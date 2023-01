HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  14,15 ianuarie 2023. Rapoarte despre OZN

14,15 ianuarie

Pe 14 ianuarie s-au născut Albert Schweitzer, Faye Dunaway, Giulio Andreotti, Caterina Valente, Pierre Loti, Dimitrie Bolintineanu, Mihai Brediceanu, Benedict Gănescu, Victor Socaciu, Mihai Isbăşescu, Călin Popescu-Tăriceanu. Pe 15 ianuarie s-au născut Moliere, Martin Luther King, Gamal Abdul Nasser, Aristotel Onassis, Lloyd Bridges, Sa’ud Ibn Abdul, Boris Cazacu, Pavel Codiţă, Valeriu Cristea şi… Mihai Eminescu!

În calendarul creştin-ortodox, pe 14 ianuarie, sâmbătă, sunt Sfinţii Mucenici din Sinai şi Rait şi Sf. Nina. Pe 15 ianuarie, duminică, sunt Sfinții Pavel Tebeul și Ioan Colibașul. Ar mai fi trebuit să fie și Sf. Mc. Mihai Eminescu, dar nu este…

În “Kalendar”, pe 14 ianuarie, iarăşi o sărbătoare veche, veche ca lumea – nimeni nu mai ştie cum se mai numeşte şi cum se ţine. Era un prilej de previziuni, de magie oraculară. Observarea fenomenelor meteo, a cerului, era importantă, probabil o moştenire de la augurii romani. Sau de la daci, de la Zamolxe, pe care Herodot îl creditează cu ştiinţa interpretării semnelor ce apar pe cer, învăţată în Egipt şi/sau de la Pitagora.

Se mai ştie doar că dacă plouă sau ninge, e ceaţă sau alt fenomen meteo nefavorabil, preţurile vor creşte, “grâul se va scumpi” spune gromovnicul.

“Despre vreme: În 14 ianuarie de va fi senin, anul va fi bun. De va fi tulburat, boală în dobitoace. De va fi ploaie se vesteşte scumpete.” (Olteanu, CPR, 2001, pag. 53, după CRP, 1944, pag. 6)

Peste sărbătoarea veche europeană oraculară, de interes general, vreun consiliu ecleziastic a aşternut tot o sărbătoare colectivă, un exemplu de pioşenie şi de credinţă, Cuvioşii Părinţi ucişi în Sinai şi Rait. Mircea Eliade îmi spunea, acum patruzeci de ani, că a studiat aceste corespondenţe, dintre sărbătorile vechi şi cele creştine, legătura dintre religia naturală europeană şi cea orientală. Din nefericire nu a mai avut timp să-şi strângă gândurile într-un nou volum. Sau, nu a mai avut chef! Sunt multe taine despre aceste lucruri, dar, “să nu tulburăm apele” cum spunea Profesorul Mircea Eliade!

Mă întreb adesea, dragi prieteni, şi vă propun şi domniilor voastre următoarea temă de meditaţie: de ce nu au devenit poeţii zei? Homer de ce nu a fost ridicat în ceruri şi pus între constelaţii, cum se făcea pe atunci, în antichitate? Zeus l-a pus pe cer pe centaurul Chiron, este adevărat – mare învățat și poet, cânta din kithară și recita, este constelația Săgetătorului, pe cer și zodia cu același nume, de la sfârșitul lui noiembrie și mare parte din decembrie.

Medicii au pe zeul Esculap, de ce nu ar avea şi poeţii pe zeul Eminescu? Ştefan cel Mare a fost făcut Sfânt cu toate păcatele lumeşti pe care le ştim cu toţii. Eminescu de ce nu poate fi sanctificat? Bogaţi şi săraci. Voievodul a făcut mânăstiri şi biserici, pentru că avea bani din jefuirea boierilor şi a răzeşilor. Eminescu, săracul nostru cel sărac, a făcut cea mai mare Biserică posibilă a neamului nostru, dar în spirit, nu în piatră – prin opera sa, ne-a dat o limbă modernă şi un suflet naţional!

În trecut am mai scris ceva despre Eminescu, un eseu fantastic, ce s-ar fi întâmplat dacă poetul ar fi fost britanic. https://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-daca-mihai-eminescu-ar-fi-fost-britanic.html. Concluzia este că doar statele mari și puternice pot impune personalități cu faimă internațională.

Saint-Exupéry avea dreptate: „Iată secretul meu. Este foarte simplu, nu poţi să vezi bine decât cu inima. Esenţialul este invizibil pentru ochi”!

