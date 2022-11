HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 17 noiembrie 2022. Ce vrea apa ? Bună întrebare !

Pe 17 noiembrie s-au născut Vespasian, Ludovic al XVIII-lea, regina Astrid, Bernard Law Montgomery, Soichiro Honda, Toni Sailer, Ferdinand Möbius, Martin Scorsese, Danny DeVito, Constantin Căpităneanu, Şerban Tassian, Antonie Plămădeală, Ştefan Vencov, Constantin Baraschi, Ilie Oanţă, Teodora Lucaciu.

Nimic în “Kalendar”, iar în calendarul creştin-ortodox Sfinţii Grigorie Taumaturgul şi Lazăr Zugravul.

“Evenimentul Zilei” din 17 noiembrie 1978: a avut loc cea mai mare sinucidere colectivă din timpurile moderne, în colonia de la Jonestown din Guyana (America de Sud), 913 de adepţi ai sectei „Templul popoarelor”, dintre care 276 de copii, au încetat din viaţa.

Cel care i-a îndemnat pe sectanţi să recurgă la fatalul gest a fost liderul spiritual al acestora, Jim Jones, care a întemeiat secta în 1956 în Statele Unite. Majoritatea adepţilor a consumat o băutură cu cianură şi sedative, iar cei care au refuzat au fost împuşcaţi din ordinul lui Jones, care se credea Iisus. Trupurile neînsufleţite ale oamenilor erau împrăştiate în întreaga colonie. (Reuters)

Am vreo trei cărți pe subiect, nu doresc să comentez, dar regret că nu mai pot fi în compania lui Mircea Eliade ca să-l întreb de ce credinţa, religia, duce la războaie, asasinate şi sinucideri. Că eu nu ştiu răspunsul… sau nu îmi place!

Cum ar fi arătat omenirea dacă religia nu ar fi fost inventată ? Pe ce ar mai fi dat vina pentru jaf, cruzime și omor ? În ce concept înălțător și-ar fi împachetat pornirile josnice ? Am vrut să scriu animalice, dar m-am oprit, nu pot să condamn animalele, ele nu au discernământ.

Am luat o carte din bibliotecă. Și aici răspund multora, care mă ceartă că am început să prezint câte o carte, apoi… Așa fac eu, încep multe, le las neterminate și revin asupra lor peste multă vreme. Ei bine cartea care am luat-o din bibliotecă se numește ”Enciclopedia Războaielor”. Cred că am mai pomenit de ea, dar ceea ce doream să vă spun este că de 100.000 de ani nu a existat o singură zi pe Pământ, fără să fie undeva un război, un măcel, o confruntare.

Carl Sagan a spus, demult, acum patruzeci de ani, în cursul confruntării televizate cu astrologul francez André Barbault că, probabil, extratereștrii ne evită pentru că suntem primitivi și războinici și am dezvoltat tehnologia uciderii foarte mult. Maimuțele isterice de pe Pământ au bomba atomică! Francezul a fost de acord și după ce toată seara se certaseră pe teme astronomo-astrologice, au făcut un fel de pact contra ”nebunilor cu bombe atomice” !

Am primit multă corespondență. Plină de vaiete și gânduri negre. Mai potoliți-vă oameni buni, chiar nu vă înțeleg ! De ce să vă fie frică odată că o să fie, a doua oară că a fost ?

Mergând prin pădurea de pe Cioplea, la Predeal în copilărie, am dat peste un izvor vesel ce se strecura printre copaci . Deși la vremea aceea știam puține despre hidrologie, știința apei, la un anumit nivel instinctual am înțeles că acesta era un pârâu liber. Fiecare alt râu pe care l-am cunoscut de atunci era considerabil slăbit.

