HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR, 18 ianuarie 2022. Cele două butoane ale lui Dumnezeu

18 ianuarie

Pe 18 ianuarie s-au născut Gary Grant, Kevin Costner, Oliver Hardy, baronul Montesquieu, Ioan Slavici, Bogdan Lobonţ, F.Brunea-Fox, Paul Petrescu, Corneliu Fănățeanu, Vlad Opran.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Atanasie şi Chiril, episcopii Alexandriei.

Tradiţional, pe 18 ianuarie este Atanasia ciumelor, Chirilă şchiopu, Ciuma găinilor.

„Cronologic, în afara sfinţilor sărbătoriţi la 18 ianuarie, sunt recunoscuţi ca sfinţi-vindecători Haralambie 10 februarie, Marina 17 iulie, Pantelimon 27 iulie, Cosma şi Damian 1 noiembrie, Varvara 4 decembrie, Sava 5 decembrie şi Nicolae 6 decembrie. Ca o caracteristică a lor putem menţiona focalizarea sacralităţii în direcţia stăpânirii unei singure afecţiuni de către fiecare dintre ei.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 63.

Adică fiecare sfânt acţionează ca un doctor specialist. Atanasie şi Chiril vindecă, mai ales, ciuma găinilor. „Ciuma găinilor” ce să fie oare? Mi-o amintesc pe bunica Eugenia, din mândrul neam Zavera-Zamora, care îşi arunca pantofii cât colo, ca să fie mai iute la treabă. Uneori îi murea câte un coteţ de găini. Bunica punea să se săpa o gropă mare, cu var cât cuprinde şi îngropa găinile. Apoi spăla cu leşie coteţul. Când o întrebam ce s-a întâmplat îmi răspundea cu năduf: „Ciuma găinilor, aviara, maică, ducă-se pe pustii!”

„Ciuma găinilor”, gripa aviară, este cunoscută de foarte mult timp. Nu este o invenţie sau o ameninţare modernă, cum încearcă să ne convingă unii medici cu interese financiare în vânzarea de vaccinuri.

Nu sunt împotriva vaccinurilor, in corpore, dar cred că se exagerează cu administrarea lor, uneori, dacă nu adesea, inutilă. O afacere. De ce zonele geografice unde NU se fac masiv vaccinuri sunt zonele cu cea mai mare creștere a populației și cu cea mai scăzută rata a autismului? Bună întrebare!

Campaniile de gripa aviară, gripa porcină, mai demult boala vacii nebune, distopia sanitară din prezent erau și sunt strategii care servesc anumite interese. În cazul nostru distrugerea de către trădătorii de țară a hranei populației, pentru arondare la carnea de porc și de pasăre produsă în străinătate. Și, sărăcirea populației, prin distrugerea gospodăriei țărănești se furnizează dezmoșteniți pentru piața de scalvi a Occidentului.

O să spuneți că presa informează că… presa este vândută, din ce vreți să trăiască? Dați-mi bani, vă fac eu un deviz și opresc războiul din Ucraina! Credeți că nu se poate? Bună întrebare!

Sunt întrebări care dor, chiar tragice. Dacă ai alege pe cine să rămână în viață, mama, sau tata, pe cine ai alege? Un medic ar trebui să lase un accidentat fară activitate cerebrală să moară, să-l deconecteze de la aparate, știind că organele lui pot salva cinci pacienți tineri? Este justificat să torturezi pe cineva care are o informație despre un atentat cu bombă într-o sală de spectacol, salvand astfel sute de vieți? Este permis să lași mulțimea să linșeze pe un vinovat prezumtiv, știind că, în caz contrar se va declanșa o revoltă cu distrugeri incalculabile și, poate, sute de morți? Dacă ai avea un cancer dureros, în ultima fază, ai avea curajul să ceri sinuciderea asistată, ca să scutești familia de durere și societatea de efort? Dacă Dumnezeu ți-ar oferi un buton pe care scrie Sfârșitul Lumii, l-ai apăsa? Dar, dacă Dumnezeu ți-ar oferi un buton pe care scrie Fericire Universală, l-ai apăsa?

Aceste întrebări, dar și altele mai incomode și le-a pus Julian Baggini, redactorul șef și proprietarul ”The Philosophers’ Magazine”. Ajunge la concluzia că este mai bine să nu fii pus în fața acestor alegeri!