În altă ordine de idei sau, în aceiași, mult așteptatul raport al Pentagonului din 2022 privind fenomenele aeriene neidentificate, sau UAP, este în sfârșit aici.

„Raportul anual 2022 privind fenomenele aeriene neidentificate” neclasificat, a fost publicat de Biroul Pentagonului al Directorului de Informații Naționale (ODNI) joi (12 ianuarie), după o întârziere de câteva luni. Raportul a fost mandatat de Legea privind Autorizarea Apărării Naționale din 2022 și a fost creat de Managerul Național de Informații pentru Aviație al ODNI și de Biroul de Rezolvare a Anomaliilor pentru toate domeniile (AARO), nou înființat. Contribuțiile au fost colectate de la diverse agenții comunitare de informații și birouri de informații militare, Administrația Federală a Aviației, Administrația Națională Oceanografică și Atmosferică (NOAA), Departamentul de Energie (DoE) și NASA .

În total, Raportul acoperă aproximativ 510 rapoarte UAP catalogate, colectate de la agențiile implicate în raport și de la ramurile armatei Statelor Unite. Documentul notează că majoritatea acestora au fost adunate de la personalul Marinei SUA și al Forțelor Aeriene ale SUA care le-au raportat prin canale oficiale. În cele din urmă, raportul neclasificat concluzionează că, în timp ce UAP „continuă să reprezinte un pericol pentru siguranța zborului și reprezintă o posibilă amenințare de colectare a adversarului”, multe dintre rapoarte „le lipsesc suficiente date detaliate pentru a permite atribuirea UAP cu înaltă siguranță”.

Dintre aceste 510 rapoarte UAP totale, ODNI a evaluat 366 care fuseseră nou identificate de la crearea AARO. Dintre acestea, 26 au fost caracterizate ca sisteme de aeronave fără echipaj (UAS) sau drone, 163 au fost atribuite baloanelor meteorologice, sau „entităților asemănătoare baloanelor”, iar șase s-au dovedit a fi „dezordine” din aer, cum ar fi păsările sau pungi de plastic transportate în aer.

Astfel, 171 de observări UAP raportate rămân „necaracterizate și neatribuite”, potrivit raportului ODNI. „Unele dintre aceste UAP necaracterizate par să fi demonstrat caracteristici de zbor sau capacități de performanță neobișnuite și necesită o analiză suplimentară”, adaugă raportul.

Deși nu există concluzii clare senzaționale despre originile UAP (deoarece obiectele zburătoare neidentificate, sau OZN-uri, au fost recent rebrandate) văzute în incidentele analizate în raportul neclasificat al ODNI, documentul evidențiază un accent tot mai mare pe siguranța spațiului aerian, determinată în parte de proliferarea recentă a dronelor – dintre care unele ar putea reprezenta eforturi de strângere de informații de către adversarii Statelor Unite.

„Evenimentele UAP continuă să aibă loc în spațiul aerian restrâns sau sensibil, evidențiind posibile preocupări pentru siguranța zborului sau activitatea de colectare de date a adversarului”, precizează ODNI în raport, adăugând că agenția continuă „să evalueze că acest lucru poate rezulta dintr-o prejudecată de colectare din cauza numărul de aeronave și senzori activi, combinat cu atenție concentrată și îndrumări pentru raportarea anomaliilor.”

Cu alte cuvinte, aviatorii militari din spațiul aerian controlat pot raporta mai multe UAP/OZN-uri în aceste zone, deoarece, în mod natural, există mai mulți senzori care scanează cerul din jurul instalațiilor militare și al poligoanelor de antrenament.

În plus, raportul notează că factori precum condițiile meteorologice, iluminarea și efectele atmosferice pot afecta observarea UAP, presupusă. Prin urmare, biroul funcționează „sub ipoteza că rapoartele UAP sunt derivate din amintirea exactă de către observator a evenimentului și/sau senzori care în general funcționează corect și captează suficiente date reale pentru a permite evaluările inițiale”.

Cu toate acestea, raportul notează că unele dintre incidentele UAP catalogate acoperite în raport pot fi cauzate de erori ale operatorului sau echipamentului sau defecțiuni ale senzorilor utilizați care au detectat UAP în aceste evenimente.

„Este clar că există o nevoie urgentă și critică de a îmbunătăți siguranța aerospațială prin dedicarea cercetării științifice în UAP”, a spus Ryan Graves, fost pilot F/A-18 al Marinei și președinte al Institutului American de Aeronautică și Astronautică Fenomene Aerospațiale Neidentificate Integration & Outreach Committee (UAPIOC), într-o declarație în urma publicării raportului ODNI. „Trebuie să oprim speculațiile fără scrupule, să distrugem stigmatizarea și să investim în știință pentru a aborda această amenințare la nivel național”, a adăugat Graves.

