la Waterloo? Bună întrebare! Un răspuns parțial îl găsim în ”Memoires de Napoleon”, eu am ediția din anul 1829, cea în cinci volume, legate în piele roșie, a făcut parte din biblioteca șah-in-șahului Iranului. Napoleon credea și mulți istorici îi dau dreptate, că, dacă ar fi câștigat bătălia de la Waterloo, ar mai fi fost câteva bătălii, mai puțin importante, dar Europa, obosită și sleită de atâtea războaie, ar fi cedat în fața tenacității imperiale franceze. Britanicii nu ar fi rezistat contra unui întreg continent și ar fi căzut la pace, sigur, cu unele cedări de colonii.

Napoleon, ca să înlăture pericolul teuton, mereu prezent, ar fi împărțit Prusia și Austria în mici ducate, hanse. În schimb, în Est ar fi alcătuit două mari state, Polonia Mare și un stat latin ca să fie tampon și obstacol în calea celor două imperii, țarist și otoman.

Despre statul latin, nu este mare lucru, doar o propoziție. Dar putem specula, sigur, exagerând puțin, că Napoleon Bonaparte ar fi creat România Mare, cu o sută de ani mai devreme, din considerente politico-militare. Totuși, este neclară poziția lui Napoleon față de Ungaria, care pierduse războiul contra habsburgilor în anul 1708. Pe de altă parte dreptul națiunilor și statele naționale erau noțiuni ”la modă” mai mult în mediul academic, nu în politica continentului. Au devenit executive după 1848 și puse în practică, pe scară largă, după Primul Război mondial. Așa că nu se știe dacă statul latin ar fi cuprins în granițele lui pe toți românii, adică Transilvania și celelalte teritorii din Nord-Vest. Nici astăzi România nu are în granițele sale pe toți românii, cu toate că astăzi funcționează, încă, dreptul națiunilor.

”Interesele României, mereu aceleași, sunt ignorate astăzi de o clasă politică trădătoare și ocupată numai cu interesele proprii prin lupte intestine și mahalagisme de joasă speță.” Nae Ionescu, volumul IX, Publicistică, pagina 237. Nimic nu s-a schimbat, de aproape o sută de ani!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, Napoleon nu a avut noroc la Waterloo, noi, românii, nu avem noroc, cam de multișor. Să sperăm că, poate, mâine, mereu mâine, o să avem mai mult noroc, cu toate comentariile hâtrului călugăr Cleopa, care spunea că norocul este un drac, Doamne, iartă-mă! Și apoi amesteca, cu mult umor, toată istoria antică, ca pildă și demonstrație. Eu sunt de părerea starețului Dionisie de la Sf. Munte Athos care spunea că ”norocul este Binecuvîntarea Domnului!” Mereu, mâine, doar este, în definitiv, o nouă speranță, un alt noroc, o altă zi!

BERBEC Mergi, neabătut, pe drumul tău, care pare a fi cel bun. Anturajul, familia, spun că eşti norocos, dar este vorba de competenţă şi de alegerile tale. Astăzi, mai multă disciplină în alimentaţie! Ar trebui să fie o zi liniştită, în care poţi înregistra realizări cu dinamică pozitivă. Întotdeauna trebuie să ai o atitudine pozitivă, dar să nu promiţi niciodată mai mult decât e gândeşti că poţi să faci, în speranţa ca se rezolvă, sau se uită. Mici schimbări, o convorbire care îţi face plăcere şi una nu prea. Pe seară, în domeniul sentimental, evită lucrurile importante, schimbările de strategie şi deciziile hotărâtoare.

TAUR O zi densă, în care ai multe lucruri de făcut. Trebuie să-ţi oferi, însă, nişte pauze, poate la o cafea cu îngheţată. Stabileşte un raport corect între efort şi relaxare. Lasă lucrurile să se întâmple. Începe să se contureze un nou concept, o nouă idee sau proiect. Dar nu trebuie să forţezi lucrurile. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare. Sunt mai multe direcţii principale care trebuie să-ţi atragă atenţia. Nu opta pentru o direcţie în defavoarea alteia, încearcă să acoperi tot câmpul de interes, chiar dacă se spună că dacă alergi după doi iepuri... Dar aici nu este vorba de urechiaţi sau de folclor, ci de viaţa, viitorul tău. Concentrează-te, dă-ţi interesul cuvenit!

GEMENI Zi de reflecţie. Nu fă eforturi, mai ales fizice. Puţină filosofie de tip Castor şi Pollux iţi poartă noroc şi îţi dă idei. Dioscurii erau veneraţi ca aducători de soluţii în timpuri de criză! Este bine să amâni tot ce este nou şi neînceput, mai ales în a prima parte a zilei. O perioadă de răsfăţ egoist, elitist şi…plăcut! La asta se adaugă şi o stare de lehamite şi plictiseală existenţială, cum nu ai mai avut de mult. Toate aceste stări, puse cap-la-cap zugrăvesc o zi foarte bună, în care faci ce vrei, sau dacă nu ai noroc, eşti tamponat tot timpul. Stelele spun că o să cam faci ce vrei... sigur, în limite decente!

