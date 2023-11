Horoscopul lui Dom’ Profesor – 15 noiembrie 2023. Afaceri offshore 

15 noiembrie

Pe 15 noiembrie s-au născut Erwin Rommel, Sir William Herschel, Veronica Lake, Mantovani, Anna de Noailles (Ana Elisabeta Bibescu Basarab Brâncoveanu), Ovidiu Moldovan, Ştefan Sileanu, Valentin Plătăreanu, Horia Hulubei, Dan Mateescu, Emil Racoviţă.

Nimic important în calendarul creştin-ortodox, doar Sfinţii Paisie, Gurie, Samona şi Aviv, iar în „Kalendar” se sting zilele lupilor. Au fost şapte zile de sărbători vechi ale dacilor. Începe Postul Crăciunului.

O notă specială pentru unul dintre militarii din cel de al Doilea război mondial, feldmareșalul Erwin Johannes Eugen Rommel, pe care-l pomenim astăzi. Alături de Michael Wittmann, căpitanul de tancuri și de Otto Skorzeny, colonelul de commando, formează tripleta mea preferată dintre mlitarii germani din WW2. Sigur, istoric vorbind, dacă este vorba despre germani, preferința mea se îndreaptă către fabulosul nobil francon, cavalerul Florian Geier von Giebelstadt.

În curierul de Bruxelles am primt și un articol FranceInfo. Iată:

Ancheta „Cyprus Confidential”, desfășurată de ICIJ și partenerii săi, inclusiv unitatea de investigare Radio France, dezvăluie modul în care această insulă membră a Uniunii Europene a servit drept seif pentru Rusia, chiar și după începutul războiului din Ucraina.

Cipru este o insulă situată în extremul est al Mediteranei, foarte aproape de Turcia și Liban. Este un paradis pentru turiștii care se bucură de soare și plajele cu nisip alb. Dar și pentru cei care doresc să investească o mulțime de bani discret. Preocupat de reputația sa, acest mic stat membru al Uniunii Europene încearcă de câțiva ani să-și atenueze imaginea de centru financiar dubios. Dar „Cyprus Confidential”, noua anchetă a Consorțiului Internațional al Jurnaliştilor de Investigație (ICIJ) , la care era asociată unitatea de investigații a Radio France, arată că Cipru a continuat să joace un rol major în adăpostirea averilor personalităților din regimurile autocratice, ca și cel al lui Vladimir Putin, chiar și după începerea războiului din Ucraina . De asemenea, dezvăluie că Banca Centrală Europeană nu poate controla un sistem bancar în care banii murdari circulă liber.

Proiectul „Cyprus Confidential” este rezultatul a opt luni de muncă a ICIJ și a publicației germane Paper Trail Media . Partenerii consorțiului internațional – peste 270 de jurnaliști din 55 de țări – au putut analiza 3,6 milioane de documente din sectorul financiar cipriot. Aceste documente interne provin din scurgeri de la șase companii furnizori de servicii financiare.

Ceea ce este primul lucru izbitor atunci când analizăm aceste date este prezența masivă în Cipru a oligarhilor ruși. Care și-au transferat averea în Occident, chiar și (mai ales) după începerea războiului din Ucraina. Și chiar și în timp ce erau sub sancțiuni. Cipru le-a permis apropiaților lui Vladimir Putin, inclusiv lui Roman Abramovitch, să-și ascundă bunurile financiare, dar și iahturile, vilele lor de lux sau colecțiile de artă, ale lui Matisse sau Monet în special…

S-a descoperit astfel că 96 de ruși aflați sub sancțiuni internaționale au primit ajutor din partea companiilor de servicii cipriote.

Un exemplu grăitor: gigantul global de contabilitate PwC și-a mobilizat cei 1.100 de angajați de pe insulă pentru a ajuta un singur oligarh, Alexey Mordashov, unul dintre cei mai bogați industriași ai Rusiei, să transfere din țara sa 1,4 miliarde de dolari. Acest transfer a avut loc imediat după începerea războiului, când numele oligarhului tocmai intrase pe lista rușilor aflați sub sancțiuni europene.

