HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 17 mai 2023. China intră pe piața bursieră elvețiană

17 mai

Pe 17 mai s-au născut Jean Gabin, Ayatolahul Ruhollah Khomeini, Enya, James Last, Virgil Ogăşeanu, Geo Dumitrescu, Călin Căliman.

În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții: Andronic și soția sa, Iunia. Nectarie și Teofan. Dezlegare la pește. Nimic în ”Kalendar”.

Mi-a atras atenția un articol semnat de Philippe Monnier. Un interviu, mai precis. Iată:

”Bursa Elvețiană a primit deja treisprezece companii chineze. „Relațiile istorice bune dintre Elveția și China au jucat un rol cheie”, spune Jos Dijsselhof, CEO al SIX, care anticipează o continuare a acestui entuziasm. SIX Swiss Exchenge este principala bursă din Elveția, cu sediul în Zürich. Capitalizarea companiilor listate depășește un trilion de de dolari.

Deținută de utilizatorii săi, adică 120 de bănci, SIX nu numai că operează bursele elvețiene și spaniole, dar oferă și servicii post-tranzacționare, servicii bancare și informații financiare.

Cu o forță de muncă de 4044 de angajați și o prezență în 20 de țări, SIX a generat în 2022 un rezultat operațional de 1,5 miliarde CHF și un profit net de 185 milioane CHF. Interviu la Zürich cu Jos Dijsselhof, CEO al SIX din decembrie 2017.

Ca olandez, ești confortabil în Elveția? Intenționați să obțineți un pașaport roșu cu cruce albă?

Jos Dijsselhof: Iubesc Elveția și Zürich este cu siguranță unul dintre cele mai bune orașe în care să trăiești. Sunt ferm stabilit în această țară și Hochdeutsch-ul meu se îmbunătățește constant. Contrar credinței populare, îmi este ușor să-mi fac prieteni în Elveția. În ceea ce privește naționalitatea, întrebarea se va pune odată ce voi îndeplini condițiile cerute.

SIX oferă o gamă mult mai largă de servicii decât concurenții săi. Din ce motive? Și de ce concurenții tăi nu te imită?

Există sinergii semnificative între diferitele noastre activități. De fapt, concurenții noștri ne imită treptat, dar ceea ce îi reține este că bursa rămâne cea mai profitabilă activitate. Deoarece concurenții noștri sunt ei înșiși listați la bursă, spre deosebire de SIX, ei nu sunt prea dornici să adauge activități mai puțin profitabile.

Ai spune că adevărații tăi concurenți nu sunt alte burse, ci companii care oferă tranzacții nereglementate?

Sunt absolut de acord. Adevărații noștri concurenți sunt în special companii specializate în private equity (investiții în companii necotate la bursă).

SIX este prezent în 20 de țări. Care sunt principalele funcții ale filialelor dumneavoastră de peste mări?

Aproximativ, avem 2000 de angajați în Elveția, 1000 în Spania și 1000 în restul lumii. În Elveția și Spania, avem în mare parte funcții tipice de sediu, inclusiv dezvoltarea afacerilor și IT. Rolul principal al filialelor noastre situate în alte țări este de a comercializa serviciile noastre de informații financiare și serviciile noastre de valori mobiliare.

În 2022, Bursa de Valori a primit 14 companii noi, inclusiv nouă companii chineze. Este acesta rezultatul unor excelente relații chino-elvețiene, la o mie de mile de tensiunile chino-americane?

Aceste nouă companii chineze erau deja listate în China. Conform unui nou acord între SIX și Bursele de Valori Shenzhen și Shanghai, aceste companii chineze au profitat de oportunitatea de a fi listate și la Bursa noastră prin „Certificatele Internaționale de Depozit” (GDR).

Desigur, relațiile istorice bune dintre Elveția și China au jucat un rol cheie. În 2023, am primit deja alte patru companii chineze, în timp ce alte dosare sunt în pregătire. Și, potrivit unor mass-media, CATL, liderul mondial în bateriile auto, plănuiește chiar să strângă 5 până la 8 miliarde de dolari prin Bursa noastră de Valori .

Există și acorduri similare între bursele chineze și cele din Londra și Frankfurt.

Intr-adevăr. Cert este că nu numai că am luat prin surprindere aceste burse europene, dar, în plus, acestea din urmă au găzduit până acum foarte puține companii chineze.

Companiile chineze listate pe SIX au activități reale generatoare de locuri de muncă în Elveția?

