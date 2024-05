Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 16 mai 2024. Cea mai inteligentă persoană din lume este o femeie, Marilyn vos Savant







16 mai

Horoscopul lui Dom' Profesor. Pe 16 mai s-au născut Henry Fonda, Janet Jackson, Gabriela Sabatini, Pierce Brosnan, Bob Călinescu, Titus Popovici, Constantin Cubleşan, Ion Corvin Sângeorzan.

În calendarul creştin-ortodox, în cel popular, de zece lei, pe 16 mai sunt Sfinţii Teodor cel Sfinţit, Isachie, Simeon și Petru. Probabil că în ”Viețile Sfinților” sunt mai mulți Sfinți, dar tot nu am găsit-o. Am pus-o bine, cartea! Nimic în ”Kalendar”.

Simbolic, este ziua Broaştei. Dacă pe 16 mai este furtună sau ploaie, vara va fi ciudată, când mai cald, când mai rece, decât obişnuit, dar recolta va fi bună.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, sunt pline revistele mai mult sau mai puţin glossy, revistele de femei, de prostii drăguţe despre zodii. Care zodie ar fi cea mai bună la pat, cea mai bună în bucătărie, cea mai criminală stabilită de FBI (o mare prostie, fake news) cea mai, cel mai! În niciun caz nu este astrologie, ci articole de la bigudiuri pentru zulufi, cu pretext astrologic. Nu ştiu cine le-a băgat în cap editorilor că femeile sunt proaste şi deci, trebuie să consume prostii! Dar de madam Maria Curie aţi auzit? Cea cu primul premiu Nobel, ba a primt două, deşteaptă cât cuprinde. Oricum, este fapt dovedit, că femeile sunt mai inteligente decât bărbaţii, chiar dacă au cu două sute de grame mai puţin creier. Şi aici, ca în multe altele, conteză calitatea, nu cantitatea!

Cea mai inteligentă persoană din lume este o femeie, Marilyn vos Savant, din SUA, cu un IQ de 228. Vezi fotografia de titlu. Este și frumoasă, pe deasupra! Sigur, din considerente de politic corect şi misogine, Marilyn a fost egalată, parcă de un asiatic şi de un european, cu motivaţia că scara deschisă Stanford-Binet de evaluare a inteligenţei nu este corect aplicată. Or, something!

Oricum, fac parte, împreună cu Marilyn, parcă cu un an, sau doi, mai mare ca mine, din acelaşi club: Mensa International şi nu îmi pasă ce spun cei care aplică stupiditatea, ca politică. Nu poate să fie o femeie și americancă pe deasupra, cea mai deșteaptă din lume! Hai să găsim un chinez, dacă nu, ajunge și un coreean! Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi alţii, ca și pentru Guinness Book of Records, Marilyn este cel mai inteligent om de pe Pământ, Dumnezeu să-i dea sănătate, ca să fie un exemplu viu și pentru celelalte femei, pentru toți oamenii!

Totuşi, bănuiesc că nicio femeie nu ia ca literă de lege ceea ce se scrie despre zodii în revistele de femei. Eu aşa sper!

Am făcut această introducere pentru că, iată, în corespondența mea a apărut astroloaga acea la modă, pe care o vedeți mereu la televizor, ca să mă întrebe dacă nu pot s-o recomad și pe ea pe ”Dimineața Astrologilor”. Că știe că Dimineața este ca o masonerie, este aproape numai masculină, dar că știe, de asemenea, că sunt și câteva excepții feminine, numerele doi din Brazilia și Franța. Are dreptate, așa este. Și, continuă astroloaga, începând din 1995 am recomandat-o pe dr. Irina Predeanu pe întâlnirea astrologilor care era numai de 25 de ore, se ținea numai la schimbarea orei după echinocțiul de toamnă. Corect și de data aceasta! Dr. Irina Predeanu, a fost prietena mea și o rara avis.

Cu două doctorate, în astronomie și matematică. Comunicările ei privitoare la legăturile astrologice dintre momentul nașterii și momentul conceperii, au surprins și entuziasmat mica lume a astrologilor profesioniști. Ca și faptul că planetele considerate în astrologie masculine au un anumit spin, cele feminine, un spin contrar, iar cele neutre, nu au! Demonstrat științific, cu date și observații astrofizice. Până în anul 2007, dr. Irina Predeanu a reprezentat România pe ”Dimineața Astrologilor” la recomandarea mea, prin ”camera” pusă la dispoziție de Jonathan Cainer.

Citind emailul astroloagei de la televizor nu am putut să nu mă gândesc la destinul și la condiția femeii. O să mai vedem...

