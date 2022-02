HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR – 18 februarie 2022. Estetica politică a rozului milenar

Pe 18 februarie s-au născut Toni Morrison, Andres Segovia, Yoko Ono, John Travolta, Milos Forman, Matt Dillon, Cybill Shepherd, Alessandro Volta, George Kennedy, Marin Sorescu, Constantin Cotimanis.

Pe 18 februarie în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Leon din Roma, Agapit din Sinai şi Sinadei.

Respectând ritmurile vieţii poporului român, calendarul arhaic ”Kalendarul” cum îl numesc, nu arată vreo sărbătoare, sau vreo însemnare oraculară. Demult, foarte demult, dacii cărora Herodot le mai zicea și geți, se pregăteau: vânătorii îşi pregăteu arcurile şi suliţele, păstorii turmele, agricultorii uneltele. Se muncea din greu şi nu se pierdea vremea.

Din vara lui 2016, am început să văd o nuanță predominantă prezentă pe tot ceea ce mi s-a comercializat. În loc să fie o „culoare a sezonului” dictată de defilările de modă, aceasta a fost ceva destinat maselor, plasând în fundal reclamele de la metrou și umplând vitrinele buticurilor de lux.

A fost o variație a nuanței de roz pe care o asociasem întotdeauna cu copilăria, nu neapărat copilăria mea, ci conceptul în general. Dar în loc să fie rozul dulce Barbie care aduce în minte un țipăt neîncarnat de „Accesorii vândute separat!”, era o nuanță ciudat de nenaturală, care părea lipsită de orice asociere cu guma de mestecat, sau cotorul cărții Sweet Valley High. L-am văzut pe tuburi de machiaj Glossier, pe pereții noului club de femei, și pe ceea ce se simțea ca fiecare carte pe Instagram, adresată fetelor și femeilor tinere, în special.

Culoarea părea să sfideze ordinea general acceptată a modei, în care o tendință se prelinge de sus în jos (gândiți-vă la celebrul discurs din The Devil Wears Prada ) sau se prelinge de jos în sus (gândiți-vă la moda recentă sportivă și îmbrățișare costumelor de trening). În schimb, a venit de nicăieri aparent și a acoperit rapid fiecare nivel de design. Totul, de la brandul suedez de ultimă generație Acne Studios până la reclamele pentru lenjerie de corp Thinx, au folosit o oarecare variație a acestei nuanțe de roz.

Am urmărit fenomenul la o stare de spirit de generație de „femețenie ambivalentă”. Femeile tinere începeau să îmbrățișeze ticurile de gen despre care ni s-a spus că ne vor ține înapoi la locul de muncă, cum ar fi prăjiturile vocale sau frazele cu accente cu „așa” și „sigur că da”. Acum am putea îmbrățișa machiajul – cu condiția să fie de tipul care strânge, mai degrabă decât împachetează, o pânză de piele perfectă și care să vină cu autocolante de colecție. Am putea fi șefi, deși probabil ne-am folosi tipul incomode girlboss , pentru a nu amenința pe nimeni. Am putea conduce în timp ce purtăm hanorace și adidași și nail art în acea nuanță hiper-identificabilă de roz coagulat.

Există cu siguranță lucruri de îmbrățișat în legătură cu această culoare, dar multe dintre aspectele sale mai discutabile au fost spălate de puterea de acoperirea frenetică din mass-media. Majoritatea oamenilor care au folosit expresia roz milenar nu au aflat despre ea din eseul originar, semnat de Veronique Hyland, dar chiar și eu am fost surprins de cât de diferit a devenit termenul față de origine. A fost redus doar la id-ul său de consum: „Iată mai multe lucruri de cumpărat în această culoare pe care o iubești!”

Hegemonia Rozului era completă. Viața mea a devenit rapid o zi a marmotei cu tematică cromatică. Am primit comunicate de presă zilnice care îmi indică cele mai bune lucrări de artă „roz milenial”, informații, politică, sport, gustări, Airbnb-uri și blushuri. Oamenii de la petreceri mi-au explicat definiția, de obicei incorect. Oriunde m-am întors, eram înfășat în roz, la fel de lipicios ca și cum aș fi călcat în gumă de mestecat, tânjind după îmbrățișarea unui albastru, sau verde rece, sau un strident galben-lămâie.

