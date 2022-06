HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 15 iunie 2022. Enigme neexplicate

15 iunie

Pe 15 iunie s-au născut: Eduard Grieg, Claude Brasseuer, Jim Belushi, Xaviera Hollander, Iuri Andropov, Alberto Sordi, Demis Roussos, Johnny Hallyday, Ion Antonescu, Savel Stiopul, Dan Culcer, I.M.Sadoveanu, Matei Călinescu.

Pe 15 iunie sunt Sfinţii: Proorocul Amos, Isihie, Ieronim şi Augustin.

Nimic în „Kalendar”!

Pe 15 iunie îl pomenim pe Mareşalul Ion Victor Antonescu, care a fost un exemplu tipic de Geamăn energic şi expansiv. El a eşuat în stabilirea unei legături cu tânărul Scorpion, Regele Mihai, o legătură, poate, chiar de tipul celei stabilite între generalul Franco şi Juan Carlos, în Spania. Şi situaţia geo-politică era diferită, dar legătura a eşuat lamentabil şi din cauza unei incompatibilităţi drastice astrologice. Niciodată, Gemenii nu s-au înţeles cu Scorpionii!

Toată lumea își face selfies. Termenul nu este nou, nici procedeul. Nici pe departe. Se pare că primul selfie a fost făcut în anul 1839 de un fotograf american pe nume Robert Cornelius. Fotografierea se numea pe atunci dagherotipie, iar expunerea a fost mai mult de un minut. Eu cred că în bătrâna Europă, mai precis în Franța, s-au făcut primele selfie. Dar, se numeau, pompos, autoportrete.

Ceea ce mă intrigă și nu numai pe mine, sunt așa numitele selfie paranormale. Neexplicate, până în ziua de astăzi. Așa se spune, nu că astăzi am găsi vreo explicație!

Despre ce este vorba? Pe la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, sub influența spiritismului și a parapsihologiei s-au făcut experiențe, mai mult sau mai puțin inteligente, pentru ”fotografierea gândurilor”. O primă carte despre aceste experiențe a fost scrisă, în anul 1913, de către japonezul Tomokichi Fukurai, un profesor de psihologie de la Universitatea din Tokyo. ”Clairvoyance and Thoughtography” este titlul în limba engleză. În japonează sună poetic, ”nenșa”!

Până pe la jumătatea secolului XX, toate experiențele au fost luate în râs, savanții implicați, desconsiderați, mediumii folosiți, luați în bătaie de joc. Mai multe persoane superdotate, dar și supersensibile, vulnerabile, s-au sinucis în urma batjocurii publice.

În anul 1963 atrage atenția opinie publice un personaj extrem de ciudat. Un bețiv, un alcoolic, cu grave carențe psihice. Ted Serios din Chicago. El își fotografia gândurile, sau numai bunul Dumnezeu știe ce!

Ted lua în mână un Polaroid Instant, întindea mâna și se concentra cu lentila aparatului îndreptată spre fruntea sa. Apoi, apăsa declanșatorul. Fotografiile instant erau de cele mai multe ori complet albe, sau complet negre. Dar, de mai multe ori, martorii oculari spun că de 37 de ori, pe fotografii apăreau peisaje, clădiri, aerodroame, avioane. Totul suprapus și amestecat, ca un colaj modernist. De puține ori Ted Serios reușea să-și facă un selfie ca lumea!

Luată ca o reclamă la aparatul Polaroid Instant, până la urmă atrage atenția unui savant, dr. Jule Eisenbud, care verifică și asistă la experiențele cu fotografierea gândurilor. În anul 1967 publică o carte de succes: ”The World of Ted Serios”. Ted apare și în ”Life” în numărul din 22 septembrie 1967, „A Man Who Thinks Pictures.” Care îi face o enormă propagandă, toată lumea se interesează de fenomen și de selfie.

Dar, este prea târziu! Darul l-a lăsat pe Ted, care acum face scamatorii ușor de depistat, copilărești, învățate de la un iluzionist de doi bani. Scepticii și detractorii jubilează, sunt în al noulea cer. Așa sunt coprofagii, nu pot accepta ceva ce nu înțeleg, ce nu intră în mintea lor strâmtă.

Am în fața mea o carte rară. ”Strange World” a faimosului jurnalist de investigație, Frank Edwards, scrisă în anul 1964. Relatează cazul lui Ted Serios, așa cum l-a văzut el în anul 1963. La sfârșit spune: ”Oare cum o făcea? Oamenii de știință prezenți nu știu, ”The Polaroid Camera Company” nu știe. Nici Ted Serios nu știe!” O enigmă neelucidată!