Programul „visa de aur”: capital contra naționalitate

Proiectul „Cyprus Confidential” a stabilit în continuare că insula este vizată în special de cetățenii ruși care doresc să dobândească cetățenia cipriotă. Vedem asta în 2014, când doi manageri de la una dintre cele mai mari bănci din Cipru, RCB, l-au vizitat pe Constantinos Petrides, unul dintre principalii asistenți ai președintelui cipriot. Directorii băncii ar fi încercat apoi să-l facă presiuni să aprobe cererea de cetățenie a unui rus care a fost supus sancțiunilor Uniunii Europene .

Un raport de investigație obținut de colectivul de jurnaliști OCCRP (Proiectul de Raportare a Crimei Organizate și a Corupției) și împărtășit cu ICIJ, dezvăluie că această solicitare a făcut parte din programul „Golden Visa”, care a acordat cetățenie cipriotă – și, prin urmare, europeană – a 2.869 de persoane ruse. Acest program a permis Ciprului să atragă șapte miliarde de dolari pe insulă, sporind astfel depozitele marilor bănci cipriote, inclusiv RCB.

Directorii și acționarii RCB au legături de lungă durată cu Kremlinul. Însuși președintele rus Vladimir Putin a descris odată în mod eronat RCB ca fiind o „filială” a băncii VTB controlată de Kremlin. Acest tip de link-uri este destul de obișnuit în Cipru. Trei dintre primele patru bănci ale insulei europene au fost implicate în scandaluri de spălare de bani legate de Kremlin.

Băncile din Cipru, porți către Europa

Dacă băncile cipriote sunt atât de atractive pentru Moscova, este pentru că sunt o poartă către economia occidentală. Într-adevăr, toate trebuie să fie autorizate și supravegheate direct de Banca Centrală Europeană. Autoritatea bancară cu sediul la Frankfurt care controlează zona euro. De-a lungul anilor, băncile cipriote au devenit o centură gigantică care transportă bogăția Rusiei în Europa.

În 2020, peste 200 de miliarde de dolari în active rusești au fost plasate în Cipru. Aceasta reprezintă jumătate din investițiile rusești în Europa. Este mai mult decât Germania, Regatul Unit, Spania, Elveția și Austria la un loc. Conform cifrelor furnizate de Centrul pentru Studiul Democrației (CSD), un think tank bulgar. Așa se explică de ce de-a lungul anilor, cu aproape 300 de companii rusești, insula de 1,3 milioane de locuitori a fost redenumită „Moscova pe Marea Mediterană”.

Acest flux de bani rusești este un avantaj pentru puternicul sector bancar cipriot, dar și pentru furnizorii săi de servicii offshore. Firmele sale de contabilitate, precum PwC și armata sa de 4.000 de avocați prezentă pe insulă. Ei beneficiază de sprijinul autorităților cipriote. Clasa politică a insulei a făcut din secretul corporativ unul dintre cele mai stricte din Europa. De asemenea, și-a făcut din propria Banca Centrală un garant al protecției acestui sistem opac.

Un acord vechi de secole

Alianța dintre Rusia și Cipru datează de secole. S-a dezvoltat pe baze favorabile, cu o religie creștină ortodoxă comună și, în epoca sovietică, legături strânse între cele două partide comuniste. Cipru a devenit, de asemenea, o destinație atractivă pentru bogăția rusească în perioada tulbure de tranziție post-sovietică.

Când insula a devenit membră a UE în 2004, era deja sub dominație economică rusă. „Cipru a închis ochii la miliarde de dolari în depozite de origine obscure ”. Așa a declarat Martin Vladimirov, analist la Centrul pentru Studiul Democrației, pentru ICIJ. Dar zece ani mai târziu, când Rusia a anexat Crimeea, legătura părea să fi devenit și mai puternică. Noul consiliu de administrație al Băncii Ciprului include acum șase ruși, inclusiv un fost coleg al lui Vladimir Putin din KGB.