RAC O „selecţie naturală” se declanşează în anturajul, în familia ta. Urmare unor declaraţii ale tale. Unii sunt de acord, alţii, nu! Tu vezi-ţi de problemele tale, majoritatea greşeşte adesea,dacă nu chiar întotdeauna. Prudenţa, vigilenţa şi un dram de viclenie te pot scuti de necazuri astăzi. Dacă ai aceste „calităţi”! Dar, puterea verii îţi aduce noroc în familie, în dragoste. Ceea ce este mai bine, pentru că armonia care te caracterizează trebui să găsescă un mediu plăcut şi un răspuns bun de la cei pe care îi iubeşti. Altfel, eşti nefericit şi îţi plouă în gânduri! Deci, dragostea este bine aspectată, interesul tău pentru acest domeniu are o dinamică pozitivă!

LEU Zi obositoare, poate din cauza căldurii, în care poţi să rezolvi un volum mare de lucrări. Cu toate că ai un randament bun, se pare că nu eşti prea mulţumit. Dar, seară plăcută, relaxantă! Pentru tine, în general vorbind, este o perioadă complexă, dar care poate fi chiar monotonă. Astăzi este o perioadă în care eşti mai tot timpul în grabă. Ai multe de făcut şi eşti hăituit de termene şi date. Respiră adânc, urlă puţin şi vezi cum te descurci! Dacă nu poţi, cere ajutor, sunt unii care abia aşteaptă să-ţi scoată ochii câteva luni că te-au ajutat pe tine, Leul, Regele Junglei. Mai bine nu cere niciun ajutor şi ”mănâncă-i” pe invidioşi. Preventiv!

FECIOARĂ Se pare că ai nevoie de mai multe schimbări în viaţa ta. Nu eşti mulţumit! Conjunctura arată că trebuie să începi de azi transformări mici, favorabile, prin discuţii, dialoguri, negocieri. Nu trebuie să devii un „sclav”, caută să existe un echilibru între ceea ce faci şi cât eşti plătit... Poţi să rezolvi problemele de serviciu sau sentimentale fără să te laşi intimidat sau deranjat de bruiajul anturajului. Atenţia îţi este atrasă de nevoia de a stabili şi tranşa anumite chestiuni între tine şi un prieten, cineva din anturaj. O informaţie te avantajează, dar nu spera că se rezolvă imediat.

BALANŢĂ Astăzi nu promite nimic, mai ales membrilor familiei. Oricum, majorităţii nativilor din zodie nimic notabil nu i se poate întâmpla, decât să mănânce mai mult, îi este permanent foame! Dictatura sanitară liberală te face flămând. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane importante, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii, asociaţii, membrii ai familiei, sau din anturaj, mai ales despre proiecte de viitor, proprietăţi sau posesiuni comune. Sau despre cine pleacă primul în vacanţă!

SCORPION Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează, doar. Nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma. Nu te implica în promisiuni strategice, pe termen lung. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Toată perioada zilei de astăzi este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu familia, cu anturajul apropiat. Nu te lăsa tentat de cumpărături exotice, extravagante, chiar dacă îţi par un chilipir. Nu sunt!

SĂGETĂTOR Ascultă cu atenţie. O informaţie de astăzi poate fi foarte folositoare în viitor. Te afli sub protecţia speciala a stelelor, mai ales daca lucrezi în administraţia publică, sau în comerţ. Proiectele începute mai ales dimineaţa au toate şansele să fie benefice. Aspecte favorabile în special pentru cei (cele) implicaţi în domeniul militar, sau de sănătate. Trebuie, ca toata lumea, sa renunti la aberatiile logice şi sa dai curs liber utopiilor rezonabile. Aceiaşi Mărie cu altă pălărie! Dar lumea este aşa cum este, nu o s-o faci tu mai bună, se pare că a înebunit de tot, dar poţi să te faci pe tine mai bun. Încerci?

CAPRICORN O zi bună ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Există un timp pentru fiecare lucru. Astăzi cooperează cu familia, colegii, anturajul. Conjunctura arată rezultate bune! Vorbeşte mult, dar nu spune nimic! Horoscopul arată că eşti singur, ca Soarele pe cer într-o zi de vară. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Conjunctura îţi confirmă bănuielile tale. Ai avut dreptate! Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că ai întârziat, ca întotdeauna. Este momentul să faci un bilanţ adevărat şi cinstit şi să iei măsurile care se impun. La timp!

VĂRSĂTOR Astăzi trebuie să găseşti o bună proporţie între a asculta sfaturile celor din jur, fără a te lăsa invadat de ei. Dacă nu faci promisiuni şi confesiuni, avantajul tău poate este salvat! Dedică ziua rezolvării problemelor importante. Este bine sa eviți, daca poti, subiectele cu caracter emotiv. Nu da curs propunerilor anturajului, odihneşte-te şi relaxează-te. Se pot întâmpla, statistic vorbind, evenimente neprevăzute, care te interesează. Nu neapărat negative, nu tot ce este neprevăzut este rău.

PEŞTI Un mediu psihic prietenos te aşteaptă la serviciu şi acasă. Eşti popular pentru că astăzi sunt necesare abilităţile tale. Nu te contrazice, oricum făceai ceea ce se aşteaptă de la tine! Lasă timpul să lucreze. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Astăzi poţi regăsi fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente vechi şi trăiri puternice. Ai nevoie de o nouă perspectivă spirituală. Nu te lăsa impresionat de dificultăţile vieţii, de cenuşiul vieţii zilnice. Încerca să-ti creezi propriul univers, mai bun şi mai moral decât ceea ce te înconjoară!