Deocamdată, aceste companii au strâns fonduri prin Bursa noastră, dar știu că mai multe dintre ele intenționează să înființeze centre de cercetare sau fabrici în Elveția, sau chiar în Uniunea Europeană.

De ce companiile chineze listate la SIX generează atât de puține tranzacții bursiere?

Deocamdată, certificatele lor sunt într-adevăr rareori cumpărate sau vândute la Bursa noastră de Valori. Cu toate acestea, atunci când aceste companii au mai multe activități fizice în Elveția și în Europa, cu siguranță vor începe să facă „roadshows” (tururi ale investitorilor) în Europa și acest lucru va avea o influență pozitivă asupra volumelor lor de tranzacționare la bursă.

Pe baza „China-Switzerland Stock Connect”, credeți că unele companii elvețiene vor opta pentru listarea la bursele din Shanghai sau Shenzhen?

Sper că da, dar încă nu este cazul. Dar este și necesar să comparăm ceea ce este comparabil deoarece numărul companiilor listate este de aproximativ 400 de ori mai mare în China decât în ​​Elveția.

Care este evaluarea dumneavoastră cu privire la riscurile datorate apropierii dumneavoastră de China?

Prevederea riscurilor geopolitice nu este un exercițiu ușor. Datorită anumitor evoluții, uneori sunt luate măsuri naționale, de exemplu sancțiuni împotriva Rusiei. Desigur, respectăm toate cerințele legale. În plus, ne concentrăm pe nevoile afacerilor și rolul nostru nu este să facem politică sau să luăm poziții în fața guvernelor. Atunci când o companie îndeplinește cerințele legale pentru listare, este admisă la Bursă.

Pentru a asigura un echilibru geografic, aveți în vedere înființarea altor acorduri similare, de exemplu cu țări emergente precum India sau Brazilia?

Momentan nu pentru că suntem prea ocupați cu diversele noastre proiecte în derulare. La o dată ulterioară, acest lucru este posibil cu condiția să avem sprijinul autorităților elvețiene și al potențialelor țări partenere. De asemenea, voi sublinia că Bursa Spaniolă, care face parte din SIX, are un acord similar, Latibex, cu țări din America Latină.

Lăsând la o parte companiile chineze, sunteți puțin surprins de numărul redus de noi listări pe SIX?

În general, 2022 a fost într-adevăr un an prost pentru noile listate pe bursă, în special din cauza incertitudinilor geopolitice și a evaluărilor scăzute. Din fericire, știm că multe companii doar așteaptă momentul potrivit pentru a ieși la bursă.

Câteva companii s-au retras recent de la Bursa Elvețiană pentru a „promova inovația și o abordare pe termen lung”. Ce crezi?

Companiile care decid să iasă de pe bursă rămân un fenomen complet marginal. Chiar simt o mișcare în sens invers pentru că o listă oferă multiple avantaje, de exemplu transparență, vizibilitate și, bineînțeles, capacitatea de a finanța fără a fi nevoie să plătească dobândă ca în cazul creditelor bancare.

Unele companii elvețiene tinere, cu creștere rapidă (On, AC immune etc.) au preferat să iasă la bursă în Statele Unite pentru a se apropia de investitori și de marea piață americană.

Dacă Statele Unite sunt într-adevăr ținta lor principală și vor să fie comparați cu companii americane, precum Nike, le pot urma raționamentul, chiar dacă o fac puțin fără tragere de inimă.

În urmă cu doi ani, SIX a lansat Swiss Digital Exchange (SDX), adică schimbul digital elvețian. În ceea ce privește volumul, care este importanța relativă a SDX?

Cu această inițiativă am fost pionieri. Astăzi, acest schimb digital reprezintă doar 3 până la 5% din volumele schimbului nostru tradițional, dar SDX este un proiect generațional. Vom merge mai departe cât de repede doresc clienții noștri.

Sunteți încă mulțumit de achiziția BME, Bursa de Valori Spaniolă?

Absolut. Am achiziționat BME în urmă cu trei ani pentru a ne crește cifra de afaceri, profitabilitatea și numărul clienților noștri. Din punct de vedere politic, a fost și o modalitate de a avea un punct de sprijin în Uniunea Europeană. Pentru a evita investițiile excesive, nu am integrat încă sistemele computerizate de cotație ale celor două Burse ale noastre, dar, pe termen lung, sunt sigur că așa vom face.

Aveți de gând să achiziționați alte burse străine?

