Horoscopul lui Dom’ Profesor 15,16 iunie 2024. Elon Musk are un IQ de 155

Horoscop Pe 15 iunie s-au născut: Eduard Grieg, Claude Brasseuer, Jim Belushi, Xaviera Hollander, Iuri Andropov, Alberto Sordi, Demis Roussos, Johnny Hallyday, Ion Antonescu, Savel Stiopul, Dan Culcer, I.M.Sadoveanu, Matei Călinescu. Pe 16 iunie s-au născut Adam Smith, Stan Laurel, Erich Segal, Nelson Doubleday, A.E. Baconsky, Cornel Penu, Ştefan Agopian.

Pe 15 iunie sunt Sfinţii: Proorocul Amos, Isihie, Ieronim şi Augustin.

Pe 15 iunie îl pomenim pe Mareşalul Ion Victor Antonescu, care a fost un exemplu tipic de Geamăn inteligent şi expansiv. El a eşuat în stabilirea unei legături cu tânărul Scorpion, Regele Mihai, o legătură, poate, chiar de tipul celei stabilite între generalul Franco şi Juan Carlos, în Spania. Şi situaţia geo-politică era diferită, dar legătura a eşuat lamentabil şi din cauza unei incompatibilităţi drastice astrologice. Niciodată Gemenii nu s-au înţeles cu Scorpionii!

Nimic în „Kalendar” iar în calendarul creştin-ortodox pe 16 iunie este Sfântul Tihon. S-a remarcat pentru că a demolat opere de arhitectură şi artă antică... „stricând, dărămând multe capişte idoleşti” (Mineiele, X, pagina 161). Bravo lui! „Iartă-l Doamne, că nu ştia ce face!”. Sau ştia?

Astăzi nu mai avem aproape nicio urmă despre agatârşi şi daci pentru că, după cum au făcut legământ cu Roma, diaconii, preoţii şi episcopii greco-catolici au distrus metodic, timp de sute de ani, orice dovadă materială, relicvă arheologică, document, construcţie care nu susţinea teoria purităţii latine a poporului român. Este teoria mult lăudatei Şcoli Ardelene, până mai ieri susţinută şi în Regat. Nu am spus-o eu, ci marele Nicolae Iorga!

În România sunt peste 20.000 de lăcaşuri de cult. De toate felurile... Ai crede că ai de a face cu un popor smerit, evlavios, un popor căruia îi sunt străine hoţia, minciuna, desfrânarea, lăcomia, răutatea, vanitatea... Un popor pe primul loc în Europa la declarații că ar crede în Dumnezeu. Dar, din nefericire, în ţara unde sunt de o sută de ori mai puţine spitale decât biserici, nu este vorba de credinţă, de religie, ci doar despre obscurantism, formalism și ipocrizie!

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, pe la începutul anilor 90’ a început să se vorbească de „inteligenţă emoţională”. Am auzit, prima oară, de acest concept la studiile din State, din acea perioadă.

„Nature” a publicat un articol, acum ceva timp, abia acum am avut timp să-l citesc, urmărind cercetările psihologului Daniel Goleman şi ale doctorului în medicină Travis Bradberry, care independent, au ajuns cam la aceleaşi rezultate.

Dar ce este “inteligenţa emoţională”? După Daniel Goleman, definiţia ar fi: “inteligenţa emoţională este arta de a utiliza emoţiile şi de a le controla în aşa fel încât să luăm întotdeuna cea mai bună decizie”.

Iar dr. Travis Bradberry enunţă cele 18 caracteristici, calităţi, care caracterizeză o persoană cu un coeficient emoţional ridicat:

Vocabularul emoţional este diversificat Curiozitate faţă de alţii Opiniile, părerile, evoluează Cunoştere calităţilor şi defectelor proprii Determinarea corectă a caracterului celor din jur Nu te ofensezi, nu se simţi jignit niciodată Ştie când să spună, cu hotărăre, NU Propriile erori nu descureajează Dai, fără să aştepţi ceva în schimb Lipsa invidiei şi a răzbunării Limitarea consumului de cafea (ce prostie elaborată!) O durată suficient de lungă a somnului Gândirea pozitivă şi alungarea gândurilor negre Nu laşi pe nimeni să se bage în treburile tale Nu cauţi perfecţiunea Depistezi ceea ce îţi face plăcere, te face fericit Ştii să te deconectezi, să-ţi oferi pauze, să laşi mobilul şi reţelele de socializare Neutralizezi persoanele toxice, cele cu comportament pervers în grup, vampirii energetici, cei care se hrănesc cu zilele tale fripte.

