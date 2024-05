Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 17 mai 2024. Nazificarea Europei







17 mai

Horoscopul lui Domț Profesor. Pe 17 mai s-au născut Ayatolahul Ruholah Khomeini, Jean Gabin, Enya, James Last, Virgil Ogăşeanu, Geo Dumitrescu.

Pe 17 mai sunt Sfinţii: Ap. Andronic, Iunia, Nectarie şi Teofan. Nimic în ”Kalendar”.

Parlamentul European (PE) a publicat un studiu referitor la impactul acțiunilor de dezinformare și răspunsurile la acestea, foarte diferite de la un stat la altul. Între ianuarie 2019 și ianuarie 2024, impactul acțiunilor de dezinformare a fost extrem de puternic, acestea au fuzionat din ce în ce mai mult cu conținuturile autentice, iar sursele au fost din ce în ce mai greu de identificat.

S-a observat un impact extrem de puternic în situațiile în care dezinformarea și propaganda manipulatoare au fost difuzate de persoane aflate pe poziții superioare de autoritate politică, acestea bucurându-se de încrederea publicului. Odată cu introducerea unor măsuri legislative și politice , la nivelul mai multor state, s-a constatat un răspuns pozitiv și o creștere a rezilienței la dezinformare.

Studiul elaborat de Parlamentul European este de mari dimensiuni. În Concluzii sunt enumerate mai multe măsuri de autoreglementare pe care le-au luat statele membre ale UE.

De pildă, Germania a abordat problema dezinformării în legea federală a media și a extins obligativitatea acesteia la media online. Astfel, publicitatea politică, ideologică și religioasă la televiziune trebuie semnalată foarte evident de către clienți. Conținuturile sau mesajele create automat prin intermediul unui program informatic, trebuie, de asemenea, marcate clar. Operatorii de platforme au obligația să încurajeze furnizorii de bloguri sociale să se conformeze la această reglementare. Germania dispune, de asemenea, de un sistem robust de posturi publice de radio și televiziune, iar legea obligă platformele să le dea întâietate și să aibă aplicații speciale preinstalate pe televizoarele inteligente, chei de streaming și asistență vocală, cum este Alexa.

Finlanda, deși a fost puternic afectată de campaniile de dezinformare rusești, nu a reacționat decât prin activități de formare și de sensibilizare a publicului.

Estonia a creat o Ligă pentru apărare în cadrul Ministerului Apărării, care a vizat creșterea rezilienței civile și care administează un blog anti-propagandă.

Franța a optat pentru o decizie judiciară referitoare a contracararea dezinformării în 48 de ore după notificare, dar numai în perioadele de campanii politice. Suedia a introdus în Codul Penal difuzarea de informații false, dar nu a intervenit în activitatea platformelor.

Spania a dat puterea deplină guvernului să publice corectarea știrilor false.

În afara Europei și alte țări au dezvoltat aceleași tipuri de măsuri. De exemplu, Australia a dezvoltat modalități foarte severe contra dezinformării de origine străină, impunând autorizație pentru publicitatea politică. O lege a transparenței influențelor străine prevede supervizarea agenților străini încă din 2018, și un grup de lucru care asigură integritatea proceselor electorale funcționează sub conducerea Ministerului de Interne.

În studiul publicat de PE se afirmă că proiectele de reglementare pentru o lege a serviciilor digitale și o lege a piețelor digitale furnizează un regim de reglementare promițător. Totuși, amploarea reglementărilor obligatorii și punitive nu se extinde decât către o parte dintre reglementările care ar fi necesare pentru a lupta contra dezinformării.

Celelalte măsuri sunt trimise spre reglementare către Comisie și Consiliul de coordonare digitală care ar trebui să faciliteze crearea a trei coduri speciale: un cod de conduită generală, un cod de conduită pentru publicitatea online și un protocol de criză. Respectarea acestor coduri ar trebui supervizată regulat de organisme de audit independente.

Este evidentă încercarea de impunere a unei dictaturi media. Numai UE și guvernele au dreptate, ceilalți dezinformează! Este evidentă deraparea UE către nazism, iar împușcarea lui Robert Fico, PM slovac, este dovada!

Fiind ziua în care îl pomenim pe marele actor francez, Jean Gabin, o să revăd, neapărat, un film cu el. Este mai greu să aleg, pentru că am, aproape, toate filmele lui. Cred că o să mă uit la ”Le Pacha” un film bine făcut din anul 1968 și apoi o să-l aud mai mult recitând, decât cântând, că știe că nu știe nimic. Cel mai bine este să știi că știi, ceea ce știi, dar unui actor de talia lui Jean Gabin i se pot accepta slăbiciunile artistice.