Din punct de vedere organic, obiectivul nostru este să obținem o creștere anuală de 4%, în timp ce ne creștem marjele de la 31% (rezultate în 2022) la 40%. În ceea ce privește achizițiile, suntem deschiși oportunităților în toate sectoarele noastre de afaceri și nu doar pe burse, cu condiția să fie îndeplinite criteriile noastre de sinergii și profitabilitate. Deocamdată în orice caz, nu prea există burse de cumpărat în Europa, așa că orice achiziție în acest domeniu va fi mai degrabă extraeuropeană. ”

China cheltuiește nebunește și plătește comisioane grase, ca să fie prezentă în Centrul și Vestul Europei. Nu există niciun motiv tehnico-economic, investițiile sunt pagubă curată. Dar, există un motiv politic : strângerea de informații.

Fiind ziua în care îl pomenim pe marele actor francez, Jean Gabin, o să revăd, neapărat, un film cu el. Este mai greu să aleg, pentru că am, aproape, toate filmele lui. Cred că o să mă uit la ”Le Pacha” un film bine făcut din anul 1968 și apoi o să-l aud mai mult recitând, decât cântând, că știe că nu știe nimic. Cel mai bine este să știi că știi, ceea ce știi, dar unui actor de talia lui Jean Gabin i se pot accepta slăbiciunile artistice.

Apoi o să caut, o am pe undeva, nuvela lui Isaac Asimov, un fel de culmea democrației, într-o societate condusă de un computer, vota un singur om. Nu cred că am fost ușor de urmărit, dar toate conexiunile pe care le fac, au o logică și duc către un răspuns, dar care nu-mi place deloc. Haide să luăm o pauză, am de citit un dosar voluminos și foaaarte interesant, curierul de Bruxelles, așa că râmâne cum am stabilit: mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 17 mai 2023

BERBEC La mijloc de săptămână trebuie să te menajezi un pic, mai ales evită efortul fizic. Pe planul relaţiilor umane este timpul unor clarificări necesare. Pune lucrurile la punct acum, astăzi! Pentru că este vremea planurilor de vacanţă, dar şi timpul pregătirii pentru examene sau alte praguri de trecut. Incep să se lămurească unele probleme legate de bani. Dar ceea ce este caracteristic perioadei în cauză, zilei de 17 mai, ca şi pe termen mai lung este dorinţa ta de schimbare. Nimic nou sub soare… sau totul este nou şi îmbietor!

TAUR Păstrează activitatea în limite normale. Nu te lăsa sedus de promisiuni generoase şi de vorbe frumoase. Evită tot ce este exagerat, neobişnuit, ciudat. Limitează-te la munca ta obişnuită. O veste care se vrea senzatională, dar nimic interesant, până la urmă. Intalniri care iti fac placere. Curiozitatea ta înnăscută te împinge înainte, către noi orizonturi. Nu trebuie să fie neapărat expediţii geografice, sfera socialului te îmbie la fel de mult ca şi spaţiile savanei africane. Constelaţia internă a omului, motivaţiile şi influenţarea lui, ce imens spaţiu de explorare!

GEMENI După serviciu, trebuie să rezolvi unele probleme urgente, treburi de miercuri, cum ar fi telefoanele pe care ai uitat să le dai. Vremea este capricioasă, atenție la ce și cum te îmbraci. Sigur că ai nevoie permenta de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea schimbatoare te avantajeaza si te inspira să incepi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Atenţie astăzi şi la zilele următoare, deoarece îţi va fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău de expertiză, dar pe care o vei rezolva foarte profitabil. Toată lumea o să fie mulţumită, spune horoscopul tău.

RAC Ritmul pare că se accelerează şi tu nu te simți confortabil. Te gândeşti la lucrurile importante şi cauţi soluţii. Dar, ceea ce contează este să-ți îmbunătățești permanent calitatea vieții! Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividente plăcute în viitor. Nu este o zi în care sa faci schimbari esentiale. Din trecutul tau apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa pastrezi judecatile de valoare si sentintele pentru uzul propriu.

LEU O zi plăcută. Încă o zi în care vanitatea ta leoniană este satisfăcută. Azi pe plan sentimental, sau al relaţiilor umane, sociale, poate. Toată lumea îți zâmbește și ești bine dispus! Capacitatea ta de a domina pe alţii se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. O zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile făcute astăzi se vor dovedi foarte profitabile. Trebuie sa dai curs generozitatii care te caracterizează. Generozitate bine investita, care va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti.