Pe când studiam la Quantico și Preston, studii de perfecționare în marketing politic, am fost pus în fața unui experient life-or-death care a avut loc într-o grădiniță de copii, copii în vârstă de circa cinci ani, unii dintre ei copiii militarilor plecați în misiuni. Aristotel spunea că cea mai bună logică o au copiii mici, ei nu sunt încă infectați de convenționalismul social, moral și legal. Trebuie să spun că copiii de atunci, în vârstă de cinci ani s-au dovedit superiori adulților, de astăzi. Copiii au hotărât că oamenilor răi li se poate face orice, ca să spună toate răutățile pe care le-au făcut și pe alți oameni răi, pe care îi știu, sau să fie omorâți, dacă au ucis și ei mulți oameni, criminalii sunt bolnavi, bine nu se mai fac, dar să nu li se taie mâinile și picioarele! Psihologul șef de la Academia de Studii Comportamentale de la Quantico a spus că copiii au dovedit o logică imbatabilă și eu îi dau dreptate.

Chuck Norris a spus: Tradiția este înaintea Moralei, iar Morala este înaintea Legii! Aș adăuga că instinctul de supraviețuire este, adesea, generator de filosofie, morală și logică! Am trecut prin multe aventuri, prea multe, am avut de făcut alegerile mele, dureroase, unele tragice, nu o să le povestesc, pentru că o să spuneți ca ardeleanul care a văzut pentru prima dată girafa: așa ceva nu există!

Nu îmi place ce se întâmplă în lume, nu îmi place ce se întâmplă în România, totul este teribil de greșit, dacă Dumnezeu mi-ar oferi cele două butoane, pe care l-aș apăsa? Bună întrebare!

Am timp de reflecție, ascult, ca întotdeauna, epic music, simfonismul modern îmi face bine, apoi o să pun un film cu Kevin Costner, actorul cu șapte copii, astăzi împlinește 67 de ani, cred că o să revăd ”The Postman” este un film tradițional, moral și are logica lui! După aceea o să fac focul în sobă, pentru noapte și o să mă uit împreună cu cățelușele la tăciunii aprinși care țiuie în limba lor și o să îmi pun filmul vieții mele, cu cele mai grozave aventuri. Am o memorie cinematografică! Viața bate întotdeauna filmul.

Am primit multă corespondenţă de la domniile voastre, mulţumesc mult pentru vorbele voastre bune!

Încet-încet o să vedeţi Lumea aşa cum este, eu am devenit liber atunci când, la fel ca în Matrix, am descoperit textura, motivele ascunse, cauzele… Încet-încet o să descoperiţi, împreună, sau separat, cauzele, originea răului, motivele pentru care lumea este strâmbă, vorba Poetului. Adevărul vă eliberează!

Încet-încet, fără grabă, trebuie doar să vreţi, „picătura chinezească”, pentru că în definitiv, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 18 ianuarie 2022

BERBEC Încerci să schimbi modul tău de abordare a cheltuielilor, ca să faci economie. Vitalitatea ta este în creştere, dispui de o mare cantitate de energie şi timpul îţi pare a fi prietenos. Marțea aceasta ai simţăminte pastelate şi suave. Aşa că te poţi duce la cumpărături, ca să te enervezi de creşterea preţurilor cu toate că s-au anunţat solduri, discounturi sau cum vrei să denumeşti păcăleala asta. Fiind zodie de foc, protectorul zodiei militarilor, a sportivilor şi a chirurgilor, ei bine, Berbecul cel incăpăţânat este astăzi plin de energie. Cu Mercur in zodia Capricornilor ai toate şansele să te faci mai greu înţeles, asta spus diplomatic. Asta inseamna la Berbeci că nu prea suportă autoritatea, şefii de orice fel ar fi, partenerul de viaţă mai în vârstă, părinţii. Astăzi nu lua nicio decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte!

TAUR Zi favorabilă implicării tale în rezolvarea unor probleme urgente. Implică-te personal, dar trebuie să ceri şi ajutor pentru că soluţiile unor probleme nu intră în competenţele tale. Rezervă, în zona sau domeniul în care ai decizie, ziua numai activităţilor de rutină. Astăzi nu este indicat să începi noi afaceri sau noi relaţii. De asemenea nu este bine să pleci în călătorie. Dacă totuşi eşti hotărât pentru o plecare, este bine să pleci mâine dimineaţă. Excepţie fac cei care au rezervat biletul de călătorie din timp. Nu aveau cum să ştie! În ceea ce priveşte relaţiile sentimentale, astăzi ai nevoie mai mult decât oricând, sigur, în săptămâna aceasta, de sprijinul partenerului. Eşti într-o perioadă vulnerabilă şi de aceea trebuie să te bazezi pe oamenii pe care îi iubeşti.