Ce înseamnă ca un râu să fie liber? Astăzi, cea mai mare parte a apei nu se află în starea sa naturală, mai ales în țările industrializate. Sună evident, dar până acum nu m-am gândit prea mult la asta. Oamenii au umplut sau drenat 87 % din zonele umede ale lumii. Am îndiguiat și deviat două treimi din cele mai mari râuri din lume. Ceea ce mulți dintre noi considerăm „râu” este un canal restrâns, îndreptat, betonat, care nu mai rătăcește prin câmpiile sale inundabile, depunând nămol bogat în nutrienți, care formează terenul arabil pe măsură ce trece timpul. Pârâurile și zonele umede care ne-au atras pentru prima dată să ne stabilim și să construim orașe au fost de mult închise în țevi sau umplute cu gunoi și murdărie. De fapt, suprafața de teren, pâraie și zone umede acoperite de pavajul orașelor s-a dublat din anul 1992. Și în zonele rurale, am ”regularizat” pârâuri, am drenat și umplut zonele umede și lacuri și am blocat câmpiile inundabile pentru a crea mai multe terenuri agricole sau imobile pentru noile dezvoltări. Aceste încercări de control afectează nu numai unde curge apa, ci măresc foarte mult viteza cu care se mișcă. Apa este accelerată prin orașele noastre și împiedicată să se scufunde sub pământ, unde ar putea umple stratul freatic și să circule prin ecosistemele locale.

Amploarea eforturilor noastre de a controla apa este mare. Dar controlul este iluzoriu. Apa face ceea ce vrea, așa cum vedem din ce în ce mai des, în timp ce oamenii din întreaga lume se luptă cu inundații și secete severe.

În vara anului 2022, o treime din Pakistan s-a transformat într-un lac uriaș, iar oamenii au traversat albiile uscate ale râului Jialing din China și Rinul Germaniei. Aproape în același timp, părți din estul Australiei au fost inundate de apele mari, transformând orașele în bălți tulburi – inundații care au continuat pe tot parcursul anului. Iar rezervoarele gigantice care alimentează sud-vestul Statelor Unite erau aproape goale, dezvăluind prăbușiri de avioane vechi de zeci de ani și resturi de schelete.

Răspunsul la astfel de dezastre este inevitabil un apel pentru drenuri mai mari, apeducte mai lungi și diguri mai înalte – mecanisme de control mai stricte. Dar, de fapt, nu doar criza climatică provoacă aceste extreme ale apei. Opțiunile noastre de dezvoltare – extinderea urbană, agricultura industrială și modul în care încercăm să controlăm apa prin hiperinginerie – interferează cu ciclul apei, agravând semnificativ aceste probleme. În ruinele dezastrelor din SUA, precum uraganul Sandy în 2012 sau Harvey în 2017, vedem că și casele construite pe zonele umede sunt primele care sunt inundate. Ni se reamintește că apa are putere, iar încercările noastre de control ne fac de fapt mai vulnerabili.

Multe societăți industrializate acordă prioritate nevoilor umane și, în acest fel, aruncă apa ca pe o marfă sau o amenințare, ceea ce duce la o proastă gestionare a problemelor. Dar această mentalitate „noi mai întâi” nu le face oamenilor nicio favoare. Abordarea noastră dominantă a apei ignoră modurile în care sistemele hidrologice interacționează cu rocile, solul, plantele, microbii și animalele – inclusiv cu noi. Perturbarea acestor sisteme cauzează nenumărate consecințe nedorite.

În urmă cu aproximativ trei decenii, am început să mă gândesc la aceste sisteme și consecințe. Pentru a înțelege mai multe despre relația noastră cu apa, am vorbit cu hidrologi, hidroenergeticieni, meteorologi, pădurari, ecologisti, arhitecți peisagisti, urbaniști, ingineri de mediu și alți experți. Am descoperit că acești „specialiști ai apei” investigau cu toții o singură întrebare, adresată cu respect, mai degrabă decât din orgoliu: ce vrea apa?