Când îmi aduc aminte de povestea inițială, întregul fenomen se simte mai insidios decât credeam cândva, mai ales dacă mă gândesc la modul în care s-au desfășurat ultimii câțiva ani. Mă întreb dacă această perioadă din istoria modei, cu pastelurile sale fără dinți și minirochiile dulci, cu volane, în stil Regency — versiunea vestimentară a rozului milenial — va ajunge să fie văzută ca fiind analogă cu reacțiile modei din anii ’80 împotriva costumelor de firmă cu cămașe albă și cravată în dungi.

Aspectul de prerie a revenit într-un moment în care distanța ironică dintre îmbrăcare și realitate s-a redus. Drepturile la avort sunt anulate; diferența de remunerare între femei și bărbați abia a crescut. Într-o perioadă mai progresivă, revenirea la semnificanții represiunii de modă veche ar putea fi o alegere interesantă; chiar acum, devine din ce în ce mai greu să-i despart pe hipsteri de milleniali, sau Z.

Ne aflăm într-o perioadă în care feminitatea tradițională a fost reambalată la fel de cool, rece, impersonal ca o țeavă de tun. Brandul de frumusețe all-things-roz Glossier ne poruncește să fim o diversitate corporală, care îmbrățișează „Body Hero” ca parte a campaniei sale de vânzare a loțiunii și a cremelor de corp; The Wing (cu un aflux de finanțare din seria B de la gigantul corporativ WeWork) a fost promovată ca „reînviind mișcarea radicală a cluburilor de femei”, potrivit unui articol Vice. Unul dintre cele mai confuze lucruri despre economia nuanței de roz este modul în care ne vinde lucrurile existente și le face „noi”, pictându-le ca esențiale ale autoactualizării și necesității. Un club de femei de elită nu este nou. Nici machiajul. Nici o haină florală modestă. Nici roz. Ceea ce avem aici este un rebranding al reacționarului.

Iată un manual, utilizând piese Instagram în nuanțe pastelate care descriu pașii pentru, să zicem, anularea poliției. Conceptele absconse au fost făcute plăcute prin design, într-un proces asemănător cu încorporarea spanacului într-o prăjitură. Trebuia să mijezi ochii la ecran pentru a face diferența dintre o marcă de deodorant direct către consumator și un manual de instrucțiuni pentru dezmembrarea statului distopic. Indiferent de conținutul acestor infografice – unele erau clare și concise, în timp ce altele aveau doar o relație de văr îndepărtat din partea unui unchi, cu faptele – era ca și cum publicul vizat pentru aceste mesaje nu le putea absorbi decât dacă erau prezentate astfel, învăluite în fondant de fundaluri de piersici și fonturi serif fondant. Mediul nu a fost doar mesajul; înghițise mesajul întreg.

M-am gândit de multă vreme că versiunea neoliberală a acestei estetici, pătrunsă într-un centrism consumerist, este destul de iritantă. Momentul în care mi-am dat seama că trăim oficial într-o simulare a fost atunci când rozul millenial și frații săi de pe roata culorilor au început să fie folosiți pentru a spăla teoriile conspirației QAnon, impulsionate de influenți flexibili ai soiului de ouă yoni. Această sensibilitate a fost suficient de răspândită încât academicianul Marc-André Argentino a propus termenul „QAnon pastel” pentru a-l descrie. Inversul esteticii masculine belicoase, niciuna dintre aceste postări nu prezenta arme, vulturi războinici sau steaguri viu colorate. În schimb, au fost lustruite la un luciu strident, la fel de colorate și de înghițit ca o vitamina gumosă. Ele au fost concepute pentru a atrage un public tânăr, feminin, pregătit să afle sfaturi de sănătate, conținut pentru părinți – și ocazional conspirație Pizzagate, teoria traficului de copii sau șapa anti-vax împreună cu ele. Într-un exemplu tipic citat de Argentino, pe un aranjament de baloane roz și albe, de genul pe care l-ați putea vedea la un baby shower, scria „COVID S-A TERMINAT” (nu a fost), pe un fundal roz milenar. Textul însoțitor ne-a îndemnat să „Deschidem țara noastră” și a insistat asupra „Fără măști”.

Imaginea a fost persuasivă pentru publicul vizat, într-un mod în care un semn de carton care poartă același mesaj în Biblie, ar sări în ochi. Un altul a spus, într-un tip de font portocaliu curbat, ușor groovy, care ar fi putut împodobi odată coperta unui manual de conștientizare din anii ’60, „scandal wayfair” (literele mari ar fi fost evident prea strident), urmat de „Ce ai nevoie pentru a știi”, înainte de a se transforma în conspirația privind traficul de copii centrată în jurul unui site web de mobilier popular.

