HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR  16 februarie 2022. O altă zi de iarnă, de acum 65 de ani.

16 februarie

Pe 16 februarie s-au născut John McEnroe, Machito, Hugo De Vries, Carlos Paredes, Mario Sabato, Sonny Bono, Lucia Demetrius, Mihai Grămescu, Constantin Stoiciu.

Pe 16 februarie, în calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Pamfil, Valent, Pavel, Seleuc și Flavian. Mi-a atras atenția Cuv. Flavian. Interesant cuvios, care şi-a făcut pe vârful unui munte o chilioară şi a petrecut acolo şaizeci de ani fără să vadă şi să audă pe cineva, ci numai înteletnicindu-se cu cercetarea cărţilor. Nu s-a îmbolnăvit niciodată şi s-a săvârşit din lumea aceasta la aproape o sută de ani. Deştept Sfânt, Cuv. Flavian!

Tot pe 16 februarie, în calendarul creştin-ortodox, este Sf. Pamfilie, Pamfil. Tradiţia spune că dacă în această zi a Sf. Pamfilie este soare şi timp frumos, iarna se întoarce în putere. Să ne amintim că Phil, marmota, pe 2 februarie, a fost foarte hotărât să indice că nu scăpăm ușor de iarna asta ciudată, că mai sunt șase săptămâni!

Lucrul cu copii, cu tinerii nu este ceva nou. Îmi amintesc cum se lucra cu tinerii acum 65 de ani. Eu eram tânărul, iar familia mea mă pregătea de viață. Cei șapte ani de acasă, uneori mai mulți. Se întâmpla în ”odăița” din Obor, de pe Mașina de Pâine numărul 52, lângă Fabrica de Sifoane, puțin mai înainte de barieră. Exact, dar exact, acum 65 de ani. Ninsese și noaptea înghețase zăpada. Așa că mama nu m-a lăsat să mă duc la școală, dar ea a plecat la slujba ei trăgându-și cizmulițele de cauciuc, cu fermoar, peste pantofii cu toc. Avea un cârlig special cu care trăgea fermoarul, iar tata, uneori, trecea puțin săpun de Marsilia peste dinții fermoarului. Mama, Dumnezeu s-o odihnească, era o femeie foarte frumoasă și cochetă, mereu cu permanentul aranjat și îmbrăcată la ultima modă. Tehnician dentar, asta era încadrarea ei, a fost studentă la Stomatologie dar a intervenit un accident cu ochi, adică eu și nu și-a mai terminat studiile. A dat niște examene și mama a obținut diploma de tehnician stomatolog și certificatul de liberă profesie, așa era pe atunci. Putea lucra la cabinetele particulare ale celor câțiva stomatologi evrei, ei erau cei mai buni, sau te puteai angaja la stat, eventual pe lângă o școală, la cabinetul respectiv. Mai toți copiii aveau probleme cu dinții și cu rahitismul, urmare hranei insuficiente și a lipsei vitaminelor. Mama a devenit asistenta profesorului Firu, la Facultatea de Stomatologie, a dat un concurs și a câștigat, ceea ce știa ea de la Facultate era superior față de școala de tehnicieni. Mama, Dumnezeu s-o ierte, avea un dar, știa să pună un diagnostic ca nimeni altcineva. Era renumită, se trimeteau pacienții la ea, veneau și din provincie, ca să ”se uite la dinții lor”. Probabil că de la ea am moștenit ”baraka”!