Punctul orb

La rândul său, Banca Centrală Europeană (BCE) neagă că a închis ochii la o posibilă „influență rusă” în Cipru. La sfârșitul anului 2014, a decis să preia controlul asupra sistemului bancar al țărilor Uniunii, în special pentru a răspunde operațiunilor bancare imprudente care au contribuit la criza economică din zona euro. Apoi a introdus un „mecanism unic de supraveghere” care i-a permis să devină regulatorul direct al băncilor cipriote. Apoi are posibilitatea de a efectua inspecții la fața locului și de a acorda sau retrage licențe bancare. De asemenea, este responsabil să se asigure că directorii și membrii consiliilor de administrație ale băncilor „se bucură de suficientă reputație” pentru a-și conduce companiile.

Dar dacă noile puteri ale BCE par considerabile, există un domeniu în care încă nu poate interveni: cel al spălării banilor. Criminalitatea financiară a fost exclusă cu grijă din prerogativele sale. Și pe bună dreptate: autoritățile de reglementare din țările membre UE au susținut că lupta împotriva spălării banilor constituie o intruziune în suveranitatea statelor.

Prin urmare, Banca Centrală a Ciprului, considerată pe scară largă sub influența unei clase politice ea însăși inundată de bani rusești, este cea care se ocupă oficial de lupta împotriva spălării banilor. Rezultat: în ultimii ani, controversele s-au succedat. În primăvara anului 2016, în timpul dezvăluirilor Panama Papers (un proiect deja inițiat de ICIJ ), s-a descoperit că banca cipriotă RCB a transferat peste 800 de milioane de dolari unei companii fantomă din Caraibe care a transferat banii către alte structuri.

50.000 de conturi închise și o promisiune: „S-a terminat”

Cipru este apoi evidențiat. Clasele politice americane și europene îl acuză că este un hub pentru spălarea banilor ruși. În iunie 2018, după ani de promisiuni, Banca Centrală Cipriotă a ordonat băncilor să închidă conturile companiilor fictive care nu desfășoară activități legitime. 50.000 ar fi fost astfel închise. „Să fim sinceri: am avut miliarde și miliarde de depozite pentru companii care nu erau altceva decât cochilii goale fără angajați sau prezență fizică”, va recunoaște ministrul cipriot de finanțe Harris la un forum.

Întrebat despre dezvăluirile făcute, guvernul cipriot a reamintit că a fost în vigoare abia din martie 2023. Și că politica sa a fost aceea de „toleranță zero în probleme de evaziune, sancțiuni și încălcare a legii. Guvernul nostru este hotărât fără echivoc să lupte împotriva corupției. și finanțarea ilegală și să ia toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sancțiunilor UE.” Proiectul „Cyprus Confidential” arată însă că munca este imensă.

Metodologia sondajului

Pentru a descoperi rolul neclar jucat de Cipru în plasarea sub sancțiuni a activelor rusești, inclusiv după începutul războiului din Ucraina, ancheta Cipru Confidențială s-a bazat pe peste 3,6 milioane de documente de la șase firme financiare diferite. Unele au scurs de la companii de servicii offshore cipriote, cum ar fi DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital și Kallias and Associates. Alții provin de la o companie letonă, Dataset SIA. Platforma de jurnalism non-profit Distributed Denial of Secrets (DDoS), dedicată publicării și stocării datelor, a preluat documente de la companiile MeritServus, MeritKapital și Kallias & Associates. Ea a împărtășit apoi aceste informații site-ului german de investigații Paper Trail Media, care a obținut documente scurse de la companiile Cypcodirect, ConnectedSky și i-Cyprus. La rândul său, colectivul jurnalistic Proiectul de Raportare a Crimei Organizate și a Corupției (OCCRP) se afla în posesia unor dosare de la firma DJC Accountants.