Apoi, nu am avut timp să vorbim şi despre elitista şi fabuloasa Enya, preferata mea, întruchipare muzicii, pentru mine, pentru că, după cum spun Prietenii Muzicii, numai vocea femeii poate cânta, sau corul, în limba latină, cea a bărbatului este destinată doar rugăciunii şi strigătului războinic! Enya, pe numele ei întreg Eithne Ní Bhraonáin, o irlandeză, o fată din neamul celţilor celor fabuloşi, cea care stă într-un castel şi păstrează o discreţie absolută. S-au sinucis doi bărbaţi din dragoste pentru ea, ca şi în cazul altei cântăreţe pe care o admir, franţuzoaica Mylene Farmer. Dar, nu am timp - poate mâine, pentru că este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 17 mai 2024

BERBEC Astăzi trebuie să te menajezi un pic, mai ales evită efortul fizic. Pe planul relaţiilor umane este timpul unor clarificări. Pune lucrurile la punct înainte să-ţi scape de sub control! In aceasta perioadă orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Totuşi disciplina inerentă zodiei – în Berbec sunt cei mai mulţi militari şi sportivi – te ajuta să-ti ordonezi simţămintele şi planurile. Pentru că este vremea planurilor de vacanţă de vară, dar şi timpul pregătirii pentru examene sau alte praguri de trecut. Incep să se lămurească unele probleme legate de bani. Dar ceea ce este caracteristic perioadei în cauză, zilei de 17 mai, ca şi pe termen mai lung este dorinţa ta de schimbare. Nimic nou sub soare… sau totul este nou şi îmbietor!

TAUR Păstrează ziua în limite normale. Nu te lăsa sedus de promisiuni generoase şi de vorbe frumoase. Evită tot ce este exagerat, neobişnuit, ciudat. Limitează-te la activitatea ta obişnuită. Un prilej excelent să pui la punct unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietăţi. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! O zi obişnuită în care rutina te cam enervează. O veste care se vrea senzatională, dar nimic interesant, până la urmă. Intalniri care iti fac placere. Curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi orizonturi. Nu trebuie să fie neapărat expediţii geografice, sfera socialului te îmbie la fel de mult ca şi spaţiile savanei africane. Constelaţia internă a omului, motivaţiile şi influenţarea lui, ce imens spaţiu de explorare!

GEMENI După serviciu, trebuie să rezolvi unele probleme urgente, treburi de luni, cum ar fi cumpărăturile de completare pe care ai uitat să le faci. Timpul distracţiei este mai ales în a doua parte a zilei. Se apropie zodia ta şi energia debordează. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri - care functioneaza bine in perioada menţionată, adică astăzi. Ai nevoie permenta de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea frumoasă te avantajeaza si te inspira să incepi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Atenţie astăzi şi la zilele următoare, deoarece îţi va fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău de expertiză, dar pe care o vei rezolva foarte profitabil. Toată lumea o să fie mulţumită, spune horoscopul tău.

RAC Ritmul pare că se accelerează astăzi şi tu nu te simţi confortabil. Te gândeşti la lucrurile importante pentru tine şi cauţi soluţii. Dar, nu lua riscuri inutile şi nu te zdrobi pentru alţii! Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividende plăcute în viitor. Astepti un calator, sau o comandă online. Nu este o zi în care sa faci schimbari esentiale. Din trecutul tau apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa pastrezi judecatile de valoare si sentintele pentru uzul propriu.

LEU O zi plăcută. Încă o zi în care vanitatea ta leoniană este satisfăcută. Astăzi pe plan sentimental, sau al relaţiilor umane, sociale, poate. Toată lumea îţi zâmbeşte şi eşti chiar avantajat! Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a domina pe alţii se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. O zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile făcute astăzi se pot dovedi profitabile. Trebuie sa dai curs generozitatii care te caracterizează. Generozitate bine investita, care va aduce in viitor dividende foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti.

FECIOARĂ Dacă ai o întâlnire sentimentală şi îţi faci mari speranţe, sau, în general, ai de trecut un prag, astăzi este ziua! Eşti norocos, convingător şi abil, iar conjunctura stelelor indică succes. Supravegheză ce mănînci. Evită enervarea înainte de masă şi în general. Relaxează-te înainte să adormi şi gîndeşte-te la lucruri plăcute - aşa te vei odihni complet. O perioada buna, pe care o meriti. Fecioara este metodica si cu geniul detaliului, deci ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le pune in valoare. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate bune. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente pentru menaj. Seara este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, poți evita neplăcerile.