Pe la ora patru de seară, se strângeau ai mei în odăiță. Odăița era corespondenta livingului de astăzi. În fundul curții, desemnată de cele șapte corpuri de case ale familiei. Odăița, diminutivul nu i se potrivea, era destul de spațioasă. Lîngă ea era bucătăria cu cele două aragaze nemțești făcute din duraluminiu. O ușă cu geamuri despărțea bucătăria de odăiță. Odăița era o camera largă, dar joasă, cu tavanul jos și cu grinzi aparente frumos puse în evidență de un baiț maron. Să fi avut șase pe opt metri? Așa cred, poate mai mult. Pentru că acolo erau puse masa ovală din lemn masiv de stejar și cu zece scaune, două se rupseseră în timpul jocurilor și a petrecerilor. Un dulap imens pe peretele din spate făcut din păr african cu o mie de seratre și ușițe și evident, cu vitrina de cristal unde odihneau paharele Baccarat și tacâmurile din argint masiv, făcute la Odessa. O canapea de piele și două fotolii, la fel, întregeau mobilierul. Iarna exista acolo o Stalingradskaia, un butoi de fier umplut cu rumeguș, care ardea mocnit cam două zile și producea o căldură toridă, mereu geamurile erau deschise. Mai exista destul loc și pentru un covor de lână de Bukhara, veritabil, pe care stăteam eu, pe o pernă, lângă sobă și… citeam cărți. Jules Verne și enciclopedii. Da, citeam enciclopediile ca pe romane, filă cu filă!

Și în sera zilei de 16 februarie 1957 ai mei s-au strâns în odăiță. Mamaie Teodora, străbunica, Uța, bunica, Marieta, mama mea, Cornelia, desenatoare tehnică, soția fratelui mamei, Jean, profesor de educație fizică și mare handbalist. Dom Pascale, zgribulit de frig de la atelier și cerând insistent ca ciorba să fie fierbinte-fierbinte. Tata de la ”Radio Popular” obosit și îngrijorat de răspunderea pe care și-o asumase. Mama Dori și unchiul Vasi și… eu! Zece persoane, câte scaune erau. Era un ritual întreg în familia mea. Până se punea masa și se împărțeau bucatele, eu eram întrebat cu blândețe de dom Pascale Americanul, șeful familiei, ce am făcut și ce am învățat în acea zi la școală. În acea zi de 16 februrie nu am fost la școală, așa că le-am povestit ce am citit în Jules Verne și în enciclopedia Larousse, o ediție mai veche, dintre cele două războaie, în limba română. Toată lumea aștepta ca eu să dau raportul și să se mai răcească puțin ciorba de perișoare, omniprezenta ciorbă de iarnă în familia mea. Nimeni altcineva nu dădea ”raportul”. Așa mă învața familia mea să fiu responsabil și cinstit cu ea. Apoi, cu prietenii și cu țara. Mereu am spus răspicat ceea ce am făcut, pentru că nu mi-a fost niciodată rușine, nu aveam ce să ascund. A, uitasem să vă spun că la piciorele mele, sub masă, era cățelul Tommy, prietenul meu cel mai bun.

Consider că, acum, tineretul a fost părăsit. De familii și de stat. Crește cum apucă, cu exemple vulgare și grețoase oferite de media imbecilă, isterică și anarhistă. De aceea tot pomenesc de Elon Musk. Este un exemplu bun, el este un băiat bun, muncește enorm și este creativ. Și… citește cărți! Cartea are avantajul, față de vizualizare, că dezvolta imaginația, capacitatea de decodare a simbolurilor, cunoștințele din cărți cresc puterea decizională și capacitatea de efort intelectual.

Așa că în această seară de iarnă fără zăpadă, aici, în Prahova submontană, o să-mi fac un ceai Darjeeling, adus de un prieten, și o să iau din rafturile bibliotecii o carte. Poate o s-o citesc cu plăcere, amintindu-mi de altă seară de iarnă de acum 65 de ani. De când m-a părăsit Denise nu am mai putut să citesc un rând dintr-o carte, după cum și iubita ei cățelușe Urechița, nu a mai lătrat, deloc. Dar, încercarea moarte n’are și Denise este un om al cărții, în ultimul timp citea chiar mai mult decât mine!

Asta pentru că sunt convins că mâine este o altă zi!