Deși întrebarea poate suna radical, ea își are rădăcinile în acceptarea realității: mai devreme sau mai târziu, apa învinge întotdeauna. Această recunoaștere nu este slăbiciune, ci o bază pentru putere, deoarece specialiștii se deschid către noi moduri de gândire. Formația mea de inginer hidroenergetician și experiența vieții m-au învățat să cultiv curiozitatea față de apă, plantând semințele unui nou tip de relație.

Deci, ce vrea apa? Majoritatea oamenilor moderni a uitat că adevărata natură a apei proaspete este să rezoneze cu ritmurile pământului, extinzându-se și retrăgându-se într-un dans etern pe și din pământ. Este greu să simți aceste ritmuri atunci când râurile și pâraiele sunt îngropate și îndepărtate în grabă prin conducte sau canale de beton. De fapt, apa este înclinată să zăbovească într-un grad care ne-ar șoca pe cei mai mulți dintre noi, deoarece infrastructura noastră convențională a șters atât de multe dintre fazele sale lente: luncile inundabile, zonele umede, pajiștile montane și pădurile.

Dar când apa încetinește pe pământ, atunci se întâmplă magia. Apa circulă sub pământ, susținând habitate și hrană pentru multe forme de viață, inclusiv pentru noi. În multe locuri din lume, apa subterană este considerată o sursă de urgență atunci când apa de suprafață scade. Dar, de fapt, ceea ce este dedesubt și ceea ce este deasupra sunt strâns legate de gravitație și presiunea hidraulică. Un strat freatic subteran complet poate ajuta la alimentarea debitului unui râu, împingând apa în sus prin albia acestuia în timpul sezonului uscat. Și invers: atunci când nivelul apei subterane scade, apa râului se poate filtra pentru a o completa, lăsând mai puțină apă la suprafață. Cheia pentru o mai mare rezistență atât la inundații, cât și la secetă, spun specialiștii, este de a găsi modalități de a lăsa apa să fie apă, de a recupera spațiu pentru ca aceasta să interacționeze cu pământul.

Când făceam parte din Comisia Barajelor Înalte, am vizitat proiecte inovatoare de apă conduse de ingineri foarte buni în SUA, Peru, Anglia, Kenya, Irak, India și China. Deși multe proiecte de inginerie standard din întreaga lume continuă să accelereze apa, proiectele pe care le-am văzut toate vizează încetinirea apei pe uscat într-o anumită aproximare a modelelor naturale. Din acest motiv, am ajuns să mă gândesc la această tendință ca fiind mișcarea Slow Water „Apă lentă”. La fel ca mișcarea Slow Food fondată în Italia la sfârșitul secolului al XX-lea , în opoziție cu fast-food-ul și toate relele sale, Slow Water încearcă să remedieze modalitățile prin care redirecționarea și accelerarea apei de pe uscat cauzează probleme.

Slow Water imită sau colaborează cu sistemele naturale, restabilind spațiul pentru ca apa să încetinească pe uscat în zonele umede, luncile inundabile, pajiștile montane, pădurile, mlaștinile de maree și mangrove. Slow Water este distribuită, nu centralizată: gândiți-vă la zonele umede împrăștiate într-un bazin de apă natural în loc de un mare baraj și un lac de acumulare, un rezervor. Este, de asemenea, just din punct de vedere social: Slow Water nu ia apă de la unii oameni pentru a o oferi altora sau nu protejează unele comunități în timp ce împinge inundațiile asupra altora. Slow Water oferă comunităților prilejul pentru a restabili rezistența peisajelor locale și a reînvia culturile locale. Și adoptând o abordare orientată către sisteme, sprijină simultan disponibilitatea locală a apei, controlul inundațiilor, stocarea naturală a carbonului și viața diferită de cea umană.

Luând în considerare ceea ce dorește apa, poate suna puțin mistic, chiar radical. De fapt, este o cale practică și dovedită pentru a crea o lume mai bună. În timp ce factorii de decizie, oamenii de știință și inginerii joacă un rol important în modelarea relației critice om-apă, cu toții putem ajuta la schimbarea naturii acelei legături.