Acum ce să vă spun, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Am cam râs până nu am mai avut aer la cele 18 ”calităţi” descrise mai sus. Multe se contrazic duios și comic. Un prost, spune prostii, proștilor! Gen cărțile de rahat despre ”perfecționare personală”! Nu mai știu cum să manipuleze și să mintă oamenii! Când am învăţat despre “inteligenţa emoţională” mi s-a spus şi din ce cauză a fost inventată. 98% din populaţia planetei este formată din proşti! Cu un coeficient IQ sub 90. Altfel nu ar fi situația aceasta generală de haos și de criză permanentă.

Vă reamintesc că românii, au un colectiv IQ de 94. Bunicel, cam cât Forrest Gump. Există o regulă a inteligenței fluide, formulată de Lawrence Taub în cartea sa, piatră de hotar, ”The Spiritual Imperative”. Pentru un superinteligent cu IQ peste 150 sunt o sută de mii de proști cu IQ sub 90! Așa cum pentru un multimiliardar, sunt o sută de mii de săraci.

IQ măsoară inteligenţa fluidă, cea cu care te-ai născut de la mămica şi tăticul tău. Puteţi să vă daţi şi peste cap, eu sunt ferm convins că inteligenţa este un produs al combinărilor genelor părinților. Punct! IQ nu măsoară cultura, memoria, talentul sau dexteritatea.

Inteligența fluidă măsoară capacitatea de a te descurca, de a te adapta într-o situaţie dată, de a înțelege și a face conexiuni. Şi nu se schimbă pe parcursul vieţii. Eu, personal, am făcut primele teste IQ când eram în clasa a V-a, Nadia Rapaport s-a clasat mai bine ca mine. Apoi, douăzeci de ani mai târziu, când am devenit membru Mensa International, în State, am obţinut cam acelaşi scor ca în copilărie, chiar puţin mai mic, la testele respective, parcă se numeau Stanford-Binet. Dar experiența mea cu Mensa International a fost scurtă și furtunoasă. Am constatat impunerea unei filosofii stângiste, egalitariste și pană la urmă manipulatoare. Pe cine voiau ei să manipuleze, pe mine, mă faceau deștept și îmi cereau bani și servicii? Bună întrebare!

”Enciclopedia Astrolgiei” opera mea capitală, ei au scos-o în zeci de mii de exemplare, în engleză și spaniolă și mie mi-au dat praful de pe tobă. Pentru varianta în limba română mi-au dat o mie de dolari și un Fiat Regata, care s-a stricat după un an. Gurile rele spun că în multe țări Mensa s-a ilustrat din plin în racolări de specialiști și matrimoniale. O altă afacere… așa că am rămas în prostia mea, nu mai sunt mensan! Sunt un prost, unul din mulțime, nici măcar inteligent emoțional, o recunosc cu plăcere și fără nicio reținere!

Pe de altă parte, s-a observat că persoanele cu IQ ridicat sunt singuratice, chiar antisociale, nu se căsătoresc, sau au multe divorţuri, nu “reuşesc în viaţă” adică nu îi interesează banii.

Această afirmaţie este discutabilă, cunosc persoane cu un IQ mare care sunt bogaţi adevăraţi, nu joacă. Miliardari în dolari. De exemplu, Elon Musk are un IQ de 155, iar John Arnold are 170. O să vă spun altădată, pentru că ei că ţin “low profile”. Dar, este adevărat că persoanele cu IQ ridicat dau dovadă de mizantropie. Ei înţeleg mult mai bine şi complet ticăloşiile și perversitățile societății actuale!

Psihologul Dan Karlsson, de la Quantico, spunea că “inteligenţa emoţională” a fost inventată ca să satisfacă marea masă, publicul. Nu se ştie cum se măsoară, nu există o scală, dar “standard sucker”, omul din mulțime, este mulţumit. Nu este deștept, dar este “inteligent emoţional”!

Știu că afirmațiile mele pot să scandalizeze pătura aceea cenușie de semidocți ridicoli și pe cei cu pretenții academice, cei care nu au nimic în cap, nu sunt originali, de aceea sunt plini de citate din ce a spus unul și altul, în general decedați, care nu pot să-i mai contrazică! După cum știți singura posibilitate de dialog este la dom.profesor@gmail.com. Dacă nu vă răspund înseamnă că mi-ați cerut un horoscop, lucru care nu-l fac, sau pur și simplu nu mai pot, grijile față de cățelușa Miki îmi iau mai tot timpul. Nici eu nu mă simt prea bine, vorba bancului. Dar nu îmi fac griji…

Cum inutil este să vă faceți griji, mâine este, în definitiv, o nouă speranță, o altă zi!

BERBEC Sâmbătă eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerul de viaţă. Zâmbeşte şi nu da replica imediat. Cine nu se gândeşte şi socoteşte, poate avea probleme. Şi datorii. Tu cheltuieşti prea mult, mai ţine cont de zerouri. Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de duminica. Şi o petrecere drăguţă la un Geamăn care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau la un eveniment public. Duminică mai este şi o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici plimbări prin magazine. Un weekend normal!