Toate aceste elemente au fost asamblate, apoi sortate de ICIJ și traduse în mai multe limbi. Acestea au fost apoi împărtășite cu toți partenerii consorțiului, inclusiv cu unitatea de investigare Radio France. La această investigație care a durat aproape opt luni au participat 69 de instituții de presă din 55 de țări sau peste 270 de jurnalişti. Așa au putut fi identificate aproape 800 de companii și trusturi deținute sau controlate de ruși sancționate din 2014. Printre acestea: peste 650 de companii și trusturi cipriote.

Firmele de furnizori de servicii offshore investigate ca parte a Cyprus Confidential au toate sediul în Cipru. Dar acest lucru nu este neapărat cazul clienților lor. Unii dețin în secret companii cu sediul în paradisuri fiscale, cum ar fi Insulele Virgine Britanice, Insulele Marshall, Seychelles, Hong Kong și Belize în special.

Așa s-a descoperit că MeritServus a oferit servicii numeroaselor structuri aparținând oligarhului rus Roman Abramovici. Au fost identificate peste 210 de companii și trusturi legate de el. Dintre acestea, 91 au fost înregistrate în Insulele Virgine Britanice și alte zeci în Insula Man, Jersey și Aruba. În total, ICIJ a căutat în 1.100 de conturi de companii și a reușit să identifice beneficiarii efectivi ai acestor companii.

Articolul mi se pare rusofob. Cipru a fost întotdeauna o placă turnantă pentru afaceri mai puțin onorabile dar cu profituri imense. Zona liberă britanică este un exemplu. ”Crescent” avea sediul în Larnaca. Limassol este injectat și cu bani provenind din afacerile offshore ale chinezilor. Personal am fost implicat într-o afacere în care cooperau foarte bine evrei și palestinieni. Cu zâmbetul pe buze. Tot la Larnaca. Dar și zona turcă nu se lasă mai prejos numai că peșcheșurile către autorități sunt mai mari. Mi-au trecut mulți bani prin mână, dar nu am fost ”deștept”. Nici nu am vrut…

Poate mâine o să fiu mai deștept, doar este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 15 noiembrie 2023

BERBEC Aspecte favorabile care avantajează domeniul în care îţi desfăşori activitatea. De asemenea, o zi plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor personale, în domeniul emoțional. Familia şi prietenii te sfătuiesc, ascultă şi foloseşte cu inteligenţă informaţiile date. Cine se trezeşte foarte de dimineaţă, aceluia îi este foarte somn. Asta este toata filosofia şi ar fi bine să-ţi cruţi fortele incepand chiar de astăzi, pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta.

TAUR Astăzi, cu mai mult realism, pragmatism, şi mai puţine proiecte faraonice poţi să te simţi chiar confortabil. O veste din presă pare că te interesează, dar nu exagera impactul asupra vieţii tale. Fii conservator şi precaut. Dă adevarata importanţă lucrurilor şi foloseşte propria scală de valori. Ai un umor excelent, un optimism solid, dorinţa să scrii, să comunici, să citeşti, dar pe un fond de stres provocat de oboseală şi nesiguranţa dată de un efort îndelungat. Odihnește-te mai mult.

GEMENI Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Continuă cu tenacitate, voinţă, pe drumul ales de tine, așa trebuie! Nu promite nimic, nu poţi să ajungi în două locuri în acelaşi timp. Trebuie să te zoreşti ca să recuperezi timpul pierdut. Trebuie, de asemenea, neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp. Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social.

RAC Este o perioadă bună pentru mici îmbunătăţiri în casă. Poţi face şi mici schimbări de program dar fără implicări majore. Ai semne că poţi primi ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Treci printr-o perioadă mai delicată, în sensul că eşti mai sensibil la ofense, la jigniri. Nu forţa lucrurile, nu te izola, nu replica cu răutate şi furie. Zâmbeşte, taci, dar ţine minte! Este doar un fault de joc. Iubirea ta cea mare a făcut o gafă, sau ceva asemănător. Nu trebuie să exagerezi, dar nici să treci cu vederea. În general, continuă perseverent pe drumul actual.