Imitând structura și designul postărilor de justiție socială, să zicem „10 pași pentru o alianță non-optică”, această imagine părea destinată unui public care s-ar putea considera liberal, sau pur și simplu apolitic, dar era deschis „să pună doar întrebări”. Succesul său populist a scazut pe urma graficii proiectate similar, care prezintă lucruri moral bune, spre neutre. Am presupus că stilul va cădea în disfavoare în cele din urmă, nu se va metamorfoza în ceva tulburător. Dar acum ideologii complet opuse se topiseră vizual unele în altele într-un mod care mă făcea să mă gândesc la banalitatea răului. Nu era că estetica în sine ar fi fost rea, desigur; era că, ca orice estetică, trecuse de la noutate la banal, iar banalitatea ei nou-găsită era capabilă să ascundă orice orori care puteau fi introduse ilegal în ea.

În cele din urmă, rozul milenar sub un alt nume ar fi triumfat fără nicio îndoială. Nu am nicio îndoială și nicio răspundere. Cu toate acestea, m-am simțit ciudat de vinovat de fiecare dată când am văzut următorul pas în evoluția sa, de la capitalismul furtiv la neoliberalismul serios, la fascismul primitiv; a fost ca și cum ai vedea un coleg de clasă trecând printr-o serie de ideologii din ce în ce mai incoerente înainte de a ateriza direct pe cea mai proastă, în plus devenind și alcoolic drogat.

Repet, nu mă simt vinovat, de vină este rozul milenar!

Roz sau albastru, a propos, speranța este roz, sau albastru deschis, bleu? Estetica speranței este alt subiect pe care o să-l tratez cu plăcere, dar altădată, doar mâine este o altă zi !

HOROSCOP – 18 februarie 2022

BERBEC Ascultă ce-ţi spune sufletul, nu fugi după viţelul de aur. Astăzi ai de ales între spiritualizare, curcubeul infinit şi materialism, noroiul în care te bălăceşti în fiecare zi. Ce o să faci? Ai ocazia să demonstrezi că buna ta credinţă este valabilă, legitimă şi apreciată de anturaj. Profesional, se deschid nişte căi noi, constructive, direcţii care îţi atrag imediat atenţia! Nu lua decizii importante astăzi, mai ales în a doua parte a zilei.

TAUR Ai probleme sentimentale? Azi nu te baza pe intuiţie şi impresii. Eşti prea subiectiv şi emoţiile tale sunt prea puternice ca să fi obiectiv. Cere sfatul unei persoane cu experienţă! O zi favorabilă contactelor sociale profitabile, întâlnirilor fructoase. Cu toate că oboseala cronică îţi închide ochii, mai ai suficientă energie, pentru că eşti foarte motivat. Profită de configuraţia cosmică favorabilă si regăseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufleteasca.

GEMENI Vrei Luna de pe cer! Buuun! Dar ai socotit cât te costă? Eşti pe cale să-ţi clădeşti planurile pe nisip, ca şi colosul din Rodos. Opreşte-te, până nu intri la cheltuieli inutile şi păguboase! Sorţii sunt favorabili, ziua e fastă, trebuie să ai curaj şi să rezolvi problemele, fie sentimentale, fie profesionale. Astăzi trebuie să-ţi îndrepţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Poţi valorifica unele obiecte care nu-ţi mai trebuie. Fă puţină ordine şi poate obţii şi ceva bani.

RAC O altă zi „déja vu”, cu un început mai greu şi cu oboseala cotidiană. O zi bună, pentru că micile necazuri cotidiene nu-ţi tulbură calmul şi liniştea sufletului. Ziua pare uşoară şi comodă! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apoi ţine-te de ea. De fapt, o veste primită spre sfârşitul zilei te fac să speri într-o posibila imbunătăţire a situatiei tale. Dragostea este bine aspectată, cel puţin, aşa că eventualul eşec se mai poate discuta!

LEU Astăzi poţi întâlni o persoană pasionată, care te molipseşte de bucuria de a face lucruri bune. Ai nevoie de mişcare, atât sport, mişcare fizică, cât şi schimburi de idei, mişcare spirituală. Ai un mod de abordare direct şi-ţi place să rezolvi lucrurile clar şi net, dar azi trebuie să foloseşti multă diplomaţie şi poate puţină ipocrizie. Aşa sunt timpurile, aşa sunt oamenii! Ai un program aglomerat, cu mult de lucru şi cu multa agitaţie, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără sa spui mare lucru şi să nu iei decizii importante.