TAUR Utilizează orele de lumină pentru treburile importante. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Sâmbătă: aspecte favorabile deciziilor importante de genul - fac sau nu fac curăţenie în toată casa şi asta pentru că programul de duminică este deja stabilit. De asemenea, sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor si vizitelor pe care le puteţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, asta duminică, poate la masa de prânz, aşa incât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut.

GEMENI Nu aştepta foarte mult mai ales de la cei cu care te întâlneşti în weekend. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie de ultimă oră te avantajează, dar verifică prin prietenii de încredere. Perioada de timp a acestui weekend este numai buna pentru inceperea unui mic concediu sau a unei vacante. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte griji şi „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă. Sambata este o zi placuta care se poate termina intr-o petrecere, sau la ziua de naştere a unui cozodiacal. Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp! Asa timpul trece repede, confiscat de grijile cotidiene!

RAC O zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Nu o să le faci tu pe toate dar zodia are o mulţime de nativi! Fă sinteza ultimelor evenimente. Weekendul acesta este pentru armonioşii Raci o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive sau al unui nou proiect, forţele trebuie să se regrupeze – ce să mai spun daca este vorba de o relatie de amor! Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte bune, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei.

Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poti să întalneşti o persoană deosebită şi întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. În acest weekend odihneşte-te, relaxează-te, poate distrează-te puţin şi lasă confesiunile pe mai târziu. Tot în acest weekend călătoriile, excursiile, drumeţiile sunt bine aspectate. Ceea ce nu trebuie să faci sâmbătă: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, dar încă nu ştii în cine poţi să-ţi pui secretele la păstrare, în siguranţă. Stelele spun sa mai astepţi cu confesiunile, sau să le aşterni pe hârtie. Aşa îţi garantez discreţia pe cât posibil în lumea asta în care se află totul până la urmă.

Duminică eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune şi/sauplanuri de concedii şi vacanţe.

FECIOARĂ O sâmbătă favorabilă, mai putin in ceea ce priveşte călătoriile. Ocupă-te de programul tau obişnuit de weekend, poate du-te la un spectacol şi stelele spun ca totul o sa fie bine. Limitează-te la activităţile de rutină, de weekend. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu fie că este sâmbătă sau duminică. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti sâmbătă. Nu promite, la rândul tău, nimic! Evitând tot ce poţi evita, pentru că vorba băieţilor de băieţi: „eschiva este cea mai bună lovitură”, duminică, pe seară, poate la un suc, ai mintea liberă şi gândirea sprintenă. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente.

BALANŢĂ Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte orice altceva. Lucrul bine făcut este o recompensă consistentă. Sâmbătă, trudeşti din greu la o realizare, dai un examen care poat fi şi o apriţie-şoc la o petrecere. – in orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol. În această perioadă este bine să nu ai o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită orice decizie luată în stare emotivă.

Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece veţi constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta – aşa, pur teoretic. Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu. Acum nu mai ai de facut decât să-ţi salvezi imaginea publică, cum se zice! Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat dezastru sentimental. Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes, cel putin in acest weekend !

SCORPION Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, dar după cum ştii morile zeilor macină încet... dar infinit de fin! Cu ceva planete binevoitoare, ei bine, aceasta configuratie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Scorpion este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordaţi mai mult timp familiei, prietenilor vechi - vă veţi simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Pe de alata parte vremea caldă te invita la ţară, pentru răcoare, dar poate şi pentru o aprovizionare direct de la producator.

SĂGETĂTOR Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te impune se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături si petreceri. Sau cumparaturi pentru petreceri, pentru ca ceea ce cumperi in acest weekend va face mare placere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbătă seara. Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din zodia centaurului arcaş să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte . Perioada vă este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase. Mari iubitori de natură, Săgetătorii probabil că vor alege un pic-nic la iarbă verde, cu grătar şi jocuri cu mingea.

CAPRICORN Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor apropiaţi, sau partenerilor de viaţă. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividente plăcute în viitor. Weekendul îţi este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grija, fără sa ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar si vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie. Duminică, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci aproape nici un efort.

VĂRSĂTOR Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca singur. Aşa trezeşti interesul şi nu eşti uitat uşor, originalitatea este imediat evidenţiată. Perioada îţi este favorabilă. Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică poţi să fi la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi in acest weekend, mai gândeşte-te. Amână!

PEŞTI Sâmbătă este o zi neaşteptat de simpatică, în care toată lumea te intreabă ce faci şi găseşte că arăţi bine. Până seara chiar că te simţi excelent! Tot ceea ce începi astăzi poate aduce rezultate bune. În acest weekend eşti într-o perioada binecuvantată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt... sensibile!

Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante în domeniul social, în cel personal. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi evidente, însă, pentru că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!