Fotografii ale gândurilor a făcut și Uri Geller, în anul 1995, cu un aparat fotografic pe 35 mm. Apoi și mai mulți japonezi, îmi este greu să le rețin numele. Nu există nicio explicație.

Nu încercați cu aparatele moderne, electronice, să vă faceți selfie ale gândurilor. Nu merge, au încercat alții, mai mult și mai demult. Aparatele electronice au alt principiu. Gândurile, undelele celebrale, numai în anumite condiții, se pare, că pot impresiona și asta doar emulsia fotografică, cu mai multe staturi, în care aveau, un rol important, sărurile de argint. Argintul! Acest metal binecuvântat, folosit de clericii de pretutindeni și de oricând. Câte lucruri ciudate și de mirare nu s-au făcut din argint! Dar de glonțul de argint ați auzit, moartea vampirilor și a vârcolacilor?

Pentru că este o enigmă neelucidată, o să mă duc să văd ”Dosarele X” episodul ”Unruhe”. Subiectul este ”thoughtography”, fotografierea gândurilor!

Apoi o să iau Sfintele Scripturi, mereu se deschid la Psalmi sau Proverbe, apoi o să continui să mă rog, după modelul atonit, în pustnicia mea, pentru sănătatea domniilor voastre și pacea lumii, sperând că bunul Dumnezeu ne va da, în mila Sa, mâine, o altă zi!

HOROSCOP 15 iunie 2022

BERBEC Perioadă favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Atenţie la variaţiile de temperatură, îmbracă-te corespunzător, evită aerul condiționat și aversele de ploaie. Nimic foarte negativ. O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută din nou despre vechi proiecte şi idei. Discuţii, în general sterile. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Simţi un oarecare grad de exaltare din cauza influenţei puterilor verii şi trebuie să dai curs impulsului.

TAUR Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Ce e val, ca valul trece, nu spera și nu ai teamă, spune Poetul. Lasă orice decizie privind locul de muncă pentru săptămâna viitoare, e mai bine. Relaţiile de familie se ameliorează lent, dar sigur, pentru cei care au avut o oarecare “răceală” în sentimente. Este o perioadă de timp propice pentru planuri de viitor, pentru concedii şi vacanţe. Dar și pentru pregătirea, sau trecerea, peste praguri, examene, încercări ale vieții. O veste bună va fi urmată de una şi mai buna, fără să fie din acelaşi domeniu.

GEMENI Este o perioadă perfectă ca să începi concediul, o croazieră. Poţi face mici schimbări de program, dar fără implicări majore. Pentru cei care dau examene, sau au un prag, este o zi bună! Astăzi ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi să le faci pe toate, dar oricum, eşti aproape de o soluţie pentru o problema presanta, în care ai nevoie de ceva bani. Ştiai sau nu, „mâine este o nouă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe mâine, ceea ce poţi lăsa. Nu uita ceea ce spunea Lenin: ”munca grea este pentru mașini!” Dar să nu uiţi de ele, de treburi adică! Relatiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt azi armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Cu jumătate din zodiac favorabil te poţi duce la un film bun sau la un spectacol, asta mai pe seară.

RAC O zi cu aspecte amestecate, fără mari amenințări, o zi cenușie și cu impresia aceea ciudată de ”déjà vu”. Totuşi, o veste bună, sau o surpriză plăcută din partea celor care țin la tine. Ai impresia că poţi primi ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. La serviciu, sau unde îţi petreci dimineţile, trebuie să foloseşti fiecare moment al programului. Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Activitatea laborioasă înseamnă un mare consum de energie. Mănâncă corect, mai puţin, dar mai des, împarte tradiţionalele trei mese în cinci-şase, oferă-ţi pauze, mai ales pentru ochi şi nu ezita să stai în aer liber, curat, la sfârşitul programului. Ceva se întâmplă şi în familie, sunt semne. Nu-ţi face griji, totul o să fie bine, ca în celebrele filme americane, vechi, cu „happy end”.

LEU Eşti în postura plăcută nativilor să se uite cum muncesc alții. Ziua e favorabilă pentru începerea unor proiecte, sau afaceri noi, numai după ce reconfirmi înţelegerile trecute. Lumea uită! Transforma “încăpăţânarea” ta proverbială în tenacitate şi termină proiectele pe care le-ai început. Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nicio problemă, pune-o lângă celelalte neachitate pentru că “Necinstit nu este cel care este sărac, ci cel care cere prea mult” – spune o vorbă veche din Orient.

FECIOARĂ Ai multe de făcut, multe de rezolvat. Stabilește o succesiune normală, în ordinea importanței și a intereselor tale. Nu ar fi rău să începi să economisești pentru un proiect, un scop precis. Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău tranzitat arată că preocuparea ta majoră este să menţii status quo – poate este vorba de o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba. Oricum, pretenţiile celor din anturajul tău prezent şi trecut sunt cam mari. Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii, chiar dacă crezi că o să te descurci! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Nu „economisi” nu pune banii la bancă ca să-i îmbogăţeşti pe bancheri, dar nici nu-i arunca pe fereastră. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, trăieşte bine!

BALANŢĂ Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în prima parte a zilei, dimineața. Totul se poate rezolva cu bine, chiar dacă ai un prag, un obstacol, un examen! Dar, nu exagera, nu te lua după alții! Bea mai multă apă. După o perioadă nu prea bună ai, în sfârşit, o zi fastă. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii, sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza oboselii. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece poți fi dezamăgit de modul în care o sa te ajute colegii, prietenii, rudele. Mai multe proiecte și obligatii uitate se pot face simţite pentru nativii născuţi în ultimul decan al zodiei.

SCORPION Atenție mărită la promisiunile pe care le faci astăzi. Nu da speranțe inutile, nu încurca oamenii. Întinde-te cât îți este plapuma, nu încercă să fii mai important decât ești. Devii ridicol! Este, o parte cel puțin, o perioadă favorabilă şi odihnitoare. Cum am spus în repetate rânduri: nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează speculatiile financiare. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, pentru că eşti o persoană armonioasă. La sfârşitul zilei astrele indică un drum, o mică distracție, poate un film. Câştiguri mici dar suficiente – împărţite cu membrii familiei, sau cu prietenii. Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profita şi realizeaza ceva material, finalizeaza un proiect. O mică supărare dar pe total perioadă rezultatul îți este favorabil. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai mare importanţă. Stai puţin, fumează o ţigare scumpă la o cafea bună şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine, la ceea ce vrei tu, nu la ceea ce trebuie!

SĂGETĂTOR Poți găsi modalitatea optimă să-ți canalizezi energia către activități construtive, realizarea intereselor. Nu vorbi mult, nu da din casă, vorbește puțin, clar, politicos și… când trebuie! Succese aproape neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Poate este vorba de recunoaşterea unor eforturi trecute. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, semn de foc, probabil Leu, Berbec sau Săgetător, te poate ajuta. Dimineața este o perioadă bună ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Pentru un procent dintre nativi: o ocazie de parvenire socială îţi iese în cale, o invitaţie la un eveniment. Nu este obligatoriu să o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri, din vanitate sau din prudenţă, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese. În unele ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflicte inutile, de altfel.

CAPRICORN Vine soarele şi pentru tine, cu toată vremea capricioasă, daca eşti cumpătat şi faci provizii de răbdare. Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele pe termen lung. Ziua de astăzi poate fi şi o periodă de meditatie şi acumulări. O serie de evenimente te pot obliga la o analiză aprofundată. Noi evenimente sau propuneri vor face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţi rezultatul dorit. Invata sa te relaxezi sa te odihnesti, să-ti „incarci bateriile”. Inconjoara-te de lucruri frumoase si de oameni placuti. Confortul spiritual este cheia succesului tau. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a unor probleme personale din domeniul social.

VĂRSĂTOR O zi în formă bună. Poți să faci conexiunea între evenimente, oameni și interese. Viitorul te găsește mai bine pregătit. Conjunctura spune să-ți folosești mai mult intuiția, prima impresie. Zi dedicată in special rezolvarii problemelor personale. Dragostea este bine aspectata. Schimbări în bine, la serviciu, acasă, în dragoste. O veste, in a doua parte a intervalului, iti face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, ale anturajului apropiat. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Mercur iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia ta să fie justă. Nu da si nu lua bani cu imprumut – pentru tine timpul acesta este belea curata pentru speculatii financiare.

PEŞTI Uneori trebuie să-ți tragi sufletul, să iei o pauză activă. Redu ritmul activității, nu te încărca azi prea mult. Amână, tot ceea ce poți amâna, oferă-ți câteva clipe de realaxare, plăcute. Frecventează anturajul, prietenii care te fac să te simţi confortabil. În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu mai mulţi oameni, un colectiv de oameni. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Folosește cu isteţime resursele pe care le ai. Se apropie un examen, un termen, un prag, și vei avea nevoie de toate resursele tale. Te simți mai tot timpul obosit și stresat. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri naturale din fructe la care se poat adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută. La sfârșitul săptămanii, dorinţele tale bune se pot realiza, în sfârşit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Ai un prilej sa refaci miracolul. Nu te băga prea mult în viaţa altora, că nu merită!