GEMENI Astăzi, mai ales, trebuie să respecţi legea şi în special normele de circulaţie. Dacă este să semnezi o hârtie oficială, citeşte-o cu multă atenţie, chiar dacă crezi că ştii ce conţine. Viziunea, filozofia ta de viaţă, este astăzi apreciată atât la birou, la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, fie acasă. Oamenii au din ce in ce mai multă nevoie de lucruri şi idei concrete, stabile, de repere fixe pe care să se sprijine în haosul acesta care ne înconjoară. O după-amiază activă, după o dimineaţă incertă şi obositoare. Astăzi, nu lua şi nu da bani cu împrumut. Evită băncile. Nu uita de promisiunile facute. Aspecte profitabile, mai ales în domeniul sentimental. Foloseşte în mod creator o veste sau o informaţie de la prieteni sau din presă, care, pe termen lung, îţi poate aduce oarece mulţumire.

RAC Invită-ţi prietenii la o discuţie, la o plăcintă sau cafea. Poţi să le spui problemele şi proiectele tale şi să le ceri sfatul şi sprijinul. Stelele arată că poţi primi ajutorul solicitat. Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, nu da speranţe inutile. Zi favorabilă călătoriilor, mai ales cele scurte. Ai şansa, modalitate şi oportunitatea să faci noi cunoştiinţe profitabile în domeniul tău de activitate. Rigoarea logică şi tenacitatea de care rareori dai dovadă, totuşi, astăzi, te ajută să convingi. Dinamica procesului pe care îl desfăşori te poate scoate uşor din domeniile în care eşti stăpân. Evită să derapezi, ca să nu fi ridicol. Seara, dă curs comodităţii şi dorintei de confort, relaxeaza-te putin, pentru ca ai o perioada viitoare putin comoda.

LEU O zi obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucrări. Cu toate că ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. O veste bună, despre nişte bani. Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi socială până la capăt. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei vei realiza că nu ai pierdut-o degeaba. Mănâncă sănătos, mănâncă natural – nu uita de miere, iaurt şi seminţe – cei trei stâlpi ai vieţii lungi, după cum se spune în Tibet. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Astăzi ai convorbiri „între patru ochi” cu un număr mare de persoane. Lucrurile devin mai serioase decât în mod obişnuit. Realizezi şi înţelegi sensul ascuns al celor ce discuţi şi ce doresc de fapt persoanele respective să-ţi comunice.

FECIOARĂ Astăzi trebuie să eviţi să faci declaraţii complete sau să discuţi mult. Modul tău de abordare nu este nici indicat, nici de succes. Eşti prea direct. Mai multă diplomaţie! O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Stelele spun că variaţiile bruşte de presiune, temperatură şi umiditate sunt duşmanii tăi cei mai mari. După tine însuţi, bineînţeles, care fumezi cam mult şi nu te odihneşti suficient – ba, în ultimul timp te şi enervezi aiurea … Gata cu imprudenţele! Fii conservator în idei şi reţinut în exprimare. Atenţie la regimul alimentar şi reduu numărul de ţigarete. Oricum se scumpesc şi ele şi medicamentele, aşa că nu este nicio afacere să cheltuieşti dublu!

BALANŢĂ A venit timpul să suni pe vechiul tău prieten din copilărie. Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. Nu mai îţi încărca imaginaţia cu scenarii de coşmar, pentru că nu or să aibă loc, în nici un caz. Horoscopul tău, pe termen lung, este bun şi foarte bun. Nimic foarte neplăcut sau nimic foarte rău. Toţi ai tăi sunt bine şi după horoscopul tău vei avea numai motive de bucurie şi mândrie. Dar imaginaţia ta nu poate fi strunită aşa de uşor pentru că este ca un incendiu în savană. Trebuie să fii liniştit şi calm cu toate că stelele şi mai ales Luna te împung ca să-ţi mărească stresul cotidian. Principiile negativă trebuie arse. Sala, sauna, masaj, dar şi ceaiuri liniştitoare (tei şi sunătoare, neapărat plante din România).

SCORPION După o noapte în care neliniştea şi gândurile nu te-au lăsat să dormi suficient, ai o zi densă în care trebuie să te organizezi bine. Trebuie să soliciţi sprijin de la colegi, prieteni. Trebuie să fi mai vigilent şi mai pe fază decât de obicei ca să eviţi o pierdere. Aspectele negative sunt în casa banilor şi a proprietăţilor şi în cea a prietenilor şi a relaţiilor sociale – aşa că trebuie să-ţi îndrepţi atenţia şi să-ţi pui abilităţile la maximum pe aceste domenii. Pe de altă parte ai posibilitatea să te relaxezi şi să te odihneşti, să te simţi bine – este o perioadă de timp când aspectele lui Venus, retrograd, te fac mai drăgălaş şi vesel tare de tot. Dar şi mai dificil şi încăpăţânat! Este un timp excelent să dai dovadă că banul nu conteză când este vorba să te simţi bine – să te duci la sauna, să faci masaj cu ulei de cocos, să dansezi la lumina lumânărilor şi să mănânci bine, dar nu mult. Nimic cu mult efort, nimic care să te obosescă, nimic neplăcut – ăsta este sensul plăcerii la nobilii romani şi ei ştiau câte ceva despre plăceri. Când poţi, înconjoară-te de lucruri frumoase şi de oameni interesanţi – aceasta este cheia tinereţii fără bătrâneţe şi a unei vieţi plăcute şi sănătoase.

SĂGETĂTOR Dacă ai de susţinut un examen, de făcut o prezentare la un interviu, în general, de trecut un prag, aceasta este ziua. Eşti harnic şi motivat, iar conjunctura stelelor indică succes. Afacerile obişnuite, de rutină, sunt avantajate. Ascultă şi ia aminte. Fii precis, concis şi eficient. Evită discuţiile cu anturajul apropiat despre viitor. Carpe Diem! Nu uita că viitorul şi trecutul sunt categorii filozofice – trăim tot timpul în prezent. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau în anturaj cu partenerii sau colegii. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele sau o întâlnire extrem de importantă – nu lăsa ca situaţia să se deterioreze – amână tot ce nu poţi stăpâni! Ai de luat mai multe decizii, care de fapt sunt într-un lanţ logic de hotărâri. Prima impresie, prima părere este cea bună! Da curs intuiţiei astăzi, lasă logica pe mâine !

CAPRICORN Astăzi dispui de o mare capacitate de efort şi de forţa calmă, senină, care caracterizează, uneori, zodia. Concentrează-te pe problemele tale urgente, nu te dispersa păgubos şi ineficient. Astăzi continuă, pe alt registru, disponibilitatea ta pentru comunicare si usurinţa transpunerii în vorbe a unor trairi. Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fi cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tale tandre şi semnele tale de consideraţie. Pe de altă parte simţi o mişcare centrifugă de izolare, mai ales în a doua parte a zilei, pe seară, o nevoie de singurătate şi solitudine în care vântul pustiului să-ţi vindece rănile sufleteşti. Cele două tendinţe sunt în echilibru dinamic şi de aceea probabil că vei trece succesiv prin stări similare cu cele descrise. Trece!

VĂRSĂTOR O zi care se anunţă liniştită. Poţi să faci în voie cumpărăturile de marți şi să te ocupi şi de problemele celor apropiaţi. Trebuie să dai atenţie formei fizice, să faci puţin sport, sală. Concesiile trebuie să le faci faţă de tine, chiar faţă de tine! Uită un pic de convenţiile sociale, de obligaţii şi de vorbe… Confiscat de toate aceste acte reflexe ai uitat tocmai de tine… Ai impresia că ceea ce faci tu hotărăşti? Oare? Nu eşti cumva marioneta momentului ? Nu faci cumva ceea ce trebuie să faci? Ai uitat de tine, dragă prietene şi stelele sancţioneză acest lucru… Acum că ţi-am adus aminte că exişti poţi începe cu adevărat să trăieşti din plin. Succes!

PEŞTI Conjunctura, Neptun, arată că astăzi rezolvi, sau faci ceva, de care te simţi mândru. Poţi să primeşti şi laude, dar nu le aştepta. Bine că tu eşti mulţumit şi de aceea te simţi bine! Fie că vrei, fie că nu, fie că ştii, fie că nu, eşti – fie în centrul unor probleme şi situaţii importante şi interesante, fie până la urmă totul este lăsat în coadă de peşte şi amânat, cum se face de obicei prin Balcani. Teoretic, rezolvarea acestor probleme se face prin logică carteziană şi judecată rece şi profesională şi mai puţin prin jocul întâmplării, spune Luna în aspecte disarmonice. Pe de altă parte, indiferent de jocurile Destinului, trebuie să ai în vedere propriile interese şi strategiile pe termen lung. Ai un permanent „dor de ducă”, o mică escapadă la cumpărături sau o excursie la munte nu ar fi rele de loc. Dar parcă poţi?!