Lumea se schimbă. Impactul uman al acestor schimbări ne afectează economic, fizic și psihologic. Insecuritatea în jurul comportamentului și disponibilității apei este destabilizatoare. Traumele declanșate de inundații și de deficitul de apă pare să fie peste tot în jurul nostru astăzi. Peisajele în care trăim sunt imprimate psihicului nostru, încărcate de semnificație personală și culturală. Deci, atunci când secetele și inundațiile ne fac rău sau ne obligă să migrăm, suferim pierderi: pierderea proprietății și a bunurilor; pierderea locuinței și a comunității; pierderea peisajelor îndrăgite și a speciilor distincte, a vremii, a sunetelor și a mirosurilor; pierderea calității vieții. Acea melancolie este un sentiment care îi urmărește pe mulți dintre noi astăzi. Dar acest lucru nu trebuie să fie viitorul nostru.

Impulsul de a controla apa în moduri care au contribuit la multe dintre problemele noastre actuale nu este în mod natural uman. În schimb, culturile indigene și alte culturi terestre din întreaga lume văd adesea apa nu ca un „ce” ci un „cine” – un prieten sau o rudă, un colaborator într-o relație reciprocă. Această perspectivă schimbă relația noastră cu apa, stimulând dorința de a avea grijă de sistemele care ne asigură viața. În unele părți ale lumii, această perspectivă a devenit consacrată în lege: râul Whanganui din Noua Zeelandă, Gange din India și râul Magpie din Quebec au câștigat personalitatea juridică. Alte comunități din întreaga lume luptă, de asemenea, pentru drepturi legale pentru râurile, zonele umede și bazinele lor hidrografice. Drepturile unui râu pot include dreptul de a curge, de a nu fi poluat, de a îndeplini funcțiile esențiale ale ecosistemului său.

Criza climatică poate părea copleșitoare, dar Slow Water dă putere oamenilor să-și facă propriile comunități mai rezistente. Astfel de proiecte ne pot proteja simultan de inundații și secetă, pot încetini schimbările climatice prin intermediul rezervoarelor naturale de carbon și pot sprijini alte forme de viață, care, la rândul lor, ajută sistemele de apă să se mențină. La scara casei, orașului și bazinului hidrografic, putem aduce înapoi în habitatele noastre umane bucăți mici, conectate la natural, unde apa poate interacționa liber cu pământul, din nou. Aceste locuri mai naturale pot cultiva, de asemenea, spații mai liniștite în interiorul nostru și o mai mare adaptabilitate personală. Încetinirea noastră pentru a observa nuanțele mediului nostru – fluxul și refluxul apei, creșterea și degradarea plantelor, comportamentele altor animale – este meditativ și plăcut. Acestea sunt invitații de a deveni curioși; să întrebați: „Ce vrea apa?”

Filmele la care mă gândesc astăzi sunt ”Dogma” din anul 1999, regizor Kevin Smith și ”Mihai Viteazul” 1970, regie Sergiu Nicolaescu. Așa cum mă așteptam, cererile domniilor voastre s-au înmulțit și nuanțat. Pe lângă cele două filme ”istorice” îmi cereți să vă recomand și un film care rulează acum, este contemporan. Ascult și mă supun! Tocmai am terminat de vizionat pe HBO Max, cu zâmbetul pe buze, ”Orașul Pierdut”, 2022, cu Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt și Daniel Radcliffe (Harry Potter). Un film care mi-a adus aminte de un altul, cam la fel, din anul 1984, ”Romancing the Stone” cu Michael Douglas, Kathleen Turner și Danny DeVitto. O comedioară fără pretenții, însă plăcută, cu o Sandra Bullock mereu tânără și suplă chiar la cei 58 de ani ai săi. Să nu ratați poanta finală cu Brad Pitt, așteptați să se termine TOT filmul! Vizionare plăcută!

După cum plăcută să vă fie și ziua de mâine, doar este o altă zi!