FECIOARĂ Trebuie să depăşeşti blocajul emoţional şi monotonia unei zile obişnuite. Eliberează principiile negative prin sport, sau prin o disciplină spirituală. Rugăciunea şi postul, cumpătarea! Încă de dimineaţă, ca o muscă supărătoare, un mic amănunt te enervează inutil. Calmează-te, nu ai motive, familia este bine, prietenii te stimeaza, la serviciu este activitatea obişnuită! Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o mica decepţie sentimentală, mai curând o confirmare a unei temeri mai vechi.

BALANŢĂ Balansezi între două dorinţe, două posibilităţi, două alegeri. Aşteaptă până mâine, poate vezi mai clar, sau nu mai este nevoie să te implici! Uneori, timpul rezolvă orice situaţie! Dimineaţa desfăşori o mare cantitate de energie ca să rezolvi o parte din situaţiile urgente. Drept urmare stelele te sfătuiesc să-ţi organizezi o seară plăcută, liniştită şi relaxantă. Ai o perioadă care te avantajează, mai ales în relaţiile sentimentale. E o zi bună, îţi şoptesc stelele. Ai mult de lucru, dar e plăcut.

SCORPION Astăzi fii mai cumpătat, nu te împrăştia în toate părţile şi lasă pe cei din jur să răsufle! Te grăbeşti prea mult şi pui şi pe alţii pe fugă! Aşa nu ai timp şi ocazia să rezolvi ceva! Evită orice propunere, invitaţie, discuţie, compromis şi ziua va fi salvată! Stai în defensivă şi pândeşte. Dacă poţi! Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele nu te avantajează. Cu anturajul apropiat, chiar în familie, zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera în replici.

SĂGETĂTOR Treci printr-un elan de generozitate şi înţelegere faţă de cei din jurul tău. Dar, în niciun caz, să nu împrumuţi bani, maşina şi periuţa de dinţi! Ajută-i ca să se descurce singuri! Nu lăsa timpul să treacă păgubos, fără să faci bani. Insistă ca să reuşeşti! Stelele te avantajeaza astazi in relatiile cu semnele de pamant şi foc. Este bine să ocoleşti nativii nascuti sub semne de aer si apa. Cu toate ca îţi place sa ai un răspuns placut din partea anturajului, astazi configuratia astrologica îţi indica să insişti, chiar dacă nu este foarte elegant şi armonios.

CAPRICORN Perfecţionismul care te caracterizează te poate ajuta foarte mult. Ai de dus la capăt unele probleme complicate, atât la serviciu cât şi acasă. Rezolvare poate fi numai corectă şi durabilă! Nu trage tigrul de mustăţi, cum se zice în Orient, e bine să fii precaut ca să eviţi o posibilă neplăcere, mai ales dacă eşti la drum. Stelele previn, nu obligă! Poate nu trebuie sa călătoreşti – iar daca totuşi eşti obligat sa pleci undeva, este bine sa evţi avionul – elementul aer îţi este ostil în această seară, numai în acesată seară! Totuşi, horoscopul este bun în general, aşa că ai unele oportunităţi.

VĂRSĂTOR Astăzi parcă nimic nu te poate tulbura şi nimic nu pare important. Cu capul în nori şi cu gândul aiurea, poţi să cazi pradă escrocilor şi hoţilor care colcăie în orice oraş mare. Atenţie! Dă dovadă de realism şi stai cu picioarele pe pământ. Nu eşti nici invincibil, nici imortal. Astăzi nu promite nimic, nu te alătura cauzelor păguboase care par deja pierdute, păzeşte-ţi buzunarele. Trebuie sa nu te implici în vechi probleme, măcar astăzi şi să te bucuri de o mare libertatea individuala – adica să ai mai mult timp liber numai pentru tine. Poate un film nou, pe net, poate la sală – sunt propunerile stelelor pentru seară.

PEŞTI Cu Neptun și Jupiter în zodie situaţie pare complexă. Astăzi regăseşte-ţi ritmul tău natural de viaţă şi muncă, altfel ai perspectiva unei oboseli cronice. Astăzi eşti suficient de obiectiv, aşa că poţi să e implici în situaţii mai complicate care cer fler şi o gândire superioară. Dacă nu te pricepi, amână, nimeni nu este perfect! Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.