FECIOARĂ Dacă ai o întâlnire sentimentală şi îţi faci mari speranţe, sau, în general, ai de trecut un prag, astăzi este ziua! Eşti norocos, convingător şi abil, iar conjunctura stelelor indică succes. O perioada buna, pe care o meriti. Fecioara este metodica si cu geniul detaliului, deci ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le pune in valoare. Proiectele începute în această perioadă pot aduce rezultate bune. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente pentru menaj. Seara este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, vei evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie.

BALANŢĂ O zi densă, obositoare, pentru că amesteci lucrurile, utilul cu plăcutul. Fii mai eficient în ceea ce faci, mai ales dacă e vorba de interesul tău. Nu pierde timpul! Pe seară, poate, o veste. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar. Posibile schimbări şi veşti plăcute. O perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Noi prietenii sau relaţii vor face perioada zilei de astăzi, mai precis pe seară, interesantă.

SCORPION Gândurile nu te lăsă să te relaxezi. Nu este productiv, lasă neliniștile și stabilește prioritățile. După program, poate puţin sport, sau du-te la masaj, ca să “arzi” principiile negative. Mai seducător decât oricând, astăzi poţi obţine multe. Evită persoanele pretenţioase, cu fiţe, gen vampiri energetici. Te sleiesc de energie şi te şi enervează. Astăzi pe lângă seducţie şi încăpăţânarea ta este la cote maxime. Nu ai ceda la părerea ta, în ruptul capului! Ca să nu-ţi rupă cineva capul, pregăteşte-ţi o ieşire onorabilă, planul “B”. Curajul tău este răsplătit astăzi. Curajul de care ai dat dovadă în trecut şi ai luat o atitudine tranşantă. Pe seară realizezi că ar trebui să-ţi mai triezi cunoştiinţele care se autointituleză prieteni. Renunţă la balastul sentimental cu proverbiala ta răceală.

SĂGETĂTOR Dimineața crezi că poţi să faci o mulţime de treburi, la serviciu, ai rămas în urmă cu termenele. Organizează-te, fii eficient şi nu pierde timpul. Vremea trece repede, timpul parcă zboară! Spiritul tau cutezator dar utopic tânjeste după o cruciada. Gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Până la urma o sa adopţi o pisicuta rătăcita, dar la scara cosmica este o victorie mai mare decat cucerirea Ierusalimului, pentru că ai salvat nouă vieţi dintr-o lovitură. Semnele de apa şi de aer îţi sunt favorabile toată lună, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi foc. Sanatatea este bunicica, cine oare este complet sănătos in zilele astea bolnave?

CAPRICORN Se poate spune că este o zi fără griji. Te simţi în relativă siguranţă, calm şi motivat şi acest lucru este productiv. Dar, pot exista unele tensiuni produse de defecte de comunicare! Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nimeni nu iti multumeste. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună de la prieteni sau din presă. Activităţile legate de speculaţii financiare, sau imobiliare, sunt avantajate. Un incident neplăcut, sau o gafa monumentala, pot fi evitate cu prudenţă şi respectarea regulilor jocului. În orice caz, responsabilităţi crescute, acasă şi la serviciu, sau la școală te bagă în corzi. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema nu se rezolvă astăzi, mai ai răbdare.

VĂRSĂTOR Astăzi, o dispoziţie capricioasă te face să visezi când la concedii de vis şi clipe pasionate, când ai nevoie imediată de acţiune şi mişcare fizică. Atenţie la crampe şi la durerile de spate! Comunicarea este bine aspectată, aşa că vei avea un debit verbal de invidiat şi o carismă pe măsură. În a doua parte a zile poţi să faci ordine. Adică să încerci să pui o ierarhie firească în camera ta, la serviciu sau la şcoală, unde activezi, sau chiar în anturaj. Un prilej, o oportunuitate pe care nu trebuie să o scapi mai pe seară, mai ales că este în ciuda sau chiar în paguba unui nesuferit dintr-o zodie de foc. Este un armistiţiu înainte ca mâine să o iei de la capăt. Dar, este în avantajul tău.

PEŞTI Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri plăcute, de demult, şi schimbând informaţii şi impresii. A venit timpul să suni pe vechiul tău prieten! Emite semnale dar nu sentinţe, adică nu întrerupe legăturile şi comunicaţiile. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, neexplicabil, tainic, chiar un partener imaginar. Eşti obosit şi ai nevoie de un răgaz. Oferă-ţi seara acesta ca să te relaxezi. Competiţia este bună dar nu trebuie să stoarcă din tine ultima picătură de energie.