Deși îmbunătățirea siguranței zborurilor atât în ​​spațiul aerian intern, cât și în cel militar este principala motivație care stă la baza creării raportului, documentul notează că „nu au fost raportate coliziuni între aeronavele americane și UAP” până în prezent. În plus, nu au existat întâlniri UAP „confirmate să contribuie direct la efecte adverse asupra sănătății pentru observator(i)”, spre deosebire de multe afirmații făcute în ziarele de scandal. Deși departe de a fi o armă de orice fel, raportul ODNI arată că guvernul SUA pare să ia în serios problemele UAP și siguranța spațiului aerian după ani de senzaționalism mediatic în jurul unor întâlniri foarte mediatizate raportate de aviatorii Marinei în poligonul de antrenament din afara coasta Californiei de Sud.

Până în prezent, Pentagonul afirmă că aceste cazuri rămân inexplicabile.

Dar, ca întotdeauna mai există un dar. Mai există un Raport, clasificat. Dar știți cum se întâmplă, scrie și în Biblie că ”orice va fi aflat până la urmă”. Teoria conspirației spune că în Raport se precizează că dacă un OZN sau altceva vine suficient de aproape de un obiectiv secret, personalul specializat din bază este îndreptățit să doboare respectivul obiect, fie că este o dronă, un balon, sau o navă din Proxima Centauri.

Hai, că am trăit să o văd și pe asta. După ce le-a negat o viață întreagă acum Pentagonul se războiește cu OZN-urile! Probabil că face parte din vechea doctrină de război americană: Shoot First, ask Questions Later. Sau din noua isterie războinică. Problema este, dacă se apucă OZN-urile să tragă și ele? Bună întrebare!

Destin, liber arbitru, şansă, noroc, coincidenţe, întâmplare? Toate acestea la un loc şi niciuna dintre ele. Le-am cercetat pe toate şi mai mult decât orice, astrologia şi tot studiez și mă întreb, pentru că nu-mi explic un adevăr simplu: de ce mâine este, în definitiv, mereu şi mereu, o altă zi?

HOROSCOP 14,15 ianuarie 2023

BERBEC Analizează cu atenţie ceea ce ţi se spune astăzi, sâmbătă, pot fi lucruri denaturate, informaţii greşite, opinii şi păreri polarizate. Aspecte bune. Ai nevoie de timp şi linişte ca să poţi lua o decizie, dar persoane răsfăţate şi egoiste, din anturaj, te deranjează. Concentrează-te, zâmbeşte cu calm şi vezi-ţi de ale tale! Fii atent, informaţiile contradictorii creează dileme. Configuratia astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reproşurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Sigur, dacă nu iei în consideraţie mofturile capricioase ale… unor persoane, ştii tu care! Pe total, însă, aproximativ doua zile bune.

TAUR Sâmbătă ai multă energie, pe care o poţi folosi fie banal şi folositor la curăţenie şi ordine prin casă, fie distractiv şi periculos la sporturile de iarnă! Seară plăcută, poate la un local. Weekend-ul pare să fie destul de liniştit, chiar monoton pentru un procent din zodie, cel care alege să reămână acasă. Poţi folosi această zi de sâmbătă ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru săptămâna viitoare şi nu numai! Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Duminică, din nou ai de ales între mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi reacţionezi superficial. Cere un sfat de la Leu sau de la un Geamăn din familie, dintre prieteni, anturaj. Pentru o mica parte dintre Tauri duminică seara este o perioadă mai dificilă din punct de vedere sentimental.

GEMENI Dacă depinde de tine, sâmbătă amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă este în legătură cu planurile tale de viitor. Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Seară la un spectacol. Din când în când mai trebuie să vezi ce fac rudele, nu numai la nunţi şi parastasuri. Astăzi este ziua rudelor de sânge. Dacă te duci la cumpărături fă-ţi o listă, banii se cheltuie repede! Weekend-ul acesta de ianuarie te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Cu rudele, de exemplu. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, Gemenii, probabil din superficialitate, ascultă pe primul venit fără să mai verifice.