Ați auzit de Caroline Herschel? Nu cred, nici eu nu am auzit până săptămâna trecută, când am răsfoit ”Astrology, a History” scrisă de Peter Whitefield, o carte frumoasă, format mare, de album de lux, bogat ilustrată. Caroline s-a născut în anul 1750 și a fost sora iubită a astronomului William Herschel, cel care a descoperit planeta Uranus. Cu toate că a descoperit, la rândul ei, opt comete și trei nebuloase și s-a bucurat de aprecierile Regelui Prusiei și de laudele în scris ale prestigioasei London’s Royal Astronomical Society, Caroline scria unei prietene britanice: ”I have done nothing at all; all I am, all I know, I owe to my brother. I am the tool which he has shaped to his use.”

Caroline a fost și o astroloagă foarte bună. A indicat, pe baza calcului sinastric, pe care dintre pretendenți să aleagă prietenele ei. Nu s-a înșelat niciodată, toate prietenele ei au avut casnicii fericite dăruite cu iubire, mulți copii și belșug.

Destinul femeilor este scris în stele! Ce vedem pe cer? Pe cerul nocturn boreal sunt mai multe denumiri feminine: Virgo-Fecioara, Casiopeea, Andromeda, Pleiadele și Hiadele. Fecioara, fiind o constelație pe ecliptică, se vede și la antipozi, în emisfera australă, celelalte, nu!

Exemple educative, pe cerul nocturn, pentru unele femei neascultătoare din antichitate. Casiopeea asistă cum fata ei, Andromeda înlănțuită, va fi sfâșiată de monstrul Cetus, pentru că a sfidat zeii. Dar, Perseu veghează și nu o să lase să se întâmple nenorocirea.

Cele șapte frumoase Pleiade, nebuloasa M45, fiicele lui Atlas, sunt vânate de iscusitul Orion, cel cu cățelul Sirius. Frumoase sunt și cele cinci Hiade, nebuloasă tot din Taur, a ploilor și a furtunilor. Atâta l-au jelit pe fratele lor Hyas, ucis de o fiară, la vânătore, că marelui Zeus i s-a făcut milă de ele și le-a dat nemurirea, urcându-le pe cer.

Cu Fecioara povestea este mai complicată, fiind o zodie, care se suprapunea, ca poziție celestă pe ecliptică, peste constelație, acum mii de ani. La început a fost zodiacul, la chaldeeni, adică ”cercul de animale”. Toate zodiile purtau nume de animale, sau păsări. Zodia echinocțiului de toamnă se numea, se pare, Vulturul. În perioada elenistică patru zodii au fost umanizate. Vulturul a devenit Îngerul și apoi Fecioara prin influență creștină timpurie, secole III-IV, în această zodie fiind născută Fecioara Maria. Așa susține, bazându-se pe multe surse istorice, P.I.H. Naylor, într-o carte bună, erudită, apărută la jumătatea secolului trecut: ”An Historical Examination of Astrology”.

Apoi o să observ ce se mai întâmplă, pentru că după cum spunea Merilyn: ”To acquire knowledge, one must study; but to acquire wisdom, one must observe.”

Cineva, dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți, mi-a recomandat un film. L-am descărcat, calitate HD, așa că o să mă uit la el, cel puțin din punct de vedere tehnic pare impecabil. Este vorba despre ”Kingdom” un film japonez în trei serii despre perioada regatelor războinice din China. Este și pe Netflix. Mâine, dacă nu uit, o să vă spun impresiile mele, pentru că, nu-i așa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Misterios și inexplicabil, lucrurile se aranjează astăzi cam cum vrei tu. Eşti surprins plăcut, dar nemulţumit că nu înţelegi cum s-a întâmplat asta. Sunt multe taine între Pământ şi Cer! Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau chiar mâine, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Presa minte din interes, sau din prostie!

TAUR Constaţi că proiectele tale sunt prea vaste, prea importante, consumă prea multe resurse. Construieşti piramide? Sper că nu, concentrează-te pe activităţile simple aducătoare de profit! O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima? Stelele îţi sugerează să-ţi faci ordine în suflet şi în sertare. De cand nu ai mai fost la teatru? Dar la un cabaret bun, de tip parizian? Du-te în seara asta! În orice caz tot ceea ce vei începe pare lovit de inconsistenţa perioadei, adică nu ai voinţa şi putinţa să le duci la bun sfârşit.

GEMENI Nu toată lumea este de acord cu tine. Nu încerca să convingi pe cei ostili, pierzi timpul degeaba. Ignoră-i zâmbind, sau găseşte un numitor, un interes, comun şi încearcă să cooperezi! Astăzi se pot întâmpla multe chestii neplăcute dacă nu eşti atent şi vigilent. Statistic, pentru zodia Gemenilor este: cea mai neplăcută chestie este să te loveşti în colţul mesei când te repezi să răspunzi la mobil. O zi cam nesuferită. Evită enervarea şi lasă-i pe alţii să-şi rupă dantura!