LEU La serviciu ceva se încurcă, aşa că eşti în situaţia de a purta conversaţii interesante cu colegii, cu şeful, ceea ce îţi sporeşte gradul de socializare. Vezi dacă poți să dregi situația. O configuraţie aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine, adică să cumperi lucruri care nu-ți trebuie, din capriciu, doar.

FECIOARĂ Eşti în postura plăcută nativilor să analizeze detalii, să taie firul în patru. Ziua este favorabilă pentru activităţile tale obişnuite. În general lumea uită, aminteşte de interesele tale! Evită enervarea şi lasă-i pe alţii să-şi rupă dantura. În astfel de ocazii lumea zice prostii considerate mai târziu fraze celebre de către posteritate. Marile personalităţi s-au ilustrat cu fraze scurte devenite celebre. „Vechea Gardă moare, dar nu se predă!”. Ba bine că nu, s-a predat! Aşa că o să găseşti şi tu ceva de zis ca şi căpitanul Titanicului. Ce a zis nu se ştie, că nici el, nici nimeni din jurul lui nu a supravieţuit. Bun căpitan!

BALANŢA Astăzi nu te implica în discuţii cu semnele de foc. Dar, afacerile personale sunt aspectate favorabil. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Totul se poate rezolva cu bine! O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima? Stelele îţi sugerează să-ţi faci ordine în suflet şi în sertare. În orice caz tot ceea ce vei începe pare lovit de inconsistenţa perioadei, adică nu ai voinţa şi putinţa să le duci la bun sfârşit.

SCORPION Trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare, ca să anulezi influenţele unei conjuncturi mediocre. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la cele necesare, dar nici nu fii zgârcit! În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata ta rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment, sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Presa minte din interes sau din prostie. Treburile de rutină le faci bine şi temeinic. Nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute.

SĂGETĂTOR Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Atenţie la vremea capricioasă, îmbracă-te corespunzător şi totul poate să fie normal! Prudenţă în relaţiile cu Capricornii şi Leii. Ai un oarecare procent de noroc, dar trebuie să acţionezi. Fii pragmatic, cu picioarele pe pământ. Astăzi, se pare că ai de suferit din cauza timpului care trece prea repede, dar şi din cauza unor situaţii obiective. Luna declanşează unele situaţii la care te aşteptai mai puţin. În faţa prostiei şi a lăcomiei nu prea ai ce să negociezi, dar măcar nu ţi-ai încărcat sufletul cu o nedreptate.

CAPRICORN Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele. Din nou ai ceva mai greu de rezolvat, dar te descurci. Ziua de azi te ajută să apreciezi mai bine ajutorul celor dragi. Astăzi, nu vorbi, însă, fără să-ţi faci înainte un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus. O zi obositoare, dar până la urmă chiar plăcută. Seară de cumpărături mici, poate în oraş, în compania celor dragi.

VĂRSĂTOR Trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi în ceea ce faci. Bea mai multă apă, poate ceai. Astăzi refuză programele de ieşit în oraş şi odihneşte-te cât poţi mai mult! O zi prietenoasă în care poţi să te relaxezi şi să laşi garda jos. Şi necazurile îţi par mai mici, sau începi să te obişnuieşti cu ele. Stelele favorizează cumpărăturile care le faci astăzi sau micile schimbări în ordinea lucrurilor. Ai o tendinţă către lălăială şi o lene de lumea a treia, dacă creieraşul nu ar fi vigilent şi nu ar pune pe toată lumea la treabă.

PEŞTI Evită împrumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc, nu contrazice şeful, în această perioadă eşti sănătos, dar nu şi norocos. O zi dedicată in special lucrărilor urgente în care vei risipi multă energie. Laşi pe planul doi lucrurile importante. O să vezi peste câteva zile dacă ai făcut bine, sau rău. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare pe care o meriţi. Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gaseşti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat adevarat, un pahar de apă şi o carte buna. Totuşi o veste bună, sau o distracţie plăcută, pe seară!