RAC Ai oarecare nesiguranţă în relaţiile sociale, sâmbătă, neaşteptată şi nerecomandabilă. Trebuie să treci repede peste starea aceasta, dar este de înţeles, vremurile sunt aşa cum sunt. Cine se trezeşte de dimineaţa îi este foarte somn. Aceasta este toată filozofia şi ar fi bine să-ţi dozezi forţele în acest weekend pentru că urmează o săptămână densă şi obositoare. Sâmbătă poti finalizeza în condiţii bune promisiunile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite. In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, vezi de e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

LEU Astăzi, sâmbătă, persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, în special Săgetătorii şi Gemenii, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne de apă şi pământ. Configuraţia este bună în domeniul sentimental. Nu te lăsa purtat de capriciile anturajului, mai ales ale copiilor. Fii bun, un leu blând, dar ferm! Unele persoane au probleme cu discernământul! O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate că ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi.

FECIOARĂ Configuraţia astrologică te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date de excepţie. Nu le pierde! Îţi este cerută părerea. Se poate să fie vorba despre weekend. Nu-i bate la cap şi nu tăia firul în patru, mai ales nu te pierde în detalii, spune-le scurt şi concis despre ceea ce este vorba. Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat şi mai direct decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

BALANŢĂ Sâmbăta aceasta nu ai şanse mari, nu te stresa, duminică este o nouă zi în care poţi avea mai mult noroc. Însă, o parte dintre Balanţe pot realiza ceea ce îşi propun, statistic vorbind. O zi favorabilă în domeniul relaţiilor sentimentale, a cuplului, a familiei. Potenţialul tău de răbdare poate fi folosit pentru rezolvarea unei probleme urgente în casă, în gospodărie. Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi, cel puţin în weekend-ul acesta. Duminică – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

SCORPION Ai parte de multă înţelegere şi căldură sufletească din partea celor dragi – asta sâmbătă. Treci printr-o perioadă mai dificilă şi solidaritatea familiei este ca un balsam pentru sufletul tău. Sâmbătă pare a fi o zi obositoare. Nu îţi ajunge timpul, fie că eşti la cumpărături, în oraş, sau acasă. Nu au intrat zilele în sac, amână tot ceea ce nu poţi rezolva pe săptămâna viitoare. Seară plăcută. Dar, nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu de la tv!

SĂGETĂTOR Sâmbăta aceasta conjunctura îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi! Tot ceea ce începi astăzi este avantajat de configuraţia astrologică. Aspectele favorizează în special domeniile legate de casă dar, mai ales, de preferinţele tale, de modul tău de viaţă. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, peştera, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine că doar nu o să aştepţi soacra să facă curat în locul tău!

CAPRICORN O dimineaţă de sâmbătă cu discuţii plăcute în cuplu, în familie, la o cafea şi o brioşă. Te simţi bine, ai încredere în sprijinul celor dragi cu speranţa că lucrurile pot merge şi mai bine. Nu tot ce este mai nou este şi mai bun. Astăzi, sâmbătă, nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Cineva din anturaj, familie, nu are o zi bună, menajează-l! Sâmbătă seara, probabil una, sau câteva, surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Ei, în general eşti moderat la cheltuieli, aşa că nu te sfătuiesc eu ce să faci! Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doreşti!

VĂRSĂTOR Îţi e greu să te decizi ce faci în acest weekend. Poate cel mai bine ar fi să urmezi sfatul stelelor şi să te odihneşti cât poţi. Oboseala ta este cronică şi ai nevoie de relaxare, de somn. Dar, norocul este de partea ta. Printre perioadele de odihnă poţi să rezolvi în mod convenabil câte ceva din grijile tale. Poate este vorba despre aprovizionarea săptămânală, sau îmbrăcămintea pentru sezonul foarte rece. În această perioadă, mai ales sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza în achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu plăcere, pentru ca iţi stau bine. Neapărat să fie din lână de calitate, adevărată, evită porcăriile din plastic. Şi pielea este acceptabilă, dar atenţie să nu fie tot plastic cu miros artificial de piele!

PEŞTI Nu este o perioadă strălucită, încearcă să te distrezi singur, fără multă companie. Du-te la un film nou, plimbă-te prin mall sau prin supermarket, sau prin magazine, zâmbeşte şi nu intra în discuţii cu nimeni! Totuşi, aspecte favorabile legate de domeniul emoţional. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neaşteptată cu o persoană mai deosebită. Zi şi de cumpărături, dar cheltuieşte cu chibzuinţă. Moderaţie în relaţiile cu Fecioarele şi cu alţi Peşti. Proiectele personale începute în această perioadă pot aduce rezultate excelente. Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club neinflamabil pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie!