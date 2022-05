HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 14,15 mai 2022. Zodiac. Dosarele lui Maigret.

14,15 mai

Pe 14 mai s-au născut: Daniel Fahrenheit, Patrick Bruel, Claude Dornier, George Lucas, Cate Blanchett, Iuliu Baratki, Bonifaciu Florescu, Ernst Juvara. Pe 15 mai s-au născut: Frank Baum, Claudio Monteverdi, Pierre Curie, James Mason, Katherine Anne Porter, Mike Oldfield, Brian Eno, Mireille Darc, Nicolae Grigorescu, Horia Pătraşcu, Andrei Blaier.

Pe 14 mai, în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii Isidor şi Terapont. Asta în calendarul popular pe care am dat zece lei. În „Vieţile Sfinţilor” pe care am dat 110 lei, mai sunt pomeniţi, în plus, tot astăzi, Sfinţii Alexandru cel din Conducheli, Alexandru, Varvar şi Acolut. Leontie patriarhul Ierusalimului, Marcu Criteanul şi Ioan Bulgarul. Cea mai veche industrie din lume: mai dai un ban, mai iese un sfânt!

Pe 15 mai, duminică, zi de rugăciune, și, ca în aproape fiecare zi, cei doi sfinţişori nelipsiţi în calendarul fix creştin, numiţii Pahomie cel Mare şi Sfântul Ahile din Larisa! Ahile.. ăla de l-a jucat Brad Pitt, sau altul? Cred că altul, pentru că pe Vieţile Sfinţilor doarme cățelușa Miki, suflețel nevinovat, și nu vreau să o trezesc din somnul profund al celor fără de cusur. După cum nici profetul Mahomed, când a văzut că iubita lui pisică, Musa, doarme pe caftanul lui de rugăciune, a preferat să taie mâneca pe care dormea pisicuța decât să o trezească din somn. Am amintit de Mahomed pentru că am primt un studiu voluminos. Este în germană și scris în limba aceea greoaie a savanților cu multe cuvinte compuse și cu verbul la sfârșit. Autorii, nume grele, susțin că ceea ce se întâmplă acum cu invazia musulmană este un vaccin pentru albi, europeni, creștini. Demonstrează, impecabil, din punct de vedere istoric și statistic că Europa a fost supusă, în ultimii o mie trei sute de ani la șapte mari invazii musulmane și întotdeauna a ieșit învingătoare. S-au mai pierdut teritorii și populații, de exemplu, Albania, dar pe total Europa s-a apărat.

Părerea mea este că situația este mult diferită în prezent. Cele 50 de milioane de musulmani din Europa constituie un corp străin, agresiv și ireconciliabil. Tehnicile de comunicație modernă îi ajută să-și păstreze apartenența la Uma, națiunea islamică și previn orice măsură de integrare europeană, de civilizare a lor. Bun, nu am citit decât prezentarea studiului, are multe sute de pagini și limba germană îmi provoacă o mare oboseală, așa că înțelege-ți-l și pe Herr Johannis, omul gândește în germană!

Domniile voastre, se poate? Doar sunteți oameni inteligenți și cultivați! Să nu știți domniile voastre despre Zodiac, cel mai mare asasin în serie din istorie? Mai mulți cititori m-au întrebat de acest Zodiac, după ce l-am pomenit acum ceva timp.

Crimele lui Zodiac au început pe 20 decembrie 1968 în California, lângă San Francisco. Doi adolescenți, de 17 și 16 ani au fost, atunci, executați cu sânge rece, împușcați de mai multe ori cu un Lüger de 9 mm. Ultima crimă, se pare că a avut loc în New York, la 17 mai 1994. În această perioadă Zodiac a asasinat, cu sânge rece, 46 de persoane. Cu un Lüger de 9 mm și/sau cu un cuțit SEAL. Întotdeauna după crimă informa poliția de locul unde se aflau cadavrele, după cum se spune în dosarul din fața mea ”să aibă funeralii cuvenite”.

Dosarul, foarte voluminos, primit din State, din Washington, cuprinde și o supriză. Sunt de fapt două dosare. Unul, cel cu Zodiac, cuprinde mai tot ce se putea afla despre ciudatul criminal, un suflet chinuit, tăieturi din ziarele vremii, buletinele medicilor legiști, comunicatele poliției, mesajele lui Zodiac. Există multă astrologie în afacerea asta, dar în substrat. Totul, copiat impecabil, sau fotografiat în foarte bune condiții. Zodiac este considerat cel mai mare asasin în serie din lume, din cauza ”modus operandi” foarte specific și mai ales, pentru că nu a fost prins. Bun, clasamentul asasinilor în serie variază, după criterii subiective. Iată, de exemplu ”Dosarele criminalilor în serie” o carte din anul 2019, apărută la editura Niculescu și scrisă de Paul Simpson.

Dar, mai este un dosar. Voluminos. Cu un bilețel capsat de el de finul meu: ”Nanule, primește acest dosar cadou și folosește-l cum crezi mai bine, ai toate drepturile asupra lui, zăcea de ani buni aici, în redacție, dar nimeni nu-l voia pentru că este în franțuzește și nimeni de pe aici nu știe limba aia de broscoi. LOL. Directorul meu zice că este în contrapartidă la studiul astrologic despre Zodiac pe care o să ni-l faci, așa că poți să-l publici, sau să-l rupi, este al tău!”

Nunc dimittis servum tuum, Domine! Știți ce mi-au trimis americanii? Dosarele lui Maigret. Comisarul francez care în a doua jumătate a secolului XX a colecționat și catalogat toate misterele, toate ciudațeniile, în special legate de crime, dar și de extratereștri, de semnalări OZN-uri, de exemplu. Tot ceea ce era ciudat și îi provoca mintea lui extraordinară. Jules Amedée François Maigret este personajul fictiv al scriitorului francez Georges Simenon, făcut celebru de actorul Jean Gabin. Inspirat de o persoană reală și de cazuri reale. Adevăratul comisar Maigret, Alphonse Pierre Jean Maigret, urmașul și elevul lui Marcel Guillaume, s-a săvârșit din această viață în anul 2011, lângă Paris, la vârsta de 93 de ani, complet lucid și plin de viață. A avut un accident de mașină, se grăbea către o nouă anchetă particulară.

Așa că, dragii mei dragi, vă promit că o să vă delectez cu istorii frumoase, emoționante, dar adevărate. Este o promisiune și toți cei din familia mea, de cinci generații, își respectă angajamentele! Dacă au putut.

Dar este weekend și am mult de citit și de gândit, cred că știu cine este Zodiac! Ca să mă destind o să revăd filmul, ”Zodiac”, un film așa-și-așa din anul 2007, dar bine jucat de Robert Downey Jr. Și de ceilalți. Dar este o operă de artă, foarte departe de dosarul pe care îl am în față.

Când judecați pe cineva sau ceva, gândiți-vă dacă este o opera artistică, sau nu, și nu vă inflamați degeaba, lume e diversă, eu sunt foarte mic, unii beau din ceașcă, alții din ibric! Este o operă artistică și gândiți-vă bine că luând în considerare lucruri de nimic, amănunte, sunteți păcăliți și vă sunt furate viețile și munca, pentru că nu vă gândiți și nu vă preocupă ceea ce trebuie, ceea ce este esențial și adevărat, dar eu sper că acest lucru se va schimba, pentru că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

14,15 mai 2022

BERBEC Se pare că sâmbăta aceasta ai o gândire flexibilă, fără încăpăţânări, ceea ce te face mai simpatic anturajului. Azi trebuie să te fereşti de incidente sau accidente cauzate de foc şi metal. Sâmbătă reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturajul apropiat. În general eşti prea dur cu tine şi cu cei din jur, astăzi când gândire ta este mai flexibilă, oferă-ţi momente de distracţie, de exemplu, un spectacol pe seară. Duminică este o zi de cumpărături sau de călătorie. Nu-ţi fă niciun program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Este bine să eviti, dacă poţi, subiectele cu caracter emotiv.

TAUR Nu trebuie să fii zgârcit când nu trebuie. Sâmbăta aceasta nu trebuie! Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil! Distrează-te şi plăteşte preţul distracţiei fără strângere de inimă! Sâmbătă sunt posibile mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă ideeu sau proiect, probabil pentru toamna care îşi intră în drepturi. Sâmbătă, aspectele iţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţelele de socializare par importante. Duminică – posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânarea unor întâlniri sau vizite. Seara plăcută, favorabilă dragostei.

GEMENI Gândirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Astăzi ai o zi favorabilă, mai ales în domeniul sentimental. Sâmbătă configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi, dar nici nu ai de ce să-ţi aminteşti mai târziu! Duminică trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Evită băuturile reci şi alimentele prea grase sau foarte consistente. Duminică nu prea îţi arde de glumă. Este una din zilele acelea când eşti posomorât şi mizantrop.

RAC Spiritul tău defensiv şi dorinţa permanentă de armonie găseşte azi aprobarea şi susţinerea anturajului. Lumea s-a săturat de conflicte şi înfruntări, aşa că pacificul Rac poate să prevaleze. Sâmbătă găseşti o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi la treburile casei, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea instinctului profund şi redu ritmul, sâmbăta este o zi de odihnă. Duminică ai parte de un fel de cadou mare, poate o veste bună, un fapt neaşteptat si care te pregateste pentru niste planuri de viitor la care nici nu indrazneai sa te gandesti. Esti mare mester in a te speti spre gloria altora. La sfârşit constaţi că numai pe tine te doare capul şi spatele, ba chiar şi buzunarul. Fă-ţi strategii ca să nu mai fii folosit!

LEU Domeniul sentimental, în special, este pozitiv influenţat, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie – profită de favorurile stelelor, dar fără să exagerezi. Zâmbeşte, fii normal! Sâmbătă eşti distrat şi nu te poţi concentra după o săptămână obositoare. Poate un pic-nic, un grătar, sau o ieşire în oraş cu familia sau prietenii te reconfortează şi îţi „încarcă bateriile”. Duminică horoscopul este slab aspectat, dar ai configuratii minore faste mai ales in domeniul distracţiilor, că asta trebuie să faci în weekend! Proiectele tale de weekend sufera de un defect major – se bazeaza mai mult pe intamplare decat pe planificarea abila a fortele proprii!

FECIOARĂ Veşti bune pe care nu prea le mai aşteptai, dar la care sperai. Mici favoruri din partea anturajului apropiat, a familiei. Seara plăcută, la un spectacol, sau spre o destinaţie de weekend. Sâmbătă, în dragoste, este bine să-ti recunoşti greşelile, mai ales pe cele mici! Este cazul zilei de azi, când poţi întoarce în favoarea ta un impas sentimental sau te poţi bucura de un avantaj. Nu trebuie să stai ore întregi sub duş, apa costă! Duminică trebuie să zâmbeşti şi să-ti păstrezi calmul, mai ales dacă auzi si vezi lucruri neplacute; mananca alimente naturale si evita dulciurile. In urma unei analize cinstite si atente trebuie sa lasi deoparte problemele care nu sunt ale tale si sa te concentrezi la propriile interese.

BALANŢĂ Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. O veste te emoţionează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Sâmbătă ai nevoie de mai multă mişcare, de mai mult sport. Trebuie să eviţi mişcările bruşte. Program de distracţie pe seară, profită din plin. Duminică este evident că magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Totuşi, poți avea castig daca vei adauga si un zambet. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine. Nu încerca să-ţi depăşeşti condiţia cu orice preţ, nu cheltui mai mult decat îţi poţi permite.

SCORPION Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti departe de casă. Orele dimineţii sunt cele mai bune pentru drumuri sau interese personale. Dragostea este bine aspectată în a doua parte a zilei. Sâmbătă eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Te distrezi, te odihneşti, eşti mai entuziast şi te gândeşti cu încredere la viitor. Duminică reflectezi că de mai multa vreme doreai un grad mai mare de libertate materiala pe care stelele te sprijina astăzi sa-l obtii prin harnicie si chiar cu putin noroc. Astrele au aspecte favorabile : sănătatea îţi este bună, viaţa personală – armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Nu trebuie să exagerezi disensiunile din familie şi cu prietenii. Primeşti cu plăcere nişte vizite sau veşti de departe.

SĂGETĂTOR O sâmbătă bună, din punct de vedere personal. Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese azi cu mare uşurinţă. Poţi face un bilanţ onest şi să vezi ce ţi-ar place să faci în continuare. Sâmbătă ai nevoie de o evadare în natură. Poate la mare, poate la munte. În orice caz trebuie să eviţi orele întunericului când călătoreşti. Soarele, lumina, te avantajează în această sâmbătă. Duminică cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, centaurul lor cel protector.

CAPRICORN Configuraţia şi aspectele arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Evită, în special, Scorpionii şi Fecioarele. O zi favorabilă pentru fiinţa magică, dar sentimentală din tine. Iţi prieşte o discuţie la o cafea cu ingheţată şi faci planuri. Prietenii te ajuta astazi chiar fara sa-i bati la cap. Veşti bune. Duminică, cu zodia lipsita de planete (exceptând eternul Pluton, retrograd) si slab aspectata, fie te plictisesti teribil, fie te enervezi de lipsa evenimentelor si de mediocritatea colegilor. Nimic nu te multumeste azi si esti convins ca meriti mai mult. Poate ca da, poate ca nu, dar nu te astepta la minuni!

VĂRSĂTOR Azi nu te implica în conflicte cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Sâmbătă apare ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi ceva în plus, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară ai impresia că ai urcat pe un munte, eşti foarte obosit, dar foarte mulţumit! Duminică verifici vorba care spune că: experienta este suma greselilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine sa-ti recunosti greselile, mai ales pe cele neimportante sau pe cele care provoacă gelozie!

PEŞTI Dacă ai de făcut deplasări sau călătorii, astăzi este ziua, sâmbăta. Schimbă locul şi îţi schimbi şi norocul. Probabil o mică supărare provocată de cineva din anturajul apropiat, dar trece repede! Trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru weekend. Consultă-te cu cei din jur, cu anturajul apropiat, să vezi şi părerile şi dorinţele lor. Contează! Duminică un fel de umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental paracticat de una dintre realatiile tale. Esti intr-un punct mort si cu anturajul si cu relatiile sentimentale. Nu este o idee rea sa incerci sa lamuresti lucrurile, macar partial!