BALANŢĂ O zi obositoare, pentru că amesteci lucrurile, utilul cu plăcutul. Fii eficient în ceea ce faci, mai ales dacă este vorba de cumpărături. Nu pierde timpul! Pe seară o veste. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar. Posibile schimbări şi veşti plăcute. O perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Noi prietenii sau relaţii vor face perioada zilei de astăzi, mai precis pe seară, interesantă.

SCORPION Gândurile nu te lăsă să te relaxezi. Fă puţin sport, în curte, dacă ai, ca să “arzi” principiile negative. Poate ai timp şi pentru nelipsitele cumpărături de completare după consumul din weekend! Mai seducător decât oricând, astăzi poţi obţine multe. Evită persoanele pretenţioase, cu fiţe, gen vampiri energetici. Te sleiesc de energie şi te şi enervează. Astăzi pe lângă seducţie şi încăpăţânarea ta este la cote maxime. Nu ai ceda la părerea ta, pentru nimic în lume! Dar, pregăteşte-ţi o ieşire onorabilă, planul “B”. Curajul tău este răsplătit astăzi. Curajul de care ai dat dovadă în trecut şi ai luat o atitudine tranşantă. Pe seară realizezi că ar trebui să-ţi mai triezi cunoştiinţele care se autointituleză prieteni. Renunţă la balastul sentimental cu proverbiala ta răceală.

SĂGETĂTOR Astăzi şi în weekend crezi că poţi să faci o mulţime de treburi pentru casă. Organizează-te, fii eficient şi împarte sarcini familiei, partenerului. Vremea trece repede, timpul parcă zboară! Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nimeni nu iti multumeste. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună de la prieteni sau din presă. Activităţile legate de speculaţii financiare sau imobiliare sunt avantajate. Un incident neplăcut, sau o gafa monumentala, pot fi evitate cu prudenţă şi respectarea regulilor jocului. În orice caz, responsabilităţi crescute, acasă şi la serviciu, sau la școala te bagă în corzi. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema nu se rezolvă astăzi, mai ai răbdare.

CAPRICORN Se poate spune că este o zi fără griji. Te simţi în relativă siguranţă, calm şi motivat şi acest lucru este productiv. Dar, pot exista unele tensiuni produse de defecte de comunicare! Ziua de astăzi este o perioadă mai stabilă şi cu şanse mai mari de succes, atât profesionale cât şi în amor. Comunicarea este bine aspectată, aşa că poți avea un debit verbal de invidiat şi o carismă pe măsură. În a doua parte a zile poţi să faci ordine. Adică să încerci să pui o ierarhie firească în camera ta, la serviciu sau la şcoală, unde activezi, sau chiar în anturaj. Un prilej, o oportunitate pe care nu trebuie să o scapi mai pe seară, mai ales că este în ciuda sau chiar în paguba unui nesuferit dintr-o zodie de foc. Este un armistițiu, poate, dar este în avantajul tău.

VĂRSĂTOR Astăzi, o dispoziţie instabilă te face să visezi când la concedii de vis şi clipe pasionate, când ai nevoie imediată de acţiune şi mişcare fizică. Atenţie la crampe şi la durerile de spate! Luptă impotriva raului, sub orice forma. Spiritul tau cutezator dar utopic tânjeste după o cruciada. Gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Până la urma o sa adopţi o pisicuta rătăcita, dar la scara cosmica este o victorie mai mare decat cucerirea Ierusalimului, pentru că ai salvat nouă vieţi dintr-o lovitură. Semnele de apa şi de aer îţi sunt favorabile toată lună, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi foc. Sanatatea este bună, dar cine oare este complet sănătos în zilele astea bolnave?

PEŞTI Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. A venit timpul să suni pe vechiul tău prieten din copilărie! Emite semnale dar nu sentinţe, adică nu întrerupe legăturile şi comunicaţiile. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, neexplicabil, tainic, chiar un partener imaginar. Eşti obosit şi ai nevoie de un răgaz. Oferă-ţi seara acesta ca să te relaxezi. Competiţia este bună dar nu trebuie să stoarcă din tine ultima picătură de energie. Işi mai aminteşte cineva de Raluca Stroescu? Începe să nu te mai lași manipulat și folosit şi odihneşte-te!