RAC Primeşti sfaturi. Lumea îţi vrea binele! Chiar aşa? Evită să te laşi invadat de interesele altora, chiar bine intenţionaţi. Mulţumeşte civilizat, dar fă cum te taie capul! E mai sănătos! Evită să fii prea sensibil cu cine nu merită. Fii precaut în discurs şi promisiuni. Bioritmul este negativ. Adică, eşti depresiv, obosit şi cu gândul aiurea, fără putere de concentrare. Tratament: te duci undeva, singur şi urli până răguşeşti sau nu mai ai suflu. O să te simţi mult mai bine!

LEU Astăzi reuşeşti să stabileşti un climat plăcut, limpede şi motivant, atât la sericiu cât şi acasă! Ai o bună perspectivă, "vezi departe", poate ai darul clarviziunii, aşa de ciudat și rar! Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins(ă) de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre Lei este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă. Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor.

FECIOARĂ Se pare că eşti la un viraj strâns al vieţii tale. Roţile scârţie, motorul e în sincopă, în termeni de curse. Concentrează-te, măreşte viteza vieţii, profesioniştii - în curbă, accelerează! Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin sfârşitul acesta de primăvară medievală şi incertă spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic.

BALANŢĂ Pe plan emoţional, sentimental, atitudinea celor din jur este favorabilă şi protectoare. Acest lucru îţi măreşte încrederea în forţele proprii şi îţi amplifică capacitatea cotidiană de muncă! Astăzi trebuie să recuperezi ceea ce nu ai făcut ieri. Dar nu poţi, s-au aglomerat prea multe. Partenerul tau se întoarce sau pleacă, nici el nu ştie. Atenţie, mare atenţie! Fii conservator şi precaut. Dă adevarata importanţă lucrurilor şi foloseşte propria scală de valori. Ai un umor excelent, un optimism solid, dorinţa să scrii, să comunici să citeşti, dar pe un fond de stres provocat de oboseală şi incapacitatea unui efort îndelungat.

SCORPION Zilele dificile au trecut. Astăzi te descurci onorabil. Sunt şi unele oportunităţi, nu le lăsa să-ţi scape! Fii mai detaşat, mai relaxat, în interiorul tău eşti tensionat şi asta se simte! Astăzi sinergia si configuratia planetelor te avantajeaza in dragoste si relatiile sociale, dar sunt mai putin favorabile la bani si glorie. Influentele planetare confuze şi amestecate ca o salată ghiveci libanez iţi indică să ai astăzi o atitudine placută şi să nu te enervezi fără rost!

SĂGETĂTOR Neînţelegerile se adună şi încep să te supere. Unele din relaţiile tale sunt tensionate inutil, din cauza defectelor de comunicare. Încearcă să promiţi că se va lămuri totul, în câteva zile! Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din anturaj. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus.

CAPRICORN Mult zgomot pentru nimic, multe vorbe în vânt, degeaba! Astăzi pierzi timpul şi banii cu persoane rudimentare, a căror prostie te face să înţelegi de ce lucrurile merg aşa cum... nu merg! Stelele favorizează cumpărăturile care le faci astăzi sau micile schimbări în ordinea lucrurilor. Ai o tendinţă către depresie şi tristeţe nemotivată şi o lene de lumea a treia, dacă creieraşul nu ar fi vigilent şi nu ar pune pe toată lumea la treabă. Atenţie la anturajul de sex feminin. Eşti în contradicţie şi pe curs de coliziune! Tu ai, însa, tendinta să vorbeşti mai mult, să cauţi soluţii la problemele şi incertitudinile tale.

VĂRSĂTOR Astăzi ai o putere de concentrare ieşită din comun. Nimic nu poate să te deranjeze, să te scoată din treburile tale! Foarte bine! Încearcă să realizezi cât mai multe din interesele tale! Stelele te favorizeaza in achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcăminte de sezon cald pe care o sa le porţi cu plăcere, pentru că iţi stau bine. Vine glorioasa vară chiar cu vremea si vremurile astea ciudate, capricioase şi chiar neplacute. Astăzi, nu vorbi, însă, fără să-ţi faci înainte un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea.

PEŞTI Uneori, nu ai noroc! Astăzi pici peste o persoană dificilă, gen funcţionarii de stat de la ghişeu. Nu te enerva, nu-ţi pierde umorul, aşa sunt “programaţi”. Ocoleşte-i, sau încearcă altă dată! În această perioadă ciudată, hai să-i spunem pe nume, nefastă, este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale, pe seară, la un suc cu prietenii. Poate îţi descarci sufletul, poate le spui şi lor ce se întâmplă.